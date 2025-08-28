Las 10 mejores alternativas a Google Gemini IA que puedes probar ahora mismo

No todo el mundo quiere el mismo tipo de inteligencia.
Algunos quieren modelos que escriban como un humano. Otros necesitan código limpio, resúmenes rápidos o herramientas que no filtren datos ni superen el presupuesto. El espacio de la IA está muy abierto en este momento, y Google AI Studio no es el único que está haciendo un gran trabajo.
Si estás creando, escribiendo, investigando o experimentando con herramientas de IA, tiene sentido echar un vistazo. Cada una de estas alternativas a Google Gemini AI aporta algo diferente a la tabla.
Veamos qué está pendiente y por qué vale la pena probarlas. 🎯
Alternativas a Google Gemini IA de un vistazo
Aquí tienes una comparación de las mejores alternativas a Google Gemini IA. 🦾
|Herramienta
|Lo mejor para
|Mejores funciones
|Precios
|ClickUp
|Personas y Teams que convierten la investigación basada en IA en flujos de trabajo prácticos
|Automatización de procesos y respuestas rápidas con Autopilot Agents; respuestas contextuales de IA; interacción manos libres de voz a texto con ClickUp Brain MAX; búsqueda Enterprise en herramientas conectadas
|Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones
|ChatGPT
|Personas, creadores y equipos con interés en la resolución creativa de problemas
|Ejecución de código Python directamente en el chat; modelos de razonamiento avanzados; GPT personalizados para tareas específicas
|Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes
|Claude
|Investigadores, equipos jurídicos y redactores técnicos que realizan el trabajo en el análisis en profundidad de documentos
|Ventana de contexto grande; carga y referencia cruzada de múltiples archivos; análisis detallados desde múltiples perspectivas; IA ética
|Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes
|Perplexity IA
|Periodistas, analistas e investigadores académicos que buscan investigación en tiempo real en la web con citas
|Información actualizada con citas; búsquedas centradas en fuentes académicas, noticias o debates
|Plan Free disponible; plan de pago a partir de 20 $ al mes
|Microsoft 365 Copilot
|Usuarios de Microsoft 365 y corporaciones que desean incorporar la IA en los flujos de trabajo de Office
|Generación de fórmulas de Excel; resúmenes de correo electrónico; búsqueda en archivos y eventos de Microsoft 365
|Free (solo chatear); los planes de pago comienzan en 30 $ al mes por usuario
|You. com
|Personas y equipos dedicados a la investigación que desean una experiencia de búsqueda ligera y personalizada
|Preferencias de búsqueda personalizables; resultados web combinados con resúmenes de IA; búsquedas ilimitadas con tecnología de IA en Pro
|Plan Free disponible; plan de pago a partir de 20 $ al mes
|Pi de Inflection IA
|Personas que buscan IA conversacional para chatear de forma personal y emocional
|Flujo de conversación natural y empático; interacciones de voz
|Free
|Brave Leo
|Personas y Teams que buscan una interacción con la IA que priorice la privacidad
|Actividad en el navegador; múltiples modelos de IA; privacidad de los datos del usuario
|Plan Free disponible; plan de pago a partir de 14,99 $ al mes
|Mistral IA
|Desarrolladores, equipos multilingües y organizaciones centradas en la privacidad que buscan estándares europeos de IA
|Modelos de código abierto y personalizados; escritura de código; soporte para ajustes precisos
|Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14,99 $ al mes por usuario
|DeepSeek
|Académicos, científicos y Teams técnicos que utilizan la IA para tareas de razonamiento avanzado
|Razonamiento transparente de paso a paso; autocorrección; exportación de transcripciones del razonamiento
|Precios personalizados
¿Por qué optar por alternativas a Google Gemini IA?
