Las 10 mejores alternativas a Stepfun IA para [año]

Como la mayoría de las herramientas de IA independientes, Stepfun AI tiene sus puntos fuertes. Sin embargo, los equipos que la utilizan a menudo se ven obligados a cambiar de pestaña para terminar su trabajo.

Tienes que copiar y pegar el contexto de tu plan de proyecto en la IA y, a continuación, volver a introducir los resultados en tu lista de tareas. ¿El resultado? Pierdes un tiempo valioso y tu concentración con cada cambio.

Una investigación de ClickUp reveló que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que manejar varias plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. Si estás aquí, probablemente también te hayas dado cuenta de que las herramientas que permanecen aisladas de tu trabajo solo aumentan los gastos generales.

Si tu equipo está buscando herramientas de IA que os ayuden a trabajar más rápido, esta guía te presentará 10 alternativas prácticas a Stepfun AI, desde modelos de código abierto para desarrolladores hasta un entorno de trabajo de IA convergente, una plataforma consolidada con IA integrada como capa de inteligencia para comprender tu trabajo. (Alerta de spoiler: es ClickUp )

Las mejores alternativas a Stepfun IA de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios* ClickUp Equipos que desean integrar la IA en la gestión diaria del trabajo ClickUp Brain, ClickUp Automatizaciones, ClickUp Docs, más de 15 vistas Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones. DeepSeek Desarrolladores que necesitan modelos de razonamiento de código abierto DeepSeek-R1, pesos de código abierto, capacidades de codificación. Precios basados en API Qwen Equipos multilingües que necesitan IA en chino/inglés Qwen2. 5 modelos, compatibilidad multimodal, contexto largo. Código abierto; API en la nube disponible. Zhipu IA Corporaciones chinas que necesitan IA compatible Serie GLM-4, API de corporación, entrega de documentos Precios para corporaciones Minimax Equipos creativos centrados en la voz IA y la generación de contenido. Hailuo 2. 3 motor de vídeo, Speech 2. 8, IA de conversación Precios basados en API Moonshot Equipos que necesitan un contexto amplio para el análisis de documentos Asistente Kimi, ventanas de contexto de un millón de tokens, procesamiento de documentos. Niveles gratuitos y de pago Baichuan Corporaciones chinas que necesitan LLM localizados Modelos Baichuan, implementación de corporación, alucinación adaptativa. Precios para corporaciones ModelBest Investigadores que exploran modelos pequeños eficientes Familia MiniCPM, implementación periférica, código abierto Código abierto Infinigence IA Teams que requieren inferencia optimizada Optimización de inferencias, modelo Omni, motor FlashDecoding++. Precios personalizados Notion IA Equipos que ya utilizan Notion Preguntas y respuestas sobre el entorno de trabajo, la asistencia para la redacción y el autocompletado. Complemento o incluido en planes de pago

¿Por qué optar por alternativas a Stepfun IA?

Aunque Stepfun ofrece unas impresionantes capacidades de generación de vídeo y unos precios competitivos en su mercado nacional, es posible que busques una alternativa. Esto suele ocurrir cuando los desencadenantes prácticos desencadenan una proliferación de tareas. Esto obliga a tu equipo a gestionar herramientas dispersas que no se comunican entre sí, en lugar de completar su trabajo real.

Los modelos de IA independientes requieren conocimientos técnicos para su implementación, lo que convierte una simple necesidad de asistencia de IA en un proyecto de desarrollo completo. Si sus equipos carecen de desarrolladores dedicados, esto supone un obstáculo importante. No debería tener que construir un puente solo para utilizar sus herramientas; necesita una IA que le ayude a trabajar más rápido sin complicar su conjunto de herramientas.

La alternativa adecuada depende de tu configuración técnica:

Si eres un desarrollador familiarizado con las API y quieres crear aplicaciones personalizadas, un modelo de código abierto como DeepSeek o Qwen podría ser ideal.

Si tu equipo solo quiere trabajar más rápido, un entorno de trabajo convergente con IA integrada eliminará los problemas de integración y te permitirá centrarte en el trabajo.

📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Las mejores alternativas a Stepfun IA que puedes utilizar

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Hemos analizado las principales opciones en función de cómo resuelven los cuellos de botella del mundo real, desde la eficiencia de la infraestructura hasta la investigación de contexto largo, para ayudarte a encontrar la herramienta que mejor se adapta a tu pila tecnológica específica.

Estas son nuestras principales recomendaciones:

1. ClickUp (ideal para equipos que desean integrar la IA en su trabajo diario sin necesidad de configuración técnica)

Prueba ClickUp gratis. Accede a la IA contextual basada en tus tareas, documentos y proyectos en ClickUp.

