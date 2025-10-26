Plantillas gratuitas de calendario de contenido de Asana para planear y programar de forma más inteligente

A menudo, planear el contenido puede resultar más exigente que la propia creación del contenido.

Necesitas realizar un seguimiento de las fechas clave, los anuncios de la empresa, las actualizaciones de productos y la actividad online de tu público objetivo para maximizar la participación.

Ahí es donde un calendario de contenido se vuelve esencial. Ayuda a mantener la coherencia, posiblemente la estrategia más eficaz para cualquier campaña.

Para simplificar tu flujo de trabajo, hemos seleccionado las mejores plantillas de calendario de contenido de Asana, que te ayudarán a ahorrar tiempo, mantenerte organizado y alinear tu estrategia de contenido desde el primer día.

Las mejores plantillas de calendario de contenido de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con las mejores plantillas de calendario de contenido de Asana y ClickUp:

¿Qué son las plantillas de calendario de contenido de Asana?

Las plantillas de calendario de contenido de Asana son marcos prediseñados en Asana, creados para ayudar a los especialistas en marketing de contenido, los administradores de redes sociales y los equipos a planear, gestionar, crear plantillas y realizar seguimiento de todo su flujo de trabajo de creación de contenido.

Recuerda: una plantilla eficaz debe incluir campos esenciales como la fecha de publicación, la plataforma, el tipo de contenido y el estado (por ejemplo, borrador, en curso, publicado). También debe funcionar como software de colaboración de contenido y ofrecer una visibilidad clara de tu calendario de contenido, facilitando la comunicación entre equipos.

¿Qué hace que una plantilla de calendario de contenido de Asana sea buena?

Tanto si gestionas un calendario de contenido para redes sociales, un canal de blogs o un calendario editorial, estas plantillas:

✅ Provee estructuras predefinidas para crear un calendario de contenido desde cero u optimizar uno ya existente

✅ Ayuda a visualizar cada pieza de contenido (publicaciones, vídeos, recursos de campaña) en una vista de calendario compartida

✅ Permite a los equipos asignar tareas, establecer fechas de vencimiento y añadir campos personalizados para categorías, canales o estados

✅ Mejora la coordinación entre los miembros del equipo, incluidos redactores, diseñadores y responsables de aprobación

✅ Te permite realizar un seguimiento del progreso, cubrir las lagunas de contenido y mantener un calendario de publicación predecible

Aunque ya hemos visto las funciones fundamentales de una plantilla de calendario de contenido de Asana, echa un vistazo a las siguientes ofertas para disfrutar de una experiencia más completa:

Permite la personalización mediante campos personalizados para el estado, el público objetivo y la categoría de contenido

Utiliza secciones o etiquetas para organizar el contenido por plataforma, canal o campaña

Incluye campos detallados para descripciones de publicaciones, enlaces y recursos para agilizar la ejecución

Permite realizar un seguimiento del estado en tiempo real para garantizar un flujo constante desde la creación hasta la publicación

👀 Dato curioso: Hollywood puede haber acuñado el término «contenido». En la década de 1990, a medida que los estudios exploraban nuevos canales de distribución digital, los ejecutivos comenzaron a referirse a las películas, los programas de televisión y las promociones como «contenido», un término genérico que desde entonces se ha popularizado en el vocabulario del marketing.

Plantillas gratuitas de calendario de contenido de Asana

Las plantillas (gratis, gratuito/a) son la mejor opción si quieres saltarte el proceso de configuración y empezar a planear de inmediato.

Aquí tienes siete plantillas gratuitas de calendario de contenido de Asana que ofrecen estructuras listas para usar con las que organizar tus ideas de contenido y gestionar tu calendario de publicación, lo que facilita la asignación de nuevas tareas.

1. Plantilla de calendario de redes sociales de Asana

Si estás organizando publicaciones en redes sociales en plataformas como Facebook, LinkedIn e Instagram, esta plantilla combina la coherencia con tu estrategia general de contenido.

La plantilla de calendario de redes sociales de Asana es un calendario de contenido gratis, gratuito/a, diseñado para ayudar a los equipos a crear, realizar un seguimiento y gestionar el contenido de las redes sociales en un espacio de trabajo centralizado.

Con funciones como la vista de calendario, las dependencias de tareas y los campos personalizados para la fecha de publicación, el canal, el tipo de contenido y el estado de la publicación, esta plantilla garantiza una visibilidad total de tu calendario de publicaciones.

