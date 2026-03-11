Cuando tu equipo estaba formado por cinco personas, podías gestionar los proyectos con pura fuerza de voluntad y un mínimo de idas y venidas. Con veinte, ese mismo enfoque crea un cuello de botella. Empiezas a perder horas en la coordinación: reasignar tareas manualmente, actualizar estados y sincronizar otra reunión más.

Se trata de un problema de escalabilidad disfrazado de inconveniente. Ahora, tu entorno de trabajo necesita hacer algo más que almacenar información; necesita moverla. Hemos identificado 12 ventajas únicas de ClickUp Automatización para empresas en crecimiento que te permitirán convertir tu lista estática de tareas en un ecosistema autónomo.

¡Sigue leyendo para poner el crecimiento de tu empresa en piloto automático!

¿Qué es ClickUp Automatización?

ClickUp Automations es una función integrada en ClickUp que desencadena acciones automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones.

Funcionan con una lógica sencilla: cuando se produce un desencadenante específico (como que un cliente envíe un formulario de ClickUp ), se realiza una acción específica (como aplicar una plantilla de proyecto y establecer una fecha límite). Está diseñado para equipos que quieren dejar de perder tiempo en tareas manuales y repetitivas sin tener que combinar varias herramientas diferentes.

Por qué las empresas en crecimiento necesitan la automatización de los flujos de trabajo

El crecimiento es una paradoja: tienes más talento en nómina, pero todo parece ir más lento. Esto ocurre porque los gastos generales de coordinación crecen exponencialmente en lugar de linealmente. Más gente significa más traspasos de proyectos, más comprobaciones de estado y más oportunidades de que las cosas no salgan bien.

La automatización del flujo de trabajo elimina el cuello de botella humano de estos procesos predecibles y repetibles. Permite a tu equipo centrarse en el trabajo que requiere resolución creativa de problemas y pensamiento estratégico. En otras palabras, mientras que la falta de infraestructura de automatización aumenta los gastos generales, su presencia hace que los flujos de trabajo manuales sean manejables y sostenibles.

🤝 Caso práctico: Cómo Red Sky automatizó el 42 % de sus procesos de RR. HH. con ClickUp Automatizaciones Antes de ClickUp, el equipo de Red Sky se ahogaba en la coordinación manual. Sus procesos de contratación e incorporación estaban dispersos entre correos electrónicos y notas físicas, lo que provocaba reuniones constantes solo para averiguar en qué punto se encontraban las cosas. La implementación de ClickUp Automatizaciones y Formularios cambió sus operaciones internas: Velocidad de contratación: aceleraron su proceso de contratación en 3 veces, pasando de un ciclo de 21 días a solo 7 días.

Reducción de reuniones: se eliminó el 80 % del tiempo total dedicado a reuniones, ya que la plataforma gestionaba automáticamente el estado de las tareas y los traspasos.

Eficiencia de los procesos: Realizaron con éxito la automatización del 42 % de sus flujos de trabajo de RR. HH., lo que permitió al equipo centrarse en la estrategia de talento en lugar de en la entrada de datos. 📌 Conclusión clave: Red Sky se centró en crear una infraestructura de automatización que les permitiera ampliar su cultura sin aumentar sus quebraderos de cabeza administrativos. ¿Quiere conseguir resultados similares para su equipo?

12 ventajas de ClickUp Automatización para equipos en expansión

A continuación, le mostramos cómo la automatización de las tareas rutinarias con ClickUp le ayuda a eliminar la carga de coordinación y recuperar la concentración de su equipo.

Ventaja n.º 1: todo el trabajo en un solo lugar sin necesidad de utilizar múltiples herramientas.

Las automatizaciones son tan fiables como los datos a los que pueden acceder. Cuando tu trabajo está fragmentado en cientos de aplicaciones, tus flujos de trabajo automatizados se ven obligados a depender de un middleware de terceros poco práctico. Esta proliferación de herramientas crea una automatización frágil, en la que una sola actualización en una herramienta rompe una secuencia en otra, lo que te deja con más trabajo de mantenimiento que el tiempo que realmente has ahorrado.

El coste de la dispersión del trabajo es el cambio de contexto que agota tu concentración y energía.

