10 estrategias de marketing de vídeo para el crecimiento de las startups

Estás navegando por tu feed cuando un Clip de 15 segundos te llama la atención. Cuenta una historia que te interesa. Te intriga, te hace querer explorar más la página y, antes de que te des cuenta, has pasado una hora acechando la cuenta.

Un buen marketing de vídeo hace que la gente se detenga, vea y recuerde.

Por eso no es de extrañar que el 93 % de los profesionales del marketing afirmen que el vídeo les ha proporcionado un buen retorno de la inversión.

En esta entrada del blog, exploraremos las estrategias de marketing de vídeo adecuadas para el éxito de las startups, con el fin de convertir unos segundos de atención en relaciones duraderas con los clientes. 🤩

🔍 ¿Sabías que...? El vídeo sigue ofreciendo unos rendimientos sólidos, ya que dos tercios de los participantes en el estudio afirman que el ROI está mejorando o se mantiene estable. Casi el 50 % de los profesionales del marketing informan de resultados más sólidos, mientras que el 44 % de los profesionales de ventas afirman lo mismo.

Por qué el marketing de vídeo es esencial para el crecimiento de las startups

Cuando se crea una empresa, la atención es la moneda más valiosa, y el vídeo es una de las formas más rápidas de llamar la atención.

He aquí por qué necesita establecer un flujo de trabajo de producción de vídeo:

Aumenta el compromiso combinando imágenes y sonido para crear mensajes memorables y emocionalmente resonantes.

Simplifique ideas complejas mediante mediante vídeos explicativos que ayuden al público a comprender rápidamente productos técnicos o innovadores.

Aumente las conversiones utilizando vídeos en sus páginas de destino, convirtiendo a los visitantes pasivos en clientes activos.

Mejora el rendimiento SEO , ya que los motores de búsqueda dan prioridad a las páginas con vídeos incrustados, lo que genera más tráfico orgánico hacia tu sitio web.

Amplíe su alcance y credibilidad mediante narrativas auténticas y fáciles de compartir que generan confianza y amplifican la visibilidad en todas las plataformas.

Diversifica la estrategia de contenido utilizando vídeos para demostraciones, explicaciones de productos, testimonios, historias culturales o vídeos educativos para cada fase de tu embudo de ventas.

Aprovecha los contenidos breves y de creadores para destacar el valor del producto, mostrar la personalidad de la marca y fidelizar a los clientes sin salirte del presupuesto.

Genere un impacto medible a través de un mayor número de registros, interés en el producto y uso compartido en redes sociales.

🧠 Dato curioso: los formatos de vídeo cortos (como los «Shorts» de YouTube) tienen más vistas y «me gusta» por vista que los vídeos normales. Sin embargo, también tienen menos comentarios por vista y no funcionan tan bien en las categorías de educación y política.

10 estrategias de marketing de vídeo probadas para el crecimiento de las startups

Has creado algo significativo: un producto que resuelve un problema, un equipo que cree en él y un mercado que está preparado para él. No basta con crear un Clip y cruzar los dedos; debes poner en práctica estrategias probadas que conviertan las visitas ocasionales en usuarios fieles.

¡Pues eso es exactamente lo que tenemos aquí! 💁

1. Define las metas de vídeo marketing de tu startup.

Empieza por definir la dirección antes de la producción; no te lances directamente a la filmación. Pregúntate: ¿cuál es el propósito de este vídeo?

Antes incluso de empezar a grabar, decide qué es para ti el éxito. ¿Tu objetivo es aumentar las suscripciones, incrementar las visitas al sitio web o informar a los usuarios sobre tu producto?

📌 Ejemplo: Una nueva startup de gestión de productos se fija la meta de aumentar las solicitudes de demostración en un 15 % en 60 días mediante una serie de vídeos explicativos breves. Todos los guiones y llamadas a la acción apuntan directamente a esa meta.

🔍 ¿Sabías que...? Incluso la idea de lo corto que puede ser un anuncio de vídeo tiene su historia: el término «blipvert» (anuncio ultracorto) se acuñó en la serie de televisión Max Headroom, de la década de 1980, para referirse a anuncios que podían durar tan solo un segundo.

2. Conoce a tu público y la plataforma más adecuada

Tus vídeos están dirigidos a un público objetivo específico (y también al lugar adecuado). Empieza por identificar dónde se encuentran tus usuarios objetivo y cómo consumen contenido allí.

