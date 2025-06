Probamos las mejores alternativas y competidores de ChatGPT en 2025 (gratis y de pago)

Hoy en día, ¡todo el mundo parece haberse subido al carro de la IA!

Según PwC, el impacto de las soluciones de IA generativa en la economía global podría alcanzar la asombrosa cifra de 15,7 billones de dólares en 2030. Más de 2 millones de desarrolladores ya están aprovechando la API de ChatGPT para crear soluciones de IA personalizadas.

ChatGPT se ha ganado sus galones, de eso no hay ninguna duda. Pero después de explorar ChatGPT y otros programas de IA generativa, me he dado cuenta de cuáles son precisamente los puntos fuertes y débiles de ChatGPT.

Con las aportaciones de otros entusiastas de la IA de nuestro equipo, he recopilado una lista de las mejores herramientas de IA para ayudarte a navegar por el creciente espacio de la IA. Cada una de estas herramientas tiene sus propios casos de uso, ventajas y desventajas. Sigue leyendo para descubrir la mejor alternativa a ChatGPT para ti.

Límites de ChatGPT

Aunque ChatGPT funciona perfectamente bien a la hora de generar respuestas conversacionales basadas en tus instrucciones y perfil, adolece de algunas limitaciones fundamentales:

Cuenta con herramientas integradas limitadas para ayudarte a gestionar tareas o crear flujos de trabajo complejos

Necesitas apps de terceros para integrarlas con herramientas de gestión de proyectos o de contenido

Si quieres tener más control sobre cómo funciona la IA en flujos de trabajo específicos, es posible que ChatGPT te resulte restrictivo

Estas limitaciones pueden dejarle con ganas de más, ya sea para gestionar proyectos, programar o crear contenido.

¿Qué hace que una alternativa a ChatGPT sea buena?

Al evaluar cada alternativa a ChatGPT, me centré en los casos de uso para los que serían más adecuadas. A continuación, las evalué en función de lo siguiente:

Calidad de la respuesta : precisión y coherencia en la respuesta a las preguntas

Conciencia contextual : capacidad de proporcionar respuestas relevantes y personalizadas sin alucinaciones

Personalización : Opciones para ajustar los modelos o utilizar soluciones predefinidas para tareas específicas

Compatibilidad con idiomas y sectores : Capacidad para manejar varios idiomas y sectores específicos

Integraciones : Conexiones (a internet) sencillas con herramientas de terceros y acceso robusto a API

Seguridad y privacidad : Cumplimiento de normativas de datos como el RGPD o la CCPA

Funciones basadas en IA : automatización, generación de contenido y compatibilidad multimodal

Experiencia del usuario : interfaz intuitiva con opciones de personalización

Rendimiento : respuestas rápidas y escalabilidad para demandas más exigentes

Soporte y comunidad : sólido soporte al cliente y una comunidad de usuarios activa

Uso ético : control del sesgo y transparencia en las consideraciones éticas

Precios: planes asequibles con costes basados en el uso y escalabilidad para corporaciones

Competidores de ChatGPT de un vistazo

ChatGPT puede ser tu asistente de IA de referencia, pero dependiendo de tus necesidades, puede que haya algo mejor. Tanto si deseas funciones únicas que se integren directamente en tu flujo de trabajo actual, mejores integraciones o simplemente más por tu dinero, las siguientes son las mejores herramientas de IA similares a ChatGPT que podrían satisfacer tus expectativas.

Herramienta Lo mejor para Funciones clave ClickUp Gestión del trabajo impulsada por IA ClickUp Brain, automatización de tareas con IA, gestión de documentos, seguimiento de proyectos, resumen y mucho más Google Gemini Procesamiento del lenguaje natural y generación de imágenes IA multimodal, procesamiento del lenguaje y de la información visual Microsoft Copilot Automatización de oficina a nivel de corporación Integración con Office Suite, automatización de tareas, generación de documentos Claude IA conversacional ética Conversaciones similares a las humanas, grandes modelos de lenguaje Perplexity IA Recuperación de información factual en tiempo real Búsquedas basadas en citas, generación de datos en tiempo real Jasper IA Generación de contenidos y marketing Creación de contenido impulsada por IA, tonos y estilos personalizables Meta IA Interacción en tiempo real en todas las plataformas Meta Edición de imágenes, reconocimiento de objetos, interacción en chats grupales, integración con Meta Chatsonic Datos en tiempo real y conversaciones con IA Datos de noticias en tiempo real, interacciones de voz, generación de imágenes Writesonic Creación de contenido impulsada por IA Redacción de entradas de blog y artículos, optimización SEO, creación de chatbots con IA Semrush ContentShake IA Ideación y optimización de contenidos Sugerencias de contenido orientadas al SEO, análisis de la competencia OpenAI Playground Experimentar con modelos de IA Modelos de IA personalizables, experimentos impulsados por los usuarios Character.AI Creación de personajes interactivos con IA Respuestas con carácter humano, diálogos interactivos Elicit Generación de trabajos de investigación Resúmenes de investigación generados por IA, seguimiento de citas Surfer IA Creación de contenido optimizado para SEO Análisis SERP, optimización de contenidos orientada al SEO HuggingChat IA conversacional de código abierto Desarrollo de modelos impulsado por la comunidad, modelos personalizables Socratic Gestión predictiva de la ingeniería Supervise la calidad y el rendimiento del código Amazon CodeWhisperer Asistente de codificación IA para desarrolladores de AWS Recomendaciones de códigos, sugerencias en tiempo real YouChat IA IA conversacional de uso general Conversación general, resumen de contenidos, codificación Undetectable.ai Generación de contenido y evasión de detección Generación de contenido con IA, texto generado con IA indetectable GitHub Copilot Escritura de código asistida por IA Autocompletado de código, sugerencias en tiempo real

Lea también: 25 trucos de ChatGPT para transformar su forma de trabajar

las 20 mejores alternativas a ChatGPT que probamos en 2025 (gratis y de pago)

Aquí tienes una lista detallada de las 20 alternativas a ChatGPT basadas en mi investigación. Incluye información sobre todas sus funciones, limitaciones y precios para que puedas evaluarlas. Te ayudará a decidir qué herramienta te conviene más.