Además, puedes permitir a los miembros del equipo asignar tareas, revisar los detalles de las publicaciones y actualizar el estado en tiempo real.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Correlaciona las publicaciones por canal, tipo de contenido y fecha de publicación en la vista de calendario.

Asigna propietarios, establece dependencias y realiza un seguimiento del estado.

Filtra por plataforma o campaña para visualizar mejor los activos.

✨ Ideal para: gestores de redes sociales, especialistas en marketing de contenido y equipos digitales que gestionan grandes volúmenes de contenido en redes sociales.

2. Plantilla de calendario editorial de Asana

¿Gestionas blogs, boletines informativos, vídeos o artículos multicanal? La plantilla de calendario editorial de Asana es un calendario de contenido gratuito diseñado para organizar y realizar un seguimiento del contenido en todas las fases, desde la ideación hasta la publicación.

Los Campos personalizados te permiten etiquetar cada tarea por tipo de contenido, plataforma y estado, mientras que la vista de calendario te permite visualizar qué se va a publicar y cuándo. También puedes asignar tareas de redacción, edición y revisión, y colaborar fácilmente con los equipos de marketing, relaciones públicas y diseño.

Desde artículos largos hasta publicaciones de tamaño bite en redes sociales, este calendario de contenido de Asana te ayuda a planear con antelación, realizar un seguimiento del progreso y gestionar las actualizaciones.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Organiza tus ideas a través de las fases de borrador, edición, revisión y publicación.

Etiqueta el contenido por tipo, público y canal.

Utiliza las vistas de calendario y vista Lista para detectar lagunas y equilibrar la carga de trabajo a lo largo de las semanas.

✨ Ideal para: especialistas en marketing de contenido, equipos editoriales y responsables de marketing que gestionan la creación de contenido interfuncional.

3. Plantilla de calendario de marketing por correo electrónico de Asana

Si tu equipo envía regularmente actualizaciones de productos, correos electrónicos de campañas o boletines informativos, esta plantilla te ayudará a organizar todos los mensajes y evitar solapamientos entre departamentos.

La plantilla de calendario de marketing por correo electrónico de Asana te ofrece una forma estructurada de programar fechas de envío, asignar tareas y supervisar el progreso.

Con vistas de proyecto integradas, como la vista de lista y la vista de calendario, puedes gestionar todo, desde líneas de asunto y notas de pruebas A/B hasta activos de contenido y listas de correo electrónico segmentadas. También puedes utilizar integraciones con herramientas como Gmail, Outlook y Salesforce para optimizar la colaboración y eliminar los plazos incumplidos.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Programa fechas de envío, aprobaciones y tareas de segmentación.

Realiza un seguimiento de los asuntos, los activos y las pruebas A/B en un solo lugar.

Conecta la bandeja de entrada y las integraciones CRM para agilizar la coordinación.

✨ Ideal para: profesionales del marketing por correo electrónico, equipos de CRM y responsables de marketing que coordinan campañas de correo electrónico con varios equipos.

👋🏾 ¿Necesitas una forma mejor de gestionar varios calendarios? Unifica todos tus flujos de trabajo en una única solución de calendario basada en IA:

4. Plantilla de plan de proyecto de diseño de Asana

Si tu equipo creativo dedica más tiempo a obtener aprobaciones que a producir activos, esta plantilla te ayudará a simplificar el proceso de diseño, desde el briefing hasta la entrega.

La plantilla de plan de proyecto de diseño de Asana estructura tu trabajo en pasos claros: lluvia de ideas, creación de activos, revisiones y aprobaciones, al tiempo que organiza archivos, comentarios y acciones pendientes en un espacio de trabajo compartido.

Las vistas de calendario y lista ofrecen formas flexibles de gestionar los cronogramas, mientras que las integraciones con herramientas como Figma garantizan que los archivos de diseño y el contexto del proyecto permanezcan conectados. Además, este calendario de contenido en Asana también admite dependencias de tareas, lo que garantiza que nada avance sin las aprobaciones necesarias.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Estructura resúmenes, creación de activos, revisiones y aprobaciones.

Utiliza las dependencias y el cronograma para desbloquear el trabajo.

Adjunta archivos Figma y comentarios a las tareas.