🌟 Resultados reales: En lugar de imaginar cómo funciona, echa un vistazo a Seequent. Antes de consolidar las aplicaciones, su equipo de marketing tenía dificultades con herramientas desconectadas que hacían casi imposible la visibilidad de los proyectos. Una vez que trasladaron todo a un único ecosistema ClickUp y organizaron sus tareas, duplicaron su productividad.

📮 Información de ClickUp: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de terminar su trabajo. ClickUp converge todo tu flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Gestión de Proyectos por Correo Electrónico, ClickUp Chat, ClickUp Docs y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Despídete del «trabajo sobre el trabajo» y recupera tu tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas a la semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Ventaja n.º 2: automatización basada en IA con ClickUp Brain y Super Agents.

La automatización tradicional es rígida y requiere que anticipes todos los escenarios posibles en tu flujo de trabajo. Si la solicitud de un cliente no coincide exactamente con tu regla «Si-Entonces», el proceso se detiene.

ClickUp Brain elimina esta fricción añadiendo una capa de razonamiento a tus flujos de trabajo. En lugar de limitarse a mover una tarea del punto A al punto B, la IA interpreta su contenido para determinar qué debe suceder a continuación. Impulsa funciones como AI Assign y AI Prioritize, en las que la IA ordena y envía automáticamente las tareas al miembro del equipo pertinente basándose en tus indicaciones y en su evaluación de la idoneidad.

🎥 Véalo en acción:

IA contextual que entiende tu trabajo.

El problema con la mayoría de las herramientas de IA es que funcionan de forma aislada, completamente desconectadas de los proyectos y metas reales de su equipo. Esto da lugar a sugerencias genéricas e inútiles. Como ClickUp Brain tiene una comprensión semántica de todo su entorno de trabajo, no necesita instrucciones.

📌 Por ejemplo, ClickUp Brain ya sabe a qué «Proyecto Phoenix» te refieres porque ha creado un índice de tus tareas de ClickUp, tus documentos de ClickUp e incluso tu historial de chat de ClickUp.

Por eso puedes utilizar ClickUp Brain y Automatizaciones para:

Genera respuestas adaptadas al entorno de trabajo: pide a pide a ClickUp AI una actualización del estado de una iniciativa específica y obtén una respuesta citada extraída directamente de los datos del proyecto en tiempo real.

Salve la brecha contextual entre departamentos: utilice la IA para resumir un sprint técnico para un responsable de marketing, asegurándose de que todos estén alineados sin necesidad de reuniones manuales.

Elimine la introducción manual de datos: utilice la IA para rellenar automáticamente utilice la IA para rellenar automáticamente los campos personalizados o clasificar las solicitudes entrantes en función del sentimiento de un comentario de la tarea.

Toma decisiones críticas basadas en el contexto del entorno de trabajo de ClickUp haciendo preguntas a ClickUp Brain.

Agentes de IA que mantienen las tareas en marcha las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

👀 ¿Sabías que... En una empresa en crecimiento, el trabajo no termina a las 5 de la tarde, especialmente ahora que el 30 % de las reuniones abarcan varias zonas horarias. En este caso, esperar a que se realice un traspaso o una aprobación manual puede generar retrasos importantes. La implementación de automatizaciones adaptativas permitirá que los proyectos sigan avanzando incluso cuando los miembros clave del equipo estén desconectados o concentrados en tareas complejas.

La automatización tradicional ayuda, pero sigue dependiendo de desencadenantes predefinidos. ClickUp va un paso más allá con los superagentes de IA.

Los Super Agents son compañeros de equipo impulsados por IA que viven directamente dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp y operan con pleno conocimiento de tus tareas, documentos, conversaciones y flujos de trabajo. En lugar de esperar instrucciones, pueden realizar un seguimiento del trabajo en tiempo real, tomar medidas y mantener los proyectos en marcha de forma autónoma.

📌 Por ejemplo, un superagente puede:

Supervise el progreso de las tareas de un proyecto y avise automáticamente a los propietarios antes de que se cumplan los plazos.

Actualiza el estado de las tareas y genera resúmenes en tiempo real del progreso.

Señala los riesgos o los obstáculos con antelación para que los gerentes puedan intervenir antes.

Coordina los siguientes pasos entre los equipos asignando tareas de seguimiento o mediante el uso compartido de actualizaciones.

