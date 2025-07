Plantillas gratuitas de listas de tareas pendientes de Asana para organizar tareas

Por fin te sientas a abordar el trabajo del día, solo para darte cuenta de que has pasado más tiempo pensando en qué hacer que haciéndolo.

Ahí es donde una lista de tareas pendientes sólida puede marcar la diferencia. Si utilizas Asana, sus plantillas de listas de tareas pendientes gratuitas te ofrecen una forma rápida de organizar las prioridades diarias, los entregables del equipo o las metas personales.

Pero si alguna vez has sentido que tu lista de tareas pendientes no puede seguir el ritmo de tu jornada laboral, no te equivocas. Sigue leyendo hasta el final y descubrirás que hay una forma más inteligente de gestionarlo todo con ClickUp. 🤩

¿Qué son las plantillas de listas de tareas pendientes de Asana?

Una plantilla de lista de tareas pendientes de Asana es una configuración de proyecto prediseñada para optimizar el seguimiento de tareas en Asana.

Proporciona un entorno de trabajo reutilizable donde las tareas se organizan en secciones, como listas diarias, semanales o por proyectos. Puedes utilizarlo para asignar propietarios, establecer fechas límite y establecer dependencias en una cuadrícula personalizable.

¿Qué hace que una plantilla de lista de tareas pendientes de Asana sea buena?

Las mejores plantillas de listas de tareas pendientes logran un equilibrio entre estructura y flexibilidad, lo que ayuda a los equipos a evitar la configuración repetitiva de las tareas cotidianas y a adaptarse a las necesidades únicas de cada proyecto.

A continuación, te ofrecemos un desglose de los elementos clave para garantizar la productividad a largo plazo de tu equipo. 👀

Secciones centralizadas: configura columnas estructuradas como «Pendiente», «En curso» y «Terminada» para realizar un seguimiento del estado de las tareas y mantener el flujo de trabajo en el orden correcto

Información detallada de las tareas: Incluye personas asignadas, plazos, subtareas y etiquetas dentro de cada tarea para reducir la ambigüedad y los seguimientos

Campos personalizados estructurados: Implementa campos para prioridad, estado o esfuerzo, estandarizados a través de campos de biblioteca para facilitar el filtrado y la elaboración de informes

Automatizaciones y dependencias: utiliza reglas personalizadas para organizar el trabajo completado o establecer secuencias de tareas, mejorando la transferencia de tareas y la precisión del flujo de trabajo

Vistas múltiples: Ofrece diseños de lista, tablero, calendario o cronograma para que puedas cambiar de perspectiva según las exigencias de la tarea

Perfeccionamiento periódico: Actualiza la plantilla en función de los comentarios del equipo y los patrones de trabajo en evolución para mantener la eficiencia

Plantillas de listas de tareas pendientes de Asana gratis

Aquí tienes las mejores plantillas de listas de tareas pendientes de Asana, que te ayudarán a crear un sistema de listas de tareas pendientes y simplificar la gestión de tareas.

1. Plantilla de lista semanal de tareas pendientes de Asana

a través de Asana

Esta plantilla de lista de tareas pendientes semanal te ofrece un entorno de trabajo digital flexible para organizar, ajustar y planificar tu semana con facilidad. Utiliza tableros Kanban para ordenar las tareas por día de la semana, asignar propietarios, establecer fechas límite y añadir dependencias que mantengan alineado el trabajo interfuncional. A medida que cambian las prioridades, basta con arrastrar y soltar las tareas para reordenarlas.

📌 Ideal para: Equipos o personas que tienen que lidiar con múltiples prioridades a lo largo de la semana

2. Plantilla de planificador diario de Asana

a través de Asana

Esta plantilla te ayuda a planificar cada día con más estructura que simplemente anotar tareas. Te permite correlacionar tus tareas pendientes con el contexto intacto: piensa en prioridades, esfuerzo, bloques de tiempo y fechas límite.

Utiliza campos personalizados para etiquetar y ordenar las tareas a tu manera, y Mis tareas para obtener una vista personalizada del panel con todo lo que tienes entre manos.

📌 Ideal para: Personas que gestionan un gran volumen de trabajo en días ajetreados

3. Plantilla de metas a corto plazo de Asana

a través de Asana

Esta plantilla de lista de tareas pendientes de Asana te ayuda a dividir objetivos ambiciosos en planes de acción específicos y a corto plazo. Úsala para esbozar hitos más pequeños y alcanzables, enlázalos a estrategias a largo plazo y genera impulso con marcadores de progreso visibles.

La plantilla también proporciona a tu equipo una hoja de ruta a seguir, lo que te ayuda a realizar un seguimiento de las tareas, adaptar los planes y avanzar hacia la meta general.

📌 Ideal para: Equipos que establecen objetivos trimestrales o metas de sprint que contribuyen a resultados empresariales más amplios

🔍 ¿Sabías que...? ¿Esa casilla sin marcar en tu lista de tareas pendientes te persigue? Los psicólogos lo llaman «efecto Zeigarnik», cuando nuestro cerebro se fija en las tareas incompletas en lugar de celebrar las que hemos terminado.