✨ Ideal para: diseñadores gráficos, equipos creativos y jefes de proyecto que gestionan entregables de diseño en varias fases.

💡 Consejo profesional: Si alguna vez te ha costado estar al día de las últimas tendencias en tu sector, en Cómo detectar tendencias (con ejemplos) se explica detalladamente cómo identificar los cambios de forma temprana.

5. Plantilla de estrategia de marketing de Asana

La plantilla de estrategia de marketing de Asana es un marco gratuito, basado en proyectos, que ayuda a los equipos a definir, implementar y realizar un seguimiento de su contenido.

Así es como funciona: esta plantilla de estrategia de marketing de contenido desglosa tu estrategia de marketing en componentes estructurados, como objetivos empresariales, métricas clave e iniciativas de marketing.

Puedes enlazar la estrategia a los proyectos en curso, establecer cronogramas y mantener alineados a los equipos de contenido, equipo de ventas y marketing de productos.

Además, las integraciones con HubSpot, Salesforce y Google Workspace facilitan la creación de tareas a partir de actualizaciones de CRM y la adjunción de documentos relevantes como adjuntos.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Convierte los objetivos en iniciativas, cronogramas y propietarios

Vincula proyectos a métricas y campañas para mantener la elaboración de informes enlazado a los metas

Incluye documentos y actualizaciones de CRM en las tareas

✨ Ideal para: responsables de marketing, equipos de estrategia y gestores de campañas que alinean metas entre contenido, equipo de ventas y marketing digital.

Planifica tu contenido, crea textos y mucho más con la IA de ClickUp

6. Plantilla de calendario de proyectos de Asana

Si gestionas un proyecto complejo con múltiples partes móviles, la plantilla de calendario de proyectos de Asana ayuda a los equipos a dividir las grandes iniciativas en pasos factibles. Para garantizar la responsabilidad, obtienes plazos y propietarios claros.

Con la vista de cronograma y las dependencias de tareas, puedes crear una hoja de ruta visual que conecte cada tarea con la siguiente. Las funciones de automatización integradas te permiten cambiar fechas y activar desencadenantes cuando cambian las prioridades.

Por último, los campos personalizados, las reglas y los hitos mantienen a tu equipo alineado, mientras que las integraciones con Gmail, Outlook, Clockwise y Google Workspace incorporan la programación a tus flujos de trabajo diarios.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Crea una hoja de ruta visual con hitos y dependencias

Cambia automáticamente las fechas con reglas cuando cambien las prioridades

Realiza un seguimiento de los propietarios, el estado y los obstáculos para garantizar que los seguimientos sean específicos y rápidos

✨ Ideal para: gestores de proyectos, equipos de operaciones y responsables multifuncionales que gestionan entregas detalladas y urgentes.

💡 Consejo profesional: ¿Te sientes abrumado por la gran cantidad de blogs, recursos e ideas de contenido? Cómo crear una base de datos de contenido (con plantillas) te muestra cómo organizar todo en un sistema escalable y con función de búsqueda.

7. Plantilla de solicitudes creativas de Asana

Si tu equipo creativo se ve abrumado por las solicitudes dispersas que llegan por correo electrónico, Slack y reuniones, la plantilla de solicitudes creativas de Asana aporta estructura y claridad al proceso de recepción.

En lugar de recopilar manualmente informes dispersos, los equipos pueden utilizar formularios integrados para capturar los requisitos creativos por adelantado.

Por otra parte, las reglas de tareas automatizan los traspasos, mientras que las integraciones con Figma y otras herramientas mantienen los comentarios y los activos en un solo lugar.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Recibe solicitudes a través de formularios con campos obligatorios para empezar el trabajo con todo el contexto

Asigna automáticamente las tareas al equipo y al estado adecuados para que los traspasos se realicen sin intervención manual

Realiza un seguimiento de los SLA, los activos y las aprobaciones en una sola cola

✨ Ideal para: responsables creativos, diseñadores y equipos de contenido que gestionan grandes volúmenes de solicitudes entrantes en todos los departamentos.

Límites de la gestión de proyectos de Asana

Asana se utiliza ampliamente para la planificación de contenido, pero, como cualquier plataforma, tiene sus ventajas e inconvenientes. Comprender estos límites puede ayudar a los equipos a decidir si Asana se adapta a sus necesidades específicas o si se necesitan alternativas a Asana para cubrir las carencias.