Dado que estos agentes se basan en el conocimiento de su entorno de trabajo y actualizan constantemente su memoria, pueden ejecutar flujos de trabajo de varios pasos entre equipos sin necesidad de una supervisión humana constante.

¿El resultado? Tu personal dedicará menos tiempo a buscar actualizaciones y más tiempo a las decisiones creativas y estratégicas que realmente hacen crecer la empresa.

Caso práctico: ClickUp X Bell Direct El equipo de operaciones de Bell Direct dedicaba demasiado tiempo a «trabajar sobre el trabajo». Con más de 800 correos electrónicos de clientes que llegaban a diario, cada mensaje tenía que leerse, clasificarse, priorizarse y enviarse manualmente, lo que ralentizaba a los equipos y ponía en peligro la calidad del servicio. En lugar de añadir otra solución puntual, Bell Direct centralizó sus operaciones en ClickUp e implementó un superagente de IA al que llaman Delegator. Actuando como un compañero de equipo autónomo, el agente lee todos los correos electrónicos entrantes, clasifica su urgencia y contexto, y envía el trabajo a la persona adecuada en tiempo real, sin intervención humana. Automatiza los flujos de trabajo de principio a fin con los Superagentes de IA sin código de ClickUp. El resultado: un aumento del 20 % en la eficiencia operativa, la liberación de la capacidad equivalente a dos empleados a tiempo completo y un servicio al cliente más rápido y consistente a gran escala. ¿Quiere obtener los mismos resultados para su empresa en crecimiento?

🎥 Bonificación: Para ver ejemplos prácticos de cómo la automatización basada en IA puede transformar la gestión de tus tareas, mira esta guía paso a paso sobre cómo aprovechar la IA para automatizar tareas repetitivas y optimizar tus flujos de trabajo.

Ventaja n.º 3: flujos de trabajo personalizados que se ejecutan de forma automática.

Cada equipo tiene su propia forma de hacer las cosas. Pero el mayor problema de la automatización estándar es que da por sentado que su empresa funciona como todas las demás. Esto puede dar lugar a soluciones provisionales incómodas y equipos frustrados, lo que frustra por completo el propósito de la automatización.

ClickUp Automation Builder es una solución sin código diseñada para adaptarse a ti, y no al revés. Te permite crear secuencias específicas de acciones desencadenantes que reflejan los POE únicos de tu equipo.

Cree automatizaciones personalizadas de ClickUp con un generador sin código.

💡 Consejo profesional: aunque siempre es posible crear una automatización, también puede empezar con una de las más de 100 recetas de flujo de trabajo predefinidas para familiarizarse con ClickUp Automations. En cualquier caso, le ayudará a alcanzar su meta de eliminar los cuellos de botella humanos de los procesos repetitivos.

Tu equipo está formado por personas diversas con diferentes formas de pensar. Esto da como resultado diferentes formas de trabajar.

📌 Por ejemplo, es posible que los responsables de tus proyectos prefieran una sencilla vista Lista de ClickUp para tener una visión general de todos los entregables, a diferencia de tus diseñadores o ingenieros, que quizá prefieran un tablero Kanban visual de ClickUp para realizar el seguimiento de las solicitudes pendientes y el trabajo terminado. Obligar a todo el mundo a trabajar con una única vista rígida les dificulta dar lo mejor de sí mismos.

Con ClickUp, cada miembro del equipo puede trabajar en sus vistas preferidas de ClickUp, manteniendo al mismo tiempo una coherencia absoluta de los datos en todos los ámbitos.

Elige entre más de 15 vistas de proyectos en ClickUp.

Lo mejor es que todas estas vistas se basan en los mismos datos subyacentes.

📌 Por ejemplo, imagina un equipo de producto que lanza una nueva función. Un desarrollador termina su trabajo y marca «API backend completada» en su vista Lista.

Esa acción desencadena una automatización de ClickUp que actualiza automáticamente el estado de la tarea a «Listo para control de calidad».

Dado que todas las vistas de ClickUp se basan en los mismos datos de tareas subyacentes, el cambio se refleja instantáneamente en todo el entorno de trabajo. En la vista Tablero del equipo de control de calidad, la tarea se mueve automáticamente a la columna «Listo para pruebas». Al mismo tiempo, el panel de control de liderazgo de productos se actualiza para mostrar una función más que avanza a la fase de pruebas.

