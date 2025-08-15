las 10 mejores alternativas a Axosoft en 2025 para la gestión ágil de proyectos

Si has estado luchando con la interfaz de usuario torpe, las actualizaciones lentas o los flujos de trabajo rígidos de Axosoft, ya sabes que no está diseñado para la forma en que trabajan los equipos ágiles hoy en día.

Hay herramientas mejores. Herramientas que eliminan la necesidad de buscar en interminables menús desplegables solo para actualizar la historia de un usuario. Estas herramientas ofrecen visibilidad en tiempo real, tableros intuitivos de arrastrar y soltar, planificación de sprints asistida por IA e integraciones que realmente funcionan sin fallar en cada sprint.

En esta guía, nos saltamos lo superfluo y destacamos las alternativas a Axosoft que realmente funcionan. Esta lista es para ti: el gestor de proyectos que hace malabarismos con el caos interfuncional, el jefe de desarrollo que necesita tableros de sprints limpios o el fundador de una startup que busca algo que funcione. ¡Empecemos!

👀 ¿Sabías que... En la década de 1990, los departamentos de software de primer nivel solían encontrarse entre los que peor rendimiento ofrecían: los proyectos se retrasaban, se excedían los presupuestos y, en ocasiones, fracasaban por completo. El punto de inflexión se produjo en 2001 con la introducción del Manifiesto Ágil, que provocó un cambio radical en las prácticas de gestión rígidas y dio paso a un enfoque más flexible y colaborativo del desarrollo.

¿Por qué optar por alternativas a Axosoft?

Axosoft no es una mala herramienta, pero está desfasada con respecto a los flujos de trabajo ágiles modernos. He aquí por qué la mayoría de los equipos ágiles la están dejando atrás:

Interfaz de usuario y experiencia obsoletas : la interfaz resulta torpe y poco intuitiva en comparación con otras herramientas ágiles más modernas

Curva de aprendizaje pronunciada : la incorporación de nuevos miembros al equipo puede ser lenta y frustrante

Funciones de colaboración limitadas : la edición en tiempo real, : la edición en tiempo real, las herramientas de colaboración para el desarrollo , los comentarios y las integraciones no están disponibles o son insuficientes

Flujos de trabajo rígidos : personalizar Axosoft para que se adapte al proceso real de su equipo a menudo requiere más esfuerzo del que debería

Escasa escalabilidad : la gestión de varios equipos o proyectos a gran escala puede convertirse rápidamente en un caos

Falta de funciones modernas: la ausencia de gestión de tareas pendientes asistida por IA, la automatización limitada de tareas y el menor número de plantillas integradas hacen que sea más difícil justificar su uso

Alternativas a Axosoft de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una panorámica rápida de los casos de uso y las estructuras de precios de cada alternativa a Axosoft que analizamos en este artículo:

