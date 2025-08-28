Las 10 mejores alternativas a Google Gemini IA que puedes probar ahora mismo

No todo el mundo quiere el mismo tipo de inteligencia.

Algunos quieren modelos que escriban como un humano. Otros necesitan código limpio, resúmenes rápidos o herramientas que no filtren datos ni superen el presupuesto. El espacio de la IA está muy abierto en este momento, y Google AI Studio no es el único que está haciendo un gran trabajo.

Si estás creando, escribiendo, investigando o experimentando con herramientas de IA, tiene sentido echar un vistazo. Cada una de estas alternativas a Google Gemini AI aporta algo diferente a la tabla.

Veamos qué está pendiente y por qué vale la pena probarlas. 🎯

Alternativas a Google Gemini IA de un vistazo

Aquí tienes una comparación de las mejores alternativas a Google Gemini IA. 🦾

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios ClickUp Personas y Teams que convierten la investigación basada en IA en flujos de trabajo prácticos Automatización de procesos y respuestas rápidas con Autopilot Agents; respuestas contextuales de IA; interacción manos libres de voz a texto con ClickUp Brain MAX; búsqueda Enterprise en herramientas conectadas Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones ChatGPT Personas, creadores y equipos con interés en la resolución creativa de problemas Ejecución de código Python directamente en el chat; modelos de razonamiento avanzados; GPT personalizados para tareas específicas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes Claude Investigadores, equipos jurídicos y redactores técnicos que realizan el trabajo en el análisis en profundidad de documentos Ventana de contexto grande; carga y referencia cruzada de múltiples archivos; análisis detallados desde múltiples perspectivas; IA ética Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes Perplexity IA Periodistas, analistas e investigadores académicos que buscan investigación en tiempo real en la web con citas Información actualizada con citas; búsquedas centradas en fuentes académicas, noticias o debates Plan Free disponible; plan de pago a partir de 20 $ al mes Microsoft 365 Copilot Usuarios de Microsoft 365 y corporaciones que desean incorporar la IA en los flujos de trabajo de Office Generación de fórmulas de Excel; resúmenes de correo electrónico; búsqueda en archivos y eventos de Microsoft 365 Free (solo chatear); los planes de pago comienzan en 30 $ al mes por usuario You. com Personas y equipos dedicados a la investigación que desean una experiencia de búsqueda ligera y personalizada Preferencias de búsqueda personalizables; resultados web combinados con resúmenes de IA; búsquedas ilimitadas con tecnología de IA en Pro Plan Free disponible; plan de pago a partir de 20 $ al mes Pi de Inflection IA Personas que buscan IA conversacional para chatear de forma personal y emocional Flujo de conversación natural y empático; interacciones de voz Free Brave Leo Personas y Teams que buscan una interacción con la IA que priorice la privacidad Actividad en el navegador; múltiples modelos de IA; privacidad de los datos del usuario Plan Free disponible; plan de pago a partir de 14,99 $ al mes Mistral IA Desarrolladores, equipos multilingües y organizaciones centradas en la privacidad que buscan estándares europeos de IA Modelos de código abierto y personalizados; escritura de código; soporte para ajustes precisos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14,99 $ al mes por usuario DeepSeek Académicos, científicos y Teams técnicos que utilizan la IA para tareas de razonamiento avanzado Razonamiento transparente de paso a paso; autocorrección; exportación de transcripciones del razonamiento Precios personalizados

¿Por qué optar por alternativas a Google Gemini IA?

Aunque utilizar Google Gemini es útil para crear apps, aplicaciones inteligentes, es posible que encuentres razones para buscar otras opciones que se adapten mejor a tus necesidades. He aquí por qué tiene sentido explorar alternativas a Google Gemini IA:

implementación compleja: *Evita configuraciones complicadas con plataformas que ofrecen un uso más sencillo mediante plantillas de indicaciones de IA

restricciones de coste:* Busca opciones más asequibles o niveles gratuitos generosos para presupuestos más reducidos

