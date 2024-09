Cómo utilizar Google Gemini: Guía para usuarios de chatbot de IA

Profesionales de todos los sectores se esfuerzan por simplificar los procesos de trabajo y recuperar tiempo y energía para centrarse en tareas más importantes recurriendo a los chatbots de IA.

Los modelos de IA actuales pueden encargarse de muchas tareas, desde redactar correos electrónicos y tomar notas de reuniones a ayudar en la investigación y generar ideas de contenido.

Una de estas herramientas que se ha hecho popular últimamente entre los buscadores de eficiencia es Google Gemini (antes llamada Bard). La app, Gemini, tiene una interfaz fácil de usar y viene con potentes capacidades de IA generativa. Además, se integra perfectamente con otras apps de Google.

En esta guía, exploraremos Google Gemini en detalle: funciones clave, precios, cómo utilizarla y otras herramientas que puedes consultar.

Empecemos

¿Qué es Google Gemini?

Google Gemini es un chatbot avanzado de inteligencia artificial diseñado para simplificar la recuperación de información y la automatización de tareas.

Basado en el modelo Gemini Pro, este chatbot de IA destaca en la comprensión y generación de texto, a la vez que procesa rápidamente otros formularios de información, como imágenes, audio, vídeo y código.

Antes, los usuarios tenían que recurrir a métodos de búsqueda tradicionales como navegar por múltiples páginas web y enlaces de Google. Pero ahora, el chatbot Gemini IA simplifica el proceso de búsqueda proporcionando resúmenes concisos y respuestas a sus consultas.

Así, tanto si buscas noticias de última hora como si quieres saber más sobre investigación o información general, esta herramienta te ayuda a acceder a la información relevante de forma estructurada.

Aunque Google Gemini es un producto totalmente funcional, la herramienta puede contener errores o producir resultados imprecisos en ocasiones, ya que está en continua evolución.

Sin embargo, por el lado positivo, ha mejorado sustancialmente con respecto a los anteriores modelos experimentales de Bard.

Claves de las funciones de Google Gemini

Tanto si eres un experto en SEO, un redactor freelance, un estudiante o un programador principiante, la integración de Google Gemini en tu flujo de trabajo puede simplificar muchas de tus tareas y aumentar la productividad. Estas son algunas de sus funciones clave:

Característica nº 1 Integración con Google Apps

integración de Gemini en Google Docs _via google Una de las principales funciones de Google Gemini es su perfecta integración con las aplicaciones populares de Google Workspace que ya utilizas a diario, como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Google Maps, YouTube, Calendario, etc.

Estas integraciones (directamente dentro de las aplicaciones de Google o indirectamente a través de Gemini) permiten a los usuarios interactuar con Gemini sin esfuerzo a través de texto, voz o imágenes, lo que lo convierte en una herramienta versátil para hacer las cosas sobre la marcha.

Por ejemplo, cuando se integra con Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google, Gemini puede analizar tu contenido y sugerirte mejoras, tanto si necesitas ayuda para estructurar un documento como para resumir un informe extenso.

Abre la barra lateral "Pregúntale a Gemini" directamente desde Google Docs u Hojas de cálculo. Puede elegir una indicación predefinida o escribir su propia petición. Una vez introducida la consulta, Gemini analiza su documento u hoja de cálculo y le proporciona sugerencias dentro de la barra lateral.

Del mismo modo, si está atascado en un borrador de correo electrónico, Gemini puede analizar sus correos electrónicos existentes y sugerirle resúmenes concisos o incluso ayudarle a redactar secciones específicas para mejorar la claridad y el impacto.

integración de Gemini en Gmail a través de Google

Función de multimodalidad nº 2

Google Gemini es multimodal, es decir, puede manejar y procesar varios formatos de entrada, como texto, imágenes, fragmentos de código o grabaciones de audio.

**Generación y análisis de imágenes

gemini es el resultado de una solicitud de texto a imagen

Puede describir una imagen que desee para la generación de imágenes o proporcionar un bloque de código, y Gemini puede acomodar sin esfuerzo estas solicitudes con una salida relevante. La única pega es que no puede generar imágenes de personas.

