Los trabajadores sanitarios comunitarios (CHW) realizan algunas de las tareas médicas más difíciles del planeta. Diagnostican enfermedades en lugares donde el laboratorio más cercano se encuentra a un día de viaje y realizan un seguimiento de la salud materna en pueblos enteros.

Y lo están haciendo con herramientas que no han cambiado mucho desde la década de 1980.

Formularios en papel, lápices, quizá un teléfono SAT para emergencias. Mientras tanto, la IA ha mejorado lo suficiente como para ayudar a los radiólogos a detectar tumores y asistir a los cirujanos durante las intervenciones, pero, de alguna manera, esa tecnología aún no ha llegado a la primera línea, donde podría ser más útil.

Esto está cambiando por fin gracias a las herramientas de IA para los trabajadores sanitarios comunitarios.

En esta entrada del blog, repasamos las mejores herramientas de IA para los trabajadores sanitarios comunitarios que funcionan en condiciones reales del campo y hacen que el exigente trabajo sea un poco más manejable. ¡Allá vamos! 💪🏼

Estas son las mejores herramientas de IA para trabajadores sanitarios comunitarios en comparación. 👇

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios ClickUp Gestión de proyectos de salud comunitaria basada en IA para trabajadores sanitarios comunitarios, ONG y coordinadores de programas regionales Tamaño del equipo: Ideal para ONG, equipos de salud pública y programas descentralizados de trabajadores sanitarios comunitarios Resúmenes de ClickUp Brain, cumplimiento de la HIPAA, modo sin conexión, coordinación de chat, conversión de voz a texto, formularios, listas de tareas, paneles de control. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Pear Suite Automatización de la facturación de Medicaid y documentación de la atención en los estados elegibles Tamaño del equipo: Ideal para trabajadores comunitarios de salud, doulas y promotores que trabajan en el trabajo con reembolsos de Medicaid. Facturación con código Z, programación con IA, paneles de control de cumplimiento, plan de atención, registro de auditoría de reembolsos. Desde 50 $ al mes por usuario. AIRA de Qure. ai Detección de tuberculosis y automatización de la admisión en países de ingresos bajos y medios Tamaño del equipo: Ideal para unidades de diagnóstico móviles y equipos de divulgación sobre la tuberculosis Análisis instantáneo de rayos X, notas de voz, chat de admisión, panel de población. Precios personalizados ASHABot Asistencia mediante preguntas y respuestas a través de WhatsApp para los trabajadores ASHA de la India Tamaño del equipo: Ideal para los trabajadores ASHA de la India con bajo acceso técnico. Bot en hindi/inglés/hinglish, búsqueda por voz, alertas de campañas, compatibilidad con las dosis. Precios personalizados CHARM Apoyo a la toma de decisiones a nivel de cliente y seguimiento del rendimiento Tamaño del equipo: Ideal para trabajadores comunitarios de salud materno-infantil y supervisores de ONG Derivación de citas, alertas, visitas guiadas por IA, formación integrada. Precios personalizados CommCare Recopilación de datos y gestión de casos principalmente sin conexión Tamaño del equipo: Ideal para equipos de trabajadores comunitarios de salud rurales y programas de ONG en regiones remotas. Seguimiento longitudinal de casos, creador de aplicaciones de arrastrar y soltar, sincronización sin conexión. Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 300 $ al mes (para 50 usuarios). openCHA Creación de agentes conversacionales personalizados para el ámbito sanitario Tamaño del equipo: ideal para equipos de desarrolladores, investigadores de IA y organizaciones de informática sanitaria. Ajuste de LLM, panel explicable, EHR + entrada wearable, modos multilingües. Gratis (código abierto) Causal Foundry Estímulos conductuales para pacientes de alto riesgo en ajustes con pocos recursos Tamaño del equipo: Ideal para ONG y programas comunitarios que prestan atención con objetivo específico. Aprendizaje por refuerzo, recordatorios por SMS, análisis del uso de app, desencadenantes de atención adaptativa. Precios personalizados HealthPulse IA Interpretación y (elaboración de) informes de pruebas de diagnóstico rápido (RDT) basadas en teléfonos inteligentes Tamaño del equipo: Ideal para equipos de vigilancia de enfermedades y programas de diagnóstico Escaneo de imágenes sin conexión, reconocimiento de líneas de prueba, alertas de calidad, elaboración de informes en tiempo real. Precios personalizados ThinkMD Evaluaciones de pacientes conformes con el AIEPI en ajustes de campo Tamaño del equipo: Ideal para trabajadores comunitarios de salud materno-infantil y clínicas rurales Flujos de trabajo de la OMS, etiquetado GPS, calculadora de dosis, evaluación del embarazo. Precios personalizados

🧠 Dato curioso: El Dr. Jack Geiger, inspirado por su experiencia en el Centro de Salud Pholela en Sudáfrica, fundó los primeros centros de salud comunitarios para atender las necesidades sanitarias de las poblaciones desfavorecidas.

