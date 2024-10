Cómo crear una lista de control para la creación de contenidos

Las listas de control no son solo para jefes de proyecto o directivos de empresa. Son herramientas increíblemente útiles para cualquiera que necesite asegurarse de que una tarea o un proyecto se completa a fondo y de forma coherente, sobre todo si tienes que hacer malabarismos con varias tareas o trabajas en marketing.

Piénsalo: crear una entrada de blog, un vídeo o incluso un post en redes sociales implica muchos pasos.

Hay mucho que seguir, desde la investigación y el plan hasta la edición, publicación y promoción. Y luego están todas las partes interesadas: especialistas en SEO, escritores, verificadores de hechos, equipos de operaciones de contenido, diseñadores, editores y más. Es fácil que las cosas se queden en el tintero.

No se preocupe. En este artículo, hablaremos de cómo crear la lista de control de creación de contenidos perfecta para su equipo y compartiremos algunos consejos tácticos, herramientas y herramientas plantilla de lista de control sugerencias para crear contenidos valiosos.

¿Listo para crear una lista y marcarla?

¿Por qué necesita una lista de control para la creación de contenidos?

Antes de pasar a la lista de control de marketing de contenidos propiamente dicha, repasemos rápidamente cómo puede beneficiar a su equipo esta lista de control:

Agiliza su flujo de trabajo : Al dividir los esfuerzos de marketing de contenidos en tareas más pequeñas y manejables, las listas de control pueden ayudarle a mantenerse centrado y evitar sentirse abrumado

: Al dividir los esfuerzos de marketing de contenidos en tareas más pequeñas y manejables, las listas de control pueden ayudarle a mantenerse centrado y evitar sentirse abrumado Garantiza una voz de marca coherente : Una lista de control puede ayudar a mantener un tono de voz coherente en todas las ideas de contenidos y blogs, lo que refuerza la identidad de su marca

: Una lista de control puede ayudar a mantener un tono de voz coherente en todas las ideas de contenidos y blogs, lo que refuerza la identidad de su marca Garantiza la calidad : Asegurarse de que se han completado todos los pasos necesarios (por ejemplo, comprobaciones de formato, revisiones de diseño y optimización de contenidos) ayuda a mantener unos estándares de alta calidad

: Asegurarse de que se han completado todos los pasos necesarios (por ejemplo, comprobaciones de formato, revisiones de diseño y optimización de contenidos) ayuda a mantener unos estándares de alta calidad Mejora la colaboración: Las listas de control pueden ayudar a todos los miembros del equipo a estar en sintonía: cada uno sabe cuál es su rol y cuándo participará en el proceso

Las listas de control pueden ayudar a todos los miembros del equipo a estar en sintonía: cada uno sabe cuál es su rol y cuándo participará en el proceso Reduce la repetición de tareas : Al proporcionar una hoja de ruta clara con criterios específicos para las comprobaciones de calidad, las revisiones de diseño, etc., las listas de control le ayudan a hacer las cosas bien a la primera, minimizando las revisiones y los retrasos

: Al proporcionar una hoja de ruta clara con criterios específicos para las comprobaciones de calidad, las revisiones de diseño, etc., las listas de control le ayudan a hacer las cosas bien a la primera, minimizando las revisiones y los retrasos Facilita enormemente la incorporación: Tanto si está incorporando a un nuevo compañero de equipo, a un profesional independiente o a una agencia, una lista de control de creación de contenidos puede ayudarle a definir tanto sus expectativas de calidad de contenidos como sus procesos operativos

Por lo tanto, tanto si es usted un creador de contenidos autónomo como si forma parte de un gran equipo de marketing que desea crear contenidos atractivos, una lista de control puede ser una gran herramienta para agilizar su flujo de trabajo, producir contenidos de alta calidad y aumentar el tráfico orgánico.

La lista de control completa para la creación de contenidos

Ahora que hemos visto por qué necesita una lista de control de creación de contenidos, vamos a explorar cómo crear una. Cubriremos cada paso de la creación de contenidos, desde la planificación hasta la promoción, junto con consejos adicionales sobre cómo personalizar la lista de control para que funcione para usted.

Pero primero, aquí está un rápido TL;DR de la lista de control de creación de contenidos.