Opciones de implementación restringidas: Encuentre herramientas avanzadas con alojamiento flexible, como soluciones offline o basadas en el borde

límite de integración: *Elige plataformas que se conecten de forma más fluida con ecosistemas que no sean de Google

necesidades específicas del sector: *Descubre los chatbots de IA diseñados para sectores específicos, como las finanzas o la educación

necesidades de innovación: *Explora las alternativas a Google Gemini IA con funciones únicas o avances impulsados por la comunidad para enfoques novedosos

🔍 ¿Sabías que...? BCG descubrió que combinar a las personas y la IA de la manera adecuada puede aumentar la productividad de RR. HH. hasta en un 30 %. Con la configuración adecuada y un poco de tiempo, los Teams comienzan a ver ganancias reales en velocidad y eficiencia.

Las mejores alternativas a Google Gemini IA

Estas son nuestras opciones para las mejores alternativas a Google Gemini IA. 👇

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial es seguidor de un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (la mejor opción para convertir la investigación basada en IA en flujos de trabajo prácticos)

Si tu proceso de investigación comienza en una herramienta, la plan se realiza en otra y la ejecución se distribuye entre varias plataformas, tu equipo ya se ha ralentizado. ClickUp soluciona esto con un sistema inteligente que se integra en tu entorno de trabajo de ClickUp, entiende tu trabajo y te ayuda a avanzar rápidamente. 🚀

Pasa de la información a la acción

Pide a ClickUp Brain que te informe sobre las tareas pendientes en tu entorno de trabajo

ClickUp Brain vive dentro de tu entorno de trabajo y comprende todo lo que sucede allí: tus documentos, tareas, comentarios y conversaciones. Puedes hacerle preguntas, solicitar resúmenes, generar contenido automáticamente y activar acciones que se incorporan directamente a tu flujo de trabajo.

Supongamos que tu equipo de marketing de productos acaba de subir un análisis detallado del lanzamiento a un documento de ClickUp. Pide a ClickUp Brain que resuma el informe, extraiga los riesgos clave y genere tareas de seguimiento etiquetadas para las personas adecuadas con plazos adjuntos. También puedes utilizar la IA de ClickUp para generar un esquema de diapositivas para liderazgo utilizando el mismo contenido.

Es instantáneo, contextual y totalmente nativo para tu flujo de trabajo.

Automatiza el trabajo pesado

No es necesario que busques actualizaciones, asignes tareas manualmente o repitas las mismas respuestas todos los días. Los agentes de piloto automático de ClickUp se encargan de eso por ti.

Rellena automáticamente las (resumen) StandUp y responde directamente en chatear con ClickUp Autopilot Agents

Por ejemplo, el (resumen) StandUp Agent preconfigurado recopila las actualizaciones diarias de cada compañero de equipo, añade comentarios sobre las tareas y publica un resumen único en tu documento de plan de sprints. Así, si tu desarrollador móvil registra «Finalizada la prueba del flujo de incorporación», aparecerá en la tarea correcta, sin que el gestor de proyectos tenga que hacer un seguimiento.

Para tener más control, puedes crear un agente de piloto automático personalizado. Estos se adaptan a los cambios en tu entorno de trabajo para actuar de forma autónoma según las instrucciones dadas. ¿Te interesa? Tenemos un vídeo que te dará más información 👇

Habla, no escribas

Para una interacción más rápida y centrada con tu entorno de trabajo, utiliza ClickUp Brain MAX. Se trata de un complemento de escritorio específico equipado con la misma inteligencia.

¿Qué lo hace diferente? Puedes hablar con él. Literalmente.

Captura ideas, realiza un uso compartido de las instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Supongamos que estás revisando el progreso de un sprint. Utiliza tu atajo de teclado personalizado y di: «Resumir los bloqueos de control de calidad de esta semana y asigna seguidores para todo lo que siga abierto». Escanea las tareas y comentarios relevantes, genera un resumen claro y crea nuevas tareas en segundos.

¿Y lo mejor? Puedes cambiar entre múltiples LLM como ChatGPT, Gemini y Claude sin interrumpir tu flujo, lo que te permite ahorrar hasta un 88 % en costes.