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios* ClickUp • Tableros ágiles con Sprints, backlog, diagramas de Gantt, documentos y paneles. • Gestión de proyectos y conocimientos de IA con ClickUp Brain. • Flujos de trabajo personalizados, integraciones de herramientas de desarrollo (por ejemplo, GitHub, GitLab) Equipos de tamaño medio a grandes corporaciones que necesitan una gestión de proyectos ágil de extremo a extremo Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Jira • Tableros Scrum/Kanban, flujos de trabajo personalizados • Potente filtrado con JQL • Integraciones de desarrollo nativas con Confluence y Bitbucket Equipos ágiles de tamaño mediano a grande que necesitan una personalización y un seguimiento profundos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 8,60 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones GitLab • DevOps unificado + planificación ágil • CI/CD integrado, solicitudes de fusión, pruebas de seguridad • Control de versiones del código + seguimiento Equipos DevSecOps desde organizaciones medianas hasta corporaciones Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Wrike • Vistas de tareas y carga de trabajo, paneles, formularios • Actualizaciones en tiempo real, revisión, control de tiempo • Análisis y informes avanzados Equipos multifuncionales que gestionan proyectos y cargas de trabajo de forma colaborativa Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Monday. com • Vistas Kanban, Cronograma y Gantt • Automatizaciones del flujo de trabajo, paneles • Plantillas e integraciones ágiles predefinidas Equipos pequeños y medianos que necesitan flujos de trabajo visuales y personalizables Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Asana • Vistas Cronograma y Carga de trabajo, dependencias • Seguimiento de metas, vista de cartera • Automatización y alineación OKR Equipos ágiles en startups y organizaciones medianas centrados en la ejecución rápida Plan Free disponible; planes de pago a partir de 13,49 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Targetprocess • Compatibilidad con los marcos SAFe/LeSS/Nexus • Mapeo de la cadena de valor, hojas de ruta • Alineación estratégica y a nivel de equipo Equipos ágiles a gran escala que utilizan marcos ágiles corporativos Precios personalizados para corporaciones Trello • Tableros Kanban de arrastrar y soltar • Power-Ups para calendario, votación, campos personalizados • Constructor de automatización Butler Personas y equipos pequeños que gestionan flujos de trabajo ágiles o personales sencillos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 6 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Zoho Sprints • Epics, backlog, planificación de sprints • Integraciones con la suite Zoho • Informes y retrospectivas ágiles Startups y pequeños equipos ágiles que buscan una solución ágil y asequible Los planes de pago empiezan en 1 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones YouTrack • Scrum/Kanban, control de tiempo, automatización • Diagramas de Gantt, integración con servicio de asistencia técnica • Flujos de trabajo y scripts personalizados Equipos técnicos de cualquier tamaño que gestionan tareas de desarrollo y seguimiento de problemas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 4,40 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones

Las 10 mejores alternativas a Axosoft

Estas son las mejores alternativas a Axosoft y el software de automatización de tareas para equipos ágiles modernos:

1. ClickUp (lo mejor para la gestión integral de proyectos ágiles)

Empieza a gestionar tus sprints en ClickUp Ejecute sprints ágiles de manera eficiente con la plataforma de gestión de sprints ClickUp para planificar, realizar el seguimiento y revisar cada iteración con visibilidad completa en todo su equipo

Si estás cansado de cambiar entre una docena de herramientas para gestionar sprints, backlogs, documentación y cronogramas, ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, lo reúne todo en un espacio limpio y personalizable.

La experiencia de gestión de sprints de ClickUp es muy sencilla: puedes configurar la duración de los sprints, asignar puntos de historia y realizar un seguimiento de las métricas de velocidad o burndown con paneles integrados que se actualizan automáticamente. Cada sprint puede cerrarse por sí solo, las tareas se pueden archivar automáticamente y obtienes una visibilidad completa de lo que se está haciendo y de lo que se está quedando atrás.

El seguimiento del trabajo pendiente es igual de fluido. En lugar de hojas de cálculo desordenadas o herramientas en las que los elementos se pierden, ClickUp te permite arrastrar, soltar, etiquetar y priorizar los elementos pendientes en tableros Kanban con un control total. Añade subtareas, asigna dependencias y vincula elementos pendientes directamente a epics o metas. Todo queda limpio y trazable para simplificar tu proceso de planificación de sprints.

Visualice claramente los cronogramas de los proyectos con la vista de diagrama de Gantt de ClickUp para correlacionar tareas, dependencias e hitos de manera que su equipo se mantenga alineado y adelantado

Y cuando llega el momento de correlacionar todo visualmente, la vista de diagrama de Gantt de ClickUp proporciona un cronograma completo del proyecto que se actualiza en tiempo real a medida que cambian las dependencias o las duraciones. Está diseñado específicamente para evitar el caos habitual de última hora que se produce cuando los cronogramas no están claros.

Documenta todo, desde planes de proyectos hasta bases de conocimientos internas, con ClickUp Docs para crear, colaborar y conectar contenidos directamente a tu flujo de trabajo

La documentación es donde muchos equipos ágiles se atascan. Las historias de los usuarios viven en Jira. Las especificaciones técnicas se ocultan en páginas aleatorias de Confluence. ¿Notas retro? Enterradas en algún lugar de los hilos de Slack. Los documentos de ClickUp cambian eso.

