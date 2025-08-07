¿Cuánto está pagando en impuestos de interruptor?

Mientras escribo este artículo, estoy alternando entre siete pestañas del navegador, ClickUp para el seguimiento del tiempo, Slack para comunicarme y mi teléfono móvil cargándose en una base, con visibilidad delante de mí. Si le parece que son demasiadas aplicaciones abiertas simultáneamente para una sola tarea, aún no hemos empezado.

para ejecutar una sola transacción de la cadena de suministro, cada persona involucrada cambió unas 350 veces entre 22 aplicaciones diferentes y sitios web únicos», escribieron los investigadores en la Harvard Business Review [HBR].

En su estudio, un usuario medio cambiaba entre diferentes apps y sitios web unas 1200 veces al día. Todas estas distracciones tienen, obviamente, un coste. En esta entrada del blog, analizamos el coste de cambiar constantemente entre apps (también conocido como «toggle tax») y cómo puede evitarlo.

¿Qué es el «interruptor tax»?

El «impuesto de interruptor» es la pérdida de productividad que se experimenta debido al cambio frecuente de tareas o aplicaciones. El elemento «interruptor» se refiere al cambio de contexto en el trabajo. Y el elemento «impuesto» se refiere al precio que se paga por:

Cambiar físicamente entre pestañas, app, o dispositivos

Tiempo de carga adicional para cualquiera de estas pestañas, apps, o dispositivos

Adaptarse a la nueva app, aplicación, su interfaz y su finalidad

Recopilar la información o realizar la acción en la nueva app, aplicación, antes de pasar a la siguiente en el flujo de trabajo

Distracciones de apps que no forman parte del flujo de trabajo, como una sobrecarga de notificaciones en el teléfono móvil personal

El efecto interruptor tax puede afectar a la productividad de la organización de diversas maneras.

¿Cuál es el impacto del «interruptor tax» en la productividad?

A primera vista, el uso de múltiples app, pestañas parece obvio, incluso necesario. ¿Cómo escribiría un escritor sin investigar? ¿Cómo escribiría un desarrollador sin su kit de herramientas? ¿Cómo accedería un ejecutivo de atención al cliente a toda la información que necesita sin acceder a múltiples app, pestañas?

Aunque es inevitable cierto movimiento entre apps, el interruptor tax puede ser exponencialmente alto cuando es excesivo.

Estrés y pérdida de concentración: El interruptor excesivo hace que el cerebro produzca cortisol, la hormona del estrés, lo que tiene un impacto significativo en el trabajo. Reduce la concentración, retrasa incluso las tareas más sencillas y afecta al bienestar del empleado.

Ineficacia: Cambiar de una app a otra obliga a las personas a reorientarse cada vez. La información retenida en su memoria a corto plazo disminuye, lo que hace que se pierda el contexto y que el proceso general resulte ineficaz.

Ineficiencia: El estudio de HBR reveló que las personas pierden algo más de dos segundos cada vez que cambian de contexto. Eso significa que se pierden hasta cuatro horas a la semana y cinco semanas de trabajo al año solo en reorientarse. Esto provoca retrasos innecesarios e ineficiencia general.

mayores valores de error*: el cambio constante de atención puede provocar errores y descuidos, lo que a su vez aumenta el coste de solucionarlos.

Menor calidad del trabajo: El cambio de contexto compromete el tiempo de concentración. La atención dispersa significa que los trabajadores de oficina dedican más horas y esfuerzo cognitivo a completar su trabajo, sin tener el espacio mental necesario para mejorar la calidad.

Frena la creatividad: cuando alguien tiene que cambiar entre docenas de apps, aplicaciones para cada proceso, se ve impulsado por una lista de control en lugar de por su mente creativa. El cambio de contexto conduce a un impuesto de interruptor excesivo al fragmentar la atención, interrumpir el trabajo profundo y frenar la creatividad y la innovación.

Si alguna vez ha pulsado Alt-Tab para acceder a una app, aplicación y se ha preguntado: «Un momento, ¿qué estaba haciendo?», ha pagado el impuesto de interruptor. Una persona que gana 100 000 dólares al año podría pagar hasta 9000 dólares (el equivalente a cinco semanas de salario) en concepto de impuesto de interruptor.

Esto puede variar significativamente entre los distintos sectores. A continuación le explicamos cómo.

