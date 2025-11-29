Las mejores alternativas a WorkMax para la gestión de la plantilla de campo

Apenas ha salido el sol, su equipo está en el lugar de trabajo y todos esperan instrucciones. Usted abre Workmax, saca las hojas de horas, revisa los formularios y comienza a clasificar los registros de activos. Pero los pequeños detalles le ralentizan.

Estos pueden ser problemas de geolocalización, hojas de horas poco prácticas, filtros de códigos de trabajo limitados y automatización insuficiente. Y pronto, esas «pequeñas cosas» se convierten en problemas reales. Imagine costes más elevados, equipos frustrados, retrasos en las nóminas y horas de trabajo administrativo que nunca había planificado realizar.

En esta entrada del blog, exploraremos algunas de las mejores alternativas a WorkMax para sus necesidades de gestión de personal de campo que resuelven estos puntos débiles de forma directa. ¡Empecemos! 🎯

Las mejores alternativas a WorkMax de un vistazo

Aquí tiene una tabla en la que se comparan todas las alternativas a WorkMax mencionadas en este blog. 📊

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Gestión de proyectos, ejecución de tareas y coordinación de campo todo en uno para equipos pequeños, empresas medianas y grandes corporaciones. Tareas y campos personalizados, vistas flexibles (lista, Tablero, Gantt, Calendario), pizarras, documentos, paneles de control, seguimiento del tiempo integrado, planificación de la carga de trabajo y los recursos, chat nativo y Clips, IA integrada y potentes automatizaciones del flujo de trabajo. Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones. Connecteam Programación de la plantilla móvil, comunicación y operaciones diarias para pequeños equipos de campo. Herramientas pensadas para dispositivos móviles, que incluyen tareas rápidas, programación de trabajos, un reloj registrador con geovalla y plantillas de turnos. Gratis; el plan de pago comienza en 35 $ al mes para 30 usuarios. Clockify Sencillo control de tiempo, registros de actividades y elaboración de informes sobre horas facturables para equipos que desean hojas de horas precisas. Fácil registro del tiempo con el cronómetro, el modo de hoja de horas, el quiosco, el seguimiento por GPS, los proyectos y tareas, y el bloqueo de tiempo en el calendario. Gratis; el plan de pago comienza en 4,99 $ al mes por usuario. Bitrix24 CRM integrado, gestión de tareas y hubs de comunicación para medianas empresas. Un conjunto de herramientas que ofrece canales de CRM, grupos de trabajo, plantillas de tareas, control de tiempo y asistencia, flujo de actividades y telefonía. El plan de pago comienza en 61 $ al mes para cinco usuarios. Wrike Automatización del flujo de trabajo, seguimiento estructurado de proyectos y coordinación entre equipos para organizaciones que gestionan grandes volúmenes de trabajo y aprobaciones. Herramientas avanzadas para proyectos, como flujos de trabajo personalizados, planos, control de tiempo, informes en tiempo real, formularios de solicitud y aprobaciones. Prueba gratuita de 14 días, plan de pago a partir de 10 $ al mes por usuario. Jibble Asistencia mediante reconocimiento facial, seguimiento por GPS y hojas de horas automatizadas para empresas que requieren registros de entrada precisos y equipos de operaciones de corporación. Seguimiento preciso de la asistencia mediante un reloj de reconocimiento facial, captura de ubicación GPS, hojas de horas, seguimiento de actividades, horarios de trabajo, ajustes de horas extras y exportaciones. Gratis; el plan de pago comienza en 4,99 $ al mes por usuario. QuickBooks Time Registro del tiempo basado en la ubicación, sincronización de nóminas y cálculo de costes laborales para equipos que utilizan QuickBooks para la contabilidad y el seguimiento del trabajo. Herramientas de cálculo de costes y nóminas, que incluyen cronómetro por GPS, editor de hojas de horas, alertas de horas extras, sincronización de nóminas y seguimiento basado en el personal. Los planes de pago comienzan en 14 $ al mes por usuario. Buddy Patch Herramientas de fichaje basadas en la web, reglas personalizables y gestión de permisos para equipos que desean realizar el seguimiento de la asistencia. Herramientas de asistencia flexibles con redondeo de fichajes, fotos de la cámara web, seguimiento de la acumulación de vacaciones, descansos automáticos y códigos de departamento. 14 días de prueba gratuita, plan de pago a partir de 5,49 $ al mes por usuario. Rippling Administración unificada de recursos humanos, nóminas, dispositivos y personal para organizaciones que buscan un sistema que gestione a los empleados. Plataforma integrada para la fuerza laboral que combina perfiles unificados de empleados, control de horarios y asistencia, nóminas, políticas y permisos. Precios personalizados ClockShark Control de tiempo con GPS, cálculo de costes por trabajo y rutas para equipos de construcción y servicios de campo. Funciones centradas en el campo, como el control de tiempo por GPS, KioskClock, el seguimiento del personal, la revisión de hojas de horas y los informes de costes de los trabajos. Prueba gratuita de 14 días. Los planes de pago comienzan en 49 $ al mes por usuario.

¿Qué debe buscar en las alternativas a WorkMax?

Cuando buscas una alternativa a WorkMax, la meta es solucionar las deficiencias operativas diarias que ralentizan a los equipos de campo. Esto es lo más importante:

Seguimiento de ubicación fiable: evita registros de entrada inexactos y reduce las correcciones manuales debidas a errores de geovallas.

Reglas de tiempo flexibles: tiene compatibilidad con estructuras de horas extras personalizadas para sindicatos, tipos de trabajo y requisitos regionales.

Experiencia móvil sencilla: minimiza los fallos minimiza los fallos de la aplicación de hojas de horas , los registros perdidos y las interrupciones relacionadas con las actualizaciones para el personal de campo.