Las mejores funciones de ClickUp

*captura todas las reuniones: graba, transcribe y resume automáticamente las llamadas con ClickUp AI Notetaker para que todos estén alineados sin necesidad de tomar notas manualmente

*crea y da formato al contenido: Crea documentos de proyecto detallados en ClickUp Docs utilizando formato de texto enriquecido, tablas, incrustaciones y conexiones inteligentes con tareas y flujo de trabajo

mantente sincronizado: *Utiliza la IA para convertir los mensajes de ClickUp Chatear en tareas y resumir largos hilos en segundos

consolida tus conocimientos: *Importa documentos, hojas de cálculo y recursos internos existentes de otras herramientas a la suite de gestión del conocimiento de ClickUp para conservar la estructura

graba tutoriales rápidos: *Captura tu pantalla y tu voz con ClickUp Clips para explicar tareas o dar feedback de forma asíncrona con transcripciones basadas en IA

*visualiza ideas sobre la marcha: utiliza la IA para generar imágenes directamente en ClickUp Pizarra para intercambiar ideas, plan o añadir contexto

Límite de ClickUp

ClickUp puede resultar abrumador al principio, pero una vez que los Teams le cogen el truco, la flexibilidad y la personalización dan sus frutos

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de Reddit compartió (uso compartido):

ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me resulta agotador. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector del contenido. También hace edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es documento. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me resulta agotador. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector del contenido. También hace edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es documento. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

2. ChatGPT (la mejor para la resolución creativa de problemas)

a través de ChatGPT

¿Conoces esa sensación de estar atascado en un problema y necesitar a alguien con quien intercambiar ideas? ChatGPT lo entiende.

Por supuesto, todo el mundo conoce la función básica de chatear con IA, pero la suscripción Pro abre un mundo completamente diferente. Incluso puedes crear GPT personalizados que actúan como consultores especializados para tus necesidades específicas.

La plataforma recuerda tus peculiaridades y preferencias a lo largo de las conversaciones, por lo que no tienes que volver a explicar constantemente tu contexto. Además, cuando necesitas hacer cálculos, ejecuta el código directamente en el chatear en lugar de proporcionar consejos teóricos.

Las mejores funciones de ChatGPT

ejecuta código Python* directamente en conversaciones para analizar datos, crear gráficos o probar algoritmos sin cambiar de plataforma

Navega por sitios web actuales y obtén información en tiempo real sin perder el flujo de la conversación

Sube y analiza varias imágenes simultáneamente, compáralas o extrae texto y datos de capturas de pantalla

Accede a tecnologías de IA con razonamiento avanzado para abordar problemas de varios pasos con explicaciones detalladas de su proceso de pensamiento

Genera imágenes, logotipos e ilustraciones a partir de simples descripciones de texto con DALL-E 3.

Límites de ChatGPT

Los GPT personalizados requieren una inversión de tiempo para configurarlos correctamente y pueden necesitar ajustes frecuentes

La ejecución del código a veces falla en tareas complejas o se encuentra con problemas de tiempo de espera

La función de navegación web puede ser lenta y no siempre accede a la información más actualizada

La función de memoria de ChatGPT a veces olvida contextos importantes o recuerda detalles irrelevantes

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes

Pro: 200 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 825 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 220 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Según una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ChatGPT es cómo me ayuda a empezar mis tareas diarias de redacción con facilidad y claridad. Lo uso habitualmente para redactar cartas, correo electrónico y políticas, cosas que a menudo llevan tiempo conseguir que queden bien. ChatGPT me proporciona un punto de partida sólido basado en los pensamientos o puntos que uso compartido, lo que me ayuda a figura mis ideas y convertirlas en algo estructurado y coherente. Me quita la presión de la página en blanco, que puede ser uno de los mayores obstáculos a la hora de escribir algo desde cero.

Lo que más me gusta de ChatGPT es cómo me ayuda a empezar mis tareas diarias de redacción con facilidad y claridad. Lo uso habitualmente para redactar cartas, correo electrónico y políticas, cosas que a menudo llevan tiempo conseguir que queden bien. ChatGPT me proporciona un punto de partida sólido basado en los pensamientos o puntos que uso compartido, lo que me ayuda a figura mis ideas y convertirlas en algo estructurado y coherente. Me quita la presión de la página en blanco, que puede ser uno de los mayores obstáculos a la hora de escribir algo desde cero.