Cómo afecta el impuesto del interruptor a diferentes sectores

El impacto general que hemos comentado anteriormente se aplica a todos los sectores. Sin embargo, algunos experimentan el interruptor tax de forma diferente a otros. A continuación le explicamos cómo.

Finanzas

Los equipos financieros son responsables de cálculos complejos, (elaboración de) informes, proyecciones y cumplimiento normativo. Para cada tarea, cambian entre software para ERP, planificación financiera, nóminas, cumplimiento normativo, etc., además de gestión de proyectos, correo electrónico e innumerables hojas de cálculo.

El mayor tax del interruptor para los empleados de los equipos financieros son los errores y las imprecisiones como resultado de transferir manualmente datos entre sistemas. ¡Olvidar un cero en un cálculo puede provocar efectos compuestos desmesurados en todo el proceso!

Marketing

Se sabe que los equipos de marketing utilizan diversas apps, aplicaciones, para planear, crear contenido, diseñar creativos, publicar, distribuir, supervisar, el análisis de datos, la gestión de proyectos, la gestión de las relaciones con los clientes [CRM] y mucho más.

Aunque el departamento de marketing es uno de los más creativos de una organización, sus empleados se distraen constantemente con sus herramientas de trabajo. Esta distracción afecta a la creatividad y genera aburrimiento dentro de la organización.

Recursos humanos

El conjunto de herramientas del equipo de RR. HH. incluye apps, aplicaciones para la contratación, la incorporación, la gestión de empleados, la administración de beneficios, la gestión del rendimiento, etc. Por ejemplo, un especialista en adquisición de talento procesa a un solo candidato cambiando entre un sistema de seguimiento de candidatos [ATS], el correo electrónico, una herramienta de programación de entrevistas, un sistema de gestión de documentos, Microsoft Teams, etc.

Esta fragmentación puede ralentizar la contratación y aumentar el riesgo de perder a los mejores talentos debido a los retrasos.

Producto

Los equipos de producto son conocidos por su conjunto de tecnologías. Documentos, hojas de ruta, metas, tareas, seguimiento de errores, integraciones DevOps, notas de (resumen) StandUp, comentarios y retrospectivas, presentaciones de demostración, software de facturación por tiempo, etcétera, etcétera. Casi todas estas herramientas de empresa son necesarias.

Sin la consolidación e integración de este conjunto de herramientas, cambiar entre ellas puede prolongar innecesariamente la duración del ciclo, reducir la calidad e impedir la innovación.

Tanto si es comercializador, escritor, programador, ejecutivo de atención al cliente o artista, el «impuesto de interruptor» es innecesario. Aunque algunos cambios de contexto son inevitables, aquí le mostramos cómo puede minimizar el tiempo dedicado al interruptor con simples cambios en su flujo de trabajo.

Cómo reducir el impuesto al interruptor

Es importante recordar que el simple hecho de tener varias aplicaciones no conlleva el «impuesto por alternar». En el trabajo intelectual moderno, es necesario disponer de un conjunto de aplicaciones para que el trabajo esté terminado. En muchos casos, estas aplicaciones también aceleran las tareas.

El «interruptor tax» se produce cuando se cambia excesivamente entre estas aplicaciones de forma innecesaria y complicada. A continuación, le mostramos cómo gestionar varios proyectos y tareas a la vez, evitando sin esfuerzo el «interruptor tax».

Reconsidere sus flujos de trabajo

Tómese su tiempo para pensar en sus flujos de trabajo actuales. Por ejemplo, como equipo de marketing, piense en todas las tareas que realiza y en cómo fluye el trabajo de un paso a otro.

correlacione las herramientas* que utiliza en el proceso. ClickUp Pizarra ofrece un excelente espacio colaborativo para dibujar los flujos de trabajo existentes.

Mapeo de procesos con ClickUp

Identifique duplicados y redundancias. Por instancia, es posible que esté utilizando Documentos de Google, Microsoft Word y Bloc de notas para crear contenido.

Diseña tu estado ideal. Utiliza los mapas mentales de ClickUp para imaginar cómo sería tu proceso más eficiente. O utiliza las vistas de ClickUp para visualizar tu flujo de trabajo de más de 15 formas personalizables.