1. ClickUp (la mejor para la gestión del trabajo con IA)

Prueba ClickUp Brain Completa, gestiona y realiza el seguimiento de tus tareas sin esfuerzo con ClickUp Brain

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos con IA, y su función de IA, ClickUp Brain, es imprescindible para cualquier puesto. Como muchos otros en ClickUp, me enamoré de ella. Al estar integrada en la suite ClickUp, va más allá de la simple automatización de tareas: aprovecha su potencia de IA para ayudar a optimizar la planificación de proyectos y los flujos de trabajo, generar y organizar contenido, gestionar el conocimiento de la empresa y ofrecer sugerencias inteligentes para aumentar la productividad.

La mayor ventaja de ClickUp Brain sobre ChatGPT es que trabaja dentro del contexto de tus proyectos, a diferencia de ChatGPT, que opera independientemente de cualquier flujo de trabajo específico o sistema de gestión de tareas. Además, aunque ChatGPT es excelente para la asistencia basada en texto y la generación de contenidos, no proporciona herramientas para la ejecución de proyectos.

ClickUp aprende de las necesidades únicas de tu equipo y ofrece un enfoque más personalizado para la gestión del trabajo que se adapta a las metas de tu organización.

Las mejores funciones de ClickUp

Utiliza consultas en lenguaje natural para encontrar documentos, tareas, menciones y comentarios relevantes en todo tu entorno de trabajo

Haga preguntas y obtenga respuestas y análisis claros y concisos de sus tareas, documentos y personas con AI Knowledge Manager

Obtenga actualizaciones, informes de estado y resúmenes de tareas, documentos y personas con un solo clic con AI Project Manager

Genere contenido, documentación técnica y material de marketing sin errores gramaticales con su tono de voz y estilo únicos con AI Writer for Work

Genera plantillas basadas en IA para agilizar las comunicaciones habituales en el trabajo, como actualizaciones de estado o resúmenes de proyectos

Si eres más de aprender visualmente, echa un vistazo a este vídeo explicativo sobre ClickUp Brain

Límites de ClickUp

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje más pronunciada para configurar flujos de trabajo complejos

Es posible que la experiencia móvil no sea igual a la versión de escritorio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

ClickUp ofrece una plataforma de gestión de proyectos altamente integrada. Es apta tanto para proyectos sencillos como complejos. Garantiza un alto nivel de visibilidad tanto para los miembros del equipo como para los gestores en cuanto a los resultados del proyecto y su progreso. También utiliza IA (ClickUp Brain) para reducir los niveles de administración necesarios en todos los aspectos de los proyectos. Puede generar fácilmente informes de proyectos. Proporciona a todos los miembros de un proyecto una panorámica completa de todos los elementos del proyecto y de quién está haciendo qué.

ClickUp ofrece una plataforma de gestión de proyectos altamente integrada. Es adecuada tanto para proyectos sencillos como complejos. Garantiza un alto nivel de visibilidad tanto para los miembros del equipo como para los gestores en cuanto a los resultados del proyecto y su progreso. También utiliza IA (ClickUp Brain) para reducir los niveles de administración necesarios en todos los aspectos de los proyectos. Puede generar fácilmente informes de proyectos. Proporciona a todos los miembros de un proyecto una panorámica completa de todos los elementos del proyecto y de quién está haciendo qué.

¿Necesitas más información? Aquí tienes una comparación detallada entre ClickUp y ChatGPT.

2. Google Gemini (la mejor alternativa gratuita a ChatGPT)

a través de Google Gemini

Google Gemini ofrece una experiencia de IA verdaderamente multimodal, que integra fácilmente el análisis de texto e imágenes. La profunda integración de Gemini con el ecosistema de Google lo distingue del resto, ya que me permite aprovechar a la perfección los servicios de Google y las herramientas de Google Workspace, como Documentos y Hojas de cálculo de Google.

Gemini aprovecha los algoritmos de búsqueda patentados de Google y proporciona acceso a datos web en tiempo real. A continuación se muestran algunas de las mejores funciones y limitaciones para ayudarte a elegir entre Google Gemini y ChatGPT.

Las mejores funciones de Google Gemini

Accede a datos web en tiempo real con el motor de búsqueda de Google

Genera resultados creativos para contenido (Documentos de Google), diseño (Presentaciones de Google) y análisis (Hojas de cálculo de Google) desde la interfaz de IA

Obtenga información detallada con el Gráfico de conocimiento de Google

Limitaciones de Google Gemini

Algunos usuarios se quejan de su limitada comprensión contextual

Los usuarios han informado de tiempos de respuesta ocasionalmente lentos al gestionar consultas multimodales complejas

Algunos usuarios pueden encontrar que la integración con servicios que no son de Google es limitada en comparación con otras herramientas de IA

Precios de Google Gemini

Versión gratuita disponible

Business: 20 $ al mes por usuario, facturado anualmente

Enterprise: 30 $ al mes por usuario, facturado anualmente

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Gemini?