La herramienta adecuada de gestión de proyectos de IA para la atención sanitaria debería ayudar a los trabajadores comunitarios de la salud a recopilar datos precisos, responder más rápidamente a las necesidades de los pacientes y gestionar de manera eficiente los retos del campo. Lo ideal sería buscar:

Acceso sin conexión: Compatibilidad para actualizar los registros de los pacientes y sincronizar los datos en zonas con mala conexión (a internet).

Opciones de idioma local: Permite la comunicación en dialectos regionales para mejorar la comprensión y la confianza.

Detección temprana de riesgos: utiliza las tendencias de los síntomas para identificar a los pacientes vulnerables antes de que su condición empeore.

Visualización de datos: convierte los datos brutos del campo en información clara para actuar con rapidez y convierte los datos brutos del campo en información clara para actuar con rapidez y gestionar los recursos de forma eficiente durante las visitas.

Integración del sistema: Enlazado con programas nacionales de salud, plataformas de historias clínicas electrónicas y bases de datos de vacunación.

Entrada de voz: permite la entrada rápida de la información del paciente sin necesidad de escribir manualmente.

Protección de datos: mantiene la seguridad de los datos de los pacientes de conformidad con la normativa local en materia de privacidad.

Compatibilidad con recursos limitados: funciona de forma fiable en teléfonos inteligentes básicos y con configuraciones de batería limitadas.

📮 Información de ClickUp: Solo el 10 % de los encuestados utiliza asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA de conversación como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp le ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain es un asistente conversacional de IA que puede ayudarle en un amplio intervalo de casos de uso. Por otro lado, los agentes con tecnología de IA de los canales de chat de ClickUp pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas.

Descargo de responsabilidad médica: Las herramientas mencionadas en este artículo están diseñadas para ofrecer compatibilidad, pero no sustituir, el criterio clínico profesional. No deben utilizarse como sustituto del diagnóstico, las decisiones de tratamiento o la atención médica de urgencia. Siga siempre las directrices clínicas nacionales, los protocolos locales y las instrucciones de los proveedores sanitarios autorizados cuando utilice herramientas de IA en entornos de salud comunitarios. Las capacidades de las herramientas y el estado normativo pueden variar según la región; compruebe el cumplimiento y la idoneidad antes de su implementación.

Estas son nuestras recomendaciones de las mejores herramientas de IA para los trabajadores sanitarios comunitarios. 🩺

ClickUp (la mejor para la gestión de proyectos de salud comunitaria basados en IA)

Resumir las actualizaciones del campo utilizando ClickUp Brain para obtener información más rápidamente.

El software de gestión de proyectos sanitarios de ClickUp, junto con la solución de gestión de proyectos sin ánimo de lucro de ClickUp, ofrece un espacio de trabajo seguro y unificado para los trabajadores sanitarios comunitarios.

ClickUp responde a las demandas de los trabajadores comunitarios de salud con el cumplimiento de la HIPAA y el modo sin conexión, que mantiene sus tareas accesibles cuando el acceso a la red es irregular.

Los programas de salud comunitarios funcionan con innumerables elementos móviles: registros de pacientes, actualizaciones de divulgación, coordinación de recursos e informes de datos. ClickUp Brain lo integra todo, ayudándole a mantenerse organizado y a tomar mejores decisiones más rápidamente. Es un asistente de IA integrado en su entorno de trabajo que comprende su contexto.

Convierta la elaboración de informes de campo en información útil.

Por ejemplo, supongamos que el equipo de su distrito envía actualizaciones diarias sobre los chequeos maternos. En lugar de revisar cada tarea, pida a ClickUp Brain que compile un resumen de los seguimientos pendientes o las visitas atrasadas. Verá al instante qué áreas requieren atención para que los trabajadores de campo puedan actuar con mayor rapidez.

Si está preparando un informe para la revisión trimestral de su ONG, ClickUp Brain puede redactarlo utilizando los últimos datos del proyecto del entorno de trabajo.

Incluso puede resaltar estadísticas clave, como el total de chequeos terminados o las regiones que necesitan compatibilidad adicional.

📌 Pruebe esta indicación: Cree un resumen semanal de actividades sanitarias que muestre los chequeos completados y pendientes en todos los distritos.

Mantenga a los equipos en la misma página.

Muchos programas de salud comunitarios se llevan a cabo en regiones donde los equipos no siempre pueden tener una reunión o permanecer conectados. ClickUp Brain ayuda a todos a mantenerse alineados sin mensajes de ida y vuelta ni actualizaciones manuales.

Utilice ClickUp Brain para resumir las reuniones y mantener la coordinación entre los equipos regionales.

Por ejemplo, si un nuevo voluntario quiere saber cómo registrar un informe de vacunación, puede pedirle a ClickUp Brain que le explique el proceso basándose en el flujo de trabajo actual de su equipo. Este extrae al instante las instrucciones adecuadas de sus documentos o tareas, por lo que no tiene que esperar la respuesta de un supervisor.