Nadie tiene que actualizar manualmente varias vistas ni notificar al siguiente equipo. La automatización garantiza que las personas adecuadas vean la actualización en la vista que utilizan.

Ventaja n.º 5: colaboración integrada que permanece conectada a las tareas de ClickUp.

Cuando las conversaciones sobre el trabajo se producen en cadenas de correos electrónicos dispersas o en interminables hilos de Slack, se desconectan del trabajo en sí y crean una dispersión laboral. Esto supone una enorme pérdida de tiempo (¡hasta un 61 % de tu tiempo!) cuando intentas encontrar una decisión o un comentario concretos.

ClickUp soluciona esto al convertir la comunicación en una función nativa de ClickUp en lugar de una aplicación independiente. A través de los comentarios encadenados y el chat de ClickUp, cada discusión se adjunta físicamente al trabajo al que se refiere.

Resalte un texto y realice una selección de «comentario» para añadir una opinión a un documento.

Esta comunicación enlazada con las tareas también garantiza que, cuando realicen una mención a un compañero de equipo o a un superagente, vean el mensaje. Sin embargo, también promete una visibilidad completa e instantánea de todo el historial, los adjuntos y el estado de la tarea.

Utiliza @mentions en ClickUp para encontrar a los miembros del equipo relevantes o realizar acciones específicas en cuestión de segundos.

Dado que la plataforma lee los comentarios sobre una tarea, puedes establecer automatizaciones específicas que permitan que tus palabras impulsen el flujo de trabajo. Por ejemplo, puedes configurar una automatización para buscar palabras clave específicas como revisión legal o listo para el cliente. También puedes configurar automatizaciones para mover tareas a la lista personal de una persona asignada cuando se añade a esa persona asignada.

De esta manera, ClickUp puede involucrar instantáneamente a las partes interesadas necesarias, reasignar la tarea a un gerente e incluso enviar una actualización automática por correo electrónico al cliente.

Ventaja n.º 6: Control de tiempo y planificación de la carga de trabajo más inteligentes con ClickUp

A medida que tu empresa crece, se vuelve casi imposible saber en qué invierte realmente su tiempo tu equipo. Sin datos precisos, las estimaciones de los proyectos dejan de ser fiables y corres el riesgo de asignar recursos en exceso, lo que provoca el agotamiento del equipo y el incumplimiento de los plazos.

Obtenga una visión clara del ancho de banda de su equipo con ClickUp Control de tiempo y ClickUp Duración estimada. Puede realizar el seguimiento del tiempo directamente en las tareas de ClickUp e incluso utilizarlo como desencadenante de automatizaciones.

Conecta el control de tiempo en ClickUp con las automatizaciones. Recibe alertas críticas para una mejor gestión de los recursos.

📌 Por ejemplo, puede configurar una regla para alertar automáticamente a un gerente cuando el tiempo real registrado en una tarea se acerque a su duración estimada, de modo que pueda intervenir antes de que el proyecto se desvíe de su curso. Los datos relacionados con el tiempo se incorporan perfectamente a la vista Carga de trabajo, lo que transforma su planificación de capacidad de una simple conjetura a una estrategia basada en datos.

Ventaja n.º 7: Seguridad de nivel corporativo que se adapta a tus necesidades

La expansión de una empresa conlleva el riesgo de que se produzcan accidentes de automatización, como que un nuevo empleado active accidentalmente una exportación masiva de datos o una sincronización financiera no autorizada. Esto puede dar lugar a cuestionarios de seguridad para los clientes, requisitos de cumplimiento normativo del sector y graves problemas de gobernanza de datos.

ClickUp evita estos errores ampliando los permisos granulares directamente a su motor de automatización a través de:

Inicio de sesión único (SSO) de ClickUp : intégrelo con proveedores como Google, Microsoft y Okta para optimizar el acceso de los usuarios. intégrelo con proveedores como Google, Microsoft y Okta para optimizar el acceso de los usuarios.

Autenticación de dos factores (2FA) de ClickUp : añade una capa adicional de seguridad a las cuentas de usuario mediante SMS o una aplicación de autenticación.

Acceso basado en roles: controla exactamente quién puede ver y hacer qué dentro de tu entorno de trabajo.

