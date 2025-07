Encuesta: Lo que opinan 1000 trabajadores sobre la proliferación de la IA y cómo solucionarla

Los líderes empresariales se encuentran atrapados en una paradoja de inversión. El gasto en IA ha aumentado un 130 %, pero el 80 % de las organizaciones afirman que sus inversiones en IA generativa no han tenido un impacto tangible en el EBIT de toda la empresa (Fuente: Wharton, McKinsey ).

Esta brecha entre la inversión y el impacto no se deriva de la tecnología en sí misma. Proviene de una estrategia reactiva, impulsada por el miedo, que alimenta la proliferación de agentes y la sobrecarga de herramientas.

El miedo a quedarse atrás está impulsando una obsesión apresurada por incorporar nuevas herramientas de IA desconectadas, lo que sin querer crea una «expansión de la IA», un ecosistema desconectado en el que las herramientas individuales son potentes, pero carecen del contexto compartido de las áreas de trabajo principales de un equipo.

Este caos interno se está extendiendo ahora a la vista de todos, y gigantes del software como Salesforce y Atlassian están empezando a restringir o bloquear el acceso de herramientas de terceros a datos confidenciales e información contextual del trabajo.

Expansión de la IA con múltiples herramientas

Es precisamente este tipo de caos y fragmentación lo que pone en tela de juicio la suposición de que la próxima herramienta de IA resolverá el problema de la proliferación. Para ir más allá de las especulaciones y descubrir la realidad del uso diario de la IA, encuestamos a más de 1000 trabajadores del conocimiento de todo el mundo.

Nuestra meta era responder a preguntas fundamentales: ¿Cuál es el verdadero costo de la proliferación de la IA y qué es lo que realmente impulsa a los trabajadores del conocimiento a adoptar la IA para un uso frecuente y de alto valor?

Principales conclusiones de nuestra encuesta:

Solo el 7,2 % de los equipos califican su estrategia de IA como «súper eficaz» con un ROI sólido

el 91 % de los trabajadores* utiliza solo entre 1 y 4 herramientas de IA a la semana, a pesar de que las empresas invierten en docenas de ellas

El 44,8 % de los equipos ya han abandonado las herramientas de IA adoptadas en el último año

Los usuarios con IA integrada son 2,78 veces más propensos a lograr un uso diario constante

¿La solución? Nuestra investigación demuestra que la IA contextual e integrada ofrece tasas de adopción y satisfacción de los usuarios considerablemente más altas.

El gran abandono de la IA ya está en marcha

Mientras los departamentos de TI continúan con sus compras compulsivas, los empleados ya han votado con sus flujos de trabajo. A pesar de las inversiones de las organizaciones en docenas de herramientas de IA, el 91 % de los trabajadores solo utiliza entre 1 y 4 herramientas a la semana:

Encuesta de ClickUp sobre la proliferación de la IA: distribución semanal del uso de herramientas de IA

El 54,4 % utiliza solo 1-2 herramientas

El 36,8 % utiliza entre 3 y 4 herramientas

Solo el 9 % utiliza habitualmente cinco o más herramientas

Más alarmante aún, el 44,8 % de los equipos ya han abandonado las herramientas de IA adoptadas en el último año:

Encuesta de ClickUp sobre la proliferación de la IA: crisis de abandono de las herramientas de IA

32,0 % abandonaron algunas herramientas (menos de la mitad)

El 12,8 % abandonó más de la mitad de sus inversiones en IA

No se trata solo de un gasto innecesario en licencias, sino también de tiempo perdido en la implementación, recursos de formación y la erosión de la confianza de los empleados en futuras iniciativas de IA.

El mensaje es claro: es probable que su cartera de IA contenga un peso muerto significativo. Cada nueva herramienta que se añade sin retirar otras aumenta la probabilidad de que se abandonen más.

El impuesto oculto del cambio de contexto

Casi la mitad de todos los trabajadores (46,5 %) se ven obligados a alternar entre dos o más herramientas de IA para completar una sola tarea.

Este patrón que reduce la productividad (empezar en una herramienta, copiar los resultados a otra, reformular las indicaciones, conciliar los resultados) crea riesgos de cumplimiento y confusión. No es automatización. Es complicación.

El impacto se refleja en la satisfacción de los usuarios:

El 79,3 % de los trabajadores afirma que el esfuerzo que requiere la IA parece desproporcionado en comparación con el valor de los resultados

Solo el 21,7 % experimenta raramente este desajuste entre el esfuerzo y el valor

Cada cambio de herramienta requiere:

Reexplicando el contexto

Reformateo de datos

Gestión de diferentes interfaces

Reconciliar resultados contradictorios

La carga cognitiva se acumula hasta que usar la IA se vuelve más difícil que hacer el trabajo manualmente.

Conclusión: No solo está perdiendo productividad al cambiar, sino que está enseñando a sus equipos a evitar la IA por completo.

IA operando en la oscuridad: contexto nulo

Más de un tercio de los trabajadores (34,4 %) utilizan herramientas de IA sin integración alguna en sus áreas de trabajo principales: proyectos, documentos y chats.