También puede utilizarlo para recapitular el sincronizar semanal o las actualizaciones entre equipos.

ClickUp Brain resume los puntos clave del debate, destaca los elementos que se deben tomar y hace uso compartido de los siguientes pasos a seguir para que nadie se pierda ningún detalle importante.

Pruebe esta indicación: Resumir la reunión del proyecto de inmunización de la semana pasada y lista las medidas de seguimiento para cada región.

Planifique las actividades de divulgación y formación de forma más inteligente.

Planifique programas de divulgación sanitaria utilizando las sugerencias contextuales de ClickUp Brain.

Supongamos que va a llevar a cabo una campaña de concienciación sobre nutrición el mes que viene. Pida a ClickUp Brain que cree un plan paso a paso basado en su evento comunitario anterior. Puede incluir tareas para programar citas con médicos, organizar el transporte y recopilar comentarios tras el evento.

Incluso puede utilizarlo para preparar listas de voluntarios. Puede sugerir tareas en función de quién está disponible la próxima semana.

📌 Pruebe esta indicación: Elabore una lista de control detallada para un campamento de concienciación sobre nutrición utilizando como referencia tareas de eventos comunitarios anteriores.

Capture información del campo sin perder el contexto.

Una vez que los trabajadores comunitarios de salud regresan del campo, pueden utilizar Talk to Text en ClickUp para dictar sus actualizaciones directamente en ClickUp Brain MAX (¡es cuatro veces más rápido que escribir en texto!).

Registra rápidamente las notas de las visitas de campo utilizando Talk to Text en ClickUp Brain MAX*.

Instancia, un trabajador podría decir: «Hice un seguimiento de cinco pacientes en la sala 3, dos no acudieron a su cita de vacunación y uno solicitó ayuda para reponer sus medicamentos». ClickUp Brain MAX captura los detalles, los organiza en tareas o notas estructuradas e incluso puede resumir en un informe rápido para los supervisores.

Más tarde, cuando los coordinadores inicien sesión, podrán pedir a Brain MAX que extraiga información de estas actualizaciones sin tener que desplazarse manualmente por cada entrada.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Al igual que con todas las herramientas de IA para la atención sanitaria , si las tareas de los trabajadores comunitarios de salud no están bien estructuradas o tienen descripciones variables, la IA puede clasificarlas o resumirlas erróneamente.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 580 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un revisor verificado en G2 hace uso compartido:

La naturaleza personalizada de la plataforma permite un diseño de flujo de trabajo personalizable y flexible sin sacrificar la trazabilidad y la transparencia. […] ClickUp se ha convertido en el software central para gestionar mi servicio de laboratorio de diagnóstico para un proveedor de atención médica. Nos sirve como herramienta de gestión de la calidad, como herramienta de gestión del flujo de trabajo, como herramienta de gestión de personal y como herramienta de investigación y desarrollo. *

La naturaleza personalizada de la plataforma permite un diseño de flujo de trabajo personalizable y flexible sin perder trazabilidad y transparencia. […] ClickUp se ha convertido en el software central para gestionar mi servicio de laboratorio de diagnóstico para un proveedor de atención médica. Nos sirve como herramienta de gestión de calidad, como herramienta de gestión del flujo de trabajo, como herramienta de gestión de personal y como herramienta de investigación y desarrollo.

🧠 Dato curioso: El Partido Pantera Negra (años 60-70, EE. UU.) creó clínicas gratis, servicios de ambulancia, vacunas, atención dental, etc., especialmente en comunidades que desconfían de la atención sanitaria convencional. Su modelo demostró que, cuando la confianza y el acceso van de la mano, se pueden cambiar los resultados sanitarios y la capacidad de acción de la comunidad.

2. Pear Suite (la mejor para los flujos de trabajo de reembolso de Medicaid)

a través de Pear Suite

Pear Suite conecta a los trabajadores comunitarios de salud, las organizaciones comunitarias y los plan de salud en los estados donde Medicaid reembolsa el trabajo comunitario de salud. Más de 300 organizaciones proveedoras y más de 2500 trabajadores comunitarios de salud, promotores, doulas y otros trabajadores de primera línea lo utilizan ahora para gestionar su caos diario.

Lo que distingue a Pear Suite es su forma de gestionar los aspectos económicos. Muchos programas de trabajadores comunitarios de la salud luchan por sobrevivir porque nadie ha encontrado modelos de pago sostenibles. Las herramientas de IA de la plataforma automatizan la programación, el cumplimiento y la toma de notas, lo que significa menos tiempo dedicando a demostrar que has hecho el trabajo y más tiempo dedicando a hacerlo.

Las mejores funciones de Pear Suite

Cree formularios de admisión, flujos de trabajo de evaluación y vías de atención al paciente utilizando el generador de formularios visuales, que no requiere conocimientos de código ni la participación del departamento de TI.