Aunque utilizar Google Gemini es útil para crear apps, aplicaciones inteligentes, es posible que encuentres razones para buscar otras opciones que se adapten mejor a tus necesidades. He aquí por qué tiene sentido explorar alternativas a Google Gemini IA:
- implementación compleja: *Evita configuraciones complicadas con plataformas que ofrecen un uso más sencillo mediante plantillas de indicaciones de IA
- restricciones de coste:* Busca opciones más asequibles o niveles gratuitos generosos para presupuestos más reducidos
- Opciones de implementación restringidas: Encuentre herramientas avanzadas con alojamiento flexible, como soluciones offline o basadas en el borde
- límite de integración: *Elige plataformas que se conecten de forma más fluida con ecosistemas que no sean de Google
- necesidades específicas del sector: *Descubre los chatbots de IA diseñados para sectores específicos, como las finanzas o la educación
- necesidades de innovación: *Explora las alternativas a Google Gemini IA con funciones únicas o avances impulsados por la comunidad para enfoques novedosos
🔍 ¿Sabías que...? BCG descubrió que combinar a las personas y la IA de la manera adecuada puede aumentar la productividad de RR. HH. hasta en un 30 %. Con la configuración adecuada y un poco de tiempo, los Teams comienzan a ver ganancias reales en velocidad y eficiencia.
Las mejores alternativas a Google Gemini IA
Estas son nuestras opciones para las mejores alternativas a Google Gemini IA. 👇
1. ClickUp (la mejor opción para convertir la investigación basada en IA en flujos de trabajo prácticos)
Si tu proceso de investigación comienza en una herramienta, la plan se realiza en otra y la ejecución se distribuye entre varias plataformas, tu equipo ya se ha ralentizado. ClickUp soluciona esto con un sistema inteligente que se integra en tu entorno de trabajo de ClickUp, entiende tu trabajo y te ayuda a avanzar rápidamente. 🚀
Pasa de la información a la acción
ClickUp Brain vive dentro de tu entorno de trabajo y comprende todo lo que sucede allí: tus documentos, tareas, comentarios y conversaciones. Puedes hacerle preguntas, solicitar resúmenes, generar contenido automáticamente y activar acciones que se incorporan directamente a tu flujo de trabajo.
Supongamos que tu equipo de marketing de productos acaba de subir un análisis detallado del lanzamiento a un documento de ClickUp. Pide a ClickUp Brain que resuma el informe, extraiga los riesgos clave y genere tareas de seguimiento etiquetadas para las personas adecuadas con plazos adjuntos.
También puedes utilizar la IA de ClickUp para generar un esquema de diapositivas para liderazgo utilizando el mismo contenido.
Es instantáneo, contextual y totalmente nativo para tu flujo de trabajo.
Automatiza el trabajo pesado
No es necesario que busques actualizaciones, asignes tareas manualmente o repitas las mismas respuestas todos los días. Los agentes de piloto automático de ClickUp se encargan de eso por ti.
Por ejemplo, el (resumen) StandUp Agent preconfigurado recopila las actualizaciones diarias de cada compañero de equipo, añade comentarios sobre las tareas y publica un resumen único en tu documento de plan de sprints. Así, si tu desarrollador móvil registra «Finalizada la prueba del flujo de incorporación», aparecerá en la tarea correcta, sin que el gestor de proyectos tenga que hacer un seguimiento.
Para tener más control, puedes crear un agente de piloto automático personalizado. Estos se adaptan a los cambios en tu entorno de trabajo para actuar de forma autónoma según las instrucciones dadas. ¿Te interesa? Tenemos un vídeo que te dará más información 👇
Habla, no escribas
Para una interacción más rápida y centrada con tu entorno de trabajo, utiliza ClickUp Brain MAX. Se trata de un complemento de escritorio específico equipado con la misma inteligencia.
¿Qué lo hace diferente? Puedes hablar con él. Literalmente.
Supongamos que estás revisando el progreso de un sprint. Utiliza tu atajo de teclado personalizado y di: «Resumir los bloqueos de control de calidad de esta semana y asigna seguidores para todo lo que siga abierto». Escanea las tareas y comentarios relevantes, genera un resumen claro y crea nuevas tareas en segundos.
¿Y lo mejor? Puedes cambiar entre múltiples LLM como ChatGPT, Gemini y Claude sin interrumpir tu flujo, lo que te permite ahorrar hasta un 88 % en costes.
