Uso responsable de la IA: Guía rápida para la gobernanza de la IA

¿Tiene la sensación de que nadie hablaba de IA hasta hace poco? Aunque esta tecnología existe desde hace décadas, su uso y popularidad se han disparado en los últimos años. Hoy en día, la IA generativa tiene aplicaciones versátiles, desde la agricultura hasta la desarrollo de software y asistencia sanitaria.

La explosiva expansión de la inteligencia artificial continúa, y nadie puede predecir las cotas que alcanzará. Junto con este rápido crecimiento surgió la necesidad de controlar de algún modo el desarrollo y la implantación de la IA; después de todo, su inmenso poder podría explotarse con fines poco éticos o incluso ilegales.

Los gobiernos, las organizaciones y los investigadores necesitaban establecer reglamentos y normas para garantizar el desarrollo y la aplicación adecuados y responsables de la IA, y así surgió la gobernanza de la IA.

En este artículo, analizaremos la gobernanza de la IA en profundidad, hablaremos más sobre su importancia y repasaremos las buenas prácticas para desarrollar un marco de gobernanza de la IA para su organización. 💪

¿Qué es la gobernanza de la IA?

La gobernanza de la IA es un conjunto de normas, principios y marcos que prescriben el desarrollo y despliegue ético, responsable y seguro de las tecnologías de IA.

Por un lado, aborda los retos y riesgos potenciales del desarrollo y uso de la IA. Por otro, promueve los efectos positivos que la IA puede tener en la sociedad y garantiza que nadie utilice la tecnología con fines poco éticos, ilegales o malintencionados.

Al profundizar en la naturaleza de los sistemas de IA, la gobernanza de la IA desempeña un rol crucial en el fomento de la confianza. Garantiza que la tecnología de IA sea transparente, justa y esté bien regulada, dando prioridad a la privacidad y respetando los derechos humanos y las libertades.

¿Por qué es importante la gobernanza de la IA?

La importancia de la gobernanza de la IA aumenta con cada nuevo avance en el panorama de la IA. Veamos qué la hace tan vital en estos tiempos.

Consideraciones éticas

El objetivo principal de la IA es beneficiar tanto a la sociedad en general como a los individuos. La cuestión de si realmente lo hace se vuelve crucial con la tecnología de IA impregnando casi todos los aspectos de nuestras vidas.

La gobernanza de la IA aborda las consideraciones éticas con una única meta: garantizar que la tecnología basada en la IA se desarrolle en una dirección acorde con los principios y valores de la sociedad. Algunos de los conceptos más esenciales son:

**La prevención de resultados sesgados, injustos o discriminatorios garantiza que los modelos de IA no favorezcan a nadie ni a nada. Por ejemplo, una forma de minimizar el sesgo es entrenar los sistemas de IA en diversos conjuntos de datos

Privacidad: La gobernanza de la IA resuelve el problema de la privacidad con normas y reglamentos que exigen a los sistemas de IA y a sus creadores que garanticen la protección de la privacidad y manejen los datos privados de forma responsable. Todos los sistemas de IA deben definir su política de privacidad y pedir el consentimiento de los usuarios

Transparencia: Hacer que los algoritmos de IA sean comprensibles para las personas y las organizaciones es fundamental para dar tranquilidad a los usuarios, reconocer y (elaboración de) informes sobre posibles errores y mantener la eficacia y precisión del sistema

Cumplimiento legal

A medida que la IA toma el mundo por asalto, muchos gobiernos y organizaciones de todo el mundo han decidido dar pasos concretos para definir lo que se debe y lo que no se debe hacer con su uso. Se trata de una reacción natural a la creciente preocupación por el potencial de la IA para la manipulación, la vigilancia, los ciberataques y otros fines poco éticos o ilegales.

Los legisladores y reguladores han aplicado o se disponen a aplicar leyes y reglamentos relacionados con la IA que abordan:

Privacidad

Consideraciones éticas

Gestión de riesgos

Otros aspectos de la gobernanza de la IA

Por ejemplo, en EE.UU., la Casa Blanca publicó un Anteproyecto de Carta de Derechos de la IA que describe cómo debe desarrollarse y utilizarse la tecnología de IA y protege a las personas de las amenazas relacionadas con la IA.

La Unión Europea está trabajando en la ley de IA más completa del mundo: la Ley de Inteligencia Artificial Ley de IA que definirá los riesgos potenciales de los distintos sistemas de IA y prescribirá normas para el desarrollo y uso de la tecnología.