Envíe las reclamaciones de facturación con los códigos Z adecuados a través de la cámara de compensación integrada y, a continuación, realice un seguimiento exacto de la situación de cada reclamación en el proceso de reembolso.

Deje que el asistente de programación de IA se encargue de coordinar las citas de todos sus casos, buscando automáticamente huecos disponibles y enviando recordatorios para reducir el número de ausencias.

Genera informes de cumplimiento (elaboración de) informes que demuestren a los reguladores que cumple con los requisitos de servicio, las normas de documentación y las métricas de calidad.

Límites de Pear Suite

Trabaja principalmente en estados que han establecido el reembolso de Medicaid para los trabajadores comunitarios de salud, lo que deja a los programas de otros estados con una función limitada.

Requiere una inversión de tiempo inicial para obtener un flujo de trabajo personalizado y automatizado , lo que puede resultar abrumador cuando ya se está al límite de las capacidades.

La app, aplicación carece de algunas funciones disponibles en la versión web, lo que genera un límite en la accesibilidad en el campo.

Precios de Pear Suite

Imprescindible: 50 $ al mes por usuario.

Básico: 100 $ al mes por usuario

Además: 150 $ al mes por usuario.

Pro: 200 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Pear Suite

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? Uno de los logros más famosos en materia de salud pública: el Proyecto Karelia del Norte de Finlandia (iniciado en 1972) redujo la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en los hombres en edad laboral en aproximadamente un 80 % a lo largo de varias décadas, mediante cambios en la dieta, el tabaquismo, el consumo de sal, etc. A menudo se cita como un caso de estudio sobre cómo las campañas comunitarias + las políticas + la cultura = cambios a largo plazo en la salud.

3. AIRA de Qure. ai (la mejor para la recopilación automatizada de datos de pacientes)

a través de Qure.ai

El copiloto de Qure. ai, AIRA, analiza radiografías de tórax e identifica posibles casos de tuberculosis en cuestión de segundos. Los trabajadores comunitarios de salud capturan imágenes con dispositivos portátiles de rayos X, las suben a través de app, aplicación y reciben comentarios instantáneos sobre cualquier anomalía. Esto elimina la espera de varias semanas para la revisión por parte de un especialista, que suele retrasar el tratamiento de la tuberculosis.

AIRA señala los hallazgos sospechosos y recomienda los pasos a seguir, convirtiendo a los trabajadores sanitarios comunitarios en eficaces evaluadores de una enfermedad que exige una respuesta rápida. Es especialmente valioso en zonas con una alta carga de morbilidad, donde los expertos en radiología siguen siendo escasos. El software de gestión clínica también mantiene un archivo digital de todas las exploraciones, creando registros longitudinales que ayudan al seguimiento del progreso de la enfermedad y los resultados del tratamiento.

Las mejores funciones de AIRA de Qure.ai

Capture la información de los pacientes a través de conversaciones naturales con la interfaz de AIRA, en lugar de tener que hacer clic en docenas de menús desplegables y campos de selección.

Compruebe sus decisiones terapéuticas con los protocolos clínicos específicos para contextos de ingresos bajos y medios, detectando posibles errores antes de que lleguen a los pacientes.

Analice las tendencias sanitarias de la comunidad a través de paneles de población que recopilan síntomas, diagnósticos y resultados de todas las interacciones con los pacientes.

Registre el historial de los pacientes mediante la entrada de voz durante las visitas a domicilio, dejando que AIRA transcriba y estructure la información automáticamente.

Limitaciones de AIRA de Qure. ai

Diseñado exclusivamente para ajustes de ingresos bajos y medios, lo que establece un límite a su utilidad para los trabajadores comunitarios de salud que trabajan en países con mayores recursos.

Se lanzó hace tan poco tiempo que aún no hay datos sobre su rendimiento a largo plazo.

Necesita conectarse a los sistemas de salud digitales existentes para función, lo que añade complejidad a su implementación.

Precios de AIRA de Qure. ai

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AIRA de Qure. ai

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AIRA de Qure.ai?

De una reseña de G2:

Cuenta con las mejores funciones de aprendizaje profundo y automatización de IA para el seguimiento e interpretación de radiografías, tomografías computarizadas y ecografías en una duración significativamente menor, utilizando el mejor procesamiento de imágenes y visión artificial.

Cuenta con las mejores funciones de aprendizaje profundo e IA automatizada para el seguimiento e interpretación de radiografías, tomografías computarizadas y ecografías en una duración significativamente menor, utilizando el mejor procesamiento de imágenes y visión artificial.

🚀 Ventaja de ClickUp: mantenga el control de cada minuto de atención. Identifique cuánto tiempo dedica a las visitas, al papeleo y a la formación utilizando el control de tiempo de los proyectos de ClickUp. Cuando trabajas en el campo como trabajador sanitario comunitario, tu tiempo es tu recurso más valioso: visitas a domicilio, divulgación puerta a puerta, educación sanitaria, seguimientos y derivaciones. Con ClickUp Project Time Tracking, puedes registrar exactamente cuánto tiempo dedicas a cada actividad.

