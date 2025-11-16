Las mejores alternativas a StoryChief para impulsar el marketing de contenido

StoryChief es una potente plataforma de marketing de contenidos, especialmente para equipos que desean un espacio todo en uno para escribir, optimizar y publicar contenidos. Sus funciones de puntuación SEO y «Publicar en todas partes» son las principales razones por las que muchos profesionales del marketing la prueban en primer lugar.

Sin embargo, a medida que crecen las operaciones de contenido, algunos equipos comienzan a notar límites: edición más lenta con múltiples colaboradores, control de versiones confuso y precios que pueden aumentar a medida que el equipo crece.

Es entonces cuando los profesionales del marketing suelen empezar a comparar alternativas. Así que, tras analizar las principales plataformas que utilizan hoy en día los equipos de contenido y marketing, he recopilado las 10 mejores alternativas a StoryChief (incluido ClickUp ) que abordan esos retos y mantienen tu flujo de trabajo fluido.

Vamos a ello. 🎯

Las mejores alternativas a StoryChief de un vistazo

Aquí tienes una tabla en la que se comparan todas las plataformas de gestión de redes sociales mencionadas en este blog. 📊

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios ClickUp Gestión integral de proyectos y flujos de trabajo de contenido Tamaño del equipo: equipos de contenido, operaciones de marketing, agencias AI Writer for Work, documentos, pizarras, plantillas, Calendario y automatización. Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones. Planable Aprobaciones colaborativas + publicación multiplataforma Tamaño del equipo: agencias, equipos sociales, profesionales del marketing que tratan con clientes Vista de feed, vista de calendario, aprobaciones basadas en rol, comentarios compartidos. plan Free; de pago a partir de 39 $ al mes. ContentStudio Programación de contenido asistida por IA + elaboración de informes Tamaño del equipo: Agencias, autónomos, gestores multimarca Subtítulos con IA, análisis, acortadores de enlaces, (elaboración de) informes de marca blanca. Los planes comienzan en 29 $ al mes. Semrush SEO + optimización del contenido Tamaño del equipo: especialistas en marketing de crecimiento, estrategas de SEO Planificador de palabras clave, investigación de temas, auditoría de contenido, información sobre la competencia. Los planes comienzan en 199 $ al mes. Hootsuite Publicación en redes sociales + seguimiento de opiniones Tamaño del equipo: empresas, agencias, equipos multifuncionales OwlyGPT, Streams, escucha social, Bandeja de entrada avanzada. Los planes comienzan en 149 $ al mes. Buffer Publicación multiplataforma + campañas de enlaces en biografías Tamaño del equipo: Creadores, startups, equipos de marketing reducidos Panel, página de inicio, importación de Canva, herramientas de colaboración. Plan Free; de pago a partir de 6 $ al mes. Surfer SEO Optimización SEO on-page utilizando datos SERP Tamaño del equipo: equipos SEO, gestores de blogs, especialistas en marketing de contenido Editor de contenido, analizador SERP, auditoría, humanizador de IA. Los planes comienzan en 99 $ al mes. Jasper Creación de contenido con IA a gran escala Tamaño del equipo: equipos de contenido, agencias, profesionales del marketing de comercio electrónico Voz de marca, chat de IA, plantillas de campaña, suite de imágenes con IA. Planes de pago desde 69 $ al mes. CoSchedule Planificación de campañas basada en calendarios Tamaño del equipo: equipos de marketing, gestores de campañas Calendario, ReQueue, Insights, Headline Studio Plan Free; de pago a partir de 19 $ al mes. Prismic CMS sin interfaz + creación de páginas basadas en componentes Tamaño del equipo: equipos de desarrolladores y profesionales del marketing, organizaciones con gran cantidad de contenido Slice Machine, localización, modo de vista previa, publicación programada. Plan Free; de pago a partir de 15 $ al mes.

La mayoría de los equipos de contenido cometen un gran error: no tienen un manual de contenido coherente. Por eso tu flujo de trabajo parece disperso, las aprobaciones se retrasan y la publicación se vuelve caótica. 🎥 En este vídeo, aprenderás a crear un manual de contenido que realmente se adapta a tus necesidades, siguiendo cinco sencillos pasos y utilizando una plantilla lista para usar.

¿Qué debe buscar en las alternativas a StoryChief?

Cuando explore alternativas a StoryChief, comience por identificar qué es lo que está frenando la gestión del marketing de contenido, como herramientas de colaboración del equipo con límite, flujos de trabajo rígidos o costes crecientes.

Estas son algunas de las funciones clave que debe tener en cuenta:

Herramientas flexibles de curación de contenido: Soporta documentos, plantillas de calendarios de contenido y redacción asistida por IA para agilizar la redacción y la colaboración.

Publicación multicanal: le permite publicar en múltiples canales o gestionar calendarios de contenido sin cambiar de herramienta.

Gestión de proyectos sólida: integra tareas, aprobaciones y cronogramas en un solo lugar para un mejor seguimiento de los proyectos de marketing.