Asana carece de control de tiempo integrado , por lo que requiere integraciones de terceros para supervisar las horas de trabajo o la duración de las tareas

Los usuarios nuevos suelen enfrentarse a una curva de aprendizaje debido al volumen de funciones y opciones de personalización, lo que puede resultar abrumador al principio

Solo se permite una persona asignada por tarea, lo que establece un límite en la colaboración en las responsabilidades bajo uso compartido y a menudo conduce a la duplicación de tareas

La interfaz puede resultar compleja para necesidades básicas, especialmente cuando los proyectos sencillos se anidan en demasiadas vistas o funciones

Aunque el plan Free cubre las necesidades básicas, las funciones avanzadas, como la vista de cronograma, los campos personalizados y la ampliación del tamaño del equipo, solo están disponibles en los planes de precios más elevados

💡 Consejo profesional: ¿Te sientes atrapado entre ampliar el contenido y mantener una alta calidad? El blog Cómo automatizar la creación de contenido te muestra cómo utilizar la IA para gestionar tareas repetitivas, de modo que puedas centrarte en la estrategia y no en el agotamiento.

Plantillas alternativas de Asana

Si ha encontrado límites con Asana, ClickUp ofrece soluciones inmediatas a muchos de estos problemas. El software de calendario de contenido ofrece control de tiempo integrado, múltiples personas asignadas por tarea y flujos de trabajo más flexibles.

Aquí tienes 15 potentes plantillas de calendario de contenido de ClickUp que ayudan a los equipos a crear, organizar y realizar un seguimiento del contenido de forma más eficiente:

1. Plantilla de calendario de contenido mensual de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona el volumen de contenido y la visibilidad de las campañas al mismo tiempo con la plantilla de calendario de contenido mensual de ClickUp

Supongamos que tu equipo está planificando el lanzamiento de un producto, una serie de blogs para el tercer trimestre y una campaña de liderazgo intelectual en LinkedIn. Para asegurarte de que no se te pasan los plazos, necesitas ver cómo se alinean estas secuencias de contenido a lo largo de las semanas sin tener que saltar de un tablero a otro.

La plantilla de calendario de contenido mensual de ClickUp te ofrece una vista de calendario consolidada que correlaciona todo de un vistazo.

Está diseñado para una planificación de alto nivel, lo que te permite realizar un seguimiento de las campañas, coordinar los activos y establecer plazos realistas mes a mes. Con Campos personalizados para el tipo de contenido, la fecha de publicación y los miembros del equipo asignados, puedes evitar conflictos de programación y garantizar que cada pieza respalde tu estrategia general.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Vea todas las campañas y publicaciones en un solo calendario

Etiqueta los elementos por tipo, canal y propietario para mantener equilibrada la capacidad mensual

Arrastra las fechas y actualiza automáticamente las dependencias

✨ Ideal para: gestores de contenido que coordinan múltiples flujos de contenido a lo largo de cronogramas mensuales.

🎥 Aprende a crear un flujo de trabajo completo para la producción de contenido con ClickUp:

2. Plantilla de calendario semanal de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén tus publicaciones, plazos y propietarios de tareas sincronizados durante cada periodo de siete días con la plantilla de calendario semanal de contenido de ClickUp

Si tu equipo de contenido trabaja en sprints semanales, por ejemplo, publicando entradas de blog todos los lunes, preparando publicaciones en redes sociales a mitad de semana y revisando borradores de boletines informativos los viernes, esta plantilla te ofrece el nivel de control adecuado.

La plantilla de calendario semanal de contenido de ClickUp es ideal para equipos dinámicos que necesitan gestionar calendarios de publicación semanales detallados sin perderse en hojas de cálculo.

Están especialmente diseñadas para ayudarte a agrupar tareas, coordinar campañas a corto plazo y adaptarte rápidamente a los cambios de última hora.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Planifica un sprint de siete días con estado y propietarios

Agrupa el trabajo por canal o tema para evitar cambios de contexto

Muestra las tareas pendientes para hoy y las vistas pendientes para que el (resumen) StandUp sea más eficaz

✨ Ideal para: equipos de marketing que trabajan en sprints semanales o gestionan flujos de trabajo de contenido recurrentes.