Gemini ha transformado por completo la forma en que utilizamos y gestionamos nuestros datos. Es una plataforma sólida y adaptable con un impresionante conjunto de funciones que puede satisfacer las demandas tanto de las grandes empresas como de los usuarios individuales. Cuando empezamos a utilizar Gemini, pudimos ver de inmediato que la productividad y la eficiencia de los usuarios eran prioridades fundamentales en su diseño. Una de las características más destacadas de Gemini es la fluida integración de Google con diferentes fuentes de datos. gracias a esta conectividad, ya no tenemos que lidiar con el laborioso proceso de navegar entre varias herramientas y bases de datos, lo que nos ofrece una visión consolidada de nuestros datos. Como resultado, la productividad de nuestro equipo ha aumentado y nuestros flujos de trabajo se han vuelto mucho más eficientes.

Gemini ha transformado por completo la forma en que utilizamos y gestionamos nuestros datos. Es una plataforma sólida y adaptable con un impresionante conjunto de funciones que puede satisfacer las demandas tanto de las grandes empresas como de los usuarios individuales. Cuando empezamos a utilizar Gemini, pudimos ver de inmediato que la productividad y la eficiencia de los usuarios eran prioridades fundamentales en su diseño. Una de las características más destacadas de Gemini es la fluida integración de Google con diferentes fuentes de datos. con esta conectividad, ya no tenemos que lidiar con el laborioso proceso de navegar entre varias herramientas y bases de datos, lo que nos ofrece una imagen consolidada de nuestros datos. Como resultado, la productividad de nuestro equipo ha aumentado y nuestros flujos de trabajo se han vuelto mucho más eficientes.

3. Microsoft Copilot (la mejor para mejorar la productividad con IA en Microsoft Office)

a través de Microsoft Copilot

Probablemente ya utilices Microsoft Copilot si utilizas la suite Microsoft 365. Está integrado directamente en apps como Word, Excel y PowerPoint, añadiendo una capa de asistencia basada en IA y perfeccionando todo, desde la redacción de documentos hasta el análisis de datos.

Esta alternativa a ChatGPT no es solo otro chatbot con IA, sino que destaca por su uso de grandes modelos de lenguaje para la generación de texto conversacional y es capaz de realizar análisis de datos avanzados.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Obtenga sugerencias para el análisis de datos, la generación de fórmulas y la creación de contenidos

Automatice tareas repetitivas, como redactar correos electrónicos en Outlook

Mejora la colaboración con la integración de Microsoft Teams

Limitaciones de Microsoft Copilot

Solo disponible para suscriptores de Microsoft 365

Las capacidades de IA pueden parecer básicas para los usuarios más avanzados familiarizados con herramientas complejas

Los primeros informes mencionan imprecisiones ocasionales en la generación de ciertas fórmulas de Excel

Precios de Microsoft Copilot

20 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Copilot reduce las tareas cotidianas más tediosas, como escribir la agenda de una reunión o resumir los resultados de las reuniones virtuales. Lo uso todos los días. Ayuda a investigar un tema con resultados mucho más específicos y orientados que si se deja en manos de un motor de búsqueda. O para poner en marcha una presentación de PowerPoint y darme algunas ideas más rápidas cuando intento escribir un documento o un informe, pero no sé por dónde empezar. Una vez que aprendes un poco sobre cómo escribir buenas indicaciones, es muy fácil de usar, especialmente cuando está integrado en todas las herramientas de Office 365 y cuando forma parte de tu organización y tiene acceso a todos los documentos internos.

Copilot reduce las tareas cotidianas más tediosas, como escribir la agenda de una reunión o resumir los resultados de las reuniones virtuales. Lo uso todos los días. Ayuda a investigar un tema con resultados mucho más específicos y orientados que si se deja en manos de un motor de búsqueda. O para poner en marcha una presentación de PowerPoint y darme algunas ideas más rápidas cuando intento escribir un documento o un informe, pero no sé por dónde empezar. Una vez que aprendes un poco sobre cómo escribir buenas indicaciones, es muy fácil de usar, especialmente cuando está integrado en todas las herramientas de Office 365 y cuando forma parte de tu organización y tiene acceso a todos los documentos internos.

4. Claude (la mejor para la generación de textos creativos y conversacionales)

vía Claude

Claude es otra herramienta de IA conversacional que he probado, especialmente para generar textos largos. Desarrollada por Anthropic, Claude tiene como objetivo mejorar la seguridad y la usabilidad de la IA. En comparación con ChatGPT, el resultado generado por esta herramienta de escritura con IA parece más intuitivo.

Cuando le pedí que resumiera artículos o me ayudara a generar ideas, Claude proporcionó respuestas detalladas y coherentes que se ajustaban a la intención de mis indicaciones de IA. También he utilizado Claude para tareas creativas, como escribir borradores de blogs y redactar informes, y ha funcionado muy bien en ambos casos.