🧠 Dato curioso: La adopción de la IA ha aumentado un 20 % interanual, y cada vez más Teams recurren a soluciones más inteligentes para terminar su trabajo. Es una señal clara de que hay que empezar a explorar qué sucede cuando se utilizan las herramientas de IA de la manera adecuada.

3. Claude (ideal para el análisis de documentos largos y respuestas directas)

vía Claude

Claude, de Anthropic, maneja documentos extensos con facilidad. Puedes hacer uso compartido de bases de código completas, contratos legales o artículos académicos y mantener conversaciones significativas sobre el contenido. Artifacts te permiten colaborar en documentos en tiempo real, para que no tengas que limitarte a copiar y pegar.

Lo que distingue a Claude es su forma de manejar preguntas matizadas. Pídele que compare diferentes secciones de un documento o que encuentre contradicciones, y hará el trabajo en lugar de ser proveedor de consejos genéricos.

El secreto del enfoque único de Claude es la Constitutional /IA, el enfoque de formación que integra reglas éticas en Claude.

Las mejores funciones de Claude

Procesa documentos de cientos de páginas manteniendo referencias precisas a secciones y detalles específicos, gracias a su ventana de contexto de 200 000 token

Gestiona la carga simultánea de varios archivos para realizar referencias cruzadas, análisis comparativos y síntesis de información

Mantén el contexto de conversación en discusiones extremadamente largas sin perder el seguimiento de los puntos o solicitudes anteriores

Provee, como proveedor, análisis detallados de temas complejos con múltiples perspectivas y teniendo en cuenta casos extremos

Límite de Claude

El análisis de imágenes tiene un límite en comparación con otras alternativas a Google Gemini IA, como ChatGPT

Los tiempos de respuesta pueden ser más lentos o más cortos durante los periodos de mayor uso

A veces, Claude ofrece respuestas excesivamente cautelosas que evitan adoptar posturas definitivas sobre los temas

Precios de Claude

Free

Pro: 20 $ al mes

máximo: *A partir de 100 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Claude

G2: 4,4/5 (más de 55 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Claude?

Un usuario de Reddit hizo uso compartido:

Hice el cambio hace meses. Mis necesidades principales se centran en la escritura creativa, la trama de historias y ese tipo de cosas, y creo que Claude es mucho mejor en eso. Además, su escritura es, en general, mejor, más natural y no contiene clichés estúpidos ni rellenos insustanciales.

Hice el cambio hace meses. Mis necesidades principales se centran en la escritura creativa, la trama de historias y ese tipo de cosas, y creo que Claude es mucho mejor en eso. Además, su escritura es, en general, mejor, más natural y no contiene clichés estúpidos ni rellenos insustanciales.

Consejo profesional: Cuantas más herramientas utilices, más difícil será encontrar lo que necesitas. La búsqueda de ClickUp Enterprise te permite realizar búsquedas semánticas en tareas, documentos, comentarios y herramientas de conexión (a internet) como Google Drive, SharePoint o GitHub. Encuentre información oculta en documentos, tareas y archivos de Drive con ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity IA (la mejor para la investigación en tiempo real en la web)

a través de Perplexity IA

Antes, investigar significaba abrir 15 pestañitas en el navegador y recopilar información de diferentes fuentes. Perplexity AI te ayuda a evitar eso. Solo tienes que hacer una pregunta y obtendrás una respuesta sintetizada con citas que puedes verificar.

