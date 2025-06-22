Las 11 mejores alternativas a Claude IA en 2025

Claude IA, creada por Anthropic, es una herramienta de escritura con IA ideal para personas que prefieren respuestas reflexivas y centradas en la seguridad, así como un tono de conversación natural.

Pero, dependiendo de tus necesidades, es posible que desees un modelo más rápido, más personalizable y más inteligente en la verificación de datos y en el resumen.

Existen numerosas alternativas a Claude AI que utilizan modelos lingüísticos avanzados (LLM) para impulsar diferentes tareas de IA en conversación, ya sea escritura creativa, contenido de marketing en tiempo real o automatización de tareas.

Y lo mejor de todo es que ClickUp podría convertirse pronto en tu nuevo compañero de IA. Te mostramos por qué, mediante una comparación detallada de algunas de las mejores alternativas a Claude.

¿Por qué optar por alternativas a Claude /IA?

No todas las herramientas de IA son adecuadas para todos los trabajos. Claude AI ofrece una generación de contenido creativo mejorada basada en directrices de marca detalladas, pero no aborda las necesidades específicas de una codificación impecable. No puede acceder a tu entorno de trabajo para obtener contexto, ni puede conectarse a Internet para actualizar sus respuestas con datos en tiempo real.

Un usuario de Reddit señaló los crecientes problemas de Claude con la generación de código y la gestión de instrucciones complejas:

Soy usuario de Claude Pro y he observado algunos problemas en los últimos días. El código que genera Claude parece necesitar muchos más ajustes ahora. Antes era bastante sólido, pero últimamente es menos fiable. Claude tiene más dificultades con contextos largos y tareas complejas. Parece perder el seguimiento o proporcionar respuestas menos coherentes en comparación con antes.

Soy usuario de Claude Pro y he observado algunos problemas en los últimos días. El código que genera Claude parece necesitar muchos más ajustes ahora. Antes era bastante sólido, pero últimamente es menos fiable. Claude tiene más dificultades con contextos largos y tareas complejas. Parece perder el seguimiento o dar respuestas menos coherentes que antes.

Esto es lo que le falta a Claude /IA y que deberías buscar activamente en alternativas mejores:

Acceso web en tiempo real : incorpora datos actuales, eventos de última hora e investigaciones recientes directamente en tu flujo de trabajo para garantizar la precisión de los datos sin tener que cambiar de herramienta.

Generación precisa de código : genera código limpio y de función para compilaciones complejas sin necesidad de reescribir la lógica defectuosa ni depurar resultados erróneos.

Gestión de contextos largos : gestiona indicaciones, documentos y hilos complejos más largos sin que el modelo pierda estructura o precisión.

Almacenamiento y reutilización de indicaciones : almacena y aplica : almacena y aplica plantillas de indicaciones de IA preestablecidas para obtener respuestas más rápidas en la redacción, el análisis y las tareas.

Compatibilidad con entradas multimodales : analiza imágenes, capturas de pantalla, documentos o gráficos junto con texto para extraer datos o responder con contexto.

Funciones avanzadas de asistente : utilice : utilice asistentes personales de IA personalizados para escribir, edición, automatización, código, resumir y programar.

Flexibilidad: acceda a una compatibilidad lingüística más diversa y a capacidades multilingües.

📖 Lea también: Cómo utilizar Claude IA para un código eficiente y preciso.

Alternativas a Claude IA de un vistazo

Aquí tienes una breve lista de las mejores alternativas a Claude AI, cada una de ellas con funciones premium, para ayudarte a elegir los sistemas de IA que mejor se adapten a tus metas.

Herramienta Lo mejor para Funciones clave Precios* ClickUp Personas, corporaciones y equipos de todos los tamaños que necesitan una gestión de proyectos y una colaboración integrales basadas en IA, con acceso a múltiples LLM. Asistente de escritura con IA, automatización del flujo de trabajo, búsqueda conectada. Plan gratuito disponible; personalizaciones disponibles para empresas. ChatGPT Usuarios individuales y equipos pequeños y medianos que necesitan una IA versátil y multimodal con información más rápida. Sólidas capacidades de razonamiento, compatibilidad con el código y ecosistema de complementos. Plan Free disponible; planes de pago desde 20 $ al mes. Perplexity IA Personas que buscan recuperar información y realizar investigaciones en tiempo real. Integración de búsqueda web en tiempo real, seguimiento de citas y capacidades multimodales. Plan Free disponible; planes de pago desde 20 $ al mes. Microsoft Copilot Equipos y corporaciones de tamaño mediano que necesitan flujos de trabajo de IA profesionales dentro del ecosistema de Microsoft 365. Integración nativa con el ecosistema de Microsoft, asistencia contextual y seguridad de la corporación. Plan Free disponible; plan de pago por 20 $ al mes. Google Gemini Equipos y corporaciones de tamaño mediano que necesitan razonamiento multimodal e integración con el ecosistema de Google. Funcionalidad entre aplicaciones, razonamiento sólido en todos los formatos y amplios conocimientos. Plan Free disponible; planes de pago desde 19,99 $ al mes. Jasper IA Autónomos, emprendedores individuales y equipos que desean producir contenido de marketing alineado con la marca. Personalización de la voz de la marca, funciones SEO y colaboración en equipo. Versión de prueba gratis disponible; planes de pago desde 49 $ al mes. Copy. ai Autónomos, emprendedores individuales y equipos que buscan servicios de redacción publicitaria con IA. Más de 200 flujos de trabajo, voz de marca personalizable, funciones avanzadas de colaboración. Plan Free disponible; planes de pago desde 49 $ al mes. HuggingChat Desarrolladores que trabajan en proyectos de IA de código abierto. Más de 1000 modelos abiertos, herramientas de colaboración y ajuste de modelos. Free Poe Freelancers, emprendedores independientes y equipos que buscan acceder a múltiples LLM en un solo lugar. Accede a múltiples modelos de IA, con compatibilidad para web, iOS, Android, etc. plan Free disponible; planes de pago a partir de 4,99 $ al mes. carácter. ai Creación de personajes interactivos con IA Respuestas de caracteres similares a las de los humanos, diálogos interactivos. plan Free disponible; plan de pago desde 9,99 $ al mes. YouChat Personas que necesitan IA de conversación mejorada con búsqueda web. Resultados de búsqueda integrados, seguimiento de citas, comprensión multimodal. Plan Free disponible; planes de pago desde 20 $ al mes.