4. ASHABot (la mejor para acceder a conocimientos sin juicios de valor)

a través de ASHABot

ASHABot se reúne con los trabajadores comunitarios de salud donde ya pasan su tiempo: en WhatsApp. Este chatbot responde a preguntas sobre salud en los idiomas locales, a partir de una base de conocimientos que abarca condiciones y tratamientos comunes. En lugar de buscar en manuales en papel o llamar a sus supervisores, los trabajadores escriben sus preguntas y reciben respuestas instantáneas.

El bot gestiona consultas sobre dosis de medicamentos, evaluación de síntomas y criterios de derivación. También envía recordatorios programados sobre campañas de salud y actualizaciones de políticas. ASHABot aprende de las interacciones, mejorando sus respuestas a medida que más trabajadores lo utilizan. La plataforma solo requiere un smartphone y una conexión (a internet)

Las mejores funciones de ASHABot

Formule preguntas clínicas en lenguaje de conversación y reciba respuestas basadas en pruebas en cuestión de segundos.

Escriba preguntas en cualquier combinación de hindi, inglés o hinglish que le resulte natural; el bot entiende los tres idiomas y responde en el idioma que prefiera.

Reciba mensajes proactivos sobre próximas campañas de salud, calendarios de vacunación y plazos de elaboración de informes.

Busque en la base de conocimientos utilizando mensajes de voz cuando le resulte incómodo escribir durante el trabajo de campo.

Límites de ASHABot

Solo presta servicio a los trabajadores ASHA dentro del sistema sanitario de la India, por lo que no es relevante para los trabajadores comunitarios de salud de otros lugares.

Deja de hacer trabajo cuando las redes móviles se caen, lo que ocurre con frecuencia en las zonas rurales.

Precios de ASHABot

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ASHABot

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para la toma de decisiones que encantan a los equipos

5. CHARM (la mejor opción para ofrecer orientación personalizada durante las visitas de los clientes)

vía mothers2mothers

CHARM aborda un problema que la mayoría de los trabajadores comunitarios de salud conocen muy bien: tener la información de los clientes dispersa en demasiados lugares. mothers2mothers creó esta herramienta de gestión de proyectos de atención médica para reunir todo en un solo lugar: historiales médicos, patrones de comportamiento, notas de visitas anteriores, todo con visibilidad en un solo lugar. Además, sus algoritmos de aprendizaje automático de IA analizan estos datos y sugieren lo que cada cliente necesita en ese momento.

Quizás alguien no está cumpliendo con su medicación o ha faltado a una cita de seguimiento. CHARM detecta estos patrones y le orienta hacia la intervención adecuada. ¿Se ha quedado atascado en un caso complicado durante una visita a domicilio? Acceda a los vídeos de formación integrados en la app, aplicación, para refrescar rápidamente sus conocimientos. Las herramientas de geolocalización resuelven otro quebradero de cabeza: planear su jornada para que no tenga que ir de un barrio a otro.

Las mejores funciones de CHARM

Genera (elaboración de) informes de rendimiento que le ayuden a usted y a su supervisor a identificar áreas de mejora y celebrar los intentos correctos.

Abra los registros de los clientes y vea inmediatamente la información filtrada por IA que es relevante para la cita de hoy, en lugar de tener que desplazarse por años de datos históricos.

Supervise su rendimiento a través de paneles que señalan las áreas en las que podría ser útil una formación adicional y muestran cómo se comparan sus métricas en toda la red.

Límites de CHARM

Desarrollado específicamente para las operaciones de la red mothers2mothers, requiere una adaptación significativa para otras organizaciones.

Aún es relativamente nueva, por lo que los comentarios sobre su usabilidad durante periodos prolongados siguen siendo escasos.

Precios de CHARM

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CHARM

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🚀 Ventaja de ClickUp: El tiempo es un recurso inestimable, por eso debe probar los agentes de ClickUp AI. Están diseñados para ofrecer automatización de sus tareas diarias con IA, lo que le permite centrarse más en la atención al paciente y menos en las tareas administrativas. Esto es lo que pueden hacer por usted: ¿Necesita programar seguimientos o enviar recordatorios? Deje que su nuevo asistente de campo se encargue de ello.

Después de una visita, obtenga rápidamente un resumen de sus notas para compartirlo con su equipo.

Los pacientes suelen hacer las mismas preguntas. La IA puede proporcionar respuestas instantáneas y precisas.

Coordine y confirme citas fácilmente sin necesidad de intercambiar mensajes.

6. CommCare (la mejor para la recopilación de datos sin conexión)

a través de CommCare

CommCare es una plataforma de recopilación de datos móviles sin conexión en la que confían más de 700 000 trabajadores de primera línea en más de 130 países. Diseñada específicamente para entornos difíciles, permite a los usuarios recopilar datos, gestionar casos y acceder a recursos sin conexión a la red, con la opción de sincronizar automáticamente la información cuando se restablece la conexión (a internet).

