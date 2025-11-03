10 excelentes plantillas de presupuestos para realizar predicciones de costes precisas en ClickUp, Excel y Word

Desglosar el precio de un proyecto, producto o servicio puede llevar tiempo y esfuerzo. Debes abordar el asunto con una precisión y exactitud milimétricas, sin dejar lugar a incertidumbres ni a hipótesis.

Hacer una estimación aproximada puede parecer una salida fácil, pero es algo que no se debe hacer en el mundo de las empresas. Tus futuros clientes, inversores y directivos necesitan saber qué precio pueden esperar para poder planificar sus presupuestos y asignar recursos.

Si omite tan solo un elemento de la ecuación, abre la puerta a malentendidos, falta de comunicación y, en el peor de los casos, problemas legales. Por suerte, hay una forma de asegurarse de que se divulga toda la información relevante: las plantillas de presupuestos. Contienen secciones predefinidas que le guían para crear un presupuesto que se ajuste a su línea de trabajo e incluya todos los detalles relacionados con los costes.

En este artículo, analizaremos las 10 mejores plantillas para crear documentos de presupuesto en un santiamén. 💸

¿Qué es una plantilla de presupuesto?

Un presupuesto es un documento que indica cuánto cobrarás por los productos, servicios o proyectos en los que estás trabajando. Detalla todos los costes relacionados con el elemento en cuestión, ofreciendo una visión general del precio final. Dado que los presupuestos son estimaciones de los gastos totales, no son legalmente vinculantes, y tus clientes potenciales pueden rechazarlos sin consecuencias.

Una plantilla de presupuesto es un atajo para elaborar presupuestos de calidad. En lugar de tener que pensar qué secciones incluir en tu documento, puedes utilizar una plantilla y simplemente rellenar la información necesaria. Las plantillas de presupuesto te ahorran tiempo y reducen el riesgo de que surjan problemas, garantizando así la satisfacción del cliente.

¿Cuáles son los elementos esenciales de una plantilla de presupuesto?

Si quieres una plantilla de presupuesto de calidad, asegúrate de que incluya los siguientes elementos esenciales (secciones):

Tu información: Una plantilla de presupuesto suele comenzar con un espacio donde debes incluir tu información Información del destinatario: En esta sección puedes añadir información sobre el destinatario del presupuesto. Alcance del trabajo: Aquí es donde incluirás la descripción de los productos o servicios que vas a proporcionar. Indica las cantidades, los materiales necesarios y las tareas específicas que deben completarse. Información sobre precios: Incluye detalles sobre los precios y comenta los impuestos y los posibles descuentos u ofertas de promoción de los que tu cliente pueda beneficiarse. Condiciones de pago: aquí es donde indicará el periodo de validez del presupuesto, junto con las formas de pago aceptadas y los plazos. Firma: Una plantilla de presupuesto debe incluir un espacio para la firma de tu cliente en caso de que decida aceptar tu propuesta.

Ten en cuenta que los elementos concretos y su orden dependen de la finalidad de la plantilla. Por ejemplo, una plantilla de presupuesto de proyecto destinada al uso interno es muy diferente de una plantilla de presupuesto que se utilizará para los clientes.

Las 10 mejores plantillas de presupuestos para comunicar los costes previstos

Tras analizar decenas de plantillas de presupuestos, hemos seleccionado las mejores plantillas de ClickUp, Excel y Word que te ayudarán a mantener la transparencia con tus clientes y evitar malentendidos.

1. Plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

Realiza el seguimiento de todos los costes y colabora de forma eficiente con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Si quieres controlar el presupuesto de tu proyecto, ¡la plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp es la solución ideal!

La plantilla te permite calcular costes, realizar un seguimiento de múltiples proyectos en tiempo real, visualizar el rendimiento de los costes y asignar los recursos en consecuencia. Es increíblemente práctica para gestionar proyectos complejos con numerosas partes interesadas, ya que facilita la colaboración y la comunicación.

Tu punto de partida es la vista Formulario de solicitud de costes del proyecto. Este formulario de ClickUp es donde los miembros de tu equipo y tus socios proporcionan detalles sobre sus proyectos y revelan los costes estimados. El formulario es personalizable: puedes añadir campos de tareas de ClickUp (la barra de herramientas situada en la parte izquierda de la pantalla), editar las preguntas existentes o crear otras nuevas para adaptarlas a la línea de trabajo de tu empresa.

Una vez completados los formularios, podrás ver la información proporcionada en diferentes modos de visualización, empezando por la vista Tabla de costes del proyecto. Aquí, tus proyectos se agrupan por su estado (como «Pendiente de aprobación», «Aprobado» y «Completada») y por sus costes. Las columnas se corresponden con las preguntas del formulario.