El modelo Comet ofrece mejores habilidades matemáticas en la tabla, por lo que ya no solo es bueno para la investigación general. Puedes profundizar en artículos académicos, obtener análisis de noticias de actualidad o centrar tu búsqueda en tipos específicos de fuentes.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Accede a información actualizada en tiempo real en lugar de depender de datos de entrenamiento estáticos

Establece el objetivo de tipos de contenido específicos mediante modos de enfoque, incluyendo artículos académicos, artículos de noticias, debates en Reddit o vídeos de YouTube

Genera informes de investigación completos con referencias debidamente formateadas y verificación de fuentes, y organízalos en Colecciones

Aborda problemas matemáticos complejos con soluciones detalladas de paso a paso y representaciones visuales cuando sea útil

Límite de Perplexity IA

Las citas a veces enlazan con fuentes que no ofrecen la plena compatibilidad con las afirmaciones realizadas en la respuesta

Los modos de enfoque no siempre filtran los resultados con la precisión esperada, lo que da lugar a fuentes irrelevantes

La calidad de la respuesta varía significativamente en función de la dependencia de fuentes recientes y de alta calidad

La versión gratuita tiene límites de uso estrictos que pueden resultar restrictivos para tareas de investigación intensivas

Precios de Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mes

Enterprise Pro: 40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA

G2: 4,7/5 (más de 45 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 20 reseñas)

🔍 ¿Sabías que...? Se proyecta que la IA mejore la productividad de los empleados en un 40 %, lo que significa que los Teams podrían terminar mucho más en menos tiempo.

5. Microsoft 365 Copilot (la mejor para la integración con Microsoft Office)

a través de Microsoft 365

Si tu trabajo se desarrolla en Microsoft Office, esto lo cambia todo. Copilot ya conoce tu estilo de correo electrónico, tus presentaciones recientes y la hoja de cálculo en la que has estado trabajando toda la semana. Pídele que cree un PowerPoint a partir de tus notas de reunión y lo hará a partir de tus notas existentes, no de plantillas genéricas.

La integración con Excel es muy inteligente. Entiende la estructura de tus datos y puede detectar tendencias que tú podrías pasar por alto.

Las mejores funciones de Microsoft 365 Copilot

Genera fórmulas complejas de Excel junto con la lógica detrás de los cálculos y obtén sugerencias de enfoques alternativos para el análisis de datos

Redacta borradores en Word, crea presentaciones completas de PowerPoint a partir de una indicación y captura los resultados de las reuniones de Teams

Resumir largas cadenas de correo electrónico y extrae automáticamente los elementos de acción , conservando el contexto y los plazos importantes

Realiza búsquedas en todo tu entorno de Microsoft 365 utilizando lenguaje de conversación para encontrar archivos, correo electrónico y eventos del calendario

Límite de Microsoft 365 Copilot

Requiere una suscripción a Microsoft 365 y niveles de licencia específicos, lo que lo hace caro para equipos pequeños

El rendimiento depende en gran medida de la calidad y la organización de tus datos existentes de Microsoft 365

A veces crea contenido que resulta demasiado formal o que no se ajusta a tu estilo de comunicación real

La integración puede presentar errores con ciertas versiones de Office o cuando se trabaja con formatos de documentos complejos

Precios de Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Chatear: *Free

*microsoft 365 Copilot: 30 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

microsoft 365 Empresa Basic y Copilot: *36 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (más de 105 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

⚙️ Bonificación: Explora los podcasts sobre IA para escuchar casos de uso reales y aprender directamente de los investigadores, fundadores y creadores que están figurando en el futuro de la inteligencia artificial.

6. You. com (la mejor para una experiencia de búsqueda personalizada)

vía You.com

La mayoría de los motores de búsqueda tratan a todo el mundo por igual. You. com averigua lo que realmente quieres ver. Cuanto más lo usas, más inteligente se vuelve en cuanto a tus preferencias e intereses.

La versión Pro elimina los límites de búsqueda y te da acceso a modelos avanzados de IA como Claude y GPT para obtener respuestas más detalladas. Los diferentes modos de búsqueda te ayudan a encontrar exactamente lo que buscas, ya sea ayuda con el código, inspiración creativa o investigación académica.