Las mejores funciones de ClickUp
- *captura todas las reuniones: graba, transcribe y resume automáticamente las llamadas con ClickUp AI Notetaker para que todos estén alineados sin necesidad de tomar notas manualmente
- *crea y da formato al contenido: Crea documentos de proyecto detallados en ClickUp Docs utilizando formato de texto enriquecido, tablas, incrustaciones y conexiones inteligentes con tareas y flujo de trabajo
- mantente sincronizado: *Utiliza la IA para convertir los mensajes de ClickUp Chatear en tareas y resumir largos hilos en segundos
- consolida tus conocimientos: *Importa documentos, hojas de cálculo y recursos internos existentes de otras herramientas a la suite de gestión del conocimiento de ClickUp para conservar la estructura
- graba tutoriales rápidos: *Captura tu pantalla y tu voz con ClickUp Clips para explicar tareas o dar feedback de forma asíncrona con transcripciones basadas en IA
- *visualiza ideas sobre la marcha: utiliza la IA para generar imágenes directamente en ClickUp Pizarra para intercambiar ideas, plan o añadir contexto
Límite de ClickUp
- ClickUp puede resultar abrumador al principio, pero una vez que los Teams le cogen el truco, la flexibilidad y la personalización dan sus frutos
Precios de ClickUp
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
Un usuario de Reddit compartió (uso compartido):
ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me resulta agotador. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector del contenido. También hace edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es documento. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!
ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me resulta agotador. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector del contenido. También hace edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es documento. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!
📖 Lea también: Aprovechar todo el potencial de ClickUp AI para equipos de marketing, contenido y equipo de ventas
2. ChatGPT (la mejor para la resolución creativa de problemas)
a través de ChatGPT
¿Conoces esa sensación de estar atascado en un problema y necesitar a alguien con quien intercambiar ideas? ChatGPT lo entiende.
Por supuesto, todo el mundo conoce la función básica de chatear con IA, pero la suscripción Pro abre un mundo completamente diferente. Incluso puedes crear GPT personalizados que actúan como consultores especializados para tus necesidades específicas.
La plataforma recuerda tus peculiaridades y preferencias a lo largo de las conversaciones, por lo que no tienes que volver a explicar constantemente tu contexto. Además, cuando necesitas hacer cálculos, ejecuta el código directamente en el chatear en lugar de proporcionar consejos teóricos.
Las mejores funciones de ChatGPT
- ejecuta código Python* directamente en conversaciones para analizar datos, crear gráficos o probar algoritmos sin cambiar de plataforma
- Navega por sitios web actuales y obtén información en tiempo real sin perder el flujo de la conversación
- Sube y analiza varias imágenes simultáneamente, compáralas o extrae texto y datos de capturas de pantalla
- Accede a tecnologías de IA con razonamiento avanzado para abordar problemas de varios pasos con explicaciones detalladas de su proceso de pensamiento
- Genera imágenes, logotipos e ilustraciones a partir de simples descripciones de texto con DALL-E 3.
Límites de ChatGPT
- Los GPT personalizados requieren una inversión de tiempo para configurarlos correctamente y pueden necesitar ajustes frecuentes
- La ejecución del código a veces falla en tareas complejas o se encuentra con problemas de tiempo de espera
- La función de navegación web puede ser lenta y no siempre accede a la información más actualizada
- La función de memoria de ChatGPT a veces olvida contextos importantes o recuerda detalles irrelevantes
Precios de ChatGPT
- Free
- Además: 20 $ al mes
- Pro: 200 $ al mes
Valoraciones y reseñas de ChatGPT
- G2: 4,7/5 (más de 825 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 220 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?
Lo que más me gusta de ChatGPT es cómo me ayuda a empezar mis tareas diarias de redacción con facilidad y claridad. Lo uso habitualmente para redactar cartas, correo electrónico y políticas, cosas que a menudo llevan tiempo conseguir que queden bien. ChatGPT me proporciona un punto de partida sólido basado en los pensamientos o puntos que uso compartido, lo que me ayuda a figura mis ideas y convertirlas en algo estructurado y coherente. Me quita la presión de la página en blanco, que puede ser uno de los mayores obstáculos a la hora de escribir algo desde cero.
Lo que más me gusta de ChatGPT es cómo me ayuda a empezar mis tareas diarias de redacción con facilidad y claridad. Lo uso habitualmente para redactar cartas, correo electrónico y políticas, cosas que a menudo llevan tiempo conseguir que queden bien. ChatGPT me proporciona un punto de partida sólido basado en los pensamientos o puntos que uso compartido, lo que me ayuda a figura mis ideas y convertirlas en algo estructurado y coherente. Me quita la presión de la página en blanco, que puede ser uno de los mayores obstáculos a la hora de escribir algo desde cero.