Por su parte, la vista de calendario te permite ver los costes relacionados con el proyecto en un calendario, lo que garantiza que no se te escape nada.

El Tablero del proceso de aprobación muestra tus proyectos y el resultado de su aprobación, mientras que la vista Lista de proyectos resume todos los detalles y muestra las personas asignadas, las fechas límite y los aprobadores.

2. Plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp

Gestiona tus proyectos y sus costes con facilidad con la plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp

La gestión de costes es una de las muchas responsabilidades de los gestores de proyectos. Si buscas una plantilla que te ayude a realizar un seguimiento de los costes relacionados con el proyecto y a garantizar que todas las tareas se completen a tiempo y sin contratiempos, recurre a la plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp.

Utiliza la plantilla y sus múltiples vistas para centralizar toda la información relacionada con el proyecto, obtener claridad, comunicarte con claridad y aumentar la eficiencia.

La primera vista es la tabla de entregables: aquí es donde desglosa su proyecto en fases y crea tareas. Añada personas asignadas, niveles de prioridad, estado, niveles de riesgo y otros detalles para crear una panorámica completa. De forma predeterminada, la vista no incluye una columna para los costes del proyecto, pero puede añadir un campo personalizado.

La segunda vista es el Proceso de aprobación. Este tablero Kanban muestra las tareas que has añadido en la vista anterior como tarjetas y las clasifica según su estado de aprobación (como Pendiente, Listo para aprobación o Necesita revisión). Utiliza la función de arrastrar y soltar de ClickUp para mover las tarjetas a medida que avanzan las tareas.

La vista Gantt del proyecto muestra todas las tareas en un cronograma, lo que te permite planificar con antelación y gestionar las cargas de trabajo con la máxima eficiencia.

3. Plantilla de presupuesto de proyecto de ClickUp con WBS

Desglosa tus proyectos en tareas y facilita el seguimiento del presupuesto con la plantilla «Presupuesto de proyecto con WBS» de ClickUp.

La elaboración del presupuesto de un proyecto puede convertirse rápidamente en un caos si no divides el trabajo en partes manejables. Con la plantilla «Presupuesto de proyecto con WBS» de ClickUp, podrás gestionar incluso los proyectos más complejos de varios pasos y realizar el seguimiento de tus costes para asegurarte de que no te sales de los límites presupuestarios.

La primera de las cinco vistas de la plantilla es la Estructura de Desglose del Trabajo. Aquí es donde dividirás tu proyecto en fases para facilitar su gestión y seguimiento. Añade personas asignadas, fechas relevantes, niveles de prioridad, tarifas de mano de obra, costes de materiales y el presupuesto total del proyecto para centralizar la información.

La vista Calendario del proyecto es un diagrama de Gantt que muestra el cronograma de tu proyecto y puede resultar útil para la planificación a largo plazo y para evitar solapamientos.

En la vista Presupuesto, puedes examinar los costes con lupa y comparar las estimaciones con el dinero que se ha gastado realmente. 🔍

La vista Estado del trabajo es un tablero Kanban que clasifica tus tareas según su estado (como «Pendiente», «En curso» o «Terminada»). Para cambiar el estado de una tarea, reordena su tarjeta correspondiente en el tablero con simples acciones de arrastrar y soltar.

Por último, tienes la vista Todas las actividades, donde puedes tomar distancia y obtener una visión general de todos tus proyectos y sus detalles, incluyendo fases, fechas límite, estados, índices de progreso y costes previstos y reales.

La plantilla también te permite optimizar tus flujos de trabajo con las automatizaciones de ClickUp: crea alertas sobre sobrecostes y supervisa tus gastos.

4. Plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp

Ahorra tiempo y obtén la información necesaria para crear presupuestos con la plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp.

Antes de entregar a tus clientes un presupuesto detallado, debes comprender perfectamente lo que quieren. La plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp te ayuda a aclarar los requisitos de tu cliente y sienta una base sólida para ofrecer presupuestos precisos. 💪

Esta plantilla de formulario de presupuesto resulta especialmente útil para quienes ofrecen una amplia gama de productos o servicios, ya que te ayuda a identificar las necesidades de los clientes y a satisfacerlas con un riesgo mínimo de confusión.

El núcleo de la plantilla es la vista Formulario de solicitud de presupuesto de servicios. Se trata de un cuestionario que envías a tus clientes y les pides que rellenen. De forma predeterminada, el formulario contiene preguntas sobre el servicio específico en el que están interesados los clientes, el calendario, el nivel de experiencia requerido y la posible fecha de inicio. Puedes personalizar fácilmente el formulario para asegurarte de que refleje tu marca y tu línea de trabajo.