Asistencia con IA integrada: va más allá de las revisiones gramaticales y ofrece generación de ideas, resúmenes de contenido, edición contextual y va más allá de las revisiones gramaticales y ofrece generación de ideas, resúmenes de contenido, edición contextual y plantillas para la redacción de contenido

Análisis y elaboración de informes avanzados: mide el compromiso, el rendimiento del SEO y el ROI de las campañas en tiempo real.

Precios e integraciones escalables: se conecta con otras plataformas, como Slack, HubSpot y su perfil empresarial de Google, para crecer de forma asequible con su equipo.

📮 Información de ClickUp: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y su espacio de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción impulsada por IA en todo el espacio de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu espacio de trabajo.

Las mejores alternativas a StoryChief

Estas son las mejores alternativas a StoryChief. 👇🏼

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

ClickUp (la mejor opción para la gestión integral de proyectos y flujos de trabajo de contenido)

Gestiona proyectos creativos con tareas de ClickUp. Crea tareas de ClickUp para cada material de marketing de contenido y asegúrate de que no se te escape nada.

He utilizado ClickUp en múltiples proyectos de contenido y, sinceramente, es la herramienta a la que siempre vuelvo. A diferencia de StoryChief, que se centra principalmente en la publicación y la colaboración, me ha proporcionado todo un ecosistema para planear, crear, revisar y programar contenido.

ClickUp for Content Marketers es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chatear, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Así es como los equipos de marketing pueden utilizar ClickUp. 🤩

La jerarquía de proyectos de ClickUp le permite dejar atrás el caos de «todo en un mismo lugar» y crear una estructura con espacios, carpetas, listas, tareas y subtareas.

Las tareas de ClickUp sientan las bases del proyecto de marketing. Supongamos que tienes cinco redactores, dos editores y una persona encargada de los gráficos. Puedes crear tarjetas de tareas para el «artículo de blog A» y asignar al redactor, vincular una subtarea y añadir una marca de prioridad alta con una fecha de vencimiento. De esta manera, la información permanece centralizada y se guarda el contexto.

Documenta sin esfuerzo

Una vez establecida la estructura de gestión de contenido, es el momento de redactar la documentación, los resúmenes, los planes de contenido y las guías de estilo. ClickUp Documento unifica la redacción, la colaboración y la ejecución en un solo lugar.

Conecta tus resúmenes de contenido con la ejecución mediante ClickUp Documento.

Esta herramienta, que ofrece compatibilidad con la colaboración en tiempo real, permite a los redactores, editores y diseñadores trabajar en el mismo documento sin sobrescribir las ediciones de los demás. Además, los comentarios se pueden convertir directamente en acciones. Supongamos que deja un comentario como «Añadir más elementos visuales a esta sección». Puede convertir esa nota en una tarea y asignarla a su diseño sin salir del espacio.

Incluya listas de control, tablas e incluso vistas en directo de tareas o paneles centralizados. Esto significa que su documento de estrategia de contenido también puede incluir una vista en directo de su calendario editorial.

Aprenda a alcanzar sus metas de marketing específicas con ClickUp. 👀

Obtenga asistencia basada en IA.

El siguiente salto en productividad es utilizar ClickUp Brain para impulsar, priorizar y automatizar el trabajo. Conecta tus tareas, documentos y conversaciones.

¡Utiliza AI Writer for Work de ClickUp Brain dentro de ClickUp Documento cada vez que te bloquees al escribir!

Se basa en tres pilares:

AI Project Manager para automatizar la rutina de actividades de gestión de proyectos, como el seguimiento del progreso, las puestas al día, las tareas y la generación de tareas.

AI Knowledge Manager, también conocido como también conocido como ClickUp Enterprise Search , para obtener respuestas contextuales instantáneas en todo su entorno de trabajo.

AI Writer for Work para redactar informes, correos electrónicos, documentación y mucho más, específicos para cada rol y contexto.

Estas son algunas de mis indicaciones favoritas para el asistente de redacción basado en IA: Redacta una introducción de 200 palabras para el blog sobre la actualización de nuestro nuevo producto.

Resumir este documento en tres puntos clave dirigidos al cliente.

Convierte esta nota de lluvia de ideas en un esquema de contenido.

Y como está integrado en su flujo de trabajo en redes sociales, comprende sus proyectos, plazos y metas para garantizar que el resultado sea preciso y relevante.

ClickUp Brain también ofrece compatibilidad con la última generación de modelos de IA para eliminar la proliferación de IA, incluidos ChatGPT, Claude Opus y Sonnet, y Gemini.

Utilice plantillas preestructuradas.

Cuando no quiero crear flujos de trabajo de marketing personalizados desde cero, recurro a las plantillas de ClickUp.

Una de mis favoritas es la plantilla de gestión de contenido de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratis Planifique, organice y realice un seguimiento del contenido mientras mide el rendimiento en relación con las metas con la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp.