Las alternativas a Stepfun AI suelen ser modelos sin pulir que requieren que se cree una interfaz a su alrededor. ClickUp da un giro a esto al convertir la IA en un compañero de equipo nativo dentro de las herramientas que ya utilizas. Se trata de un entorno de trabajo de IA convergente que reúne tus tareas, proyectos, documentos y chat de equipo bajo un mismo techo. La capa de IA nativa de ClickUp se sitúa por encima de todo este contexto y comprende realmente tu trabajo.

IA sensible al contexto que vive donde tú trabajas.

¿Necesitas que la IA funcione en la misma pestaña en la que estás redactando un documento o actualizando el estado de una tarea?

ClickUp Brain te permite hacerlo, ya que es el asistente de IA más completo y sensible al contexto del mundo. Como se basa en los datos reales de tu proyecto, puede resumir las actualizaciones de tareas de un mes o redactar un resumen del proyecto utilizando el historial específico de tu equipo, sin necesidad de copiar y pegar el contexto.

Obtenga respuestas basadas en el contexto de su proyecto y entorno de trabajo con ClickUp Brain.

Incluso puedes acceder a los principales motores de IA (como ChatGPT, Claude, Gemini y otros) desde ClickUp. De esta manera, obtienes las mejores respuestas o borradores posibles para tus necesidades sin necesidad de suscribirte a servicios independientes.

Utiliza varios LLM desde una única interfaz con ClickUp Brain.

Esto elimina la proliferación de IA, en la que tienes que incorporar múltiples herramientas de IA para diferentes tipos de tareas.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres una herramienta de IA que unifique el contexto no solo dentro de ClickUp, sino también desde otras aplicaciones de trabajo como Google Drive, HubSpot, Figma, etc.? Prueba Brain MAX. Esta superaplicación de IA para escritorio te permite buscar en tu entorno de trabajo de ClickUp y otras aplicaciones conectadas desde un solo lugar. También puedes utilizar la función integrada Talk to Text para dictar tus tareas, notas y documentos, ¡cuatro veces más rápido que escribiendo!

Agentes que controlan los flujos de trabajo de principio a fin.

En lugar de contratar a un desarrollador para integrar la IA en tu flujo de trabajo, ClickUp utiliza Super Agents para aliviar la carga de trabajo. Se trata de compañeros de equipo de IA a los que puedes asignar tareas o desencadenar mediante automatizaciones sin código para clasificar el trabajo, supervisar los obstáculos y generar informes.

Se encargan de trabajos complejos de principio a fin sin que tengas que darles instrucciones. Y trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que tú no tengas que hacerlo. Esto convierte a ClickUp en la única alternativa a Stepfun IA que transforma la IA de un experimento creativo en un motor de automatización para tu trabajo diario.

🎥 Obtén más información sobre cómo funcionan en este breve vídeo explicativo:

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Automations : Crea reglas de automatización personalizadas sin escribir una sola línea de código con ClickUp AI Automation Builder. Crea reglas de automatización personalizadas sin escribir una sola línea de código con ClickUp AI Automation Builder.

ClickUp Docs : Crea y colabora en planes de proyectos, notas de reuniones y wikis directamente en tu entorno de trabajo, lo que te permite integrar tareas en vivo y utilizar la IA para editar contenido en tiempo real. Crea y colabora en planes de proyectos, notas de reuniones y wikis directamente en tu entorno de trabajo, lo que te permite integrar tareas en vivo y utilizar la IA para editar contenido en tiempo real.

Tareas de ClickUp : Organiza el trabajo con estados personalizados, subtareas anidadas y dependencias de tareas para garantizar que todos los proyectos se mantengan dentro del plazo previsto y que los miembros del equipo sepan exactamente qué hacer a continuación. Organiza el trabajo con estados personalizados, subtareas anidadas y dependencias de tareas para garantizar que todos los proyectos se mantengan dentro del plazo previsto y que los miembros del equipo sepan exactamente qué hacer a continuación.

Vistas de ClickUp : visualiza tu trabajo de más de 15 formas diferentes, incluyendo la vista Lista de ClickUp, el Calendario de ClickUp y visualiza tu trabajo de más de 15 formas diferentes, incluyendo la vista Lista de ClickUp, la vista Tablero de ClickUp la vista Gantt de ClickUp , lo que permite a todos los departamentos ver los mismos datos a través de su lente preferida.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

IA que entiende el contexto de tu trabajo: a diferencia de los modelos independientes, ClickUp Brain tiene acceso a tu entorno de trabajo, por lo que puede darte respuestas precisas sobre tus a diferencia de los modelos independientes, ClickUp Brain tiene acceso a tu entorno de trabajo, por lo que puede darte respuestas precisas sobre tus proyectos y tareas específicos de ClickUp

Elimina la proliferación de herramientas: al combinar la gestión de proyectos, los documentos, al combinar la gestión de proyectos, los documentos, ClickUp Chat y la IA en un solo lugar, eliminas la proliferación de herramientas, es decir, el cambio constante entre aplicaciones que acaba con la concentración y crea silos de información.

