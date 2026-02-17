Las agencias globales pierden tiempo cuando los resúmenes, los comentarios, los archivos y el seguimiento de las entregas se encuentran en diferentes herramientas. A través de las zonas horarias, las pequeñas diferencias en la entrega se convierten en retrasos reales.

Una investigación de la Harvard Business School reveló que la comunicación sincrónica, como las llamadas telefónicas y las videollamadas, disminuyó un 11 % cuando el retraso entre compañeros de trabajo aumentó en una hora.

En esta guía, desglosamos las mejores herramientas de productividad en la nube para agencias globales, en qué destaca cada una y cómo crear una pila de entrega que se mantenga rápida en todas las zonas horarias. También mostraremos cómo ClickUp reúne tareas, documentos, colaboración, elaboración de informes e IA en un solo entorno de trabajo, para que los equipos globales dediquen menos tiempo a perseguir objetivos y más a cumplir plazos.

¿Busca una comparación rápida de las mejores herramientas de productividad en la nube? Aquí tiene un resumen de las mejores herramientas de productividad en la nube para agencias globales y lo que ofrece cada una. 📊

Herramienta Mejores funciones Ideal para Precios* ClickUp Gestión de tareas integrada, documentos, paneles, control de tiempo, herramientas de automatización y colaboración en tiempo real. Agencias que desean gestionar tareas, realizar el seguimiento de proyectos, gestionar documentos y realizar la elaboración de informes en un solo lugar. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Notion Documentos y wikis, bases de datos, vistas de seguimiento de proyectos, colaboración en equipo, plantillas. Equipos que desean documentos flexibles y una gestión de proyectos ligera en un solo entorno de trabajo. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes. Microsoft 365 Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, uso compartido de archivos de OneDrive, calendarios de Outlook. Agencias estandarizadas con Microsoft Office y controles de administración de nivel corporativo. Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 7,20 $/usuario/mes. Google Workspace Google Drive, Documentos de Google, Google Calendar, videollamadas Meet, unidades compartidas y controles de administración. Equipos distribuidos que trabajan con Documentos de Google y necesitan un uso compartido rápido de archivos y eventos del Calendario. Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 8,40 $ al mes por usuario, facturados anualmente. Figma/FigJam Diseño multijugador, creación de prototipos, talleres FigJam, comentarios, historial de versiones. Equipos creativos y de producto que necesitan intercambiar diseños y comentarios en el mismo archivo. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 5 $ por usuario al mes. Adobe Creative Cloud Aplicaciones creativas, bibliotecas compartidas, almacenamiento de activos, historial de versiones y consola de administración para administradores. Agencias que producen grandes volúmenes de activos creativos entre equipos y clientes. Versión de prueba gratuita disponible; precios a partir de 54,99 $ por licencia al mes, facturados anualmente. Slack Canales, reuniones rápidas, videollamadas, uso compartido de pantalla, integraciones y colaboración externa a través de Slack Connect. Herramientas de comunicación para agencias que necesitan traspasos más rápidos y menos hilos de correo electrónico largos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 8,75 $ al mes por usuario. Airtable Gestión del trabajo estilo base de datos, vistas, automatizaciones, formularios, permisos y funciones de elaboración de informes. Equipos de operaciones y entrega que gestionan flujos de trabajo, recursos y solicitudes de clientes a gran escala. Plan Free disponible; plan para equipos con un coste de 24 $ por usuario al mes. Miro Pizarras visuales, plantillas, talleres, videollamadas, votaciones, Talktracks. Equipos dedicados a la estrategia, la investigación y los talleres que necesitan una colaboración asíncrona entre diferentes zonas horarias. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 8 $ por usuario al mes. Dropbox Business Almacenamiento de archivos, uso compartido de archivos, controles de administración, permisos, control de versiones, opciones de recuperación. Agencias que necesitan un almacenamiento en la nube fiable y un acceso estructurado a los activos de los clientes. Los planes de pago comienzan en 19,99 $ por usuario al mes.

Cuando gestionas proyectos en diferentes regiones, necesitas un software de productividad que te permita mantener tu calendario y tus tareas claros. Puedes empezar por comprobar si la herramienta tiene compatibilidad con la gestión sólida de proyectos y tareas sin añadir trabajo administrativo a los miembros de tu equipo.

✅ Esto es lo más importante para la prestación de servicios de las agencias globales:

Organización clara de tareas para que puedas asignar tareas, realizar un seguimiento del progreso y mantener un seguimiento coherente de los proyectos en múltiples proyectos.

Colaboración real en equipo con comentarios, aprobaciones y uso compartido del contexto para reducir los problemas de comunicación entre zonas horarias.

Uso compartido de archivos fiable con almacenamiento de archivos, control de versiones y controles de acceso para que los activos de los clientes se mantengan precisos y seguros en términos de seguridad.

Control de tiempo integrado e informes detallados para que puedas realizar un seguimiento de la productividad, proteger los márgenes y mejorar la satisfacción del cliente.

Herramientas de automatización para tareas repetitivas , de modo que la productividad de su equipo se mantenga estable durante los traspasos.

Herramientas de comunicación que ofrecen compatibilidad con videollamadas y uso compartido de pantalla cuando necesitas una coordinación rápida, además de integraciones con herramientas como Google Drive, Google Calendar y Microsoft Teams.

Funciones de elaboración de informes y análisis avanzados que proporcionan información valiosa sobre la carga de trabajo, el riesgo de entrega y el progreso de los proyectos en curso.

Funciones empresariales como controles de administración, seguridad y precios personalizados, para que puedas ampliar el mismo sistema a todas las regiones a medida que crece la plantilla.