Una vez que el cliente envíe el formulario, la información que haya introducido aparecerá en la vista Nuevas solicitudes de presupuesto. En lugar del nombre de la tarea, verás el nombre de la persona que envió el formulario.

La vista Proceso de creación de presupuestos es un tablero Kanban que muestra las tareas como tarjetas y las clasifica según su estado (por ejemplo, Nueva solicitud, en curso, En revisión y Listo). Mueve las tarjetas a las columnas correspondientes a medida que cambias su estado.

La última vista de la plantilla (Todas las solicitudes) resume todas las solicitudes junto con sus detalles. Esta panorámica te ayuda a asegurarte de que no se pase nada por alto y te permite asignar recursos con confianza.

5. Plantilla de formulario de presupuesto de servicios de ClickUp

Descubre qué necesitan tus clientes potenciales y ofrece presupuestos precisos con la plantilla de formulario de presupuesto de servicios de ClickUp

¿Cansado de esos interminables intercambios de correos electrónicos con los clientes que te quitan un tiempo precioso? ¡La plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp viene al rescate! 🦸

La plantilla te ayuda a recopilar la información necesaria para ofrecer a tus clientes potenciales un presupuesto preciso sin necesidad de llamadas telefónicas, correos electrónicos ni mensajes. Esto es posible gracias a la vista Formulario de solicitud de presupuesto de servicios de la plantilla.

El formulario hace una indicación a los clientes potenciales para que indiquen sus necesidades y requisitos. Tienes control total sobre el aspecto del formulario: personaliza los campos para recopilar exactamente la información que necesitas.

Puedes enviar el enlace del formulario directamente a tus clientes potenciales o realizar el uso compartido del formulario en tu sitio web o perfiles de redes sociales, lo que agiliza la gestión de clientes.

Una vez que una persona rellene el formulario, verás la información introducida en la vista Nuevas solicitudes de presupuesto. Cada columna de la vista se corresponde con una pregunta del formulario. Si los ajustes predeterminados no te convienen, puedes actualizarlos en el formulario.

La vista Proceso de creación de presupuestos te ayuda a realizar el seguimiento del progreso de cada solicitud de presupuesto dividiendo tus tareas en función de su estado. Actualiza el tablero arrastrando y soltando las tarjetas de tareas.

Por último, el formulario Todas las solicitudes te ofrece una vista general de todas las solicitudes ordenadas por oferta de servicios.

6. Plantilla de presupuesto en Excel de Template.net

Calcule todas las categorías de costes relacionadas con el proyecto y elabore planes presupuestarios precisos con la plantilla de estimación de costes de Excel de Template.net

Si prefieres las clásicas hojas de cálculo para calcular presupuestos de proyectos y gestionar documentos, ¡súbete al tren de la plantilla de presupuesto de costes de Excel de Template.net! 🚂

No se incluyen instrucciones sobre cómo utilizar esta plantilla de presupuesto de Excel, pero sí un excelente ejemplo. De forma predeterminada, la plantilla muestra un presupuesto de costes para un proyecto de desarrollo web. A continuación, desglosa el proyecto en varias categorías de costes:

Personal

Equipos

Material

Viajes

A continuación, tienes la columna «Descripción», que crea una lista de los elementos relacionados con cada categoría. La columna siguiente, «Tarifa/Coste unitario», muestra tu estimación de precios por unidad (en el caso de materiales y equipos) o por tarifa (en el caso de personal). La columna «Subtotal» resume los costes totales de cada categoría de costes.

La tabla situada en la esquina superior derecha de la plantilla resume todas las categorías de costes y sus respectivos importes, con el coste total indicado en la última fila. Debajo de la tabla, verás un gráfico que representa todas las categorías de gastos.

La plantilla es 100 % personalizable, por lo que puedes adaptarla a las características de tu proyecto. Todas las fórmulas ya están configuradas, ¡así que no tienes que preocuparte por hacer cálculos! 🧮

7. Plantilla de Excel para la elaboración de presupuestos de construcción de ConstructionLogs

Crea fácilmente una plantilla de presupuesto para contratistas diseñada por ConstructionLogs

¿Eres un gestor de proyectos de construcción y buscas una plantilla de presupuesto sencilla? La plantilla de Excel para la elaboración de presupuestos de construcción de ConstructionLogs contiene todo lo que necesitas para representar los costes, asignar recursos y planificar los presupuestos de los proyectos.