Selección precisa del código de trabajo: ayuda a los trabajadores a elegir el código de trabajo o de costes adecuado con filtros y opciones preestablecidas.

Aprobaciones digitales: permite a los empleados revisar y firmar las hojas de horas, los descansos y las horas extras antes de que se procese la nómina.

Opciones de automatización: Reduce las tareas administrativas repetitivas, como la limpieza de hojas de horas, la validación de descansos y el registro de cambios de trabajo.

Exportaciones sencillas y elaboración de informes personalizables: comparte los datos de las hojas de horas con el departamento de nóminas, contabilidad o clientes sin capturas de pantalla ni reconstrucciones manuales.

Integraciones escalables: Conexión con las herramientas de contabilidad, programación, gestión de activos y recursos humanos que ya utiliza.

📮 ClickUp Insight: Mientras que el 40 % de los empleados dedica menos de una hora a la semana a tareas invisibles en el trabajo, un sorprendente 15 % pierde más de 5 horas a la semana, lo que equivale a 2,5 días al mes. Esta pérdida de tiempo aparentemente insignificante pero invisible podría estar erosionando lentamente su productividad. ⏱️ Ponga a trabajar el control de tiempo y el asistente de IA de ClickUp y descubra exactamente dónde se pierden esas horas invisibles. Identifique las ineficiencias, deje que la IA automatice las tareas repetitivas y recupere un tiempo crucial.

Las mejores alternativas a WorkMax

Aquí tiene una lista seleccionada de las mejores alternativas a WorkMax que mejoran la programación automatizada, la planificación de recursos y la eficiencia operativa. 🎯

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral de proyectos, la ejecución de tareas y la coordinación en el campo)

Los equipos superan a WorkMax por diferentes motivos. Algunos necesitan una mejor integración con los sistemas de contabilidad o CRM. Otros quieren más flexibilidad en el seguimiento de las horas de los empleados en las distintas obras.

Y, sinceramente, el reto no es solo encontrar otra herramienta de control de tiempo, sino encontrar una plataforma que establezca la conexión entre la gestión de la plantilla y el resto de sus operaciones.

Mejora la coordinación del equipo y el progreso de la obra con ClickUp para equipos de construcción.

ClickUp for Constructions Teams consolida estos flujos de trabajo como el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo.

El control de tiempo está directamente relacionado con las tareas y los proyectos, por lo que las horas de los empleados están vinculadas a trabajos y clientes específicos.

ClickUp elimina la dispersión del trabajo al proporcionar un contexto completo en una única plataforma basada en la nube, donde los gerentes pueden ver en tiempo real la asignación de la fuerza laboral, el progreso de los proyectos y la disponibilidad de recursos.

Así es como puede ser su flujo de trabajo con ClickUp:

Cree tareas de ClickUp a partir de formularios

ClickUp Forms le permite capturar datos de campo en tiempo real, centralizar los comentarios y enviar las respuestas a los equipos adecuados, todo ello conectado a su flujo de trabajo. Puede personalizar cada parte de su formulario con campos obligatorios, lógica condicional y carga de archivos para garantizar una recopilación de datos precisa, ideal para:

Informes diarios de trabajo, registros de incidencias o listas de control de inspecciones.

Auditorías de seguridad, solicitudes de equipos y tickets de mantenimiento.

Deja que los formularios de ClickUp capturen solicitudes, datos y detalles para convertirlos instantáneamente en tareas de ClickUp.

Cada formulario enviado se convierte instantáneamente en una tarea de ClickUp, con adjuntos, comentarios y detalles de la persona asignada para una acción inmediata. Incluso puede arrastrar y soltar campos personalizados de ClickUp para añadir texto, menús desplegables, casillas de selección, adjuntos y mucho más para recopilar datos precisos en todo momento.

Registre las horas de trabajo de campo con ClickUp Control de tiempo

Con el control de tiempo de los proyectos de ClickUp, puede registrar con precisión cada minuto dedicado al trabajo, tanto si su equipo está en el campo, en su escritorio o cambiando de una tarea a otra.

Ajuste las duraciones estimadas para que sus equipos de campo tengan expectativas claras y mantenga todos los proyectos dentro del plazo previsto con el control de tiempo de los proyectos de ClickUp.

Registre el tiempo directamente desde su ordenador, aplicación móvil o navegador web utilizando la extensión de Chrome de ClickUp. Puede iniciar o detener los cronómetros desde cualquier dispositivo con el Temporizador global de ClickUp, o registrar el tiempo manualmente después de un turno.

Una vez que haya registrado su tiempo, manténgalo estructurado y fácil de leer:

Añada notas para especificar en qué ha trabajado.

Marque el tiempo facturable para la facturación al cliente.

Clasifique y filtre por fechas, etiquetas o prioridades para analizar dónde se invierte el tiempo.

Acumule el tiempo dedicado a las tareas y subtareas para ver el esfuerzo total invertido.

Revise, edite y apruebe las entradas de tiempo en hojas de horas detalladas por día, semana o intervalo personalizado.

La aplicación móvil ClickUp amplía todas estas capacidades al campo, lo que permite el control de tiempo de la agencia directamente desde los teléfonos e incluso sin conexión, con sincronización automática cuando se vuelve a conectar.

Optimice el trabajo de campo con ClickUp Brain

ClickUp Brain, el asistente con tecnología de inteligencia artificial de la plataforma, conecta todas las capas de su entorno de trabajo. Entiende su trabajo en curso y le ayuda a gestionar proyectos, resumir actualizaciones y obtener información valiosa.

Genere informes de progreso instantáneos con ClickUp Brain para mantener informados a los supervisores y a los equipos en todos los lugares de trabajo.

Esto es lo que puede hacer con ClickUp Brain:

Genere resúmenes con IA para cualquier proyecto o tarea y vea qué ha cambiado.