Esta es nuestra selección de las mejores herramientas de productividad basadas en la nube que puede utilizar si es una agencia global que busca gestionar sus proyectos y tareas a tiempo.

1. ClickUp (la mejor opción para reducir la dispersión del trabajo y la dispersión de la IA en la entrega global)

Colabora con equipos en plataformas alojadas en la nube con ClickUp Chats.

Las agencias globales pierden tiempo cuando la entrega depende de sistemas que no comparten contexto. Los resúmenes, las aprobaciones, los comentarios y el seguimiento terminan en lugares diferentes. Esta fragmentación se denomina «expansión del trabajo» y ralentiza la ejecución entre los equipos remotos.

La IA puede añadir otra capa de complejidad cuando los equipos utilizan múltiples herramientas de IA sin un uso compartido del contexto. El resultado es más cambios, más trabajo duplicado y una ejecución menos coherente.

ClickUp ayuda a resolver ambos problemas al ser un espacio de trabajo de IA convergente que reúne su software de productividad básico en un solo sistema. Esto ayuda a que la ejecución se mantenga conectada al contexto y le ayuda a crear un flujo de trabajo con menos lagunas de comunicación.

Aquí tienes una breve guía sobre cómo ClickUp puede ayudarte a conseguirlo.

Mantenga las conversaciones conectadas con la entrega con ClickUp Chat y ClickUp SyncUps.

Comunícate con tu equipo y crea tareas dentro de tu ventana de chat con ClickUp Chat.

Cuando el chat se encuentra fuera de tus herramientas de gestión de proyectos, las actualizaciones quedan ocultas y las acciones pendientes se pierden. ClickUp Chat está diseñado para conectar las conversaciones con la ejecución, de modo que puedas convertir los mensajes en tareas, mantener los hilos vinculados al trabajo relacionado y reducir los mensajes de ida y vuelta.

Sincronice tareas y notas durante las llamadas con ClickUp SyncUp.

Para una coordinación en tiempo real cuando lo necesites, ClickUp SyncUps te ofrece llamadas de audio/vídeo y uso compartido de pantalla integrados en el mismo entorno que utiliza tu equipo para la gestión de proyectos, de modo que puedas pasar de la discusión a la asignación sin cambiar de herramienta.

📌 Ejemplo: El responsable de cuentas de Nueva York publica una solicitud de cambio de un cliente en Chat, crea una tarea a partir del mensaje, etiqueta al propietario del diseño de APAC y el equipo utiliza una breve sincronización para confirmar el alcance antes del traspaso al final del día.

Realice una gestión de tareas y un seguimiento de proyectos fiables con las tareas de ClickUp.

Automatiza tus tareas y mantén el ritmo de trabajo con las tareas de ClickUp

La entrega de la agencia se interrumpe cuando la organización de las tareas es inconsistente entre los equipos. Las tareas de ClickUp facilitan la estandarización de la asignación de tareas y mantienen un seguimiento claro de los proyectos en múltiples proyectos. Puede estructurar el trabajo con propietarios, fechas límite, estados y el nivel de detalle que necesita para proyectos complejos, sin obligar a los equipos a seguir flujos de trabajo rígidos.

Esto resulta especialmente útil cuando el mismo trabajo para un cliente implica a diferentes miembros del equipo en distintas regiones.

Guarde los resúmenes, los comentarios y las decisiones en un solo lugar con ClickUp Docs.

Conecta tus documentos a tu flujo de trabajo en la nube con ClickUp Docs

El trabajo de las agencias globales requiere una amplia documentación: resúmenes, notas de clientes, planes de campaña, dirección creativa, resultados de reuniones y contexto de revisión se encuentran dispersos en varias carpetas.

ClickUp Docs mantiene la documentación cerca de la entrega para que los equipos no pierdan tiempo buscando la última versión. Puede colaborar en tiempo real, hacer comentarios para revisiones y mantener la documentación conectada al trabajo al que da soporte.

Esto reduce el trabajo repetido en los equipos remotos, ya que el «porqué» de una tarea sigue estando disponible cuando otra región la retoma horas más tarde.

💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp Hub de documentos como su «biblioteca de traspaso» para cada cliente. Crea documentos y wikis desde una ubicación centralizada con el hub de documentos de ClickUp Cuando su equipo está repartido por diferentes zonas horarias, la forma más rápida de evitar tener que volver a trabajar es facilitar la búsqueda del «último informe». El hub de documentos le ofrece un lugar centralizado para organizar, buscar y crear documentos y wikis, de modo que su equipo de APAC (Asia-Pacífico) no empiece a trabajar con un archivo obsoleto que su equipo de EE. UU. actualizó durante la noche.

Proporcione visibilidad a los equipos operativos con los paneles de ClickUp.

Cree informes personalizados para mejorar la visibilidad y el seguimiento con los paneles de ClickUp.

Los responsables de operaciones y los gestores de entregas necesitan informes rápidos en los que puedan confiar. Los paneles de ClickUp le permiten crear portales para clientes y vistas de rendimiento que realizan el seguimiento del progreso de múltiples proyectos sin tener que volver a crear manualmente las actualizaciones de estado.

Si el control de tiempo es importante para los márgenes, los paneles de control de ClickUp también tienen compatibilidad con la elaboración de informes tipo hoja de horas y vistas basadas en el tiempo, para que puedas responder a preguntas como «¿Cuánto tiempo ha llevado?» con menos trabajo en hojas de cálculo.