Altamente personalizable sin necesidad de conocimientos técnicos: puedes adaptar ClickUp a las necesidades específicas de tu equipo utilizando puedes adaptar ClickUp a las necesidades específicas de tu equipo utilizando los Campos personalizados , las Automatizaciones y las plantillas de ClickUp sin necesidad de un desarrollador.

Contras:

El número grande de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios, por lo que es mejor empezar con una plantilla y explorar a partir de ahí.

La aplicación móvil es potente, pero no tiene el intervalo completo de funciones disponible en la versión de escritorio.

Configurar automatizaciones muy complejas y de varios pasos puede llevar bastante tiempo hasta que queden perfectas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Comentario de un usuario de G2:

Me gusta cómo ClickUp combina la gestión de tareas, los documentos y la colaboración en equipo en una sola plataforma. Es muy flexible y me permite personalizar los flujos de trabajo, los estados y las vistas en función de cómo trabaja realmente mi equipo. Tener todo en un solo lugar ayuda a reducir el cambio de herramientas y mantiene los proyectos más organizados.

Me gusta cómo ClickUp combina la gestión de tareas, los documentos y la colaboración en equipo en una sola plataforma. Es muy flexible y me permite personalizar los flujos de trabajo, los estados y las vistas en función de cómo trabaja realmente mi equipo. Tener todo en un solo lugar ayuda a reducir el cambio de herramientas y mantiene los proyectos más organizados.

👀 ¿Sabías que...? ¡La empresa media utiliza 101 aplicaciones para realizar su trabajo! Esta es la causa principal de la proliferación de herramientas.

2. DeepSeek (la mejor opción para desarrolladores que necesitan modelos de razonamiento de código abierto a un coste menor)

a través de DeepSeek

Si eres desarrollador, tu frustración con los modelos de IA es diferente. Probablemente estés cansado de las API caras y restrictivas que no te dan el control que necesitas. DeepSeek aborda directamente este punto débil.

Mientras que Stepfun se centra en la generación de vídeos cinematográficos, DeepSeek se centra en el razonamiento técnico de alto rendimiento y la generación de código. Al publicar los pesos de su modelo, te permite eludir las restrictivas API en la nube y ejecutar la inteligencia en tu propia infraestructura.

Esto te da la libertad de inspeccionar el modelo, modificarlo según tus necesidades y evitar costes impredecibles de API. Estas capacidades también lo convierten en un competidor ideal de Hugging Face.

Las mejores funciones de DeepSeek

Modelo de razonamiento DeepSeek-R1: este modelo está diseñado específicamente para el razonamiento complejo y destaca en problemas matemáticos, este modelo está diseñado específicamente para el razonamiento complejo y destaca en problemas matemáticos, generación de código y análisis lógico.

Ponderación de código abierto: DeepSeek publica la ponderación de sus modelos, lo que te permite descargarlos y ejecutarlos en tu propio hardware para obtener un control total y una mayor rentabilidad.

Sólidas capacidades de codificación: los modelos funcionan bien en pruebas de codificación, lo que los hace útiles para completar código, depurar y generar plantillas.

Ventajas y desventajas de DeepSeek

Ventajas:

Rentabilidad: la ejecución de la inferencia a nivel local elimina los cargos por consulta de la API, lo que supone un gran ahorro para las aplicaciones de gran volumen.

Privacidad de los datos: el aislamiento del modelo garantiza que tu código propietario nunca salga de tu entorno interno.

Alta precisión técnica: Coincide sistemáticamente con los modelos más avanzados en pruebas de código y razonamiento lógico.

Contras:

Requiere una gran experiencia técnica para su implementación y gestión, lo que lo hace inadecuado para equipos sin conocimientos técnicos.

La documentación y el soporte son menos completos que los que ofrecen los proveedores occidentales consolidados.

Para ejecutar los modelos localmente se necesita una potente configuración de GPU.

Precios de DeepSeek

Precios basados en API:

1 millón de tokens de entrada (acceso a caché): 0,028 $.

1 millón de tokens de entrada (fallo de caché): 0,28 $.

1 millón de tokens de salida: 0,42 $.

Valoraciones y reseñas de DeepSeek

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Trustpilot: 2,3/5 (más de 110 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DeepSeek?