3. Plantilla de lista de calendario de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis ¿Varios miembros del equipo contribuyen a una misma campaña? Garantiza la visibilidad con la plantilla de lista de calendario de contenido de ClickUp

Si tu equipo prefiere listas de control estructuradas en lugar de tableros visuales y necesitas una forma de avanzar rápidamente sin cambiar de vista, esta plantilla basada en listas mantiene todo claro.

La plantilla de lista de calendario de contenido de ClickUp es perfecta para los especialistas en marketing de contenido que desean una forma sencilla de plan, programar y publicar contenido.

Además, te ofrece una lista lineal y ordenable de tareas de contenido, completar con fechas de vencimiento, personas asignadas, estado y canales, para que puedas gestionar la producción de contenido como si fuera una lista de pendientes.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Gestiona una lista ordenable con fechas de límite, estado y canal

Filtra por persona asignada, fase o campaña para que el trabajo adecuado permanezca en vista

Realiza la edición de campos y fechas de forma masiva para que los cambios en la programación sean sencillos

✨ Ideal para: coordinadores de contenido y especialistas en marketing independientes que prefieren hacer trabajo desde vistas estructuradas basadas en listas.

4. Plantilla de plan de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Vincula fácilmente el contenido con los resultados empresariales con la plantilla de plan de contenido de ClickUp

Tu director de marketing acaba de solicitar una hoja de ruta trimestral de contenido desglosada por segmento de audiencia, fase del embudo y canal de distribución... para el final del día.

Para lograrlo, necesitas la plantilla de plan de contenido de ClickUp. Esta plantilla te ofrece un marco estratégico para organizar iniciativas de contenido por campaña, público y objetivo. Está diseñada para ayudarte a realizar un seguimiento no solo de lo que se está creando, sino también del porqué.

Con vistas personalizadas para blogs, vídeo y contenido restringido, puedes asignar tareas, correlacionar plazos y supervisar el rendimiento, todo ello mientras mantienes la coherencia de tus mensajes en todos los formatos.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Correlaciona las iniciativas con la audiencia, la fase del embudo y las metas

Realiza un seguimiento de los resúmenes, los activos y los plazos de cada iniciativa

Revisa el progreso con vistas segmentadas

✨ Ideal para: estrategas de contenido que crean plan de contenido estructurado y segmentado para equipos orientados al rendimiento.

5. Plantilla de calendario de redes sociales moderno de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica y descubre qué está haciendo trabajo en tiempo real con la plantilla de calendario de redes sociales modernas de ClickUp

Supongamos que gestionas tres cuentas de marca, preparas contenido de lanzamiento para dos sectores y atiendes solicitudes promocionales de última hora del equipo de ventas. Pero también tienes que mantener la coherencia de tus publicaciones habituales en Instagram, LinkedIn y X.

La plantilla de calendario de redes sociales modernas de ClickUp está diseñada precisamente para este nivel de caos (léase: multitarea).

Esta plantilla utiliza un único panel para designar todas las tareas: organizar las publicaciones por plataforma, asignar propietarios, realizar un seguimiento del rendimiento en tiempo real y alinear los mensajes entre las diferentes campañas.

Gracias a las vistas de programación integradas, el seguimiento de metas y las etiquetas de rendimiento, podrás mantener la agilidad sin perder de vista la estrategia a largo plazo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Organiza las publicaciones por plataforma con meta y etiquetas

Supervisa los campos de rendimiento junto a las tareas para que las optimizaciones se realicen a tiempo

Coordina los calendarios de varias cuentas en un solo tablero para mantener un ritmo constante

✨ Ideal para: gestores de redes sociales que manejan varias cuentas y campañas y necesitan control en tiempo real y alineación entre canales.

6. Plantilla de calendario de publicaciones en redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén tu calendario de publicaciones ordenado sin tener que microgestionar el proceso con la plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp

Tu gráfico está listo, el texto está aprobado, pero el equipo de vídeo sigue editando y nadie sabe con certeza qué publicación se publicará primero. Todo el mundo está trabajando, pero la secuencia sigue retrasándose.

La plantilla de calendario de publicaciones en redes sociales de ClickUp resuelve este dilema al proporcionar a tu equipo un calendario centralizado en el que se correlacionan claramente todos los recursos, formatos y fechas de publicación. Está diseñada para ayudarte a coordinar las aportaciones interfuncionales, la redacción, el diseño y el vídeo sin perder de vista el panorama general.