💡 Consejo profesional: utilice las tarjetas de ClickUp AI para gestionar las actualizaciones de estado asíncronas en diferentes zonas horarias. Añada la elaboración de informes basada en IA a sus paneles y panorámicas con las tarjetas de ClickUp AI. Añada una tarjeta de actualización de proyecto con IA o un resumen ejecutivo con IA a su panel de control de ClickUp para poder compartir una instantánea clara del progreso del proyecto sin tener que programar llamadas adicionales. También puede dirigir la tarjeta a una lista, carpeta o espacio específico y volver a ejecutarla antes de un traspaso para mantener la actualización actualizada.

Reduzca las tareas repetitivas con ClickUp Automatizaciones.

Automatiza tus tareas y flujos de trabajo con ClickUp Automations

Cuando los traspasos dependen de la memoria, la entrega global se ralentiza. Las automatizaciones de ClickUp ayudan a automatizar los procesos rutinarios del flujo de trabajo (como actualizar estados, distribuir el trabajo, notificar a los revisores o asignar propietarios) para que las acciones predeterminadas se puedan realizar automáticamente cuando se cumplan las condiciones.

ClickUp también ofrece más de 100 plantillas de automatización de flujos de trabajo listas para usar que agilizan la configuración. Esta es una de las formas más prácticas de reducir las tareas repetitivas y, al mismo tiempo, mantener la responsabilidad vinculada a la ejecución.

Proteja sus márgenes con el control de tiempo y la vista Carga de trabajo de ClickUp.

Visualiza la capacidad de tu equipo a lo largo del tiempo con las vistas Carga de trabajo de ClickUp.

Para las agencias globales, el control de tiempo no es solo un requisito de la hoja de horas. Es una señal de margen y capacidad.

ClickUp permite realizar el seguimiento del tiempo dedicado a las tareas mediante cronómetros o entradas manuales, incluyendo hojas de horas y tarjetas de panel de control, para que puedas mantener los datos de tiempo vinculados al trabajo real.

Y para la planificación de la capacidad, la vista Carga de trabajo ayuda a los equipos a visualizar quién está por encima o por debajo de la capacidad, con opciones para establecer límites de capacidad y ver las cargas de trabajo por día, semana o mes.

Mantenga la IA útil con ClickUp Brain y ClickUp Enterprise Search.

Obtenga resúmenes instantáneos relacionados con sus proyectos y entornos de trabajo con ClickUp Brain

La IA puede mejorar la velocidad, pero solo si respeta el contexto y los permisos. ClickUp Brain añade una capa de IA a tus tareas y proyectos, que conecta los documentos y los miembros del equipo con permisos unificados y controles de privacidad.

Las políticas de IA de ClickUp también impiden que terceros proveedores de IA entrenen con tus datos y no permiten la retención de datos por parte de terceros. Esto es importante para las agencias que trabajan con datos confidenciales.

Cuando la pregunta más importante es «¿Dónde está la última respuesta?», la función Enterprise Search de ClickUp permite buscar en todas las herramientas y aplicaciones conectadas (por ejemplo, Drive, Slack y Gmail) desde un solo lugar, para que los equipos puedan encontrar el contexto sin tener que volver a abrir cinco sistemas diferentes.

💡 Consejo profesional: Realice actualizaciones de estado más rápidas y sincronice los traspasos con ClickUp Brain MAX. Utiliza el dictado por IA en cualquier app con la función ClickUp Brain MAX Talk to Text ClickUp Brain MAX le ayuda a convertir las actualizaciones dispersas en señales de entrega estructuradas, que es exactamente lo que necesita cuando los equipos remotos no están conectados al mismo tiempo.

Las mejores funciones de ClickUp

Correlaciona los flujos de trabajo de las campañas en ClickUp Whiteboards y convierte las notas adhesivas o las figuras en tareas para que los talleres se conviertan en planes de proyecto ejecutables.

Captura las solicitudes de los clientes con ClickUp Formularios , que crea tareas automáticamente, aplica plantillas y asigna propietarios para una recepción coherente entre los equipos remotos.

Revise los activos creativos con ClickUp Revisión añadiendo anotaciones a imágenes, vídeos y archivos PDF directamente en los adjuntos de las tareas y asignando comentarios como retroalimentación.

Sincronice la gestión de horarios en ClickUp Calendar , que se integra con Google Calendar y Outlook Calendar para que los eventos del calendario se muestren junto con el trabajo de entrega.

Reutilice pasos de entrega repetibles con las plantillas de tareas de ClickUp para que los equipos puedan realizar tareas consistentes más rápidamente en múltiples proyectos.

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos miembros del equipo pueden sentirse abrumados al principio, ya que la plataforma ofrece muchas opciones de configuración.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4530 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 ha compartido un comentario positivo sobre ClickUp:

Me gustan los sistemas de integración y la estructura de la plataforma de ClickUp. Realmente facilita el proceso y lo agiliza. A veces, el diseño no es muy intuitivo y la sección de hojas de horas no muestra mis tareas a menos que las busque palabra por palabra. La configuración inicial también fue larga.

Me gustan los sistemas de integración y la estructura de la plataforma de ClickUp. Realmente facilita el proceso y lo agiliza. A veces, el diseño no es muy intuitivo y la sección de hojas de horas no muestra mis tareas a menos que las busque palabra por palabra. La configuración inicial también fue larga.

2. Notion (la mejor para crear hubs de conocimiento compartidos y entornos de trabajo orientados al cliente)

Vía Notion

Cuando una agencia global gestiona múltiples proyectos, la forma más rápida de perder tiempo es dejar que la «fuente de la verdad» se disperse entre documentos y hilos de chat. Notion es útil porque te permite mantener juntos el contexto del proyecto y la documentación de entrega, de modo que los equipos remotos pueden ponerse a trabajar sin tener que buscar el último informe o la última decisión.

