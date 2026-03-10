Claude vs. Gemini vs. ChatGPT para el trabajo en [año]

La mayoría de los equipos pierden horas debatiendo qué modelo de IA utilizar, solo para descubrir que su elección no puede manejar ni la mitad de su trabajo real. O peor aún, terminan pagando tres suscripciones diferentes porque ninguna herramienta por sí sola lo hace todo.

Esta guía detalla cuándo utilizar Claude, Gemini o ChatGPT para tareas de trabajo reales, como la redacción, la programación y la investigación.

También te mostramos cómo evitar el caos de la proliferación de IA, es decir, la proliferación no planificada de herramientas de IA, modelos y plataformas de IA sin supervisión.

¿Qué son Claude, Gemini y ChatGPT?

Has oído hablar de ellos, pero saber cuál usar para tu trabajo real es más difícil de lo que parece. Los equipos se quedan atascados en el análisis paralizante, tratando de averiguar qué asistente de IA es «el mejor», solo para elegir uno basándose en una demostración atractiva y descubrir que es inútil para su trabajo real.

Esto conduce a una pérdida de tiempo, a compañeros de trabajo frustrados y a otra suscripción acumulando polvo digital.

Estos son los tres principales protagonistas:

ChatGPT: Creado por OpenAI, este es el asistente de IA que la mayoría de la gente conoce. Es un todoterreno versátil, un manitas conocido por su velocidad y su enorme ecosistema de complementos

Claude: Desarrollado por Anthropic, este modelo se ha creado centrándose en la seguridad y el razonamiento similar al humano. Claude tiende a producir respuestas más matizadas y largas, que muchos usuarios describen como más «reflexivas», aunque esto varía según la tarea.

Gemini: Se trata de la IA de Google, diseñada para ofrecer velocidad y una profunda integración con su motor de búsqueda y otros productos de Google. Es la herramienta ideal para obtener información en tiempo real y realizar tareas multimodales que impliquen imágenes o voz.

Los tres se basan en modelos de lenguaje grandes (LLM), pero se entrenaron con metas diferentes. Esto significa que la misma indicación puede darte tres resultados muy diferentes.

En nuestras pruebas, la misma indicación de texto publicitario produjo resultados notablemente diferentes: ChatGPT priorizó la velocidad y la variedad, Claude se centró en la coherencia del tono y Gemini aportó un contexto más factual.

Para comprender mejor qué es lo que impulsa a estos asistentes de IA, vea este vídeo en el que se explica la tecnología que hay detrás de ChatGPT y cómo los grandes modelos de lenguaje procesan y generan respuestas:

Comprender estas características fundamentales te ayudará a elegir la herramienta adecuada para cada tarea.

A continuación: cómo funcionan para el trabajo que realmente haces.

Claude vs. Gemini vs. ChatGPT: fortalezas y debilidades

Tu equipo está cansado de comparaciones genéricas que no se traducen en trabajo real. No necesitas puntuaciones de referencia; necesitas saber si una IA te ahorrará tiempo o te creará más trabajo de limpieza. Elegir la incorrecta significa que te quedarás atascado con sus debilidades, como una IA que es demasiado lenta para preguntas rápidas o una que inventa cosas con confianza.

Aquí tienes un análisis honesto de los puntos fuertes y débiles de cada modelo.

Dimensión Claude ChatGPT Gemini Lo mejor para Razonamiento complejo, documentos largos, escritura matizada. Versatilidad, código, ecosistema de complementos. Información en tiempo real, velocidad, integración con Google. Estilo de escritura Natural, reflexivo, menos robótico. Competente, pero puede parecer una fórmula. Funcional, a veces conciso. Codificación Potente depuración y explicación. Excelente generación e iteración. Capaz, pero menos consistente. Ventana de contexto Hasta 1 millón de tokens (API); 200 000 estándar. Hasta 1 millón de tokens (GPT-4. 1 API); 128 000 para GPT-4o/GPT-5 Pro. Hasta 2 millones de tokens (Gemini 1. 5 Pro); el mayor disponible. Velocidad Más lento, más deliberado Rápido El más rápido Puntos débiles Respuestas más lentas, integraciones con límite. Puede alucinar con confianza, prolijo. Calidad inconsistente, razonamiento más débil.

Conclusión:

Claude destaca en profundidad y en trabajos con gran volumen de documentos. ChatGPT ofrece más amplitud y herramientas para desarrolladores. Gemini te proporciona la mejor velocidad y acceso a información en tiempo real.