Las mejores funciones de Claude

Aproveche las conversaciones profundas y sensibles al contexto

Realice tareas sencillas y resuelva consultas complejas con la misma facilidad

Minimice los resultados perjudiciales o sesgados con funciones de seguridad mejoradas y la confirmación de una IA ética

Limitaciones de Claude

Los usuarios informan de lentitud ocasional al manejar un gran volumen de entradas

No tiene la capacidad de generar imágenes ni trabajar con medios que no sean texto

Precios de Claude

Plan Free disponible

Pro: 20 $ al mes por persona

Equipo: 25 $ al mes por persona, facturado anualmente

Enterprise: Contacte con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Claude

G2 : 4,7/5 (23 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Claude?

Lo más útil de Claude es la capacidad de la IA para fluir de forma más natural. Me gusta que las respuestas se parezcan más a una conversación entre humanos. Otra cosa que me gusta de Claude es que sus respuestas son contextuales y atractivas. También me gusta que intente dar respuestas precisas y reconozca sus limitaciones cuando no sabe algo.

Lo más útil de Claude es la capacidad de la IA para fluir de forma más natural. Me gusta que las respuestas se parezcan más a una conversación entre humanos. Otra cosa que me gusta de Claude es que sus respuestas son contextuales y atractivas. También me gusta que intente dar respuestas precisas y reconozca sus limitaciones cuando no sabe algo.

Lea también: Las 10 mejores alternativas a Claude AI para la escritura con IA

5. Perplexity IA (la mejor para encontrar fuentes de datos fiables)

a través de Perplexity IA

Usar Perplexity IA es como confiar en una combinación de motor de búsqueda y asistente conversacional para encontrar respuestas. Me encanta cómo puede extraer información de múltiples fuentes fiables de toda la web para responder a preguntas en profundidad y sin alucinaciones.

En comparación con ChatGPT, que se centra en generar respuestas creativas, Perplexity IA proporciona respuestas basadas en hechos y en investigaciones, cuya precisión se puede verificar con las fuentes citadas. Lo he utilizado para responder preguntas específicas en las que necesitaba datos verificados y no me ha decepcionado.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Obtén fuentes fiables citadas en cada respuesta para una mayor transparencia

Accede a datos precisos para investigar y responder consultas específicas

Disfruta de una interfaz fácil de usar que te ayuda a encontrar y descifrar respuestas más rápido

Limitaciones de Perplexity IA

Limitado en la generación de contenido creativo o conversacional en comparación con otras herramientas de IA

Las respuestas pueden ser a veces demasiado concisas para consultas complejas

En ocasiones, omite datos más recientes si no están indexados en su base de datos

Precios de Perplexity IA

Precios basados en el tamaño de los tokens y las solicitudes

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA

G2: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity IA?

Pude buscar temas específicos con fuentes. En lugar de ofrecer información aleatoria, Perplexity muestra de dónde se ha extraído la información, desde su fuente, y puedo verificar si la fuente es un sitio web fiable. Cuando se busca contenido para escribir o se investigan determinados temas, es muy importante encontrar fuentes, y Perplexity lo hace mejor. Es fácil de usar en PC y móviles, y su interfaz de usuario es muy intuitiva. Perplexity se puede utilizar y es fiable para realizar búsquedas exhaustivas y escribir a diario.

Pude buscar temas específicos con fuentes. En lugar de ofrecer información aleatoria, Perplexity muestra de dónde se ha extraído la información, desde su fuente, y puedo verificar si la fuente es un sitio web fiable. Cuando se busca contenido para escribir o se investigan determinados temas, es muy importante encontrar fuentes, y Perplexity lo hace mejor. Es fácil de usar en PC y móviles, y su interfaz de usuario es muy intuitiva. Perplexity se puede utilizar y es fiable para realizar búsquedas exhaustivas y escribir a diario.

Lea también: Las 10 mejores alternativas y competidores de Perplexity AI

6. Jasper IA (la mejor para la creación de contenidos a gran escala)

a través de Jasper IA

Jasper es un generador de contenido con IA creado para profesionales del marketing, creadores de contenido y agencias que necesitan producir grandes cantidades de contenido rápidamente. Me ha resultado especialmente útil para generar entradas de blog, textos para correos electrónicos, contenido para redes sociales y descripciones de productos.

Es mejor que ChatGPT a la hora de comprender y adaptarse al tono de voz de tu marca, lo que garantiza que el contenido siga estando en consonancia con los mensajes de tu empresa.

Las mejores funciones de Jasper IA

Aproveche una amplia biblioteca de plantillas para crear rápidamente diversos tipos de contenido

Utiliza múltiples opciones de tono de voz para personalizar los mensajes de tu marca

Optimiza el contenido para el motor de búsqueda de Google y Bing sin necesidad de plataformas externas

Limitaciones de Jasper IA

Puede producir contenido repetitivo sin directrices claras de entrada

La curva de aprendizaje para adaptarse a las funciones avanzadas de la plataforma puede ser pronunciada

Algunos usuarios informan de que la precisión del contenido puede disminuir cuando las indicaciones son genéricas

Precios de Jasper IA

Creador: 39 $ al mes por usuario, facturado anualmente

Pro: 59 $ al mes por usuario, facturado anualmente

Business: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Jasper IA

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jasper IA?

Bueno, hay muchas herramientas de IA disponibles en línea y, después de probar algunas de las herramientas de IA de pago, finalmente me he quedado con una, que es Jasper. La calidad de la generación de contenidos y la capacidad de proporcionar contenidos personalizados son las principales razones por las que he elegido esta plataforma.