4. Plantilla de lista de control para empezar un negocio con Asana

a través de Asana

Esta plantilla de lista de tareas pendientes de Asana es ideal para cualquiera que quiera poner en marcha su empresa, pero se sienta abrumado por la idea. Si no tienes ni idea de por dónde empezar, no hay problema. Viene preconfigurada con secciones estructuradas, que incluyen Estrategia, Registro de tu empresa, Marca y marketing y Logística. Esto te ayuda a ejecutar cada paso en el orden correcto, sin estrés.

Cada sección incluye seguimiento del progreso, presupuestos estimados frente a los propuestos y espacio para ajustar a medida que cambian las prioridades. Además, puedes compartir tareas con cofundadores o colaboradores para dividir responsabilidades y señalar riesgos de forma temprana.

📌 Ideal para: Fundadores que están creando su primera hoja de ruta operativa, desde el registro hasta el lanzamiento

5. Plantilla de matriz de Eisenhower de Asana

a través de Asana

Basada en el método de la matriz de Eisenhower, esta plantilla te ayuda a separar las tareas en cuatro categorías claras según su urgencia e importancia: Pendiente, Programar, Delegar y Eliminar.

El diseño reutilizable te permite arrastrar y soltar tareas en el cuadrante correcto. Adjunta contexto a estas tareas con campos personalizados, añade documentos o notas, establece fechas de inicio e incluye a compañeros de equipo en elementos delegados.

📌 Ideal para: Líderes que priorizan tareas semanalmente para tomar decisiones eficientes

6. Plantilla de registro de trabajo de Asana

a través de Asana

Esta plantilla de lista de tareas pendientes de Asana te ayuda a registrar las actividades diarias según su estado. Identifica fácilmente lo que has planificado, lo que realmente se ha hecho y cuánto tiempo ha llevado cada tarea.

A diferencia de las hojas de horas genéricas, te permite etiquetar tareas con contexto, como el tipo de facturación, el nivel de esfuerzo y la prioridad. Esto hace que sea más sencillo detectar patrones, realizar un seguimiento de las pérdidas de tiempo de bajo valor y ajustar los flujos de trabajo en tiempo real.

📌 Ideal para: Profesionales que realizan un seguimiento del rendimiento diario para optimizar el uso del tiempo, la facturación y las tendencias de productividad

💡 Consejo profesional: En proyectos Lean o Agile, prueba el método Weighted Shortest Job First (trabajo más corto ponderado primero) para priorizar las tareas según su rendimiento. Divide el coste del retraso por el tamaño del trabajo y sabrás exactamente qué tarea te ofrece el mayor retorno de la inversión.

7. Plantilla de plan de proyecto de diseño de Asana

a través de Asana

¿Quieres pasar de una simple lista de control a un plan de proyecto estructurado para los flujos de trabajo de diseño?

Esta plantilla te ayuda a planificar y realizar el seguimiento de los activos creativos en varios formatos, incluyendo banderas web, gráficos sociales e imágenes para correo electrónico, para que no te pierdas nada.

Puedes organizar el trabajo en secciones claras como Referencia, Activos web, Activos sociales y más, con campos personalizados para especificar los tipos o el estado de los activos. Los equipos también pueden utilizarlo como una lista de materiales de trabajo para proyectos interfuncionales en los que la coordinación es clave, como el lanzamiento de una campaña de ciberseguridad.

📌 Ideal para: Equipos creativos que coordinan recursos visuales en distintos canales con múltiples colaboradores

💡 Consejo profesional: Aborda primero la tarea más importante (y normalmente la más intimidante). El método Eat That Frog te ayuda a coger impulso desde el principio, para que el resto del día sea más ligero.

8. Plantilla de metas y objetivos empresariales de Asana

a través de Asana

Esta plantilla está diseñada para ser compatible con la planificación orientada a resultados. Simplifica la asignación de propietarios, el ajuste de plazos y la división de metas en componentes medibles mediante OKR o marcos similares.

Puedes alinear todo, desde los objetivos de ingresos y las métricas de satisfacción del cliente hasta las metas de contratación, en un solo lugar. Úsalo para vincular la estrategia con la ejecución, realizar un seguimiento de las contribuciones del equipo y ofrecer a todos visibilidad sobre cómo su trabajo contribuye al intento correcto de la empresa.

📌 Ideal para: Equipos de liderazgo que traducen metas estratégicas en planes de ejecución entre equipos.

📖 Leer también: Las mejores apps de listas de tareas pendientes con IA

9. Plantilla de colaboración para agencias de Asana

a través de Asana

La plantilla de lista de tareas pendientes de Asana proporciona a los equipos internos y a las agencias visibilidad sobre el trabajo pendiente, las tareas activas y el flujo de trabajo del cliente. Cada sección, como Tareas pendientes de planificación, Trabajo en curso y Entregas pendientes, ayuda a aclarar qué necesita atención, para cuándo y quién debe hacerlo.