Los documentos se integran directamente en tus flujos de trabajo, por lo que las retrospectivas de sprints, el backlog de productos, las notas de reuniones y los planes de pruebas están siempre a un clic de las tareas a las que se refieren. Puedes @mencionar a los miembros del equipo o asignarles comentarios para recabar sus opiniones, dar formato a bloques de código, organizar todo en una estructura que crece con tu equipo e incluso crear tareas de ClickUp a partir de texto con un solo clic. Se acabaron los silos y la sobrecarga de pestañas.

Automatice las tareas repetitivas sin esfuerzo con las automatizaciones de ClickUp para ahorrar tiempo, reducir errores y mantener los proyectos en marcha sin comprobaciones manuales

Para ahorrar aún más tiempo, las automatizaciones de ClickUp se encargan del tedioso trabajo administrativo por ti. Puedes configurar automatizaciones sin código que mueven las tareas a través de fases basadas en desencadenantes predefinidos, reasignan miembros del equipo o envían actualizaciones en el momento en que se produce un cambio. Para los equipos ágiles que iteran rápidamente, esto significa hasta un 12 % más de eficiencia y más tiempo para invertir en la creación de un software excelente.

Accede a respuestas instantáneas a partir de los datos de tu entorno de trabajo, genera contenido y prioriza mejor las tareas con ClickUp Brain

Y luego está ClickUp Brain, la IA de trabajo más completa del mundo que te ayuda a planificar, escribir y crear sin salir de ClickUp. Puede extraer actualizaciones de tus sprints, priorizar tu trabajo pendiente en función de lo que se está retrasando e incluso responder a preguntas internas escaneando los documentos y tareas de tu entorno de trabajo.

Pídele que redacte un informe de planificación de sprints o que resuma la última retrospectiva, y generará una panorámica precisa.

Incluso puedes cambiar entre los mejores LLM, como ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Claude, dependiendo del estilo de salida o la profundidad que necesites. Esta flexibilidad es un diferenciador enorme en comparación con todas las herramientas, ya que ofrece a los equipos más control, un mejor manejo del contexto y resultados de mayor calidad, todo ello sin salir de ClickUp.

Cambia entre múltiples LLM con ClickUp Brain y optimiza el modelo para la tarea en cuestión

Todo está conectado con la solución de gestión de proyectos ágil de ClickUp . Es compatible con Kanban, Agile Scrum y flujos de trabajo híbridos, sea cual sea la necesidad de tu equipo, y facilita la configuración de paneles visuales, informes y ciclos de sprints recurrentes.

Esto ha ayudado a organizaciones líderes como Stanley Security a reducir hasta en un 50 % el tiempo dedicado a la creación y el uso compartido de informes .

Obtenga una plantilla gratis, gratuita/a Ponga en marcha su proceso ágil más rápidamente con la plantilla de gestión de proyectos ágiles de ClickUp y obtenga flujos de trabajo predefinidos que se adaptan a los enfoques Scrum, Kanban o híbridos

¿Lo mejor? Si quieres empezar con ventaja, la plantilla de gestión de proyectos ágil de ClickUp es una de las mejores configuraciones predefinidas disponibles.

Incluye un diseño completo del tablero para las historias y tareas de los usuarios, una lista de tareas pendientes, sprints integrados y paneles para supervisar el rendimiento del equipo, todo ello personalizable. No es solo plug-and-play, sino que está diseñado para ayudarte a escalar.

Para los equipos de software que necesitan conectar todo, desde la planificación hasta el envío, la solución de gestión de proyectos para equipos de software de ClickUp está repleta de funciones. Es compatible con epopeyas, seguimiento de funciones, elaboración de informes de errores e incluso traspasos de control de calidad, a la vez que se integra con herramientas de desarrollo como GitHub. Tu equipo no tendrá que saltar entre ClickUp y Jira o Confluence: todo está en un solo lugar, diseñado específicamente para el desarrollo.