Utilice Información sobre el estado de IA para resumir lo que ha sido completado en el último día, semana o intervalo de tiempo personalizado.

Extraiga elementos de acción de las notas de reuniones, informes de campo o de las notas de reuniones, informes de campo o documentos de ClickUp , y conviértalos en tareas o subtareas.

Cree reuniones informativas por IA que resuman el progreso reciente de su equipo y los próximos pasos a seguir.

Por ejemplo, si esta semana está gestionando tres obras activas. En lugar de esperar a los informes al final del día, solo tiene que preguntarle a ClickUp Brain: «¿Qué está retrasando el progreso de la obra A?». Analizará todas las tareas, notas de campo y actualizaciones del personal para indicarle exactamente dónde hay aprobaciones pendientes.

Y cuando dos equipos registran reparaciones de equipos similares, la herramienta de IA detecta la coincidencia, lo que le ayuda a eliminar las entradas duplicadas.

Supervise las actividades en el lugar de trabajo en los paneles de ClickUp.

Cuando necesite una visión general actualizada de lo que está sucediendo en sus lugares de trabajo, los paneles de ClickUp reúnen en un solo lugar la mano de obra, los activos, el progreso, los retrasos y los informes de campo.

Cada panel se actualiza automáticamente cada 30 minutos, lo que garantiza que los supervisores y los agentes de campo siempre vean los datos más recientes. Esto resulta especialmente útil cuando hay que tomar decisiones rápidamente en los sitios activos.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de paneles de datos que puede crear:

Horas registradas (a través de tarjetas de control de tiempo )

Progreso del trabajo (utilizando la Lista de tareas o las Tarjetas de gráficos circulares )

Distribución de la carga de trabajo para equilibrar las asignaciones y evitar el agotamiento.

Respuestas a formularios para visualizar los informes de campo a medida que llegan.

Seguimiento de activos o seguridad mediante integraciones de tarjetas personalizadas y mapas.

Utilice los paneles de control de ClickUp para visualizar la asignación de recursos y el trabajo en curso con actualizaciones integradas de ClickUp Brain.

Integrado en los paneles de control de ClickUp, ClickUp Brain le ofrece una actualización rápida de las horas de trabajo, le ayuda a verificar el estado de las tareas y le permite supervisar las actualizaciones urgentes mientras se desplaza entre distintos emplazamientos. El personal de campo puede recibir una indicación para que ClickUp Brain muestre las tareas con prioridad o los cambios programados sin tener que esperar a las actualizaciones de la oficina.

💡 Consejo profesional: En las tareas de ClickUp, puedes añadir comentarios, etiquetar a tu equipo y chatear en tiempo real desde tu escritorio, móvil o navegador. De esta manera, todo el mundo tiene contexto sobre la tarea y la comunicación sigue siendo específica.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatice los flujos de trabajo de campo: active asignaciones de tareas, envíe alertas y actualice estados después del envío de formularios o entradas de tiempo con active asignaciones de tareas, envíe alertas y actualice estados después del envío de formularios o entradas de tiempo con ClickUp Automations

Conecte sus sistemas: sincronice los datos de nóminas, GPS, programación y gestión de activos entre herramientas utilizando sincronice los datos de nóminas, GPS, programación y gestión de activos entre herramientas utilizando las integraciones de ClickUp.

Busque todo al instante: recupere tareas, comentarios, archivos e información de trabajos anteriores con ClickUp Enterprise Search. recupere tareas, comentarios, archivos e información de trabajos anteriores con

Trabaje desde cualquier dispositivo: registre el tiempo, envíe formularios y actualice tareas sobre la marcha con la aplicación móvil de ClickUp.

Gestión de proyectos a su manera: cambie entre cambie entre las vistas de ClickUp , como el cronograma, el calendario, la carga de trabajo, la lista y mucho más.

Limitaciones de ClickUp

Con su amplia gama de funciones y opciones de personalización, ClickUp puede llevar algún tiempo hasta que los equipos lo dominen por completo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo resume muy bien:

ClickUp es, sin duda, la herramienta de gestión de proyectos más flexible y potente con la que he trabajado. Como fundador de WRKSTN, ayudo a agencias y equipos creativos a optimizar sus operaciones, y ClickUp es fundamental para ello. La posibilidad de personalizar todo, desde los tipos de tareas hasta las automatizaciones, combinada con herramientas como paneles de control, formularios y ahora ClickUp Brain, me permite crear sistemas escalables y eficientes para cualquier flujo de trabajo. Además, me encanta lo rápido que sigue evolucionando la plataforma.

ClickUp es, sin duda, la herramienta de gestión de proyectos más flexible y potente con la que he trabajado. Como fundador de WRKSTN, ayudo a agencias y equipos creativos a optimizar sus operaciones, y ClickUp es fundamental para ello. La posibilidad de personalizar todo, desde los tipos de tareas hasta las automatizaciones, combinada con herramientas como paneles, formularios y ahora ClickUp Brain, me permite crear sistemas escalables y eficientes para cualquier flujo de trabajo. Además, me encanta lo rápido que sigue evolucionando la plataforma.

💡 Consejo profesional: Las automatizaciones de ClickUp eliminan el trabajo administrativo repetitivo que le aleja de la supervisión real sobre el terreno. Configure desencadenantes que notifiquen automáticamente a los supervisores cuando las horas de los empleados superen el tiempo programado, envíe las solicitudes de permisos al responsable de aprobarlas o mueva las tareas a «Completadas» cuando los equipos registren sus horas finales. Utilice ClickUp Automatizaciones para realizar el seguimiento del progreso, gestionar tareas y mantener sus proyectos de construcción dentro del plazo y del presupuesto previstos. También puede crear automatizaciones que asignen tareas de seguimiento cuando se notifiquen incidencias de seguridad o que desencadenen la creación de facturas cuando los trabajos alcancen determinados estados, todo ello con una lógica sencilla del tipo «si esto, entonces aquello» que no requiere soporte informático.