Además, mantiene cronogramas claros, lo que garantiza que las aprobaciones no se retrasen.

📌 Ideal para: Equipos de marketing u operaciones que trabajan con agencias y desean optimizar campañas, cronogramas y aprobaciones

10. Plantilla de plan de proyecto multifuncional de Asana

a través de Asana

Cuando varios equipos participan en un proyecto, los detalles más pequeños pueden perderse fácilmente entre las diferentes herramientas y bandejas de entrada. Esta plantilla de gestión de proyectos de Asana ayuda a centralizar la planificación interfuncional al proporcionar visibilidad de cada fase del proyecto: Planificación, Hitos, Próximos pasos y Plan de comunicaciones.

Te ayuda a visualizar las dependencias en un cronograma estilo Gantt y ajustarlas fácilmente a medida que cambian los horarios.

📌 Ideal para: Jefes de proyectos que gestionan iniciativas multidepartamentales con cronogramas y entregas variables

Límites de la plantilla de lista de tareas pendientes de Asana

Es cierto que las plantillas de listas de tareas pendientes de Asana pueden ayudar a los equipos a ponerse en marcha rápidamente. Sin embargo, tienen varias limitaciones que pueden obstaculizar la eficiencia y la escalabilidad.

Aquí tienes algunas:

Alcance limitado del proyecto: Las plantillas se limitan a proyectos individuales, por lo que los cambios realizados posteriormente no se actualizan de forma retroactiva en las copias existentes

Configuración manual para tareas periódicas: Requiere que los usuarios reconfiguren las reglas de repetición / periodicidad cada vez que se reutiliza la plantilla, lo que añade trabajo repetitivo

Lagunas en la automatización de subtareas: Las reglas suelen omitir las subtareas a menos que se apliquen pasos adicionales o configuraciones alternativas

Almacenamiento de plantillas restringido: Limita el número de plantillas de tareas guardadas por proyecto, sin gestión centralizada de plantillas

Comportamiento inconsistente de los campos entre proyectos: los campos personalizados que no se añaden a través de la biblioteca de campos no se sincronizan ni se incluyen de forma fiable en las vistas entre proyectos

Las limitaciones actuales de Asana en cuanto a la flexibilidad de las plantillas, la profundidad de los informes y las integraciones con calendarios plantean retos. Muchas de nuestras plantillas requieren una revisión manual, y las reglas de automatización pueden ser poco fiables cuando se aplican a varios proyectos

Las limitaciones actuales de Asana en cuanto a la flexibilidad de las plantillas, la profundidad de la elaboración de informes y las integraciones con calendarios plantean retos. Muchas de nuestras plantillas requieren una revisión manual, y las reglas de automatización pueden ser poco fiables cuando se aplican a varios proyectos

En pocas palabras, las plantillas de Asana suelen trabajar de forma aislada, lo que es ideal para un solo proyecto, pero puede resultar difícil alinearlas entre departamentos sin duplicar tareas.

Plantillas alternativas a Asana

ClickUp soluciona las limitaciones de Asana con plantillas que unen tareas, documentos, cronogramas y listas de control en un entorno de trabajo unificado. Como software de gestión de tareas, facilita la visibilidad compartida entre plantillas sin comprometer el control a nivel de tarea.

Las automatizaciones son muy útiles y las plantillas de tareas y listas ahorran mucho tiempo. Me encanta el diseño y lo personalizable que es, desde los campos personalizados hasta las vistas.

Las automatizaciones son muy útiles y las plantillas de tareas y listas ahorran mucho tiempo. Me encanta el diseño y lo personalizable que es, desde los campos personalizados hasta las vistas.

Estas son las mejores plantillas de ClickUp que combinan la estructura de las listas de tareas pendientes con la flexibilidad de los flujos de trabajo personalizables. 🧰

1. Plantilla básica de lista de tareas pendientes de ClickUp

Obtener plantilla gratis Gestiona las tareas cambiantes y los recados personales con la plantilla básica de lista de tareas pendientes de ClickUp

La plantilla básica de lista de tareas pendientes de ClickUp elimina la complejidad de la gestión de tareas y te ofrece una configuración sencilla para planificar tu día y estar al tanto de tus prioridades. Con esta alternativa a Asana, puedes empezar a trabajar al instante utilizando columnas preestablecidas, cambiar entre formatos según tu estilo y actualizar el progreso de las tareas.