📌 Ejemplo: Una startup B2B SaaS puede encontrar que su público es más activo en LinkedIn, donde los vídeos rápidos y basados en información son los que mejor funcionan. Por su parte, una startup de aplicaciones de estilo de vida podría obtener una mayor participación en Instagram Reels o TikTok, donde predominan las historias visuales y las tendencias.

💡 Consejo profesional: Crea rápidamente perfiles de público y enlázalos a planes de contenido específicos para cada plataforma en plantillas de redes sociales. Esto ayudará a tu equipo a adaptar el tono, las imágenes y la duración de los vídeos en consecuencia.

3. Crea una historia de marca sólida

En lugar de enumerar funciones, crea una narrativa en torno al problema que resuelves y las personas a las que ayudas. Para asegurarte de contar tu historia, crea un guion gráfico y un guion para cada vídeo antes de la producción.

Una gran historia sobre una banda:

Destaca el problema con un punto débil con el que es fácil identificarse.

Muestra tu solución como la protagonista.

Conecta emocionalmente con las personas.

📌 Ejemplo: Una startup de moda sostenible podría comenzar su vídeo con el problema de los residuos de la moda rápida, continuar con cómo obtienen materiales éticos y terminar con un llamamiento a «comprar de forma consciente». Es emotivo, sencillo y tiene un propósito.

🚀 Truco rápido: La lluvia de ideas creativas no suele ser lineal. Las pizarras de ClickUp te ayudan a correlacionar tu historia de forma visual y a medida que surgen las ideas. Traza el arco narrativo, añade notas adhesivas para las escenas clave y asigna elementos a tu equipo creativo. Esto garantiza que todos, desde los guionistas hasta los editores, sigan el mismo hilo narrativo. Alinea tu proceso de producción en ClickUp Pizarras. Crea una estrategia de marketing de vídeo ganadora para las plataformas de redes sociales con las pizarras digitales con tecnología IA de ClickUp.

4. Planifica tu calendario de contenido de vídeo

La constancia gana a la intensidad. No es necesario publicar un vídeo cada vez que te llegue la inspiración; solo tienes que crear un calendario de contenidos que se ajuste a tus ciclos de lanzamiento, campañas o eventos. No olvides equilibrar los tipos de contenido.

Combina demostraciones de productos, vídeos tutoriales y clips detrás de las cámaras para atraer a diferentes segmentos de público. También puedes sincronizar los lanzamientos de vídeos con el envío de correos electrónicos, eventos o promociones de ventas para lograr un mayor alcance.

📌 Ejemplo: Una startup de reparto de comida a domicilio podría planificar vídeos semanales «Behind-the-Box» (Detrás de la caja) que muestren a los chefs en el trabajo, opiniones de clientes y consejos sobre la aplicación, manteniendo así un compromiso constante en todas las plataformas.

💡 Consejo profesional: La plantilla del calendario de contenido de ClickUp está diseñada para ayudarte a planificar y publicar tu contenido de forma más eficaz. Esta plantilla ofrece una interfaz sencilla y fácil de usar que permite arrastrar y soltar archivos, añadir comentarios y realizar el seguimiento del progreso de tu contenido. Obtenga una plantilla gratuita. Olvídate de las aburridas hojas de cálculo y utiliza la plantilla de calendario de contenido de ClickUp para planear, organizar y realizar el seguimiento del contenido a lo largo del año.

5. Céntrate en los tipos de vídeo de gran impacto

Cuando el presupuesto y el ancho de banda de tu startup tienen un límite, no todos los vídeos merecen el mismo tiempo en pantalla. La clave es centrarse en formatos que ofrezcan tanto alcance como retención. El punto óptimo entre la narración creativa y el rendimiento medible.

Empieza con ideas de vídeo que atraigan y mantengan la atención de forma natural: vídeos explicativos, testimonios de clientes y tutoriales. Estos formatos simplifican tu propuesta de valor y te permiten ganar credibilidad rápidamente.

Esto es lo que dicen los datos de interacción de Wistia:

La cuestión es la siguiente: cuanto más largo es el vídeo, menor es la tasa de interacción. Así es como funciona la atención humana. Pero más corto no siempre es mejor. Un tutorial de 10 minutos que profundiza en el valor puede superar a un Clip de 1 minuto en cuanto al tiempo total de visualización.