Ofrece estados personalizados de ClickUp como Concepto, En revisión, En desarrollo y Publicado para ver exactamente en qué punto del proceso se encuentra cada pieza de contenido. Los campos personalizados de ClickUp, como Canal, Presupuesto, Nombre de la campaña y Maquetas, mantienen cada tarea vinculada a los detalles de marketing. También cambio entre las vistas de ClickUp, como Tablero, Cronograma o vista Gantt, para correlacionar los plazos.

Las mejores funciones de ClickUp

Establezca y realice un seguimiento de los hitos de contenido: defina defina los KPI de marketing de contenido , divídalos en objetivos medibles y realice un seguimiento del progreso en tiempo real con los paneles de ClickUp

Transforme las ideas en acciones: correlacionar sesiones de brainstorming en las pizarras de ClickUp , convierta los conceptos en diagramas estructurados y enlazados directamente a tareas o documentos.

Visualice cronogramas: realice un seguimiento de las reuniones, los plazos y las fechas de publicación sin cambiar de aplicación con realice un seguimiento de las reuniones, los plazos y las fechas de publicación sin cambiar de aplicación con ClickUp Calendar

Automatice las tareas repetitivas: establezca desencadenantes basados en reglas que realicen acciones de uno o varios pasos para evitar perder tiempo en trabajo rutinario con establezca desencadenantes basados en reglas que realicen acciones de uno o varios pasos para evitar perder tiempo en trabajo rutinario con ClickUp Automatización

ClickUp: Límites

Con tantas funciones integradas en una sola plataforma, los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje pronunciada al principio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

Como especialista en marketing de contenidos, la mayor parte de mi trabajo me lo asigna nuestro gestor de proyectos, y ClickUp ha facilitado mucho todo el proceso. En lugar de revisar correos electrónicos o hilos de Slack para intentar determinar las prioridades, puedo abrir ClickUp y ver al instante lo que tengo entre manos, lo que está por venir y lo que está atrasado. Me encanta cómo todo está organizado de forma clara. Cada tarea incluye todos los detalles que necesito (resúmenes, adjuntos, plazos, comentarios), por lo que no tengo que buscar información ni preguntarme qué se espera de mí...

Como especialista en marketing de contenidos, la mayor parte de mi trabajo me lo asigna nuestro gestor de proyectos, y ClickUp ha facilitado mucho todo el proceso. En lugar de revisar correos electrónicos o hilos de Slack para intentar determinar las prioridades, puedo abrir ClickUp y ver al instante lo que tengo entre manos, lo que está por venir y lo que está atrasado.

Me encanta cómo está todo organizado de forma clara. Cada tarea incluye todos los detalles que necesito (resúmenes, adjuntos, plazos, comentarios), por lo que no tengo que buscar información ni preguntarme qué se espera de mí...

💡 Consejo profesional: Haz que las automatizaciones sean más inteligentes con ClickUp Autopilot Agents. Activa agentes predefinidos como Team StandUp para actualizaciones, Weekly Project Update para elaboración de informes de contenido o Answers Agent para respuestas rápidas sobre el estado. También puedes crear agentes personalizados como Content Review, Campaign Monitoring o Publishing Agents para adaptarlos a tus flujos de trabajo. ¡Aquí tienes una breve guía!

2. Planable (ideal para aprobaciones colaborativas en redes sociales y publicación multiplataforma)

a través de Planable

Planable es un software de colaboración de contenido diseñado para planear, aprobar y programar publicaciones en múltiples plataformas. Puede ver las publicaciones tal y como aparecerán en cada plataforma, dejar comentarios, sugerencias o anotaciones. Esto mantiene los comentarios de los clientes separados de las discusiones internas.

Me gusta especialmente poder visualizar las cuadrículas de Instagram y asegurarme de que las publicaciones tengan un aspecto coherente, incluso cuando el contenido publicado fuera de la herramienta aparece en el diseño. Mi equipo crea entornos de trabajo independientes para cada cliente, controla los rols y los permisos, y personaliza los flujos de aprobación para que el contenido pase sin problemas de los borradores a las publicaciones finales.

Las mejores funciones de Planable

Visualice el contenido con Feed View para ver cómo aparecen sus publicaciones en diferentes plataformas sociales.

Programa, aprueba y ajusta las publicaciones en la vista de calendario , utilizando la función de arrastrar y soltar con rótulos codificados por color para organizarlos.

Guarda todos los comentarios en un solo lugar, resuelve los hilos rápidamente y comparta enlaces únicos para revisiones ad hoc con Comentarios y sugerencias .

Centralice el contenido con la biblioteca multimedia integrada, donde también puede almacenar imágenes, vídeos y otros recursos para acceder fácilmente a ellos.

Límites de Planable

Los análisis no están incluidos en los planes y requieren una tarifa adicional.

Gestionar múltiples clientes o campañas a gran escala puede ser todo un reto.

Precios de Planable

Free

Básico: 39 $ al mes por entorno de trabajo.

Pro: 59 $ al mes por entorno de trabajo.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Planable

G2: 4,6/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Planable?