2. Connecteam (ideal para la programación del personal móvil y las operaciones diarias)

a través de Connecteam

Connecteam es una solución de gestión de personal diseñada para equipos que no trabajan en oficina. Combina el control de tiempo, la programación, la gestión de tareas y las listas de control digitales. Los equipos pueden fichar, consultar los detalles del trabajo, enviar formularios, revisar los procedimientos de seguridad y recibir actualizaciones sobre los turnos directamente desde sus teléfonos.

La plataforma le permite crear turnos con plantillas de control de tiempo, y los trabajadores de campo pueden completar formularios con entrada de voz, traducir las actualizaciones a su idioma preferido o acceder a módulos de formación durante el turno sin salir de la aplicación.

La comunicación también se realiza en la misma aplicación; dispone de chat grupal, feeds de la empresa, encuestas y mucho más.

Las mejores funciones de Connecteam

Cree horarios inteligentes con Auto Scheduling , que asigna automáticamente a las personas adecuadas en función de sus roles, disponibilidad y requisitos del lugar de trabajo.

Realice un seguimiento preciso de las horas de trabajo a través del reloj de tiempo con GPS integrado en la app para controlar la asistencia y convertir las horas exactas en hojas de horas listas para la nómina.

Cree formularios digitales con Formularios y listas de control para capturar firmas, fotos y marcas GPS para la elaboración de informes en el campo.

Acelere la formación con AI Course Creator para convertir cualquier proceso o requisito de seguridad en módulos de aprendizaje listos para dispositivos móviles.

Límites de Connecteam

Los datos backend de los formularios son inconsistentes y carecen de un esquema estable, lo que dificulta la extracción y la automatización fiables.

Los usuarios avanzados a menudo deben crear soluciones manuales debido a la falta de capacidades de integración fluida entre módulos, a diferencia de las alternativas a Connecteam.

Precios de Connecteam

Free

Básico: 35 $ al mes para 30 usuarios.

Avanzado: 59 $ al mes para 30 usuarios.

Experto: 119 $ al mes para 30 usuarios.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Connecteam

G2: 4,6/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Connecteam?

Una reseña lo resume así:

Tener todo al alcance de la mano y consolidado en una sola ubicación lo hace increíblemente conveniente. La plataforma se siente muy profesional y es fácil de manejar […] Los procesos a veces se sienten comprometidos porque no podemos reflejar completamente nuestras operaciones existentes, lo cual, para ser sinceros, no es gran cosa.

Tener todo al alcance de la mano y consolidado en una sola ubicación lo hace increíblemente conveniente. La plataforma se siente muy profesional y es fácil de manejar […] Los procesos a veces se sienten comprometidos porque no podemos reflejar completamente nuestras operaciones existentes, lo cual, para ser sinceros, no es gran cosa.

🧠 Dato curioso: Los investigadores descubrieron que el simple hecho de ser consciente de un cronómetro aumenta la concentración y la precisión. Este fenómeno se denomina «efecto de referencia temporal».

3. Clockify (ideal para el control de tiempo sencillo y la elaboración de informes de horas facturables)

a través de Clockify

Clockify es una plataforma basada en la nube diseñada para profesionales de la construcción, los servicios de campo y otras industrias con operaciones que requieren mucho tiempo. Ofrece un cronómetro, modo quiosco y seguimiento sin conexión. Los trabajadores pueden fichar desde dispositivos compartidos, realizar un seguimiento de su trabajo en dispositivos móviles o rellenar hojas de horas semanales según sea necesario.

Más allá del control básico del tiempo de los empleados, ofrece flujos de trabajo operativos como la elaboración de presupuestos para proyectos, la codificación de costes, la programación y la gestión de las vacaciones.

Y gracias a que se sincroniza entre dispositivos, incluyendo la web, aplicaciones móviles, ordenadores de escritorio y extensiones de navegador, Clockify sigue siendo fiable para equipos que trabajan en zonas remotas o que alternan entre entornos de oficina y de campo.

Las mejores funciones de Clockify

Controle los presupuestos de los proyectos para adelantarse a los riesgos de gasto excesivo en clientes y tareas utilizando Estimaciones y alertas .

Organice los costes laborales para calcular los ingresos, los gastos y la rentabilidad con Tarifas y códigos de costes .

Visualice el tiempo registrado con vistas de calendario, panel y informes para mejorar la productividad y gestionar los horarios.

Clasifique las entradas de tiempo utilizando etiquetas, campos personalizados y jerarquías basadas en proyectos.

Limitaciones de Clockify

Carece de controles administrativos avanzados y algunas funciones de aprobación esenciales, a diferencia de las alternativas a Clockify.

Acciones de webhook y opciones de automatización limitadas, lo que restringe la personalización del flujo de trabajo o las integraciones externas.

Precios de Clockify

Free

Básico: 6,99 $ al mes por usuario.

Estándar: 9,99 $ al mes por usuario.

Enterprise : 14,99 $ al mes por usuario.

Paquete de productividad: 15,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Clockify

G2: 4,5/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 9000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clockify?

De un usuario verificado:

Lo que más me gustó de Clockify fue lo sencillo y cómodo que resultaba el control de tiempo. Lo usaba a diario y rápidamente se convirtió en una parte natural de mi rutina. La interfaz es limpia y fácil de navegar, por lo que registrar las horas o cambiar de una tarea a otra solo requería unos pocos clics. […] La app móvil puede fallar a veces. Además, personalizar y exportar informes detallados no siempre es intuitivo y podría haberse diseñado mejor.