¿Se pregunta por qué? Echa un vistazo a lo que Gemini tiene que decir:

resultado de la búsqueda en Géminis

Gemini puede leer y comprender textos de diversas fuentes, como libros y artículos, y analizar contenidos visuales para identificar objetos y escenas dentro de imágenes.

análisis de imágenes en Gemini

Análisis de vídeo

Gemini amplía sus capacidades al procesamiento de vídeo, permitiéndole formular preguntas, generar descripciones y resumir los puntos clave de los vídeos.

Por instancia, basta con pegar un enlace de vídeo de YouTube en Gemini y pedirle que resuma el contenido con una indicación del tipo "Resuma este vídeo", para obtener lo esencial sin tener que ver el vídeo entero.

Nota: Esta función no funciona con todos los vídeos. Tendrás que probar con distintos vídeos para comprobarlo

**Traducción

El Asistente de Google puede entender tu idioma preferido y traducir peticiones habladas a más de 100 idiomas. También puede interpretar parcialmente el sentimiento que hay detrás de tus palabras, pero puede que no capte los tonos sutiles. Aunque no puede transcribir grabaciones directamente, puedes utilizarlo para dictar texto, que luego puede traducirse.

Función nº 3 Resultados actualizados

Con el chatbot de IA Gemini de Google, obtener resultados precisos y actualizados para las consultas está a sólo una conversación de distancia. Gemini utiliza los resultados de búsqueda de Google, garantizando que las respuestas se basan en los últimos datos disponibles.

Por ejemplo, este asistente de Google puede proporcionar una cotización bursátil actual si preguntas por el precio de las acciones. Aunque no puede garantizar información en tiempo real para cada consulta, Gemini destaca por ofrecer resultados generalmente actualizados.

Recuerda: ¡la especificidad es tu amiga! Cuanto más precisas sean sus indicaciones, mayor será la probabilidad de obtener resultados que coincidan con la información más reciente disponible. No obstante, en el caso de información urgente o crítica, es aconsejable consultar fuentes fiables y actualizadas con frecuencia.

Característica #4 Capacidades de código

capacidades de código de Gemini a través de

/href/ https://cloud.google.com/products/gemini/code-assist?hl=en G

_href/ https://cloud.google.com/products/gemini/code-assist?hl=en google

Si eres un programador principiante, Google Gemini IA puede ayudarte. Es compatible con más de 20 lenguajes de programación, incluidos Python, Javascript, Java y C++, y puede ayudarte a codificar tareas fácilmente.

Si te cuesta escribir funciones o bloques de código específicos, Gemini puede ayudarte. Simplemente describe lo que quieres que consiga el código en la indicación y este asistente de Google generará el código en el lenguaje de programación que prefieras.

Además, si crees que tu código puede tener errores, Gemini puede analizarlo, identificar posibles fallos o ineficiencias y ayudarte a acelerar el proceso de depuración.

Gemini también puede actuar como su explicador de código. Usted puede proporcionar un fragmento de código, y Gemini hará todo lo posible para explicar su funcionalidad con claridad.

Nota: Aunque Google Gemini puede generar código rápidamente, es importante probarlo a fondo antes de usarlo. Es posible que tengas que modificar el resultado para garantizar que funciona a la perfección y se ajusta a tus necesidades específicas.

Precios de Google Gemini

Free Forever* (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Integración con Google Workspace: Gemini Business: 24 $/mes por usuario Gemini Enterprise: 36 $/mes por usuario

Plan Google One IA Premium: 19,99 $/mes por usuario

19,99 $/mes por usuario Gemini Code Assist: 19 $/mes por usuario (1 año de confirmación)

También puedes actualizar a Gemini Advanced, el modelo más reciente y avanzado basado en el modelo de lenguaje Gemini Ultra, que es una variante de pago únicamente.

Cómo utilizar Google Gemini

Utilizar Google Gemini es pan comido. No requiere un complicado proceso de registro con toneladas de verificación y tampoco es necesario que seas un experto en tecnología. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Proceso de registro en Google Gemini

A continuación te explicamos paso a paso cómo registrarte en Google Gemini:

Paso 1: Visita gemini.google.com

Busca esta URL en Google desde tu ordenador o dispositivo iOS o Android y haz clic en el primer enlace que aparezca en la página.

Paso 2: Accede a Google Gemini

Selecciona el botón "Chatear con Gemini".

Nota: Para acceder a Gemini, debes tener una cuenta de Google confirmada para un usuario mayor de 18 años.

Paso 3: Aceptar las condiciones de servicio de Google Gemini

Al iniciar sesión, deberás aceptar las condiciones de servicio de Google Gemini haciendo clic en el botón "Acepto".