En cuanto a la gestión de proyectos, el punto fuerte de Notion son sus bases de datos. Puede configurar una base de datos de tareas con el estado, la persona asignada y las fechas límite, y luego ver ese mismo trabajo en forma de tabla, tablero, calendario o cronograma, dependiendo de cómo prefieran los gestores de proyectos realizar el seguimiento de los mismos.

Notion también ayuda con la gestión de horarios a través del calendario de Notion. Puede mostrar elementos de la base de datos de Notion junto con eventos de Google Calendar, lo que resulta útil cuando necesitas alinear las fechas límite de las tareas con los eventos del calendario en diferentes zonas horarias.

Las mejores funciones de Notion

Organice las tareas y los flujos de trabajo de gestión de proyectos utilizando bases de datos que ofrecen compatibilidad con subtareas y propiedades personalizadas para una organización más clara de las tareas.

Conecta varios calendarios para gestionar los eventos del calendario y los plazos de entrega en un solo lugar.

Conecta herramientas como Slack y Google Drive para reducir los saltos manuales de almacenamiento de archivos y mantener la colaboración en marcha.

Controle quién puede acceder a qué, lo que resulta útil cuando gestiona páginas orientadas al cliente y documentos de entrega internos entre muchos miembros del equipo.

Limitaciones de Notion

Algunos usuarios informan de que la interfaz puede parecer compleja al principio y que la configuración lleva tiempo aprenderla para equipos más amplios.

El rendimiento suele disminuir cuando las bases de datos y las páginas crecen, lo que puede afectar a la productividad diaria del equipo.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ por miembro al mes.

Empresa: 24 $ por miembro al mes.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,6/5 (más de 9500 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2670 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de G2 dice:

«Es muy flexible y se puede modificar/aprovechar desde la gestión de proyectos y el seguimiento de tareas hasta cubrir las necesidades de CRM».

«Es muy flexible, ya que se puede modificar y aprovechar desde la gestión de proyectos y el seguimiento de tareas hasta cubrir las necesidades de CRM».

3. Microsoft 365 (ideal para agencias que estandarizan la entrega en Teams y Microsoft Office)

A través de Microsoft 365

Si su agencia ya elabora propuestas e informes en Microsoft Office, Microsoft 365 puede reducir las fricciones en el flujo de trabajo, ya que el trabajo básico de redacción y hojas de cálculo se realiza dentro del mismo paquete que su equipo ya conoce.

Microsoft Teams suele convertirse en el centro de la colaboración en equipo, con chat, videollamadas y uso compartido de pantalla para revisiones de clientes y traspasos internos. Para compartir archivos, OneDrive y SharePoint admiten el almacenamiento en la nube y los controles de acceso, lo que resulta útil cuando se trabaja con partes interesadas externas.

Donde Microsoft 365 resulta más útil para el trabajo distribuido es en la coautoría. Cuando los archivos se guardan en OneDrive, SharePoint o Teams, varias personas pueden trabajar en el mismo archivo de Word, Excel o PowerPoint al mismo tiempo. Eso reduce los problemas de control de versiones que surgen cuando los equipos se envían adjuntos entre diferentes zonas horarias.

Las mejores funciones de Microsoft 365

Realice videollamadas y realice el uso compartido de pantallas para revisiones con clientes, reuniones internas y traspasos entre diferentes zonas horarias.

Colabora en archivos de Word, Excel y PowerPoint con la función de coautoría en tiempo real cuando los archivos se almacenan en OneDrive o SharePoint.

Recupere archivos perdidos gracias al historial de versiones y al control estructurado de versiones de documentos para el trabajo en uso compartido.

Automatice tareas repetitivas, como notificaciones rutinarias y procesos de flujo de trabajo sencillos, con licencias adicionales para escenarios de corporación más amplios.

Limitaciones de Microsoft 365

Requiere un software de gestión de proyectos independiente cuando se necesita un seguimiento más profundo de los proyectos, planificación de recursos o soporte para proyectos complejos.

Añade trabajo de configuración adicional cuando se desea una gobernanza coherente en Teams, OneDrive y SharePoint a gran escala.

Depende de opciones de terceros para el control de tiempo y la elaboración de informes de productividad específicos de la agencia en muchas configuraciones.

Precios de Microsoft 365

Business Basic: 7,20 $ por usuario al mes.

Business Standard: 15,00 $ por usuario al mes.

Business Premium : 26,40 $ por usuario al mes.

Planes empresariales: precios personalizados.

Versión de prueba gratuita: disponible

Valoraciones y reseñas de Microsoft 365

G2: 4,6/5 (más de 5680 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 980 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Microsoft 365?

Un usuario de Capterra dice:

«Microsoft 365 ofrece un excelente valor por el dinero, especialmente con las múltiples herramientas incluidas en una sola suscripción. El intercambio de archivos y la gestión de documentos funcionan perfectamente con OneDrive y SharePoint. La facilidad de uso es otra de sus ventajas, junto con el soporte al cliente».

«Microsoft 365 ofrece un excelente valor por el dinero, especialmente con las múltiples herramientas incluidas en una sola suscripción. El uso compartido de archivos y la gestión de documentos funcionan perfectamente con OneDrive y SharePoint. La facilidad de uso es otra de sus ventajas, junto con el soporte al cliente».