El coste oculto de equivocarse en esto es enorme. Cuando le pides a un desarrollador que utilice una IA que no es buena para el código, o a un escritor que utilice una con un tono robótico, no solo obtienes un mal resultado. Erosionas su confianza en la IA como herramienta útil, lo que dificulta la adopción de cualquier iniciativa de IA en el futuro.

👀 ¿Sabías que... Los estudios demuestran que la herramienta de IA adecuada puede reducir el tiempo de escritura en un 65 %.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacer una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al cambio de contexto y al cambio de pestaña se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Vive en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

El mejor modelo de IA para tareas de trabajo comunes

Es hora de pasar de las fortalezas generales a las tareas específicas del trabajo diario y declarar un ganador para cada una.

Redacción y creación de contenidos

Tu equipo de marketing necesita textos que suenen humanos, no robóticos. Tu equipo de comunicaciones necesita redactar un anuncio interno con el tono adecuado. Utilizar la IA incorrecta en este caso supone horas de reescritura, y el resultado suele ser un contenido genérico y anodino que no da en el blanco.

Para tareas como la redacción y la creación de contenidos, Claude es el ganador.

Muchos equipos de contenido afirman que el estilo de redacción de Claude resulta más natural y menos formulista. En las pruebas con usuarios, tiende a destacar por mantener una voz de marca coherente en documentos más largos.

El rol de ChatGPT: sigue siendo una herramienta muy potente. Úsala para generar ideas y crear esquemas o redactar borradores en cuestión de segundos cuando la rapidez es más importante que la perfección.

Rol de Gemini: es ideal para contenidos que deben incluir eventos actuales, como un resumen semanal de noticias para tu equipo. Sin embargo, su estilo de redacción puede ser conciso y carece del toque creativo de los otros dos.

Para cualquier redacción de alto riesgo, como una propuesta para un cliente o un correo electrónico ejecutivo, por ejemplo, empieza con el borrador de Claude y haz que un humano lo pulga. Casi siempre es más rápido que pedir a otro modelo que se revise una y otra vez.

💡 Consejo profesional: los equipos que utilizan ClickUp solo tienen que abrir ClickUp Brain, la IA integrada en ClickUp, para generar textos con el estilo y la voz que deseen.

Codificación y desarrollo

Tu equipo de ingeniería está estancado. O bien utilizan una IA que genera código rápidamente pero no puede explicar su propia lógica, o bien una que es excelente explicando conceptos pero lenta generando plantillas. Esta fricción ralentiza los ciclos de desarrollo y provoca frustración.

El ganador aquí es una decisión dividida: Claude para la comprensión y la depuración, y ChatGPT para la generación rápida de código.

Ventaja de Claude: es mejor razonando a través de lógica compleja y explicando por qué un fragmento de código no funciona. Si le proporcionas una gran base de código, su enorme ventana de contexto le permite comprender el panorama general, lo que lo convierte en un potente compañero de depuración.

Ventaja de ChatGPT: está diseñado para ofrecer velocidad e iteración. Para generar funciones estándar, escribir pruebas unitarias u obtener código repetitivo en la página, es increíblemente rápido y consistente. Los modelos subyacentes de ChatGPT también impulsan GitHub Copilot, lo que facilita a los desarrolladores familiarizados con una herramienta el aprendizaje de la otra.

Gemini es una tercera opción capaz pero menos fiable, útil para búsquedas rápidas o la creación de scripts para los servicios de Google. La realidad para la mayoría de los equipos de ingeniería es que la configuración ideal es tener acceso tanto a Claude como a ChatGPT.

💡 Consejo profesional: El agente de IA Codegen de ClickUp es tu asistente de IA autónomo que te ayuda a escribir y depurar código, abrir PR, actualizar documentación técnica, redactar notas de lanzamiento y registros de cambios, y mucho más. ¡Todo sin salir de ClickUp! Los desarrolladores pueden hacer una mención al agente Codegen en una tarea o al chatear para hacer preguntas. El agente busca tanto en el código base como en la documentación de ClickUp para proporcionar una respuesta verificada. Más información sobre Codegen en nuestro vídeo.

Investigación y análisis de datos

Cuando se trata de investigación y análisis de datos, tu equipo necesita sintetizar información, pero obtiene resultados contradictorios. Una persona utiliza una IA que alucina con datos obsoletos, mientras que otra intenta analizar un nuevo informe con una herramienta que ni siquiera puede procesar el documento completo.

Esto conduce a datos erróneos, pérdida de tiempo en la verificación de datos y decisiones basadas en información defectuosa.

