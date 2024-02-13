10 plantillas gratuitas para propuestas presupuestarias en Excel y ClickUp

Cuando busque una plantilla de propuesta presupuestaria para solicitar fondos a partes interesadas, inversores, donantes o fuentes de financiación internas, una buena plantilla le ayudará a hacerlo bien a la primera.

Tenemos todo lo que necesita saber para elegir la plantilla adecuada aquí, en nuestra reseña de 10 plantillas gratuitas para propuestas presupuestarias. ¡Eche un vistazo a nuestras recomendaciones a continuación!

¿Qué es una plantilla de propuesta presupuestaria?

Una plantilla de propuesta presupuestaria es un documento prediseñado que le ayuda a crear una presentación estratégica para solicitar financiación o aprobación para el desarrollo de proyectos o empresas. Estas presentaciones detallan los costes estimados, las previsiones de ingresos y los recursos necesarios.

Una plantilla detallada de propuesta presupuestaria ofrece a las partes interesadas, los inversores o los responsables de la toma de decisiones una vista completa de la viabilidad financiera de un proyecto.

Si se utilizan de forma eficaz, las propuestas presupuestarias ayudan a garantizar la financiación necesaria y facilitan una asignación eficiente de los recursos.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de propuesta presupuestaria?

Las buenas propuestas presupuestarias deben estar organizadas, ser fáciles de personalizar y permitir revisiones y modificaciones. Las actualizaciones en tiempo real y las funciones de colaboración también son útiles, especialmente cuando se trabaja en equipo.

Estas son algunas de las cualidades clave que debe buscar en una plantilla de propuesta presupuestaria:

Claridad: la plantilla de propuesta presupuestaria debe estar configurada de manera que los lectores puedan comprender fácilmente las metas, el alcance, el presupuesto y los costes directos (o indirectos) del proyecto.

Fácil de personalizar: elija una plantilla que se pueda personalizar para su sector y el tipo de información financiera que necesita documentar.

Completa: no escatime en la presentación de la información importante. Busque una plantilla que cubra todos los detalles importantes de un proyecto concreto, incluidos los costes indirectos y directos de su muestra de propuesta presupuestaria.

Revisión y revisión: Una buena plantilla de propuesta presupuestaria debe permitir revisiones y revisiones periódicas para adaptarse a los cambios en las circunstancias u objetivos.

Gratis o de bajo coste: ¿por qué pagar por una plantilla de propuesta presupuestaria cuando hay tantas de alta calidad disponibles?

Al incorporar estos elementos, su plantilla de propuesta presupuestaria se convierte en una herramienta valiosa para presentar un plan financiero bien estructurado y convincente.

10 plantillas de propuestas presupuestarias para usar

Crear una propuesta presupuestaria es mucho más fácil con las plantillas empresariales adecuadas. ¡Aquí tienes diez plantillas gratuitas para propuestas presupuestarias con las que podrás empezar!

1. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

La increíble plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp es la herramienta definitiva para ayudarte a asegurar la financiación de proyectos futuros e impresionar a las partes interesadas y a los posibles inversores.

Con esta plantilla, encontrará todo perfectamente organizado. En primer lugar, la página «Resumen de personal» cubre todos los gastos relacionados con la mano de obra, asegurándose de que todos reciban su parte correspondiente.

A continuación, la página «Materiales y equipos» se encarga de los materiales y equipos necesarios para el plan del proyecto que permiten que todo funcione correctamente.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de la «logística». Se encarga de todos los gastos de transporte, para que todo llegue a su destino, de modo que conozcas todos los costes directos e indirectos asociados.

La página «Evento» realiza un seguimiento de todos los gastos que surgen durante la ejecución real de un evento.

Por último, pero no menos importante, tenemos la página «Resumen». Aquí es donde se reúne toda la magia, con un desglose del presupuesto presentado en un elegante gráfico circular. Además, encontrará los «Términos y condiciones» y los «Firmante» para la aprobación final.