4. Entorno de trabajo de Google (ideal para agencias que gestionan la colaboración con los clientes a través de Google Drive, Documentos de Google y Google Calendar)

A través del entorno de trabajo de Google

Para las agencias que realizan mucho trabajo de revisión, Google Workspace suele ser una buena opción, ya que sus funciones básicas se basan en la colaboración en tiempo real. Google Drive ofrece compatibilidad con el almacenamiento en la nube y el uso compartido de archivos, mientras que los Documentos de Google facilitan a los equipos remotos la edición conjunta de informes y borradores de trabajo sin tener que enviar versiones por correo electrónico.

Google Calendar también es una de las principales razones por las que los equipos globales adoptan Workspace. Los calendarios compartidos facilitan la gestión de horarios en diferentes zonas horarias, ya que las horas de las reuniones se ajustan a la hora local y la disponibilidad de cada persona.

Google Meet ofrece compatibilidad con los momentos en directo que siguen siendo importantes, como las revisiones creativas y las reuniones con las partes interesadas, mediante videollamadas y el uso compartido de pantalla.

Las mejores funciones de Google Workspace para entornos de trabajo

Controle los permisos para el uso compartido de archivos a nivel de carpeta, incluido el uso compartido con grupos y espacios de colaboración.

Mantenga las revisiones interfuncionales en marcha con la colaboración en tiempo real para los miembros del equipo distribuidos.

Coordina eventos del calendario en todas las regiones con ajustes de zona horaria diseñados para horarios globales.

Realice videollamadas con opciones de uso compartido de pantalla que ofrecen compatibilidad con flujos de trabajo de agencias con gran volumen de revisiones.

Añada unidades de uso compartido y versiones avanzadas de documentos a medida que pasa a planes de pago.

Limitaciones de Google Workspace

Necesita herramientas de gestión de proyectos específicas si desea una gestión de tareas integrada en profundidad, diagramas de Gantt u organización de tareas de principio a fin.

Requiere una gobernanza sólida para evitar el uso compartido externo desordenado a medida que se amplía la colaboración entre clientes y autónomos.

Depende de complementos o sistemas adyacentes para el control de tiempo y el análisis avanzado más allá de la elaboración de informes administrativos básicos.

Precios de Google Workspace

Empresa Starter: 8,40 $ por usuario al mes.

Business Standard : 16,80 $ por usuario al mes.

Business Plus : 26,40 $ por usuario al mes.

Planes empresariales: precios personalizados.

Versión de prueba gratuita: Versión de prueba gratuita de 14 días disponible.

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2: 4,6/5 (más de 47 390 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 17 380 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Google Workspace?

Un usuario de Capterra dijo:

«Creo que Google Workspace es un entorno de trabajo superior para la gestión de equipos. Es extremadamente fácil navegar entre las 20 unidades compartidas que tenemos con cada una de nuestras sucursales. Puedo mover documentos fácilmente. La posibilidad de utilizar un @ especial para enviar correos electrónicos hace que la comunicación del equipo sea eficiente».

«Creo que Google Workspace es un entorno de trabajo superior para la gestión de equipos. Es extremadamente fácil navegar entre las 20 unidades compartidas que tenemos con cada una de nuestras sucursales. Puedo mover documentos fácilmente. La posibilidad de utilizar un @ especial para enviar correos electrónicos hace que la comunicación del equipo sea eficiente».

5. Figma/FigJam (la mejor opción para la colaboración en tiempo real en el diseño entre diferentes zonas horarias)

Vía Figma

Cuando los diseñadores y los clientes trabajan en diferentes zonas horarias, los bucles de retroalimentación pueden convertirse en un cuello de botella. Figma ayuda porque los equipos trabajan desde un único archivo en la nube, lo que reduce el problema de las «versiones erróneas» y mantiene los comentarios vinculados al elemento de diseño exacto que se está discutiendo.

Figma también está diseñado para la colaboración en tiempo real dentro de los archivos. El chat del cursor permite a los usuarios escribir mensajes temporales dentro de un archivo de diseño para realizar preguntas rápidas y confirmaciones durante las horas de solapamiento, lo que puede reducir el número de videollamadas cortas que rompen la concentración.

Los permisos están vinculados al acceso de vista y edición, por lo que puede invitar a los miembros adecuados del equipo sin darles a todos control total. Para talleres y planificación en fases iniciales, FigJam admite pizarras colaborativas con opciones de chat en vivo, comentarios y audio.

Las mejores funciones de Figma/FigJam

Comente los comentarios dentro del archivo, sin cambiar de herramienta de comunicación.

Controle lo que los miembros del equipo pueden hacer con los accesos View, Collab, Dev y Full.

Tiene soporte para grandes grupos de revisión con cientos de colaboradores en un solo archivo.

Comparte el trabajo a través de enlaces para que las revisiones se mantengan conectadas al contexto adecuado.

Limitaciones de Figma/FigJam

El rendimiento puede ralentizarse durante proyectos complejos con archivos más pesados.

La funcionalidad sin conexión está restringida, lo que puede suponer un problema cuando se viaja.

Precios de Figma/FigJam

Starter: Plan Free

Profesional: 5 $ (Collab) / 15 $ (Dev) / 20 $ (Full) por asiento al mes.

Organización: 5 $ (Collab) / 25 $ (Dev) / 55 $ (Full) por asiento al mes.

Corporación: 5 $ (Collab) / 35 $ (Dev) / 90 $ (Full) por asiento al mes.

Valoraciones y reseñas de Figma/FigJam

G2: 4,7/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 840 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Figma/FigJam?