Lo que más me gustó de Clockify fue lo sencillo y cómodo que resultaba el control de tiempo. Lo usaba a diario y rápidamente se convirtió en una parte natural de mi rutina. La interfaz es limpia y fácil de navegar, por lo que registrar las horas o cambiar de una tarea a otra solo requería unos pocos clics. […] La app móvil puede fallar a veces. Además, personalizar y exportar informes detallados no siempre es intuitivo y podría haberse diseñado mejor.

4. Bitrix24 (la mejor opción por su CRM integrado y su gestión de tareas)

a través de Bitrix24

Bitrix24 ofrece un conjunto de herramientas para CRM, gestión de tareas, comunicación en equipo y automatización del flujo de trabajo. Para los supervisores de servicios de campo y los gerentes de construcción, proporciona acceso a las conversaciones con los clientes, las actualizaciones de los trabajos, los documentos de trabajo y el progreso de las tareas.

Sus herramientas integradas de automatización de flujos de trabajo sin código ayudan a mover los clientes potenciales a través de diferentes fases. Por ejemplo, cree tareas cuando se reciban actualizaciones de los clientes y notifique al personal cuando el trabajo avance.

Su automatización robótica de procesos (RPA) le permite optimizar tareas rutinarias y no técnicas, como aprobar documentos automáticamente, generar tareas y actuar como desencadenante de correos electrónicos.

Las mejores funciones de Bitrix24

Gestione los proyectos en curso y realice el seguimiento de los clientes potenciales desde la admisión hasta la completación del trabajo con herramientas de gestión de clientes potenciales y acuerdos.

Cobre los pagos a través de Pagos en línea , integrados directamente con los presupuestos y las facturas.

Canalice las consultas de los clientes con su centro de contacto omnicanal a través de chat, correo electrónico, telefonía y redes sociales.

Genere contenido de marketing con AI CoPilot para correos electrónicos, transcripciones de llamadas, ideas y completación de campos CRM.

Límites de Bitrix24

Carece de funciones avanzadas para la elaboración de informes, análisis y herramientas de gestión de proyectos, a diferencia de otras alternativas a Workmax.

El rendimiento puede verse afectado con conjuntos de datos muy grandes o durante los picos de uso.

Precios de Bitrix24

Básico: 61 $ al mes para cinco usuarios.

Estándar: 124 $/mes para 50 usuarios.

Profesional: 249 $ al mes para 100 usuarios.

Corporación: 499 $ al mes para 250 usuarios.

Valoraciones y reseñas de Bitrix24

G2: 4,1/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bitrix24?

Según una reseña de Capterra:

Es una herramienta muy buena para la gestión de tareas, la comunicación entre equipos y el seguimiento de proyectos. Ofrece muchas funciones interesantes, como chats y videollamadas, reuniones, Calendario, control de tiempo, recordatorios de tareas y uso compartido de documentos. […] Tiene una interfaz de usuario compleja que resulta difícil de entender para los principiantes. Es un programa costoso con opciones de personalización limitadas.

Es una herramienta muy buena para la gestión de tareas, la comunicación entre equipos y el seguimiento de proyectos. Ofrece muchas funciones interesantes, como chats y videollamadas, reuniones, Calendario, control de tiempo, recordatorios de tareas y uso compartido de documentos. […] Tiene una interfaz de usuario compleja que resulta difícil de entender para los principiantes. Es un programa costoso con opciones de personalización limitadas.

🔍 ¿Sabías que...? El concepto de «horas facturables » se remonta a principios del siglo XX en los bufetes de abogados. En un principio se consideraba un sistema justo, ya que solo se cobraba a los clientes por el tiempo trabajado, pero más tarde se convirtió en una métrica de productividad en todos los sectores.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Bitrix24

5. Wrike (la mejor para la automatización del flujo de trabajo y el seguimiento estructurado de proyectos)

a través de Wrike

Wrike se posiciona como una plataforma de gestión del trabajo diseñada para la planificación, la ejecución y la elaboración de informes en equipos que se mueven rápidamente. Los equipos de campo pueden capturar el trabajo entrante a través de formularios de solicitud detallados, distribuir las tareas utilizando reglas automatizadas y confiar en Wrike Spaces para las configuraciones centralizadas.

Sus paneles, con widgets, gráficos y datos en tiempo real, muestran inmediatamente el progreso, los patrones de carga de trabajo y los retrasos críticos para la seguridad.

Mientras que los gráficos de Gantt y las herramientas de gestión de recursos proporcionan claridad sobre la secuenciación y la capacidad. El acceso a dispositivos móviles garantiza que los supervisores de campo puedan actualizar tareas, revisar cronogramas y aprobar documentación sobre la marcha.

Las mejores funciones de Wrike

Capture la entrada de trabajo estructurada mediante formularios de solicitud personalizados con preguntas condicionales y enrutamiento automatizado.

Wrike AI Copilot , que resume las actualizaciones, prioriza el trabajo y genera contenido. Mejore la productividad de los equipos móviles con, que resume las actualizaciones, prioriza el trabajo y genera contenido.

Registre entradas de tiempo de forma masiva o edite/elimine entradas anteriores según sea necesario para tomar decisiones informadas.

Analice los presupuestos de los proyectos, los hitos y el rendimiento del equipo con la elaboración de informes dinámica y integraciones de inteligencia empresarial.

Límites de Wrike

La priorización de tareas tiene un límite: una marca de alta importancia, sin ajustes de prioridad matizados que guíen los flujos de trabajo de manera eficaz.

Carece de herramientas avanzadas de gestión del tiempo, como seguimiento por GPS, geolocalización y diferenciación de horas extras, a diferencia de las alternativas a Wrike

Precios de Wrike

Prueba gratuita de 14 días.

Plan Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 25 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Según un usuario verificado:

Wrike es una de las plataformas de gestión de proyectos más fáciles de configurar y empezar a utilizar. Nos ayuda a organizar los proyectos por fecha límite, clientes y tema, y a personalizar nuestro flujo de trabajo. […] Wrike cumple con su función, pero la interfaz parece demasiado compleja para un equipo pequeño que busca una plataforma sencilla. Algunas funciones, como cambiar los cronogramas y configurar las dependencias, llevan tiempo y pueden confundir a los principiantes.