Organice proyectos de desarrollo de software de forma inteligente con las herramientas de gestión de proyectos de equipos de software de ClickUp para realizar el seguimiento de las compilaciones, gestionar los lanzamientos y colaborar

Además, a diferencia de Axosoft, está diseñado para una colaboración más amplia que va más allá de la ingeniería. Se adapta igualmente bien a los flujos de trabajo de marketing, diseño, RR. HH., TI, etc.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje pronunciada cuando trabajan en la plataforma por primera vez

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 44 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 dice:

Lo mejor de ClickUp es la posibilidad de crear paneles personalizados que priorizan determinados tipos de tareas. Es fácil utilizar la vista Carga de trabajo para asignar estas tareas a tu equipo y compartir los paneles mencionados anteriormente con tus clientes para que puedan ver lo que es importante para ellos en un área dedicada. Lo mejor de todo es que se integra con servicios existentes como GitHub y, si eres desarrollador, es fácil crear integraciones personalizadas si eso es lo que más te gusta. Ahora lo uso a diario para gestionar todos mis proyectos.

Lo mejor de ClickUp es la posibilidad de crear paneles personalizados que priorizan determinados tipos de tareas. Es fácil utilizar la vista Carga de trabajo para asignar estas tareas a tu equipo y compartir los paneles mencionados anteriormente con tus clientes para que puedan ver lo que es importante para ellos en un área dedicada. Lo mejor de todo es que se integra con servicios existentes como GitHub y, si eres desarrollador, es fácil crear integraciones personalizadas si eso es lo que más te gusta. Ahora lo uso a diario para gestionar todos mis proyectos.

2. Jira (ideal para equipos de desarrollo con flujos de trabajo complejos)

a través de Jira

Si estás ejecutando flujos de trabajo ágiles complejos, Jira es una de las herramientas más utilizadas en el espacio. Es muy adecuada para gestionar ciclos de sprints intrincados, backlogs, epopeyas y dependencias, lo que la convierte en una buena opción para los equipos de desarrollo.

Puedes personalizar casi todas las partes de tu proceso, desde los flujos de trabajo hasta las reglas de automatización, y vincular las tareas directamente a las versiones. Utiliza los tableros Scrum o Kanban integrados para visualizar el trabajo en curso. Y genera gráficos de velocidad o de burndown para supervisar el rendimiento en tiempo real.

Las mejores funciones de Jira

Estructura proyectos con grooming de backlog, tipos de problemas personalizados e información sobre sprints

Configure flujos de trabajo con ramas, condiciones, validadores y postfunciones

Integración profunda con Bitbucket, Confluence y Figma para una visibilidad completa del ciclo de vida

Establezca permisos y niveles de seguridad para un control de acceso granular

Busca y filtra con JQL en proyectos a gran escala

Limitaciones de Jira

Puede resultar abrumador para equipos pequeños o sin conocimientos técnicos

La configuración y la personalización requieren tiempo y experiencia por parte del administrador

Precios de Jira

Free

Estándar: 8,60 $ al mes por usuario

Premium: 17 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jira

G2: 4,3/5 (más de 6300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Un crítico de Capterra dice:

Me gusta el concepto de gestión ágil de sprints para el que está diseñado Jira. Me gusta la forma en que se organizan las tareas en el tablero de tareas de Jira... La interfaz de usuario tiene margen de mejora, puede ser más modular

Me gusta el concepto de gestión ágil de sprints para el que está diseñado Jira. Me gusta la forma en que se organizan las tareas en el tablero de tareas de Jira... La interfaz de usuario tiene margen de mejora, podría ser más modular

3. GitLab (ideal para equipos que combinan DevOps y planificación ágil)

a través de GitLab

Si estás cansado de buscar diferentes herramientas para el control de código fuente, CI/CD, análisis de seguridad y gestión de proyectos, elige GitLab.

Elimina por completo la fragmentación. Te ofrece una única aplicación para planificar, crear, proteger e implementar software. Puedes gestionar problemas, colaborar en revisiones de código, configurar procesos automatizados con supervisión en tiempo real e incluso aplicar normas de seguridad y cumplimiento, todo ello sin salir de la plataforma.