Paso 4: Empezar a utilizar Google Gemini

Una vez que aceptes las condiciones de servicio, aparecerá en la página una gran pestaña de "Bienvenido a Géminis" con algunos consejos clave para utilizarlo. Haz clic en "Continuar" y se te redirigirá a la página de Géminis. Además, esta página será lo primero que veas cada vez que entres en gemini.google.com en el futuro. Ya está

Si eres un usuario de pago de Google Workspace (nivel Business o Enterprise), ya tienes Gemini preintegrado en tus aplicaciones conocidas de Google Workspace, como Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google. No es necesario registrarse por separado. Sólo tienes que buscar el icono de Gemini en la herramienta y empezar.

Cómo introducir una consulta o un término de búsqueda en Google Gemini

Cuando se utilizan herramientas de IA como Google Gemini, las indicaciones eficaces (que suelen ser frases rápidas) son cruciales para sacar el máximo partido a la plataforma. En la parte inferior de la página de Gemini, haz clic en la pestaña "Introducir una indicación aquí" y escribe tu pregunta, una indicación para iniciar tu primera conversación con la herramienta.

También puede hacer clic en el botón del micrófono, situado a la derecha de la pestaña de indicaciones, para formular sus preguntas, y Gemini escuchará y escribirá lo que usted diga.

Estas son algunas de las buenas prácticas a seguir para crear una indicación eficaz:

Sea específico : Evite introducir indicaciones vagas; cuanto más detalladas, mejor. En lugar de escribir simplemente "escribir un blog" en Géminis, especifique el tema o el contenido que necesita, como "Escribir un blog sobre cómo utilizar la IA para aumentar la productividad"

: Evite introducir indicaciones vagas; cuanto más detalladas, mejor. En lugar de escribir simplemente "escribir un blog" en Géminis, especifique el tema o el contenido que necesita, como "Escribir un blog sobre cómo utilizar la IA para aumentar la productividad" Incluya detalles en la indicación : Especifique el tipo de información que desea incluir o excluir de la respuesta. Esto ayuda a Gemini a acotar su búsqueda y proporcionar resultados más precisos. Mencione palabras clave, tono, estilo del lenguaje o cualquier otro detalle relevante para ayudar a Géminis a comprender mejor sus requisitos. Por ejemplo, para el ejemplo mencionado anteriormente, puede pedir a Gemini que incluya 2 ó 3 ejemplos reales de casos prácticos disponibles públicamente y que mantenga el tono profesional

: Especifique el tipo de información que desea incluir o excluir de la respuesta. Esto ayuda a Gemini a acotar su búsqueda y proporcionar resultados más precisos. Mencione palabras clave, tono, estilo del lenguaje o cualquier otro detalle relevante para ayudar a Géminis a comprender mejor sus requisitos. Por ejemplo, para el ejemplo mencionado anteriormente, puede pedir a Gemini que incluya 2 ó 3 ejemplos reales de casos prácticos disponibles públicamente y que mantenga el tono profesional Aprenda de los errores, ya que es un trabajo en curso: Si la respuesta de Géminis no es la que esperaba, no se preocupe. Comprende que equivocarse en una respuesta no significa empezar de cero. Google Gemini, al igual que el Asistente de Google, es un servicio continuo. Puedes hacer preguntas de seguimiento y proporcionar comentarios sobre respuestas anteriores, y Gemini ajustará sus respuestas futuras en consecuencia

Interpretación de las condiciones de servicio de Google Gemini

He aquí una interpretación de los puntos clave de las Condiciones de servicio de Google Gemini:

Google recopila datos

Cuando interactúas con Gemini, Google recopila datos para mejorar su función y personalizar tu experiencia. Estos datos pueden incluir tus consultas, cómo utilizas las funciones de Gemini y el contenido que creas con su ayuda.

Google suele anonimizar estos datos antes de utilizarlos con fines de desarrollo, por lo que su información personal no está directamente enlazada.

Tu control sobre los datos

Es importante que sepas que, aunque Google recopila algunos datos, por lo general conservas la propiedad del contenido que creas con la ayuda de Gemini. Esto significa que tú controlas lo que creas y puedes elegir cómo utilizarlo.