Wrike es una de las plataformas de gestión de proyectos más fáciles de configurar y empezar a utilizar. Nos ayuda a organizar los proyectos por fecha límite, clientes y tema, y a personalizar nuestro flujo de trabajo. […] Wrike cumple con su función, pero la interfaz parece demasiado compleja para un equipo pequeño que busca una plataforma sencilla. Algunas funciones, como cambiar los cronogramas y configurar las dependencias, llevan tiempo y pueden confundir a los principiantes.

🧠 Dato curioso: El primer reloj mecánico fue inventado en 1888 por Willard Bundy, un joyero de Nueva York. Su «reloj fichador» marcó el inicio de la automatización del control del tiempo. ¡Aquí lo vemos con él! Fuente

📚 Lea también: El mejor software de programación de equipos

6. Jibble (la mejor para el reconocimiento facial y las hojas de horas automatizadas)

a través de Jibble

Jibble Positions es una plataforma de control de tiempo diseñada para equipos que se desplazan de un lugar a otro. Registra las horas de trabajo directamente desde el campo a través de dispositivos móviles, tabletas u ordenadores de escritorio. Sincroniza todo automáticamente cuando se restablece la conexión.

La plataforma combina registros de entrada sencillos con capas de verificación avanzadas, como el reconocimiento facial y la captura por GPS. De esta forma, puede asegurarse de que cada registro refleje con precisión quién estaba en el lugar, cuándo llegó y dónde se realizó el trabajo.

Jibble también calcula las horas extras según sus reglas, etiqueta las horas a proyectos o clientes específicos y genera hojas de horas listas para la nómina.

Las mejores funciones de Jibble

Desglose las horas por sitio, actividad, oficio o contratista, detectando turnos con falta de personal o identificando brechas en la productividad de los empleados con su motor de elaboración de informes.

Restrinja la asistencia a sitios específicos y bloquee los registros fuera del intervalo mediante geolocalización.

Asegúrese de llevar un registro preciso del tiempo dedicado a las tareas y proyectos utilizando sus herramientas de seguimiento de proyectos y actividades.

Límites de Jibble

Opciones de personalización y visualización de la elaboración de informes limitadas, como paneles o gráficos.

La aplicación móvil tarda tiempo en sincronizar los datos al cambiar de red.

Precios de Jibble

Free

Premium: 4,99 $ al mes por usuario.

Ultimate: 9,99 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jibble

G2: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 1400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jibble?

Como dice un usuario:

Jibble ofrece una interfaz limpia e intuitiva que hace que fichar la entrada y la salida sea increíblemente fácil, tanto si estás en tu escritorio como si estás fuera de la oficina. La aplicación móvil es ágil y fiable, lo cual es crucial para nuestros equipos remotos o para aquellos que trabajan sobre el terreno. […] Aunque la funcionalidad básica es sólida, las opciones de personalización son algo limitadas, especialmente en lo que se refiere a los filtros de elaboración de informes y los formatos de exportación.

Jibble ofrece una interfaz limpia e intuitiva que hace que fichar la entrada y la salida sea increíblemente fácil, tanto si estás en tu escritorio como si estás fuera de la oficina. La aplicación móvil es ágil y fiable, lo cual es crucial para nuestros equipos remotos o para aquellos que trabajan sobre el terreno. […] Aunque la funcionalidad básica es sólida, las opciones de personalización son algo limitadas, especialmente en lo que se refiere a los filtros de elaboración de informes y los formatos de exportación.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research , en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizan ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

7. QuickBooks Time (ideal para el registro del tiempo basado en la ubicación y la sincronización de nóminas)

a través de Quick B ooks Time

QuickBooks Time es una buena opción para las pequeñas empresas que ya gestionan las nóminas o la facturación dentro de QuickBooks. Elimina uno de los mayores problemas a los que te puedes enfrentar: introducir manualmente las horas.

Con hojas de horas automatizadas, captura por GPS, herramientas de control de tiempo y aprobaciones integradas, dedicará menos tiempo a recopilar horas. El plan Elite incluye seguimiento del kilometraje, estimaciones de proyectos frente a datos reales, geovallas y feeds de actividad detallados.

Esto proporciona una vista clara de cómo el tiempo se traduce en presupuestos y plazos. Y como forma parte del amplio ecosistema de QuickBooks, las empresas obtienen un flujo de trabajo conectado para realizar el seguimiento de las horas, gestionar las nóminas, facturar a los clientes y cumplir con la normativa.

Las mejores funciones de QuickBooks Time

Cree, ajuste y comparta turnos utilizando las opciones de programación de equipos integradas en el software de contabilidad.

Configure un dispositivo Time Kiosk de uso compartido para los equipos in situ.

Compare el esfuerzo con las expectativas con Estimaciones del proyecto frente a resultados reales .

Realice un seguimiento automático de los desplazamientos sobre el campo con Mileage Tracking.

Límites de QuickBooks Time

Los empleados no pueden acceder a los datos de las hojas de horas más allá de dos periodos de pago, lo que establece un límite en la referencia histórica para el control de tiempo.

Carece de opciones para la elaboración de informes y no permite archivar el trabajo, lo que provoca ineficiencias.

Precios de QuickBooks Time

Time Premium: 20 $ al mes por usuario.

Time Elite: 40 $ al mes por usuario

Time Premium + Payroll Premium: 88 $ al mes por usuario

Time Elite + Payroll Elite: 134 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre QuickBooks Time?