Un crítico de G2 dijo:

«La colaboración con los miembros del equipo es fluida, lo que nos permite convertir ideas bien pensadas en realidad. Esta herramienta respalda nuestras actividades de investigación de UX, como el mapeo de los recorridos de los usuarios, las sesiones de lluvia de ideas y la realización de críticas de diseño. »

«La colaboración con los miembros del equipo es fluida, lo que nos permite convertir ideas bien pensadas en realidad. Esta herramienta respalda nuestras actividades de investigación de UX, como el mapeo de los recorridos de los usuarios, las sesiones de lluvia de ideas y la realización de críticas de diseño. »

💡 Consejo profesional: Si desea obtener una vista más específica para agencias sobre cómo ClickUp respalda este modelo operativo, ClickUp para agencias creativas ayuda a planificar y presentar el trabajo en un solo lugar. Aumente la productividad y realice las tareas más rápidamente con ClickUp para agencias creativas

6. Adobe Creative Cloud (la mejor opción para gestionar la producción creativa de marca a gran escala)

A través de Adobe Creative Cloud

Las agencias globales que envían grandes volúmenes de activos creativos suelen encontrarse con el mismo problema: los archivos y los elementos de marca se dispersan, y los revisores no saben con certeza qué versión está aprobada. Adobe Creative Cloud para equipos está diseñado para ese entorno, ya que combina las aplicaciones creativas básicas con controles empresariales que ayudan a las agencias a gestionar los activos y el acceso de los miembros del equipo.

Para las operaciones creativas diarias, las bibliotecas compartidas son importantes. A través de Adobe Creative Cloud, los equipos pueden acceder a «bibliotecas propiedad de la empresa», lo que ayuda a mantener la coherencia de los activos de la marca, como los colores y los componentes, en múltiples proyectos.

En el lado administrativo, los usuarios tienen acceso a una consola de administración basada en la web, además de la posibilidad de recuperar activos cuando alguien se va. Esto es útil para agencias con autónomos, equipos rotativos o cambios frecuentes de personal, ya que la propiedad y el acceso pueden permanecer bajo el control de la empresa en lugar de estar en cuentas personales.

Las mejores funciones de Adobe Creative Cloud en la nube

Almacena activos usados de forma compartida y paletas de colores para mantener la coherencia de la marca en todos los proyectos.

Restaure versiones anteriores de archivos hasta 180 días.

Gestiona las licencias de forma centralizada y recupera los activos de la empresa a medida que cambian los roles.

Mantenga los archivos de trabajo accesibles en la nube para todos los equipos remotos.

Limitaciones de Adobe Creative Cloud

Los equipos suelen necesitar tiempo de formación para alcanzar un dominio completo.

El precio puede parecer elevado, especialmente para equipos pequeños con muchos asientos.

Precios de Adobe Creative Cloud en la nube

Creative Cloud Standard: 54,99 $ por licencia al mes, facturado anualmente.

Creative Cloud Pro: 69,99 $ por licencia al mes, facturado anualmente.

Creative Cloud Pro para equipos: 99,99 $ por licencia al mes, facturado anualmente.

Valoraciones y reseñas de Adobe Creative Cloud

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 7300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Adobe Creative Cloud?

Un crítico de G2 dijo:

«Mi trabajo diario incluye la preparación de clases breves, vídeos educativos, material de orientación para pacientes y sesiones de enseñanza en línea. Lo utilizo (Adobe Creative Cloud) para diseñar gráficos de dietas, publicaciones educativas para pacientes e imágenes relacionadas con la salud para diferentes condiciones, que utilizo habitualmente en la orientación clínica, las publicaciones educativas y las sesiones de enseñanza en línea».

«Mi trabajo diario incluye la preparación de clases breves, vídeos educativos, material de orientación para pacientes y sesiones de enseñanza en línea. Lo utilizo (Adobe Creative Cloud) para diseñar gráficos de dietas, publicaciones educativas para pacientes e imágenes relacionadas con la salud para diferentes condiciones, que utilizo habitualmente en la orientación clínica, las publicaciones educativas y las sesiones de enseñanza en línea».

7. Slack (la mejor para una comunicación rápida entre los canales internos y los clientes)

A través de Slack

Cuando una agencia global opera en diferentes zonas horarias, el mayor obstáculo suele ser la falta de comunicación entre las actualizaciones. Las personas toman decisiones en un lugar, alguien pierde el contexto y la siguiente región pasa la primera hora preguntando «¿qué ha cambiado?».

Slack está diseñado para la comunicación asíncrona y no lineal, de modo que los equipos pueden aportar actualizaciones cuando están conectados, en lugar de esperar al «momento oportuno» o responder a largos hilos de correo electrónico.

En lugar de que la información se disperse por mensajes directos y bandejas de entrada aleatorias, el enfoque de Slack fomenta que los debates se mantengan organizados por proyecto o tema, lo que reduce el riesgo de dejar fuera del circuito a miembros clave del equipo. Esto puede mejorar la productividad del equipo cuando se desarrollan varios proyectos en paralelo y se producen traspasos a diario. Slack también suele funcionar bien cuando las agencias necesitan colaborar con partes interesadas externas.

Las mejores funciones de Slack

Colabora con clientes y socios en canales con uso compartido sin abrir todo tu entorno de trabajo.

Realice videollamadas de audio y vídeo con uso compartido de pantalla para aprobaciones y traspasos rápidos.

Mantenga los mensajes, archivos y conversaciones accesibles para que los gestores de la gestión de proyectos puedan encontrar rápidamente las decisiones tomadas.

Conecta más de 2600 aplicaciones, incluido Google Drive, para mantener el uso compartido de archivos vinculado a las conversaciones.

Limitaciones de Slack

El plan Free limita el historial de mensajes y archivos, lo que puede reducir la visibilidad del trabajo a largo plazo con los clientes.