La plataforma utiliza inteligencia artificial para ayudar a los trabajadores sanitarios a tomar mejores decisiones en tiempo real. Sus algoritmos inteligentes pueden analizar los datos de los pacientes, señalar posibles riesgos para la salud, proporcionar recomendaciones de atención personalizadas y guiar a los trabajadores a través de protocolos clínicos complejos.

Las mejores funciones de CommCare

Diseñe aplicaciones móviles de recopilación de datos utilizando el generador de formularios de arrastrar y soltar, que reúne preguntas, ramificaciones lógicas y reglas de validación sin necesidad de escribir código.

Recopile datos de pacientes, actualice expedientes clínicos y consulte directrices clínicas sin necesidad de conexión a Internet.

Realice un seguimiento de los pacientes o de hogares completos a lo largo de meses o años utilizando un sistema de gestión de casos longitudinal que mantiene la continuidad incluso cuando diferentes trabajadores realizan las visitas.

Póngase en marcha rápidamente utilizando plantillas de aplicaciones preconfiguradas para programas comunes como la atención prenatal, el tratamiento de la tuberculosis o el seguimiento de las vacunas, y luego personalícelas para su flujo de trabajo específico.

Límites de CommCare

Tarda más en aprenderse que otras apps de recopilación de datos más sencillas, aunque no requiere código.

Los usuarios informan de fallos específicos de Android, como formularios en cuarentena o errores en la asignación de propiedad.

Precios de CommCare

Versión de prueba gratuita

Estándar: 300 $ al mes (incluye 50 usuarios)

Pro: 600 $ al mes (incluye 250 usuarios)

Avanzado: 1200 $ al mes (incluye 500 usuarios)

Corporación: A partir de 4000 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de CommCare

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CommCare?

Según una reseña de G2:

CommCare tiene una interfaz de usuario bien organizada que garantiza un entorno de trabajo limpio y ordenado. Es una plataforma de mensajería fácil de usar que nos permite transmitir y reenviar mensajes a nuestros empleados a través de una difusión. Además, la capacidad de CommCare para funcionar en línea garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido. La plataforma de elaboración de informes nos resulta muy útil para generar informes fácilmente.

CommCare tiene una interfaz de usuario bien organizada que garantiza un entorno de trabajo limpio y ordenado. Es una plataforma de mensajería fácil de usar que nos permite transmitir y reenviar mensajes a nuestros empleados a través de una difusión. Además, la capacidad de CommCare para funcionar en línea garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido. La plataforma de elaboración de informes nos resulta muy útil para generar informes fácilmente.

💡 Consejo profesional: Combine los conocimientos de la IA con el criterio humano. Deje que la IA destaque los riesgos u oportunidades, pero revíselos y contextualícelos siempre antes de actuar. De este modo, las intervenciones serán meditadas y se evitará que la automatización excesiva del flujo de trabajo de la IA perjudique la confianza.

7. openCHA (ideal para desarrolladores que crean agentes de salud personalizados)

a través de openCHA

openCHA es un marco de código abierto que permite a los desarrolladores conectar fuentes de datos, bases de conocimiento y modelos de análisis en soluciones basadas en LLM. No es algo que los trabajadores comunitarios de salud utilicen directamente, sino una infraestructura para desarrolladores de software que crean agentes de salud conversacionales personalizados para contextos sanitarios específicos. El marco aborda un límite fundamental de la IA de uso general.

En la gestión de pacientes diabéticos, un CHA desarrollado con openCHA alcanzó un valor de precisión del 92,1 %, superando el 51,8 % de GPT4. Además, el marco ofrece compatibilidad con plataformas de traducción para facilitar la comunicación con comunidades diversas.

Las mejores funciones de openCHA

Conecte bases de datos de historias clínicas electrónicas, API de dispositivos portátiles, sistemas de información de laboratorio y bases de conocimientos médicos en un agente conversacional que pueda realizar consultas a todos ellos.

Personaliza los agentes para procesar texto, analizar imágenes médicas y comprender comandos de voz mediante la configuración de controladores de entrada multimodal.

Pruebe diferentes LLM médicos especializados y ajuste las estrategias de indicación a través del motor de IA personalizable hasta que el rendimiento cumpla con los requisitos clínicos.

Realice un seguimiento exacto de cómo el agente generó cada respuesta utilizando el panel de explicabilidad, que muestra qué fuentes de datos, pasos de razonamiento y niveles de confianza contribuyeron a la respuesta final.

Límites de openCHA

Requiere grandes conocimientos técnicos para su implementación; necesitará ingenieros que entiendan tanto de atención sanitaria como de desarrollo de software.

Sin necesidad de asistencia para usuarios sin conocimientos técnicos que solo quieren algo que funcione sin necesidad de trabajo desde el primer momento.

Carece de la infraestructura de soporte al cliente que obtendría con las plataformas comerciales.