Con la plantilla gratuita para propuestas presupuestarias de ClickUp, las presentaciones y las propuestas presupuestarias nunca han sido tan fáciles. ¡Prepárese para hacer sonreír a sus partes interesadas, inversores, donantes y responsables de la toma de decisiones! ?

2. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de presupuesto sencilla de ClickUp

Registre y comparta los ingresos y gastos básicos con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp, una plantilla gratuita que le ayudará a gestionar un presupuesto sencillo.

La plantilla incluye vistas y campos personalizados que le ayudarán a estimar sus ingresos y gastos mensuales y anuales.

La plantilla de presupuesto simple se puede utilizar para una carta de propuesta de muchas maneras:

Gestión de gastos : registre los gastos estimados de los costes de su proyecto o propuesta comercial, detalle los gastos y mantenga organizado su plan presupuestario.

Previsión de ingresos : realice la previsión de los ingresos potenciales para presentar su propuesta a posibles inversores o partes interesadas.

Colaboración : varios usuarios pueden actualizar y supervisar el presupuesto en tiempo real, o aprender : varios usuarios pueden actualizar y supervisar el presupuesto en tiempo real, o aprender a delegar utilizando herramientas de colaboración.

Actualizaciones de estado : realice el seguimiento del estado de las tareas, lo que le permitirá supervisar el progreso y asegurarse de que se mantiene dentro del presupuesto, y configure notificaciones para informar a los miembros del equipo sobre los cambios.

Personalización: la plantilla, altamente personalizable, le permite adaptar los ingresos y gastos a los requisitos de su propuesta de empresa, añadiendo o eliminando secciones según sea necesario.

Para utilizarla, solo tiene que introducir sus datos en los campos correspondientes de la plantilla. También es fácil realizar el uso compartido de la plantilla con otras partes interesadas para garantizar la transparencia y la colaboración.

3. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Descargar esta plantilla La plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp está diseñada para ayudarte a planear, gestionar y realizar el seguimiento de los gastos de tus eventos.

La plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp es una potente herramienta diseñada para optimizar y simplificar el proceso de planificación y presupuestación de eventos. Tanto si está organizando una pequeña reunión como un evento a gran escala, ¡esta plantilla le será de gran ayuda! ?

Con la plantilla de presupuesto para eventos, puede registrar fácilmente todos los gastos relacionados con su evento, asegurándose de que nada se le escape. Le permite estimar y asignar los costes de diversos aspectos de su evento, incluidos los costes totales, como el lugar de celebración, el catering, la decoración, el marketing, el entretenimiento y mucho más.

La plantilla, altamente personalizable, le ayuda a crear propuestas detalladas y convincentes. Puede presentar una imagen clara de los costes del evento, los ingresos y la viabilidad general a los posibles inversores o partes interesadas, lo que aumenta sus posibilidades de obtener la aprobación o la financiación.

4. Plantilla de presupuesto personal de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de presupuesto personal de ClickUp

¿Quiere hacerse cargo de su cuenta bancaria personal? Con la plantilla de presupuesto personal de ClickUp, dominará el arte de la gestión del dinero sin esfuerzo.

Descubra el poder de un presupuesto bien planificado a medida que prioriza sus metas, ahorra para el futuro y toma mejores decisiones financieras. La plantilla fácil de usar de ClickUp le permite registrar fácilmente sus ingresos, gastos y ahorros, lo que hace que la elaboración de presupuestos sea muy sencilla.

Siga nuestros sencillos pasos para crear su presupuesto personalizado, asignando los fondos de forma inteligente y ajustándolos según sea necesario. Con el seguimiento en tiempo real, controlará sus finanzas como un profesional.

Evite los errores habituales en la elaboración de presupuestos fijando metas realistas, realizando un seguimiento periódico de sus gastos y creando un fondo de emergencia.