1. Defina el formato, las metas y la audiencia de su contenido

Defina claramente para quién está creando contenidos

Determina qué quieres conseguir con tu contenido (por ejemplo, aumentar el tráfico del sitio web, generar clientes potenciales, mejorar el conocimiento de la marca)

Seleccione el mejor formato para su contenido (por ejemplo, entrada de blog, vídeo, infografía)

2. Investiga a fondo

Encuentre las palabras clave que busca su público objetivo

Entender qué están haciendo sus competidores e identificar oportunidades

Recurra a PYME para obtener cotizaciones de expertos

3. Esboce la estructura de sus contenidos

Cree un resumen detallado del contenido con los temas, la audiencia, las palabras clave y los requisitos de las PYME

Comience con un esquema estructural del 10% y amplíelo gradualmente hasta el 30% para obtener una visión más detallada de los puntos tratados

4. Crear contenidos de alta calidad

Asegúrese de que su contenido es informativo, fidedigno y está bien documentado

Escriba contenidos que sean relevantes y proporcionen información detallada

5. Edite y corrija su contenido

Corrige el contenido en busca de errores gramaticales, ortográficos y de puntuación

Asegúrese de que el borrador se ajusta al resumen del contenido y a la tesis del tema

Incorpora palabras clave de forma natural y optimízalas para los motores de búsqueda

6. Finalice los elementos visuales

Diseñe o encuentre imágenes, gráficos o vídeos de alta calidad

Asegúrate de que los elementos visuales están optimizados para diferentes plataformas y son compatibles con dispositivos móviles

7. Publica y promociona tus contenidos

Seleccione la plataforma adecuada (por ejemplo, sitio web, redes sociales, correo electrónico)

Comparta su contenido en las redes sociales, a través del correo electrónico y otros canales

8. Analiza el rendimiento de tus contenidos

Controle los KPI clave, como el tráfico del sitio web, la participación y las conversiones

Realice encuestas para recoger opiniones cualitativas de los lectores

Paso 1: Defina el formato, las metas y el público de sus contenidos

Aquí es donde empieza todo: decida para quién va a escribir, qué canal planea utilizar y cuál es la mejor forma de llegar a los puntos débiles de ese público objetivo. Mientras que los principiantes prefieren las guías prácticas, los equipos directivos son más propensos a leer informes del sector o entrevistas a expertos.

Además, el público de la Generación Z y los clientes B2C pueden encontrar eco en TikTok y los contenidos basados en memes, mientras que los millennials de más edad y las empresas B2B pueden preferir contenidos más basados en la investigación.

Te sugerimos que empieces por hacerte estas preguntas:

**Identifique claramente su público objetivo. Esto configurará el tono, el estilo y los mensajes de su contenido

¿Qué problema resuelve? Su contenido debe ofrecer valor a su público. Determine el problema específico que aborda o la necesidad que satisface

¿Cómo se medirá el intento correcto? Establezca métricas claras para medir la eficacia de su contenido. Por ejemplo, el tráfico del sitio web, la participación, las conversiones o el conocimiento de la marca

**Asegúrese de que su contenido aporta algo único o valioso que su público no haya visto antes. Puede ser una nueva perspectiva, un consejo práctico o una solución creativa a un problema existente

💡Consejo profesional: Añada estas preguntas a su lista de control como subpuntos. Su estratega de contenidos (o responsable de contenidos) puede encargarse de responder a estas preguntas e incorporarlas al esquema o resumen del contenido. Esto proporciona un marco a prueba de fallos para planificar un contenido dirigido y atractivo que resuene con su audiencia y genere resultados.

Paso 2: Investigar a fondo

Una vez definidas las metas y la audiencia, es hora de pasar a la fase de investigación.

Aquí tienes un desglose de las áreas clave que puedes explorar:

1. Búsqueda de palabras clave

Este es el primer paso para cualquier contenido orientado a la optimización para motores de búsqueda (SEO): entradas de blog, libros electrónicos o libros blancos. Algunos puntos que puede pedir a su equipo que compruebe en esta fase son si tienen:

Identificado las palabras clave principales y secundarias

Analizado la intención de búsqueda (transacción, navegación, información)

Incluido palabras clave de cola larga para un tráfico más objetivo

2. Análisis de la competencia

Aquí es donde se identifican las lagunas en las piezas de contenido de sus competidores sobre el mismo tema. ¿Hay algún tema que no hayan tratado? ¿Puede ofrecer una perspectiva única o información adicional?