📖 Lea también: Cómo utilizar Claude IA para la asistencia en programación

Las mejores alternativas a Claude IA que puedes utilizar

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Basándonos en los puntos anteriores y en pruebas prácticas con múltiples herramientas, aquí tienes una revisión en profundidad de las alternativas a Claude IA, incluidas herramientas gratis, gratuitas/a, para aumentar tu productividad, creatividad y capacidad de toma de decisiones.

ClickUp (la mejor para la productividad basada en tareas y la planificación de proyectos con IA)

Prueba ClickUp Brain gratis, gratuito/a. Utiliza ClickUp Brain para integrar un potente modelo de IA en tu entorno de trabajo y generar contenido, resumir y gestionar proyectos de forma eficiente.

¿Necesitas una potente alternativa a Claude AI que destaque en la redacción, la lluvia de ideas, resumir y la automatización de tareas sin interrumpir tu flujo de trabajo?

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, integra la gestión de proyectos, la colaboración en documentos y las capacidades de IA en una plataforma unificada.

A diferencia de la mayoría de los demás chatbots, el asistente de IA de ClickUp, ClickUp Brain, es un motor de IA totalmente integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp y diseñado específicamente para la productividad. Si Claude AI es el diplomático refinado del mundo de la IA, educado y mesurado, ClickUp Brain es el genio táctico: rápido, adaptable y listo para ejecutar el trabajo contigo, no solo para compartir sugerencias.

Ya sea que estés redactando contenido, resumiendo notas de reuniones, gestionando tareas o buscando información crítica oculta en tus tareas de ClickUp, documentos o chatear, Brain está ahí, atento al contexto y listo para ayudarte.

Utiliza ClickUp Brain como AI Knowledge Manager para capturar respuestas de tus tareas, documentos y personas.

Cuando alguien del equipo necesita información, ya sea un documento de referencia de hace tres meses, una decisión tomada en un largo hilo de comentarios o actualizaciones de proyectos de aplicaciones integradas como Google Drive o Slack, solo tiene que preguntar. Brain busca en los wikis, documentos y chats de tu entorno de trabajo para ofrecer respuestas relevantes en tiempo real.

Crea blogs, (elaboración de) informes, correos electrónicos y mucho más con la ayuda de la IA de ClickUp Brain.

Para los creadores de contenido y los profesionales del marketing, Brain actúa como un competente asistente de redacción. ¿Estás redactando blogs, correos electrónicos o (elaboración de) informes? Solo tienes que proporcionar los puntos clave en una sencilla indicación en lenguaje natural y Brain los transformará en contenido pulido y acorde con la marca.

Con ClickUp Brain, generar textos de marketing, documentación técnica o respuestas de compatibilidad basadas en los datos y el contexto de tu empresa es cuestión de segundos. Los refinadores de gramática y tono integrados garantizan que tu contenido no solo sea rápido, sino también impecable.

¿Lo mejor de todo? Al igual que Claude, también puedes utilizar Brain para ayudarte a programar. Escribe código desde cero, depura código existente y genera ideas para mejorar la calidad del código.

Crea fragmentos de código en segundos con ClickUp Brain.

Un usuario de Reddit lo resume muy bien:

¿Necesitas escribir un blog? Empieza con Brain. ¿Necesitas crear una matriz de habilidades para mejorar tus conocimientos? Empieza con Brain. ¿Necesitas crear una plantilla de correo electrónico para comunicarte con tus clientes? ¡Empieza con Brain!

¿Necesitas escribir un blog? Empieza con Brain. ¿Necesitas crear una matriz de habilidades para mejorar tus conocimientos? Empieza con Brain. ¿Necesitas crear una plantilla de correo electrónico para comunicarte con tus clientes? ¡Empieza con Brain!

Además, a diferencia de Claude, que está limitado a un solo modelo, Brain te permite cambiar entre los principales LLM, como GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet, GPT-3. 5, Gemini Flash 2. 0 y muchos más. Esto significa que no tienes que elegir una sola inteligencia para tus tareas de redacción, código u otras tareas, sino que puedes coordinarlas todas desde un solo lugar.