Restricciones de uso

Las condiciones de servicio describen las limitaciones de Google Gemini. Esto prohíbe actividades como:

Utilizar Géminis para confirmar delitos o infringir leyes

Generar contenidos que promuevan la violencia, la incitación al odio o la discriminación

Crear contenidos engañosos o que induzcan a error

Cómo empezar a utilizar Google Gemini

Como hemos indicado, puedes empezar a utilizar Gemini introduciendo la indicación y obteniendo respuestas en cuestión de segundos. Puede resumir correos electrónicos, informes o cualquier tipo de contenido de formato largo.

Si quieres investigar un tema, escribe tus preguntas en la interfaz de chatear y Gemini aprovechará su amplia base de conocimientos para ofrecerte respuestas informativas.

La herramienta puede ayudarle a escribir un correo electrónico o una entrada de blog, aportar ideas creativas, investigar datos y generar diferentes formatos de texto en función de sus indicaciones. También dispone de funciones de traducción que pueden ayudar a salvar las distancias en la comunicación.

Aunque Google Gemini no es una plataforma de código, puede ofrecer sugerencias y completar tareas básicas de código dentro de la integración de tu entorno de trabajo.

Pero hay más cosas que puedes hacer con esta app y mejorar tu experiencia con ella:

Refinar la respuesta: Si no te gusta el primer borrador que genera Gemini, puedes proporcionarle más instrucciones o pedirle que reformule la respuesta de una manera específica. Incluso puedes perfeccionar las respuestas haciendo clic en el botón Modificar respuesta (el tercer botón situado debajo de la respuesta). Aquí puede seleccionar opciones como más corta, más larga, más sencilla, más informal o más profesional para modificar el resultado

Si no te gusta el primer borrador que genera Gemini, puedes proporcionarle más instrucciones o pedirle que reformule la respuesta de una manera específica. Incluso puedes perfeccionar las respuestas haciendo clic en el botón Modificar respuesta (el tercer botón situado debajo de la respuesta). Aquí puede seleccionar opciones como más corta, más larga, más sencilla, más informal o más profesional para modificar el resultado Comprobación de los hechos con la función "Doble comprobación": Puede utilizar la función "Doble comprobación" (normalmente un icono parecido a una lupa) para ver las fuentes y referencias de la respuesta de Gemini

Puede utilizar la función "Doble comprobación" (normalmente un icono parecido a una lupa) para ver las fuentes y referencias de la respuesta de Gemini Proporcionar comentarios: Puedes valorar todas las respuestas generadas por Google Gemini como comentarios. Justo debajo de la respuesta, haz clic en el icono del pulgar hacia arriba si te ha gustado el contenido o en el icono del pulgar hacia abajo si no te ha gustado. También puedes dar una razón específica para tu respuesta y enviarla

Puedes valorar todas las respuestas generadas por Google Gemini como comentarios. Justo debajo de la respuesta, haz clic en el icono del pulgar hacia arriba si te ha gustado el contenido o en el icono del pulgar hacia abajo si no te ha gustado. También puedes dar una razón específica para tu respuesta y enviarla Compartir tu trabajo: Una vez que hayas creado el contenido perfecto con la ayuda de Gemini, puedes compartirlo fácilmente con tus compañeros o exportarlo a tus aplicaciones preferidas, como Documentos de Google o Gmail, para su posterior edición o distribución

a través de Google Gemini_

Cómo gestionar el uso de datos en Gemini

Si te preocupa que se realice un seguimiento de tus datos, Google Gemini te permite desactivar el seguimiento de la actividad y eliminar la actividad anterior dentro de la app. A continuación te indicamos cómo hacerlo:

Ve a Google Gemini : Accede a la página de Google Gemini a través de tu navegador o app preferidos

: Accede a la página de Google Gemini a través de tu navegador o app preferidos Accede a los ajustes de actividad : Haz clic en la pestaña "Actividad", situada en la esquina inferior izquierda de la interfaz

: Haz clic en la pestaña "Actividad", situada en la esquina inferior izquierda de la interfaz Encuentra la actividad de la app Gemini : En la parte superior de la página, podrás ver la opción 'Actividad de la app Gemini'

: En la parte superior de la página, podrás ver la opción 'Actividad de la app Gemini' Desactivar el seguimiento : Haz clic en el botón 'Desactivar', visible a la derecha de la sección Actividad de Gemini App

: Haz clic en el botón 'Desactivar', visible a la derecha de la sección Actividad de Gemini App Elegir acción: Seleccione "Desactivar" para desactivar el seguimiento de la actividad o "Desactivar y eliminar la actividad" para eliminar los datos de actividad existentes

Además, la plataforma le permite borrar indicaciones individuales, lo que proporciona un mayor control sobre sus datos. También puedes borrar los datos de actividad de periodos de tiempo específicos, como el último día, la última hora o todo el tiempo. Incluso puedes ajustar un intervalo personalizado para el borrado de datos entre fechas concretas.