Bueno, hay muchas herramientas de IA disponibles en línea y, después de probar algunas de las herramientas de IA de pago, finalmente me he quedado con una, que es Jasper. La calidad de la generación de contenidos y la capacidad de proporcionar contenidos personalizados son las principales razones por las que he elegido esta plataforma.

Lea también: Las 15 mejores alternativas y competidores de Jasper IA

7. Meta IA (la mejor para la integración social y la IA visual)

a través de Meta IA

He estado usando Meta IA y es perfecta para la integración social. Ofrece funciones creativas en plataformas Meta como WhatsApp, Facebook e Instagram. Esta alternativa gratuita a ChatGPT me ayuda a editar fotos, reconocer objetos en imágenes e incluso generar leyendas ingeniosas.

El modelo de IA me permite editar fotos mientras chateo u obtener información sobre imágenes a la perfección. La integración de las apps de Meta hace que todo fluya, desde las tareas diarias hasta las actividades creativas.

Las mejores funciones de Meta IA

Utiliza la interacción por voz para obtener compatibilidad manos libres a través de gafas de RA y dispositivos móviles

Integración con las plataformas Meta para obtener capacidades de generación de imágenes impulsadas por IA y sugerencias inteligentes

Etiqueta @Meta IA en chats grupales para conversaciones dinámicas

Límites de Meta IA

Es posible que algunas funciones avanzadas de edición no funcionen como se espera en imágenes complejas

Disponible en idiomas y regiones limitados, lo que restringe su uso más amplio

Precios de Meta IA

Versión gratuita disponible

Valoraciones y reseñas de Meta IA

No está ampliamente disponible debido a su integración en las plataformas Meta

8. Chatsonic (la mejor para chatear por voz)

vía Chatsonic

Chatsonic me hace sentir como si estuviera chateando con un amigo en lugar de con una máquina. Es una de las alternativas gratuitas a ChatGPT que ofrece integraciones con varias plataformas, lo que facilita la incorporación de chatbots con IA a tus proyectos o aplicaciones.

En general, si buscas una herramienta de IA que combine la conversación con capacidades de respuesta de voz, Chatsonic es una buena opción.

Las mejores funciones de Chatsonic

Accede a la web en tiempo real para obtener información actualizada y contexto

Personaliza las indicaciones para adaptar las conversaciones a las necesidades de los usuarios

Limitaciones de Chatsonic

Las funciones de voz pueden requerir una configuración adicional o esfuerzos de integración

Las respuestas del chat de IA pueden desviarse ocasionalmente del tema si las indicaciones no son lo suficientemente específicas

Precios de Chatsonic

Acceso gratuito disponible

Valoraciones y reseñas de Chatsonic

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

9. Writesonic (la mejor para redacción publicitaria con IA)

vía Writesonic

Writesonic se especializa en la creación de textos de marketing, anuncios y contenido extenso con una velocidad y creatividad impresionantes. A diferencia de ChatGPT, que se centra más en tareas conversacionales, Writesonic genera textos persuasivos para impulsar el compromiso y las conversiones.

Lo que más aprecian los usuarios de Writesonic es su interfaz intuitiva y su experiencia fácil de usar.

Las mejores funciones de Writesonic

Aprovecha las plantillas de indicaciones de IA para diferentes tipos de redacción publicitaria

Crea múltiples variaciones de salida para elegir el contenido más atractivo

Optimiza el contenido para los motores de búsqueda utilizando las funciones SEO integradas

Limitaciones de Writesonic

A veces, es necesario realizar una edición para captar los matices del lenguaje y el contexto

Los precios pueden aumentar rápidamente si se superan los límites de uso

Precios de Writesonic

Acceso gratuito disponible

Individual : 16 $ al mes, facturado anualmente

Estándar : 79 $ al mes, facturado anualmente

Enterprise: precios personalizados para equipos más grandes

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2 : 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Writesonic?

Writesonic demostró ser una herramienta útil para generar rápidamente una base para mi entrada de blog. Me ahorró tiempo al proporcionar un esquema estructurado y contenido relevante. Sin embargo, el resultado aún requería revisión y edición para garantizar la precisión y añadir un toque más personal a la redacción.

Writesonic demostró ser una herramienta útil para generar rápidamente una base para mi entrada de blog. Me ahorró tiempo al proporcionar un esquema estructurado y contenido relevante. Sin embargo, el resultado aún requería revisión y edición para garantizar la precisión y añadir un toque más personal a la redacción.

10. Semrush ContentShake IA (la mejor para la optimización de contenido SEO)

a través de Semrush ContentShake IA

Semrush ContentShake IA ayuda a los profesionales del marketing y a los creadores de contenido a optimizar su contenido para los motores de búsqueda, al tiempo que genera artículos de alta calidad. Permite a los equipos de contenido analizar el rendimiento de las palabras clave y generar contenido adaptado para posicionarse bien.

Las mejores funciones de Semrush ContentShake IA

Integra Semrush para crear estrategias de contenido basadas en datos

Genera rápidamente resúmenes y esquemas detallados de contenidos

Obtenga recomendaciones en tiempo real basadas en palabras clave y datos sobre la audiencia

Semrush ContentShake Limitaciones de IA

Más eficaz para usuarios familiarizados con el SEO y el ecosistema de Semrush

Algunas funciones pueden requerir una suscripción a los servicios más amplios de Semrush

Precios de Semrush ContentShake IA

Requiere una suscripción a Semrush; el precio comienza en 60 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Semrush ContentShake IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

11. OpenAI Playground (la mejor para experimentar con modelos de IA)

a través de OpenAI Playground

OpenAI Playground me permite interactuar con varios modelos de OpenAI en un entorno fácil de usar. Mientras que ChatGPT no permite a los usuarios experimentar con indicaciones, ajustes y parámetros, OpenAI Playground sí lo hace. Esto lo convierte en una herramienta ideal para desarrolladores e investigadores que buscan perfeccionar sus interacciones con la IA.