Aprovecha las ventajas de múltiples LLM en una sola herramienta de IA gracias a ClickUp Brain.

ClickUp Brain también actúa como tu AI Project Manager, automatizando las actualizaciones, realizando un seguimiento de las tareas vencidas y convirtiendo las notas de las reuniones en subtareas procesables. Genera informes automatizados y asíncronos, resume los hilos de actividad de las tareas y publica las actualizaciones del proyecto directamente en los canales de chat de ClickUp pertinentes.

💡 Consejo profesional: Utiliza las funciones de autocompletado de ClickUp AI para automatizar la persona asignada de tareas y las prioridades con las indicaciones que proporciones. Indique a ClickUp AI cuándo asignar tareas a personas específicas. Pruebe AI Assign para sugerir asignaciones de tareas óptimas basadas en factores como la experiencia, la disponibilidad y la carga de trabajo actual de los miembros del equipo, mientras que AI Prioritize establece automáticamente las prioridades de las tareas, lo que ayuda a los equipos a centrarse en las actividades de mayor impacto.

Pero eso no es todo. La mayoría de los motores de IA actuales son pasivos. Dependen de que las personas recuerden dónde se encuentra la información, cómo está estructurada o quién es su propietario, y no pueden ejecutar flujos de trabajo de forma autónoma.

Los agentes Autopilot™ de ClickUp, basados en IA, ofrecen mucho más que IA generativa. Con estas capacidades de IA agente, puedes automatizar flujos de trabajo reales sin mover un dedo. Esto es lo que puedes hacer con los agentes Autopilot preconfigurados de ClickUp:

Agente Qué hace Agente de informes semanales Publica una actualización semanal a una hora determinada para los espacios, carpetas y listas que elijas. Agente de elaboración de informes diarios Publica una actualización diaria de la actividad a una hora determinada para los espacios, carpetas y listas que elijas. Equipo (resumen) StandUp Agent Resumir la actividad del equipo en un momento específico de cada día laborable para los espacios, carpetas y listas que elijas. Agente de respuestas automáticas Responde a preguntas sobre tu producto, servicio u organización en los canales de chatear seleccionados.

💡 Consejo profesional: puedes especificar qué fuentes de conocimiento pueden utilizar todos los agentes de piloto automático predefinidos para responder. Además, todas las secciones de los agentes de piloto automático predefinidos (desencadenantes, condiciones, descripciones, fuentes), excepto las respuestas automáticas, son totalmente personalizables. Haz más cosas terminadas con los agentes de piloto automático de IA de ClickUp.

Para necesidades más especializadas, los agentes de piloto automático personalizados de ClickUp te permiten adaptar la IA a tus conocimientos y flujos de trabajo únicos. Puedes:

Establece un objetivo claro para tu agente (como «Ayudar a incorporar a los nuevos empleados» o «Responder a las preguntas frecuentes sobre los productos»).

Proporciónale fuentes de conocimiento específicas, como documentos, tareas o carpetas.

Añade indicaciones para figurar cómo responde (tono, estilo, contexto).

Prueba y perfecciona los resultados del agente antes de implementarlo.

📮ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, el cambio de contexto pasa a ser cosa del pasado. Solo tienes que hacer la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain extraerá la información de tu entorno de trabajo y/o de las aplicaciones de terceros en conexión.

ClickUp Brain MAX: IA con prioridad de voz para listas de pendientes más inteligentes

ClickUp Brain MAX se basa en la automatización de ClickUp Brain y añade un asistente de IA con prioridad de voz que entiende el contexto de tu entorno de trabajo. Con Talk to Text, puedes dictar tareas, notas o actualizaciones sin usar las manos y ver cómo se transforman al instante en elementos pulidos y estructurados, listos para asignar, priorizar o añadir a documento.

Brain MAX puede enlazar tus instrucciones verbales con los miembros del equipo, los proyectos y los plazos adecuados, buscar en ClickUp y en las herramientas conectadas para obtener contexto e incluso generar resultados en varios idiomas. Es una forma sencilla de convertir ideas e instrucciones en acciones sin interrumpir tu flujo de trabajo.

Además, a diferencia de Claude AI, que puede ofrecer soluciones genéricas, ClickUp Automatización encamina activamente los informes de errores, asigna desarrolladores en función de la carga de trabajo o la urgencia y le avisa de los problemas recurrentes, lo que permite a su equipo centrarse en la resolución de problemas en lugar de en la organización.

Automatiza tus tareas diarias utilizando lenguaje natural con ClickUp Automatización.

Y todo ello con una seguridad de nivel empresarial. ClickUp Brain garantiza la privacidad de su información, no entrena modelos de IA públicos y restringe el acceso al contenido solo a las personas que usted autorice. Esto supone una gran ventaja para las organizaciones que gestionan datos confidenciales de clientes o flujos de trabajo regulados.

Las mejores funciones de ClickUp

Mejora la planificación de proyectos, automatiza la gestión de tareas y mejora la comunicación con resúmenes en tiempo real e información basada en IA.