Además, puedes realizar un seguimiento del estado de preparación de cada publicación y asegurarte de que el momento, el orden y el mensaje se mantengan intactos en todos los canales.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Diseña los recursos, los formatos y el orden de publicación para mantener una secuencia clara

Realiza un seguimiento de la preparación con listas de control y estados para que nada se envíe a medias

Sincronizar tareas entre equipos para que la redacción, el diseño y el vídeo se coordinen

✨ Ideal para: equipos que gestionan publicaciones en múltiples formatos que requieren coordinación entre el contenido, el diseño y los medios.

7. Plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica con antelación y coordina a todos los equipos para mantener una voz coherente en todos los canales con la plantilla de planificación de contenido para redes sociales de ClickUp.

Uno de los errores más comunes que cometen los equipos de redes sociales es publicar sin una estructura clara.

Esto es lo que ocurre: se lanza una campaña en la que el avance de Instagram se publica con una semana de retraso, el hilo de Twitter nunca se publica y la llamada a la acción varía según la plataforma. Este escenario suele hacer que tu mensaje resulte fragmentado y fácil de olvidar.

La plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp ayuda a evitarlo, ya que ofrece a los equipos un espacio centralizado para correlacionar contenido específico para cada plataforma vinculado a objetivos claros.

Con esta plantilla de planificación de medios, puedes incluso planear cada publicación con mensajes coherentes, asignar propietarios de contenido y programar todo con antelación.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Define los temas de la campaña y las variaciones de la plataforma.

Asigna propietarios y fechas por publicación para hacer un seguimiento de la responsabilidad.

Vista el calendario y la lista en paralelo para mantener la estrategia y la ejecución enlazadas.

✨ Ideal para: equipos de redes sociales que gestionan campañas multiplataforma que requieren una estrecha coordinación y coherencia en los mensajes.

👀 Dato curioso: La palabra «Calendario» proviene de los registros fiscales romanos. La palabra latina calendae se refería al primer día del mes, cuando vencían las deudas y se liquidaban las cuentas.

8. Plantilla de calendario editorial de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Ayuda a los equipos a mantener la responsabilidad incluso cuando gestionan planes editoriales a largo plazo con la plantilla de calendario editorial de ClickUp.

A diferencia de los calendarios de contenido básicos que se limitan a las fechas de publicación, esta plantilla te ofrece visibilidad de todo el proceso editorial, desde la recepción de ideas hasta la aprobación final.

La plantilla de calendario editorial de ClickUp está diseñada para equipos que gestionan contenido multiformato en blogs, correo electrónico y campañas.

Además, el documento cuenta con funciones específicas para resúmenes de contenido, plazos, propietarios y ciclos de revisión, de modo que cada pieza reciba la atención que necesita antes de su publicación.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Gestiona ideas mediante resúmenes, borradores, revisiones y publicaciones.

Realiza un seguimiento de los propietarios, los plazos y los obstáculos.

Utiliza el calendario para equilibrar los proyectos a largo plazo y los resultados rápidos.

✨ Ideal para: equipos editoriales que gestionan blogs, boletines informativos y contenido multicanal con múltiples niveles de revisión.

9. Plantilla de calendario editorial para blogs de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Disfruta de un sistema estructurado para generar ideas, asignar tareas, escribir, revisar y publicar contenido para blogs con la plantilla de calendario editorial para blogs de ClickUp.

Cuando tu blog es un canal de tráfico clave que impulsa el SEO, el liderazgo intelectual y las campañas relacionadas, necesitas algo más que notas adhesivas o una tabla de Notion.

Esta plantilla está diseñada específicamente para equipos de blogs que tratan la publicación como un proceso, no como una carrera.

La plantilla de calendario editorial del blog ClickUp te ofrece una visibilidad completa del estado de cada publicación, el redactor asignado y los plazos, al tiempo que pone de manifiesto las deficiencias en tu proceso antes de que se conviertan en problemas graves. Con acceso al calendario ClickUp, puedes organizar las publicaciones del blog por tema, fase del embudo o tipo de contenido y establecer plazos realistas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Etiqueta las publicaciones por tema, enfoque SEO y fase del embudo.

Asigna fechas de entrega (fecha límite) a los redactores y revisores para mantener un rendimiento predecible.

Visualiza el proceso en el Calendario o la lista para detectar los cuellos de botella con antelación.

✨ Ideal para: editores de blogs, especialistas en marketing de contenido y escritores independientes que desean tener un control total sobre el calendario de publicación de su blog.