Puede configurar automatizaciones confidenciales para que solo se activen cuando las desencadenen roles específicos, como el administrador o el gerente. Esto garantiza que las acciones de alto riesgo, como enviar una factura o cambiar una fecha límite para un cliente, requieran la supervisión de una persona autorizada.

Al integrar el inicio de sesión único (SSO) y la autenticación de dos factores (2FA), te aseguras de que el acceso a estas secuencias de automatización se gestione desde un único punto de entrada seguro.

Ninguna herramienta puede hacerlo todo, y es probable que tu equipo dependa de un conjunto de aplicaciones especializadas para tareas como CRM, correo electrónico y almacenamiento de archivos.

🧠 Dato curioso: los trabajadores cambian de una aplicación a otra 1200 veces al día, lo que supone casi 4 horas a la semana en restablecimiento de la atención, o el 9 % del tiempo de trabajo anual de los trabajadores.

El problema es que, para que estas herramientas se comuniquen entre sí, a menudo se necesitan conectores de terceros caros y poco fiables. Esto da lugar a bloques de datos aislados y obliga a su equipo a realizar una gran cantidad de trabajo manual para copiar datos entre plataformas.

Para resolver esto, conecta tus herramientas existentes a la perfección con ClickUp Integrations. Al hacerlo, podrás crear automatizaciones multiplataforma que actúen en tu nombre en diferentes aplicaciones. Esto significa que un desencadenante en una herramienta puede iniciar una secuencia en ClickUp, o viceversa, sin que tengas que mover un dedo.

Sincroniza toda tu tecnología con ClickUp Integrations.

Las integraciones de ClickUp pueden ayudarte a:

Sincroniza el desarrollo con la gestión de proyectos: conecta GitHub o GitLab para que, al abrir una solicitud de validación, la tarea de ClickUp pase automáticamente a «En revisión» y se notifique al responsable de control de calidad asignado en Slack.

Conecta las ventas y la ejecución: utiliza la integración de HubSpot para crear automáticamente una carpeta «Incorporación de clientes» a partir de una plantilla cuando un acuerdo sea cerrado en tu CRM.

Centraliza la recepción y el soporte: utiliza desencadenantes webhook para convertir los tickets de Zendesk o los envíos de formularios de Google en tareas procesables, manteniendo cerca los comentarios de los clientes.

💡Consejo profesional: Para una automatización multiplataforma muy específica, utiliza la API pública de ClickUp. Esto permite a tu equipo técnico crear sincronizaciones bidireccionales con software propietario, como conectar tu herramienta de contabilidad interna a ClickUp para automatizar el seguimiento de facturas y la presupuestación de recursos.

📌Lee «Qué puedes hacer con la API de ClickUp» si estás listo para ir más allá de las recetas predefinidas y quieres crear un motor personalizado para tu empresa. Aprenderás todo, desde la autenticación de tus solicitudes hasta cómo configurar sincronizaciones bidireccionales entre ClickUp y tu software externo más importante.

Ventaja n.º 9: automatización de tareas periódicas que ahorra horas

Piense en todas las tareas repetitivas que su equipo realiza cada semana: enviar informes semanales, preparar agendas para las reuniones del equipo o hacer un seguimiento de los clientes. En muchas herramientas, esto requiere que alguien recree manualmente la misma tarea repetidamente. Es un proceso aburrido que reduce enormemente la productividad.

Elimine estas tareas administrativas con la función de tareas periódicas de ClickUp.

Configura una tarea periódica en ClickUp en lugar de volver a crear una tarea repetitiva cada vez.

En lugar de recrear cada acción, puedes configurarlas para que se repitan según un calendario específico: diario, semanal, mensual o incluso con una cadencia personalizada. Cuando configuras una tarea para que se repita, puedes configurarla para que transfiera automáticamente todas sus propiedades, incluidos los asignados, las listas de control y las fechas límite, lo que te ahorra la configuración manual.