Graba, transcribe y resumir reuniones con ClickUp AI Notetaker , que captura automáticamente los elementos pendientes para lograr la productividad en todas las reuniones.

Utilice ClickUp Goals para establecer objetivos de producción claros, dividir proyectos grandes y realizar un seguimiento del progreso.

Esboza, dibuja, haz una lluvia de ideas y utiliza la generación de imágenes con IA para dar vida a tus ideas en un lienzo digital compartido con ClickUp Whiteboards

Planifica tu agenda con sugerencias respaldadas por /IA para bloquear tiempos de bloqueo y programar reuniones utilizando ClickUp Calendar

Experimenta con herramientas avanzadas de procesamiento del lenguaje, investigación en IA y automatización directamente en un entorno de trabajo colaborativo.

Localiza tareas, documentos, archivos, mensajes de chat y mucho más al instante con la búsqueda conectada de ClickUp , que entiende el lenguaje natural y vincula los datos de todo tu entorno de trabajo (y las aplicaciones externas conectadas).

Límites de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede requerir un ligero aprendizaje, ya que los usuarios deben explorar las herramientas más relevantes para su flujo de trabajo.

Precios de ClickUp

Opiniones y valoraciones de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

ClickUp Brain realmente ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y utilizar menos herramientas de complemento.

ClickUp Brain realmente ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y utilizar menos herramientas de complemento.

👀 ¿Sabías que...? Se estima que el 75 % de los ingenieros de software de corporación utilizarán asistentes de código de IA conversacional en los próximos años.

2. ChatGPT (la IA multimodal más versátil, con información en tiempo real)

a través de OpenAI

Si comparas Claude con ChatGPT, la diferencia radica en la potencia, la flexibilidad y la usabilidad en el mundo real. El avanzado modelo GPT-4o de ChatGPT te ofrece fluidez en el lenguaje natural y respuestas instantáneas a través de una interfaz limpia y fácil de usar.

Sus capacidades multimodales permiten a los usuarios interactuar mediante texto, imágenes e incluso voz, lo que la convierte en una herramienta flexible para la lluvia de ideas, la creación de contenido y la resolución de problemas en tiempo real.

La función Deep Research de ChatGPT te permite hacer preguntas complejas y ofrece GPT personalizados, navegación web en tiempo real, análisis de PDF e imágenes, y DALL-E para elementos visuales. A través de GPT-4o y GPT-4o mini, puedes investigar, extraer información y completar informes completos en segundos.

Las mejores funciones de ChatGPT

Redacta borradores de blogs, publicaciones en redes sociales y textos de marketing utilizando indicaciones basadas en IA.

Perfecciona el contenido para aumentar la claridad, incrementar el compromiso o mejorar el posicionamiento SEO.

Crea o accede a GPT personalizados diseñados para tareas específicas, como asesoramiento jurídico, tutoría o marketing de contenidos, que reflejen tu sector, la voz de tu marca o tus metas empresariales.

Disfruta de interacciones en tiempo real junto con integraciones de complementos para una navegación web actualizada.

Límites de ChatGPT

Los usuarios deben actualizar a Plus o Pro si desean acceder a respuestas más inteligentes.

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes por usuario.

Pro : 200 $ al mes

Equipo: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Reseñas y valoraciones de ChatGPT

G2 : 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Un usuario de Capterra lo encuentra ideal para generar ideas:

Me resulta útil para encontrar ángulos de investigación que no había encontrado. Sin duda, hay una diferencia de calidad entre el modelo de nivel superior (que tiene un uso con límite) y el modelo totalmente gratuito.

Me resulta útil para encontrar ángulos de investigación que no había encontrado. Sin duda, hay una diferencia de calidad entre el modelo de nivel superior (que tiene un uso con límite) y el modelo totalmente gratis, gratuito/a.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos rols y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacer una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al interruptor y al cambio de pestaña se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se encuentra directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

3. Perplexity IA (la mejor para la recuperación de información y la investigación en tiempo real)

a través de Perplexity IA

Herramientas como Claude y ChatGPT se centran más en simular conversaciones naturales. Perplexity AI es un poco diferente. Está diseñada para usuarios que dan prioridad a la información en tiempo real, la investigación y la verificación de datos.

Perplexity no solo busca en la web, sino que también ofrece respuestas concisas con atribuciones de fuentes fiables. Así, cuando te proporciona datos o estadísticas, te indica las fuentes exactas, a diferencia de la mayoría de los demás asistentes de IA, incluido Claude.

Esto lo convierte en una opción superior para el análisis de datos, la verificación de contenidos y los usuarios que necesitan información fiable y actualizada, algo que Claude IA no ofrece de forma nativa.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Comprueba las citas reales de cada afirmación, estadística o dato directamente en la respuesta.

Obtenga información actualizada que refleje lo que está sucediendo en el mundo en este momento.

Haz preguntas de seguimiento y obtén respuestas contextuales que mantengan la continuidad.

Cambia entre los principales modelos de IA según tus preferencias de velocidad, tono o precisión.

Benefíciese de respuestas rápidas, precisión y menos alucinaciones.

Límites de Perplexity IA

Necesitas actualizar para obtener más uso y acceso a funciones de contenido avanzadas.