Ventajas de utilizar Google Gemini

Google Gemini es ciertamente avanzado y bastante competitivo con otras herramientas de IA del mercado. Aquí están algunos de los beneficios de usar la herramienta:

Razonamiento mejorado: La excepcional capacidad de razonamiento de Google Gemini ayuda a resolver problemas que suelen presentarse en otros sistemas de IA, como las respuestas irrelevantes. Este aspecto de la herramienta garantiza que las respuestas sean más precisas y fiables y ayuda a generar confianza y satisfacción entre los usuarios

La excepcional capacidad de razonamiento de Google Gemini ayuda a resolver problemas que suelen presentarse en otros sistemas de IA, como las respuestas irrelevantes. Este aspecto de la herramienta garantiza que las respuestas sean más precisas y fiables y ayuda a generar confianza y satisfacción entre los usuarios Procesamiento versátil : Las capacidades de procesamiento de datos de Gemini se extienden más allá del texto, permitiéndole manejar información como elementos visuales, código y más para diversas aplicaciones. Esta función hace que Gemini sea útil en diversos sectores y tareas, desde el análisis de datos a la generación de contenidos

: Las capacidades de procesamiento de datos de Gemini se extienden más allá del texto, permitiéndole manejar información como elementos visuales, código y más para diversas aplicaciones. Esta función hace que Gemini sea útil en diversos sectores y tareas, desde el análisis de datos a la generación de contenidos Uso eficiente de los recursos: Gemini funciona con unos requisitos computacionales mínimos, lo que la convierte en una solución de IA que consume pocos recursos. Esta eficiencia también se traduce en tiempos de respuesta más rápidos y experiencias de usuario sin fisuras

Puntos débiles comunes para los usuarios de Google Gemini

Como cualquier otra aplicación, Google Gemini también es imperfecta. También viene con su propio conjunto de limitaciones a las que se enfrentan los usuarios existentes y que los nuevos usuarios deben conocer:

Posibles imprecisiones : Debido a la naturaleza de los modelos lingüísticos de gran tamaño, existe la posibilidad de que Gemini genere resultados que parezcan reales pero que carezcan de verificación en datos del mundo real

: Debido a la naturaleza de los modelos lingüísticos de gran tamaño, existe la posibilidad de que Gemini genere resultados que parezcan reales pero que carezcan de verificación en datos del mundo real Falta de fuentes de información : Gemini no suele mencionar las fuentes de la información que genera. Esta omisión dificulta la verificación de la credibilidad o exactitud de la respuesta generada

: Gemini no suele mencionar las fuentes de la información que genera. Esta omisión dificulta la verificación de la credibilidad o exactitud de la respuesta generada Creatividad y originalidad : Aunque es capaz de generar resultados creativos, las creaciones de Géminis se basan principalmente en sus datos de entrenamiento. Puede tener problemas con conceptos o ideas totalmente originales que no haya encontrado antes

: Aunque es capaz de generar resultados creativos, las creaciones de Géminis se basan principalmente en sus datos de entrenamiento. Puede tener problemas con conceptos o ideas totalmente originales que no haya encontrado antes Dependencia de la información inicial : Las respuestas de Géminis dependen en gran medida de la información inicial proporcionada. Por lo tanto, es necesario hacer preguntas completas y precisas en la indicación para obtener la respuesta deseada

: Las respuestas de Géminis dependen en gran medida de la información inicial proporcionada. Por lo tanto, es necesario hacer preguntas completas y precisas en la indicación para obtener la respuesta deseada **Posibles sesgos: Géminis puede heredar sesgos de los datos con los que se ha entrenado. Esto significa que sus respuestas pueden favorecer ciertos puntos de vista o datos demográficos, dando lugar a resultados injustos o discriminatorios

Google Gemini Opiniones en Reddit

Después de Reddit en busca de información sobre Google Gemini en el caso de Google Gemini, está claro que, aunque la herramienta ofrece numerosas ventajas, también ha hecho que los usuarios se enfrenten a algunos problemas y dificultades.