10. Plantilla de calendario de podcasts de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis ¿Colaboras con un equipo de producción distribuido? Mantén el rumbo con la plantilla de calendario de podcasts de ClickUp.

La plantilla de calendario de podcasts de ClickUp convierte la producción de podcasts en un proceso repetible y organizado.

Así es como funciona: desde la ideación hasta la promoción, esta plantilla ofrece a los equipos un lugar centralizado para gestionar tareas, asignar rols y visualizar plazos. Te permite planear los próximos episodios, asignar tareas a editores y presentadores, y establecer plazos para la grabación y la publicación.

Además, con las vistas de calendario y lista, puedes realizar el seguimiento de cada fase de la producción, asegurarte de que se gestiona la logística de los invitados y mantener un calendario de publicación coherente.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Plan episodios con tareas para la reserva, la grabación, la edición y la promoción

Realiza un seguimiento de la logística y los activos de los invitados en un solo lugar

Programa lanzamientos en el calendario

✨ Ideal para: equipos de podcasts y creadores independientes que necesitan un flujo de trabajo estructurado para mantener los episodios organizados y dentro del calendario previsto.

11. Plantilla de calendario editorial de marketing de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Coordina a escritores, editores y partes interesadas en torno a las metas de la campaña con la plantilla de calendario editorial de marketing de contenido de ClickUp

Una estructura editorial clara suele distinguir una estrategia de contenido orientada al resultado de las entradas de blog dispersas.

La plantilla de calendario editorial de marketing de contenido de ClickUp está diseñada para equipos de marketing que necesitan una visibilidad completa de lo que se está creando, por qué es importante y cuándo se publicará.

La plantilla ayuda a coordinar a los redactores, editores y partes interesadas en torno a los objetivos de la campaña, ya que permite correlacionar cada elemento de contenido, desde el resumen hasta la promoción. Además, los equipos de marketing de ClickUp disfrutan de funciones integradas de seguimiento de tareas, asignación de roles y gestión de plazos para cada fase de la producción.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Alinea el contenido con las metas de la campaña y los KPI

Coordínate con escritores, diseñadores y partes interesadas

Informa del estado por campaña o formato

✨ Ideal para: equipos de marketing de contenido que gestionan campañas largas y de formato con plazos estrictos y metas estratégicas.

12. Plantilla de calendario de promoción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Disfruta de una visibilidad clara de las próximas iniciativas con la plantilla de calendario promocional de ClickUp

Tu calendario del cuarto trimestre incluye rebajas navideñas, el lanzamiento del Black Friday y un paquete de fin de año. Cada uno de estos apartados pertenece a diferentes equipos con cronogramas que se solapan.

Sin un calendario centralizado, corres el riesgo de agotar la promoción, crear confusión interna o, lo que es peor, publicar mensajes contradictorios.

La plantilla de calendario de promoción de ClickUp está diseñada para evitarlo. Esta plantilla proporciona a tu equipo una única fuente de información para programar, organizar y realizar un seguimiento de todas las promociones. Puedes correlacionar las campañas por línea de productos, asignar propietarios y etiquetar las dependencias interfuncionales para evitar conflictos.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Centraliza las promociones por línea de productos y canal

Etiqueta las dependencias entre equipos para mantener una secuencia realista

Uso compartido de una única vista promocional para que los mensajes sean coherentes en todas partes

✨ Ideal para: equipos de marketing y de producto que gestionan promociones superpuestas en distintos canales y departamentos.

13. Plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Aumenta tu producción sin sacrificar horas de sueño con la plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp

Cuando tu público ve un flujo constante de contenido relevante y oportuno, comienza a confiar en tu marca. Por eso la coherencia es esencial para generar confianza a largo plazo.

La plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp te ayuda a mantener esa coherencia al proporcionar a tu equipo un sistema claro y centralizado para gestionar todas las entradas del blog, las actualizaciones en redes sociales y los anuncios.

En lugar de ahogarte en plazos entre diferentes herramientas o canales, puedes obtener visibilidad sobre lo que está programado, lo que está en revisión y lo que se está retrasando para mantener un ritmo de publicación fiable.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Realiza un seguimiento de los elementos programados, en revisión y retrasados

Agrupa por canal o propietario para que la cobertura y la capacidad queden claras

Utiliza tareas periódicas para crear un sistema basado en series y garantizar la coherencia

✨ Ideal para: equipos de marketing y contenido con confirmación de generar confianza en la audiencia mediante publicaciones oportunas y organizadas.