Precios de Perplexity IA

Gratis : consultas diarias con límite.

Pro : 20 $ al mes

Equipo y empresa: precios personalizados

Reseñas y valoraciones de Perplexity IA.

G2 : 4,7/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (no hay suficientes reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity IA?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta la velocidad y la flexibilidad que ofrece Perplexity Pro. Hace un trabajo maravilloso utilizando el contexto que le proporciono y sus búsquedas web externas. Su velocidad de innovación es alucinante. Son capaces de incorporar los últimos modelos, lo que convierte a Perplexity en un producto de IA muy duradero y facilita el uso de los mejores modelos que existen.

Me encanta la velocidad y la flexibilidad que ofrece Perplexity Pro. Hace un trabajo maravilloso utilizando el contexto que le proporciono y sus búsquedas web externas. Su velocidad de innovación es alucinante. Son capaces de incorporar los últimos modelos, lo que convierte a Perplexity en un producto de IA muy duradero y facilita el uso de los mejores modelos que existen.

4. Microsoft Copilot (el mejor para la productividad y la integración en el ecosistema de Microsoft)

a través de Microsoft Copilot

Copilot es un chatbot con IA y una herramienta de búsqueda web que se integra a la perfección en la suite de Microsoft. Tanto si trabajas en Word, Excel, PowerPoint, Outlook o Teams, te ayudará a redactar correos electrónicos, resumir documentos, automatizar tareas o procesar datos sin salir de tu flujo de trabajo.

La plataforma utiliza GPT-4 para dar soporte a estas tareas a través de una interfaz de conversación que gestiona tus consultas al instante. Mientras que Claude AI se centra en una IA conversacional segura y ética, la ventaja de Copilot es su automatización práctica y basada en el flujo de trabajo, así como las mejoras directas en la productividad, si eres usuario de Microsoft.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Utiliza Copilot directamente en Excel, Word, Outlook, PowerPoint y Teams sin cambiar de plataforma.

Desencadena respuestas por correo electrónico, programación de reuniones y generación de resumen con simples indicaciones.

Analice hojas de cálculo o extraiga información de conjuntos de datos complejos mediante consultas en lenguaje natural.

Obtenga información actualizada y verificada de la web para lograr la compatibilidad instantánea de su trabajo.

Límites de Microsoft Copilot

Los usuarios pueden esperar una menor flexibilidad si dependen de herramientas ajenas a la plataforma de Microsoft.

Precios de Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: gratis, gratuito/a

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mes

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $ al mes.

Reseñas y valoraciones de Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Lo más destacado de una reseña de Capterra:

Me gusta poder enviar archivos bastante grandes a Copilot para que me dé su opinión sobre ellos, y me gusta que, en ocasiones, Copilot muestre un contexto aparentemente humano.

Me gusta poder enviar archivos bastante grandes a Copilot para que me dé su opinión sobre ellos, y me gusta que, en ocasiones, Copilot muestre un contexto aparentemente humano.

👀 ¿Sabías que...? Casi el 86 % de los profesionales del marketing afirman que la IA les ahorra al menos una hora al día al optimizar sus tareas creativas.

5. Google Gemini (el mejor para capacidades multimodales e integración en el ecosistema de Google)

a través de Google Gemini

Anteriormente conocido como Google Bard, Gemini es un chatbot de IA avanzado que responde a tus consultas mediante texto, código, audio, imágenes y vídeo.

Gemini funciona bien en tareas que implican un razonamiento detallado, especialmente en tareas de redacción o de código. Aunque puede que no iguale la creatividad de Claude en lenguaje natural, gracias al acceso a Internet en tiempo real, Gemini procesa la información más rápidamente y ofrece resultados más precisos.

Si utilizas un plan premium, también tendrás acceso a Gemini dentro de los productos de Google Cloud. Podrás escribir de forma más inteligente en Documentos de Google o realizar cálculos en Hojas de Cálculo de Google sin tener que cambiar de herramienta. Claude no ofrece este nivel de integración. Además, combina Gemini con Google Search Console para realizar investigaciones basadas en datos o aplícalo como un truco de productividad en tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Google Gemini

Haz preguntas o ejecuta indicaciones utilizando múltiples formatos y obtén respuestas rápidas y precisas.

Utiliza las funciones principales de Gemini sin necesidad de pagar una suscripción o licencia.

Comunícate en más de 40 idiomas en más de 195 países.

Obtenga compatibilidad nativa para tareas multimedia y de datos a gran escala.

Límites de Google Gemini

Gemini suele generar respuestas inexactas o que no guardan relación con la indicación.

Precios de Google Gemini

Gemini Gratis : funciones básicas gratis.