Un usuario destaca cómo se compara esta app de Google con ChatGPT:

Sí, la de Gemini Advanced es comparable a ChatGPT-4 (que estaba empeorando pero seguía siendo mejor que cualquier otra del mercado) en cuanto a creación de contenidos, resumir, etc.

Otro usuario de Reddit dice-

_La diferencia en la calidad de las respuestas de gpt y gemini es asombrosa. Las respuestas de gemini a veces están realmente fuera de contexto y directamente equivocadas en muchos casos. Se destaca en tomar vídeos de YouTube y resumirlos para mí, pero incluso eso se va por la ventana a veces

Algunos comentarios destacan claramente las áreas en las que Gemini necesita mejorar significativamente, como la precisión de la información y la coherencia. Un comentario decía..

Tenía algunas preguntas para Géminis y se contradecía completamente una y otra vez. Incluso hacía referencia a fotos de dos personas vistas juntas, con las URL pertinentes y la 2ª pregunta a partir de entonces negaba que las fotos existieran y todo volvía con una respuesta estándar que todavía estaba aprendiendo.

En una reseña también se destaca que Gemini es un valioso asistente de escritura y se afirma que sus resultados son imparciales-

Un elemento que me encanta de Gemini es que la parte de escritura no se parece a ninguna otra IA que haya utilizado. No sólo te ayuda a reformular tus pensamientos, sino que lo hace de forma imparcial. Explica por qué lo escribió en ese estilo y también añade consejos útiles sobre por qué quitó palabras como las que invocan emoción o quitan el punto que estás tratando de hacer. De hecho, puedes ajustar el tono para el público

Herramientas de IA alternativas para utilizar en lugar de Google Gemini

Aparte de Google Gemini, hay muchas otras herramientas de IA que puedes utilizar para agilizar el trabajo.

Leer más: Google Bard vs ChatGPT - ¿Qué herramienta de IA es mejor en 2024? ChatGPT: Esta herramienta de IA que cautivó nuestra imaginación colectiva desde su lanzamiento es probablemente la plataforma de chat de IA más famosa en la actualidad. Gracias a su capacidad de procesamiento del lenguaje natural (PLN), puede ayudar a los usuarios en diversas tareas, desde responder a preguntas hasta generar texto. Es experta en comprender y producir respuestas similares a las humanas, lo que la convierte en una herramienta útil herramienta de asistencia virtual creación de contenidos, etc. Sin embargo, su mayor límite es que los datos de formación sólo están actualizados hasta abril de 2023. Para superar esta limitación, se puede actualizar a la versión de pago Chat GPT Plus, que cuenta con funciones de navegación web

Claude: Claude de Anthropic es otra popular herramienta de IA. Como ChatGPT, Claude también tiene una variante gratuita/a y otra de pago. Se basa en el modelo Claude 3 y los usuarios han informado de que sus resultados suenan más humanos que los de ChatGPT. Esta herramienta puede generar texto, editarlo y escribir piezas creativas que se ajusten a tus indicaciones. También destaca en lógica y razonamiento -resolviendo acertijos y problemas científicos complejos- y sería un buen compañero de estudio para un estudiante

Otra gran alternativa a Google Gemini es ClickUp Brain.

ClickUp Brain Cerebro ClickUp ofrece un completo conjunto de funciones de IA conversacionales, contextuales y basadas en roles para optimizar la eficiencia de su trabajo y, a su vez, ahorrar tiempo. Integrado en el

Plataforma ClickUp clickUp Brain está diseñado para dar compatibilidad a los profesionales de todos los sectores con diversas tareas.

resuma las notas de la reunión con ClickUp Brain en cuestión de segundos

Su compromiso con la privacidad del usuario es un factor crucial que diferencia a ClickUp Brain. A diferencia de algunas herramientas de IA de terceros, ClickUp se abstiene de entrenar modelos de IA con datos de usuarios, lo que garantiza estrictos controles de acceso y un uso compartido seguro de las respuestas generadas por la IA con usuarios autorizados.