Si conoce los puntos fuertes y débiles de sus competidores, podrá posicionar su contenido de forma que destaque y aporte mayor valor a su audiencia.

Puede simplificar este paso y preguntar a su equipo de contenidos si han completado el análisis de la competencia o dividirlo en pasos como los siguientes:

¿Has analizado el ranking del blog de un competidor para palabras clave relevantes?

¿Ha identificado lagunas en su contenido, como temas que faltan o perspectivas obsoletas?

¿Ha medido el nivel de participación que reciben sus contenidos (por ejemplo, vistas, me gusta, compartidos, comentarios)?

¿Ha descubierto cómo hacer que su artículo destaque sobre el de ellos, ya sea ofreciendo una perspectiva única, proporcionando información más detallada o utilizando un formato diferente?

3. Expertos en la materia (PYME)

Si escribes sobre temas técnicos o complejos, informes sectoriales o artículos de liderazgo intelectual, es innegociable que recurras a expertos en la materia. No se trata de un proceso de un solo paso.

Si desea obtener información de expertos en la materia para su contenido, puede crear una lista de control separada y más detallada. De este modo, sus redactores tendrán un enfoque estructurado del proceso y se asegurarán de seguir todos los pasos necesarios.

A continuación, puede añadir el enlace como nota a la casilla de selección "¿Ha entrevistado a PYME?" de la lista de control de creación de contenidos. Esto recordará a su equipo que consulte la lista de control de contratación de PYME para obtener orientación específica.

Aquí tiene lo que puede añadir a su lista de control:

Identificar posibles PYME

Elaborar preguntas bien pensadas

Programar las entrevistas

Realizar las entrevistas

Incorporar los puntos de vista de las PYME

Obtener la aprobación

Notificar la publicación a la PYME

💡Consejo profesional: Añada una nota a su lista de control para especificar qué tipos de investigación son necesarios para cada tipo de contenido, de modo que su equipo sepa en qué debe centrarse.

Paso 3: Esbozar la estructura del contenido

Dependiendo de su proceso de creación de contenidos, es posible que su equipo necesite crear un resumen del contenido y varios tipos de esquemas antes de llegar al borrador propiamente dicho.

A continuación le mostramos cómo es este proceso:

El especialista en SEO (o estratega de contenidos) tiene que crear un resumen de contenidos que indique al redactor qué temas debe tratar, quién es el público, qué palabras clave debe incluir y si necesita citas de PYMES

A continuación, el redactor de contenidos redacta un borrador del 10% (idealmente el 10% del total de palabras) que incluye la tesis del blog, el gancho introductorio y los títulos clave

Una vez aprobado, puede ampliar el esquema hasta el 30%, con una descripción detallada de cada sección

Este proceso ayuda a alinear a las partes interesadas y reduce las idas y venidas durante la fase de redacción (y edición).

consejo profesional: Al igual que con la sublista de control de la entrevista con la pyme, también puedes crear listas de control individuales para el resumen del contenido y cada tipo de esquema.

Paso 4: Crear contenidos de alta calidad

Ahora llegamos a la parte principal: producir contenidos de calidad que gusten tanto a las personas como a los motores de búsqueda. A grandes rasgos, estos son los tres factores clave que contribuyen a un contenido de alta calidad:

I. Narración convincente

¿Habla con autoridad sobre el tema?

¿Toda la investigación procede de fuentes fiables?

II. Pertinencia

¿Sientes empatía por los retos y los puntos débiles de tu audiencia?

¿Va más allá de las explicaciones superficiales?

III. Diseño

¿Has añadido capturas de pantalla y otros elementos visuales al blog, junto con leyendas y texto ALT?

¿Ha añadido un "resumen de diseño" para el equipo de diseño sobre los elementos visuales que necesitará para el artículo?

Si se centra en estos aspectos, podrá crear contenidos no sólo informativos, sino también atractivos para su público.

Paso 5: Editar y corregir el contenido

Escribir el contenido es sólo el primer paso. El siguiente paso es revisarlo a fondo para asegurarse de que cumple sus normas. Un marco estructurado (también conocido como lista de control de edición y corrección) puede ayudarle a estandarizar este proceso de revisión y mantener una calidad constante.