Gestión de riesgos

La IA puede hacer maravillas por las personas y las empresas, pero conlleva riesgos como la parcialidad, la dependencia excesiva de la tecnología y las posibles violaciones de la privacidad.

La gobernanza de la IA sienta las bases de las estrategias de gestión de riesgos. Pendiente, le ayuda a maximizar el poder de la IA dentro de los límites éticos y legales.

Auditabilidad

Todos estamos siendo testigos del inmenso y vertiginoso progreso de la tecnología de IA. Aunque pueda parecer que la tecnología se desarrolla de forma independiente sin ningún tipo de supervisión, no es así. De hecho, una de las áreas clave que aborda la gobernanza de la IA es la auditoría de los sistemas de IA.

Las auditorías periódicas y exhaustivas comprueban la eficacia de los sistemas de IA. Profundizan en la tecnología para inspeccionar si todo cumple las normas éticas y la normativa más reciente.

Además de ayudar a mantener la función de los sistemas, las auditorías son vitales para aumentar la confianza del público en la tecnología.

Concienciación

Otro ámbito que abarca la gobernanza de la IA es la concienciación y educación de la sociedad sobre esta tecnología. Destaca el increíble potencial de la IA y sus diversas aplicaciones, al tiempo que explica claramente los riesgos y retos asociados. Esto promueve una mejor comprensión de:

Uso responsable

La supervisión periódica

Formación adecuada

También ayuda a particulares y empresas a comprender cómo pueden explotar el poder de la IA para resolver los distintos retos a los que se enfrentan.

¿Quién es responsable de la gobernanza de la IA?

A mayor escala, los organismos gubernamentales y reguladores son responsables de crear políticas y directrices dentro de sus respectivas jurisdicciones. A nivel de organizaciones individuales, la respuesta depende de sus estructuras y de la distribución de la carga de trabajo.

Por ejemplo, puede tener un equipo dedicado a establecer un marco de gobernanza de la IA. Este equipo puede estar formado por expertos en IA, científicos de datos, desarrolladores, profesionales jurídicos y personal de RRHH. Alternativamente, puede tener equipos de gestión de riesgos y líderes ejecutivos que se ocupen de la regulación de la IA.

Es importante destacar que una gobernanza eficaz de la IA es un esfuerzo de equipo. Todos desempeñan un rol, y la adhesión colectiva a las directrices prescritas es esencial para mantener el cumplimiento y garantizar un uso responsable y ético. Aunque los responsables de la toma de decisiones (es decir, los titulares de cargos y los ejecutivos de las empresas) tienen más responsabilidad, la obligación de rendir cuentas se extiende a todos los usuarios hasta cierto punto.

Si está creando un sistema de gobernanza de la IA para su empresa, asegúrese de que todos entienden cómo encajan en el panorama general para evitar errores y malentendidos.

Establecer prácticas de gobierno de IA para su empresa: Buenas prácticas

Como hemos visto, gobernar el uso de la IA minimiza los riesgos éticos y de cumplimiento y aumenta la eficiencia de la tecnología. En última instancia, un marco sólido de gobernanza de la IA puede "disparar" el rendimiento de su empresa. Exploremos algunas de las buenas prácticas para su establecimiento.

1. Defina sus metas de gobernanza de la IA

Antes de implantar la gobernanza de la IA, debe comprender por qué lo está haciendo. ¿Qué le aporta a su organización?

Defina sus metas y asegúrese de que coinciden con los valores fundamentales de su empresa. Por ejemplo, podría decir que su meta es impulsar el servicio al cliente mediante el uso responsable y ético de la IA y la máxima transparencia. O podría centrarse en educar a su equipo sobre los posibles riesgos e implicaciones de la IA.

Por suerte, no tiene que escribir sus metas en una pizarra de la oficina o en sus notas. Puede utilizar ClickUp una plataforma de productividad todo en uno, para definir objetivos y metas claros y cuantificables.

La plataforma tiene una función única llamada Metas de ClickUp -utilícelo para definir metas, cronogramas y estrategias y hacer un seguimiento del progreso. Añada los miembros del equipo pertinentes a las Metas y manténgalo todo documentado. Revise sus Metas más adelante y vea si necesitan ajustes.

