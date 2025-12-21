Las 15 mejores plantillas de calendario de redes sociales de Notion para mantenerte organizado

Intenta crear una marca hoy en día sin redes sociales. Parece casi imposible, ¿verdad? El primer paso para dar visibilidad a tu marca y atraer clientes es estar presente en Internet, ya sea en LinkedIn, Instagram o Twitter.

Y estar presente donde están tus clientes es algo que ellos esperan. En este momento, hay 5410 millones de personas en las redes sociales. Eso es más del 65 % de la población mundial.

Pero la verdad es que el éxito en las redes sociales no es fruto de la casualidad. Requiere esfuerzo, estructura y constancia. Un calendario de redes sociales desempeña un rol crucial para lograrlo. Te ayuda a mantener la regularidad y la fiabilidad en tus publicaciones, que es precisamente lo que genera confianza en tu público.

En este artículo, repasaremos los mejores calendarios de redes sociales de Notion que puedes utilizar para organizar tu contenido y planear tu interacción con cuidado.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de calendario de redes sociales de Notion?

Una persona promedio se desplaza casi 300 pies de contenido en su teléfono cada día... ¡eso es aproximadamente la altura de la Estatua de la Libertad!

En resumen, ese es el nivel de atención por el que compites, y por eso es tan importante contar con una plantilla fiable de calendario de redes sociales de Notion.

Esto es lo que debes buscar:

✅ Una vista de calendario que ofrece una panorámica clara de las próximas publicaciones en varias plataformas, lo que te ayuda a cumplir con el calendario previsto.

✅ Personalización personalizada que te permite añadir etiquetas, categorías y canales de redes sociales que se ajustan a tu estrategia de contenido.

✅ Espacio para almacenar imágenes, vídeos y enlaces en un solo lugar , lo que facilita y agiliza el proceso de creación de contenido.

✅ Funciones de colaboración integradas que permiten asignar, realizar el seguimiento y actualizar tareas en tiempo real para mantener los proyectos organizados.

✅ Herramientas sencillas para realizar el seguimiento del rendimiento y ajustar tu enfoque, asegurándote de que cada publicación respalde tus metas y resuene en tu público.

Plantillas de calendario de redes sociales de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las mejores plantillas de calendario de redes sociales de Notion y ClickUp:

15 plantillas gratuitas de calendario de redes sociales de Notion

Las redes sociales nunca se detienen. Estás gestionando publicaciones, pies de foto y campañas en diferentes plataformas. Estas 15 plantillas gratuitas de Notion ponen orden en el caos interminable de las redes sociales.

1. Página de inicio de redes sociales de Notion

a través de Notion

La plantilla Social Media Home de Notion actúa como un centro de comandos para tu calendario de redes sociales: todas las publicaciones y campañas se encuentran en un solo lugar, en lugar de estar dispersas en documentos y hojas de cálculo.

Esta plantilla viene precargada con vistas de Calendario y Tablero, para que puedas ver de un vistazo lo que se está subiendo y lo que aún necesita trabajo. Puedes agrupar las publicaciones por plataforma, campaña o estado, y luego filtrar solo lo que es importante ese día, como publicaciones urgentes para un lanzamiento o un canal que estás tratando de hacer crecer.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Centraliza todas las publicaciones, pies de foto, recursos y enlaces en una única base de datos.

Cambie la vista del calendario para obtener una visión general clara de su calendario de publicaciones.

Utiliza la vista Tablero para realizar el seguimiento de las publicaciones por estado, campaña o plataforma de redes sociales.

Añade etiquetas y filtros para mostrar rápidamente las publicaciones por público, tema o pilar.

✨ Ideal para: equipos de redes sociales que desean un hub Notion para planificar, programar y realizar el seguimiento de las publicaciones en múltiples canales.

🧠 ¿Sabías que... A menudo se considera que la primera red social auténtica fue SixDegrees.com, que se lanzó en 1997 y permitía a los usuarios crear listas de amigos y enviar mensajes.

2. Plantilla de tablero de ideas y validación de Notion

a través de Notion

La plantilla Idea Dump & Validation Board de Notion te permite dar rienda suelta a tus ideas antes de decidir cuáles merecen un lugar en tu calendario de redes sociales.

Introduce tus ideas en bruto en un sencillo tablero Kanban y luego muévelas por las distintas fases a medida que añades notas y comentarios. Con el tiempo, acabarás distinguiendo claramente entre las ideas descartables y el contenido que merece la pena desarrollar, de modo que solo las ideas validadas pasarán a formar parte de tu calendario editorial.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Recoge ideas generales de contenido en un solo espacio antes de que se te olviden.

Etiqueta cada idea por plataforma, tema o pilar de contenido para ver dónde encaja.

Mueve las tarjetas a través de fases sencillas, desde la lluvia de ideas hasta la idea validada.

Guarda las investigaciones, capturas de pantalla y comentarios adjuntos a cada tarjeta de ideas.

✨ Ideal para: Creadores, estrategas de contenido y gestores de redes sociales que desean una forma estructurada de probar ideas antes de comprometer tiempo y presupuesto.

3. Plantilla YouTube Creator OS de Notion

a través de Notion

Piensa en cómo MrBeast pasó de publicar vídeos de retos de bajo presupuesto a crear algunos de los contenidos más vistos de YouTube. Nada de eso habría sido posible sin una gran disciplina entre bastidores. La plantilla YouTube Creator OS de Notion te ofrece un entorno de trabajo centralizado para esa disciplina, con áreas específicas para ideas, guiones, recursos y cronogramas de publicación.

En lugar de cambiar entre documentos separados para guiones, miniaturas y plazos, puedes gestionar todo dentro de un mismo sistema. Puedes realizar un seguimiento de los patrocinios y planificar los episodios en un Calendario para saber en todo momento qué vídeos están en fase de preproducción, edición o listos para publicar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Almacena ideas para vídeos, investigaciones y guiones en una base de datos organizada.