Según los comentarios de los usuarios:

Planable ha sido el software de programación de redes sociales más fiable de todos los que hemos probado y lo llevamos utilizando varios años. […] Funciones como el análisis y la conversación son excelentes añadidos y nos pareció que eran las únicas piezas que faltaban, pero el coste adicional nos ha impedido añadirlas a un software que ya es bastante caro.

Planable ha sido el software de programación de redes sociales más fiable de todos los que hemos probado y lo llevamos utilizando varios años. […] Funciones como el análisis y la conversación son excelentes añadidos y nos pareció que eran las únicas piezas que faltaban, pero el coste adicional nos ha impedido añadirlas a un software que ya es bastante caro.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain MAX integra múltiples modelos de IA líderes, incluidos ChatGPT, Claude y Gemini. Instancia, mientras que ChatGPT destaca en la generación de contenido creativo y la lluvia de ideas, Claude puede ser más hábil en el manejo de tareas complejas de análisis de datos. Utilice la indicación de ChatGPT desde ClickUp Brain MAX para ayudarle a generar contenido para sus campañas.

3. ContentStudio (la mejor opción para la planificación de contenido asistida por IA, la programación y la supervisión del rendimiento)

a través de ContentStudio

He utilizado ContentStudio para gestionar y hacer crecer múltiples canales sociales simultáneamente. Combina herramientas de publicación, análisis y de IA para redes sociales, lo que ayuda a los profesionales del marketing y a las agencias a simplificar los flujos de trabajo y los resultados diarios en las redes sociales. La bandeja de entrada te permite gestionar todas las interacciones, por lo que responder a los mensajes directos y a los comentarios en todas las plataformas es muy sencillo.

Todo parece estar organizado. Los entornos de trabajo dedicados, los paneles de marca blanca y los informes automatizados facilitan la organización de las marcas y la impresión de los clientes. Puedo configurar informes de marca que se envían automáticamente por correo electrónico, totalmente personalizados con el logotipo y los datos de cada cliente.

Las mejores funciones de ContentStudio

Acelere la creación de contenido con AI Powerpack para generar subtítulos, hashtags e ideas para publicaciones a partir de sencillas indicaciones.

Diseña sin esfuerzo con el generador de imágenes con IA , que convierte las ideas en imágenes únicas y acordes con la marca.

Realice un seguimiento del intento correcto en las redes sociales con Competitor Analytics para comparar el rendimiento e identificar tendencias.

Simplifique la incorporación de clientes con EasyConnect, que permite a los clientes enlazar sus cuentas sociales sin uso compartido de contraseñas de forma segura.

Límites de ContentStudio

Las notificaciones internas de mensajes no leídos pueden resultar molestas o repetitivas.

Las herramientas de gestión de influencers deben mejorarse para audiencias especializadas, incluyendo la gestión de mensajes directos y campañas.

Precios de ContentStudio

Estándar: 29 $ al mes por usuario.

Avanzado: 69 $ al mes por dos usuarios.

Agency Unlimited: 139 $ al mes (usuarios ilimitados)

Valoraciones y reseñas de ContentStudio

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ContentStudio?

De una reseña de Capterra:

Repleta de funciones y funcionalidades, ContentStudio es realmente una plataforma sólida para cualquiera que desee controlar su contenido en línea y gestionar sus métricas... Para los que no tienen conocimientos técnicos, esta plataforma puede resultar un poco abrumadora. Algunos pueden decir que hay demasiadas opciones y que se necesita un poco de tiempo para aprender a utilizarla correctamente. Sin embargo, yo prefiero un control y una gestión granulares de mi contenido.

Repleta de funciones y funcionalidad, ContentStudio es realmente una plataforma sólida para cualquiera que desee controlar su contenido online y gestionar sus métricas... Para los que no tienen conocimientos técnicos, esta plataforma puede resultar un poco abrumadora. Algunos pueden decir que hay demasiadas opciones y que se necesita un poco de tiempo para aprender a utilizarla correctamente. Sin embargo, yo prefiero el control y la gestión granular de mi contenido.

🧠 Dato curioso: La primera iniciativa de marketing de contenido de la que se tiene constancia se remonta a 1732, cuando Benjamin Franklin publicó el Poor Richard’s Almanack para promocionar su empresa de imprenta. En él se combinaba información útil con publicidad sutil.

📖 Lea también: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

4. Semrush (la mejor opción para el SEO basado en datos y la optimización del marketing de contenido)

a través de Semrush

Semrush es una de las plataformas de marketing digital con mayor cantidad de datos, creada para ayudar a las marcas a comprender su mercado, optimizar su visibilidad y superar a la competencia. Lo que comenzó como un conjunto de herramientas de SEO se ha convertido en un paquete completo de más de 50 herramientas que abarcan SEO, PPC, marketing de contenido, investigación de mercado y gestión de redes sociales.

Me gusta cómo combina la recopilación masiva de datos con algoritmos de aprendizaje automático para ofrecer información precisa y útil sobre lo que impulsa el tráfico, las conversiones y las clasificaciones. Se utiliza para analizar por qué se clasifican mis competidores, de dónde proviene su tráfico y qué palabras clave o vínculos externos impulsan su rendimiento.