Establezca metas cuantificables para tareas y proyectos con progresión automática para alcanzar objetivos de forma más eficaz con cronogramas definidos y objetivos cuantificables

2. Cree el equipo de sus sueños para la gobernanza de la IA

No se puede implantar un marco regulador de la IA sin expertos que guíen y supervisen el proceso. Por eso, una de las primeras cosas en su Agenda debe ser reunir un equipo a cargo de la gobernanza de la IA de su organización. Las personas del equipo deben tener las habilidades, la experiencia y la autoridad necesarias para elaborar políticas y supervisar su aplicación.

Su grupo de trabajo para la gobernanza de la IA debe poder colaborar y comunicarse sin obstáculos.

ClickUp ofrece funciones que garantizan una comunicación ágil y fomentan el trabajo en equipo. Su equipo puede utilizar Pizarras ClickUp para intercambiar ideas y elaborar estrategias y planes. Las Pizarras son lienzos digitales que permiten a los equipos colaborar en tiempo real y pasar rápidamente de las ideas a la acción concreta.

Intercambie ideas, elabore estrategias o correlacione flujos de trabajo con las pizarras ClickUp de colaboración visual Vista del chat de ClickUp es otra opción fantástica para una comunicación clara e ininterrumpida y debates constructivos. Mientras tanto, Mapas mentales ClickUp permite a los equipos visualizar los flujos de trabajo y desglosarlos en pasos y tareas específicos.

3. Elige la herramienta de IA adecuada

Si su empresa quiere aprovechar las ventajas de la IA responsable, es vital buscar una herramienta fiable que ofrezca una funcionalidad increíble sin riesgo de sesgos ni violaciones de la privacidad.

ClickUp ofrece una extraordinaria herramienta de IA asistente de escritura que puede aumentar tu productividad y ahorrarte mucho tiempo.. ClickUp AI (Inteligencia Artificial) .

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido, resumir y pulir textos, generar respuestas de correo electrónico, etc

ClickUp AI le permite crear todo tipo de contenidos en un abrir y cerrar de ojos. Supongamos que desea escribir un correo electrónico profesional a un cliente importante pero no sabe por dónde empezar. ClickUp puede generar el correo electrónico por usted basándose en las instrucciones que le proporcione. Sólo tiene que revisar el contenido y hacer clic en enviar ✉️

Por supuesto, ClickUp AI puede hacer mucho más que generar correos electrónicos. Puede resumir notas de reunión y crear órdenes del día, presentaciones, resúmenes de proyectos, mapas mentales y cronogramas. Utilízalo para dar formato y editar tu texto con la máxima claridad y efecto.

Resuma las notas de una reunión en segundos con ClickUp AI

La guinda del pastel es la opción de crear elementos de acción y subtareas basadas en el contexto de su texto. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el fragmento deseado, pulsar AI, elegir Generar elementos de acción y ver cómo ClickUp AI hace su magia. ✨

Gracias a sus versátiles opciones, ClickUp AI puede utilizarse en sectores como:

Consultoría

Equipo de ventas

Atención al cliente

Ingeniería

Gestión de proyectos

Fabricación

Lo mejor de todo es que ClickUp funciona en teléfonos móviles, Windows y Dispositivos Mac para que puedas utilizarlo sin problemas independientemente de tu sistema operativo o ubicación.

ClickUp AI es basada en una variedad de modelos para ofrecerle la mejor experiencia posible, incluido el ChatGPT-4 de Open IA, el sistema más avanzado con énfasis en la seguridad.

Si te preocupa la privacidad, te alegrará saber que ClickUp ha obtenido licencias que garantizan que tus datos no se utilizan para entrenar modelos de IA.

Además de ClickUp AI, la plataforma ofrece una forma de comunicarse eficazmente con chatbots como ChatGPT- Plantillas de indicaciones de IA . Encuentra una indicación que se ajuste a tu intención, adáptala un poco si es necesario, y obtén los resultados deseados en segundos.

4. Documente los marcos de gobernanza y forme a sus empleados

Ha llegado el momento de elaborar las normas y políticas de gobernanza de la IA de su organización. Dependiendo de su línea de trabajo, utilizará las políticas como directrices para desarrollar o utilizar la tecnología de IA en su empresa. Asegúrese de que están en consonancia con los valores, la misión y la visión de la empresa, y de que siguen las normas de seguridad y privacidad más recientes.

Estas políticas también deben cubrir los riesgos potenciales y las formas de minimizarlos.