📮 ClickUp Insight: El 21 % de las personas afirma que más del 80 % de su jornada laboral la dedican a tareas repetitivas. Y otro 20 % afirma que las tareas repetitivas consumen al menos el 40 % de su día. Eso supone casi la mitad de la semana laboral (41 %) dedicada a tareas que no requieren mucho pensamiento estratégico ni creatividad (como los correos electrónicos de seguimiento 👀). Los agentes de IA de ClickUp ayudan a eliminar esta rutina. Piensa en la creación de tareas, recordatorios, actualizaciones, notas de reuniones, redacción de correos electrónicos e incluso la creación de flujos de trabajo de principio a fin. Todo eso (y más) se puede automatizar en un santiamén con ClickUp, tu aplicación para todo lo relacionado con el trabajo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatizaciones, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

Ventaja n.º 10: Plantillas listas para usar que agilizan la configuración.

Cuando tienes una empresa en crecimiento, no tienes tiempo para crear cada flujo de trabajo desde cero. Reinventar la rueda para procesos comunes como la incorporación de clientes o el seguimiento de errores es una enorme pérdida de tiempo y energía. Además, conduce a una ejecución inconsistente en todo tu equipo.

El Centro de plantillas de ClickUp te permite saltarte la configuración manual y poner en marcha proyectos utilizando planos ya establecidos. Se trata de entornos de trabajo completamente desarrollados y creados por expertos en procesos. Cuando cargas una plantilla para un caso de uso, heredas todo un ecosistema diseñado para esa meta específica.

Estas plantillas también incluyen recetas de automatización. En lugar de tener que averiguar la lógica por ti mismo, la plantilla viene con las reglas «Si-Entonces» preconfiguradas. En el momento en que aplicas la plantilla, tus cambios de estado, asignaciones de tareas y notificaciones a las partes interesadas se activan.

Esta es una forma inteligente de garantizar que tu equipo siga un proceso estandarizado sin pasar por el periodo de prueba y error que supone crearlo tú mismo.

Ventaja n.º 11: escalabilidad para equipos de cualquier tamaño.

Las herramientas de gestión de proyectos funcionan bien cuando tu equipo es pequeño, pero se colapsan en cuanto añades niveles de gestión o departamentos multifuncionales. Normalmente, este cambio se nota cuando el rendimiento empieza a disminuir o cuando los costes aumentan tanto que contratar a 10 empleados más parece una penalización.

ClickUp está diseñado para gestionar esta transición sin que se vea afectado el rendimiento. La plataforma utiliza una estructura jerárquica (espacios, carpetas y listas) que le permite añadir profundidad organizativa según sea necesario. Esto significa que su estrategia de automatización puede madurar al mismo tiempo que su plantilla.

Organiza todos los archivos sin esfuerzo con ClickUp Jerarquía de proyectos, lo que garantiza un fácil acceso siempre que lo necesites.

No te obliga a adoptar una configuración de tamaño único para todos; puedes crear reglas sencillas para un solo proyecto e ir añadiendo gradualmente secuencias de acciones complejas y multifuncionales. Como resultado, tus operaciones se vuelven más sofisticadas.

Ventaja n.º 12: Acceso móvil para mantener el trabajo en marcha

A veces, el trabajo puede extenderse más allá de tu escritorio. Las aprobaciones urgentes y las actualizaciones críticas a menudo no tienen tiempo de pasar por el reloj antes de aparecer en tu pantalla. Por lo tanto, si tu sistema de automatización está vinculado a tu ordenador portátil, te conviertes en un obstáculo, dejando a todo el equipo esperando a que vuelvas a conectarte.

Por eso te ayudamos a mantener tu trabajo fluyendo desde cualquier lugar con la aplicación móvil ClickUp. Obtienes acceso completo a tus tareas, documentos y notificaciones, en caso de que necesites responder a flujos de trabajo urgentes mientras te desplazas. También activa notificaciones push desde disparadores automatizados, aprueba solicitudes con un solo toque y te mantiene informado sobre el progreso del proyecto sin necesidad de abrir tu ordenador. Con una sincronización completa entre dispositivos, tu entorno de trabajo está siempre actualizado.

¿El resultado final? El crecimiento no siempre tiene por qué traer consigo problemas iniciales. Con ClickUp Automatizaciones, puedes crear la columna vertebral operativa que ayude a tu equipo a escalar de manera eficiente.

Cómo utilizan ClickUp Automatización los equipos en crecimiento

A continuación, le mostramos cómo los diferentes departamentos de una empresa en crecimiento pueden aplicar estas ventajas de la automatización para resolver problemas del mundo real.