Precios de openCHA

Gratis (código abierto)

Valoraciones y reseñas de openCHA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📖 Lea también: El mejor software de gestión de proyectos para organizaciones sin ánimo de lucro

8. Causal Foundry (la mejor para intervenciones personalizadas con pacientes)

a través de Causal Foundry

Causal Foundry lleva el aprendizaje por refuerzo y la IA adaptativa a los ajustes de atención sanitaria comunitaria. La plataforma ofrece recomendaciones sobre la adherencia a los medicamentos y tratamientos, pruebas diagnósticas, derivaciones de pacientes y gestión de suministros médicos basadas en el comportamiento histórico y la información en tiempo real.

Los trabajadores comunitarios de salud reciben avisos e incentivos personalizados a través de sus aplicaciones móviles o herramientas digitales existentes, lo que permite que la capa de IA funcione con cualquier sistema que ya estén utilizando. Los gestores de programas pueden supervisar cómo utilizan las aplicaciones y las tabletas los proveedores de atención sanitaria en el campo, evaluando qué partes de las plataformas se utilizan y cuáles se ignoran o se utilizan incorrectamente. Esto crea un ciclo de retroalimentación que permite mejorar continuamente las herramientas.

Las mejores funciones de Causal Foundry

Identifique a los pacientes de alto riesgo mediante algoritmos de triaje que priorizan los casos que necesitan derivación urgente a centros de atención secundaria.

Reciba recordatorios e incentivos por SMS que se adaptan a los patrones de comportamiento individuales de los trabajadores comunitarios de salud.

Conecte dispositivos portátiles y registros médicos electrónicos para generar información clínica y conductual que le ayude a tomar decisiones sobre la atención al paciente.

Analice los patrones de uso de la aplicación CHW a través del panel de control para ver qué funciones trabajan y cuáles necesitan mejorar.

Límites de Causal Foundry

Información pública con límite sobre conjuntos de funciones y capacidades específicas.

Puede requerir una configuración inicial significativa para entrenar modelos en poblaciones locales de pacientes.

Precios de Causal Foundry

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Causal Foundry

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? Durante la COVID-19, los fans del K-pop (especialmente los fans de BTS) impulsaron masivamente mensajes de salud pública como #WearAMask. Los tuits que incluyeron una mención al K-pop + mensajes de la agencia obtuvieron más de 100 veces más interacción que los que no lo hacían, lo que ayudó a llegar a zonas rurales o desatendidas.

9. HealthPulse IA (la mejor para la lectura rápida de pruebas diagnósticas)

a través de HealthPulse IA

HealthPulse IA convierte los teléfonos inteligentes en lectores para pruebas de diagnóstico rápido, lo que resulta útil en lugares donde el acceso a laboratorios tiene un límite o es inexistente. Con solo una cámara de teléfono inteligente de gama baja (5 MP), la plataforma puede identificar una marca de prueba y una enfermedad específicas, líneas de prueba individuales y proporcionar una interpretación. La biblioteca actual ofrece compatibilidad con muchas de las pruebas de diagnóstico rápido (RDT) más utilizadas para la malaria, el VIH y la COVID-19 que han sido precalificadas por la OMS.

El control de calidad de imagen de HealthPulse IA identifica condiciones adversas en las imágenes y devuelve las incidencias detectadas para que los usuarios puedan volver a tomar la foto en tiempo real. Esto ahorra tiempo y dinero, ya que los resultados de las pruebas de diagnóstico rápido tienen un límite de validez.

Las mejores funciones de HealthPulse IA

Realice el trabajo sin conexión utilizando el SDK móvil cuando no haya conexión (a internet) en las ubicaciones remotas.

Envíe los resultados de las pruebas para el seguimiento y la vigilancia de enfermedades en tiempo real a través del sistema de elaboración de informes cuando se restablezca la conexión (a internet).

Forme a los nuevos trabajadores comunitarios de salud en la administración adecuada de pruebas utilizando la herramienta como ayuda para el aprendizaje, ya que proporciona información instantánea sobre la técnica.

Límites de HealthPulse IA

El límite es que el modelo ha sido entrenado para reconocer solo los tipos de RDT con compatibilidad.

La precisión de la IA depende de la calidad de las imágenes, que a menudo provienen de cámaras de teléfonos inteligentes de baja resolución.

Precios de HealthPulse IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HealthPulse IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🚀 Ventaja de ClickUp: Optimice la atención al paciente en una sola plataforma. Obtenga una plantilla gratis. Reduzca las deficiencias en la atención sanitaria comunitaria con la plantilla de gestión de pacientes de ClickUp. La plantilla de gestión de pacientes de ClickUp ofrece vistas listas para usar, como vista Lista (para ver todos los pacientes y su estado actual), vista Tablero (para mover a los pacientes por las fases de forma visual), vista Calendario (para programar visitas a domicilio, seguimientos o campañas de vacunación) y vista Formulario (para registros de admisión o divulgación). Dentro de cada tarea de paciente, encontrará campos personalizados de ClickUp que puede utilizar de inmediato, como Tipo de medicación y dosis, Progreso del plan de cuidados, Fecha de la próxima visita, Identificación del hogar/ubicación del pueblo y Estado de vacunación.