Gemini Advanced : 19,99 $ al mes (incluido en Google One IA Premium)

Corporación: Precios personalizados

Reseñas y valoraciones de Google Gemini

G2 : 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Gemini?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Es muy amigable para el usuario. Cuando redacto un correo electrónico para mis clientes, me resulta muy útil para mantener la profesionalidad en mis mensajes. Como profesional de la seguridad, cuando tengo dudas sobre la detección de vulnerabilidades, ya sean comportamientos intencionados o no, Gemini me resulta muy útil para ofrecer una explicación correcta sobre si se trata de un problema o no […] A veces, cuando busco información, el contexto que he proporcionado es confuso y resulta difícil entender si la solución es legítima o no. *

Es muy amigable para el usuario. Cuando redacto un correo electrónico para mis clientes, me resulta muy útil para mantener la profesionalidad en mis mensajes. Como profesional de la seguridad, cuando tengo dudas sobre la detección de vulnerabilidades, ya sean comportamientos intencionados o no, Gemini me resulta muy útil para ofrecer una explicación correcta sobre si se trata de un problema o no […] A veces, cuando busco información, el contexto que he proporcionado es confuso y resulta difícil entender si la solución es legítima o no. *

👀 ¿Sabías que...? Los Angeles Times se convirtió en el primer periódico en publicar una noticia sobre un terremoto escrita por inteligencia artificial. El periodista y programador Ken Schwencke creó un algoritmo que genera instantáneamente artículos cortos cuando se produce un terremoto, lo que supone un gran paso adelante para el periodismo automatizado.

6. Jasper IA (la mejor para contenido de marketing alineado con la marca)

a través de Jasper IA

Jasper IA te da acceso a un asistente de redacción para la creación de contenido largo o artículos de marca con una estructura detallada y indicaciones. También garantiza la coherencia de la marca mediante el uso de información preestablecida de la empresa o activos guardados.

También obtienes Jasper Chat, que funciona mejor para contenido de rápida respuesta, como anuncios de Facebook, titulares o eslóganes. Puedes utilizar el escritor de IA para crear esquemas detallados con un estilo de redacción, un tono y una longitud ya definidos. Además, elige entre más de 500 indicaciones de IA en la biblioteca integrada para acelerar la generación de ideas.

Las mejores funciones de Jasper IA

Obtenga herramientas personalizadas para SEO, coherencia de la voz de la marca y colaboración del equipo que le ayudarán con el material de marketing y la creación de contenido.

Disfruta de la compatibilidad multilingüe: escribe y traduce contenido en más de 25 idiomas.

Conéctese con herramientas como Grammarly y SurferSEO para mejorar el proceso de redacción.

Accede a plantillas listas para usar para diversas necesidades de marketing y generación de contenido a gran escala.

Cambie a Jasper Chat para obtener resultados más rápidos que siguen sonando pulidos y claros.

Límites de Jasper IA

Carece de un plan gratuito.

Resultados de escritura más sencillos que los chatbots de IA de código abierto como ChatGPT.

Precios de Jasper IA

Creador: 49 $ al mes por usuario

Pro: 69 $ al mes por usuario

Empresas: Precios personalizados

Reseñas y valoraciones de Jasper IA

G2 : 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1840 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jasper IA?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

JasperChat crea contenido decente cuando se le dan instrucciones específicas. Su motor neuronal es rápido y decisivo.

JasperChat crea contenido de calidad cuando se le dan instrucciones específicas. Su motor neuronal es rápido y decisivo.

📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y su espacio de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el espacio de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu espacio de trabajo.

7. Copy. ai (la mejor para la redacción publicitaria con IA)

a través de Copy.ai

Copy. ai es una conocida plataforma de redacción publicitaria basada en IA que ayuda a los equipos de marketing a generar entradas de blog largas, páginas de destino, correos electrónicos y contenido de liderazgo intelectual utilizando indicaciones de IA.

Como alternativa a Jasper AI, Copy.ai es ideal para empresas que necesitan grandes volúmenes de contenido, gracias a su modelo de precios ilimitado de palabras. Puede enviar un resumen y recibir una entrada de blog en cuestión de segundos utilizando los flujos de trabajo integrados. También puede redactar anuncios para marketing en redes sociales, incluidas campañas de Facebook, basándose en los datos guardados sobre los perfiles de los clientes.

Las mejores funciones de Copy.ai

Elige entre más de 200 flujos de trabajo para crear correos electrónicos, anuncios, entradas de blog o páginas de destino en menos pasos.

Aplica el estilo y el lenguaje específicos de tu empresa para que todo tu contenido suene acorde con tu marca.

Invita a tus compañeros de equipo, asigna rols y realiza edición del contenido de los proyectos en uso compartido y de las carpetas de campaña.

Disfruta de una experiencia más especializada con énfasis en la automatización del flujo de trabajo y la coherencia de la marca.

Límites de Copy.ai

Algunos usuarios dicen que el resultado parece robótico y menos natural que la escritura humana.

Organizar proyectos resulta difícil sin subcarpetas, a diferencia de otras alternativas a Claude IA.

Precios de Copy.ai

Free

Starter: 49 $ al mes

Avanzado : 249 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Reseñas y valoraciones de Copy.ai

G2 : 4,7/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Copy.ai?

Un usuario de G2 hace uso compartido:

Me encanta copy.ai porque es muy fácil de usar. Puedo elegir el tono y el formato es muy amigable para el usuario. Hay muchas plantillas entre las que elegir y siempre tiene un contenido excelente.

Me encanta copy.ai porque es muy fácil de usar. Puedo elegir el tono y el formato es muy amigable para el usuario. Hay muchas plantillas entre las que elegir y siempre tiene un contenido excelente.

