Die 10 besten ClickUp-Vorlagen für Multi-LLM-Experimente

Drei Anbieter, zwölf Prompt-Varianten und keine Möglichkeit, Ihre besten Ergebnisse zu reproduzieren – so enden die meisten Multi-LLM-Experimente ohne eine System-Lösung für die Nachverfolgung.

Diese ClickUp-Vorlagen bieten Ihrem Team ein gemeinsames, einheitliches Rahmenwerk für die Planung, Durchführung und den Vergleich von Multi-LLM-Experimenten. Und das Beste daran? Sie decken Alles ab, von der Protokollierung von Hypothesen und der Qualitätsbewertung bis hin zur Freigabe durch die Stakeholder und den abschließenden Forschungsberichten.

Los geht’s! 👀

Vorlagen zur Nachverfolgung von Multi-LLM-Experimenten auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Überblick über die in diesem Leitfaden behandelten Vorlagen zur Nachverfolgung von Multi-LLM-Experimenten:

Was ist die Nachverfolgung von Multi-LLM-Experimenten?

Die Nachverfolgung von Multi-LLM-Experimenten ist die Praxis, die Ausgaben von zwei oder mehr großen Sprachmodellen anhand derselben Eingabeaufforderungen oder Bewertungskriterien systematisch zu protokollieren, zu vergleichen und zu analysieren. Jedes Team, das entscheidet, welches LLM eingesetzt werden soll – oder Modelle für verschiedene Aufgaben kombiniert –, benötigt eine wiederholbare Methode, um festzuhalten, was passiert ist, was funktioniert hat und warum.

Ohne Struktur enden Teams mit verstreuten Notizen über verschiedene tools hinweg. Niemand kann sagen, welche Version mit welcher Eingabeaufforderung getestet wurde, und das Freigeben von Ergebnissen an Personen, die nicht im Raum waren, wird zum Rätselraten.

Diese KI-Flut – die ungeplante Verbreitung von KI-Tools, -Modellen und -Plattformen ohne Aufsicht oder Strategie – betrifft jedes Team, das mehrere KI-Tools ohne einen einheitlichen Workspace jongliert.

Das umfasst die Nachverfolgung von Multi-LLM-Experimenten:

Komponente Beispiele Modelle ClickUp Brain, Claude 3.7, GPT-4o, Gemini 1.5 Eingabeaufforderungen System-Prompts, Benutzer-Prompts, Few-Shot-Beispiele Parameter Temperatur, maximale Anzahl an Token, Top-p Ergebnisse Rohantworten, Latenz, Token-Verbrauch Bewertungskennzahlen Genauigkeit, BLEU/ROUGE-Werte, menschliche Bewertungen, Kosten Metadaten Zeitstempel, Versionen der Datensätze, Info über die Umgebungsbedingungen

📝 Kurze Notiz: Experiment-Nachverfolgung und ML-Observability sind nicht dasselbe. Die Nachverfolgung ist die Ebene der strukturierten Protokollierung. Observability befasst sich mit Echtzeitüberwachung und Alarmierung. Die Vorlagen decken den Bereich der Nachverfolgung ab, ohne dass ein Setup erforderlich ist.

Worauf Sie bei Vorlagen zur Nachverfolgung von Multi-LLM-Experimenten achten sollten

Bevor du eine Vorlage auswählst, benötigst du klare Bewertungskriterien. ✨

Strukturierte Experimentfelder: Spezielle Felder für Modellname, Prompt-Version, Parameter und Ausgabe – kein leeres Dokument, das Sie selbst erstellen müssen

Layout für den direkten Vergleich: Sehen Sie sich die Ergebnisse von Modell A und Modell B in derselben Ansicht an, ohne zwischen Registerkarten umzuschalten

Nachverfolgung von Bewertungskennzahlen: Integrierte Spalten zur Bewertung von Genauigkeit, Relevanz, Latenz, Kosten pro Token und Halluzinationsrate

Status und Workflow: Markieren Sie Experimente als geplant, in Bearbeitung, fertiggestellt oder abgelehnt, damit jeder den aktuellen Stand einsehen kann

Features für die Zusammenarbeit: Kommentare, Erwähnungen und Mitarbeiter sorgen für Synchronisierung zwischen Experimentator und Entscheidungsträger