Las mejores funciones de Semrush

Audite sitios web automáticamente con herramientas de SEO técnico para detectar errores de rastreo, enlaces rotos y problemas de rendimiento.

Descubra oportunidades utilizando el kit de herramientas Keyword Research para identificar términos de búsqueda de gran impacto y baja competencia.

Refuerce la autoridad de dominio utilizando herramientas de creación de enlaces que identifican posibles backlinks creíbles.

Optimice el contenido existente con el kit de herramientas Content Optimization , alineándolo con la intención de búsqueda y los estándares de legibilidad.

Límites de Semrush

Los datos analizados mediante IA carecen de transparencia en cuanto a cómo se generan.

Ciertas funciones específicas (como los temas seleccionados o las menciones LLM) podrían ser más claras o contar con más fuentes de datos.

Precios de Semrush

Starter: 199 $ al mes

Pro+: 299 $ al mes

Avanzado: 549 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Semrush

G2: 4,5/5 (más de 2800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Semrush?

Este crítico lo resume muy bien:

Semrush es increíblemente fácil de usar, incluso para principiantes, al tiempo que ofrece la profundidad y sofisticación necesarias para el SEO avanzado y el análisis de marketing. La interfaz de la plataforma es intuitiva y su integración con otras herramientas (como Google Analytics o Search Console) es rápida y fluida. […] Aunque la plataforma es potente, a veces me cuestiono la precisión de algunas de las nuevas funciones basadas en IA y los datos analíticos.

Semrush es increíblemente fácil de usar, incluso para principiantes, y al mismo tiempo ofrece la profundidad y sofisticación necesarias para el análisis avanzado de SEO y marketing. La interfaz de la plataforma es intuitiva y su integración con otras herramientas (como Google Analytics o Search Console) es rápida y fluida. […] Aunque la plataforma es potente, a veces me cuestiono la precisión de algunas de las nuevas funciones basadas en IA y los datos analíticos.

🔍 ¿Sabías que...? El primer correo electrónico masivo fue enviado en 1978 por Gary Thuerk, de Digital Equipment Corp., a 400 destinatarios. Generó 13 millones de dólares en equipo de ventas.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Semrush para mejorar su SEO

5. Hootsuite (la mejor opción para la publicación centralizada en redes sociales, la escucha y la gestión de la interacción)

a través de Hootsuite

Hootsuite sigue siendo un software de gestión de campañas de confianza para empresas y agencias que gestionan múltiples marcas. Hootsuite Analytics me permite planear, publicar y analizar la interacción en todas las plataformas principales, como Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok y muchas más, con referencias personalizadas y elaboración de informes de opinión.

Lo que realmente diferencia a Hootsuite para mí es OwlyGPT, su asistente de IA integrado que está entrenado en tendencias sociales en tiempo real. Me da ideas basadas en temas de actualidad, analiza la opinión de la audiencia y ofrece recomendaciones de estrategia de marketing de contenido adaptadas a mi marca.

Las mejores funciones de Hootsuite

Automatice las interacciones con los clientes utilizando las funciones de Bandeja de entrada avanzada , como las respuestas guardadas y las respuestas de chat basadas en IA.

Descubra información sobre las marcas a través de herramientas de escucha social que supervisan las menciones, los hashtags y los cambios de opinión.

Optimice los calendarios de publicación con los mapas de calor Best Time to Post , que muestran cuándo su público está más activo.

Amplíe su alcance utilizando Hootsuite Boost para convertir automáticamente las publicaciones orgánicas con mejor rendimiento en anuncios pagados.

Límites de Hootsuite

El análisis del sentimiento tiene dificultades para detectar el sarcasmo y la jerga.

Experiencia obsoleta o fragmentada entre módulos como Planner, Streams y Analytics.

Precios de Hootsuite

Estándar: 149 $ al mes por usuario.

Avanzado: 399 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hootsuite

G2: 4,3/5 (más de 6800 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hootsuite?

Esto es lo que opinaba este crítico de Capterra:

La posibilidad de publicar en varios sitios fue muy útil. La facilidad para actualizar el texto de la publicación en cada uno de ellos también es un proceso muy agradable. También me gustó poder programar las publicaciones... A menudo me encontraba con que la publicación no se publicaba y no recibía ningún aviso de que no se había publicado, por lo que me la perdía. También me di cuenta de que a menudo se desconectaba de la plataforma.

La posibilidad de publicar en varios sitios fue muy útil. La facilidad para actualizar el texto de la publicación en cada uno de ellos también es un proceso muy agradable. También me gustó poder programar las publicaciones... A menudo me encontraba con que la publicación no se publicaba y no recibía ningún aviso de que no se había publicado, por lo que me la perdía. También me di cuenta de que a menudo se desconectaba de la plataforma.