8. HuggingChat (la mejor para proyectos de IA de código abierto)

a través de Hugging Face

HuggingChat, creado por Hugging Face, te ofrece todo lo que necesitas para hacer trabajo en proyectos de IA de código abierto sin restricciones de plataforma.

Creado originalmente para desarrolladores, ahora cualquiera puede utilizar HuggingChat para la traducción, la generación de texto u otras tareas sin estar limitado a un único proveedor. También tendrás acceso a una amplia colección de modelos preentrenados, lo que te ayudará a avanzar más rápido y probar más ideas.

La flexibilidad de este chatbot de IA lo hace ideal para desarrolladores y entusiastas de la tecnología que necesitan una personalización completa y compatibilidad con cualquier plataforma en los flujos de trabajo de IA.

Las mejores funciones de HuggingChat

Elige entre miles de modelos para potenciar la traducción, chatear, resumir, o otras tareas personalizadas.

Modifica los datos de entrenamiento, los parámetros o la arquitectura para crear algo que se adapte a tus metas específicas.

Únete a los debates, comparte tus opiniones y obtén ayuda de colaboradores que trabajan en retos similares de código abierto.

Gana en transparencia y control gracias a su naturaleza de código abierto y a su integración con otras herramientas de código abierto.

Límites de HuggingChat

Necesitas conocimientos técnicos para desbloquear su intervalo completo de capacidades.

Funciona mejor como trabajo para desarrolladores con experiencia en marcos de código abierto.

Precios de HuggingChat

Free

Reseñas y valoraciones de HuggingChat

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HuggingChat?

Un usuario de Reddit quedó realmente impresionado por la calidad de las respuestas:

Hoy probé HuggingChat y me quedé absolutamente impresionado por la respuesta que dio a una pregunta genérica que utilizo para probar los modelos. Inmediatamente descargué ese modelo e intenté obtener la misma respuesta... pero no hubo manera. Los modelos Llama2 70b y CodeLlama-34b parecen ser diez veces más inteligentes para HuggingChat que para mí.

Hoy probé HuggingChat y me quedé absolutamente impresionado por la respuesta que dio a una pregunta genérica que utilizo para probar los modelos. Inmediatamente descargué ese modelo e intenté obtener la misma respuesta... pero no hubo manera. Los modelos Llama2 70b y CodeLlama-34b parecen ser diez veces más inteligentes para HuggingChat que para mí.

9. Poe (la mejor opción para acceder a varios modelos de IA simultáneamente)

a través de Poe

Poe by Quora proporciona una interfaz unificada para interactuar con múltiples modelos de IA líderes, incluidos Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini y otros. Puedes chatear con diferentes bots, explorar las respuestas de los modelos o crear tu propio chatbot de IA para uso privado o público.

En comparación con el enfoque de modelo único de Claude IA, Poe reúne todo en un solo panel de control para ofrecer una experiencia flexible y multimodelo. Puedes hacer preguntas, mantener conversaciones largas o generar respuestas instantáneas con cualquier modelo de compatibilidad dentro de Poe.

Incluso puedes usar Claude en Poe, pero solo obtienes una ventana de contexto más pequeña, como 200 000 tokens para Claude o 128 000 para GPT-4o.

Las mejores funciones de Poe

Compara las respuestas de diferentes motores de IA en un solo lugar.

Genera imágenes, vídeos y audio fácilmente con el modelo adecuado.

Accede a la herramienta a través de la web, iOS, Android y otras plataformas.

Límites de Poe

Es posible que experimente un rendimiento desigual, dependiendo de la dependencia que tenga con el modelo de /IA que utilice.

Algunas personas elaboran informes de errores ocasionales, ya que la plataforma sigue en fase beta.

Precios de Poe

Suscripción: desde 4,99 $ al mes.

Reseñas y valoraciones de Poe

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Poe?

Una reseña de Reddit elogia la herramienta:

Me gusta mucho Poe. Tengo mejor acceso a Opus. Y puedo hacer que los modelos cooperen muy fácilmente. Por ejemplo, GPT4o es mucho mejor escribiendo código Mermaid para diagramas de flujo. Esto me ha ahorrado muchísimo tiempo. Luego puedo @Claude_opus y hacer que revise el resultado de GPT4o y haga recomendaciones. A continuación, lo envío de vuelta a GPT y lo reviso de nuevo. Además, añaden nuevos modelos rápidamente.

Me gusta mucho Poe. Tengo mejor acceso a Opus. Y puedo hacer que los modelos cooperen muy fácilmente. Por ejemplo, GPT4o es mucho mejor escribiendo código Mermaid para diagramas de flujo. Esto me ha ahorrado muchísimo tiempo. Luego puedo @Claude_opus y hacer que revise el resultado de GPT4o y haga recomendaciones. A continuación, lo envío de vuelta a GPT y lo reviso de nuevo. Además, añaden nuevos modelos rápidamente.

🧠 Dato curioso: En la mitología griega, Hefesto, el dios del fuego y la metalurgia, fue uno de los primeros visionarios de la /IA/. Construyó sirvientes mecánicos como el gigante de bronce Talos, que protegía Creta, y doncellas doradas que le ayudaban en su taller.