🧠 Dato curioso: La adopción de la IA ha aumentado un 20 % interanual, y cada vez más Teams recurren a soluciones más inteligentes para terminar su trabajo. Es una señal clara de que hay que empezar a explorar qué sucede cuando se utilizan las herramientas de IA de la manera adecuada.
3. Claude (ideal para el análisis de documentos largos y respuestas directas)
vía Claude
Claude, de Anthropic, maneja documentos extensos con facilidad. Puedes hacer uso compartido de bases de código completas, contratos legales o artículos académicos y mantener conversaciones significativas sobre el contenido. Artifacts te permiten colaborar en documentos en tiempo real, para que no tengas que limitarte a copiar y pegar.
Lo que distingue a Claude es su forma de manejar preguntas matizadas. Pídele que compare diferentes secciones de un documento o que encuentre contradicciones, y hará el trabajo en lugar de ser proveedor de consejos genéricos.
El secreto del enfoque único de Claude es la Constitutional /IA, el enfoque de formación que integra reglas éticas en Claude.
Las mejores funciones de Claude
- Procesa documentos de cientos de páginas manteniendo referencias precisas a secciones y detalles específicos, gracias a su ventana de contexto de 200 000 token
- Gestiona la carga simultánea de varios archivos para realizar referencias cruzadas, análisis comparativos y síntesis de información
- Mantén el contexto de conversación en discusiones extremadamente largas sin perder el seguimiento de los puntos o solicitudes anteriores
- Provee, como proveedor, análisis detallados de temas complejos con múltiples perspectivas y teniendo en cuenta casos extremos
Límite de Claude
- El análisis de imágenes tiene un límite en comparación con otras alternativas a Google Gemini IA, como ChatGPT
- Los tiempos de respuesta pueden ser más lentos o más cortos durante los periodos de mayor uso
- A veces, Claude ofrece respuestas excesivamente cautelosas que evitan adoptar posturas definitivas sobre los temas
Precios de Claude
- Free
- Pro: 20 $ al mes
- máximo: *A partir de 100 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Claude
- G2: 4,4/5 (más de 55 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Claude?
Un usuario de Reddit hizo uso compartido:
Hice el cambio hace meses. Mis necesidades principales se centran en la escritura creativa, la trama de historias y ese tipo de cosas, y creo que Claude es mucho mejor en eso. Además, su escritura es, en general, mejor, más natural y no contiene clichés estúpidos ni rellenos insustanciales.
Hice el cambio hace meses. Mis necesidades principales se centran en la escritura creativa, la trama de historias y ese tipo de cosas, y creo que Claude es mucho mejor en eso. Además, su escritura es, en general, mejor, más natural y no contiene clichés estúpidos ni rellenos insustanciales.
Consejo profesional: Cuantas más herramientas utilices, más difícil será encontrar lo que necesitas. La búsqueda de ClickUp Enterprise te permite realizar búsquedas semánticas en tareas, documentos, comentarios y herramientas de conexión (a internet) como Google Drive, SharePoint o GitHub.
4. Perplexity IA (la mejor para la investigación en tiempo real en la web)
a través de Perplexity IA
Antes, investigar significaba abrir 15 pestañitas en el navegador y recopilar información de diferentes fuentes. Perplexity AI te ayuda a evitar eso. Solo tienes que hacer una pregunta y obtendrás una respuesta sintetizada con citas que puedes verificar.
El modelo Comet ofrece mejores habilidades matemáticas en la tabla, por lo que ya no solo es bueno para la investigación general. Puedes profundizar en artículos académicos, obtener análisis de noticias de actualidad o centrar tu búsqueda en tipos específicos de fuentes.