🧠 Dato curioso: En 1900, se lanzó la Guía Michelin para animar a la gente a conducir más. Los hermanos Michelin crearon esta guía gratis, gratuita/a, para ser proveedor de información a los conductores, como mapas, ubicaciones de gasolineras y talleres de reparación. Esto hizo que los viajes en coche fueran más fáciles y atractivos, y esperaban que la gente condujera más, desgastara sus neumáticos y, en última instancia, necesitara reemplazarlos.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Hootsuite

6. Buffer (ideal para la programación simplificada en múltiples plataformas y las campañas de enlaces en biografías con marca)

vía Buffer

En mi opinión, Buffer es una opción sólida para los creadores y los pequeños equipos de marketing que buscan una forma sencilla de plan, publicar y realizar un seguimiento del rendimiento del contenido sin complicaciones. Ofrece un amplio intervalo de integraciones de publicación, incluyendo Instagram, TikTok e incluso Bluesky. Yo lo utilizo para programar publicaciones, publicarlas automáticamente o recibir un recordatorio nativo cuando llega el momento de publicarlas.

Y si lo que busca es mejorar la interacción, Buffer le ayuda a gestionar las conversaciones con su público e incluso a diseñar su propia página personalizable con enlaces en la biografía para dirigir el tráfico hacia su contenido o sus productos.

Las mejores funciones de Buffer

Organice sus ideas de forma visual con el modo Crear , agrupando el contenido por temas, campañas u meta.

Conecta con tu público utilizando el panel Engage para responder a comentarios y mensajes en Facebook e Instagram.

Cree el hub de su marca utilizando link-in-bio ( Página de inicio ), una página personalizable para mostrar enlaces, vídeos y productos con análisis integrados.

Importa archivos multimedia sin problemas desde Canva, Google Drive o Dropbox para mantener el diseño y la publicación en un solo flujo.

Límites de Buffer

A diferencia de las alternativas a Buffer , no ofrece bandeja de entrada unificada ni funciones avanzadas de interacción para responder a comentarios/mensajes.

Fallos ocasionales o errores en la subida de publicaciones, especialmente en Instagram.

Precios de Buffer

Free

Imprescindible: 6 $ al mes por usuario.

Equipo: 12 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Buffer

G2: 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buffer?

Así lo ve una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Buffer es lo sencillo y limpio que lo hace todo. Elimina la sensación abrumadora de la gestión de las redes sociales...

Lo que más me gusta de Buffer es lo sencillo y limpio que lo hace todo. Elimina la sensación abrumadora de la gestión de las redes sociales...

7. Surfer SEO (ideal para la plan de contenido SEO y la optimización en vivo de páginas web utilizando datos SERP)

a través de Surfer SEO

Surfer SEO es mi plataforma de referencia para cualquiera que se tome en serio mejorar su posicionamiento en Google. Desglosa lo que ya funciona como trabajo para los competidores mejor posicionados y me proporciona una hoja de ruta de marketing de contenido respaldada por datos para mejorar mis páginas.

El Editor de contenido analiza más de 500 factores, desde la densidad y la estructura de las palabras clave hasta el recuento de palabras y los títulos, lo que garantiza que el contenido se ajuste a lo que valor los motores de búsqueda (y los bots de IA).

Según mi experiencia, Surfer hace buen trabajo para los gestores de contenido porque combina conocimientos basados en IA con la creatividad humana. Con herramientas como Content Planner, puede correlacionar grupos de temas que refuercen su autoridad con el tiempo, mientras que Content Audit destaca las oportunidades perdidas en sus páginas existentes.

Las mejores funciones de Surfer SEO

Analice las estrategias de la competencia con SERP Analyzer , comparando más de 500 factores de posicionamiento que influyen en el rendimiento.

IA Humanizer para crear textos naturales y fáciles de leer. Utilice la IA en el marketing de contenido conpara crear textos naturales y fáciles de leer.

Genere resúmenes de contenido al instante con Outline Builder , completar con títulos y preguntas optimizados.

Escribe y optimiza en cualquier idioma para llegar a audiencias globales con información SEO localizada.

Límites de Surfer SEO

Caro para autónomos y equipos pequeños, especialmente en los planes de entrada.

El sistema basado en crédito tiene un límite en la cantidad de contenido que puede generar por plan.

Precios de Surfer SEO

Imprescindible: 99 $ al mes por usuario.

Escala: 219 $ al mes por usuario.

Corporación: 999 $/mes en adelante (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Surfer SEO

G2: 4,8/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Surfer SEO?

Una reseña de G2 decía:

Surfer es muy fácil de usar, es preciso y tiene un soporte al cliente EXCELENTE... Lo único es que no puedo comprar más créditos para el redactor de contenido. Aparte de eso, todo bien 🙂

Surfer es muy fácil de usar, es preciso y tiene un soporte al cliente EXCELENTE... Lo único es que no puedo comprar más créditos para el redactor de contenido. Aparte de eso, todo bien 🙂

🧠 Dato curioso: El contenido interactivo surgió a principios del siglo XX. Kodak atrajo a sus clientes mediante concursos anuales de fotografía, animando a los fotógrafos aficionados a enviar sus instantáneas para tener la oportunidad de ganar premios. Esto fomentó una comunidad de entusiastas de la fotografía al tiempo que promocionaba sus cámaras. Aquí está la foto ganadora del primer premio (¡por un valor de nada menos que 2500 dólares en 1929!): Fuente

8. Jasper (ideal para la creación de contenido impulsada por IA y la redacción coherente con la marca en todos los formatos)

vía Jasper

Jasper es una plataforma de IA generativa creada para ayudar a los profesionales del marketing, las agencias y los equipos de contenido a crear contenido escrito y visual de alta calidad a gran escala. Ofrece un conjunto de herramientas que mantienen la coherencia de la marca, optimizan los flujos de trabajo de las campañas y proporcionan información de marketing útil.

