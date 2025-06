¿Qué es un plan de gestión de proyectos y cómo se crea?

Sin ClickUp, no podríamos ver rápidamente las deficiencias en el trabajo y los procesos. Poder ver las tareas sin fecha límite, las tareas vencidas, las tareas sin puntos de sprint y las tareas sin personas asignadas me ayuda a mantener el impulso entre los equipos y los proyectos. Estas métricas no están disponibles en la mayoría de las opciones de software de gestión de proyectos.