14. Plantilla de calendario de campañas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Coordina múltiples puntos de contacto entre contenido, correo electrónico y anuncios de forma fluida con la plantilla de calendario de campañas de ClickUp

Lo que distingue a esta plantilla es su capacidad para establecer la conexión entre los objetivos de la campaña y la ejecución táctica, de modo que no solo se programan tareas, sino que también se realiza un seguimiento del impacto.

La plantilla de calendario de campañas de ClickUp está diseñada para gestionar campañas multifásicas con elementos móviles entre equipos.

Tanto si vas a lanzar un producto como si vas a realizar una campaña de generación de clientes potenciales, esta plantilla de plan de marketing te permite correlacionar cronogramas, asignar tareas interfuncionales y visualizar dependencias para garantizar que las campañas se mantengan alineadas desde el inicio hasta la entrega.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Correlaciona fases, hitos y dependencias para mantener la visibilidad de todo el arco

Asigna tareas interfunciones con fechas para que la ejecución se ajuste al plan

Supervisa los campos de impacto junto a las tareas para mantener las decisiones vinculadas a las metas

✨ Ideal para: equipos de marketing que gestionan cronogramas de campañas de alto nivel con múltiples colaboradores y entregables.

15. Plantilla de escalado de producción de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Obtén una visibilidad completa de cada fase de la producción con la plantilla de escalado de producción de contenido de ClickUp

Ampliar el contenido puede parecer atractivo, pero puede resultar abrumador cuando tienes que gestionar docenas de resúmenes, borradores de URL, estados de CMS y cronogramas de publicación en varias herramientas.

La plantilla de escalado de producción de contenido de ClickUp está diseñada para equipos de alto rendimiento que necesitan avanzar rápidamente sin perder calidad.

Centraliza la creación de tareas pendientes, la asignación de tareas y los cronogramas de producción en un solo entorno de trabajo. Además, obtienes vistas de la producción mensual, la propiedad de las tareas y enlaces a borradores en tiempo real.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Estandariza los resúmenes, los estados y las listas de control

Realiza un seguimiento del volumen mensual y la propiedad

Muestra enlaces a borradores y el estado del CMS

✨ Ideal para: equipos de marketing y contenido que producen grandes volúmenes de contenido en múltiples canales y necesitan estructura sin ralentizar el ritmo.

ClickUp y cuenta atrás para la coherencia del contenido

Empezamos diciendo que los calendarios de contenido son fundamentales para la planificación, pero son mucho más que eso. Las plantillas eliminan las conjeturas al ofrecer marcos listos para usar, de modo que tu equipo puede dedicar menos tiempo a la organización.

Aunque las plantillas de Asana te proporcionan un buen punto de partida, los equipos suelen llegar a un límite cuando los flujos de trabajo requieren más flexibilidad, automatización o visibilidad interfuncional. Ahí es donde ClickUp entra en acción.

ClickUp es un motor de flujo de trabajo completo con la estructura, las vistas y las plantillas necesarias para dar compatibilidad a todo tipo de proyectos de contenido, desde correos electrónicos de bienvenida hasta lanzamientos de campañas.

Como dijo Alexis Valentin, director de Desarrollo Empresarial Global de Pigment:

Con ClickUp, hemos reducido el tiempo que se tarda en enviar tareas y ejecutarlas de un par de días a un par de horas. Ahora la gente sabe qué tareas están pendientes para su incorporación y qué tienen que hacer, lo cual es una pesadilla intentar organizar por correo electrónico. Gracias a las plantillas, los gerentes están a un clic de crear tableros de incorporación para cada nuevo empleado. Un cambio revolucionario.

Con ClickUp, hemos reducido el tiempo que se tarda en enviar tareas y ejecutarlas de un par de días a un par de horas. Ahora la gente sabe qué tareas están pendientes para su incorporación y qué tienen que hacer, lo cual es una pesadilla intentar organizar por correo electrónico. Gracias a las plantillas, los gerentes están a un clic de crear tableros de incorporación para cada nuevo empleado. Un cambio revolucionario.

¡Proporcione a su equipo las herramientas necesarias para mantenerse al día registrándose hoy mismo en ClickUp!