Dashboard oder Ebene der Berichterstellung: Fassen Sie einzelne Ergebnisse in einer Fassen Sie einzelne Ergebnisse in einer Übersichtsansicht für die Überprüfung durch die Führungskräfte zusammen

Flexibilität für verschiedene Experimenttypen: Bearbeiten Sie sowohl Vergleiche zwischen zwei Modellen als auch Variationen von Eingabeaufforderungen für einzelne Modelle, ohne die Vorlage neu gestalten zu müssen

🧠 Wissenswertes: Der Transformer wurde mit einem der selbstbewusstesten Titel aller Zeiten vorgestellt: „Attention Is All You Need“. Die Veröffentlichung schlug ein Modell vor, das ausschließlich auf Aufmerksamkeitsmechanismen basierte und Wiederholungen sowie Faltungen vollständig wegließ – und diese Architektur bildete später die Grundlage für moderne LLMs.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für KI-Prompt-Workflows

10 ClickUp-Vorlagen für die Nachverfolgung von Multi-LLM-Experimenten

Alle hier aufgeführten Vorlagen befinden sich in der Vorlagenbibliothek von ClickUp. Sie können jede einzelne mit benutzerdefinierten Feldern, Status, Ansichten, Automatisierungen und vielem mehr anpassen.

1. ClickUp-Vorlage für den Versuchsplan und die Ergebnisse

Kostenlose Vorlage herunterladen Vergleichen Sie Modellexperimente und dokumentieren Sie Entscheidungen mit der ClickUp-Vorlage für Experimente und Ergebnisse

Multi-LLM-Experimente sind einfach durchzuführen, aber später viel schwieriger zu interpretieren. Ein Ergebnis mag im Moment vielversprechend aussehen, verliert jedoch schnell an Wert, wenn das Team nicht nachvollziehen kann, was getestet wurde, welche Einstellungen verwendet wurden oder wie die endgültige Entscheidung getroffen wurde.

Die ClickUp-Vorlage für Versuchspläne und Ergebnisse bietet Teams eine zentrale Plattform, um den Versuch vor der Durchführung zu definieren und die Ergebnisse anschließend zu erfassen. Das erleichtert den Vergleich von Modellen, Eingabeaufforderungen und Konfigurationen über verschiedene Versuche hinweg, ohne dass die Gründe für die endgültige Entscheidung verloren gehen.

✨ Warum dir diese Vorlage gefallen wird:

Feld „Hypothese“: Geben Sie Ihre Vorhersage an, bevor Sie einen Test durchführen, um Bestätigungsfehler zu vermeiden

Abschnitt „Testkonfiguration“: Protokollieren Sie Anbieter, Modellversion und Temperatureinstellung mit Protokollieren Sie Anbieter, Modellversion und Temperatureinstellung mit ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern

Entscheidungsprotokoll: Lassen Sie Lassen Sie ClickUp Brain automatisch Zusammenfassungen der Experimente aus den Ergebnissen erstellen

✅ Ideal für: KI-Produktmanager, die strukturierte LLM-Bewertungen durchführen.

💡 Profi-Tipp: Multi-LLM-Experimente können schnell eine riesige Menge an Daten generieren. ClickUp Brain hilft dir dabei, diese Daten zu verstehen, indem es Erkenntnisse zusammenfasst, Schlussfolgerungen standardisiert und Ergebnisse in einem einzigen, konsolidierten Workspace in nachverfolgbare Aufgaben umwandelt. Auf diese Weise endet das Experiment nicht als ein Haufen von Antworten. Es endet als etwas, das dein Team überprüfen, umsetzen und als Grundlage für die weitere Arbeit nutzen kann.

2. ClickUp-Whiteboard-Vorlage für Wachstumsexperimente

Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie die ClickUp-Whiteboard-Vorlage „Growth Experiments“ zum Brainstorming, zur Priorisierung und zur Umsetzung von Ideen in Aufgaben

Sobald Ihr Team mehr Experimentideen hat, als es tatsächlich durchführen kann, verlagert sich die Herausforderung vom Testen zum Auswählen. Ein Prompt-Vergleich führt zu drei weiteren, verschiedene Anbieter eröffnen neue Variablen, und schon bald wächst der Backlog schneller, als das Team ihn bewerten kann.