Una pista clara es que las personas permanecen atentas cuando están aprendiendo algo útil. Por lo tanto, ya sea un consejo rápido de 60 segundos o una descripción detallada del producto, procura enseñar antes de vender.

📌 Ejemplo: Una startup podría publicar una serie de vídeos de dos minutos explicando cómo funciona el producto y sus diferentes funciones, acompañados de breves testimonios. Estos vídeos más cortos y llenos de valor generan familiaridad e interés más rápidamente que un vídeo promocional largo.

6. Optimiza los vídeos para lograr el máximo alcance.

Considera la visibilidad como parte de tu flujo de trabajo de creación de contenido. Haz que tus vídeos sean fáciles de encontrar utilizando títulos claros, palabras clave sencillas y una miniatura que resulte realmente atractiva. Mantén el formato y la duración adecuados para la plataforma, de modo que el algoritmo no te deje de lado.

Comparte tus vídeos en tus plataformas de redes sociales para darles un pequeño empujón extra. Recuerda, pequeños ajustes = mayor alcance sin dramas.

A continuación te explicamos cómo puedes maximizar tu alcance:

Utiliza títulos orientados al SEO: céntrate en la intención de búsqueda (lo que tu público realmente escribe) y mantén los títulos por debajo de los 60 caracteres para que no se corten.

Escribe descripciones ricas en palabras clave: incluye las palabras clave principales de forma natural en las primeras líneas y añade marcas de tiempo o enlaces a recursos para los vídeos más largos.

Diseña miniaturas atractivas: utiliza colores contrastantes, imágenes expresivas y texto mínimo, manteniendo la coherencia de la marca.

Añade llamadas a la acción contundentes: guía a los espectadores para que den el siguiente paso, como suscribirse, visitar o descargar, con indicaciones en pantalla o pantallas finales.

Optimice los metadatos y las etiquetas: añada palabras clave precisas, etiquetas de marca y categorías relevantes para ayudar a los algoritmos a indexar correctamente su contenido.

Añade subtítulos y transcripciones: mejora la accesibilidad, potencia el SEO y haz que tus vídeos se puedan ver sin sonido.

💡 Consejo profesional: Produce por lotes varios vídeos cortos y de gran impacto en una sola sesión. De este modo, tu contenido será coherente, eficiente y estará listo para su uso en múltiples plataformas, al tiempo que maximizas cada segundo de la atención de tu público.

7. Aprovecha los canales sociales de forma eficaz

Cada plataforma social tiene su propio ritmo, y tus vídeos deben adaptarse a él. Lo que funciona en YouTube puede fracasar en Instagram, y lo que se vuelve viral en LinkedIn puede hundirse en TikTok. ¿El truco? Adapta tu mensaje al medio.

Aquí tienes algunos consejos:

Adapta tu formato de vídeo: utiliza vídeos verticales (9:16) para Instagram Reels y TikTok, y horizontales (16:9) para YouTube y LinkedIn.

Capta la atención desde el principio: capta la atención en los primeros tres segundos, especialmente en plataformas en las que se desplaza mucho, como Instagram y TikTok.

Personaliza tus pies de foto: escribe pies de foto adecuados para cada plataforma: coloquiales en Instagram, orientados al valor en LinkedIn y alineados con las tendencias en TikTok.

Publica en el momento adecuado: consulta las estadísticas para identificar cuándo tu público está más activo y programa los vídeos en consecuencia.

🤝 Recordatorio amistoso: Responda a los comentarios, comparta clips generados por los usuarios y fije sus mejores vídeos para mantener la visibilidad.

💡 Bonus: ¿Necesitas encontrar el guion de la demostración del producto de hace tres semanas o el montaje final de tu vídeo de lanzamiento? Con ClickUp Brain MAX, puedes hacer eso y mucho más: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, Dropbox y todas tus aplicaciones conectadas para localizar archivos de vídeo, guiones y resúmenes creativos en segundos, sin tener que rebuscar en carpetas ni preguntar «¿Quién tiene la última versión?».

Utilice Talk to Text para intercambiar ideas sobre vídeos, asignar tareas de edición o actualizar los cronogramas de producción mediante la voz, sin necesidad de utilizar las manos, mientras revisa el material grabado o prepara su próxima sesión.

Utiliza modelos de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini en una única solución contextual que comprende tus metas de marketing de vídeo, la voz de tu marca y el rendimiento de campañas anteriores. Prueba ClickUp Brain MAX para una investigación y un contexto más profundos. Prueba ClickUp Brain MAX, la IA que conoce la estrategia de vídeo, las preferencias de la audiencia y el calendario de contenido de tu startup. Deshazte hoy mismo de la proliferación de herramientas de IA.