Esta es la opinión de un usuario sobre la plataforma:

Me encanta que QB Time se integre con nuestro software de gestión de prácticas y QBO. Dicho esto, hay algunas funciones que faltan y que pueden ser más importantes para quienes realizan el seguimiento del tiempo dedicado a trabajos específicos. […] No me gusta que los trabajos no se puedan archivar en Quickbooks. Entonces tenemos que desplazarnos por años de elementos de trabajo antiguos para realizar el seguimiento del tiempo.

Me encanta que QB Time se integre con nuestro software de gestión de prácticas y QBO. Dicho esto, hay algunas funciones que faltan y que pueden ser más importantes para quienes realizan el seguimiento del tiempo dedicado a trabajos específicos. […] No me gusta que los trabajos no se puedan archivar en Quickbooks. Entonces tenemos que desplazarnos por años de elementos de trabajo antiguos para realizar el seguimiento del tiempo.

📖 Lea también: Plantillas de hojas de horas de Documentos de Google

💡 Consejo profesional: Las operaciones de servicio de campo generan grandes cantidades de datos, que se acumulan rápidamente. Dar sentido a todo ello mientras se coordina a los equipos en múltiples ubicaciones puede resultar abrumador. ClickUp Brain MAX convierte esos datos en información útil. Así es como lo hace: Actualizaciones por voz desde el campo : utilice : utilice Talk to Text para registrar las horas de los empleados, actualizar el estado de los trabajos, informar de problemas con los equipos o asignar tareas sin necesidad de usar las manos mientras conduce entre los lugares de trabajo o camina por las instalaciones.

Búsqueda instantánea en todos sus sistemas : encuentre formularios de inspección de seguridad, presupuestos de trabajos, manuales de equipos o contratos de clientes buscando simultáneamente en ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint y todas las aplicaciones conectadas.

IA contextual que conoce sus operaciones: acceda a múltiples modelos de IA como ChatGPT, Claude y Gemini que ya comprenden los horarios de su personal, los cronogramas de los proyectos y la asignación de recursos. Obtenga información inteligente de su entorno de trabajo con ClickUp Brain MAX.

a través de Buddy Punch

Buddy Punch es un software de control de tiempo diseñado para consultores. Le ofrece una interfaz fácil de usar para fichar desde el campo, la oficina o un quiosco con uso compartido. A continuación, incorpora herramientas para evitar el robo de tiempo, hacer cumplir los horarios y garantizar la precisión de las horas de los empleados.

Funciones como el reconocimiento facial, la foto al fichar, los sellos GPS, el geofencing y los bloqueos IP eliminan las conjeturas sobre la asistencia. Las alertas en tiempo real ayudan a los supervisores a detectar llegadas tardías, faltas de fichaje y salidas anticipadas antes de que se conviertan en problemas de nómina.

Las mejores funciones de Buddy Punch

Mida el esfuerzo por trabajo utilizando códigos de trabajo para el control de tiempo por proyectos.

Automatice los cálculos de tiempo con Reglas de horas extras , Redondeo y Seguimiento de descansos .

Gestione las nóminas más rápidamente con horas calculadas automáticamente, integraciones directas y exportación de informes.

Vea el estado de la plantilla en tiempo real a través del panel de control «Quién está trabajando».

Límites de Buddy Punch

La vista de calendario y la visualización de turnos tienen problemas de diseño, como espacios innecesarios y opciones limitadas para marcar condiciones específicas de los turnos.

La publicación de turnos debe ser terminada para todos los turnos a la vez. Carece de la capacidad de publicar turnos específicos de forma individual.

Precios de Buddy Punch

Prueba gratuita de 14 días.

Starter: 5,49 $ al mes por usuario.

Pro: 6,99 $ al mes por usuario.

Enterprise: 11,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Buddy Punch

G2: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buddy Punch?

Según los comentarios de un usuario:

El software es bastante fácil de usar. Me gusta que nos avise de los turnos tardíos, tempranos o perdidos, y también me gusta que haya una opción para desactivar todas las alertas si es necesario. […] Me gustaría que la versión para ordenador facilitara el rellenar los espacios en blanco al programar. Aunque me gusta la función de arrastrar y soltar, acaba siendo bastante lenta y laboriosa cuando necesito mover turnos al miembro del personal adecuado.

El software es bastante fácil de usar. Me gusta que nos avise de los turnos tardíos, tempranos o perdidos, y también me gusta que haya una opción para desactivar todas las alertas si es necesario. […] Me gustaría que la versión para ordenador facilitara el rellenar los espacios en blanco al programar. Aunque me gusta la función de arrastrar y soltar, acaba siendo bastante lenta y laboriosa cuando necesito mover turnos al miembro del personal adecuado.

🧠 Dato curioso: El concepto de «geovalla» apareció ya en la década de 1990 en los sistemas de seguimiento de animales y logística, antes de convertirse en algo habitual en las aplicaciones para la fuerza laboral. Se utilizó por primera vez para crear vallas virtuales para el ganado.

9. Rippling (la mejor para la gestión de recursos humanos, nóminas, dispositivos y personal)

a través de Rippling

Rippling es una plataforma de gestión de servicios de campo diseñada para gestionar conjuntamente los recursos humanos, las nóminas, las tecnologías de la información, las finanzas y el cumplimiento normativo. Su modelo de datos Employee Graph lo integra todo, desde los horarios y los datos de ubicación hasta los códigos de trabajo, las tarifas salariales y las estructuras organizativas.

De esta manera, los sistemas de tiempo, asistencia y nómina se sincronizan automáticamente. El control de tiempo se conecta directamente con las políticas de la empresa, lo que le permite automatizar los cálculos de horas extras, las comprobaciones de geolocalización, la incorporación de nuevos empleados, las auditorías y mucho más. Los gerentes obtienen visibilidad en tiempo real de quién está en el lugar de trabajo, quién llega tarde y si las horas coinciden con los planes de dotación de personal.