Un usuario de Trustpilot dejó una valoración mixta:

Para el usuario medio que quiere ayuda para redactar cartas o consejos generales sobre, por ejemplo, lugares que visitar durante las vacaciones, es realmente bueno. También es bueno para resolver problemas matemáticos. Probablemente no sea tan bueno para programadores o problemas políticos delicados, pero para un uso general es gratuito y bastante útil. Me gusta mucho y lo uso mucho.

Para el usuario medio que quiere ayuda para redactar cartas o consejos generales sobre, por ejemplo, lugares que visitar durante las vacaciones, es realmente bueno. También es bueno para resolver problemas matemáticos. Probablemente no sea tan bueno para programadores o problemas políticos delicados, pero para un uso general es gratis y bastante útil. Me gusta mucho y lo uso mucho.

3. Qwen (la mejor opción para equipos multilingües que necesitan un rendimiento sólido de IA en chino e inglés)

a través de Qwen

Las herramientas de IA fragmentadas suelen decepcionar si tu equipo opera tanto en el mercado occidental como en el chino. Provocan una calidad inconsistente, esfuerzos duplicados y un flujo de trabajo torpe. Este es un reto común para los equipos globales que necesitan una IA verdaderamente bilingüe, no una que solo ofrezca una traducción mediocre.

Qwen, la familia de modelos de lenguaje grande de Alibaba Cloud, es una opción de código abierto muy válida para este tipo de equipos. A diferencia de Stepfun, que se centra en el vídeo, Qwen destaca en la comprensión de texto, la generación de código y las tareas multimodales que combinan el procesamiento de texto e imágenes.

Con Qwen, puedes analizar un documento de empresa escrito en chino y hacer preguntas de seguimiento en inglés sin perder el contexto. La versión de peso abierto también significa que puedes implementarlo en tu propia infraestructura para obtener el máximo control.

Las mejores funciones de Qwen

Agente multimodal nativo (Qwen3-VL): Ve más allá del simple reconocimiento de imágenes y actúa como un agente visual capaz de manejar interfaces gráficas de usuario (GUI) de PC o móviles para completar tareas de forma autónoma.

Modelo Qwen3-Coder-Next: Equilibra el razonamiento lento y cuidadoso con la ejecución rápida, rivalizando con los modelos de vanguardia en tareas de ingeniería de software de múltiples turnos.

Ventanas de contexto largas: obtén una ventana de contexto nativa de 256 000 tokens (ampliable a 1 millón), lo que le permite ingestar libros de texto completos o vídeos de varias horas y recuperar detalles específicos.

Ventajas y desventajas de Qwen

Ventajas:

Sólido rendimiento multilingüe: está optimizado tanto para chino como para inglés, lo que proporciona una calidad constante en todos los idiomas.

Flexibilidad de código abierto: puedes implementar los modelos localmente para un mejor control y para evitar la dependencia de la API.

Respaldado por un importante proveedor de servicios en la nube: la participación de Alibaba Cloud garantiza el desarrollo continuo y las opciones de soporte para corporaciones.

Contras:

El uso de la API gestionada desde fuera de China puede provocar latencia o problemas de cumplimiento normativo en materia de datos para algunos equipos.

Es posible que parte de la documentación esté principalmente en chino, por lo que será necesario traducirla.

El soporte de nivel corporativo está más consolidado en el mercado chino.

Precios de Qwen

Qwen-Max: 6 $

Qwen-Plus: 1,2 $.

Qwen-Flash: 0,4 $.

Qwen-Coder: 1,5 $.

Nota: Estos precios se calculan por cada millón de tokens procesados*.

Valoraciones y reseñas de Qwen

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Trustpilot: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qwen?

Un usuario de Capterra publicó su experiencia:

Alibaba Cloud es una excelente plataforma en la nube que se adapta a una gran variedad de entornos: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, etc. Es un producto perfecto para quienes se inician en la computación en la nube, ya que cuenta con un equipo de soporte y documentación excelentes y eficientes (principalmente en inglés).

Alibaba Cloud es una excelente plataforma en la nube que se adapta a una gran variedad de entornos: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, etc. Es un producto perfecto para quienes se inician en la computación en la nube, ya que cuenta con un equipo de soporte y documentación excelentes y eficientes (principalmente en inglés).

👀 ¿Sabías que...? La IA generativa actual y otras tecnologías tienen el potencial de automatizar actividades de trabajo que absorben entre el 60 % y el 70 % del tiempo de los empleados en la actualidad.

4. Zhipu IA (la mejor opción para corporaciones chinas que necesitan una IA lista para la producción y que cumpla con la normativa local)

a través de Zhipu IA

A diferencia del enfoque creativo de Stepfun, Zhipu se centra en las aplicaciones empresariales: IA conversacional, gestión del conocimiento y automatización empresarial, todo ello optimizado para los matices del idioma chino.