8. Reutiliza y amplía los vídeos existentes

Crear vídeos nuevos cada semana no es sostenible para la mayoría de las startups, pero reutilizarlos de forma inteligente sí lo es. Ya tienes oro en tus archivos, solo hay que pulirlo.

Puede dividir el contenido extenso en fragmentos, como convertir seminarios web o demostraciones en clips de 30 a 60 segundos para las redes sociales. Además, reutilizar las transcripciones de vídeos extensos en contenido escrito optimizado para SEO para su sitio web es una gran idea.

Escuche al responsable del equipo internacional de blogs de Wix:

Nunca está de más reutilizar tu contenido de formato largo en formatos cortos (como Instagram Reels, YouTube Shorts, etc.) y viceversa. Al hacerlo, puedes atraer a personas que consumen información de diferentes maneras. Es una técnica atemporal que amplía el valor de tu trabajo.

9. Realice un seguimiento de las métricas de interacción y rendimiento.

Los datos te ayudan a ver qué está funcionando, qué no está dando resultados y dónde invertir tus próximos esfuerzos. A continuación, te presentamos algunas métricas de rendimiento que te interesará seguir en tu software de gestión de proyectos para la producción de vídeos:

Número de vistas : cuántas veces se ha visto tu vídeo; un indicador básico del alcance.

Tiempo de visualización : el tiempo total que los espectadores dedican a ver tu vídeo; muy valorado por los algoritmos de las plataformas.

Tasa de visualización completa (VTR) : el porcentaje de espectadores que ven tu vídeo hasta el final.

Retención : muestra dónde abandonan los espectadores, lo que le ayuda a identificar los momentos fuertes y débiles de su vídeo.

Duración media de visualización : duración media que el espectador permanece interesado antes de abandonar la página.

Tasa de clics (CTR) : mide cuántos espectadores hicieron clic en su llamada a la acción, miniatura o enlace después de ver el vídeo.

Tasa de interacción : interacciones totales (me gusta, comentarios, compartidos, guardados) en relación con el total de vistas o alcance.

Comparticiones en redes sociales : la frecuencia con la que se usa compartido tu vídeo, lo que aumenta la visibilidad y el alcance orgánico.

Tasa de conversión: cuántos espectadores completaron una acción deseada (registro, compra, descargar) después de ver el vídeo.

📌 Ejemplo: Si el vídeo de demostración de tu producto tiene un tiempo de visualización elevado pero un CTR bajo, es posible que tu CTA aparezca demasiado tarde; prueba a colocarlo antes en el vídeo.

🧠 Dato curioso: El primer vídeo de marca verdaderamente viral recibió crédito por la serie «Will It Blend?» de BlendTec (que comenzó alrededor de 2006). La sencilla idea (el director ejecutivo mezclando objetos extraños como iPhones en un vídeo) demostró que vídeo + humor + capacidad de compartir = oro de marketing en la era digital.

10. Repita el proceso con comentarios y opiniones.

Trate cada publicación como un experimento, aprendiendo de sus aciertos (y errores) para que la siguiente sea aún mejor. Utilice los comentarios de la audiencia, los gráficos de tiempo de visualización, las pruebas A/B y los análisis de la plataforma para perfeccionar su enfoque creativo, el ritmo, los mensajes y las llamadas a la acción.

Incluso pequeños ajustes, como modificar las miniaturas, reelaborar las frases iniciales o experimentar con nuevos formatos, pueden dar lugar a mejoras significativas. A continuación, te ofrecemos algunas formas sencillas de mejorar con los comentarios:

Prueba diferentes miniaturas, intros o llamadas a la acción.

Fomenta los comentarios, las votaciones o las encuestas.

Compare los tipos de vídeos, los temas y las tendencias de rendimiento cada mes.

Actualiza la estrategia de contenido basándote en el comportamiento de la audiencia y los cambios en los algoritmos de la plataforma.

📌 Ejemplo: Si los vídeos educativos superan en rendimiento a los clips culturales, dedique el 60 % de su próximo calendario de producción a tutoriales o guías prácticas.

💡 Consejo profesional: Crea un formato de vídeo recurrente desde el principio. Incluso algo tan simple como «Friday Fixes» o «Startup Snacks» genera consistencia, y la consistencia supera a la viralidad en cuanto a alcance a largo plazo.