Realiza un seguimiento de los episodios desde la idea hasta su publicación con estados y fechas claros.

Adjunta recursos como miniaturas, material adicional y enlaces de referencia a cada vídeo.

Utiliza las vistas del Calendario para ver las próximas publicaciones y evitar las prisas de última hora.

✨ Ideal para: YouTubers y creadores de vídeos que desean un hub de producción que abarque ideas, guiones y publicaciones en un solo lugar.

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los gerentes (55 %) se esfuerzan por explicar el porqué de los proyectos conectando las tareas con metas más amplias. Pero eso deja a casi la mitad centrados solo en el proceso, sin un propósito. Cuando eso ocurre, incluso tus mejores empleados pueden perder la motivación porque no comprenden la importancia real de su trabajo. En ClickUp, puedes vincular las tareas diarias a metas y objetivos más amplios, y utilizar las relaciones y dependencias para trazar un mapa de cómo cada esfuerzo encaja en el panorama general. De esta manera, el trabajo se siente significativo, no solo como una tarea sin sentido. 💫 Resultados reales: Cartoon Network se apoyó en las herramientas de redes sociales de ClickUp para publicar contenido con cuatro meses de antelación y gestionar el doble de canales sociales sin añadir ni un solo miembro nuevo al equipo.

4. Plantilla del sistema de planificación de contenido para redes sociales de Notion

a través de Notion

Cuando se estrena una nueva serie en Netflix, el lanzamiento rara vez es improvisado; se pueden ver tráilers, avances y entrevistas semanas antes. La plantilla del sistema de planificación de contenido para redes sociales de Notion te ayuda a aplicar ese mismo nivel de estructura (y entusiasmo para tu público) a tu propio calendario de contenido.

Obtendrá una base de datos en la que cada publicación tiene campos para la plataforma, el estado, la fecha de publicación y detalles clave como pies de foto o enlaces a recursos. Las vistas Calendario y Tablero le permiten ver el calendario completo de contenidos, mientras que los paneles básicos le ayudan a controlar el progreso y detectar deficiencias desde el principio.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica publicaciones en múltiples canales en una única base de datos maestra.

Utiliza la vista de calendario para planificar las fechas de publicación y evitar solapamientos.

Realiza un seguimiento del contenido desde la idea hasta su publicación con sencillas fases de estado.

Obtenga una panorámica rápida de la carga de trabajo y la cobertura de la campaña con los paneles.

✨ Ideal para: gestores de redes sociales y pequeños equipos de marketing que desean un único sistema Notion para planificar y realizar el seguimiento del contenido multiplataforma.

💡 Consejo profesional: utiliza los paneles de ClickUp para mantener un informe social en tiempo real ante tu equipo. Los paneles de ClickUp te permiten consolidar el crecimiento de seguidores, la participación y las métricas de la campaña en una única vista en tiempo real. Obtenga informes detallados y datos estadísticos en los paneles de ClickUp. ¿Lo mejor de todo? Todos los datos se recopilan en un solo lugar, por lo que no tienes que exportar informes separados cada semana y enviarlos individualmente. También puedes conectar tus listas de redes sociales a un panel y crear widgets para los «me gusta», las veces que se ha compartido, los comentarios y los clics en los enlaces. A continuación, puedes utilizar esa vista como capa de supervisión para auditorías e informes periódicos.

5. Plantilla de calendario de contenido de LinkedIn de Notion

a través de Notion

LinkedIn se ha convertido en una importante plataforma de publicación, con más de mil millones de miembros que la utilizan para compartir novedades, opiniones y publicaciones extensas. La plantilla de calendario de contenido de LinkedIn de Notion está diseñada específicamente para ese canal y ofrece un sencillo calendario de contenido para planificar publicaciones que se dirigen directamente a tu público empresarial y profesional.

Puedes registrar ideas, redactar borradores de pies de foto y asignar fechas de publicación en un solo lugar, y luego obtener una vista previa de cómo se verá tu semana o mes antes de que nada se publique. Como está diseñado específicamente para LinkedIn, puedes centrarte en publicaciones y vídeos que tengan compatibilidad con el liderazgo intelectual o la generación de clientes potenciales sin tener que revisar contenido no relacionado.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica las publicaciones de LinkedIn en un calendario para saber siempre lo que se avecina.

Guarda borradores de pies de foto, ganchos y llamadas a la acción junto con cada publicación programada.

Filtra por tema, campaña o segmento de público para mantener los mensajes centrados.

Realiza un seguimiento del estado desde el borrador hasta la publicación para que nada se te escape.

✨ Ideal para: Profesionales, consultores y especialistas en marketing que desean publicar de forma constante en LinkedIn sin perder el seguimiento de las ideas o las fechas.

6. Plantilla «Viral Hooks for Instagram» de Notion

a través de Notion

La plantilla Viral Hooks for Instagram Template by Notion te ofrece una biblioteca de primeras líneas diseñadas para captar la atención y hacerse virales en las plataformas de redes sociales. En lugar de quedarte mirando un cuadro de texto en blanco, puedes elegir entre 30 ganchos para rellenar ordenados por tono, como atrevido, curioso o confesional.

Cada gancho va acompañado de una indicación sugerida o una llamada a la acción, para que animas a la gente a dar «Me gusta», guardar o hacer clic en tus publicaciones. También puedes filtrar las indicaciones por estilo o por plataforma (carrusel, pie de foto o carretes) para que la voz de tu marca siga siendo coherente.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Capta rápidamente la atención con plantillas listas para usar para crear contenido atractivo en Instagram.

Ordena los ganchos por tono o ambiente para que se adapten a tu marca y al estado de ánimo de tu público.

Combina ganchos con los siguientes pasos sugeridos para impulsar los guardados, los clics o los comentarios.

Adapta las indicaciones para pies de foto, Reels, carruseles o Stories en tu calendario de publicaciones.