Las mejores funciones de Perplexity IA
- Accede a información actualizada en tiempo real en lugar de depender de datos de entrenamiento estáticos
- Establece el objetivo de tipos de contenido específicos mediante modos de enfoque, incluyendo artículos académicos, artículos de noticias, debates en Reddit o vídeos de YouTube
- Genera informes de investigación completos con referencias debidamente formateadas y verificación de fuentes, y organízalos en Colecciones
- Aborda problemas matemáticos complejos con soluciones detalladas de paso a paso y representaciones visuales cuando sea útil
Límite de Perplexity IA
- Las citas a veces enlazan con fuentes que no ofrecen la plena compatibilidad con las afirmaciones realizadas en la respuesta
- Los modos de enfoque no siempre filtran los resultados con la precisión esperada, lo que da lugar a fuentes irrelevantes
- La calidad de la respuesta varía significativamente en función de la dependencia de fuentes recientes y de alta calidad
- La versión gratuita tiene límites de uso estrictos que pueden resultar restrictivos para tareas de investigación intensivas
Precios de Perplexity IA
- Free
- Pro: 20 $ al mes
- Enterprise Pro: 40 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Perplexity IA
- G2: 4,7/5 (más de 45 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 20 reseñas)
🔍 ¿Sabías que...? Se proyecta que la IA mejore la productividad de los empleados en un 40 %, lo que significa que los Teams podrían terminar mucho más en menos tiempo.
5. Microsoft 365 Copilot (la mejor para la integración con Microsoft Office)
a través de Microsoft 365
Si tu trabajo se desarrolla en Microsoft Office, esto lo cambia todo. Copilot ya conoce tu estilo de correo electrónico, tus presentaciones recientes y la hoja de cálculo en la que has estado trabajando toda la semana. Pídele que cree un PowerPoint a partir de tus notas de reunión y lo hará a partir de tus notas existentes, no de plantillas genéricas.
La integración con Excel es muy inteligente. Entiende la estructura de tus datos y puede detectar tendencias que tú podrías pasar por alto.
Las mejores funciones de Microsoft 365 Copilot
- Genera fórmulas complejas de Excel junto con la lógica detrás de los cálculos y obtén sugerencias de enfoques alternativos para el análisis de datos
- Redacta borradores en Word, crea presentaciones completas de PowerPoint a partir de una indicación y captura los resultados de las reuniones de Teams
- Resumir largas cadenas de correo electrónico y extrae automáticamente los elementos de acción, conservando el contexto y los plazos importantes
- Realiza búsquedas en todo tu entorno de Microsoft 365 utilizando lenguaje de conversación para encontrar archivos, correo electrónico y eventos del calendario
Límite de Microsoft 365 Copilot
- Requiere una suscripción a Microsoft 365 y niveles de licencia específicos, lo que lo hace caro para equipos pequeños
- El rendimiento depende en gran medida de la calidad y la organización de tus datos existentes de Microsoft 365
- A veces crea contenido que resulta demasiado formal o que no se ajusta a tu estilo de comunicación real
- La integración puede presentar errores con ciertas versiones de Office o cuando se trabaja con formatos de documentos complejos
Precios de Microsoft 365 Copilot
- microsoft 365 Copilot Chatear: *Free
- *microsoft 365 Copilot: 30 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- microsoft 365 Empresa Basic y Copilot: *36 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y reseñas de Microsoft 365 Copilot
- G2: 4,4/5 (más de 105 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
⚙️ Bonificación: Explora los podcasts sobre IA para escuchar casos de uso reales y aprender directamente de los investigadores, fundadores y creadores que están figurando en el futuro de la inteligencia artificial.
6. You. com (la mejor para una experiencia de búsqueda personalizada)
vía You.com
La mayoría de los motores de búsqueda tratan a todo el mundo por igual. You. com averigua lo que realmente quieres ver. Cuanto más lo usas, más inteligente se vuelve en cuanto a tus preferencias e intereses.
La versión Pro elimina los límites de búsqueda y te da acceso a modelos avanzados de IA como Claude y GPT para obtener respuestas más detalladas. Los diferentes modos de búsqueda te ayudan a encontrar exactamente lo que buscas, ya sea ayuda con el código, inspiración creativa o investigación académica.