Equipos de marketing que realizan la automatización de los flujos de trabajo de las campañas

Un equipo de marketing puede crear un formulario ClickUp para nuevas solicitudes de campaña. Cuando se envía el formulario, una automatización crea instantáneamente una nueva tarea en su lista de recepción de campañas.

A continuación, aplica una plantilla completa que incluye todas las subtareas y la lista de control de ClickUp necesarias para un lanzamiento. Al mismo tiempo, la automatización también identifica el tipo de solicitud para asignar el gestor de campaña adecuado.

Mientras tanto, tu equipo creativo también recibe la notificación en su canal de chat dedicado de ClickUp, indicando que el briefing está listo para su revisión. La automatización de estas capas de recepción y asignación elimina el proceso de clasificación manual y garantiza que ninguna solicitud se pierda en la bandeja de entrada.

🎥 Así es como los equipos de marketing utilizan ClickUp Automatización en la vida real:

La agencia de marketing Brand Right Marketing Agency confía plenamente en ClickUp Automatizaciones y Plantillas para su flujo de trabajo:

Cuando nuestra redactora termina de escribir, asigna la tarea a una opción determinada que la pasa automáticamente a la siguiente persona responsable de revisarla. Esta persona recibe automáticamente un correo electrónico indicando que el contenido está listo para ser revisado y le proporciona un enlace al sitio web para el que lo estamos escribiendo y un enlace a las tareas de ClickUp, lo que nos facilita enormemente el seguimiento. Acabo de empezar a utilizar la automatización que he configurado para el equipo de ventas para ayudarnos a ponernos en contacto con alguien si está interesado en trabajar con nosotros en un sitio web o un paquete de branding. Lo tenemos configurado para que reciban ocho seguimientos que se envían automáticamente según las diferentes fechas que se han establecido; es una nueva automatización y estoy deseando ver cómo nos funciona. 😊🙏

Cuando nuestra redactora termina de escribir, asigna la tarea a una opción determinada que la pasa automáticamente a la siguiente persona responsable de revisarla. Esta persona recibe automáticamente un correo electrónico indicando que el contenido está listo para ser revisado y le proporciona un enlace al sitio web para el que lo estamos escribiendo y un enlace a las tareas de ClickUp, lo que nos facilita enormemente el seguimiento. Acabo de empezar a utilizar la automatización que he configurado para el equipo de ventas, que nos ayuda a ponernos en contacto con personas interesadas en trabajar con nosotros en un sitio web o un paquete de branding. Lo hemos configurado para que reciban ocho seguimientos que se envían automáticamente según las diferentes fechas establecidas. Es una nueva automatización y estoy deseando ver cómo nos funciona. 😊🙏

Equipos de producto que optimizan la gestión de sprints

Para un equipo de producto que utiliza un flujo de trabajo ágil, se puede configurar una automatización en su tablero de sprints. Cuando un desarrollador arrastra una tarea a la columna de estado «Listo para control de calidad», la tarea se reasigna automáticamente al responsable de control de calidad y se añade un comentario etiquetándolo para su revisión.

Esta sencilla automatización de traspaso garantiza que las ceremonias de sprint se centren en decisiones estratégicas, y no solo en actualizaciones verbales del estado. La misma acción también actualiza simultáneamente el tablero Kanban de ClickUp, el backlog de sprint de ClickUp y la vista de cronograma.

🎥 Aquí tienes algunas ideas de automatización para equipos de ingeniería y de producto:

Equipos de operaciones que crecen sin aumentar la plantilla.

Puede optimizar todo el proceso de incorporación de proveedores para su equipo de operaciones mediante la automatización. Cuando un proveedor envía un formulario de ClickUp, el sistema desencadena instantáneamente una plantilla y rellena una lista de control estandarizada de requisitos.

En lugar de que el responsable de operaciones delegue las tareas manualmente, la automatización identifica la fase de cumplimiento y asigna subtareas de ClickUp al equipo jurídico para su revisión. Incluso programa un recordatorio de seguimiento de siete días para mantener el proceso en marcha.

Una vez que se marca el último elemento, la automatización mueve la tarea a una lista archivada para mantener tu entorno de trabajo organizado. Este flujo de trabajo automatizado te permite gestionar un volumen creciente de proveedores sin necesidad de contratar a más personal para gestionar los traspasos.