Los flujos de trabajo de solicitudes de fusión de GitLab, las integraciones de Kubernetes y el análisis de vulnerabilidades integrado permiten a sus equipos pasar de la idea a la producción sin perder la supervisión ni la calidad. Es robusto para grandes organizaciones que gestionan complejos procesos de DevSecOps y desean una visibilidad coherente del equipo.

Las mejores funciones de GitLab

Enlaza problemas con repositorios, confirmaciones y solicitudes de fusión para obtener visibilidad de DevOps y verificarlos

Automatice las implementaciones y actualizaciones sin herramientas de terceros

Sincroniza los flujos de trabajo con epopeyas, hitos y CI/CD en un solo entorno de trabajo

Supervise la productividad con métricas de duración del ciclo, implementación y finalización

Realice un seguimiento automático del tiempo mediante registros basados en problemas y solicitudes de fusión

Límites de GitLab

La interfaz puede resultar densa y poco intuitiva para los usuarios que no son desarrolladores

Precios de GitLab

Free

Premium: Precios personalizados

Ultimate: Precios personalizados

GitLab Dedicated: Precios personalizados

GitLab Dedicated for Government: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre GitLab

G2: 4,5/5 (más de 820 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1180 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GitLab?

Un crítico de Reddit dice:

GitLab es casi una ventanilla única para el ciclo de vida del desarrollo de software. Cuenta con repositorios git, seguimiento de problemas, CI/CD, Wiki, repositorio de contenedores y mucho más, todo integrado en una sola aplicación. Algunas personas tienen problemas con esto porque es muy pesado. Personalmente, me gusta tener una sola herramienta para la que puedo obtener compatibilidad y que todo esté bien integrado...

GitLab es casi una ventanilla única para el ciclo de vida del desarrollo de software. Cuenta con repositorios git, seguimiento de problemas, CI/CD, Wiki, repositorio de contenedores y mucho más integrado en una sola aplicación. A algunas personas les molesta porque es pesado. Personalmente, me gusta tener una sola herramienta para la que puedo obtener soporte y que todo esté bien integrado...

👀 ¿Sabías que...? Solo el 25 % de las empresas de la lista Fortune 500 cuentan con un enfoque coherente y estructurado para anticiparse y gestionar las disrupciones estratégicas, lo que deja a la mayoría de ellas vulnerables a cambios inesperados.

4. Wrike (ideal para equipos multifuncionales con seguimiento detallado de tareas)

a través de Wrike

Wrike ofrece una alternativa moderna a Axosoft, especialmente para equipos que buscan ir más allá del seguimiento básico de tareas pendientes. Está diseñado para gestionar el trabajo a todos los niveles (individual, de equipo o de corporación) con flujos de trabajo personalizables, formularios de solicitud dinámicos, paneles en tiempo real y vistas detalladas de la carga de trabajo.

A diferencia de Axosoft, que puede parecer rígido y anticuado, Wrike es compatible con la revisión creativa, el análisis avanzado y la colaboración interfuncional, lo que lo convierte en una opción flexible tanto para la gestión de proyectos como para la supervisión operativa.

Las mejores funciones de Wrike

Cree formularios de solicitud y flujos de trabajo para optimizar la recepción y adaptar los procesos

Establezca dependencias entre tareas y habilite las actualizaciones en tiempo real para evitar cuellos de botella

Vea la capacidad del equipo con gráficos de carga de trabajo para equilibrar los recursos y evitar el agotamiento

Realice un seguimiento del rendimiento con la elaboración de informes y el control de tiempo para obtener información sobre los proyectos y el presupuesto

Limitaciones de Wrike

Wrike comparte el ADN de gestión de proyectos de Axosoft, pero se inclina más hacia el marketing, las operaciones y los equipos multifuncionales. Aunque es compatible con tableros y dependencias ágiles, carece de los detalles específicos de desarrollo que ofrece Axosoft

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $/mes por usuario

Business: 25 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4270 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Un crítico de G2 dice:

Me gustan mucho las diferentes vistas disponibles, desde la bandeja de entrada hasta los paneles y las listas de tareas pendientes. La disponibilidad de estas vistas nos permite a mí y a mi equipo realizar un seguimiento de nuestro trabajo y colaborar mejor. También nos permite trabajar con diferentes equipos de nuestra agencia.