Así es como te ayuda a mantenerte alerta y organizado:

Cambia entre la vista Tablero para ver las tareas de forma visual y la vista Lista para ver listas de control estructuradas

Utiliza los dos estados integrados, Pendiente y Completada , para mantener tu sistema limpio y operativo

Añade y edita tareas rápidamente sin tener que configurar nada gracias a su diseño minimalista

📌 Ideal para: Personas que gestionan tareas personales o profesionales cotidianas y necesitan una estructura ligera para organizarse rápidamente

📮 Información de ClickUp: ¿Crees que tu lista de tareas pendientes funciona? Piénsalo de nuevo. Nuestra encuesta muestra que el 76 % de los profesionales utilizan su propio sistema de priorización para gestionar las tareas. Sin embargo, investigaciones recientes confirman que el 65 % de los trabajadores tienden a centrarse en tareas fáciles en lugar de en tareas de alto valor sin una priorización eficaz. Las prioridades de tareas de ClickUp transforman la forma en que visualizas y abordas proyectos complejos, resaltando fácilmente las tareas críticas. Con los flujos de trabajo impulsados por IA y los indicadores de prioridad personalizados de ClickUp, siempre sabrás qué abordar primero.

2. Plantilla de lista de tareas pendientes diarias de ClickUp

Obtener plantilla gratis Mantén la concentración en alcanzar tus metas diarias con la plantilla de lista de tareas pendientes diarias de ClickUp

La plantilla de lista de tareas pendientes diarias de ClickUp está diseñada para dar a tu día una estructura que te ayude a alcanzar tus metas diarias. Te ayuda a identificar lo que es importante en cada momento, para que la planificación diaria sea más un ritmo que un reinicio.

Este ejemplo de lista de tareas pendientes te ayuda a:

Consigue consistencia con un contador de rachas para realizar un seguimiento de tus hábitos diarios

Ordena las tareas utilizando los campos Categoría y Dónde para agrupar elementos de casa, trabajo o recados

Ve tu día en la vista Calendario o cambia entre las vistas Carga de trabajo y Gantt cuando planifiques entre equipos

📌 Ideal para: Profesionales que deben equilibrar múltiples prioridades a lo largo del día y buscan centrarse en tareas de alto impacto hora a hora

3. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp Calendario

Obtener plantilla gratis Consigue un hub central que filtra las tareas según los roles y las categorías con la plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp

Si tu horario cambia constantemente, prueba la plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario de ClickUp para mantenerte al día. Convierte tu lista de tareas en un calendario dinámico que te ayuda a planificar, visualizar y ajustar tu carga de trabajo a lo largo de días o semanas.

También sirve como lista de tareas pendientes para personas con TDAH, y puedes centrarte en los elementos esenciales con la vista Por rol, que filtra las asignaciones por responsabilidad.

Así es como esta plantilla aporta claridad:

Vea todas las tareas en un cronograma utilizando la Vista de horarios para planificar semanal o mensualmente

Utiliza campos personalizados como Categoría, Recursos y Nivel de productividad para evaluar rápidamente el contexto de las tareas

Planifica reuniones con un objetivo claro gracias a la vista de solicitudes de reunión, que sincroniza los elementos de acción previos a la reunión

📌 Ideal para: Equipos y autónomos que gestionan tareas con plazos que requieren un bloqueo de tiempo preciso y una programación visual

🔍 ¿Sabías que...? A Benjamin Franklin se le atribuye oficialmente la invención de la lista de tareas pendientes, como parte de su búsqueda por vivir según 13 virtudes personales. Su lista de tareas pendientes no era solo un montón de puntos, sino que estaba organizada por horas. Comenzaba a las 5 de la mañana con «Levantarse, lavarse y dirigirse a la bondad poderosa»

4. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp Work

Obtener plantilla gratis Mantén el impulso en tus metas profesionales con la plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp

La plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp agrupa las tareas relacionadas con el trabajo por tipo (trabajo de clientes, administración, divulgación), registra la información crítica directamente en las tarjetas de tareas y ayuda a detectar instantáneamente los retrasos o los obstáculos.

Así es como esta plantilla te ayuda a controlar tu semana laboral:

Añade detalles contextuales utilizando campos personalizados como Tipo de tarea, Notas importantes y Frecuencia

Planifica tu semana con la vista Calendario semanal y cambia a la vista Mensual para una planificación más amplia

Mantén ordenada la comunicación relacionada con las tareas con campos como Correo electrónico de contacto y Recursos

📌 Ideal para: Equipos multifuncionales y jefes de equipo que necesitan desglosar los flujos de trabajo, asignar la propiedad y realizar un seguimiento claro del trabajo en curso

5. Plantilla de lista de actividades de ClickUp

Obtener plantilla gratis Realiza un seguimiento de la actividad en múltiples capas (proyectos, métricas, personas asignadas) con la plantilla de lista de actividades de ClickUp

La plantilla Lista de actividades de ClickUp te ayuda a organizar, supervisar y gestionar una variedad de actividades en curso en múltiples contextos. Incluye campos y vistas específicos del flujo de trabajo que te ayudan a conectar actividades con proyectos, roles y métricas de progreso.