🧠 Dato curioso: La campaña The Force de Volkswagen en 2011 se publicó en YouTube cuatro días antes de la Super Bowl. Obtuvo 1,8 millones de vistas el jueves por la mañana y 17 millones antes del inicio del partido, lo que cambió la naturaleza de los anuncios de la Super Bowl, que pasaron de ser «anuncios televisivos puntuales» a campañas digitales completas.

Cómo gestionar de forma eficiente los flujos de trabajo de marketing de vídeo

Sabes que el vídeo funciona. Los datos son claros: el contenido de vídeo impulsa el compromiso, genera confianza y convierte mejor que el texto solo.

Pero para las startups, la brecha entre «deberíamos hacer más vídeos» y la publicación real de contenido coherente y de calidad parece imposible de salvar. Esto se traduce en activos dispersos en carpetas, versiones perdidas en antiguos hilos de correo electrónico, plazos que se acercan sin darse cuenta y cuellos de botella en la aprobación. A esto se le denomina «proliferación del trabajo». ClickUp reúne todas tus operaciones de marketing de vídeo en un solo lugar, ya que es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo.

El software de gestión de proyectos de marketing ClickUp reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo. Desde el concepto inicial hasta la publicación final, su equipo puede planificar calendarios de contenido, colaborar en guiones, realizar el seguimiento de los cronogramas de producción, gestionar activos y analizar el rendimiento sin cambiar de herramienta.

Así es como la herramienta de gestión de proyectos de producción de vídeo centraliza la ideación, la producción y la publicación en un único entorno de trabajo:

Ideación creativa con ClickUp Documentos.

Todo gran vídeo comienza con una idea sólida, y ClickUp Docs despierta esta creatividad. Estos documentos colaborativos y dinámicos te ofrecen un espacio para intercambiar ideas sobre conceptos de campaña, redactar guiones y almacenar briefings creativos.

Crea un documento ClickUp, con IA integrada, para documentar ideas para tu estrategia de vídeo de forma colaborativa.

Puedes dar formato a tus ideas con encabezados, listas de control, incrustaciones e incluso realizar menciones a tus compañeros de equipo con @ para obtener comentarios instantáneos. Además, dado que los documentos están enlazados directamente a las tareas de ClickUp, puedes convertir cualquier idea en un paso viable.

📌 Ejemplo: Tu equipo de marketing redacta un borrador del concepto del vídeo «Behind the Startup» (Detrás de la startup) en un documento de ClickUp. Desde ese mismo documento, etiquetas a tu jefe de diseño para que añada imágenes del guion gráfico, asignas una tarea a tu redactor para que escriba el guion del vídeo y vinculas el concepto final a tu calendario de contenido.

📮 Información de ClickUp: El 45 % de los participantes en nuestra encuesta afirman que mantienen abiertas durante semanas las pestañas de investigación relacionadas con el trabajo. Para otro 23 %, estas preciadas pestañas incluyen hilos de chat de IA repletos de contexto. Básicamente, la gran mayoría está externalizando la memoria y el contexto a frágiles pestañas del navegador. Repite con nosotros: las pestañas no son bases de conocimiento. 👀 ClickUp Brain MAX cambia las reglas del juego en este sentido. Esta superaplicación de IA te permite buscar en tu entorno de trabajo, interactuar con múltiples modelos de IA e incluso utilizar comandos de voz para recuperar el contexto desde una única interfaz. Como MAX reside en tu PC, no compite por el espacio de las pestañas y puede guardar las conversaciones hasta que las elimines.

Crea un flujo de trabajo de tareas fácil de seguir.

Una vez que tus ideas estén listas, es el momento de convertir la creatividad en un plan estructurado. Desglosa cada proyecto de vídeo en pasos claros y viables utilizando las tareas de ClickUp con subtareas y listas de control dentro del software de marketing de vídeo.

Crea tareas específicas en ClickUp para dividir los proyectos de vídeo en trabajos factibles.

Puede asignar propiedad, establecer prioridades, añadir dependencias (para que la edición no comience antes de que finalice el rodaje) y utilizar plantillas de tareas para ahorrar tiempo en tipos de vídeos recurrentes, como demostraciones de productos o testimonios.