Aunque no está diseñada específicamente para propuestas comerciales, la plantilla de presupuesto personal de ClickUp sin duda puede adaptarse a este fin, especialmente para pequeñas empresas o startups en las que las finanzas personales y empresariales pueden estar estrechamente entrelazadas.

5. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp

La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp es una herramienta excelente que le ayudará a crear presentaciones, propuestas y solicitudes de financiación más eficaces.

La plantilla gratuita y altamente personalizable para propuestas presupuestarias ofrece una visión general clara de las finanzas, en la que se presentan de forma clara los gastos detallados, los ingresos previstos, las proyecciones y los beneficios previstos.

La plantilla de presupuesto empresarial incluye numerosas vistas de tablero, carpetas y listas que le ayudarán a registrar los gastos empresariales clave.

Por ejemplo, puede realizar el seguimiento de su presupuesto general con la «Carpeta de presupuesto de empresa». Incluye vistas de «Presupuesto general» y «Seguimiento del presupuesto por tienda» para ayudarle a analizar los gastos, identificar los factores que influyen en los costes y maximizar los beneficios.

La carpeta «Lista de ventas» le ofrece una panorámica completa de las ventas de su empresa, agrupadas por tipo de producto y tienda. «Costes de los productos vendidos» le ayuda a gestionar de forma eficiente la mano de obra directa, las materias primas y los gastos generales.

¡Y no tendrás ningún problema para controlar tus gastos operativos y los salarios de tus empleados gracias a las vistas «Gastos operativos» y «Lista de salarios»!

La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp le ayuda a registrar los gastos empresariales y puede ser una excelente herramienta gratuita para ayudarle a preparar propuestas empresariales.

6. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Cree propuestas presupuestarias claras y concisas con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp. Incluye varios campos predefinidos que puede utilizar para resumir su presupuesto propuesto, como ingresos, gastos y beneficios. Además, la plantilla le permite personalizar los campos para adaptarlos a las necesidades específicas de su propuesta.

La plantilla de informe presupuestario también puede ayudarte a realizar el seguimiento de tu presupuesto a lo largo del tiempo, de modo que puedas demostrar a tus clientes o socios potenciales que tu empresa es financieramente sólida y que tienes un plan para gestionar tus gastos.

Por último, la plantilla de propuesta puede ayudarte a realizar la automatización de tu proceso presupuestario, lo que te permitirá ahorrar tiempo y garantizar que tu presupuesto esté siempre actualizado.

Los clientes y socios potenciales apreciarán la organización y la claridad que les proporcionas gracias a la plantilla de informe presupuestario de ClickUp.

7. Plantilla de presupuesto cinematográfico de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de presupuesto cinematográfico de ClickUp

Cuando esté listo para buscar financiación para su película, la plantilla de presupuesto cinematográfico de ClickUp puede ayudarle a gestionar los presupuestos del proyecto y elaborar propuestas detalladas.

La plantilla de presupuesto cinematográfico es altamente personalizable y le permite incluir cualquier gasto relacionado con su película, como salarios, tarifas de servidor, espacio de oficina, costes laborales, vestuario, catering, decorados y gastos de viaje.

Pulse sobre cualquier gasto para abrir una vista detallada en la que podrá añadir tareas y subtareas, listas de control y archivos adjuntos como documentos de apoyo.

Una vez que se apruebe su propuesta, el software de gestión de proyectos todo en uno de ClickUp le ayudará a ponerse en marcha con todo lo que necesita para gestionar las tareas, los entregables del proyecto, el personal, los presupuestos, las propuestas y los proyectos de su película.

Tanto si se trata de películas grandes como pequeñas, la plantilla gratuita para presupuestos cinematográficos le ayudará a realizar el seguimiento de sus gastos y a realizar un uso compartido de los mismos con los responsables de la toma de decisiones.

8. Plantilla sencilla de presupuesto mensual en Excel de Microsoft

Esta sencilla plantilla de presupuesto mensual utiliza la potencia de Excel para comparar sus ingresos mensuales con sus gastos mensuales y ayudarle a visualizar cómo se acumulan.