He aquí algunos puntos que conviene incluir:

I. Alineación con el briefing

¿Ha tratado todos los temas mencionados en el resumen?

¿Cada sección está pendiente de la tesis del blog?

II. Legibilidad

¿Ha utilizado títulos, subtítulos y viñetas para mejorar la legibilidad?

¿Ha utilizado un lenguaje claro y conciso?

¿Has revisado a fondo el borrador?

III. Marca

¿Ha mantenido un tono y un estilo coherentes con su marca (y su público objetivo)?

¿Ha alineado su contenido con los valores y la misión de su marca?

IV. SEO

¿Ha incorporado palabras clave relevantes de forma natural en todo su contenido?

¿Ha optimizado su meta título y descripción?

V. Enlaces

¿Ha incluido todos los enlaces internos mencionados en el resumen del contenido?

¿Todas las fuentes enlazadas tienen menos de 4 años?

¿Ha eliminado los parámetros UTM de los enlaces externos?

VI. Llamadas a la acción (CTA)

¿Ha incluido una CTA principal clara y convincente?

¿Ha añadido alguna CTA blanda que dirija a los lectores a otros contenidos, como plantillas o herramientas gratuitas/a?

¿Ha añadido un rastreador UTM a sus enlaces de CTA?

Aparte de esto, también puedes añadir una sección en la que preguntes a los redactores si han pasado sus borradores por un verificador de plagio o un detector de contenido IA.

consejo profesional: En lugar de asignar listas de control individuales a tus redactores y editores, añade un proceso de auto-revisión. Haz que tus redactores utilicen la lista de control para evaluar su trabajo antes de pasarlo al editor. A continuación, el editor puede revisar el contenido con la misma lista de control y ofrecer comentarios y sugerencias de mejora. Este enfoque puede acelerar el proceso de revisión y hacerlo más colaborativo.

Paso 6: Finalizar los elementos visuales

Aunque el equipo de diseño tenga su propia lista de control, es una buena práctica incluir los pasos clave del diseño en el proceso general de creación de contenidos, sobre todo si se subcontratan las imágenes.

He aquí algunos puntos a los que no hay que perder de vista:

Informe de diseño: ¿Se ha creado un informe de diseño claro que describa el estilo, los colores y la estética general deseados?

¿Se ha creado un informe de diseño claro que describa el estilo, los colores y la estética general deseados? Activos visuales: ¿Se han obtenido o creado todos los elementos visuales necesarios (por ejemplo, imágenes, infografías, iconos, vídeos)?

¿Se han obtenido o creado todos los elementos visuales necesarios (por ejemplo, imágenes, infografías, iconos, vídeos)? Comentarios sobre el diseño: ¿Ha proporcionado comentarios o solicitado revisiones al equipo de diseño?

¿Ha proporcionado comentarios o solicitado revisiones al equipo de diseño? Plazos: ¿Se cumplen los plazos de diseño?

¿Se cumplen los plazos de diseño? Compatibilidad: ¿Están los archivos de diseño en el formato correcto, tienen las dimensiones adecuadas y son aptos para móviles?

Paso 6: Publica y promociona tus contenidos

Una vez finalizados el contenido y los elementos visuales, es hora de publicar y promocionar el artículo.

1. Publicación

Cree listas de control para cada tarea de su proyectoplan de marketing de contenidos para asegurarse de que tiene todo en su lugar Para blogs: Imágenes de tira, metaetiquetas, optimización para motores de búsqueda Para correos electrónicos: Código HTML, asunto, llamada a la acción Para las redes sociales: Plataforma, imágenes, pies de foto, hashtags

Publique su contenido en la plataforma elegida

Comprueba que la versión publicada es correcta y no contiene errores

2. Promoción

Aunque el primer paso aquí es crear su estrategia de promoción de contenidos, los pasos siguientes pueden variar en función de su canal de promoción.

Por ejemplo, si estás promocionando un blog en las redes sociales, entonces necesitas:

Determinar en qué plataformas de redes sociales es más activo tu público objetivo

Desarrollar publicaciones en las redes sociales que resuman su contenido y fomenten los clics

Utilizar hashtags relevantes para aumentar la visibilidad.