Si su corporación opera en China, se enfrenta a un laberinto de normativas de cumplimiento, leyes de residencia de datos y soporte local limitado. Utilizar un modelo alojado fuera del país puede ser inviable, lo que dejaría a su equipo sin las herramientas de IA que necesita para seguir siendo competitivo.

Zhipu AI está diseñada precisamente para este escenario. Creada a partir de la Universidad de Tsinghua, impulsa ChatGLM, uno de los sistemas de IA conversacional más populares de China. Proporciona una IA lista para la producción que cumple con el programa chino de IA, junto con la infraestructura de soporte local que necesitan las empresas.

Las mejores funciones de Zhipu IA

Serie de modelos GLM-4: los últimos modelos de Zhipu ofrecen un gran rendimiento en tareas relacionadas con el idioma chino, el razonamiento y la generación de código.

API empresarial con SLA: proporciona acceso a API de nivel empresarial con garantías de tiempo de actividad y soporte dedicado para sectores regulados.

Entrega de documentos de extremo a extremo: capacidad nativa para convertir indicaciones o datos sin procesar en archivos con formato .docx, .PDF y .xlsx, lo que lo convierte en una herramienta funcional para generar archivos.

Ventajas e inconvenientes de Zhipu IA

Ventajas:

Listo para su producción en el mercado chino: incluye la residencia de datos locales y las certificaciones de cumplimiento necesarias para las corporaciones chinas.

IA de conversación potente: ChatGLM se ha perfeccionado gracias a los numerosos comentarios de los usuarios, lo que ha dado como resultado una conversación natural y eficaz.

Soporte empresarial y personalización: ofrece servicios de ajuste y opciones de implementación dedicadas de las que carecen los modelos de código abierto.

Contras:

Se centra principalmente en el mercado chino, lo que lo hace menos accesible para los equipos internacionales.

Los precios para corporaciones requieren ponerse en contacto con un equipo de ventas, lo que es menos transparente que las API de autoservicio.

Menos adecuado para equipos que trabajan principalmente en inglés u otros idiomas.

Precios de Zhipu IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zhipu IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

TrustPilot: No hay suficientes reseñas.

5. Minimax (la mejor para equipos creativos centrados en contenido y voz generados por IA)

a través de Minimax

Minimax es el principal rival creativo de Stepfun, ya que cambia el enfoque del razonamiento de texto sin formato a la producción multimedia de alta gama. Su tecnología impulsa la popular app Talkie, que permite a los usuarios interactuar con personajes de IA, demostrando su capacidad para mantener la personalidad y el contexto durante largas conversaciones.

Se centra en el universo de los agentes, un espacio en el que la IA escribe guiones y genera el audio natural y el vídeo basado en la física que se ajusta a ellos.

Las mejores funciones de Minimax

Motor de vídeo Hailuo 2. 3: utiliza una simulación física especializada para gestionar la iluminación realista, la dinámica de fluidos y las microexpresiones complejas, mejorando los Clips generados.

MiniMax Speech 2. 8: Su generación de texto a voz produce un habla de alta calidad y sonido natural en múltiples estilos, perfecta para locuciones y contenido de audio.

IA conversacional con coherencia de personajes: los modelos están diseñados para mantener un carácter coherente, lo que permite aplicaciones como compañeros de IA o personajes de historias interactivas.

Ventajas y desventajas de Minimax

Ventajas:

Potentes capacidades de voz y audio: la calidad de la conversión de texto a voz es adecuada para contenidos de nivel de producción.

Conversación basada en personajes: la capacidad de mantener un carácter coherente permite aplicaciones únicas que los chatbots genéricos no pueden manejar.

Validación de la aplicación para consumidores: el éxito de su aplicación Talkie demuestra que su tecnología funciona en el mundo real.

Contras:

Su enfoque limitado lo hace menos adecuado para tareas analíticas o de codificación.

Es posible que la documentación de la API y los recursos para desarrolladores no sean tan completos como los de los proveedores más grandes.

El mercado principal es China, por lo que el soporte internacional puede tener un límite.

Precios Minimax

Starter: 10 $ al mes

Además: 20 $ al mes

Máximo: 50 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Minimax

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

TrustPilot: No hay suficientes reseñas.

6. Moonshot (ideal para equipos que necesitan un contexto extremadamente amplio para el análisis de documentos)

vía Moonshot

A menudo, los modelos de lenguaje grandes tienen una ventana de contexto con un límite, lo que significa que solo pueden recordar unas pocas páginas de texto a la vez. Esto te obliga a dividir tu documento en partes, introducirlas en la IA una por una y luego unir las respuestas. No hace falta que te digamos lo frustrante y propenso a errores que puede ser este proceso. Y probablemente estés de acuerdo: va en contra del propósito de usar la IA en primer lugar.