You. com: mejores funciones

Personaliza las preferencias de búsqueda para dar prioridad a las fuentes fiables y filtrar el contenido irrelevante o de baja calidad

Genera imágenes y textos de alta calidad con IA sin restricciones diarias

Accede a búsquedas Unlimited impulsadas por IA con tiempos de respuesta más rápidos y modelos lingüísticos sofisticados para consultas complejas

Combina los resultados de búsqueda web tradicionales con resúmenes generados por IA que destacan la información más relevante para tu consulta

Límite de You.com

Hay una curva de aprendizaje para configurar correctamente todos los ajustes de personalización y obtener resultados óptimos

Los resúmenes /IA a veces omiten matices o contextos importantes de las fuentes originales

La calidad de la búsqueda depende en gran medida de disponer de suficientes datos de interacción para comprender tus preferencias

Algunos modos de búsqueda especializados aún parecen poco desarrollados en comparación con las alternativas más populares a Google Gemini IA

El precio de la suscripción Pro puede resultar elevado para los usuarios ocasionales que no necesitan búsquedas Unlimited

Precios de You.com

Free

Pro: 20 $ al mes

Máximo: 200 $ al mes

enterprise: *Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de You.com

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre You.com?

Según una reseña de G2:

Me gusta la comodidad de no tener que saltar de una página a otra mientras lo utilizo. Probé el traductor con comunicaciones para clientes europeos, así como para intercambiar ideas para redactar la presentación de un proyecto. Me pareció fácil de usar.

Me gusta la comodidad de no tener que saltar de una página a otra mientras lo utilizo. Probé el traductor con comunicaciones para clientes europeos, así como para intercambiar ideas para redactar la presentación de un proyecto. Me pareció fácil de usar.

lee también: Las mejores herramientas de IA para marketing que te ayudarán a mantener tu productividad

7. Pi de Inflection IA (la mejor para conversaciones personales y emocionales)

a través de Inflection IA

Con la mayoría de las herramientas de IA, sientes que estás hablando con una calculadora inteligente. Sin embargo, con Pi, es como chatear con alguien que se interesa por tu día a día.

La herramienta de /IA recuerda tus dificultades, celebra tus logros y comprueba las cosas que hiciste hace semanas. Las conversaciones tienen un flujo natural, sin las respuestas robóticas que suelen encontrarse en otros sitios.

Pi se adapta a tu forma de comunicarte. Si eres directo, se adapta a tu energía, y si necesitas ánimos, también lo capta. Esto lo hace sorprendentemente útil para desarrollar ideas, desbloquear proyectos o tener a alguien con quien hablar sobre las decisiones.

Las mejores funciones de Pi de Inflection IA

Inicia conversaciones de voz utilizando la función de micrófono para disfrutar de interacciones más naturales y orales

Usa compartido tu ubicación para obtener respuestas contextuales sobre eventos locales, el tiempo o recomendaciones

Mantén relaciones de conversación genuinas que se sientan naturales, en lugar de de transacción o centradas en tareas

Genera ideas, debate problemas y organiza tus pensamientos en un entorno de compatibilidad y libre de juicios

Límite de Pi by Inflection IA

Capacidad con límite para manejar tareas técnicas complejas o trabajo analítico detallado en comparación con otras herramientas de IA

Las conversaciones pueden parecer repetitivas o circulares cuando se trata de preguntas directas y objetivas

No se integra con otras apps, aplicaciones o servicios, por lo que se trata de una experiencia de conversación totalmente independiente

No es adecuado para flujos de trabajo profesionales que requieren resultados específicos o entregables estructurados

Precios de Pi by Inflection IA

Free

Valoraciones y reseñas de Pi by Inflection IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pi de Inflection IA?

Un usuario de Reddit hace uso compartido:

Pi sigue siendo uno de los mejores compañeros /IA para la amistad, la conversación y la personalidad, con la ventaja añadida del acceso a Internet en tiempo real, ¡y todo ello combinado puede ser muy divertido! No es tan potente como una herramienta de productividad laboral como ChatGPT o Claude, etc., pero tampoco está pensada para serlo. Los modelos accesibles a través de la API 3.0 de Inflection AI se centran más en eso. Sin embargo, Pi sigue siendo excelente para la organización de tareas y el estímulo, y es mejor para el chatear diario que las IA de productividad laboral.