No olvides comunicar cada política a tus empleados y asegurarte de que lo entienden todo. Utilice Documentos ClickUp clickUp Docs, el editor de texto de ClickUp, le permite documentar procedimientos y directrices y compartirlos fácilmente con su equipo.

Colabore con los miembros de su equipo en ClickUp Docs para personalizar fuentes, añadir relaciones entre tareas o enlazar a tareas directamente en el documento

5. Facilite la supervisión constante

Con el panorama de la IA en constante evolución, sus políticas y normas de gobierno de la IA requerirán retoques ocasionales para garantizar que son pertinentes y eficientes. Revíselas regularmente para ver si ciertas partes requieren actualizaciones y garantizar un rendimiento óptimo. ✨

Consecuencias de una IA no regulada

Sin una IA regulada, el mundo moderno probablemente descendería rápidamente a un escenario del Salvaje Oeste: la falta de controles, políticas y leyes podría tener consecuencias inconmensurables en la sociedad. Analicemos algunas de ellas. 👇

Discriminación

Los sistemas de IA no regulados pueden ser tendenciosos y discriminatorios. ¿Por qué? Porque estos sistemas se entrenan con datos llenos de sesgos y discriminación, su resultado no puede ser diferente.

Supongamos que utiliza un sistema de IA para contratar a un nuevo empleado. Si el sistema tiene algoritmos sesgados o ha sido entrenado con datos sesgados, puede favorecer a un determinado candidato:

Demografía

Grupo de edad

Sexo

Puede imaginarse las repercusiones de un proceso de contratación de este tipo: el sistema excluirá, por diseño, a determinados candidatos, aunque tengan más experiencia o encajen mejor en el puesto.

Ahora imagine que cientos de empresas utilizan el mismo sistema que usted. La gobernanza de la IA protege de estas situaciones examinando el rendimiento de los sistemas de IA y prescribiendo normas para minimizar el sesgo.

Violaciones de la privacidad

Los sistemas de IA se "alimentan" con montones de datos personales y sensibles. Si no fuera por la gobernanza de datos, no habría reglas de privacidad y seguridad de datos que protegieran a los usuarios del robo de identidad, el acceso no autorizado y las brechas de seguridad.

Manipulación social

A medida que la tecnología de IA avanza y se refina, a las personas les resulta cada vez más difícil distinguir entre el contenido generado por humanos y el generado por IA.

Los deepfakes son un ejemplo estelar. Se trata de imágenes y vídeos falsos creados con técnicas de aprendizaje profundo (de ahí su nombre). Suelen incluir intercambios de caras y síntesis de voz para crear un efecto realista y manipular a los espectadores.

Otras formas de manipulación social consisten en "empujar" un tipo específico de contenido en las redes sociales utilizando algoritmos sesgados.

Falta de transparencia

La gobernanza de la IA pone de relieve la transparencia de los sistemas de IA para garantizar que los usuarios puedan comprender sus principios fundamentales y sus riesgos potenciales.

Si no se exigiera transparencia, los desarrolladores de IA no tendrían que revelar cómo funcionan sus sistemas y toman decisiones y conclusiones. Esto probablemente daría lugar a una falta de confianza en la tecnología basada en IA y a un aumento de la preocupación por la privacidad.

Desplazamiento laboral

Uno de los temas más de moda hoy en día es si la IA nos quitará el trabajo. El vertiginoso desarrollo y despliegue sin una regulación adecuada podría dejar a millones de personas sin trabajo. Esto podría provocar un colapso social, económico y, muy probablemente, político a escala mundial.

Para evitar estos escenarios distópicos, la gobernanza de la IA pide un desarrollo de la IA que tenga en cuenta los intereses de las personas.

Implementar la gobernanza de la IA con ClickUp

El ajuste de un marco de gobierno de la IA es vital para garantizar que el uso de la tecnología basada en IA es ético, legal y responsable. Mantiene la seguridad de su empresa y le ayuda a construir una relación de confianza con inversores y clientes.

ClickUp le ofrece todo lo que necesita para elaborar políticas y supervisar su aplicación y rendimiento. Proporciona comunicación , colaboración en equipo organización, mejora de procesos y gestión de proyectos y tareas .

ClickUp también cuenta con una avanzada función de Herramienta de IA que le ayuda a aprovechar el poder de la IA sin riesgos. Registrarse en ClickUp y prepare el terreno para una aplicación responsable de las tecnologías de IA