📌 Ejemplo: El equipo de marketing de tu startup crea una tarea para cada fase: concepto, aprobación del guion, filmación, edición y publicación, con plazos, personas asignadas y documentos o Clips adjuntos. El gestor del proyecto puede ver al instante quién está trabajando en qué, qué está atrasado y qué está listo para su revisión.

Un cliente también hace un uso compartido:

Concretamente, la función Subtarea y la posibilidad de definir las dependencias de los proyectos han supuesto un gran cambio para nosotros, ya que a menudo trabajamos en proyectos con múltiples componentes, en los que suelen intervenir diferentes miembros de nuestros equipos (o de los de nuestros clientes). Además, la pestaña Inicio, que ofrece una visión general completa del proyecto, ha sido muy útil para evitar retrasos innecesarios en la comunicación o la producción.

Concretamente, la función Subtarea y la posibilidad de definir las dependencias de los proyectos han supuesto un gran cambio para nosotros, ya que a menudo trabajamos en proyectos con múltiples componentes, en los que suelen intervenir diferentes miembros de nuestros equipos (o de los de nuestros clientes). Además, la pestaña Inicio, que ofrece una visión general completa del proyecto, ha sido muy útil para evitar retrasos innecesarios en la comunicación o la producción.

Añada automatización basada en IA con ClickUp Brain.

ClickUp Brain acelera tu flujo de trabajo de marketing de vídeo, desde la concepción hasta la publicación.

Úsalo para generar guiones de vídeo basados en la posición de tu producto, pensar en ganchos atractivos para varias plataformas o redactar descripciones y subtítulos de vídeo que se ajusten a la voz de tu marca.

¿Necesita reutilizar un seminario web en clips de formato corto?

ClickUp Brain puede sugerir momentos clave que vale la pena destacar y redactar borradores de textos para redes sociales para cada segmento. ¿No se te ocurren títulos o miniaturas para tus vídeos? Pide a Brain que analice tu contenido con mejor rendimiento y te recomiende formas de renovarlo para que resulte más atractivo para tu público. A continuación, te mostramos cómo potenciar toda tu producción de contenido en vídeo con ClickUp AI.

La verdadera ventaja: Brain comprende el contexto de tu startup porque tiene acceso a tu entorno de trabajo conectado. Conoce las directrices de tu marca, el público objetivo, el rendimiento de campañas anteriores y el mensaje del producto. Por lo tanto, cuando le pides ayuda con la estrategia de vídeo, no obtienes consejos de marketing genéricos, sino recomendaciones adaptadas a lo que realmente ha funcionado para tu equipo y lo que se ajusta a tus metas actuales.

Además, Brain también puede ser tu coproyectista. Por ejemplo, si creas una tarea denominada «Vídeo de demostración del producto», genera instantáneamente un marco completo, que incluye subtareas para la redacción del guion, la filmación, la edición y la publicación, cada una de ellas asignada al propietario adecuado.

Incluso puede preguntar: «¿Cuál es el estado de nuestro próximo lanzamiento de vídeo?» o «¿Qué tareas de vídeo están retrasadas?». En cuestión de segundos, la herramienta de marketing con IA resume las actualizaciones, asigna propietarios y destaca los posibles obstáculos.

🧠 Dato curioso: El 1 de julio de 1941, se emitió un anuncio de 10 segundos de Bulova en la cadena de televisión WNBT (ahora WNBC) de Nueva York antes de un partido de béisbol. Costó alrededor de 9 dólares, mostraba un reloj sobre un mapa de Estados Unidos y es ampliamente reconocido como el primer anuncio pagado de la televisión.

Garantiza un flujo de trabajo de aprobación fluido con ClickUp Clips.

Cuando tu equipo necesite comunicarse visualmente, ClickUp Clips convierte los interminables hilos de comentarios en mensajes de vídeo concisos y claros.

En lugar de escribir comentarios detallados sobre las ediciones de vídeo o explicar tu visión para el próximo recurso de la campaña, graba una breve pantalla compartida que muestre exactamente lo que quieres decir.

Da tu opinión sobre los vídeos de marketing para lograr la máxima claridad con ClickUp Clips.

Por ejemplo, tu director creativo puede grabar un Clip en el que repase las opciones de miniaturas y explique por qué una funciona mejor que otra.

Cada clip se guarda automáticamente en tu hub de clips, creando una biblioteca con función de búsqueda de comentarios en vídeo, dirección creativa y debates sobre estrategias a la que tu equipo puede recurrir en cualquier momento. Los nuevos miembros del equipo pueden ver los clips anteriores para comprender tu estilo y tus estándares de vídeo, en lugar de tener que recopilarlos a partir de mensajes dispersos en Slack.