Me gustan mucho las diferentes vistas disponibles, desde la bandeja de entrada hasta los paneles y las listas de tareas pendientes. La disponibilidad de estas vistas nos permite a mí y a mi equipo realizar un seguimiento de nuestro trabajo y colaborar mejor. También nos permite trabajar con diferentes equipos de nuestra agencia.

5. Monday. com (Lo mejor para la planificación visual y la colaboración en todo el equipo)

a través de Monday.com

Si la interfaz de usuario de Axosoft te parece demasiado rígida u obsoleta, Monday.com ofrece una alternativa fresca y visual. Sus tableros personalizables hacen que la planificación ágil sea intuitiva y colaborativa, con un fácil cambio entre las vistas Kanban, Cronograma, Gantt y Calendario.

En comparación con Axosoft, Monday.com hace que la automatización y las integraciones sean más accesibles, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Monday. com mejores funciones

Cree plantillas de proyectos con automatizaciones de arrastrar y soltar y desencadenantes personalizados

Agrupe los flujos de trabajo en paneles compartidos con datos en tiempo real de varios tableros

Automatice la creación de proyectos, la asignación de tareas y los recordatorios con plantillas Agile

Sincroniza automáticamente las actualizaciones en Slack, Teams y notificaciones por correo electrónico

Limitaciones de Monday.com

Elaboración de informes limitada en los planes de nivel inferior

Puede resultar caro a medida que aumenta el tamaño del equipo

Precios de Monday.com

Free

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Pro: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 12 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5450 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Un crítico de Capterra dice:

monday. com ofrece un entorno de trabajo digital que nos permite consolidar nuestros esfuerzos y colaborar en nuestras tareas. Nos ha facilitado el trabajo en nuestras operaciones rutinarias al ayudarnos a planificar con antelación.

monday. com ofrece un entorno de trabajo digital que nos permite consolidar nuestros esfuerzos y colaborar en nuestras tareas. Nos ha facilitado el trabajo en nuestras operaciones rutinarias al ayudarnos a planificar con antelación.

📖 Lea también: Un día en la vida de un desarrollador de software

6. Asana (ideal para equipos ágiles centrados en la simplicidad y la velocidad)

a través de Asana

Asana es una buena opción para equipos ágiles que aman la velocidad y la simplicidad. Ofrece tableros ágiles, flujos de trabajo de sprints, dependencias de tareas e hitos de proyectos sin que la interfaz de la herramienta se sienta sobrecargada.

Los equipos pueden alinear los proyectos de los departamentos con los OKR trimestrales y las metas de la empresa mediante jerarquías de metas. Todo está limpio, rápido y bien organizado, lo que lo hace ideal para equipos que prefieren flujos de trabajo más ligeros y una gestión de tareas más rápida.

Las mejores funciones de Asana

Organice el trabajo con Portfolios y Metas para obtener visibilidad ejecutiva de los proyectos en tiempo real

Desencadena acciones automatizadas, como asignaciones de tareas o movimientos de tarjetas, en función del progreso o las fechas límite

Evita conflictos de recursos en proyectos entre equipos con la función Carga de trabajo de Asana

Correlacione y gestione iniciativas visualmente utilizando la vista Cronograma y las líneas de dependencia

Limitaciones de Asana

La función avanzada de elaboración de informes solo está disponible en los planes superiores

Precios de Asana

Personal: Gratis, gratuito/a

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 11 420 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 410 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Un crítico de Reddit dice:

Recientemente probé Asana para comprobar sus capacidades, su valor, su facilidad de uso y sus funciones generales. Aunque Asana me pareció una solución más cara que otras herramientas de gestión de proyectos del mercado, creo que es un producto excelente.

Recientemente probé Asana para comprobar sus capacidades, valor, facilidad de uso y funciones generales. Aunque Asana me pareció una solución más cara que otras herramientas de gestión de proyectos del mercado, creo que es un producto excelente.