✨ Ideal para: creadores de Instagram y estrategas de redes sociales que desean primeras líneas que llamen la atención sin tener que pasar horas redactando.

🎥 ¿Quieres impulsar el crecimiento de tus redes sociales? Echa un vistazo a este vídeo para obtener información rápida sobre cómo puedes utilizar ChatGPT para hacer crecer tus perfiles en las redes sociales:

7. Plantilla de estrategia para redes sociales de Notion

a través de Notion

Los grandes cambios en las plataformas, como el cambio de nombre de Twitter a X, demuestran cómo un cambio de estrategia puede remodelar la conversación en torno a tu marca. La plantilla de estrategia de redes sociales de Notion te ayuda a definir tu enfoque, de modo que tu calendario de contenido refleje una dirección clara en lugar de ideas puntuales.

Trabaja en secciones para metas, público objetivo, mensajes de marca y opciones de canales, y luego establece la conexión entre esa estrategia y planes prácticos y análisis ligeros. Con el tiempo, puedes comparar lo que planificaste con lo que realmente se llevó a cabo y refinar tu estrategia de contenido en consecuencia.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establece metas claras, como la concienciación, la participación o la generación de clientes potenciales para las redes sociales.

Identifica a tu público objetivo y sus hábitos para que tus publicaciones sean relevantes y no genéricas.

Esboza planes específicos para cada plataforma que guíen tus plantillas de calendario de contenido.

Revisa métricas de rendimiento sencillas para ajustar tu estrategia a lo largo del tiempo.

✨ Ideal para: Empresas, especialistas en marketing y creadores que desean que su actividad en las redes sociales se ajuste a una estrategia clara y a largo plazo.

8. Plantilla de planificador de contenido para redes sociales de Notion

a través de Notion

Con las tendencias de TikTok cambiando cada hora y las plataformas lanzando nuevos formatos constantemente, es fácil caer en publicaciones reactivas. La plantilla de planificación de contenido para redes sociales de Notion te ofrece un sistema más enfocado: un sencillo planificador de contenido donde puedes planificar con antelación, ver tu vista del calendario y mantener todas las partes en movimiento organizadas.

Puedes clasificar las publicaciones por plataforma, tipo de contenido o campaña, y luego moverlas a través de fases como la redacción y la publicación. La vista de calendario integrada te ofrece una panorámica de tu calendario de contenido para que siempre sepas qué se va a publicar y dónde hay lagunas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica, redacta y programa publicaciones en redes sociales en una sola plantilla de Notion.

Utiliza la vista del Calendario para estar al tanto de las próximas fechas de publicación.

Etiqueta las publicaciones por plataforma, tema o campaña para mantenerte organizado.

Separa las ideas, los borradores y las publicaciones para poder realizar un seguimiento claro del progreso.

✨ Ideal para: Creadores, emprendedores y equipos de marketing que desean un planificador minimalista y eficaz para mantener la coherencia en las redes sociales.

9. Plantilla de calendario para creadores de contenido estético de Notion

a través de Notion

En plataformas como Instagram y TikTok, el aspecto de tu feed es casi tan importante como lo que dices. La plantilla de calendario para creadores de contenido estético de Notion te ayuda a mantener la coherencia de tu historia visual combinando un calendario de contenido con una cuadrícula de perfiles de redes sociales y pilares de contenido.

Puedes previsualizar cómo se alinean visualmente las publicaciones, registrar formatos como Reels, carruseles o historias, y mantener los pies de foto, los hashtags y la inspiración en un solo lugar. Eso significa que puedes estar seguro de cómo encaja una publicación con tu marca, mirándola antes de que se publique.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Previsualiza el diseño de tu cuadrícula de Instagram antes de publicar nuevas entradas.

Organiza el contenido por formato, como Reels, carruseles o Stories.

Guarda los pies de foto, los hashtags y los pilares de contenido en una biblioteca estructurada.

Recopila referencias estéticas para que el feed general mantenga su coherencia a lo largo del tiempo.

✨ Ideal para: Creadores, influencers y marcas visuales que buscan una forma elegante y organizada de planear un feed acorde con su marca.

10. Plantilla «Your Content AI Agent» de Notion

a través de Notion

Las herramientas de escritura con IA son fáciles de usar, pero conseguir que suenen como tú es el verdadero reto. La plantilla Content AI Agent de Notion proporciona una plataforma estructurada para entrenar a un asistente de IA con tu voz, tu estrategia de contenido y tu trabajo anterior. De esta manera, los borradores se acercan más a tu estilo desde el principio.

Dentro de la plantilla, puedes organizar referencias clave: tu estrategia de contenido, directrices de tono, glosarios y ejemplos de artículos o publicaciones. Esto proporciona a la IA un mejor contexto para sugerir ideas de contenido y borradores seleccionados para plataformas o segmentos de audiencia específicos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Almacena las pautas de tono, los ejemplos y los términos clave que definen la voz de tu marca.

Utiliza esas referencias para proporcionar indicaciones a la IA sobre ideas, esquemas o borradores iniciales.

Adapta las sugerencias a diferentes plataformas como LinkedIn, Instagram o boletines informativos.

Guarda todos los experimentos y mejoras de IA en un solo lugar para poder reutilizarlos en el futuro.

✨ Ideal para: escritores, especialistas en marketing y creadores que desean contar con la compatibilidad de la IA sin perder la coherencia en su tono o mensaje.

💡 Consejo profesional: ClickUp AI Agents y ClickUp Automatizaciones pueden descargar el trabajo repetitivo y de varios pasos de tu calendario de redes sociales. En lugar de comprobar manualmente cada tarea o revisar el texto línea por línea, puedes configurar agentes que reaccionen a los desencadenantes (como una tarea que pasa a «Revisar»), inspeccionen el contenido y luego publiquen comentarios o avisen al compañero de equipo adecuado. Estos agentes de IA se ejecutan dentro de tus espacios, listas y vistas de ClickUp existentes, lo que significa que entienden tu trabajo: Flujos de trabajo de ClickUp AI Agent especialmente útiles para equipos sociales: Configura un agente de informes diarios en tu lista del calendario de redes sociales para resumir las publicaciones previstas para hoy, las tareas bloqueadas y las aprobaciones aún pendientes.