Estas son algunas de sus funciones:

Respuestas personalizadas : Proporciona respuestas adaptadas a contextos empresariales específicos dentro de ClickUp, ayudando a los equipos mientras colaboran en proyectos, determinadas tareas o documentos. Por ejemplo, puede pedirle que analice los datos de un proyecto y comparta con usted las principales conclusiones. Incluso puede pedirle que compruebe y le informe si alguna de las tareas de su equipo está próxima a su fecha límite

: Proporciona respuestas adaptadas a contextos empresariales específicos dentro de ClickUp, ayudando a los equipos mientras colaboran en proyectos, determinadas tareas o documentos. Por ejemplo, puede pedirle que analice los datos de un proyecto y comparta con usted las principales conclusiones. Incluso puede pedirle que compruebe y le informe si alguna de las tareas de su equipo está próxima a su fecha límite Aprende y mejora : Aprende y se adapta a sus necesidades; cuanto más utilice ClickUp Brain, mejor podrá anticiparse a sus necesidades y proporcionarle la información más relevante

: Aprende y se adapta a sus necesidades; cuanto más utilice ClickUp Brain, mejor podrá anticiparse a sus necesidades y proporcionarle la información más relevante Más tiempo para el trabajo estratégico : Su AI Project Manager le permiteautomatizar tareas repetitivasliberando tiempo para el pensamiento estratégico y la toma de decisiones. Además, puede ayudarle resumiendo las notas de sus reuniones e identificando elementos de acción, generando subtareas, creando actualizaciones de proyectos, enviando recordatorios de tareas atrasadas, etc

: Su AI Project Manager le permiteautomatizar tareas repetitivasliberando tiempo para el pensamiento estratégico y la toma de decisiones. Además, puede ayudarle resumiendo las notas de sus reuniones e identificando elementos de acción, generando subtareas, creando actualizaciones de proyectos, enviando recordatorios de tareas atrasadas, etc Información al alcance de su mano: El Administrador de conocimientos de la IA de ClickUp Brain le garantiza que ya no tendrá que buscar por todas partes un mensaje o archivo de hace meses en su espacio de trabajo de ClickUp. Sólo tiene que pedirle a la IA que lo encuentre y la información aparecerá en segundos. Si has conectado otras apps a ClickUp (Google Drive, por ejemplo), incluso puede buscar dentro de ellas para encontrar lo que buscas

El Administrador de conocimientos de la IA de ClickUp Brain le garantiza que ya no tendrá que buscar por todas partes un mensaje o archivo de hace meses en su espacio de trabajo de ClickUp. Sólo tiene que pedirle a la IA que lo encuentre y la información aparecerá en segundos. Si has conectado otras apps a ClickUp (Google Drive, por ejemplo), incluso puede buscar dentro de ellas para encontrar lo que buscas Asistente de escritura IA: Te permite crear contenido de forma más eficiente con el Asistente de escritura de la IA, que puede generar desde pies de foto rápidos para redes sociales hasta artículos largos. También ofrece sugerencias para mejorar el tono, el estilo y la claridad en documentos, correos electrónicos y descripciones de tareas. Además, puede elegir entre más de 100 indicaciones listas para usar basadas en roles para crear contenido rápidamente

cree contenido en el tono y estilo que desee con ClickUp Brain

Además, ClickUp Brain puede transcribir fácilmente vídeos y traducir notas a diferentes idiomas, mejorando aún más la productividad y la colaboración dentro de los equipos.

traducir textos en un intervalo de idiomas preferidos utilizando ClickUp Brain_

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Business : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo de ClickUp

Aproveche la potencia de ClickUp Brain

Esperamos que este artículo te haya ayudado a utilizar Google Gemini para obtener los mejores resultados. Hoy en día hay muchos chatbots de IA por explorar, y cada uno tiene sus propias ventajas e inconvenientes. Aprovechar ClickUp Brain ofrece mucho más que la ventaja de la IA: las funciones avanzadas de gestión de proyectos y tareas de ClickUp hacen que tu trabajo diario sea eficiente y eficaz. ClickUp también está disponible como app para escritorio y móvil.

¿Encontrar información relevante de tareas, documentos y proyectos dentro de ClickUp en segundos? Compruébelo.

¿Escribir textos, blogs y correos electrónicos en su tono preferido con sólo unos clics? Sí.

Agilizar la gestión de proyectos y automatizar tareas como la identificación de errores y la elaboración de informes y resúmenes de tareas convirtiéndose en su asistente virtual ? Compruébalo.

Y aún hay mucho más.. Inscríbete en ClickUp hoy mismo y explore el amplio intervalo de capacidades de IA de ClickUp Brain