Moonshot AI, otra oferta china de IA, causó sensación al ofrecer ventanas de contexto largas que pueden manejar millones de tokens, lo que equivale a miles de páginas. Con su asistente de chat Kimi, puedes subir un libro completo y hacer preguntas detalladas que requieren comprender el texto completo de principio a fin.

Las mejores funciones de Moonshot

Ventanas de contexto extremadamente largas: procesa documentos con millones de tokens, lo que permite analizar libros completos o bases de código masivas en una sola consulta.

Asistente de chat Kimi: una interfaz pulida y optimizada para el análisis y la investigación de documentos, donde puedes cargar archivos e interactuar con ellos de forma conversacional.

Capacidades de procesamiento de documentos: compatibilidad integrada con diversos formatos de archivo con funciones diseñadas para el trabajo profesional basado en el conocimiento.

Ventajas y desventajas de Moonshot

Ventajas:

Longitud de contexto inigualable: elimina la necesidad de dividir en fragmentos o resumir documentos largos, lo que a menudo conduce a la pérdida de información.

Diseño centrado en la investigación: es especialmente adecuado para trabajadores del conocimiento, investigadores y analistas.

Flujo de trabajo documental práctico: las funciones se basan en las necesidades reales de análisis de documentos.

Contras:

Su enfoque especializado lo hace menos ideal para tareas creativas o de codificación.

Está disponible principalmente en el mercado chino, por lo que hay un límite en el acceso internacional.

El procesamiento de documentos extremadamente largos puede ser más lento que las consultas estándar.

Precios de Moonshot

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Moonshot

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Trustpilot: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Moonshot?

Un usuario de G2 ha valorado Moonshot:

Lo mejor de este software es su interfaz fácil de usar.

Lo mejor de este software es su interfaz fácil de usar.

7. Baichuan (la mejor opción para corporaciones chinas que necesitan una implementación localizada de LLM)

a través de Baichuan

¿Necesitas un modelo que comprenda la terminología empresarial local, cumpla con las leyes de residencia de datos e incluya soporte de nivel corporativo? ¡Baichuan Intelligence, un importante motor de búsqueda chino, puede ayudarte!

La empresa se centra en crear modelos de lenguaje grande (LLM) optimizados para casos de uso prácticos en corporaciones chinas, como el servicio de atención al cliente, la gestión del conocimiento y la búsqueda interna.

A diferencia de las herramientas creativas de Stepfun, ofrece opciones de implementación y funciones de cumplimiento diseñadas para corporaciones que operan en China, lo que la convierte en una opción fiable para las corporaciones que necesitan una solución de IA localizada y con compatibilidad técnica.

Las mejores funciones de Baichuan

Razonamiento médico Baichuan-M3: un modelo vertical especializado que supera a los médicos humanos en la investigación clínica y la precisión diagnóstica

Implementación en nube híbrida (InfiniCore): permite a las corporaciones implementar modelos en servidores locales y nubes privadas

Supresión adaptativa de alucinaciones: cuenta con una función de arquitectura nativa de baja alucinación que verifica internamente los hechos sin depender de parches externos.

Ventajas y desventajas de Baichuan

Ventajas:

Infraestructura preparada para corporaciones: ofrece opciones de implementación y estructuras de soporte diseñadas para las necesidades empresariales chinas.

Optimización superior del idioma chino: funciona mejor en tareas específicas de dominio que los modelos multilingües generales.

Enfoque práctico en los negocios: las funciones están orientadas a resolver problemas empresariales reales.

Contras:

Relevancia limitada para equipos que trabajan principalmente fuera de China.

Menor soporte de la comunidad en comparación con alternativas más conocidas a nivel internacional.

Los precios para corporaciones requieren contactar directamente con el equipo de ventas.

Precios de Baichuan

Precios basados en API en CNY

Valoraciones y reseñas de Baichuan

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

TrustPilot: No hay suficientes reseñas.

8. ModelBest (ideal para investigadores que exploran modelos de lenguaje pequeños y eficientes)

👀 ¿Sabías que...? La encuesta sobre madurez de la IA de ClickUp muestra que el acceso a la IA en el trabajo sigue siendo limitado: el 36 % de las personas no tiene acceso alguno y solo el 14 % afirma que la mayoría de los empleados pueden experimentar con ella.

Si el enorme tamaño y el coste de los modelos de vanguardia hacen que la experimentación con IA sea imposible para ti, no estás solo. Tanto si estás creando un chatbot nativo como si estás implementando IA en un dispositivo periférico como un teléfono móvil, ModelBest ofrece una solución con su familia de modelos MiniCPM.