Las mejores funciones de OpenAI Playground

Acceda a varios modelos de IA para diferentes aplicaciones

Personaliza los ajustes para comprobar cómo los cambios en los parámetros de entrada afectan a las respuestas de IA

Experimenta fácilmente con indicaciones a través de una interfaz sencilla e intuitiva

Limitaciones de OpenAI Playground

Requiere una buena comprensión de los conceptos de IA para maximizar su potencial

Algunas funciones avanzadas pueden requerir conocimientos técnicos para su integración

Precios de OpenAI Playground

Precios basados en el uso para funciones más avanzadas y límites más altos

Valoraciones y reseñas de OpenAI Playground

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Lee también: Las 10 mejores alternativas a OpenAI Playground (reseñas y precios)

12. Carácter. IA (ideal para juegos de rol y conversaciones interactivas)

a través de Character.AI

Me he divertido mucho usando Character. IA, especialmente para escenarios de juegos de rol y narración interactiva. Con la opción gratuita de Character. IA, puedo crear personajes únicos, lo que me permite participar en diálogos que van desde bromas juguetonas hasta profundas discusiones filosóficas.

Es ideal para escritores que buscan ideas o para cualquiera que quiera disfrutar de una conversación creativa.

Carácter. Las mejores funciones de IA

Crea y personaliza personajes únicos para tus conversaciones

Participa en escenarios de rol para crear historias inmersivas

Cuenta con mejoras constantes en el carácter de las respuestas, ya que el sistema aprende continuamente de las interacciones de los usuarios

Carácter. Limitaciones de la IA

Algunos personajes pueden tener una profundidad de personalidad limitada, lo que afecta a la calidad de la conversación

Puede requerir una mayor creatividad por parte de los usuarios para iniciar diálogos más complejos

Carácter. Precios de IA

Plan Free disponible

Premium: 9,99 $ al mes por usuario

Carácter. Valoraciones y reseñas de IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

13. Elicit (la mejor para investigación y recopilación de datos)

vía Elicit

Elicit es una alternativa increíblemente útil si utilizas ChatGPT para investigar y recopilar datos. Esta herramienta está diseñada específicamente para académicos e investigadores, lo que facilita la organización y el análisis eficiente de la información.

Lo que más valoro de Elicit es que puedo compartir fácilmente mis investigaciones con mis compañeros.

Descubre las mejores funciones

Organiza reseñas bibliográficas y datos de investigación con plantillas estructuradas

Comparte plantillas y recibe comentarios a través de amplias funciones colaborativas

Genera preguntas basadas en la bibliografía existente para realizar análisis más profundos

Descubre las limitaciones

Hay una curva de aprendizaje para navegar por sus funciones avanzadas

Solicite precios

Versión gratuita disponible

Además: 10 $ al mes

Pro: 42 $ al mes

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios

Solicita valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

14. Surfer IA (la mejor para crear flujos de trabajo de contenido SEO)

vía Surfer IA

Surfer AI ayuda a crear contenido optimizado para los motores de búsqueda. Al integrar la investigación de palabras clave y la optimización en la página a través de la herramienta, puedes escribir artículos que no solo sean informativos, sino también optimizados para SEO. A diferencia de ChatGPT, que se centra en la generación de contenido sin conocimientos de SEO, Surfer AI combina la creatividad con la optimización basada en datos.

La capacidad de Surfer AI para perfeccionar el flujo de trabajo de creación de contenido la convierte en una herramienta destacada. Esto me ahorra tiempo y mejora las posibilidades de que mis artículos tengan un buen rendimiento en línea. Es una solución todo en uno para aquellos que quieren contenido de calidad y optimización SEO de una sola vez.

Las mejores funciones de Surfer IA

Integra la investigación de palabras clave y los conocimientos de SEO directamente en la creación de contenidos

Optimice las sugerencias de contenido basadas en el análisis de los competidores mejor posicionados

Elabora esquemas estructurados para crear rápidamente artículos optimizados para SEO

Limitaciones de Surfer IA

Depende en gran medida de las tendencias SEO, que solo en ocasiones pueden coincidir con las metas de contenido creativo

Puede resultar abrumador para los principiantes que no están familiarizados con el SEO

Precios de Surfer IA

179 $ al mes, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Surfer IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

15. HuggingChat (la mejor para proyectos de IA de código abierto)

vía HuggingChat

HuggingChat hace que sea un placer trabajar en proyectos de IA de código abierto. Desarrollado por Hugging Face, HuggingChat permite a los entusiastas aprovechar su amplia biblioteca de modelos de IA preentrenados para crear, probar e implementar aplicaciones basadas en IA.

Lo que hace único a HuggingChat es su flexibilidad: desde la generación de texto hasta la traducción, puede ayudarte a lograr todo sin estar atado a una sola plataforma como ChatGPT.