Encuesta de ClickUp sobre la proliferación de la IA: niveles de integración de la IA en las organizaciones

Esto significa que los sistemas de IA no conocen sus proyectos, no pueden acceder a sus documentos y no pueden entender sus conversaciones. Es como contratar a un asistente y vendarle los ojos.

Las estadísticas de integración revelan el alcance total del problema:

Nivel de integración Porcentaje de usuarios Integración completa (las 3 áreas de trabajo) 25. 6 % Integración parcial (2 áreas) 22. 8 % Integración mínima (1 área) 17. 3 % Integración cero 34. 4 %

Cuando la IA no puede acceder al contexto en el que se realiza el trabajo, cada interacción comienza desde cero, lo que fomenta el aumento de herramientas de IA en la sombra adoptadas sin supervisión ni integración adecuada. Los usuarios deben proporcionar manualmente los antecedentes, explicar la terminología y reconstruir el contexto que ya existe en sus sistemas de trabajo.

La realidad: sin integración, las herramientas de IA se convierten en calculadoras caras que añaden riesgos de seguridad en lugar de funcionar como asistentes inteligentes.

He aquí un dato que debería detener cualquier reunión sobre estrategia de IA: El 77,5 % de los trabajadores se sentirían indiferentes o aliviados si se eliminara la mitad de sus herramientas de IA.

Encuesta de ClickUp sobre la proliferación de la IA: opinión de los trabajadores sobre la consolidación de las herramientas de IA

El desglose revela la profundidad del cansancio de las herramientas:

El 53,6 % se sentiría indiferente

El 23,9 % se sentiría realmente aliviado

Solo el 15 % se sentiría molesto por la consolidación

No se trata de personas reacias a la tecnología, sino de trabajadores del conocimiento que se ven abrumados por la complejidad de las herramientas y que ven la consolidación como una liberación. Entienden lo que muchos líderes no comprenden: más herramientas significan más cambios de contexto, más contraseñas, más interfaces que aprender y, en última instancia, menos productividad.

El camino a seguir está claro: el intento correcto de IA pasa por la consolidación, no por la proliferación. Sus equipos no piden más opciones, sino simplificación.

La prueba: la integración lo cambia todo

Los datos cristalizan en torno a una única verdad: la integración es la diferencia entre el intento correcto y el intento fallido de la IA.

La ventaja de la integración

Los trabajadores con IA totalmente integrada son 2,78 veces más propensos a utilizar la IA constantemente a lo largo de la jornada:

Encuesta de ClickUp sobre la proliferación de la IA: Impacto de la integración de la IA en el uso diario

El 21,1 % de los usuarios integrados afirman utilizar la IA más de 20 veces al día

Solo el 7,6 % de los usuarios no integrados alcanzan esta frecuencia

La realidad del retorno de la inversión que nadie quiere afrontar

Menos de 1 de cada 10 equipos obtienen beneficios significativos de la IA:

📊 Métricas clave del ROI:

Solo el 7,2 % califica su estrategia de IA como «súper eficaz» con un ROI sólido

Más del 66 % busca activamente asesoramiento experto sobre la implementación de la IA

el 95 %* de los trabajadores se ciñen de forma natural a solo 1 o 2 herramientas por tarea cuando se les da a elegir

No se trata de una decepción, sino de un fracaso total. La lucha por conseguir experiencia externa revela el reconocimiento generalizado de que los enfoques actuales han fracasado, a menudo debido a profundas deficiencias en la gobernanza de cómo se diseñan y se implementan las estrategias de IA.

El comportamiento de los trabajadores revela la verdad. Ellos entienden intuitivamente lo que muchas estrategias pasan por alto: la proliferación de herramientas es el enemigo de la productividad.

La cruda realidad: Es probable que su estrategia de IA no esté funcionando, y sus equipos lo saben.

De la proliferación a la estrategia

La investigación apunta a acciones claras para los líderes que están listos para ir más allá de la proliferación de la IA:

❌ ALTO:

Adquisición de soluciones puntuales sin planes de integración nativos

Medir los intentos correctos de IA en lugar de las métricas de resultados

Ignorar las pruebas cada vez más evidentes del cansancio y el abandono de las herramientas

Creación de flujos de trabajo dependientes de integraciones frágiles de terceros

✅ COMENZAR:

Audite su cartera actual de IA en busca de redundancias y abandonos

Priorizar soluciones de IA contextuales y profundamente integradas

Medir los intentos correctos a través de las tasas de adopción y las ganancias en eficiencia

Consolidación en torno a plataformas que proporcionan IA dentro de su flujo de trabajo

La solución de IA contextual

Metodología de la investigación: Los datos de este informe se recopilaron durante un periodo de dos semanas a mediados y finales de junio de 2025. La encuesta, que constaba de 10 preguntas de opción múltiple, se realizó de forma anónima a más de 1000 participantes. Los encuestados representaban una mezcla equilibrada de roles profesionales, desde directivos y gerentes hasta trabajadores del conocimiento individuales y emprendedores. Para obtener la metodología completa y los resultados detallados, póngase en contacto con research@clickup.com