Esta organización centrada en la investigación se dedica a mejorar los modelos lingüísticos más pequeños. Son lo suficientemente eficientes como para funcionar en hardware de consumo, lo que abre un mundo de posibilidades para los equipos que no disponen de grandes presupuestos.

ModelBest demuestra que no siempre se necesita el modelo más grande para terminar el trabajo, lo que lo convierte en una excelente alternativa de código abierto para investigadores y desarrolladores interesados en una IA eficiente.

ModelBest: las mejores funciones

Familia de modelos MiniCPM: una serie de modelos de lenguaje pequeños y eficientes que requieren muchos menos recursos que sus homólogos más grandes.

Enfoque de código abierto: los modelos, el código de entrenamiento y la investigación están disponibles públicamente, lo que fomenta la colaboración de la comunidad.

Capacidad de implementación periférica: los modelos son lo suficientemente pequeños como para ejecutarse en dispositivos móviles u otro hardware de implementación periférica, lo que permite los modelos son lo suficientemente pequeños como para ejecutarse en dispositivos móviles u otro hardware de implementación periférica, lo que permite aplicaciones de IA sin conexión y de baja latencia.

ModelBest: ventajas y desventajas

Ventajas:

Eficiencia de recursos: puedes ejecutar modelos de IA potentes en hardware modesto sin necesidad de una infraestructura costosa.

Transparencia de la investigación: el enfoque de código abierto permite una inspección profunda y un estudio académico de los modelos.

Opciones de implementación periférica: perfectas para aplicaciones que necesitan ejecutarse localmente sin conexión a la nube.

Contras:

Los modelos más pequeños tienen límites y no son adecuados para las tareas de razonamiento más complejas.

Es una organización orientada a la investigación con menos soporte empresarial que los proveedores comerciales.

La documentación está dirigida a un público técnico.

Modelo Mejor precio

Precios personalizados

ModelBest valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

TrustPilot: No hay suficientes reseñas.

9. Infinigence IA (la mejor para equipos que necesitan una inferencia de IA optimizada y una implementación avanzada)

Infinigence AI se centra en la capa de infraestructura de la pila de IA y aborda cómo ejecutar modelos de alto rendimiento a una fracción de su coste habitual. Sus técnicas de optimización pueden reducir drásticamente los costes de computación en la nube y mejorar la latencia, lo que hace viables las aplicaciones de IA en tiempo real.

Es una opción adecuada para equipos técnicos que tienen dificultades con el aspecto operativo de la implementación de la IA.

Las mejores funciones de Infinigence IA

Infraestructura heterogénea MxN: un paradigma informático especializado que permite ejecutar una sola tarea de IA en diversos tipos de chips simultáneamente

Modelo Infini-Megrez-Omni: un modelo en dispositivo con 3000 millones de parámetros que alcanza una precisión de vanguardia en la comprensión de imágenes y audio.

Motor FlashDecoding++: proporciona hasta tres veces más velocidad para la decodificación LLM, lo que permite una capacidad de respuesta en tiempo real en aplicaciones de conversación.

Ventajas e inconvenientes de Infinigence IA

Ventajas:

Reducción de costes: la inferencia optimizada puede suponer un ahorro significativo en las facturas de la nube para aplicaciones de gran volumen.

Mejora de la latencia: las respuestas más rápidas permiten casos de uso en tiempo real que de otro modo serían imposibles.

Flexibilidad de implementación: la optimización de borde permite que la IA se ejecute en entornos sin una conexión a internet fiable.

Contras:

No es una solución completa; necesitas aportar tu propio modelo de IA y tener los conocimientos técnicos necesarios para implementarlo.

Los resultados de la optimización pueden variar en función del modelo y el caso de uso.

Es menos relevante para equipos cuya necesidad principal es mejorar las capacidades de IA, no la eficiencia de implementación.

Precios de Infinigence IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Infinigence IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

TrustPilot: No hay suficientes reseñas.

10. Notion AI (la mejor opción para equipos que ya utilizan Notion y desean asistencia integrada con IA)

Notion AI integra la asistencia de IA directamente en el entorno de trabajo que ya utilizas para tus documentos, notas de reuniones y planes de proyectos. No hay que aprender a usar nuevas herramientas ni configurar integraciones. La IA está ahí, en la interfaz, lista para ayudarte a escribir, resumir y encontrar información dentro de tus páginas de Notion.

Esto significa que te ahorras el trabajo de integración que requieren los modelos independientes. ¿La contrapartida? Quedas limitado al ecosistema de Notion. Y, si tu trabajo abarca varias plataformas, el contexto de Notion AI se limita a lo que hay dentro de Notion (a diferencia de una alternativa como ClickUp, donde Brain MAX reúne el contexto de varias aplicaciones en un solo lugar).

a través de Notion IA

Las mejores funciones de Notion IA

Preguntas y respuestas sobre tu entorno de trabajo: haz preguntas y obtén respuestas directamente de tus páginas y bases de datos de Notion.