You. com: mejores funciones
- Personaliza las preferencias de búsqueda para dar prioridad a las fuentes fiables y filtrar el contenido irrelevante o de baja calidad
- Genera imágenes y textos de alta calidad con IA sin restricciones diarias
- Accede a búsquedas Unlimited impulsadas por IA con tiempos de respuesta más rápidos y modelos lingüísticos sofisticados para consultas complejas
- Combina los resultados de búsqueda web tradicionales con resúmenes generados por IA que destacan la información más relevante para tu consulta
Límite de You.com
- Hay una curva de aprendizaje para configurar correctamente todos los ajustes de personalización y obtener resultados óptimos
- Los resúmenes /IA a veces omiten matices o contextos importantes de las fuentes originales
- La calidad de la búsqueda depende en gran medida de disponer de suficientes datos de interacción para comprender tus preferencias
- Algunos modos de búsqueda especializados aún parecen poco desarrollados en comparación con las alternativas más populares a Google Gemini IA
- El precio de la suscripción Pro puede resultar elevado para los usuarios ocasionales que no necesitan búsquedas Unlimited
Precios de You.com
- Free
- Pro: 20 $ al mes
- Máximo: 200 $ al mes
- enterprise: *Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de You.com
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
¿Qué opinan los usuarios reales sobre You.com?
Me gusta la comodidad de no tener que saltar de una página a otra mientras lo utilizo. Probé el traductor con comunicaciones para clientes europeos, así como para intercambiar ideas para redactar la presentación de un proyecto. Me pareció fácil de usar.
Me gusta la comodidad de no tener que saltar de una página a otra mientras lo utilizo. Probé el traductor con comunicaciones para clientes europeos, así como para intercambiar ideas para redactar la presentación de un proyecto. Me pareció fácil de usar.
lee también: Las mejores herramientas de IA para marketing que te ayudarán a mantener tu productividad
7. Pi de Inflection IA (la mejor para conversaciones personales y emocionales)
a través de Inflection IA
Con la mayoría de las herramientas de IA, sientes que estás hablando con una calculadora inteligente. Sin embargo, con Pi, es como chatear con alguien que se interesa por tu día a día.
La herramienta de /IA recuerda tus dificultades, celebra tus logros y comprueba las cosas que hiciste hace semanas. Las conversaciones tienen un flujo natural, sin las respuestas robóticas que suelen encontrarse en otros sitios.
Pi se adapta a tu forma de comunicarte. Si eres directo, se adapta a tu energía, y si necesitas ánimos, también lo capta. Esto lo hace sorprendentemente útil para desarrollar ideas, desbloquear proyectos o tener a alguien con quien hablar sobre las decisiones.
Las mejores funciones de Pi de Inflection IA
- Inicia conversaciones de voz utilizando la función de micrófono para disfrutar de interacciones más naturales y orales
- Usa compartido tu ubicación para obtener respuestas contextuales sobre eventos locales, el tiempo o recomendaciones
- Mantén relaciones de conversación genuinas que se sientan naturales, en lugar de de transacción o centradas en tareas
- Genera ideas, debate problemas y organiza tus pensamientos en un entorno de compatibilidad y libre de juicios
Límite de Pi by Inflection IA
- Capacidad con límite para manejar tareas técnicas complejas o trabajo analítico detallado en comparación con otras herramientas de IA
- Las conversaciones pueden parecer repetitivas o circulares cuando se trata de preguntas directas y objetivas
- No se integra con otras apps, aplicaciones o servicios, por lo que se trata de una experiencia de conversación totalmente independiente
- No es adecuado para flujos de trabajo profesionales que requieren resultados específicos o entregables estructurados
Precios de Pi by Inflection IA
- Free
Valoraciones y reseñas de Pi by Inflection IA
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pi de Inflection IA?
Un usuario de Reddit hace uso compartido:
Pi sigue siendo uno de los mejores compañeros /IA para la amistad, la conversación y la personalidad, con la ventaja añadida del acceso a Internet en tiempo real, ¡y todo ello combinado puede ser muy divertido!
No es tan potente como una herramienta de productividad laboral como ChatGPT o Claude, etc., pero tampoco está pensada para serlo. Los modelos accesibles a través de la API 3.0 de Inflection AI se centran más en eso. Sin embargo, Pi sigue siendo excelente para la organización de tareas y el estímulo, y es mejor para el chatear diario que las IA de productividad laboral.