Por otro lado, la distribución por correo electrónico:

Segmentar tu lista de correo electrónico en función de los intereses o la actividad de la audiencia

Crear una línea de asunto que llame la atención y fomente las aperturas

Convertir el texto del correo electrónico en código HTML

**Lea también las 10 mejores plataformas de software de marketing de contenidos

Paso 7: Analice el rendimiento de sus contenidos

Por último, es hora de comprobar si tus estrategia de marketing de contenidos tiene el intento correcto. Revise las metas que estableció para su contenido y determine si las ha cumplido o superado. Para obtener una imagen completa, incluya resultados cuantitativos y cualitativos.

Métricas cuantitativas

Supervise el aumento del tráfico del sitio web a partir de su contenido

Mide métricas de participación como "me gusta", "compartir", "comentarios" y tiempo de permanencia en la página

Seguimiento de las conversiones (por ejemplo, registros, compras, descargas).

Supervise la clasificación de su contenido en los motores de búsqueda para las palabras clave relevantes

Información cualitativa

Realice encuestas o sondeos para conocer la opinión de su público

Analice los comentarios y mensajes sobre su contenido

Le sugerimos que revise el rendimiento cuantitativo y cualitativo de su contenido mensual o trimestralmente para identificar áreas de mejora en sus esfuerzos de marketing de contenidos. De este modo, podrá analizar los resultados de sus contenidos y tomar decisiones basadas en datos para futuras estrategias de marketing de contenidos.

Gestión de la lista de control (y el proceso) de creación de contenidos con ClickUp

Según un 2023 Encuesta McKinsey los mandos intermedios dedican más de la mitad de su tiempo de trabajo a tareas administrativas. En el caso de los responsables de contenidos, esto también podría incluir la creación y gestión de listas de control de contenidos.

¿La solución?

Utilice una plataforma de gestión de proyectos como ClickUp que le permite crear listas de control, guardarlas como plantillas e integrarlas en sus operaciones más amplias de producción de contenidos.

Esto significa que puede utilizar ClickUp como un herramienta de gestión de contenidos **Pendiente de todo: gestionar sus operaciones de contenido, crear contenido y analizar el rendimiento del contenido

En palabras de Cristina Willson, Directora de Contenidos de Graphite,

_No sólo empezamos a escribir artículos, sino que decidimos hacerlo a escala, por lo que necesitábamos una plataforma robusta que pudiera adaptarse fácilmente a nuestro creciente número de entregas. ClickUp fue la mejor elección

Cristina Willson, Directora de contenidos de Graphite

Graphite multiplicó por 12 su producción de contenidos gracias a ClickUp

A continuación le mostramos cómo puede aprovechar las capacidades de gestión de contenidos de ClickUp:

Cree su lista de control de creación de contenidos

En primer lugar, puede elaborar los distintos pasos de su proceso de creación de contenidos con una lista de control. Para ello, utilice la Plantillas de listas de control de ClickUp función. Puede crear y reutilizar fácilmente procesos de creación de contenidos en todo su equipo.

Plantillas de listas de control de ClickUp

Ahorre tiempo creando una lista maestra de creación de contenidos con las plantillas de listas de control de ClickUp y personalizándola para cada proyecto de contenidos

Aquí tiene algunas funciones destacadas:

Plantillas reutilizables: Guarde su lista de control de creación de contenidos como plantilla y reutilícela en diferentes proyectos.

Guarde su lista de control de creación de contenidos como plantilla y reutilícela en diferentes proyectos. Anidamiento y arrastrar y soltar: Organice los elementos de (la) lista de control anidándolos o ajustando el orden mediante una sencilla función de arrastrar y soltar.

Organice los elementos de (la) lista de control anidándolos o ajustando el orden mediante una sencilla función de arrastrar y soltar. Asignar y seguir el progreso: Asignar elementos de (la) lista de control a miembros específicos del equipo, asegurando la responsabilidad en cada paso.

Asignar elementos de (la) lista de control a miembros específicos del equipo, asegurando la responsabilidad en cada paso. Casos de uso en el mundo real: Aplique plantillas de listas de control para procesos como tareas previas y posteriores al blog, creación de páginas de aterrizaje o publicación de funciones, garantizando un seguimiento eficaz de cada paso.

Listas de control de tareas de ClickUp

A continuación, puede utilizar Listas de control de tareas de ClickUp para crear sencillas listas de tareas pendientes dentro de una tarea.