7. Targetprocess (ideal para escalar Agile en equipos corporativos)

a través de Targetprocess

Si estás ejecutando programas ágiles a gran escala como SAFe o LeSS, Targetprocess es una de las pocas herramientas creadas para ese nivel de coordinación. Conecta a la perfección la estrategia y la ejecución, ofreciendo gestión de carteras y planificación PI junto con tableros de tareas detallados.

Las vistas personalizables, las métricas en tiempo real y la planificación estratégica lo hacen muy popular entre las corporaciones que gestionan cientos de equipos ágiles.

Las mejores funciones de Targetprocess

Compatibilidad con marcos ágiles (SAFe, LeSS, Nexus) con mapeo de jerarquías

Enlace visualmente elementos de trabajo entre equipos, programas y flujos de valor

Ajuste las vistas a nivel de equipo, cartera o solución con tablas dinámicas y hojas de ruta

Alinee los objetivos de TI y empresariales con el seguimiento de la estrategia a la ejecución

Analice el progreso, los cuellos de botella y las tendencias con informes personalizables

Limitaciones de Targetprocess

La configuración puede ser larga para organizaciones complejas

La interfaz de usuario parece un poco anticuada en comparación con las herramientas ágiles más recientes

Precios de Targetprocess

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Targetprocess

G2: 4,3/5 (más de 240 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 540 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Targetprocess?

Un crítico de Capterra dice:

Es fácil de usar y ofrece funciones de seguimiento, planificación y gestión de proyectos.

Es fácil de usar y ofrece funciones de seguimiento, planificación y gestión de proyectos.

8. Trello (ideal para tableros ágiles ligeros y una incorporación rápida)

a través de Trello

Trello ofrece un enfoque sencillo para la gestión de proyectos que se adapta sorprendentemente bien a una gran variedad de casos de uso. Es una de las alternativas ligeras a Axosoft.

Basado en los principios de Kanban, los usuarios pueden crear tableros con listas y tarjetas de tareas que se adaptan fácilmente a listas personales de tareas pendientes, procesos de desarrollo de productos, calendarios de contenidos y mucho más.

Si bien la interfaz principal sigue siendo limpia e intuitiva, las funciones Power-Ups de Trello (integraciones y complementos) le permiten ser compatible con flujos de trabajo avanzados. Piensa en funciones como enlaces entre varios tableros, vistas de cronogramas, tareas periódicas y campos personalizados.

Las mejores funciones de Trello

Automatice la asignación de tareas, los recordatorios de fechas límite y la clasificación de tarjetas con Butler

Añade Power-Ups como Votación, Calendario, Caducidad de tarjetas y TeamGantt a los tableros de Trello

Escala Kanban con funciones avanzadas como cronogramas y vistas de paneles ágiles en Trello Premium

Realice un seguimiento de detalles como presupuestos, prioridades u horas con campos personalizados en las tarjetas

Limitaciones de Trello

Puede parecer demasiado básico para escalar equipos ágiles

Las automatizaciones están limitadas a menos que se actualice

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $/mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y opiniones sobre Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 680 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 510 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Un crítico de Reddit dice:

Estoy obsesionado con Trello y lo uso para muchas cosas, desde planificar mis tareas en el trabajo hasta planificar mis tareas fuera del trabajo, organizar viajes y proyectos domésticos y planificar las comidas... Lo uso literalmente para todo tipo de cosas. Y una de las cosas que me encanta es que, en un nivel básico, es muy sencillo, como has dicho, un tablero kanban básico con listas que puedes arrastrar.

Estoy obsesionado con Trello y lo uso para muchas cosas, desde planificar mis tareas en el trabajo hasta planificar mis tareas fuera del trabajo, organizar viajes y proyectos domésticos y planificar las comidas... Lo uso literalmente para todo tipo de cosas. Y una de las cosas que me encanta es que, en un nivel básico, es muy sencillo, como has dicho, un tablero kanban básico con listas que puedes arrastrar.

9. Zoho Sprints (ideal para equipos Agile pequeños con un presupuesto limitado)

a través de Zoho Sprints

Si desea la funcionalidad ágil básica con un presupuesto ajustado, Zoho Sprints es la solución ideal. Ofrece seguimiento de historias de usuarios, gestión de la cartera de productos, sprints, elaboración de informes, hojas de horas y gestión de reuniones, todo ello sin necesidad de un presupuesto propio de una corporación.