Me encanta su avanzada IA Image Suite, que me permite crear o realizar edición en imágenes para campañas en cuestión de segundos. Desde eliminar fondos y recortar imágenes hasta aumentar la resolución y eliminar texto, esta herramienta ayuda a reducir los cuellos de botella en el flujo de trabajo del contenido visual.

Las mejores funciones de Jasper

Mantenga la coherencia de la marca utilizando Brand Voice y Brand IQ para garantizar que cada pieza se ajuste a su estilo y tono.

Intercambia ideas y colabora con Jasper Chat para idear, perfeccionar y realizar edición de contenido de forma interactiva.

Automatice los flujos de trabajo con Canva y Agents personalizados para gestionar la investigación, la optimización y la personalización.

Genere contenido con plantillas de redes sociales para entradas de blog, redes sociales, correos electrónicos y descripciones de productos.

Límites de Jasper

Los usuarios se quejan de que el resultado sigue siendo similar a pesar de las indicaciones personalizadas.

El contenido breve generado por la IA no está a la altura de las expectativas.

Precios de Jasper

Pro: 69 $ al mes por usuario.

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jasper?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Jasper Chat es una excelente ayuda para escribir que me permite superar el bloqueo del escritor. Me ayuda a añadir ideas creativas y me permite no dejar nunca de encontrar nuevas formas de afrontar el problema. […] Para ser sincero, no es muy eficaz en la producción de contenido, y da la sensación de que puede no ser tan preciso, especialmente cuando se trata de cuestiones de hecho.

Jasper Chat es una excelente ayuda para escribir que me permite superar el bloqueo del escritor. Me ayuda a añadir ideas creativas y me permite no dejar nunca de encontrar nuevas formas de afrontar el problema. […] Para ser sincero, no es muy eficaz en la producción de contenido, y da la sensación de que puede no ser tan preciso, especialmente cuando se trata de cuestiones de hecho.

9. CoSchedule (ideal para la planificación de campañas de marketing y la coordinación basada en calendarios)

a través de CoSchedule

En noveno lugar de mi lista, CoSchedule es un calendario de marketing y una plataforma de gestión de proyectos en redes sociales diseñada para organizar campañas de marketing de forma eficiente.

La plataforma automatiza tareas repetitivas como la publicación en redes sociales con ReQueue, realiza un seguimiento del rendimiento de las campañas y agiliza los procesos de aprobación. Puedo organizar proyectos con campos personalizados, tableros Kanban y flujos de trabajo colaborativos, de modo que todos los miembros de mi equipo sepan qué está pasando y quién es el responsable en cada paso.

Las mejores funciones de CoSchedule

Utilice el Calendario para visualizar todos los proyectos, tareas y publicaciones en redes sociales.

Publica en todos los canales desde un solo panel de control, incluyendo blogs, correos electrónicos y redes sociales.

Analice las campañas con Insights Assistant para realizar el seguimiento del rendimiento en todas las plataformas en tiempo real.

Optimice los textos y los titulares con herramientas basadas en IA como Headline Studio y Hire Mia.

Límites de CoSchedule

Integraciones débiles o defectuosas con plataformas como Meta (Facebook) y sin compatibilidad con X.

No avisa a los usuarios cuando las cuentas sociales se desvinculan, lo que provoca fallos en las publicaciones.

Precios de CoSchedule

Free

Calendario social: 19 $ al mes por usuario.

Agency Calendar: 59 $ al mes por usuario.

Calendario de contenido: Precios personalizados

Marketing Suite: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CoSchedule

G2: 4,5/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CoSchedule?

Extraído directamente de una reseña de G2:

Mis titulares están mejorando. La gente realmente está haciendo clic en mis artículos. No se trataba solo de las puntuaciones o los consejos. Se trataba de la confianza que me dio. Ya no dudaba de cada palabra que elegía... Puede que no sea perfecto para todos los sectores. Si solo escribes por diversión, algunas de las funciones avanzadas pueden resultar excesivas.

Mis titulares están mejorando. La gente realmente está haciendo clic en mis artículos. No se trataba solo de las puntuaciones o los consejos. Se trataba de la confianza que me dio. Ya no dudaba de cada palabra que elegía... Puede que no sea perfecto para todos los sectores. Si solo escribes por diversión, algunas de las funciones avanzadas pueden ser excesivas.

🧠 Dato curioso: La primera referencia de la palabra «publicidad» se encuentra en una obra de William Shakespeare anterior a 1616.