Utilice un agente de informes semanales para resumir las publicaciones, destacar los elementos con mejor rendimiento y mostrar el trabajo atrasado en un solo mensaje.

Configura un agente Team Stand-up que convierta las actualizaciones de estado de las tareas de contenido en un breve resumen cada mañana. Añade un agente Auto-Answers para que tus compañeros de equipo puedan hacer preguntas como «¿Qué publicaciones en redes sociales hay programadas para el viernes?» y obtener respuestas basadas en los datos de tus tareas.

Dado que los agentes funcionan sobre tus listas, estados y Campos personalizados existentes de ClickUp, se mantienen sincronizados con la forma en que tu equipo ya planifica las campañas y el contenido. Automatiza las actualizaciones semanales sin esfuerzo y obtén contexto instantáneo en todo momento con ClickUp AI Agents.

🧠 ¿Sabías que... Los bots de interacción son más comunes de lo que crees? En ocasiones, hasta un 10 % de los «usuarios» de Instagram eran en realidad bots automatizados que daban «me gusta», seguían o comentaban. Esto significa que, a veces, hay que tomar las pruebas sociales con cierta cautela.

11. Threadstorm: plantilla de planificación de contenido de hilos de Notion

a través de Notion

La plantilla Threadstorm–Thread Content Planner de Notion te ofrece un espacio estructurado para recopilar y programar contenido largo en X o LinkedIn.

Puedes crear un banco de ideas para conceptos de hilos, redactar borradores de publicaciones en orden y utilizar una vista de calendario para planificar cuándo se publicará cada hilo. Las diferentes etiquetas de la plantilla facilitan la agrupación de hilos por tema o serie, de modo que tu contenido en general se sienta más conectado.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Guarda las ideas de hilos en una base de datos específica antes de que se te olviden.

Redacta, reordena y perfecciona hilos completos sin salir de Notion.

Consulte las fechas de publicación de los hilos en un calendario para mantener la coherencia.

Etiqueta los hilos por tema, campaña o serie para crear una narrativa coherente.

✨ Ideal para: Creadores, escritores y especialistas en marketing que utilizan hilos en X o LinkedIn para compartir historias, tutoriales u opiniones.

12. Plantilla de seguimiento de métricas de redes sociales de Notion

a través de Notion

Publicar sin comprobar las estadísticas y los números es una de las formas más fáciles de alejarse de lo que realmente quiere tu público. La plantilla Social Media Metrics Tracker de Notion reúne todas tus métricas clave en una sola tabla, para que puedas revisar el rendimiento en todas las plataformas sin tener que exportar informes dispersos cada mes.

Registra estadísticas como seguidores, alcance y participación para cada canal y período de tiempo, y luego filtra por plataforma o fecha para ver patrones. Con una sencilla fórmula de tasa de participación incorporada, puedes detectar rápidamente qué publicaciones o campañas vale la pena repetir en tu calendario de contenido.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza el seguimiento de los seguidores, el alcance y la participación en cada plataforma de redes sociales.

Registra las métricas mensuales en una sola tabla en lugar de en varias hojas.

Utiliza una fórmula personalizable de tasa de interacción para comparar resultados.

Filtra por plataforma, mes o campaña para encontrar el contenido con mejor rendimiento.

✨ Ideal para: gestores de redes sociales, agencias y creadores que desean una vista clara y basada en datos del crecimiento y el rendimiento.

a través de Notion

Los enlaces importantes tienden a desaparecer cuando más los necesitas. Estos pueden ser tus artículos de referencia, herramientas de diseño, inspiración o tus propias publicaciones anteriores. La plantilla «Enlaces, atajos e insignias» de Notion proporciona a esos recursos un lugar estructurado, para que permanezcan cerca de tu planificador de redes sociales en lugar de quedar ocultos entre marcadores o documentos.

Puedes guardar URL, etiquetarlas por propósito o proyecto y acceder a todo desde una única base de datos. A medida que planificas el contenido, solo tienes que extraerlo de este almacén de enlaces en lugar de buscarlo en pestañas. ¿El resultado? Un proceso de creación de contenido mucho más fluido y organizado.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Almacena enlaces importantes, atajos y recursos en una tabla organizada.

Etiqueta los enlaces por proyecto, tema o plataforma para filtrarlos rápidamente.

Conecta tu almacén de enlaces a otras bases de datos de Notion, como tu calendario de contenido.

Reduce el tiempo que dedicas a buscar referencias mientras redactas publicaciones o guiones.

✨ Ideal para: Creadores, especialistas en marketing y equipos que desean un hub de enlaces ligero que proporcione compatibilidad con su sistema de planificación de contenidos más amplio.

🧠 ¿Sabías que... En agosto de 2007, el defensor del código abierto Chris Messina tuiteó una sugerencia informal preguntando qué opinaba la gente sobre el uso del símbolo # para agrupar conversaciones en Twitter. Al principio, el equipo de Twitter no estaba convencido, pero los usuarios adoptaron el formato de forma orgánica. Esto llevó a que el humilde hashtag se convirtiera en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura de las redes sociales.

14. Plantilla de seguimiento de contenido en redes sociales de Notion

a través de Notion

Cuando las marcas publican docenas de veces a la semana en diferentes plataformas, resulta difícil recordar qué se publicó, dónde y cómo funcionó. La plantilla de seguimiento de contenido en redes sociales de Notion ayuda a realizar un seguimiento de toda esa información en un canal claro, donde cada publicación pasa de ser una idea a estar programada y publicada en un único flujo de trabajo.