Pi sigue siendo uno de los mejores compañeros/IA para la amistad, la conversación y la personalidad, con la ventaja añadida del acceso a Internet en tiempo real, ¡y todo ello combinado puede ser muy divertido!
No es tan potente como una herramienta de productividad laboral como ChatGPT o Claude, etc., pero tampoco está pensada para serlo. Los modelos accesibles a través de la API 3.0 de Inflection AI se centran más en eso. Sin embargo, Pi sigue siendo excelente para la organización de tareas y el estímulo, y es mejor para el chatear diario que las IA de productividad laboral.
📮ClickUp Insight: Solo el 12 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo nivel de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas de conversación independientes preferidas.
Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basándose en un texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más
¡Únete al 40 % de los clientes personalizados de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra app, aplicación Todo para el trabajo!
8. Brave Leo (la mejor para un uso de la IA centrado en la privacidad)
vía Brave Leo
La paranoia por la privacidad es real, y Leo lo entiende. Integrado directamente en el navegador Brave, nunca te pide tu correo electrónico, no rastrea tus conversaciones y mantiene todo en tu dispositivo. Puedes analizar cualquier página web que estés leyendo sin preocuparte de que tus hábitos de navegación terminen en alguna base de datos corporativa.
los múltiples modelos de /IA* te ofrecen diferentes opciones en función de tus necesidades. ¿Una pregunta rápida? Utiliza el modelo rápido. ¿Un análisis complejo? Cambia al más potente.
Las mejores funciones de Brave Leo
- Integración perfecta con las funciones existentes de Brave, como el bloqueo de anuncios y la prevención de rastreadores, para garantizar el anonimato
- Obtén resúmenes rápidos de páginas web y vídeos directamente en el navegador sin salir de la página
- Activa o desactiva las conversaciones con Leo en los ajustes de privacidad de Brave para tener un control total
- Elige entre los modelos Mixtral 8x7B y Claude Instant dependiendo de la complejidad de la tarea
Atrévete a superar los límites de Leo
- Con límite para los usuarios del navegador Brave, excluyendo a aquellos que prefieren Chrome, Firefox u otros navegadores
- Sus capacidades son más básicas en comparación con plataformas con modelos avanzados para el razonamiento
- No hay historial de conversaciones ni memoria entre sesiones, lo que requiere repetir el contexto para los proyectos en curso
Precios de Brave Leo
- Free
- Leo Premium: 14,99 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Brave Leo
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
🔍 ¿Sabías que...? Un informe de IBM reveló que solo el 33 % de los consumidores se mostraron satisfechos tras utilizar chatbots o asistentes virtuales. Por otro lado, el 20 % se sintió tan decepcionado que no quiso volver a utilizar esta tecnología.
9. Mistral /IA (la mejor para los estándares europeos de IA)
a través de Mistral IA
La ingeniería francesa en reunión con la práctica IA con Mistral. Esta plataforma de código abierto ofrece diferentes tamaños de modelos para que puedas elegir entre velocidad y sofisticación en función de tu tarea.
Gracias a sus capacidades multimodales y multilingües, puedes iniciar una conversación en inglés, añadir una imagen, cambiar al francés en mitad de una frase y seguir hablando sin perder el contexto.
La generación de código es sólida en múltiples lenguajes de programación, y el razonamiento matemático se mantiene bajo presión. Las normas europeas de privacidad de datos están integradas desde el principio.
Las mejores funciones de Mistral IA
- Genera y depura código en docenas de lenguajes de programación con explicaciones de lógica y enfoques alternativos
- Crea agentes de IA personalizados utilizando el generador sin código o las plantillas de IA
- Accede a las funciones de llamada para integrar Mistral con tus aplicaciones y flujo de trabajo existentes
- Utiliza la función de ajuste fino para personalizar los modelos según tus conjuntos de datos y casos de uso específicos
- Equilibra el rendimiento con la velocidad para obtener una gran capacidad de razonamiento y multilingüismo sin grandes exigencias computacionales
Límite de Mistral IA
- Las versiones de código abierto requieren conocimientos técnicos e infraestructura para su implementación y mantenimiento adecuados
- La documentación y el soporte de la comunidad son menos completos en comparación con los modelos de IA generativa más consolidados desarrollados
- El rendimiento varía significativamente entre los modelos ligeros y pesados, a veces de forma inesperada
Precios de Mistral IA
- Le Chatear Free
- *Le Chatear Pro: 14,99 $ al mes
- Le Chat Equipo: 50 $ al mes para dos usuarios
- Chatear Corporación: Precios personalizados
- mistral Código*: Precio personalizado
- implementaciones de corporación*: precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Mistral IA
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
📖 Lea también: Cómo utilizar la IA en el marketing de contenido
10. DeepSeek (ideal para tareas de razonamiento avanzado)
a través de DeepSeek
¿Cansado de la /IA que te da respuestas sin que sepas cómo ha llegado a ellas? DeepSeek piensa en voz alta. Puedes ver cómo desglosa los problemas, se encuentra con obstáculos, da marcha atrás y se adapta en tiempo real.