Es lo suficientemente sencillo para startups, pero lo suficientemente potente como para ejecutar un ciclo Agile completo de manera eficiente.

Las mejores funciones de Zoho Sprints

Gestiona historias de usuarios, tareas, incidencias y epics en un entorno ágil para pymes

Mejora la estimación con gráficos de burndown en tiempo real, seguimiento de la velocidad y planificación de lanzamientos

Integra la planificación de sprints con Zoho Projects, CRM y herramientas de terceros para obtener visibilidad

Realice retrospectivas con plantillas integradas y seguimiento de elementos de acción

Personaliza los tableros scrum con carriles, límites WIP y campos de metas de sprint

Limitaciones de Zoho Sprints

Integraciones limitadas en comparación con los grandes actores del mercado

La elaboración de informes puede parecer básica para las necesidades de una corporación

Precios de Zoho Sprints

Starter: 1 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Elite: 3 $ al mes por usuario

Premier: 6 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Sprints

G2: 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 280 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Sprints?

Un crítico de G2 dice:

La interfaz de usuario y la experiencia de usuario limpias e intuitivas facilitan la gestión de los flujos de trabajo ágiles. También aprecio lo bien que se implementan los principios ágiles en la plataforma. Las opciones de personalización son bastante flexibles y la vista global ofrece una panorámica útil de varios proyectos. El precio también es competitivo.

La interfaz de usuario y la experiencia de usuario limpias e intuitivas facilitan la gestión de los flujos de trabajo ágiles. También aprecio lo bien que se implementan los principios ágiles en la plataforma. Las opciones de personalización son bastante flexibles y la vista global ofrece una panorámica útil de varios proyectos. El precio también es competitivo.

🧠 Dato curioso: Más del 90 % de las organizaciones han adoptado prácticas ágiles de algún tipo para gestionar proyectos e impulsar una entrega más rápida.

10. YouTrack (el mejor para el seguimiento de problemas con flujos de trabajo personalizables)

a través de YouTrack

YouTrack refleja la facilidad de uso para desarrolladores de Axosoft, con tableros ágiles, seguimiento de problemas y flujos de trabajo controlados por el teclado. A diferencia de muchos sistemas rígidos, te permite definir flujos de trabajo personalizados, campos de problemas y tableros ágiles para adaptarse a los procesos naturales de tu equipo.

Es compatible con Scrum, Kanban o metodologías mixtas, junto con un seguimiento detallado de problemas, control de tiempo y una función de base de conocimientos.

Es importante destacar que YouTrack ofrece amplias capacidades de automatización y plantillas de backlog de productos, desde reglas personalizadas hasta scripts completos, lo que permite a los equipos automatizar la lógica empresarial compleja directamente dentro de la herramienta.

Las mejores funciones de YouTrack

Personalice los flujos de trabajo con comandos en lenguaje natural (por ejemplo, «Arreglar antes del viernes, asignar a @John»)

Compatibilidad con la gestión de proyectos ágil y tradicional ( gestión de proyectos Scrum + Waterfall)

Combina el seguimiento de proyectos, la gestión de tickets de asistencia técnica y la base de conocimientos en una sola plataforma

Analiza el estado de los proyectos con informes integrados como flujos acumulativos, burndown y diagramas de Gantt

Localice entornos de trabajo en varios idiomas y zonas horarias para equipos globales

Limitaciones de YouTrack

La interfaz de usuario puede parecer menos moderna en comparación con herramientas más recientes

Un ecosistema de apps más pequeño que otras herramientas de esta lista

Precios de YouTrack

Free

De pago: 4,40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de YouTrack

G2 : 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre YouTrack?

Un crítico de Capterra dice:

... es muy flexible, se adapta a muchos estilos de flujo de trabajo. Además, el software en sí es bastante ligero y rápido...

... es muy flexible, se adapta a muchos estilos de flujo de trabajo. Además, el software en sí es bastante ligero y rápido...