Slack no es un software de gestión de proyectos, por lo que seguirá necesitando herramientas de gestión de proyectos para asignar tareas y realizar el seguimiento del progreso.

Precios de Slack

Pro: 8,75 $ por usuario al mes.

Business+ : 18 $ por usuario al mes.

Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 37 990 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 975 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Slack?

Un crítico de G2 dejó el siguiente comentario:

«De todos los programas de comunicación que he utilizado, Slack es sin duda el más completo, intuitivo y con una interfaz más atractiva. No se me ocurre ningún aspecto que se pueda mejorar... ¡La posibilidad de crear canales con personas tanto dentro como fuera de mi organización es increíble!».

«De todos los programas de comunicación que he utilizado, Slack es sin duda el más completo, intuitivo y con una interfaz más atractiva. No se me ocurre ningún aspecto que se pueda mejorar... ¡La posibilidad de crear canales con personas tanto dentro como fuera de mi organización es increíble!».

8. Airtable (la mejor para flujos de trabajo estructurados y operaciones de campaña)

A través de Airtable

Airtable se posiciona como una plataforma para crear aplicaciones empresariales y conectar el flujo de trabajo y los datos de extremo a extremo, lo que resulta útil para los equipos de operaciones que necesitan un único sistema para ejecutar procesos de flujo de trabajo recurrentes.

Para las agencias, la verdadera ventaja es el control y la coherencia. Puede estandarizar la forma en que se realiza el seguimiento del trabajo en todas las regiones y reducir la confusión en la elaboración de informes que se produce cuando la información de entrega se duplica en varias herramientas. Eso convierte a Airtable en una herramienta de productividad práctica para equipos que gestionan tareas complejas y proyectos en curso a gran escala.

Airtable también hace hincapié en la gobernanza y la seguridad como parte de su plataforma, lo cual es importante cuando se gestiona la información de los clientes y los datos operativos estructurados entre los miembros de un equipo distribuido.

Las mejores funciones de Airtable

Convierta las bases en vistas basadas en roles para creativos, operaciones y responsables de cuentas.

Automatice tareas repetitivas como actualizaciones de estado, notificaciones y aprobaciones.

Cambie entre la cuadrícula y otros diseños para ofrecer compatibilidad con diferentes procesos de flujo de trabajo.

Recopile las solicitudes de los clientes y los informes internos en un formato coherente.

Limitaciones de Airtable

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje cuando se realiza el ajuste por primera vez para tareas más complejas.

Los críticos suelen señalar que los precios aumentan cuando se necesitan funciones avanzadas o más almacenamiento.

Precios de Airtable

Equipo: 24 $ por usuario al mes

Empresa: 54 $ por usuario al mes

Escala empresarial: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 3180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2210 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Airtable?

Un crítico en G2 dijo:

«Empecé a usar Airtable en cuanto me di cuenta de que había agotado todo lo que ofrecía Excel. Tras innumerables intentos de forzar una estructura de base de datos en hojas de cálculo, finalmente encontré Airtable y, casi diez años después, nunca he mirado atrás. Airtable es increíblemente fácil de navegar desde el principio».

«Empecé a usar Airtable en cuanto me di cuenta de que había agotado todo lo que ofrecía Excel. Tras innumerables intentos de forzar una estructura de base de datos en hojas de cálculo, finalmente encontré Airtable y, casi diez años después, nunca he mirado atrás. Airtable es increíblemente fácil de navegar desde el principio».

9. Miro (ideal para talleres, alineación y colaboración visual)

Vía Miro

En las agencias distribuidas, el trabajo de alineación a menudo se convierte en el proyecto oculto. Miro se basa en una pizarra en línea con zoom que ofrece compatibilidad con la colaboración sincrónica y asincrónica, lo que facilita mantener la visibilidad del trabajo de planificación en todas las zonas horarias.

Para los responsables de agencias, Miro resulta muy valioso cuando se necesita convertir aportaciones imprecisas en un plan compartido. Los equipos lo utilizan para intercambiar ideas, correlacionar flujos de trabajo y organizar talleres estructurados, lo que ayuda a reducir los malentendidos durante los traspasos. Su biblioteca de plantillas también ayuda a los equipos a empezar más rápido, en lugar de tener que crear cada tablero desde cero.

Miro también se inclina por la explicación asíncrona, no solo por la edición asíncrona. Con Talktrack, los equipos pueden grabar tutoriales que permanecen integrados en el tablero, de modo que alguien de otra región pueda comprender las decisiones y la intención sin tener que programar otra reunión.

Las mejores funciones de Miro

Organice talleres interactivos con herramientas de facilitación como cronómetros y votaciones.

Graba tutoriales asíncronos con Talktrack para que los equipos de otras zonas horarias puedan seguir las decisiones directamente en el tablero.

Colabora en las reuniones de Teams con la experiencia Miro en Teams.

Organice videollamadas basadas en tableros con uso compartido de pantalla, integración de calendarios y transcripción en directo a un documento (beta).

Limitaciones de Miro

Miro es una buena herramienta para la colaboración, pero aún así necesitas herramientas de gestión de proyectos para la gestión de tareas, el control de tiempo y la elaboración de informes de entrega.

Los tableros pueden resultar difíciles de gestionar a gran escala sin unos estándares del entorno de trabajo sólidos y sin la propiedad clara de las responsabilidades.

Precios de Miro

Free

Starter: 8 $ por usuario al mes

Empresa: 16 $ por usuario al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4,7/5 (más de 12 330 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1670 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Miro?