Esto es lo que hace que esta plantilla sea única y funcional:

Gestor de proyectos y Nombre del proyecto Asigna la propiedad con los campos personalizados en ClickUp para evitar ambigüedades

Realiza un seguimiento del progreso en tiempo real utilizando el campo Progreso de finalización

Gestiona grandes conjuntos de actividades con subtareas anidadas y múltiples vistas para coordinar cronogramas complejos y equilibrar la capacidad del equipo

📌 Ideal para: Gerentes de operaciones, equipos de servicio al cliente o cualquier persona que supervise flujos de trabajo por capas y necesite algo más que una lista de control lineal

💡 Consejo profesional: Si estás cansado de priorizar basándote en tu instinto, el marco RICE te ayuda a puntuar las tareas en función de su alcance, impacto, confianza y esfuerzo, para que sepas qué es lo que realmente vale la pena hacer primero. Es especialmente útil para los gestores de productos que necesitan justificar las prioridades y mostrar cómo se tomaron las decisiones.

6. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtener plantilla gratis Prioriza y planifica mejor las tareas con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Cuando todo parece igual de urgente, la plantilla de gestión de tareas de ClickUp te permite ordenar las tareas por impacto y fecha límite. Obtienes una carpeta estructurada y lista para usar que clasifica tu trabajo en fases claras: Elementos de acción, Ideas y Tareas pendientes.

¿Qué hace que esta plantilla sea una mejora en la gestión de tareas? Descubrámoslo:

Define el alcance y asigna el trabajo de forma inteligente con la vista Equipo para visualizar la propiedad de las tareas

Realiza un seguimiento instantáneo de los detalles esenciales de las tareas con campos personalizados precargados como Persona asignada, Fecha límite y Duración estimada

Cambia de perspectiva con seis vistas dinámicas, incluida la vista Tablero para el seguimiento al estilo Kanban y la vista Calendario para programar tareas con solo arrastrar y soltar

📌 Ideal para: Gerentes y jefes de departamento que buscan coordinar tareas entre proyectos sin tener que cambiar entre apps de listas de tareas pendientes

7. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp

Obtener plantilla gratis Organiza una mudanza sin complicaciones con la plantilla de lista de tareas pendientes para mudanzas de ClickUp

Coordinar una mudanza, ya sea la configuración de tu hogar o el traslado de una oficina, puede parecer como gestionar cientos de microproyectos a la vez. La plantilla de lista de tareas pendientes para mudanzas de ClickUp te ayuda a dividir cada tarea en fases claras y viables para que no se te escape nada.

Con esta plantilla, podrás:

Abre la vista Fases de la mudanza para correlacionar cada fase de la mudanza

Realiza un seguimiento del progreso con estados personalizados como «Por hacer», «Programado» o «Completada»

Asigna responsabilidades y ordena tareas con campos personalizados como Propietario, Ubicación o Nivel de urgencia

📌 Ideal para: Personas o gestores internos de oficinas que se encargan de la logística detallada de traslados

Para cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración en las tareas. Con este software, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los elementos de la lista de tareas pendientes y trabajar en ellas dentro del tiempo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos.

Para cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración de tareas. Con este software, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los elementos de la lista de tareas pendientes y trabajar en ellas dentro del tiempo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos.

8. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp

Obtener plantilla gratis Dale estructura a tus aspiraciones con la plantilla de lista de objetivos de ClickUp

La plantilla de lista de objetivos de ClickUp es un sistema de seguimiento de metas para personas que desean convertir sus grandes sueños en planes tangibles. Te permite:

Agrupa y filtra ideas con campos personalizados como Continente, Destino, Personas involucradas y Satisfacción

Guarda tus recuerdos en contexto utilizando el campo Fotos para adjuntar inspiración visual o subir archivos tras una experiencia

Prioriza tus metas con la vista Por valoración o filtra los viajes y proyectos según quién participa en ellos con la vista Por personas

Planifica según la geografía o el tema con la vista «Por continente» y divide las metas más grandes en subtareas que se pueden seguir

📌 Ideal para: Profesionales orientados a objetivos que desean realizar un seguimiento de sus ambiciones personales, objetivos de desarrollo de habilidades o aspiraciones para experiencias a largo plazo

9. Plantilla de lista de tareas pendientes para asignaciones de clase de ClickUp

Obtener plantilla gratis Facilita la gestión de tareas académicas con la plantilla de lista de tareas pendientes para asignaciones de clase de ClickUp

Gestionar planes de lecciones, calificaciones y controles de los alumnos no siempre es fácil. La plantilla de lista de tareas pendientes para tareas de clase de ClickUp te ayuda a estar al tanto de todo sin tener que buscar en carpetas aisladas.

Con 12 estados de tareas predefinidos, vistas preestablecidas como Lista por fecha límite o Documentos, y campos para Calificación, Tipo de tarea y Temas tratados, obtienes visibilidad sin tener que reinventar la rueda cada semestre.