La herramienta adecuada depende de tu material de origen. Gemini gana en la investigación de eventos actuales, mientras que Claude es el campeón en el análisis de documentos existentes.

Punto fuerte de Gemini: su integración directa con Google Search le proporciona acceso a la web en tiempo real. Cuando necesites saber qué ha pasado esta semana o recopilar las últimas tendencias del sector, Gemini te ofrece respuestas actualizadas con menos alucinaciones

Punto fuerte de Claude: cuando ya tienes el material de referencia, como transcripciones de entrevistas con clientes o un informe financiero trimestral, la enorme ventana de contexto de Claude supone un gran cambio. Puedes cargar un documento completo del tamaño de un libro y hacer preguntas detalladas, obteniendo una síntesis y un análisis fiables.

ChatGPT se sitúa en el medio, ofreciendo un equilibrio aceptable, pero requiriendo más supervisión.

Un flujo de trabajo para usuarios avanzados: utiliza Gemini para recopilar artículos y fuentes actuales, y luego envía esos documentos a Claude para obtener un resumen profundo y matizado.

Preguntas rápidas y tareas cotidianas

A veces solo necesitas una respuesta rápida. No estás escribiendo una novela ni depurando un transbordador espacial; estás reescribiendo una frase torpe en un correo electrónico o pidiendo una explicación sencilla de un término que acabas de oír en una reunión.

Utilizar una IA lenta y deliberada para estas tareas es como usar un mazo para romper una nuez: es excesivo y te ralentiza. Para la asistencia diaria, lo más importante es la baja latencia y la disponibilidad.

Para estas solicitudes ad hoc, ChatGPT es el ganador debido a su velocidad y versatilidad sin igual.

a través de ChatGPT

Su rápido tiempo de respuesta y su sólida memoria de conversación lo convierten en el asistente perfecto para los cientos de momentos en los que necesitamos ayuda rápida durante la jornada laboral.

Gemini es igual de rápido y es una mejor opción si tu pregunta tiene que ver con un evento actual o algo dentro del ecosistema de Google. Las respuestas de Claude tienden a ser más detalladas, lo que puede parecer más lento cuando solo necesitas una respuesta rápida. Para preguntas rápidas, las respuestas predeterminadas más concisas de ChatGPT suelen parecer más ágiles.

¿Buscas herramientas de IA que te ayuden a aumentar tu productividad? En este vídeo te presentamos siete de ellas:

Cómo elegir la IA adecuada para tu equipo

Las preferencias individuales son fáciles, pero adaptar la IA a un equipo es difícil. Si dejas que cada uno elija su propia herramienta, pronto te enfrentarás a una pesadilla de proliferación de IA. Tendrás flujos de trabajo fragmentados, resultados inconsistentes y una docena de suscripciones de IA diferentes en la tarjeta de la empresa sin ningún tipo de supervisión. Este caos supone un desperdicio de dinero y hace imposible la colaboración.

Elegir la «mejor» IA es menos importante que crear una estrategia que tu equipo realmente siga. Antes de realizar la confirmación, necesitas un marco de decisión.

Audita tus tareas de mayor volumen: no optimices para casos de uso poco comunes y llamativos. Céntrate en lo que tu equipo hace cada día: redactar textos de marketing, depurar código o resumir llamadas de ventas.

Ten en cuenta las necesidades de integración: ¿Tu equipo utiliza Google Workspace? Gemini tiene la ventaja de jugar en casa. ¿Son usuarios habituales de herramientas de desarrollo? El ecosistema de ChatGPT es difícil de superar.

Evalúa los requisitos de contexto: ¿Trabajas habitualmente con documentos largos, trabajos de investigación o bases de código masivas? La ventana de contexto superior de Claude es una función fundamental, no un extra.

Piensa en la gobernanza de la IA: ¿Quién tiene acceso a qué herramientas? ¿Qué datos de la empresa son seguros para un uso compartido con una IA externa? ¿Cómo vas a realizar el seguimiento del uso y los costes?

El coste oculto de permitir que todo el mundo utilice los tres se acumula rápidamente. Las múltiples suscripciones de nivel profesional se suman, y la fricción de cambiar entre aplicaciones para diferentes tareas acaba con la productividad.