10. Carácter. ai (ideal para juegos de rol y conversación interactiva)

a través de Character.ai

Carácter.ai ofrece a los usuarios una forma divertida de interactuar con personajes personalizados creados para contar historias, jugar a interpretar papeles, pensar de forma creativa o incluso chatear de forma informal con personajes generados por IA.

La plataforma te permite crear personajes únicos y participar en cualquier tipo de conversación, desde bromas ligeras hasta intercambios profundos y reflexivos. A través de conversaciones y escenarios ficticios, puedes explorar fácilmente diferentes personalidades de los caracteres o crear diálogos.

Los escritores, los jugadores o cualquier persona con interés en las indicaciones creativas pueden utilizar Character.ai para generar nuevas ideas. Funciona bien para los usuarios que desean una interacción basada en historias sin estar atados a la experiencia tradicional de los chatbots.

Las mejores funciones de carácter.ai

Accede a más de 10 millones de caracteres con funciones únicas y crea arcos narrativos complejos, desarrolla diálogos o simula mundos ficticios.

Reciba mejores respuestas con el tiempo, a medida que la IA se adapta a su estilo y preferencias de entrada únicos.

Disfruta de interacciones con IA más divertidas y personalizadas que con la IA Claude, más utilitaria.

Límites de Character.ai

No todas las respuestas parecen profundas o con matices emocionales.

Puede requerir una mayor creatividad por parte de los usuarios para iniciar diálogos más complejos.

Precios de Character.ai

Free

carácter. IA+: 9,99 $ al mes por usuario.

Reseñas y valoraciones de Character.ai

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Character.ai?

Un usuario de Reddit califica la app, aplicación, de adictiva y afirma:

Me pareció similar a jugar a un videojuego, como las misiones de texto, solo que más interesante porque puedes influir en la trama. El principal problema es que tengo mala memoria y se me olvidan los puntos principales.

Me pareció similar a jugar a un videojuego, como las misiones de texto, solo que más interesante porque puedes influir en la trama. El principal problema es que tengo mala memoria y se me olvidan los puntos principales.

11. YouChat (ideal para asistencia personal y navegación web)

a través de YouChat

YouChat combina la IA conversacional con la búsqueda web en tiempo real, lo que permite ofrecer respuestas actualizadas y admitir consultas compatibles (texto, imágenes, código). La herramienta funciona mejor cuando se desean actualizaciones rápidas o se necesita ayuda para mantenerse informado sobre temas de actualidad o urgentes.

A diferencia de Claude IA, este chatbot de IA se centra en respuestas directas con citas relevantes y fiables, y puede generar texto similar a los humanos. Puedes pedirle que extraiga información actual, genere resultados simplificados o te ayude a acelerar la investigación básica.

Las mejores funciones de YouChat

Captura los últimos artículos, resúmenes y datos directamente de Internet en cuestión de segundos.

Utiliza las citas integradas para verificar datos o profundizar en partes específicas de la respuesta.

Procesa solicitudes complejas con facilidad, desde responder preguntas hasta crear contenido, solicitar resúmenes de libros y proporcionar fuentes precisas.

Crea contenido bien documentado gracias al acceso a datos web en tiempo real.

Límites de YouChat

Espera resultados básicos al abordar temas que requieren pensamiento abstracto o narración.

Precios de YouChat

Free

Pro : 20 $ al mes por usuario

Equipo : 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Reseñas y valoraciones de YouChat

G2 : 4,7/5 (más de 10 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre YouChat?

Una reseña de G2 dice:

Es gratis, y el servidor casi nunca se sobrecarga. Relativamente más fácil de usar. [Pero] no es tan bueno como ChatGpt. No siempre consigue los intentos correctos. No tiene tantas funciones.

Es gratis, y el servidor casi nunca se sobrecarga. Relativamente más fácil de usar. [Pero] no es tan bueno como ChatGpt. No siempre consigue los intentos correctos. No tiene tantas funciones.

Potencia tu trabajo con ClickUp Brain, un sistema multi-LLM sensible al contexto.

Claude /IA y sus alternativas ofrecen diferentes calidades de respuesta, opciones de personalización y precios. Sin embargo, la mayoría de ellas requieren que ajustes tu flujo de trabajo o que hagas un paso fuera de tus herramientas de gestión de proyectos para incorporar las capacidades de IA a tus proyectos.

Por eso ClickUp destaca entre estos modelos y herramientas de IA. No altera tu forma de trabajar habitual, sino que añade valor con ClickUp Brain integrado en un espacio donde ya se encuentran tus tareas, documentos y equipo. Con cada pregunta que haces, cada archivo que buscas y cada flujo de trabajo que automatizas con la IA de ClickUp, este aprende tus preferencias y se adapta a tu forma de trabajar, volviéndose más potente y contextual.

¿Lo mejor de todo? Al registrarte en ClickUp, no solo tendrás acceso a Brain, sino también a los últimos modelos GPT, Claude y Gemini, lo que hará que el cambio desde Claude sea menos doloroso... ¡y bueno, en realidad ni siquiera será un cambio! 🦄✨

¿Quieres mejorar tu entorno de trabajo y sacar el máximo partido a la IA sin perder las ventajas que ofrece Claude? ¡Prueba ClickUp gratis hoy mismo!