Esto es lo que puedes hacer:

Establece recordatorios de calificaciones con las tareas periódicas de ClickUp , para que las tareas a largo plazo no se te pasen por alto

Realice un seguimiento del progreso a lo largo del semestre con una vista de cronograma que destaca las metas de enseñanza semanales y la carga de calificaciones

📌 Ideal para: Educadores, equipos académicos o padres que educan en casa y realizan el seguimiento de los trabajos, los envíos y los ciclos de calificación

10. Plantilla «Terminar las cosas» de ClickUp

Obtener plantilla gratis Organiza tu sistema de tareas para lograr el máximo impacto con la plantilla «Tareas pendientes» de ClickUp

Creada en torno a la metodología GTD de David Allen, la plantilla «Getting Things Done» de ClickUp te ayuda a capturar, aclarar y ejecutar tareas clasificándolas en siete listas GTD ya preparadas, como «Próximas acciones», «En espera» y «Archivo de tareas pendientes».

Etiqueta las tareas según el entorno y el tiempo/energía necesarios

Accede a siete listas preguardadas que se ajustan a cada fase GTD, desde la captura en la bandeja de entrada hasta la revisión semanal

Fija la vista Documento GTD para crear POE, notas de reuniones o una guía GTD dinámica para tu equipo

📌 Ideal para: Entusiastas de la productividad que utilizan el método GTD para desglosar ideas, priorizar acciones y pasar las tareas a la ejecución

💡 Consejo profesional: Cambiar de contexto reduce la productividad. Agrupa tus tareas por tipo, como trabajo de administrador, tareas que requieren mucha concentración o respuestas rápidas, y colócalas en franjas horarias específicas para poder concentrarte sin interrupciones. Piensa en «Monday» para las reuniones o «Write-it Wednesday» para escribir.

11. Plantilla de lista de tareas pendientes para la renovación del hogar de ClickUp

Obtener plantilla gratis Mantén el control de las tareas de remodelación con la plantilla de lista de tareas pendientes para reformas del hogar de ClickUp

¿Estás intentando gestionar la reforma de tu casa entre llamadas de Zoom y correos electrónicos a altas horas de la noche? La plantilla de lista de tareas pendientes para reformas del hogar de ClickUp simplifica este proceso. Divide tu proyecto de reforma en fases claras y te permite correlacionar las tareas habitación por habitación, asignar contratistas y secuenciar dependencias para que no programes la pintura antes que la fontanería.

Utiliza la vista Tablero para organizar el trabajo en fases como Diseño, Adquisición y Ejecución

Añade campos de seguimiento de costes para supervisar la mano de obra y los materiales por tarea

Asigna tareas a contratistas o proveedores con plazos y marcadores de estado

📌 Ideal para: Propietarios y contratistas que planifican reformas, gestionan presupuestos y coordinan a proveedores o equipos de trabajo

⚙️ Bonus: Combina estas plantillas de listas de tareas pendientes con el poder de ClickUp Brain, el asistente de IA integrado y sensible al contexto de ClickUp. Puedes pedirle que priorice tareas por ti, te sugiera plazos óptimos y mucho más Pide a ClickUp Brain que te sugiera plazos óptimos para las tareas y priorice mejor tu trabajo

12. Plantilla de lista de control de productos digitales de ClickUp

Obtener plantilla gratis Correlaciona las fases de desarrollo de productos con la plantilla de lista de control de productos digitales de ClickUp

La plantilla de lista de control de productos digitales de ClickUp ofrece a los miembros de los equipos de producto y marketing un diseño de documento listo para usar en cada paso crítico. Puedes introducir los detalles de propiedad, las fechas límite y los archivos clave directamente en el documento.

Así es como te beneficiarás:

Añade campos personalizados como Fecha de lanzamiento, Departamento y Indicadores de riesgo para realizar un seguimiento del contexto del trabajo

Incrusta grabaciones de pantalla a través de ClickUp Clips y comentarios colaborativos para centralizar los comentarios

Combínala con las automatizaciones de ClickUp o los resúmenes de ClickUp Brain para optimizar las tareas repetitivas y los traspasos

📌 Ideal para: Fundadores, gestores de productos o equipos de desarrollo que realizan el seguimiento de actualizaciones de funciones, elementos pendientes y hitos de lanzamiento

13. Plantilla de lista de tareas pendientes para la planificación de fiestas de ClickUp

Obtener plantilla gratis Divide tu evento en fases sencillas para planificarlo más fácilmente con la plantilla de lista de tareas pendientes para la planificación de fiestas de ClickUp

La plantilla de lista de tareas pendientes para la planificación de fiestas de ClickUp te ayuda a organizar todo en un solo lugar para organizar la reunión perfecta. Crea y gestiona listas de invitados e información de proveedores. Añade detalles sobre la decoración, cronogramas y esos recados de última hora que siempre surgen. También puedes marcar lo que está en curso, lo que está en espera y lo que aún necesita una decisión, para que no se pase nada por alto.