10. ThinkMD (la mejor para el cumplimiento del protocolo IMCI)

vía ThinkMD

ThinkMD ayuda a los trabajadores sanitarios comunitarios a seguir las directrices de la AIEPI de la OMS sin necesidad de memorizar protocolos complicados ni consultar constantemente folletos con gráficos en papel. La plataforma interpreta 42 puntos de datos clínicos clave basados en las directrices y protocolos de la AIEPI y la Gestión Integrada de Casos en la Comunidad (ICCM) de la OMS, utilizando la lógica bayesiana para generar evaluaciones.

La herramienta de IA guía a los trabajadores comunitarios de salud a través de una serie de preguntas sobre la salud del paciente y les ofrece compatibilidad para diagnosticar, tratar y derivar a los pacientes. Además, la herramienta está disponible en inglés y francés y funciona para niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y mujeres en posparto.

Las mejores funciones de ThinkMD

Calcule automáticamente las dosis de los medicamentos en función del peso y los síntomas del paciente para reducir los errores de prescripción.

Almacene los datos de las consultas de los pacientes en su dispositivo, que se sincroniza con el servidor cuando hay conexión a Internet.

Genere datos geolocalizados en tiempo real con cada evaluación para permitir la vigilancia de enfermedades y el seguimiento de brotes.

Límites de ThinkMD

Centrado principalmente en la salud maternoinfantil, en lugar de en la cobertura de toda la población.

Los paneles de datos requieren una configuración técnica por parte de los administradores del programa.

Precios de ThinkMD

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ThinkMD

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: El evento Paint the Town Pink (Pinta la ciudad de rosa ) en Manistee, Míchigan, lleva casi dos décadas creando conciencia y recaudando fondos para la lucha contra el cáncer de mama. Organizado inicialmente por la West Shore Healthcare Foundation, el evento se ha ampliado para incluir una carrera de 5 km, una caminata conmemorativa y diversas actividades comunitarias, lo que supone una importante contribución a los servicios locales de salud mamaria.

Haz un gráfico más inteligente con ClickUp.

Las herramientas de IA para los trabajadores sanitarios comunitarios están redefiniendo la forma en que se presta la atención sanitaria de primera línea.

Cada visita, (elaboración de) informes e interacción con el paciente contiene ahora datos valiosos que pueden orientar la toma de decisiones sanitarias más rápidas e inteligentes. El reto consiste en mantener esa información organizada, con seguridad y lista para actuar en los momentos más importantes.

ClickUp simplifica todo esto. Unifica los datos de campo, la coordinación del equipo y la elaboración de informes en un único entorno de trabajo inteligente. Con ClickUp Brain y Brain MAX, los trabajadores sanitarios comunitarios pueden resumir las actualizaciones, realizar un seguimiento de los resultados de los pacientes y generar información detallada sin tener que gestionar múltiples sistemas. El resultado es una mejor colaboración, una mayor responsabilidad y más tiempo dedicado a lo que realmente importa: la atención sanitaria.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

ClickUp y Pear Suite se encuentran entre las mejores herramientas de IA para los trabajadores sanitarios comunitarios. ClickUp ayuda a gestionar proyectos de divulgación, realizar un seguimiento de los pacientes y optimizar la elaboración de informes. Pear Suite utiliza tecnologías de IA para correlacionar las necesidades sanitarias de la comunidad, automatizar el seguimiento de casos y generar información que mejora los programas de atención locales.

Las herramientas de IA para los trabajadores sanitarios comunitarios pueden limpiar, organizar y analizar datos más rápido que los sistemas manuales. Reducen los errores, resaltan tendencias como el aumento de casos en una región y generan automáticamente (elaboración de) informes que ayudan a los equipos sanitarios y a los responsables políticos a tomar mejores decisiones.

Sí. Muchos sistemas de IA ahora ofrecen compatibilidad con la función sin conexión, lo que permite a los trabajadores sanitarios recopilar y almacenar datos sin acceso a Internet. Una vez en conexión (a internet), los datos se sincronizan automáticamente, lo que garantiza que no se pierda ninguna información.

ClickUp centraliza el seguimiento de proyectos, la asignación de tareas y las actualizaciones de progreso. Las ONG pueden crear listas de tareas para cada campaña de divulgación, realizar un seguimiento de los pacientes, compartir datos de forma segura y establecer recordatorios para las visitas sobre el terreno en una ubicación centralizada.

Entre los retos clave se encuentran la conectividad limitada a Internet, la falta de conocimientos digitales entre los trabajadores, los elevados costes de configuración y las preocupaciones en torno a la privacidad de los datos. La adaptación de las herramientas a los idiomas locales y la compatibilidad de los dispositivos también suponen importantes obstáculos.