📖 Lea también: Alternativas a CoSchedule para impulsar el esfuerzo de marketing

10. Prismic (ideal para la creación de páginas sin interfaz con componentes definidos por el desarrollador)

a través de Prismic

Yo utilizo Prismic como CMS sin interfaz y creador de páginas para lanzar sitios web y páginas de destino rápidamente sin comprometer la coherencia de la marca. Se basa en Slices, que son componentes modulares y reutilizables que facilitan el mantenimiento de un aspecto coherente en varias páginas. También reducen drásticamente el trabajo de desarrollo repetitivo.

Aprecio que ofrezca Slice Machine, una herramienta para crear componentes preaprobados e introducirlos en creadores de páginas personalizados. Esto significa que mi equipo puede centrarse en desarrollar funciones, al tiempo que ofrece a los profesionales del marketing la libertad de lanzar o actualizar páginas de forma independiente.

Las mejores funciones de Prismic

Utilice el Page Builder para crear y realizar edición de páginas visualmente atractivas en tiempo real.

Aproveche las integraciones profundas con marcos como Next.js, Nuxt y SvelteKit.

Programa lanzamientos para publicar páginas o actualizaciones agrupadas en los momentos óptimos.

Gestión de la localización creando y realizando edición en páginas en varios idiomas de forma eficiente.

Límites de Prismic

Opciones con límite para añadir a tus «Slices»

La función de autoguardado no siempre guarda el contenido, especialmente antes de salir de la página.

Precios de Prismic

Free

Starter: 15 $ al mes por tres usuarios.

Pequeña: 30 $ al mes por siete usuarios.

Medium: 180 $ al mes por 25 usuarios.

Platinum: 750 $ al mes para un número ilimitado de usuarios.

Valoraciones y reseñas de Prismic

G2: 4,3/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Prismic?

Esto es lo que opinó un crítico:

Creé toda nuestra página de destino de marketing con Prismic y la utilicé a diario durante aproximadamente una semana. Prismic era muy fácil de usar una vez que aprendías los conceptos básicos. […] La documentación para empezar era un poco escasa, por lo que sin duda podrían mejorar la guía de introducción. En concreto, me resultaba confuso cómo aprovechar elementos como las secciones dentro de los tipos personalizados. *

Creé toda nuestra página de destino de marketing con Prismic y la utilicé a diario durante aproximadamente una semana. Prismic era muy fácil de usar una vez que aprendías los conceptos básicos. […] La documentación para empezar era un poco escasa, por lo que sin duda podrían mejorar la guía de introducción. En concreto, me resultaba confuso cómo aprovechar elementos como las secciones dentro de los tipos personalizados. *

🔍 ¿Sabías que...? El storytelling en el marketing de contenido no es nada nuevo. En 1885, John Deere comenzó a publicar The Furrow, una revista que ofrecía consejos agrícolas para vender tractores. El principio es el mismo hoy en día: un contenido valioso genera confianza antes de la venta.

Reescribe tu «historia» con ClickUp.

Encontrar la herramienta de marketing de contenido adecuada consiste en crear un proceso más colaborativo que ofrezca compatibilidad con el crecimiento de su equipo. StoryChief es ideal para centralizar contenido, pero a medida que su estrategia se expande, usted necesita más flexibilidad, colaboración en tiempo real o integraciones más estrechas.

Todas las herramientas de mi lista ofrecen diferentes puntos fuertes.

Sin embargo, ninguna conexión realmente todas las fases del proceso de creación de contenido como lo hace ClickUp. Desde la redacción de ideas en ClickUp Documento, la lluvia de ideas y la automatización con ClickUp Brain, hasta el plan de campañas en ClickUp Calendario, todo se reúne en un solo entorno de trabajo.

Así que, antes de que comience tu próximo ciclo de campaña, regístrate en ClickUp gratis y ¡ya me darás las gracias más adelante! 🚀

Preguntas frecuentes (FAQ)

Busque funciones de publicación multicanal, orientación SEO integrada, colaboración en tiempo real, flujos de trabajo de aprobación y programación de contenido. La integración con plataformas sociales y CMS también es clave para una distribución fluida de contenido.

Algunas herramientas de menor coste cubren uno o dos aspectos, como la programación de redes sociales o las comprobaciones básicas de SEO, pero rara vez ofrecen el conjunto completo de flujos de trabajo colaborativos, aprobaciones y optimización SEO en una sola plataforma.

El precio oscila entre 40 y 450 dólares al mes, dependiendo del tamaño del equipo y los canales de publicación. Los equipos pequeños pueden empezar con un precio más bajo, mientras que las agencias o los equipos más grandes pagan más por integraciones ampliadas, asientos de usuario y funciones de análisis.

Es fundamental. Sin análisis, es difícil ver qué es lo que tiene repercusión, optimizar las campañas o justificar el retorno de la inversión en marketing. El seguimiento del rendimiento garantiza decisiones más inteligentes y una mejor estrategia de contenido a lo largo del tiempo.