🌟 Resultados reales: Pigment, una empresa de software en rápido crecimiento , mejoró su eficiencia de incorporación en un 88 % con ClickUp. Al pasar de intercambios de correos electrónicos, mensajes de Slack y listas de control estáticas de Notion a un proceso más eficaz con ClickUp Automatizaciones, proporcionaron a los nuevos empleados los recursos necesarios para empezar a trabajar mucho más rápido.

Cómo empezar a utilizar ClickUp Automatizaciones

No es necesario ser un experto técnico para empezar a ahorrar tiempo con ClickUp Automatizaciones. Aquí tienes una sencilla guía de cuatro pasos para poner en marcha tu primer flujo de trabajo. ✨

Empieza con un proceso tedioso: identifica una tarea repetitiva que tu equipo realice cada semana, desde asignar nuevos clientes potenciales hasta preparar un informe semanal.

Utiliza el generador de automatizaciones: haz clic en el botón «Automatizar» desde cualquier espacio, carpeta o lista en ClickUp y elige el desencadenante (el «cuando») y la acción (el «entonces») en un sencillo menú desplegable.

Desencadena automáticamente las acciones adecuadas y ejecuta las operaciones sin problemas con ClickUp Automatizaciones.

Prueba en un ámbito reducido: antes de utilizar la automatización en todo el entorno de trabajo, aplícala a una sola tarea o lista no crítica para comprobar la lógica y asegurarte de que funciona como esperabas.

Iterar en función de los resultados: perfecciona los desencadenantes y las condiciones en función de tu automatización en acción y hazla aún más eficaz.

💡 Consejo profesional: Si no estás seguro de qué tareas manuales descargar primero, deja que ClickUp Brain analice el comportamiento de tu equipo. La IA puede identificar patrones de flujo de trabajo repetitivos y sugerir recetas de automatización personalizadas diseñadas específicamente para eliminar tus cuellos de botella únicos. Utiliza ClickUp Brain para crear automatizaciones más inteligentes y personalizadas para tu flujo de trabajo.

Ponga sus operaciones en piloto automático incluso mientras crece.

El crecimiento de la empresa y el trabajo rutinario no tienen por qué ir de la mano. De hecho, es casi inevitable que este último frene el primero.

ClickUp Automatizaciones puede liberarte a ti y a tu equipo del trabajo repetitivo y de bajo impacto que agota tu energía y creatividad.

A medida que tu empresa crezca, te enfrentarás a retos de coordinación cada vez más complejos, y los procesos manuales simplemente no podrán seguir el ritmo. ClickUp Automatizaciones proporciona la ventaja que permite a tu equipo aumentar la producción sin aumentar proporcionalmente el número de empleados.

Las ventajas se acumulan con el tiempo: más horas ahorradas, menos errores costosos, mayor visibilidad en toda la organización y mayor capacidad para realizar el trabajo significativo que impulsa su empresa.

Empieza a utilizar ClickUp de forma gratuita y optimiza el flujo de trabajo como base de tus procesos hoy mismo. Así es como superarás a la competencia mañana.

Preguntas frecuentes (FAQ)

ClickUp Automations es un motor basado en reglas que sigue comandos del tipo «si esto, entonces aquello» para automatizar tareas repetitivas. ClickUp Brain es la capa de inteligencia artificial que hace que esas automatizaciones sean más inteligentes al comprender el contexto y adaptarse a tu trabajo.

Puede configurar automatizaciones básicas de ClickUp, como cambios de estado o asignaciones de tareas, en solo unos minutos utilizando plantillas prediseñadas. Los flujos de trabajo más complejos y de varios pasos pueden tardar más en configurarse, pero el tiempo ahorrado se amortiza casi de inmediato.

Para los flujos de trabajo que se realizan íntegramente en ClickUp, las automatizaciones nativas de ClickUp pueden gestionar casi cualquier situación sin necesidad de herramientas externas. Zapier sigue siendo una opción adecuada para establecer la conexión entre ClickUp y aplicaciones que no tienen una integración nativa.

Por supuesto. ClickUp Automatización es increíblemente valioso para los equipos pequeños, ya que elimina la sobrecarga de coordinación que puede suponer una carga desproporcionada para un equipo reducido. Implementar la automatización desde el principio te ayuda a establecer hábitos eficientes que respaldarán tu empresa a medida que crezcas.