He aquí por qué la necesitas:

Clasifica las tareas en fases de eventos para registrar el progreso visual y las actualizaciones en tiempo real

Utiliza estados personalizados como «Necesita más información» y «Bloqueado» para saber siempre qué está en movimiento y qué requiere atención

Realiza un seguimiento de la preparación de la comida, la decoración y el entretenimiento en vistas separadas, como Tablero de proveedores o Lista de control de decoración , para evitar idas y venidas

📌 Ideal para: Organizadores de eventos que coordinan una celebración con múltiples elementos, como catering y decoración

14. Plantilla de lista de tareas pendientes para el cuidado personal de ClickUp

Obtener plantilla gratis Correlaciona tus rutinas de cuidado personal diarias y semanales con la plantilla de lista de tareas pendientes para el cuidado personal de ClickUp

La plantilla de lista de tareas pendientes para el cuidado personal de ClickUp te ayuda a dedicar tiempo a tu bienestar con el mismo nivel de estructura que aplicas al trabajo o a las prioridades del equipo. Puedes crear un plan personalizado para cuidar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, con estados rastreables para identificar patrones y responsabilizarte de tus acciones.

¿Cómo te ayuda esta plantilla a gestionar tus tareas personales?

Clasifica tus hábitos utilizando campos personalizados como Notas, Referencias, Tipo de autocuidado y Tipo de bienestar

Supervisa el impulso con estados como A tope, Desviado y En espera

Planifica rutinas con la vista Calendario o agrúpalas por tipo con la vista Tipo de autocuidado

📌 Ideal para: Profesionales ocupados que desean desarrollar hábitos de bienestar constantes en sus rutinas físicas, mentales y emocionales

15. Plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

Obtener plantilla gratis Añade claridad a tu proceso de control de calidad con la plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

La plantilla de lista de control de calidad de ClickUp te ayuda a identificar lagunas, señalar problemas y registrar resultados en un espacio centralizado. Con campos predefinidos como Procedimiento de prueba, Crítico, Menor y Resultados, puedes clasificar y priorizar los problemas al instante.

A continuación te mostramos cómo puedes utilizar esta plantilla para el control de calidad:

Documente los resultados de las inspecciones y los niveles de gravedad con ocho secciones, entre las que se incluyen Resultados, Crítico y Procedimiento de prueba

Aplica estados personalizados como Nueva aprobación o Rechazada para mostrar en qué punto del proceso de control de calidad se encuentra cada elemento

Alterna entre la vista Lista de proyectos y la vista Tabla para gestionar las inspecciones de la forma que mejor se adapte a tu trabajo

📌 Ideal para: Equipos de control de calidad y jefes de producción que supervisan la fabricación, las auditorías de procesos o las revisiones de cumplimiento normativo

16. Plantilla de lista de control SEO de ClickUp

Obtener plantilla gratis Mantén tu contenido alineado con los algoritmos de búsqueda con la plantilla de lista de control SEO de ClickUp

La plantilla de lista de control SEO de ClickUp realiza un seguimiento de las etiquetas de título, los datos estructurados, los enlaces internos y las optimizaciones específicas de cada página para tu contenido. Con campos predefinidos como Página de inicio, Página de detalles del producto, Página de preguntas frecuentes e Importancia, puedes segmentar fácilmente las tareas en función de dónde se encuentran y del impacto que tienen.

Lo que destaca de esta plantilla de lista de control SEO:

Realiza un seguimiento del estado de optimización utilizando etiquetas predefinidas como Completada , En curso o En espera

Utiliza vistas integradas como Lista de control SEO y Capacidad del equipo para estar al tanto del progreso de las tareas y la capacidad del equipo

Añade referencias o notas de auditoría directamente en el campo Referencia para centralizar la información

📌 Ideal para: Estrategas de contenido, especialistas en SEO o profesionales del marketing que realizan el seguimiento de correcciones técnicas y optimizaciones a nivel de página a gran escala

17. Plantilla de lista de control de contratación de ClickUp

Obtener plantilla gratis Realiza un seguimiento de cada punto de contacto de los candidatos con la plantilla de lista de control de contratación de ClickUp

La plantilla de lista de control de contratación de ClickUp te ayuda a realizar un seguimiento de los candidatos, gestionar las entrevistas y organizar los pasos de incorporación de los nuevos empleados. Cada fase del proceso de contratación está correlacionada, por lo que puedes realizar un seguimiento del estado, los plazos y la propiedad de un vistazo.