Documente todos los pasos de su proceso de creación de contenidos mediante las listas de tareas de ClickUp

Esto le será de gran ayuda:

Cada vez que inicie un nuevo proyecto de contenido, cree una nueva lista de control a partir de su plantilla de listas de control

Adapte la lista de control para que coincida con el formato y las metas específicas de su proyecto actual

Asigne elementos individuales de (la) lista de control a los miembros responsables del equipo (por ejemplo, especialista en SEO, redactor de contenidos, operaciones de contenidos)

Esto no sólo ahorra tiempo, sino que también garantiza que todo el mundo tenga claros sus roles y responsabilidades, lo que conduce a un proceso de creación de contenidos eficiente y eficaz.

Automatizaciones de ClickUp

Utilice Automatizaciones ClickUp para asignar automáticamente la tarea a diferentes miembros del equipo en función del estado de la tarea.

Por ejemplo, si el redactor mueve el blog a "edición", puede asignarlo automáticamente a su jefe de redacción, que a su vez puede reasignarlo a uno de los editores.

Acelere operaciones como añadir personas asignadas, programar actualizaciones de estado y mucho más con automatizaciones de flujos de trabajo basadas en IA

Lea también: Cómo crear una hoja de ruta para el marketing de contenidos [Ejemplos y pasos]

Configurar una base de datos de contenidos

Ahora que ya tiene su flujo de trabajo de creación de contenidos finalizado, el siguiente paso es el ajuste de un sistema para crear y publicar realmente su contenido. Para ello, puede utilizar la herramienta lista para usar Plantilla de escalado de producción de contenidos ClickUp .

Plantilla de escalado de producción de contenidos ClickUp

Esta plantilla prediseñada se basa en el propio proceso de producción de contenidos de ClickUp, por lo que es escalable. Aunque la plantilla predeterminada se centra en los blogs, puede personalizarla fácilmente para adaptarla a otros formatos de contenido, como vídeos o páginas web.

Descargar esta plantilla

Amplíe sin esfuerzo su producción de contenidos con un solo clic utilizando la plantilla de escalado de producción de contenidos de ClickUp

He aquí cómo utilizar la plantilla:

Contenidos pendientes: Cree una lista de pendientes para almacenar todas sus ideas sobre temas

Cree una lista de pendientes para almacenar todas sus ideas sobre temas Estados personalizados: Utiliza estados como Redacción, Edición, Diseño, Publicación y Promoción para hacer un seguimiento del progreso

Utiliza estados como Redacción, Edición, Diseño, Publicación y Promoción para hacer un seguimiento del progreso Tareas detalladas: Personaliza los detalles de la tarea para incluir escritor, editor y enlaces relevantes (lista de control, esquema, borrador, etc.)

Personaliza los detalles de la tarea para incluir escritor, editor y enlaces relevantes (lista de control, esquema, borrador, etc.) Vistas mensuales: Utilice las vistas mensuales predeterminadas de ClickUp (el mes pasado, este mes, el mes que viene) para visualizar su calendario de entrega de contenidos

Utilice las vistas mensuales predeterminadas de ClickUp (el mes pasado, este mes, el mes que viene) para visualizar su calendario de entrega de contenidos Comentarios: Actualice a su equipo sobre el estado del blog y utilice los comentarios para las discusiones dentro de las tareas

Esta plantilla es una gran opción para gestionar todos los aspectos operativos de su proceso de creación de contenidos y agilizar sus flujos de trabajo, por lo que puede ampliar su proceso de producción de contenidos .

Descargar esta plantilla

Redacte, edite y localice su contenido

Ya se trate de documentar su investigación, crear resúmenes y esquemas de contenidos o redactar el contenido propiamente dicho, puede hacerlo todo con Documentos de ClickUp la solución integrada de tratamiento de documentos.

Y lo mejor es que ClickUp Docs viene con páginas anidadas -a diferencia de los procesadores de documentos normales- para que pueda consolidar todos sus diversos documentos fácilmente. Esto incluye sus informes, esquemas, investigaciones, grabaciones de entrevistas con PYMES, borradores y mucho más.

Además, ClickUp Docs incluye diversas opciones de colaboración, como comentarios, edición en directo y etiquetas, para que puedas obtener la opinión de las partes interesadas y asegurarte de que todo el mundo está de acuerdo.