Utilice los mapas mentales de ClickUp para organizar sus ideas de forma visual

Para que el trabajo tenga un flujo sin problemas, es necesario consolidar la información y permitir el acceso a todos los miembros del equipo. Por instancia, como profesional de RR. HH., si tiene la información de los candidatos en el ATS, la carta de oferta en Documentos de Google y la conversación de negociación por correo electrónico, el interruptor tax que paga entre estos tres es innecesario.

Intente configurar todo el flujo de trabajo en una sola herramienta. ClickUp Forms ayuda a recopilar la información de los candidatos en un solo lugar. Puede cargar la carta de oferta en formato PDF en su tarea de solicitud y gestionar la negociación en los comentarios. Esto ayuda a gestionar el ciclo de vida de los candidatos sin tener que cambiar entre varias aplicaciones.

Captura información crucial de manera eficiente a través de los formularios de ClickUp

Encuentre formas de integrar sus herramientas. Cuando necesite utilizar varios programas, haga que la información entre y salga de su herramienta principal. ClickUp ofrece más de 1000 integraciones para convertirse en su único panel de control para todos los flujos de trabajo.

*desarrolle capacidades de elaboración de informes. Con estas integraciones, ClickUp Panel le permite vista todos los informes que necesita en un solo lugar. Consulte métricas de adquisición de talento, como tasas de aceptación, tiempos de respuesta, experiencia de los solicitantes, etc. Utilice esta información para optimizar los flujos de trabajo y evitar pagar el impuesto de interruptor.

Haga vista de todos sus informes en un solo lugar con los paneles de ClickUp

Cree un lugar de trabajo todo en uno con la función de búsqueda

La consolidación de la información facilita el acceso. Pero eso por sí solo no es suficiente. Imagine que forma parte de un equipo de desarrollo de software en el que tiene que dedicar tiempo a buscar los criterios de aceptación de la función que está programando.

Para ser eficaces, los equipos deben poder encontrar información sin pagar un impuesto de interruptor adicional. La búsqueda universal de ClickUp está diseñada precisamente para evitar esto.

Encuentre rápidamente cualquier archivo, ya sea en ClickUp, en una app, aplicación, o en su unidad local

Añada comandos de búsqueda personalizados, como atajos a enlaces, almacenamiento de texto para más tarde y mucho más, para buscar cualquier cosa en un solo lugar

Amplíe la búsqueda a sus apps marcadas como favoritas y busque todo en un solo lugar

Realice búsquedas desde prácticamente cualquier lugar, incluyendo el centro de comandos, la barra de acciones global o su escritorio

Busque en plataformas, archivos y apps, aplicación con ClickUp Búsqueda universal

Automatizar

Los equipos alternan entre varias aplicaciones para realizar pequeñas tareas, como actualizar el estado o marcar una tarea como completada, muchas de las cuales se pueden automatizar fácilmente. La automatización agiliza los flujos de trabajo, gestiona las tareas repetitivas y minimiza el esfuerzo manual.

Automatizaciones de ClickUp

Con las más de 100 automatizaciones de ClickUp, elimine las tareas rutinarias, como asignar tareas, publicar comentarios, cambiar estados, notificar retrasos, etc.

Por ejemplo, la información de un cliente introducida en el software de gestión de pedidos se puede actualizar automáticamente en ClickUp, lo que permite un único flujo de trabajo compartido y elimina la necesidad de introducir manualmente los mismos datos en varios lugares.

Automatice los flujos de trabajo importantes para usted con ClickUp Automatizaciones

ClickUp Brain

Utilice la IA en su trabajo en sus tareas para eliminar el toggle tax. Desde resumir las notas de las reuniones hasta proporcionarle respuestas, ClickUp Brain puede ser su asistente personal para sus necesidades específicas.

Aproveche el poder de la IA con ClickUp Brain

Ahorre en el efecto «interruptor tax» con ClickUp

La mayor parte del trabajo en el mundo digital depende de datos procedentes de diversos lugares. El valor que aportan estos datos suele ser el mayor factor diferenciador de una organización. Sin embargo, el precio que se paga por ello, es decir, el «impuesto de interruptor», a menudo puede ser demasiado elevado y ninguna técnica de gestión del tiempo puede evitarlo.

ClickUp está aquí para ayudarte. Con un gran número de funciones, vistas, integraciones y una búsqueda universal impulsada por IA, ClickUp está diseñado para ser tu entorno de trabajo todo en uno.

Haga que su trabajo sea eficiente. ¡Pruebe ClickUp hoy mismo gratis, gratuito/a!