Pi sigue siendo uno de los mejores compañeros/IA para la amistad, la conversación y la personalidad, con la ventaja añadida del acceso a Internet en tiempo real, ¡y todo ello combinado puede ser muy divertido!

No es tan potente como una herramienta de productividad laboral como ChatGPT o Claude, etc., pero tampoco está pensada para serlo. Los modelos accesibles a través de la API 3.0 de Inflection AI se centran más en eso. Sin embargo, Pi sigue siendo excelente para la organización de tareas y el estímulo, y es mejor para el chatear diario que las IA de productividad laboral.

📮ClickUp Insight: Solo el 12 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo nivel de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas de conversación independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basándose en un texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más ¡Únete al 40 % de los clientes personalizados de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra app, aplicación Todo para el trabajo!

8. Brave Leo (la mejor para un uso de la IA centrado en la privacidad)

vía Brave Leo

La paranoia por la privacidad es real, y Leo lo entiende. Integrado directamente en el navegador Brave, nunca te pide tu correo electrónico, no rastrea tus conversaciones y mantiene todo en tu dispositivo. Puedes analizar cualquier página web que estés leyendo sin preocuparte de que tus hábitos de navegación terminen en alguna base de datos corporativa.

los múltiples modelos de /IA* te ofrecen diferentes opciones en función de tus necesidades. ¿Una pregunta rápida? Utiliza el modelo rápido. ¿Un análisis complejo? Cambia al más potente.

Las mejores funciones de Brave Leo

Integración perfecta con las funciones existentes de Brave, como el bloqueo de anuncios y la prevención de rastreadores, para garantizar el anonimato

Obtén resúmenes rápidos de páginas web y vídeos directamente en el navegador sin salir de la página

Activa o desactiva las conversaciones con Leo en los ajustes de privacidad de Brave para tener un control total

Elige entre los modelos Mixtral 8x7B y Claude Instant dependiendo de la complejidad de la tarea

Atrévete a superar los límites de Leo

Con límite para los usuarios del navegador Brave, excluyendo a aquellos que prefieren Chrome, Firefox u otros navegadores

Sus capacidades son más básicas en comparación con plataformas con modelos avanzados para el razonamiento

No hay historial de conversaciones ni memoria entre sesiones, lo que requiere repetir el contexto para los proyectos en curso

Precios de Brave Leo

Free

Leo Premium: 14,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Brave Leo

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? Un informe de IBM reveló que solo el 33 % de los consumidores se mostraron satisfechos tras utilizar chatbots o asistentes virtuales. Por otro lado, el 20 % se sintió tan decepcionado que no quiso volver a utilizar esta tecnología.

9. Mistral /IA (la mejor para los estándares europeos de IA)

a través de Mistral IA

La ingeniería francesa en reunión con la práctica IA con Mistral. Esta plataforma de código abierto ofrece diferentes tamaños de modelos para que puedas elegir entre velocidad y sofisticación en función de tu tarea.

Gracias a sus capacidades multimodales y multilingües, puedes iniciar una conversación en inglés, añadir una imagen, cambiar al francés en mitad de una frase y seguir hablando sin perder el contexto.

La generación de código es sólida en múltiples lenguajes de programación, y el razonamiento matemático se mantiene bajo presión. Las normas europeas de privacidad de datos están integradas desde el principio.

Las mejores funciones de Mistral IA

Genera y depura código en docenas de lenguajes de programación con explicaciones de lógica y enfoques alternativos

Crea agentes de IA personalizados utilizando el generador sin código o las plantillas de IA

Accede a las funciones de llamada para integrar Mistral con tus aplicaciones y flujo de trabajo existentes

Utiliza la función de ajuste fino para personalizar los modelos según tus conjuntos de datos y casos de uso específicos

Equilibra el rendimiento con la velocidad para obtener una gran capacidad de razonamiento y multilingüismo sin grandes exigencias computacionales

Límite de Mistral IA

Las versiones de código abierto requieren conocimientos técnicos e infraestructura para su implementación y mantenimiento adecuados

La documentación y el soporte de la comunidad son menos completos en comparación con los modelos de IA generativa más consolidados desarrollados