Puedes realizar el seguimiento de las plataformas, las fechas, los propietarios y el rendimiento de cada contenido, mientras que las vistas de Calendario y Tablero te muestran el flujo de trabajo. Esto facilita ver la cobertura de todas las campañas y planificar la reutilización en lugar de reinventar las publicaciones cada vez.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza el seguimiento del estado de cada publicación, desde la idea hasta su publicación, en una sola base de datos.

Utiliza la vista del calendario para ver cuándo se publican las entradas en las diferentes plataformas.

Supervise el rendimiento para identificar las publicaciones que vale la pena repetir o reutilizar.

Agrupa y filtra el contenido por campaña, canal o pilar de contenido.

✨ Ideal para: Gestores y equipos de redes sociales que desean pasar de publicar de forma reactiva a crear un flujo de contenido coherente y fácil de seguir.

15. Plantilla de calendario de contenido de Notion

a través de Notion

La plantilla de calendario de contenido de Easlo en Notion está diseñada para ayudarte a planear tu estrategia de contenido, proporcionándote un calendario editorial claro en el que puedes ver todas las próximas publicaciones en todos los canales.

Puedes etiquetar el contenido por plataforma, tema y estado, filtrar por fecha y mover las publicaciones a través de un sencillo flujo de trabajo, desde la idea hasta la programación y la publicación. Al ser ligera y específica, esta plantilla también puede funcionar como plantilla de estrategia de marketing de contenidos. También puedes utilizarla como centro neurálgico para todos tus planes de redes sociales, contenido de blogs y campañas de correo electrónico.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza tu calendario de contenido en un diseño sencillo y fácil de consultar.

Organiza las publicaciones por plataforma, tema o campaña utilizando etiquetas y filtros.

Realiza un seguimiento del estado para saber en todo momento qué está en borrador, programado o publicado.

Utiliza un solo calendario para blogs, redes sociales y otros tipos de contenido.

✨ Ideal para: profesionales del marketing, autónomos y equipos pequeños que desean un calendario editorial sencillo dentro de Notion.

Limitaciones de Notion

Un crítico de G2 describió Notion como «todo lo que le falta a MS Office» y elogió su sistema de páginas y sus atajos de teclado por su eficiencia. Sin embargo, también señaló su frustración por la exportación de páginas a PDF y la falta de fórmulas intuitivas en las tablas.

Algunas de las limitaciones más comunes de Notion son:

Las opciones de exportación tienen un límite y los archivos PDF a menudo no coinciden con el diseño de la página original.

Las celdas de la tabla son poco prácticas, con fórmulas restringidas y menos funciones que las hojas de cálculo tradicionales.

El acceso gratuito a la IA tiene un límite de 20 respuestas por entorno de trabajo sin posibilidad de restablecimiento, lo que puede resultar restrictivo para los usuarios activos.

El uso sin conexión es inconsistente , con problemas de sincronización entre dispositivos cuando se trabaja en modo sin conexión.

El rendimiento se ralentiza en entornos de trabajo más grandes, lo que hace que las bases de datos y las páginas grandes tarden más en cargarse.

Plantillas alternativas de Notion

Para los equipos de redes sociales, el verdadero dolor de cabeza no es escribir pies de foto, sino hacer el seguimiento de todo lo que está disperso entre diferentes herramientas. A menudo, el calendario se encuentra en Notion, el texto está en Documentos de Google y las aprobaciones quedan enterradas en Slack.

Para cuando se publica una entrada, ya has hecho clic en media docena de pestañas. Ese cambio constante es una sobrecarga de trabajo para las redes sociales. ClickUp está diseñado para acabar con eso. Es un entorno de trabajo de IA convergente donde tu calendario de redes sociales, resúmenes, tareas, activos, comentarios e informes se encuentran juntos en un solo lugar.

Puedes planificar todo tu trabajo y realizar el seguimiento del rendimiento sin salir del mismo entorno de trabajo, por lo que el contexto permanece intacto y los equipos avanzan más rápido con menos errores.

Las plantillas de ClickUp que se muestran a continuación te ofrecen ese sistema conectado como una sólida alternativa a Notion para la planificación y ejecución de redes sociales. 🌟

1. Plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica campañas con un calendario de arrastrar y soltar con la plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp.

Las publicaciones perdidas suelen deberse a aprobaciones dispersas y hojas de cálculo parcialmente actualizadas. La plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp te ofrece un único calendario de contenido dentro de ClickUp en el que se puede acceder a ideas, borradores y publicaciones programadas.

Puede recopilar ideas a través de un sencillo formulario de ClickUp, moverlas a través de estados personalizados como «En curso» y «Para aprobación», y verlo todo en una vista de calendario cuando esté listo para planificar con antelación.

Los paneles de ClickUp recopilan métricas clave para que puedas realizar el seguimiento del rendimiento sin necesidad de exportar los datos a otras herramientas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza las publicaciones en una biblioteca de contenidos con fases de contenido claras.

Recopila y clasifica ideas a través de un formulario de sugerencias integrado.

Planifica y programa publicaciones en la vista de calendario para mantener una cadencia fiable.

Supervise el rendimiento con paneles que muestran métricas clave en contexto.

✨ Ideal para: gestores de redes sociales, propietarios de pequeñas empresas y equipos creativos que desean un sistema único para planificar, programar y realizar el seguimiento de las publicaciones.

💡 Consejo profesional: utiliza ClickUp Brain para convertir ideas en bruto en publicaciones listas para programar. Dado que ClickUp Brain se integra en tu trabajo actual en ClickUp, puede ayudarte a crear contenido para redes sociales utilizando los resúmenes, los documentos de campaña y las tareas que ya tienes. Un flujo práctico consiste en mantener todo el contexto de la campaña en una lista o documento y, a continuación, pedir a ClickUp Brain que «convierta esto en un calendario de contenido de un mes con pies de foto para LinkedIn e Instagram» o «escriba tres ganchos para este hilo de lanzamiento». Busca en todas las aplicaciones y encuentra archivos al instante con ClickUp Brain.

2. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica y programa contenido en múltiples plataformas con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

El marketing de contenidos funciona mejor cuando las publicaciones de tu blog, las actualizaciones en redes sociales y los correos electrónicos siguen la misma estrategia de contenido. La plantilla de calendario de contenido de ClickUp te ofrece ese calendario editorial centralizado: un lugar donde puedes ver qué se va a publicar, cuándo y en qué canal.

Puedes organizar el contenido por tipo, canal y fecha de publicación utilizando Campos personalizados, y luego cambiar entre las vistas Lista y Calendario para ver el proceso o el cronograma.

A medida que cada pieza pasa de ser una idea a un borrador y finalmente a una publicación, los estados mantienen a todos alineados y facilitan la detección de cuellos de botella antes de que se cumplan los plazos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza todo el contenido, como blogs, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, en un calendario unificado.

Utiliza los campos personalizados para realizar el seguimiento del canal, el propietario y la campaña de cada elemento.

Sigue los cambios de estado desde la idea hasta la publicación de un solo vistazo.

Filtra por tipo de contenido o canal para profundizar en cargas de trabajo específicas.

✨ Ideal para: equipos de marketing, creadores de contenido y empresas que necesitan un calendario editorial centralizado para todos los canales.

3. Plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Programa campañas en una vista de calendario flexible utilizando la plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp.

A medida que nuevas plataformas de redes sociales suben en los gráficos y los algoritmos cambian, la gestión de las redes sociales multicanal puede volverse compleja rápidamente. La plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp está diseñada para esa complejidad, ya que combina vistas Lista, Tablero y Calendario para que puedas organizar las publicaciones por plataforma o estado sin perder la visión general.

Puedes utilizar campos personalizados para realizar el seguimiento de detalles como la plataforma, el formato, el enlace del borrador y el propietario, mientras que los documentos ClickUp Docs integrados pueden almacenar bancos de copias y hashtags. También puedes agrupar las publicaciones por canal o campaña, lo que facilita equilibrar las cargas de trabajo y mantener el contenido de cada plataforma al día.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica publicaciones multiplataforma en la vista Lista con Campos personalizados detallados.

Visualiza los flujos de trabajo en un tablero Kanban de arrastrar y soltar para cada fase.

Programa y ajusta las publicaciones en la vista de calendario a medida que cambian las prioridades.

Almacena copias, resúmenes y recursos directamente en las tareas a través de documentos.

✨ Ideal para: equipos de redes sociales, influencers y agencias que gestionan calendarios de contenido complejos y multicanal.

4. Plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Establece metas claras y realiza el seguimiento del progreso hacia la participación o la concienciación con la plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp.

Cuando las publicaciones se publican sin un plan más amplio, es difícil mostrar cómo tus redes sociales respaldan las metas de tu empresa. La plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp te ofrece un sistema estructurado en el que cada publicación se vincula con las metas, los segmentos de audiencia y las campañas.

Puedes añadir campos personalizados para la plataforma, la meta, la fase y la persona asignada, y luego utilizar las vistas Lista, Tablero y Calendario para correlacionar campañas semanales o mensuales. Las tareas periódicas de revisión te ayudan a revisar el rendimiento y ajustar tu plan para que el calendario de contenido siga mejorando en lugar de repetir viejos patrones.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea un calendario de publicaciones coherente con las vistas Lista, Tablero y Calendario.

Organiza las publicaciones utilizando campos personalizados para la plataforma, la meta y la propiedad.

Realiza un seguimiento del progreso con estados claros, desde «informado» hasta «publicado».

Establece tareas de revisión periódicas para que la estrategia de contenido evolucione con los resultados.

✨ Ideal para: equipos de marketing, agencias y pequeñas empresas que desean mantener una estrategia y coherencia en sus contenidos de redes sociales.

💡 Consejo profesional: utiliza ClickUp BrainGPT cuando tu trabajo en redes sociales requiera un mayor esfuerzo de IA. ClickUp BrainGPT es un compañero de trabajo de IA para escritorio que te permite trabajar con varios modelos de IA líderes en un solo lugar, en lugar de tener que saltar entre diferentes aplicaciones de IA. Puedes elegir el modelo que mejor se adapte a cada tarea, pedirle que investigue o esboce publicaciones en el contexto de tus tareas y documentos de ClickUp, y luego perfeccionar el texto directamente dentro de tu calendario de contenido o flujos de trabajo de redes sociales. Obtenga respuestas y resúmenes instantáneos en su entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp BrainGPT. Funciones clave de ClickUp BrainGPT en las que puedes confiar: Entorno de trabajo con IA multimodelo: elige entre los mejores modelos, como Gemini, Claude y GPT , dentro de ClickUp, y utiliza un modelo para explorar ideas y otro para pulir el texto, todo ello sin salir de tu entorno de trabajo. elige entre los mejores modelos, como, dentro de ClickUp, y utiliza un modelo para explorar ideas y otro para pulir el texto, todo ello sin salir de tu entorno de trabajo.

Captura de voz para entradas rápidas: usa usa Talk to Text para decir en voz alta ganchos o ideas para publicaciones en lenguaje natural y conviértelos en tareas estructuradas, listas de control o borradores de publicaciones enlazados a tu Calendario.

Seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial: Confíe en las auditorías SOC 2 Tipo II de ClickUp, las certificaciones ISO 27001/27017/27018 e ISO 42001, el cifrado de datos y el cumplimiento de GDPR/CCPA/HIPAA, además de las políticas que garantizan que los proveedores de IA no entrenen con los datos de su entorno de trabajo.

5. Plantilla de calendario de promoción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los plazos y el progreso con cronogramas visuales claros utilizando la plantilla de calendario promocional de ClickUp.