🚀 Consejo útil: ClickUp Brain te ofrece un asistente de redacción integrado que comprende el contexto de tu proyecto, los ejemplos del kit de marca y el flujo de trabajo. Con él, puedes redactar guiones de vídeo, pies de foto para redes sociales, descripciones e incluso esbozar flujos de trabajo. Ejemplo de indicación: Escribe un guion de 90 segundos para el próximo vídeo de testimonios de clientes de nuestra startup. Tono: amistoso pero profesional. Incluye una llamada a la acción contundente para «probar una demo gratis» al final.

Automatice la progresión del flujo de trabajo con las automatizaciones de ClickUp.

A medida que los vídeos pasan de la fase de ideación a la de publicación, los traspasos manuales ralentizan el proceso. Las automatizaciones de ClickUp utilizan desencadenantes > condiciones > acciones para mover tareas, asignar propietarios, cambiar estados y publicar comentarios automáticamente.

Activa la automatización que necesites o personaliza las reglas mediante IA en función de tus flujos de trabajo.

Por ejemplo, cuando el estado de una tarea «Filmación» cambia a «Completada», las automatizaciones pueden asignar automáticamente la tarea «Edición» a tu editor, establecer la fecha límite +2 días y notificar a las partes interesadas. De esta manera, tu proceso de producción de vídeos sigue en marcha incluso cuando estás haciendo otras 10 cosas.

🚀 Truco rápido: Mientras que las automatizaciones se encargan de acciones predecibles y basadas en reglas, los agentes de ClickUp aportan inteligencia adaptativa a tu flujo de trabajo. Entienden el contexto, analizan patrones y toman decisiones inteligentes. Por ejemplo, si tu editor no cumple con el plazo de entrega de un vídeo de demostración de un producto, un agente ambiental puede reordenar automáticamente las tareas relacionadas, notificarlo a tu gestor de proyectos y incluso resumir las actualizaciones pendientes. Añade agentes de IA para: Detecta posibles obstáculos.

Genere resúmenes rápidos de todos los ejemplos de vídeos de formación en curso.

Asigna las tareas de forma dinámica en función de la carga de trabajo o las habilidades.

Organiza tu agenda con ClickUp Calendario.

Publicar de forma constante es fundamental para el crecimiento de una startup. El Calendario de ClickUp te permite ver todos los guiones, rodajes, ediciones y hitos importantes de un solo vistazo.

Utilice el Calendario de ClickUp para gestionar el marketing de vídeo para startups.

Gracias a su sincronización bidireccional con calendarios externos, como Google Calendar, cualquier actualización realizada en ClickUp se refleja automáticamente en todas las plataformas conectadas. También puede arrastrar y soltar tareas entre días o semanas para reprogramarlas al instante y elegir entre diseños diarios, semanales o mensuales que se adapten a su ritmo de producción.

Las tareas codificadas por colores facilitan la identificación de prioridades, como el rojo para «Edición», el verde para «Aprobado» y el azul para «Publicado». Las subtareas con fechas límite específicas incluso aparecen como eventos separados.

💡 Consejo profesional: Cuando los plazos son ajustados, los recordatorios personalizados garantizan que todos estén en sintonía, avisando a tu equipo antes de grandes rodajes, lanzamientos de vídeos o revisiones de contenido.

Realice un seguimiento y mida los resultados con los paneles de ClickUp.

Una vez que los vídeos están en línea, necesitas ver cómo están funcionando, y los paneles de control de ClickUp te proporcionan esa claridad en tiempo real. Puedes añadir tarjetas para las tareas en producción, el tiempo medio desde el guion hasta la publicación, la carga de trabajo por editor o métricas de rendimiento como el compromiso y la conversión.

Añade tarjetas personalizadas a tu panel de control de ClickUp para realizar el seguimiento de las métricas adecuadas.

Por ejemplo, puede crear un panel llamado «Métricas de producción de vídeo».

Una tarjeta muestra ocho vídeos que se están editando actualmente, mientras que otra muestra el tiempo medio de entrega de 12 días (frente a los 9 días del trimestre anterior).