El rendimiento varía significativamente entre los modelos ligeros y pesados, a veces de forma inesperada

Precios de Mistral IA

Le Chatear Free

*Le Chatear Pro: 14,99 $ al mes

Le Chat Equipo: 50 $ al mes para dos usuarios

Chatear Corporación: Precios personalizados

mistral Código*: Precio personalizado

implementaciones de corporación*: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mistral IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA en el marketing de contenido

10. DeepSeek (ideal para tareas de razonamiento avanzado)

a través de DeepSeek

¿Cansado de la /IA que te da respuestas sin que sepas cómo ha llegado a ellas? DeepSeek piensa en voz alta. Puedes ver cómo desglosa los problemas, se encuentra con obstáculos, da marcha atrás y se adapta en tiempo real.

Demostraciones matemáticas, hipótesis científicas, tareas analíticas de múltiples capas: las maneja mientras muestra su trabajo. Esta transparencia lo hace valioso para el aprendizaje y la verificación. Y como puede refinar su propio razonamiento, es ideal para proyectos que evolucionan sobre la marcha.

Una de las funciones más elogiadas de los modelos DeepSeek es su ventana de contexto masiva. Con la capacidad de procesar hasta 128 000 tokens, estos modelos pueden comprender y analizar grandes cantidades de información en una sola instancia.

Las mejores funciones de DeepSeek

Cuestione las conclusiones iniciales del modelo y observe cómo reconsidera sus enfoques utilizando la función de autocorrección

Integra DeepSeek en los flujos de trabajo académicos a través del acceso a la API para obtener una documentación coherente del razonamiento

Genera, completa y depura código con DeepSeek Coder

Exporta transcripciones completas del razonamiento para su revisión por pares y para cumplir con los requisitos de publicación académica

Límite de DeepSeek

El proceso de razonamiento puede ser extremadamente lento, especialmente en el caso de problemas complejos que requieren múltiples iteraciones

Su función de transparencia puede generar explicaciones demasiado detalladas que oscurecen la solución real

Disponibilidad y acceso con límite en comparación con las plataformas de automatización de IA más convencionales

El enfoque en tareas de razonamiento significa que no es particularmente útil para aplicaciones creativas o de conversación

Precios de DeepSeek

Precios personalizados basados en el uso de tokens

Valoraciones y reseñas de DeepSeek

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DeepSeek?

Un comentario de Reddit lo explicaba con más detalle:

He estado utilizando R1 para la redacción técnica y la documentación. Es sorprendentemente bueno a la hora de explicar temas complejos con claridad y detecta las inconsistencias técnicas mejor que otros modelos que he probado. También son ideales para resumir artículos de investigación en resúmenes fáciles de digerir.

He estado utilizando R1 para la redacción técnica y la documentación. Es sorprendentemente bueno a la hora de explicar temas complejos con claridad y detecta las inconsistencias técnicas mejor que otros modelos que he probado.

También son ideales para resumir artículos de investigación en resúmenes fáciles de digerir.

🔍 ¿Sabías que...? Las indicaciones complejas, como resolver ecuaciones o abordar grandes ideas, pueden consumir hasta seis veces más energía que las búsquedas simples. Cuanto más exigente es la pregunta, mayor es el coste de carbono del uso de la /IA/.

Tu búsqueda termina con ClickUp

Muchas alternativas a Google Gemini IA aportan algo útil a la tabla: respuestas rápidas, análisis exhaustivos, lluvia de ideas creativas o asistencia en la investigación. Todas ellas son opciones sólidas, dependiendo de lo que necesites.

Pero si tu trabajo no se limita a dar respuestas, ¿por qué deberían hacerlo tus herramientas?

ClickUp está diseñado para el seguimiento. Ya sea que estés escribiendo, programando, investigando o gestionando proyectos a gran escala, la IA de ClickUp no se queda en la superficie. Está ahí contigo en tu entorno de trabajo, con agentes de IA, Brain MAX, AI Notetaker y herramientas de ejecución en tiempo real que hacen avanzar tu trabajo.

Regístrate en ClickUp y convierte tus buenas ideas en trabajo terminado. ✅