Las campañas de temporada, los lanzamientos de productos y los eventos de ventas suelen acumularse rápidamente a lo largo del año. La plantilla de calendario promocional de ClickUp mantiene todas esas promociones en un único calendario compartido. De esta forma, puedes ver las próximas fiestas y fechas clave en lugar de gestionarlas en archivos separados.

Puedes trazar campañas en una vista de calendario, añadir tareas creativas, aprobaciones y traspasos, y realizar un seguimiento de cada elemento con estados como «Pendiente», «Programado» y «Completado». Al ver todo organizado en el tiempo, resulta más fácil evitar solapamientos y alinear los calendarios de redes sociales con iniciativas de marketing más amplias.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica campañas en torno a días festivos, lanzamientos y eventos en un solo Calendario.

Divida las promociones en tareas con propietarios, plazos y estados.

Utiliza el calendario y las vistas Lista para detectar solapamientos o semanas vacías.

Mantén tus canales sociales, de correo electrónico y otros canales de promoción alineados en cuanto a plazos.

✨ Ideal para: Profesionales del marketing, equipos de venta al por menor y pequeñas empresas que desean mantener sus campañas al día y aprovechar al máximo cada oportunidad de promoción.

6. Plantilla para publicaciones en redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Programa publicaciones en un calendario para asegurarte de que se publiquen en el momento adecuado con la plantilla de publicaciones en redes sociales de ClickUp.

Detrás de cada campaña pulida hay una larga lista de publicaciones individuales con su texto, recursos y aprobaciones. La plantilla de publicaciones en redes sociales de ClickUp te ayuda a gestionar ese nivel de detalle, asignando a cada publicación su propia tarea con campos para la plataforma, el formato, el enlace y el estado.

Puedes ordenar las publicaciones en vistas específicas para cada plataforma (como Instagram, LinkedIn o TikTok) y moverlas entre los paneles de revisión a medida que progresan desde el borrador hasta el estado listo. Esto facilita la coordinación entre los redactores y los responsables de la aprobación, al tiempo que se mantiene sincronizado el calendario general de publicaciones.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Redacta y organiza publicaciones individuales con Campos personalizados específicos para cada plataforma.

Utiliza las vistas Tablero para gestionar los comentarios y las aprobaciones de forma visual.

Realiza un seguimiento de los detalles de rendimiento, como hashtags, enlaces de borradores o etiquetas de campañas.

Guarda todas las notas, comentarios y recursos adjuntos a la tarea posterior.

✨ Ideal para: equipos de marketing, creadores de contenido y empresas que desean mantener la coherencia y la creatividad en todas las plataformas.

💡 Consejo profesional: Convierte los formularios de ClickUp en un sistema de recepción claro para las solicitudes de contenido. Las solicitudes de «solo una publicación más» suelen llegar por chat o correo electrónico, donde es fácil pasarlas por alto. ClickUp Forms te ofrece una forma estructurada de recopilar esas solicitudes y transformarlas en tareas automáticamente. Envía formularios fácilmente a tus equipos y partes interesadas con ClickUp Forms. Puedes crear un sencillo formulario de «Solicitud de contenido social» con campos para la plataforma, la campaña, la meta, la fecha límite y el mensaje clave. Cada envío se convierte en una tarea en tu plantilla de redes sociales o en tu plantilla de calendario de redes sociales, con todos los detalles que necesitas para programarla y entregarla.

7. Plantilla de redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica y programa publicaciones con una vista de calendario para sincronizar mejor los tiempos con la plantilla de redes sociales de ClickUp.

Los grandes lanzamientos, como el último estreno de Superman o cualquier superproducción de Hollywood, funcionan porque todos los canales desempeñan un rol coordinado. La plantilla de redes sociales de ClickUp está diseñada para ese tipo de coordinación: te ofrece una biblioteca de contenidos, fases de contenido y vistas del Calendario, de modo que las campañas y el contenido siempre activo comparten el mismo sistema.

Puedes recopilar ideas a través de un formulario de sugerencias, agrupar publicaciones por plataforma o campaña y realizar el seguimiento de cada elemento mediante estados como «En curso» y «Completado». El uso compartido de la misma plantilla con autónomos o socios permite que todos estén en sintonía.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza todas las publicaciones en una biblioteca de contenido centralizada con fases claras.

Recopila nuevas ideas de tus compañeros de equipo mediante un sencillo formulario de recogida de datos.

Ve las publicaciones por plataforma o campaña para mantenerte alineado con las prioridades.

Realiza un seguimiento del progreso con estados que van desde «informado» hasta «completado».

✨ Ideal para: equipos de marketing, autónomos y agencias que desean una forma estructurada pero flexible de gestionar su presencia en las redes sociales.

8. Plantilla de blog de redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Recopila y perfecciona ideas para tu blog en un banco de ideas estructurado con la plantilla para blogs en redes sociales de ClickUp.

Los momentos virales son útiles, pero el crecimiento a largo plazo suele provenir de un contenido de blog coherente que alimenta las búsquedas y las publicaciones en redes sociales. La plantilla de blog de redes sociales de ClickUp te ayuda a gestionar esa parte de tu calendario de contenido convirtiendo las ideas del blog en tareas rastreables con plazos y etiquetas de estado.

Puedes redactar borradores en ClickUp Docs, adjuntar notas de investigación y palabras clave, y luego programar fechas de publicación en las vistas Lista o Calendario. Mientras tanto, los paneles de ClickUp te ayudan a realizar el seguimiento de las publicaciones que están activas y de su rendimiento, para que puedas volver a incluir las que mejor funcionan en tu calendario de redes sociales como contenido reutilizado.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Captura ideas para el blog en una lista organizada con campos para el tema y la meta.

Redacta publicaciones en documentos mientras mantienes las tareas actualizadas en cuanto a estado y fechas.