Demostraciones matemáticas, hipótesis científicas, tareas analíticas de múltiples capas: las maneja mientras muestra su trabajo. Esta transparencia lo hace valioso para el aprendizaje y la verificación. Y como puede refinar su propio razonamiento, es ideal para proyectos que evolucionan sobre la marcha.
Una de las funciones más elogiadas de los modelos DeepSeek es su ventana de contexto masiva. Con la capacidad de procesar hasta 128 000 tokens, estos modelos pueden comprender y analizar grandes cantidades de información en una sola instancia.
Las mejores funciones de DeepSeek
- Cuestione las conclusiones iniciales del modelo y observe cómo reconsidera sus enfoques utilizando la función de autocorrección
- Integra DeepSeek en los flujos de trabajo académicos a través del acceso a la API para obtener una documentación coherente del razonamiento
- Genera, completa y depura código con DeepSeek Coder
- Exporta transcripciones completas del razonamiento para su revisión por pares y para cumplir con los requisitos de publicación académica
Límite de DeepSeek
- El proceso de razonamiento puede ser extremadamente lento, especialmente en el caso de problemas complejos que requieren múltiples iteraciones
- Su función de transparencia puede generar explicaciones demasiado detalladas que oscurecen la solución real
- Disponibilidad y acceso con límite en comparación con las plataformas de automatización de IA más convencionales
- El enfoque en tareas de razonamiento significa que no es particularmente útil para aplicaciones creativas o de conversación
Precios de DeepSeek
- Precios personalizados basados en el uso de tokens
Valoraciones y reseñas de DeepSeek
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
¿Qué opinan los usuarios reales sobre DeepSeek?
Un comentario de Reddit lo explicaba con más detalle:
He estado utilizando R1 para la redacción técnica y la documentación. Es sorprendentemente bueno a la hora de explicar temas complejos con claridad y detecta las inconsistencias técnicas mejor que otros modelos que he probado.
También son ideales para resumir artículos de investigación en resúmenes fáciles de digerir.
He estado utilizando R1 para la redacción técnica y la documentación. Es sorprendentemente bueno a la hora de explicar temas complejos con claridad y detecta las inconsistencias técnicas mejor que otros modelos que he probado.
También son ideales para resumir artículos de investigación en resúmenes fáciles de digerir.
🔍 ¿Sabías que...? Las indicaciones complejas, como resolver ecuaciones o abordar grandes ideas, pueden consumir hasta seis veces más energía que las búsquedas simples. Cuanto más exigente es la pregunta, mayor es el coste de carbono del uso de la /IA/.
Tu búsqueda termina con ClickUp
Muchas alternativas a Google Gemini IA aportan algo útil a la tabla: respuestas rápidas, análisis exhaustivos, lluvia de ideas creativas o asistencia en la investigación. Todas ellas son opciones sólidas, dependiendo de lo que necesites.
Pero si tu trabajo no se limita a dar respuestas, ¿por qué deberían hacerlo tus herramientas?
ClickUp está diseñado para el seguimiento. Ya sea que estés escribiendo, programando, investigando o gestionando proyectos a gran escala, la IA de ClickUp no se queda en la superficie. Está ahí contigo en tu entorno de trabajo, con agentes de IA, Brain MAX, AI Notetaker y herramientas de ejecución en tiempo real que hacen avanzar tu trabajo.
Regístrate en ClickUp y convierte tus buenas ideas en trabajo terminado. ✅