La plantilla es sencilla: dispones de una tabla con columnas en las que debes introducir la información correcta para obtener cálculos precisos.

En primer lugar, utiliza la columna «Descripción» para desglosar tu proyecto en categorías de costes y facilitar la navegación. Estas pueden girar en torno a los materiales, la protección térmica y los costes de mano de obra. Debajo de cada categoría, crea una lista de todos los elementos que la componen.

A continuación, debes introducir la información sobre la cantidad, la unidad y el coste por unidad. Como la plantilla ya incluye fórmulas, ella misma realizará los cálculos por ti. Además de mostrar los gastos de cada categoría de costes, la plantilla proporciona el total general. Para obtener el número correcto, tendrás que introducir los porcentajes correspondientes a impuestos, costes laborales, gastos generales y beneficios, y fianzas.

8. Plantilla de presupuesto de trabajo en Excel de Vertex42

Elabora un presupuesto preciso con facilidad utilizando la plantilla de presupuesto de trabajos de Vertex42 para Excel

La plantilla de presupuesto de trabajo en Excel de Vertex42 se basa en la simplicidad: garantiza que tus clientes potenciales obtengan la información que necesitan sin detalles abrumadores ni descripciones extensas.

El primer paso para utilizar esta plantilla es introducir tu información en la esquina superior izquierda. A continuación, debes indicar el número estimado, la fecha y la información del destinatario.

Continúa describiendo el trabajo que tu cliente potencial quiere que realices. La plantilla incluye un espacio en blanco en este punto, por lo que es adecuada para cualquier profesión. Tanto si eres un agricultor que vende remolacha, un contratista o un artista autónomo, describe el trabajo pendiente con detalle para minimizar el riesgo de malentendidos en el futuro.

La última sección de la plantilla te permite desglosar los costes por categorías e indicar el importe de cada una, junto con el presupuesto total.

Puedes editar esta plantilla en Word, Excel o Documentos de Google. Si optas por Excel o Documentos de Google, podrás aprovechar las fórmulas predefinidas que incluye la plantilla. Lamentablemente, Word no tiene compatibilidad con fórmulas, por lo que tendrás que hacer los cálculos manualmente.

9. Plantilla de presupuesto de trabajo en Word de CashboardApp

Comunique los costes a sus clientes potenciales con facilidad utilizando la plantilla de presupuesto de trabajo de CashboardApp para Word.

¡Mantén tus presupuestos claros y sencillos con la plantilla de presupuesto de trabajo de Word de Cashboard App! 🤩

Esta plantilla de presupuesto en Word no cuenta con opciones avanzadas, pero eso no la hace menos eficaz. Tiene todos los elementos esenciales para garantizar que tus clientes potenciales obtengan la información que necesitan para decidir si eres la opción ideal para ellos.

La plantilla se divide en tres secciones principales. En la primera, indicas tu información y la del destinatario.

La segunda sección (Introducción) explica para qué sirve el presupuesto. Sé lo más detallado posible: describe el alcance del trabajo, los plazos y toda la información que pueda interesar a tu cliente.

La tercera sección es una tabla en la que clasificarás tu proyecto y proporcionarás la duración estimada y el coste. Añade impuestos y descuentos y calcula el subtotal de tu presupuesto.

10. Plantilla de presupuesto en Word de Invoice Maker

Utiliza la plantilla de presupuesto de Word de Invoice Maker para crear un presupuesto en solo unos pocos pasos

No hay nada más sencillo que la plantilla de presupuesto de Word de Invoice Maker. ¡Esta sencilla plantilla te permite crear documentos de presupuesto sin ningún esfuerzo! 🥵

Después de rellenar las secciones «De» y «A nombre de», pasa directamente a la parte central de esta plantilla de presupuesto de Word: definir el alcance del proyecto y los precios. En la tabla, detalla todos los elementos de tu presupuesto, tarifas, cantidades, importes de impuestos e importes totales.

Tienes espacio para añadir detalles adicionales debajo de la tabla: comenta las condiciones de pago, los plazos, las peticiones especiales que pueda tener tu cliente potencial y los calendarios de pago.

Incluye las instrucciones de pago a la izquierda y muestra el subtotal en la parte derecha del documento. Ten en cuenta los gastos de envío, los impuestos sobre las ventas y los descuentos (si los ofreces), y especifica la cantidad que tu cliente potencial deberá pagar si decide contratar tus servicios.

Plantillas de presupuestos: mejora la eficiencia y la transparencia

Las plantillas de presupuestos que se incluyen facilitan una comunicación clara y garantizan la satisfacción del cliente, a la vez que le ahorran un tiempo valioso.

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