Las mejores funciones de HuggingChat

Accede a una amplia biblioteca de modelos de IA de código abierto para diversas aplicaciones

Personaliza los modelos de IA para adaptarlos a necesidades y proyectos específicos

Confíe en una comunidad de desarrolladores activa para obtener compatibilidad y colaboración

Limitaciones de HuggingChat

Se requieren algunos conocimientos técnicos para aprovechar al máximo sus capacidades

Limitado a desarrolladores familiarizados con marcos de código abierto

Precios de HuggingChat

Versión gratuita disponible

Planes de pago: Starter: 59 $/mes Pro: 249 $/mes Enterprise: precios personalizados para uso a gran escala

Starter: 59 $ al mes

Pro: 249 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados para uso a gran escala

Precios específicos para cada modelo Pequeño: 100 000 solicitudes al mes (en todos los modelos) por 12,90 $ al mes Mediano: 1 millón de solicitudes al mes (en todos los modelos) por 59 $ al mes Grande: 5 millones de solicitudes al mes (en todos los modelos) por 249 $ al mes

Pequeño: 100 000 solicitudes al mes (en todos los modelos) por 12,90 $ al mes

Medio: 1 millón de solicitudes al mes (en todos los modelos) por 59 $ al mes

Grande: 5 millones de solicitudes al mes (en todos los modelos) por 249 $ al mes

Starter: 59 $ al mes

Pro: 249 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados para uso a gran escala

Pequeño: 100 000 solicitudes al mes (en todos los modelos) por 12,90 $ al mes

Medio: 1 millón de solicitudes al mes (en todos los modelos) por 59 $ al mes

Grande: 5 millones de solicitudes al mes (en todos los modelos) por 249 $ al mes

Valoraciones y reseñas de HuggingChat

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

16. Socratic (la mejor para la gestión predictiva de la ingeniería)

vía Socratic

Socratic es una bendición para los equipos de ingeniería que buscan pasar de la gestión manual de proyectos a la gestión predictiva de la ingeniería. La plataforma se sincroniza con herramientas como GitHub, lo que permite a los equipos obtener información en tiempo real sobre el progreso de los proyectos y simplificar su flujo de trabajo.

Socratic utiliza IA para predecir cronogramas y cuellos de botella en la carga de trabajo, lo que brinda a los equipos una visión clara de lo que se avecina. También ofrece vistas personalizables e informes adaptados a las metas únicas del equipo, lo que hace que el seguimiento del rendimiento sea mucho más práctico.

Las mejores funciones de Socratic

Obtenga una imagen clara de los cronogramas de los proyectos y la distribución de la carga de trabajo con previsiones de IA en tiempo real

Redistribuye las tareas de manera eficiente y mantén la eficiencia equilibrada del equipo con la gestión de la carga de trabajo

Crea paneles personalizados para realizar un seguimiento de métricas específicas relevantes para tus proyectos y el rendimiento de tu equipo con vistas personalizables

Limitaciones de Socratic

Carece de integración con otras herramientas de gestión de proyectos más allá de Jira y GitHub

El ajuste y la configuración del sistema requieren mucho tiempo al principio

Precios de Socratic

Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Socratic

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

17. Amazon CodeWhisperer (la mejor para asistencia de codificación con IA)

a través de Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer perfecciona tu proceso de codificación como desarrollador. Esta herramienta impulsada por IA ofrece sugerencias de código inteligentes de forma conversacional para ayudarte a escribir, depurar y optimizar el código más rápido que nunca.

Las mejores funciones de Amazon CodeWhisperer

Integra sugerencias de código de IA directamente en los entornos de desarrollo integrado (IDE) más populares

Cree aplicaciones preparadas para la nube optimizadas para los servicios de AWS

Obtenga compatibilidad con múltiples lenguajes de programación para disfrutar de versatilidad en todos sus proyectos

Limitaciones de Amazon CodeWhisperer

Limitado a desarrolladores que trabajan dentro del ecosistema AWS

Puede generar un código que no sea óptimo, especialmente en casos de uso avanzado

Precios de Amazon CodeWhisperer

Versión gratuita disponible para usuarios individuales de AWS

Planes de pago disponibles para uso corporativo

Valoraciones y opiniones sobre Amazon CodeWhisperer

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

18. YouChat IA (la mejor para asistencia personal y navegación web)

a través de YouChat IA

YouChat IA es una gran opción para la asistencia personal impulsada por IA y la navegación rápida por la web. Está diseñada para dar respuestas en tiempo real a consultas de conocimiento general. Me resulta útil para recuperar información actual, especialmente sobre temas urgentes. Ya sea que necesite buscar un evento reciente, obtener sugerencias para tareas personales o resumir artículos largos, YouChat lo hace fácil.

Uno de los aspectos que más me gusta de YouChat IA es que ofrece respuestas concisas sin abrumarme con detalles innecesarios.

Las mejores funciones de YouChat IA

Obtenga resultados de navegación web en tiempo real para obtener respuestas precisas y actualizadas

Integra fuentes y citas relevantes en sus respuestas

Limitaciones de YouChat IA

La navegación web puede ralentizar los tiempos de respuesta en comparación con otros modelos de IA

A veces, carece de la profundidad o la creatividad necesarias para debates complejos y matizados

Precios de YouChat IA

Versión gratuita disponible

Pro: 15 $ al mes, facturado anualmente

Equipo: 25 $ al mes, facturado anualmente

Enterprise: Contacte con nosotros para obtener información sobre precios

Valoraciones y reseñas de YouChat IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

19. Undetectable.ai (la mejor para crear contenido similar al humano)

Cuando he necesitado generar contenido de alta calidad que pareciera natural y auténtico, Undetectable. ai ha sido un cambio revolucionario. Esta alternativa a ChatGPT destaca por producir textos atractivos y similares a los escritos por humanos, perfectos para ensayos, entradas de blog o cualquier contenido que requiera un toque personal.