La plantilla gratuita Simple Monthly Budget Template de Microsoft ofrece una comparación visual de sus ingresos y gastos mensuales.

Es una plantilla fácil de usar que puede adaptarse a casi cualquier situación financiera y le permite personalizar el texto, las imágenes y mucho más.

Esta plantilla divertida y fácil de usar fomenta la creatividad con una biblioteca completa de fotos, gráficos y fuentes que puede añadir a su presupuesto.

¿Está creando una presentación o una propuesta? Con esta plantilla, puede añadir elementos atractivos, como animaciones, transiciones o vídeos, para que sus presentaciones sean más convincentes. Además, sus funciones de uso compartido rápido facilitan compartir y publicar su planificación financiera en varias plataformas.

9. Plantilla de presupuesto mensual personal de Sheets por Vertex42

Adaptable para Hojas de cálculo de Google, Excel y Open Office, esta plantilla le permite realizar el seguimiento y comparar sus ingresos y gastos.

Los fans de las Hojas de cálculo de Google pueden disfrutar de la plantilla gratuita de presupuesto mensual personal de Vertex42.

Adaptable para Hojas de cálculo de Google, Excel y Open Office, esta plantilla le permite realizar el seguimiento y comparar sus ingresos y gastos.

Puede utilizar esta plantilla para preparar propuestas o presentaciones por motivos personales, en casi cualquier formato con el que ya se sienta cómodo.

10. Plantilla de presupuesto empresarial mensual de Vertex42

Esta plantilla es útil para presupuestar los gastos trimestrales y otros gastos de la empresa que se producen en momentos específicos del año.

Una vez que tenga su presupuesto personal definido, vuelva a la fuente para organizar las finanzas de su empresa con la plantilla de presupuesto empresarial de Vertex42.

Esta sencilla plantilla le permite crear una lista de los ingresos y los gastos, y luego calcula automáticamente sus ingresos netos para que sepa cuál es su situación financiera.

Vertex42 ofrece una hoja de cálculo para proveedores de servicios y minoristas, por lo que está organizada en función de las necesidades de su empresa, independientemente del tipo de sector en el que se encuentre.

Bonificación: herramientas de gestión de propuestas y plantillas de presupuesto en Excel

Elija la mejor plantilla de propuesta presupuestaria para su equipo

¡Ahí lo tienes! 10 plantillas gratuitas de propuestas en Excel y ClickUp entre las que elegir.

Una buena presentación o propuesta necesita la mejor presentación financiera posible, y ahí es donde resulta útil una plantilla gratuita para propuestas presupuestarias. Estas plantillas cubren todos los elementos de coste que puedas imaginar, desde gastos de viaje, costes indirectos y costes directos, hasta otros muchos, para registrar y mostrar los gastos de cualquier proyecto futuro.

A la hora de elegir la mejor plantilla de presupuesto para tu proyecto, busca plantillas altamente personalizables que permitan realizar numerosas revisiones y modificaciones.

Si trabajas con un equipo grande, también te interesará encontrar una plantilla con actualizaciones en tiempo real y funciones de colaboración en equipo que os permitan trabajar juntos para garantizar la mejor propuesta posible. Las plantillas de planificación de cuentas, las plantillas de planes operativos y el software de gestión de oficinas también son herramientas muy útiles para crear propuestas eficaces.

Compilar un presupuesto propuesto es muy fácil con ClickUp, y le permite realizar el seguimiento del proyecto desde la misma plataforma.

ClickUp es una potente herramienta de gestión de proyectos que puede ayudarle a gestionar su proceso de propuesta presupuestaria de principio a fin.

Para empezar a optimizar su proceso de elaboración de propuestas presupuestarias, visite la plataforma de ClickUp y explore nuestra amplia selección de plantillas presupuestarias.

¡Pruebe ClickUp hoy mismo!