🔍 ¿Sabías que... El 78 % de los consumidores quiere que las marcas utilicen más vídeos para comunicarse con ellos. Y cuando esos vídeos son personalizados, su impacto es aún mayor. Los vídeos personalizados son 3,5 veces más propensos que los vídeos genéricos a convertir a alguien en cliente o a fidelizarlo.

Errores comunes que cometen las startups en el marketing de vídeo

A continuación, te presentamos algunos errores comunes que puedes cometer en el marketing de vídeo, junto con soluciones prácticas para cada uno de ellos:

Errores comunes ✅ Soluciones Sin objetivos claros ni KPI Defina metas específicas para los vídeos antes de la producción para orientar el contenido. Persiguiendo la viralidad por encima del valor fundamental Céntrate en crear contenido que conecte profundamente con públicos específicos que tengan un objetivo en común. Presupuesto mal asignado Invierte adecuadamente en estrategia, escribe guiones para los vídeos y asegúrate de la distribución en múltiples canales, no solo en equipos. Falta de una estrategia de distribución Desarrolle un plan claro para utilizar canales propios, ganados y pagados. Mensajes centrados en las funciones Destaca las ventajas y el impacto emocional en lugar de limitarte a enumerar las funciones del producto. Mensajes poco claros o confusos Utiliza un lenguaje sencillo y sin jerga que transmita claramente el mensaje principal. Ritmo deficiente y gancho débil Capta la atención en los primeros segundos y mantén el impulso con una narrativa clara y una edición concisa. Ignorar al público objetivo Investiga y adapta los vídeos a los intereses, puntos débiles y preferencias de un público objetivo bien definido.

«Pausa» y «Reproduce» de forma inteligente: recurre a ClickUp.

La creación de vídeos que realmente funcionan gira en torno a la estructura, la sincronización y la ejecución inteligente. Cuando tus guiones, ediciones y calendarios de publicación se encuentran todos en un mismo entorno de trabajo, el marketing de vídeo se vuelve... fácil (¡sí, nos atrevemos a decirlo!).

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, hace que cada paso del flujo de trabajo de producción de vídeos sea eficiente. Utiliza ClickUp Docs para escribir el guion de tus vídeos, Tasks para gestionar las fases de producción y Calendario para programar las fechas de publicación sin perder el ritmo.

Realice un seguimiento del progreso de la campaña a través de los paneles de control y deje que las automatizaciones de ClickUp se encarguen de los pasos repetitivos. Y, por supuesto, siempre tendrá ClickUp Brain optimizando cada fase, resumiendo las actualizaciones, priorizando las tareas y convirtiendo los datos en información útil.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Las startups deben comenzar con vídeos claros y breves que expliquen su producto o servicio, compartan la historia de su marca o de su fundador y generen confianza. Entre los tipos más eficaces se incluyen los vídeos explicativos, los testimonios de clientes, las demostraciones de productos, los vídeos profesionales con instrucciones y los vídeos con imágenes detrás de las cámaras.

Con un presupuesto reducido, las startups pueden aprovechar los smartphones o las cámaras de bajo coste y las herramientas de edición gratuitas o asequibles. Céntrate en contar historias auténticas en lugar de en una producción muy pulida. El uso de contenido existente, como clips generados por los usuarios o testimonios de clientes, reduce los costes. También ayuda colaborar con autónomos o utilizar animaciones y plantillas sencillas.

La frecuencia de publicación depende de la plataforma y la audiencia, pero un calendario práctico es de tres a siete publicaciones por semana en plataformas como Instagram y Facebook. TikTok tiene compatibilidad con una frecuencia mayor, con cuatro publicaciones diarias; sin embargo, lo más sensato es publicar entre 3 y 5 veces por semana.

La medición del ROI implica el seguimiento de las vistas de los vídeos, las métricas de interacción, las tasas de clics y conversión, y la retención de la audiencia. Integra el análisis de vídeos con los sistemas de ventas o CRM para atribuir los clientes potenciales o las ventas al contenido de los vídeos. Otros indicadores adicionales son el conocimiento de la marca, la vida útil y la generación de clientes potenciales.

Herramientas como Filmora, CapCut e iMovie permiten realizar la edición de forma asequible. Sin embargo, si quieres una plataforma para gestionar todo el flujo de trabajo de creación de contenido de vídeo, ClickUp es una gran opción. Ofrece herramientas completas para ayudarte en todas las fases, desde la ideación y la redacción de guiones en ClickUp Documentos hasta la filmación, la edición y la publicación con el Calendario de ClickUp.