Programa el contenido en la vista Lista o Calendario para planificar mejor.

Realiza un seguimiento del rendimiento en los paneles para ver qué publicaciones tienen compatibilidad con las redes sociales y las búsquedas.

✨ Ideal para: Blogueros, especialistas en marketing de contenidos y equipos sociales que dependen del contenido de los blogs para respaldar sus campañas en redes sociales.

🧠 ¿Sabías que... El ahora omnipresente botón «Me gusta» de Facebook tiene una historia sorprendentemente enrevesada. El equipo de Facebook consideró inicialmente llamarlo «Awesome» (Impresionante) antes de decidirse por «Me gusta» en 2009. Al principio, el director ejecutivo Mark Zuckerberg temía que la función resultara trivial, pero acabó convirtiéndose en una parte fundamental de la forma en que las plataformas miden la participación.

9. Plantilla de calendario de publicaciones en redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica la programación de contenidos con un calendario flexible de actividades con la plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp.

La coherencia suele ser más importante que el volumen, pero mantener un ritmo constante de publicación en todos los canales es difícil cuando cada plataforma tiene su propio patrón.

La plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp se centra específicamente en la cadencia, ofreciéndote una vista por plataforma y un calendario compartido de actividades para que puedas planificar semanas completas 📅.

Puedes asignar propietarios, utilizar estados para mostrar lo que está en borrador o listo, y consultar los informes integrados para ver si estás cumpliendo con tu calendario planificado. Una vista semanal tipo lista de tareas destaca lo que hay que preparar a continuación, para que puedas mantener una presencia fiable sin prisas de última hora.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza las publicaciones por plataforma con vistas específicas para cada canal.

Planifica tu calendario de publicaciones en un calendario compartido que todos puedan ver.

Realiza un seguimiento de las tareas con estados como «Pendiente», «En curso» y «Publicado».

Utiliza informes ligeros para ver cómo estás cumpliendo tu plan.

✨ Ideal para: profesionales del marketing, agencias y equipos sociales que desean un ritmo de publicación fiable en múltiples plataformas.

10. Plantilla de campaña en redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Asigna responsabilidades de forma clara utilizando la vista DACI con la plantilla de campaña de redes sociales de ClickUp.

Las campañas online populares como Spotify Wrapped funcionan porque los roles y los resultados esperados están claros mucho antes de que se publique la primera entrada. La plantilla de campaña de redes sociales de ClickUp te ofrece ese tipo de claridad, con vistas de roles DACI para la toma de decisiones, cronogramas de campaña y paneles para realizar el seguimiento del rendimiento de cada campaña.

Puedes dividir las campañas en tareas creativas, aprobaciones, lanzamientos e informes, y luego mantener todo vinculado a las metas y métricas dentro de ClickUp. A medida que el contenido avanza en la producción, los paneles de ClickUp muestran el progreso y los resultados sin necesidad de hojas de seguimiento separadas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza las tareas de la campaña con estados como «En curso» o «Necesita aprobación».

Utiliza las vistas DACI para aclarar quién impulsa, aprueba y consulta el trabajo.

Realiza un seguimiento del rendimiento con paneles conectados a las tareas de la campaña.

Mantén los cronogramas de las campañas y los calendarios de contenido en un espacio compartido.

✨ Ideal para: equipos de marketing, agencias y marcas que desean gestionar campañas en redes sociales de principio a fin dentro de un único entorno de trabajo.

11. Plantilla de calendario para programar anuncios en redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica y visualiza los cronogramas de las campañas en un calendario compartido con la ayuda de la plantilla de calendario de anuncios en redes sociales de ClickUp.

Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como dejar de mirar el reloj para ahorrar tiempo.

Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como dejar de mirar el reloj para ahorrar tiempo.

Las palabras de Henry Ford no podrían ser más relevantes en la economía actual de las redes sociales.

La plantilla de calendario de anuncios en redes sociales de ClickUp centraliza tus campañas publicitarias para que puedas ver las fechas de inicio y de finalización, las tareas creativas y los campos de presupuesto en un solo calendario, en lugar de en varios calendarios o apps.

Puedes realizar un seguimiento de las impresiones, los costes y los resultados previstos y reales utilizando Campos personalizados, y luego ajustar los calendarios a medida que se reciben los datos de rendimiento. Como todas las tareas, notas y métricas publicitarias se encuentran en un solo lugar, resulta más fácil coordinarse con los redactores y las partes interesadas, al tiempo que se mantiene visible el panorama general del gasto.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las campañas publicitarias con campos para el alcance, el coste, las impresiones y el estado.

Planifica las fechas de vuelo y los plazos creativos en un calendario con uso compartido.

Agrupa las tareas por canal, objetivo o público para obtener una mejor perspectiva.

Ajusta rápidamente los plazos en función del rendimiento sin perder el contexto.

✨ Ideal para: equipos de marketing, gestores publicitarios y agencias que desean tener más control y visibilidad sobre las campañas sociales de pago.

ClickUp cierra la brecha del calendario en tu equipo

Al fin y al cabo, todas las plantillas que hemos analizado tienen sus puntos fuertes. Pero cuando se trata de reunir todo y trabajar en algo más que un simple calendario de contenido básico, ClickUp te ofrece un entorno de trabajo impulsado por IA para tu equipo.

Lo que diferencia a ClickUp es que reúne todo el proceso en un solo lugar.

Puedes generar ideas, planificar campañas, programar publicaciones y realizar el seguimiento de los resultados sin tener que saltar de una herramienta a otra. Es esa sensación de tener tu calendario y tu contenido totalmente conectados lo que lo diferencia de competidores como Notion, que solo ofrece plantillas de planificación de redes sociales.

Si has estado buscando una forma de mantener la coherencia y preocuparte menos por las publicaciones perdidas, esta es tu oportunidad. Prueba ClickUp gratis y crea un calendario de redes sociales que realmente se adapte a tu equipo.