Gestione toda la documentación de su contenido y colabore con sus compañeros de equipo en tiempo real con ClickUp Docs

Otra excelente función es Cerebro ClickUp el asistente de escritura que actúa como su Comercializador de contenidos de IA -ayudándole a crear y localizar sus blogs más rápidamente. Puede corregir sus errores gramaticales y ortográficos, cambiar el tono de su blog para que coincida con la voz de su marca, e incluso reutilizar su blog en publicaciones de medios sociales para su distribución.

También puede redactar correos electrónicos para sus clientes con el fin de acelerar el proceso de revisión y aprobación.

Acelere su proceso de creación y edición de contenidos con ClickUp Brain

ClickUp Brain responde rápidamente a cualquier pregunta que tenga sobre el progreso de su contenido, desde la búsqueda de listas de control específicas hasta el acceso a planes de distribución o investigación. Toda la información esencial está al alcance de su mano, ahorrándole tiempo y esfuerzo.

💡Consejo profesional: Incruste la lista de control de tareas de creación de contenidos del blog en ClickUp Docs. De este modo, los redactores pueden acceder fácilmente a la lista de control y hacer un seguimiento de su progreso, asegurándose de que no se pasa por alto ningún paso.

Lleve sus listas de control de tareas al documento de su blog para acceder a ellas fácilmente

**Lea también las 10 mejores herramientas de IA para la creación de contenidos en 2024

Gestione su calendario de publicación y distribución

Una vez que hayas redactado tu contenido, el siguiente paso es publicarlo.

Pero esto no es tan sencillo. No sólo hay que publicar el blog, sino también una serie de contenidos más breves para distribuirlo y promocionarlo. Puede tratarse de correo electrónico, publicaciones en redes sociales, participación en foros de la comunidad, etc.

Aquí es donde un calendario de contenidos puede ayudarte. Proporciona una representación visual de su calendario de publicación, garantizando que se mantenga organizado y evite el incumplimiento de los plazos.

Plantilla de Calendario de Contenidos de ClickUp

Le sugerimos que utilice la plantilla Plantilla del Calendario de Contenidos de ClickUp para gestionar su calendario de publicación y promoción.

Descargar esta plantilla

Lleve un seguimiento de sus plazos de publicación con la plantilla de Calendario de Contenidos de ClickUp

Así es como funciona esta plantilla:

Comienza añadiendo tus temas de contenido junto con la fase en la que se encuentran en el proceso de producción del contenido: redacción, edición, etc. Esto es importante porque los estados están codificados por colores, lo que permite hacerse una idea general del estado del blog en el calendario

junto con la fase en la que se encuentran en el proceso de producción del contenido: redacción, edición, etc. Esto es importante porque los estados están codificados por colores, lo que permite hacerse una idea general del estado del blog en el calendario **Añade el pilar de contenido al que pertenece cada tema. De este modo, mantendrás el contenido alineado con tu estrategia general de contenidos y evitarás desviarte hacia temas irrelevantes

A continuación, añade la fecha de publicación de la entrada de tu blog y cambia a la vista Calendario para visualizar tus próximos plazos. Esto le proporcionará una visión clara de su calendario de contenidos

Ahora, puede centrarse en los próximos plazos y planificar los proyectos en consecuencia, detectar los conflictos de programación y supervisar el estado de su canal de contenidos. Muy práctico, ¿verdad?

Descargar esta plantilla

Racionalice sus operaciones de contenidos con ClickUp

Una lista de control para la creación de contenidos es una herramienta imprescindible para cualquier equipo de marketing digital o de contenidos. Es su hoja de ruta para una producción de contenidos no caótica, ya que guía a su equipo a través de cada fase del proceso de creación de contenidos y garantiza que no se pierda nada.

El verdadero poder de ClickUp reside en su capacidad para centralizar todo el proceso de creación de contenidos.

Puede alojar sus listas de control, tareas de gestión de proyectos y borradores de contenido en la misma plataforma. Su equipo no tendrá que alternar entre varias herramientas.

Integrar todas sus operaciones de creación de contenidos en ClickUp tiene muchas más ventajas, pero le dejamos que lo compruebe usted mismo. Regístrese gratis, gratuito/a en ClickUp y empieza ahora mismo.