La solución ideal no es elegir un modelo y conformarse con sus defectos. Es aprovechar el poder de todos ellos sin el caos.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita usarla en el trabajo. ¿Las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resuelve las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA y establece la conexión entre tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

Cómo ClickUp Brain combina Claude, Gemini y ChatGPT

Elegir un modelo de IA significa aceptar sus debilidades. Quieres la redacción de Claude, la velocidad de ChatGPT y los datos en tiempo real de Gemini, pero conseguir los tres significa hacer malabarismos con múltiples pestañas, pagar suscripciones redundantes y copiar y pegar constantemente el contexto de una ventana de chat a otra. Esta proliferación de IA es un gran obstáculo para la productividad.

No tienes que elegir solo uno. Accede a múltiples modelos de IA desde un solo entorno de trabajo con ClickUp Brain. Utiliza el razonamiento de Claude para tareas generales, la versatilidad de ChatGPT para trabajos creativos y la velocidad de Gemini para respuestas rápidas, mientras que ClickUp Brain proporciona respuestas contextuales utilizando los datos reales de tu entorno de trabajo.

Así es como ClickUp Brain simplifica el acceso multimodelo:

Acceso a múltiples LLM: obtén lo mejor de todos los mundos sin salir de ClickUp. Utiliza el potente razonamiento de Claude para realizar análisis profundos, la versatilidad de ChatGPT para tareas creativas y la velocidad de Gemini para obtener respuestas rápidas, todo desde un solo lugar.

IA sensible al contexto: como ClickUp Brain vive donde vive tu trabajo, ya tiene el contexto. Entiende tus proyectos, tareas y documentos, por lo que nunca más tendrás que perder tiempo con indicaciones del tipo «Como recordatorio, soy un gestor de proyectos que trabaja en...».

IA sensible al contexto: como ClickUp Brain vive donde vive tu trabajo, ya tiene el contexto. Entiende tus proyectos, tareas y documentos, por lo que nunca más tendrás que perder tiempo con indicaciones del tipo «Como recordatorio, soy un gestor de proyectos que trabaja en...».

Búsqueda unificada: Deja de buscar información. Haz una pregunta y ClickUp Connected Search escaneará al instante todo (tareas, comentarios, documentos de ClickUp e incluso aplicaciones conectadas) para encontrar la respuesta.

Evita el cambio de contexto que requieren las herramientas de IA independientes con ClickUp Brain.

💡 Consejo profesional: ¿Qué pasaría si, en lugar de uno o dos modelos de IA, pudieras tener un equipo de compañeros de IA autónomos? ¡Eso es lo que obtienes con Super Agents en ClickUp! Los superagentes de ClickUp pueden asumir innumerables roles y tareas definidas por ti. Piensa en los Superagentes como compañeros de equipo siempre activos dentro de ClickUp: puedes hacerles una mención con @, asignarles trabajo y enviarles mensajes como si fueran personas. Estos agentes de estilo humano con memoria infinita están diseñados para adaptarse a tus flujos de trabajo y herramientas. Funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, recuerdan el contexto y actúan en todas las tareas y cronogramas para impulsar los proyectos. Los equipos los utilizan para ahorrar dos días a la semana automatizando las tareas rutinarias y manteniendo la supervisión humana.

¿Quieres probar a crear tu primer Super Agent? Es muy fácil, y este vídeo te muestra cómo hacerlo:

El debate entre Claude, Gemini y ChatGPT pierde importancia cuando puedes acceder a todos ellos a través de un único entorno de trabajo de ClickUp.

Con ClickUp, puedes utilizar la IA adecuada para cualquier tarea en lugar de quedarte limitado a una solución de modelo único. Además, la IA de ClickUp ya conoce el trabajo, los permisos y las metas de tu equipo, a diferencia de los asistentes genéricos.

¿Listo para acabar con el malabarismo de herramientas de IA? Empieza gratis con ClickUp y pon varios modelos de IA a trabajar en un único entorno de trabajo.

Preguntas frecuentes

Claude destaca en tareas que requieren un razonamiento profundo y matices, como analizar documentos largos o crear contenido con un tono específico de marca.

Para obtener una prosa pulida y profesional que requiera menos edición, Claude suele ser mejor, mientras que ChatGPT es más rápido para la lluvia de ideas y la creación de primeros borradores.

Sí, una plataforma convergente como ClickUp proporciona acceso a múltiples LLM, lo que permite a los equipos aprovechar las ventajas de diferentes modelos para diversas tareas dentro de un único flujo de trabajo.

Los niveles de pago ofrecen importantes ventajas para los usuarios intensivos, pero un entorno de trabajo convergente con acceso multimodelo integrado suele ser una solución más ágil y eficiente para los equipos.