Las mejores funciones de Rippling

Configure políticas personalizadas para la programación, el cumplimiento normativo, las horas extras y las normas de dotación de personal.

Cree automatizaciones avanzadas con Workflow Studio utilizando datos en tiempo real de los empleados y las aplicaciones.

Incorpore a los trabajadores en cuestión de minutos con aprovisionamiento automático, contratos, acceso y configuración de dispositivos.

Reduzca el riesgo de incumplimiento normativo con actualizaciones automáticas de la legislación laboral, requisitos de formación y auditorías.

Límites de Rippling

Muchas funciones clave se ofrecen como complementos de pago, lo que aumenta inesperadamente la proliferación de herramientas.

Las capacidades de elaboración de informes carecen de funcionalidades avanzadas como tablas dinámicas, desgloses y vistas previas en la plataforma, a diferencia de las alternativas a Rippling.

Precios escalonados

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rippling

G2: 4,8/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rippling?

Esto es lo que dice una reseña de G2:

Me encanta la función de ayuda y chat, creo que incluso la opción de IA es muy completa, pero además poder chatear con un agente, con bastante rapidez, con gente realmente servicial. Siempre hay un seguimiento de la función de soporte. […] Me gustaría que hubiera una integración con Docusign para que las cartas de oferta que enviamos pudieran integrarse. Tampoco me gusta la cantidad de correos electrónicos que recibo al día, inundan mi bandeja de entrada.

Me encanta la función de ayuda y chat de ayuda, creo que incluso la opción de IA es muy completa, pero además poder chatear con un agente, con bastante rapidez, con gente realmente servicial. Siempre hay un seguimiento de la función de Soporte. […] Me gustaría que hubiera una integración con Docusign para que las cartas de oferta que enviamos pudieran integrarse. Tampoco me gusta la cantidad de correos electrónicos que recibo al día, inundan mi bandeja de entrada.

🔍 ¿Sabías que...? Es bien sabido que los seres humanos somos muy malos a la hora de calcular cuánto tiempo nos llevará hacer algo. La falacia de la planificación explica esta peculiaridad. Nuestro cerebro tiende a asumir que todo irá sobre ruedas, ignorando los retrasos, las distracciones y las numerosas pequeñas tareas que surgen por el camino. Imaginamos la versión ideal de un proyecto, no la real.

10. ClockShark (la mejor para el control de tiempo y el cálculo de los costes de los trabajos mediante GPS)

a través de ClockShark

ClockShark es un software de facturación por tiempo para equipos que trabajan sobre la marcha. En lugar de depender de la memoria al final del día, la app móvil hace una indicación a los trabajadores para que seleccionen el trabajo y la tarea tan pronto como fichan.

Cada minuto de seguimiento se sincroniza automáticamente con el código de coste laboral correcto, lo que le proporciona un cálculo limpio de los costes laborales, datos precisos sobre las nóminas y un registro claro de quién realizó el trabajo y dónde.

Crew Clock facilita a los supervisores el control horario de equipos completos, mientras que las herramientas de programación le permiten asignar trabajos, añadir instrucciones y notificar instantáneamente a los equipos cualquier cambio. Con compatibilidad sin conexión, recordatorios geolocalizados y una profunda integración con QuickBooks, Sage, Xero, ADP y Paychex, ClockShark mantiene sus operaciones funcionando sin problemas.

Las mejores funciones de ClockShark

Registra la asistencia con precisión gracias al seguimiento por GPS , los rutas de navegación y la función Quién está trabajando ahora .

Almacene los detalles del trabajo, las notas y las instrucciones utilizando herramientas de gestión de trabajos sin papel.

Genere informes y paneles de control en tiempo real sobre el tiempo, la asistencia, la productividad y las finanzas para tomar decisiones basadas en datos.

Limitaciones de ClockShark

Carece de capacidad para realizar el control de tiempo sin conexión, lo que puede ser problemático para los lugares de trabajo con una conexión a internet débil o inexistente.

Solo permite una integración activa a la vez, lo que puede resultar restrictivo para las empresas que utilizan varios sistemas.

Precios de ClockShark

Prueba gratuita de 14 días.

Estándar: 49 $ al mes por usuario

Pro: 71 $ al mes por usuario 11 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClockShark

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClockShark?

Este crítico lo resume muy bien:

Todos mis empleados están en una sola app. Puedo ver sus horarios, añadir citas, ver dónde están y dónde han estado durante el día, y mis empleados pueden enviarme notas. […] Me gustaría que hubiera una función de marca de tiempo para realizar el seguimiento de cuándo se concertó originalmente una cita o cuándo se introdujo una nota.

Todos mis empleados están en una sola app. Puedo ver sus horarios, añadir citas, ver dónde están y dónde han estado durante el día, y mis empleados pueden enviarme notas. […] Me gustaría que hubiera una función de marca de tiempo para realizar el seguimiento de cuándo se concertó originalmente una cita o cuándo se introdujo una nota.

Realice operaciones de campo de principio a fin con ClickUp

Algunos días, no son los grandes problemas los que ralentizan a sus equipos, sino las fricciones constantes. Si las frustraciones diarias con WorkMax se están convirtiendo en algo habitual, es una señal de que su próxima plataforma debe proporcionarle datos más claros, procesos más fluidos y una mejor visibilidad en todos los lugares de trabajo.

Las herramientas de esta lista cubren las carencias de WorkMax de diferentes maneras.

Pero si busca una solución que unifique todas sus operaciones de campo, incluyendo tareas, control de tiempo, formularios, comunicación y soporte de IA, ClickUp destaca por encima del resto.

Con ClickUp Control de tiempo para un registro preciso de los trabajos, ClickUp Forms para la recopilación de datos de campo desde dispositivos móviles y ClickUp Brain para obtener respuestas contextuales, dispondrá de un único entorno de trabajo que elimina todos los silos.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis! ⚓