Asistencia para la redacción: redacta, realiza la edición y resume el contenido directamente en una página de Notion sin tener que cambiar a otra herramienta.

Propiedades de autocompletado: rellena automáticamente los campos de la base de datos en función del contenido de una página, lo que ayuda a reducir la introducción manual de datos.

Ventajas e inconvenientes de Notion IA

Ventajas:

No requiere integración: la IA funciona desde el primer momento si ya eres usuario de Notion.

Respuestas contextuales: las respuestas son relevantes porque se extraen de tus documentos reales.

Flujo de trabajo fluido: la asistencia de IA está disponible justo donde ya estás trabajando.

Contras:

Está limitado al ecosistema Notion y no puede acceder a la información de otras herramientas.

Las capacidades de IA se centran en la escritura y la recuperación de conocimientos, no en el razonamiento complejo ni en la generación.

Precios de Notion

Plan Free: Prueba limitada de IA

Además: 12 $ al mes por persona + versión de prueba limitada de IA.

Empresas: 24 $ al mes por persona.

Corporación: Precios personalizados

Notion IA valoraciones y reseñas

G2: 4,6/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

TrustPilot: 2,5/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion IA?

Un usuario de Capterra compartió su experiencia:

Su entorno de trabajo personalizable mantiene todo organizado, y la función de IA de preguntas y respuestas me ayuda a encontrar información rápidamente, lo que me ahorra tiempo en los días más ajetreados.

Su entorno de trabajo personalizable mantiene todo organizado, y la función de IA de preguntas y respuestas me ayuda a encontrar información rápidamente, lo que me ahorra tiempo en los días más ajetreados.

Elige la IA adecuada para tu flujo de trabajo real.

Elegir una alternativa a Stepfun IA no consiste en encontrar el «mejor» modelo en una clasificación. Se trata de elegir la herramienta adecuada para el trabajo pendiente que tu equipo necesita realizar. Las opciones se dividen en unas pocas categorías claras.

Para desarrolladores: si tienes un equipo técnico y quieres crear aplicaciones de IA personalizadas, los modelos de código abierto como DeepSeek, Qwen y ModelBest ofrecen una flexibilidad y un control de costes increíbles.

Para empresas chinas: si opera en China, proveedores como Zhipu IA y Baichuan ofrecen soluciones localizadas y conformes con la normativa, con el soporte empresarial que necesita.

Para tareas especializadas: si tienes una necesidad específica, como generar contenido de voz o analizar documentos masivos, existen herramientas especializadas como Minimax y Moonshot, diseñadas precisamente para esos casos de uso.

Sin embargo, si tu equipo no quiere convertirse en experto en IA, tenemos otra solución. El problema de los modelos de IA independientes es que generan más trabajo: hay que gestionar otra herramienta, alimentarla con contexto y mover la información manualmente de un lado a otro. Un entorno de trabajo de IA convergente con IA nativa resuelve este problema.

La IA integrada en tus herramientas diarias, que ya comprende tus proyectos, documentos y flujos de trabajo, te ayuda a trabajar más rápido sin sobrecargas. En lugar de crear más trabajo, comienza a gestionar tareas por ti.

Empieza gratis con ClickUp para ver cómo la IA contextual integrada puede acelerar tu trabajo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Stepfun AI es una empresa china de IA especializada en la generación de vídeos y modelos de lenguaje de gran tamaño. Los equipos suelen buscar alternativas debido a los límites de acceso fuera de China, la necesidad de diferentes capacidades de IA, como el razonamiento textual, o los requisitos de residencia de datos.

Los proveedores de modelos de IA ofrecen modelos básicos a través de una API que los desarrolladores utilizan para crear aplicaciones personalizadas. Las plataformas de trabajo basadas en IA, como ClickUp, integran la IA directamente en las herramientas de productividad, lo que le proporciona asistencia en su flujo de trabajo sin necesidad de integración técnica.

Depende. Los modelos de código abierto como Qwen y DeepSeek se pueden descargar y ejecutar en tu propia infraestructura en cualquier lugar. Sin embargo, las API en la nube de los proveedores chinos pueden tener problemas de latencia, cumplimiento normativo o acceso para los equipos internacionales, por lo que debes comprobar la residencia de los datos y las políticas de compatibilidad para tu región.

Para equipos sin conocimientos técnicos, ClickUp es la mejor opción, ya que ofrece asistencia de IA directamente en tu entorno de trabajo. No es necesario integrar API ni realizar ingeniería de indicaciones, por lo que obtienes una IA sensible al contexto que entiende tu trabajo sin tener que crear nada tú mismo.