La vista Lista mantiene todo transparente para tu equipo, mientras que las subtareas anidadas y los hilos de comentarios garantizan la colaboración y el seguimiento.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta lista de control para la contratación:

Aplica los campos Fuente del candidato y Fase de la entrevista para rastrear de dónde proviene cada candidato y en qué fase del proceso se encuentra

Registra los comentarios de las entrevistas y las decisiones finales directamente en cada tarea utilizando los campos Notas de la entrevista y Resultado de la contratación

Ordena los candidatos por departamento o rol utilizando vistas filtradas como Proceso específico por rol o Progreso de la contratación por departamento

📌 Ideal para: Reclutadores y equipos de RR. HH. que gestionan ofertas de empleo, entrevistas y tareas de incorporación

💡 Consejo profesional: Mantén una lista única y completa con todas las tareas e ideas que te rondan por la cabeza. A continuación, cada mañana, selecciona entre 3 y 5 tareas y añádelas a una lista diaria en función de su prioridad y tu nivel de energía. De esta forma, te mantendrás centrado sin sentirte abrumado.

18. Plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp

Obtener plantilla gratis Gestiona varios entregables simultáneamente con la plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp

La plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp no es una lista de control de proyectos habitual. Te ayuda a realizar un seguimiento de la secuencia, el estado y el impacto de cada tarea, lo que facilita la gestión de flujos de trabajo complejos entre departamentos o equipos.

Así es como esta lista de control para la gestión de proyectos te ayuda a estar siempre listo para la ejecución:

Identifica las fases de alto riesgo utilizando los campos Riesgo de progreso y Tipo de fase

Automatiza los traspasos entre departamentos con las relaciones entre tareas de ClickUp y los desencadenantes integrados

Supervisa los cambios en los plazos con actualizaciones en tiempo real en la vista Cronograma del proyecto

Detecta rápidamente las carencias de recursos con la vista Resumen de asignación de equipos, diseñada para resaltar las sobrecargas en proyectos paralelos

📌 Ideal para: Jefes de proyecto que coordinan iniciativas multifásicas que requieren secuenciación, seguimiento del estado y transparencia en todo el equipo

19. Plantilla de lista de control para vacaciones de ClickUp

Obtener plantilla gratis Utiliza la plantilla de lista de control para vacaciones de ClickUp para planificar un tiempo de relax y disfrutar de tu ausencia

Nadie quiere pasar sus vacaciones estresándose por haber olvidado los cargadores o por las reservas de última hora. La plantilla de lista de control para vacaciones de ClickUp lo mantiene todo organizado, desde las confirmaciones de las reservas hasta los recordatorios para meter en la maleta el protector solar y las zapatillas, para que puedas disfrutar de tu tiempo libre sin tener que revisar las maletas diez veces.

Puedes realizar un seguimiento de lo que aún queda por comprar, lo que ya está empaquetado e incluso asignar tareas de preparación del viaje a tu pareja, hijos o compañeros de equipo si estás planeando un viaje en grupo.

Así es como funciona esta plantilla:

Segmenta los elementos del viaje en «A empacar», «Empacado» y «A comprar» utilizando los estados de las tareas

Clasifica los elementos esenciales con los campos Tipo de elemento, Viaje de vacaciones y Cantidad para prepararte más rápido

Navega entre vistas como «Lista de compras» y «Estado de los elementos» para detectar lagunas al instante

📌 Ideal para: Planificadores y viajeros frecuentes que organizan lo esencial para sus viajes, el equipaje y los cronogramas

20. Plantilla de lista de control para jubilación de ClickUp

Obtener plantilla gratis Organiza tu vida tras la jubilación con la plantilla de lista de control para la jubilación de ClickUp

La plantilla de lista de control para la jubilación de ClickUp es un hub de planificación estructurado dentro de ClickUp Docs que te permite centralizar documentos, enlaces, notas y cronogramas. Si has estado posponiendo tareas importantes, como transferir un plan 401(k) o configurar los beneficios posteriores a la jubilación, esta plantilla te ayuda a llevarlas a cabo con un plan sólido.

Esto es lo que hace que esta plantilla sea eficaz:

Correlacione los hitos previos a la jubilación con agrupaciones de tareas como Preparación financiera, Preparación legal y Planificación del estilo de vida

Utiliza los enlaces de referencia y la sección de documentos incrustados para mantener los formularios, los detalles de las políticas y la información de los proveedores en un solo lugar

Configura recordatorios de ClickUp para elementos de baja prioridad pero urgentes, como inscripciones a Medicare o cronogramas de reducción de propiedades

📌 Ideal para: Profesionales que se preparan para una transición, el seguimiento de hitos como la planificación financiera, la configuración de prestaciones y los cambios de estilo de vida

Las plantillas de listas de tareas pendientes de Asana estructuran tareas sencillas, pero cuando tu día implica hacer malabarismos con plazos cambiantes, colaboraciones interfuncionales o tareas pendientes personales, es fácil que esos formatos se queden pequeños.

Ahí es donde entra en juego ClickUp.

Las plantillas de listas de tareas pendientes de ClickUp ofrecen vistas personalizables, títulos de tareas detallados, campos de seguimiento más completos y marcos personalizables adaptados a todo, desde el SEO hasta el cuidado personal, adaptándose a tu forma de trabajar.

¡Regístrate gratis en ClickUp hoy mismo y crea un sistema de tareas que se adapta a ti! ✅