Un crítico de G2 dice:

«Me encanta cómo Miro hace que sea fácil y natural dar vida a las ideas de forma visual. Es como tener una pizarra infinita en la que todo el mundo puede participar. Imparto muchos talleres para clientes del sector publicitario, y Miro me ayuda a colaborar en tiempo real».

«Me encanta cómo Miro hace que sea fácil y natural dar vida a las ideas de forma visual. Es como tener una pizarra infinita en la que todo el mundo puede participar. Imparto muchos talleres para clientes del sector publicitario, y Miro me ayuda a colaborar en tiempo real».

10. Dropbox Business (la mejor opción para el almacenamiento y uso compartido de archivos y el control de versiones)

A través de Dropbox Business

Las agencias globales mueven muchos archivos, y los errores con los archivos son costosos. Cuando los equipos realizan un uso compartido de activos creativos entre regiones, el problema de la «versión más reciente» aparece rápidamente, y una sola carga incorrecta puede retrasar un proyecto.

Dropbox Business se posiciona como un almacenamiento en la nube seguro para equipos empresariales, con funciones de recuperación de archivos e historial que ayudan a reducir el riesgo de sobrescrituras y eliminaciones accidentales durante el trabajo activo.

Para los responsables de operaciones, Dropbox suele ser una «herramienta de estabilidad». Ayuda a que el intercambio de archivos sea predecible, reduce el riesgo de pérdida de activos y favorece una gestión más clara de las carpetas relacionadas con los clientes. Si tu agencia ya cuenta con un software de gestión de proyectos, Dropbox Business puede seguir siendo la columna vertebral para un almacenamiento de archivos fiable entre equipos remotos.

Las mejores funciones de Dropbox Business

Proporciona 5 TB de almacenamiento en Standard para los activos utilizados de forma compartida por la agencia.

Restaure archivos eliminados hasta 180 días con Standard, que ofrece compatibilidad con mejores prácticas de control de versiones.

Transfiere archivos de hasta 100 GB en Standard para entregas creativas pesadas.

Gestiona el uso compartido y los permisos del equipo para el trabajo de cara al cliente.

Limitaciones de Dropbox Business

Dropbox te ayuda a almacenar y realizar el uso compartido de recursos, pero aún necesitas un software de gestión de proyectos para asignar tareas y realizar el seguimiento del progreso.

Si su agencia necesita flujos de trabajo de revisión creativa más profundos, puede confiar en Adobe Creative Cloud u otras herramientas de colaboración junto con él.

Precios de Dropbox Business

Profesional: 19,99 $ al mes.

Estándar: 18 $ por usuario al mes.

Avanzado: 30 $ por usuario al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dropbox Business

G2: 4,4/5 (más de 30 850 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 21 670 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Dropbox Business?

Un crítico de G2 dice:

«Lo que más me gusta de Dropbox es su fiabilidad sin igual y la sensación de que realmente puedes «configurarlo y olvidarte». Para mí, su tecnología de sincronización delta sigue siendo el estándar de referencia: solo carga las partes de un archivo que han cambiado, lo que hace que las actualizaciones sean increíblemente rápidas, incluso cuando trabajo con grandes conjuntos de datos».

«Lo que más me gusta de Dropbox es su fiabilidad sin igual y la sensación de que realmente puedes «configurarlo y olvidarte». Para mí, su tecnología delta-sync sigue siendo el estándar de referencia: solo sube las partes del archivo que han cambiado, lo que hace que las actualizaciones sean increíblemente rápidas, incluso cuando trabajo con grandes conjuntos de datos».

Si ya tiene ajustado su conjunto básico de herramientas, estas tres herramientas de productividad en la nube pueden cubrir las carencias «intermedias» con las que se encuentran las agencias globales, especialmente en lo que respecta a las reuniones virtuales y la automatización de tareas repetitivas en múltiples herramientas.

Zoom : una herramienta de reuniones virtuales muy útil cuando las revisiones de los clientes aún requieren explicaciones en directo. Zoom admite videollamadas con uso compartido de pantalla, por lo que los equipos pueden revisar juntos una presentación o un panel de elaboración de informes sin tener que enviar una docena de versiones de un lado a otro.

Loom : una herramienta de mensajería de vídeo asíncrona para transferencias más rápidas entre zonas horarias. Loom te permite grabar tu pantalla (con o sin cámara), compartir un enlace al instante y recopilar comentarios, lo que funciona bien para obtener comentarios creativos cuando los miembros de tu equipo no están conectados al mismo tiempo.

Zapier : Una herramienta de automatización del flujo de trabajo que conecta las aplicaciones que ya utiliza su agencia. Zapier le permite crear flujos de trabajo automatizados mediante una configuración de desencadenantes y acciones, y ofrece compatibilidad con más de 7000 aplicaciones, lo que resulta útil cuando su proceso de entrega abarca herramientas como Google Drive, Slack y hojas de cálculo.

Dirige una agencia global con ClickUp

Elegir herramientas de productividad en la nube para una agencia global no se trata solo de almacenamiento de archivos o videollamadas. Se trata de mantener las tareas, el contexto, las aprobaciones y la elaboración de informes conectados, para que el trabajo siga avanzando incluso cuando los equipos están desconectados en diferentes regiones.

ClickUp funciona bien cuando se desea reducir el cambio de herramientas y crear un único sistema de entrega en el que los equipos puedan confiar en todas las zonas horarias. Puede centralizar la ejecución en Tareas, mantener los informes y las decisiones en Documentos y compartir la visibilidad en tiempo real a través de Paneles. Las automatizaciones ayudan a que los traspasos se realicen de forma coherente, y ClickUp Brain añade soporte de IA dentro del mismo entorno de trabajo donde se produce realmente la entrega.