Las funciones avanzadas de Undetectable.ai dan prioridad a una redacción fluida y profesional, lo que la convierte en una herramienta excelente para estudiantes, escritores y especialistas en marketing de contenidos que buscan mejorar su trabajo.

Indetectable.ai: mejores funciones

Genera textos similares a los humanos que atraigan a tu público

Personaliza el estilo de redacción para diferentes tonos y complejidades

Obtenga comentarios instantáneos sobre la legibilidad y la autenticidad del contenido

Indetectable. Limitaciones de ai

Capacidades de escritura creativa limitadas en comparación con otras herramientas de IA

El contenido aún puede ser detectable por los sistemas de detección de IA más avanzados

Indetectable. ai precios

Versión gratuita disponible

De pago: 5,00 $ al mes, facturado anualmente

Indetectable. ai valoraciones y opiniones

G2 : 4,4/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios reales sobre Undetectable. ai

Me ha facilitado el trabajo a la hora de identificar contenido generado por IA. Busca casi todas las posibilidades de detección de IA a través de las cuales cualquiera podría generar el contenido necesario en lugar de escribirlo desde cero, lo que lleva bastante tiempo.

Me ha facilitado el trabajo a la hora de identificar contenido generado por IA. Busca casi todas las posibilidades de detección de IA a través de las cuales cualquiera podría generar el contenido necesario en lugar de escribirlo desde cero, lo que lleva bastante tiempo.

20. GitHub Copilot (el mejor para compatibilidad con código de software)

a través de GitHub Copilot

GitHub Copilot, una colaboración entre GitHub y OpenAI, ayuda a los desarrolladores proporcionándoles sugerencias de código en tiempo real mientras escriben. Nuestro equipo lo ha encontrado especialmente útil cuando trabaja en proyectos complejos de desarrollo de software, ya que puede generar automáticamente líneas o bloques completos de código basándose en el contexto, lo que nos ayuda a escribir un código más limpio y eficiente.

Este modelo de IA puede reconocer patrones en la estructura de tu código para sugerir soluciones, refactorizar tu código e incluso proporcionar comentarios, lo que ahorra tiempo y reduce los errores. Cuando te quedas atascado en tareas repetitivas, como renombrar métodos o implementar una lógica similar en varios lugares, Copilot interviene con sugerencias acertadas.

Las mejores funciones de GitHub Copilot

Obtenga el estado de finalización del código en tiempo real para varios lenguajes de programación y marcos de trabajo

Mantén la coherencia en todos los proyectos con bases de conocimiento personalizadas de los repositorios de GitHub

Aproveche las sugerencias contextuales basadas en la estructura y los patrones del código existente, lo que lo hace adaptable a su estilo de desarrollo

Intégre-lo con IDE, GitHub Mobile y CLI para disfrutar de una experiencia de desarrollo versátil

Limitaciones de GitHub Copilot

En ocasiones sugiere código que no se ajusta a las necesidades del proyecto, lo que requiere intervención manual

Si no se revisa cuidadosamente, introduce vulnerabilidades de seguridad, especialmente en proyectos confidenciales o de propiedad exclusiva

Precios de GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 $ al mes por usuario

Copilot Business : 19 $ al mes por usuario

Copilot Enterprise: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre GitHub Copilot

Github copilot ha sido uno de los mejores asistentes de codificación en mi carrera como programador. Genera código basado en tu estilo de codificación. Copilot me ha ayudado a ahorrar mucho tiempo, ya que genera código recurrente. Con solo pulsar la pestaña puedo completar todo mi código. La función «fix with copilot» también me ha ayudado mucho, ya que no tengo que navegar por Internet en busca de la solución. Además, es fácil de integrar en Visual Studio Code.

Github copilot ha sido uno de los mejores asistentes de codificación en mi carrera como programador. Genera código basado en tu estilo de codificación. Copilot me ha ayudado a ahorrar mucho tiempo, ya que genera código recurrente. Con solo pulsar la pestaña puedo completar todo mi código. La función «fix with copilot» también me ha ayudado mucho, ya que no tengo que navegar por Internet en busca de la solución. Además, es fácil de integrar en Visual Studio Code.

Lleve la IA a su entorno de trabajo con ClickUp Brain

A medida que la IA sigue evolucionando, siempre es buena idea explorar alternativas a ChatGPT que puedan adaptarse mejor a tus necesidades. Hemos recopilado algunas opciones excelentes basadas en la calidad de la respuesta, la personalización, el precio y mucho más. Sin embargo, la mayoría de ellas existen como herramientas independientes que requieren que modifiques tu flujo de trabajo para incorporar las capacidades de IA a tus proyectos.

Entre estas opciones, ClickUp destaca como una herramienta de gestión del trabajo todo en uno que no altera tu forma de trabajar, sino que la mejora con la inteligencia sin igual de ClickUp Brain. Si necesitas una plataforma potente que lo haga todo, desde la automatización de tareas hasta la gestión de documentos y el seguimiento de proyectos, te recomiendo encarecidamente que pruebes ClickUp.

¡Regístrate aquí para obtener una cuenta gratuita de ClickUp!