Die ClickUp-Whiteboard-Vorlage für Wachstumsexperimente bietet Ihnen einen visuellen Raum, um Ihre ersten Ideen zu sortieren. Auf einer visuellen Arbeitsfläche aufgebaut, hilft sie Teams dabei, Ideen zu visualisieren, die aussagekräftigsten Vergleiche zu erkennen und die besten davon in die Tat umzusetzen.

✨ Warum dir diese Vorlage gefallen wird:

Visueller Experiment-Backlog: Gruppieren Sie Tests nach Anwendungsfall oder Anbieter auf einer frei gestaltbaren Arbeitsfläche mit Gruppieren Sie Tests nach Anwendungsfall oder Anbieter auf einer frei gestaltbaren Arbeitsfläche mit ClickUp Whiteboards

Priorisierungsabstimmung: Lassen Sie die Mitglieder des Teams darüber abstimmen, welche Vergleiche am wichtigsten sind

KI-Brainstorming: Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideen für Experimente zu generieren oder Hypothesen neu zu formulieren

✅ Ideal für: Projektmanager und Forschungsleiter, die einen umfangreichen Backlog an Experimenten verwalten.

3. ClickUp-Tabellenvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Experimentdurchläufe mit Punkteständen und Notizen mithilfe der ClickUp-Tabellenvorlage

Wenn Ihr Team Experimente bisher in Google Tabellen oder Excel protokolliert hat, wird Ihnen die ClickUp-Tabellenvorlage sehr vertraut vorkommen. Sie basiert auf der ClickUp-Tabellenansicht.

Jede Zeile entspricht einem Experimentdurchlauf (Modell + Eingabeaufforderung + Parameter), und die Spalten erfassen Ausgaben, Bewertungen, Latenz, Kosten und Notizen – und das mit integrierter Zusammenarbeit und Automatisierung.

✨ Warum dir diese Vorlage gefallen wird:

Spalten mit Filterfunktion: Verwenden Sie ClickUp-Benutzerdefinierte Felder für Dropdown-Menüs (Anbieter), Zahlen (Latenz) und Bewertungen (Qualitätswert)

Massen-Sortierung und -Filterung: Sortieren Sie Hunderte von Experimentdurchläufen nach beliebigen Feldern, ohne dass es Probleme mit der Leistung der Tabellenkalkulation gibt

Automatische Benachrichtigungen: Lösen Sie Benachrichtigungen aus, wenn sich der Status eines Experiments mithilfe von Lösen Sie Benachrichtigungen aus, wenn sich der Status eines Experiments mithilfe von ClickUp-Automatisierungen auf „Fertiggestellt“ ändert.

✅ Ideal für: KI-Ops-Teams, die wiederholbare Experimentprotokolle verwalten.

🧠 Wissenswertes: Neuronale Netze sind älter als der Begriff „KI“. Im Jahr 1943 veröffentlichten Warren McCulloch und Walter Pitts das erste mathematische Modell einer künstlichen Nervenzelle.

4. ClickUp-Vorlage zum Softwarevergleich

Kostenlose Vorlage herunterladen Vergleichen Sie LLM-Anbieter anhand gemeinsamer Kriterien mit der ClickUp-Vorlage zum Softwarevergleich

Die ClickUp-Vorlage zum Softwarevergleich, die ursprünglich zur Bewertung von Tools anhand gemeinsamer Kriterien entwickelt wurde, eignet sich perfekt für den direkten Vergleich von LLM-Anbietern.

Anstelle von Anbietern vergleichen Sie OpenAI, Anthropic, Google und Mistral hinsichtlich Ausgabequalität, Geschwindigkeit, Kosten, Größe des Kontextfensters und Sicherheitsfeatures.

Wenn mehrere Modelle aus unterschiedlichen Gründen vielversprechend erscheinen, hilft Ihnen diese Vorlage dabei, sie anhand derselben Entscheidungskriterien zu vergleichen und die endgültige Entscheidung mit größerer Sicherheit zu treffen.

✨ Warum dir diese Vorlage gefallen wird:

Bewerten Sie die Vor- und Nachteile der Anbieter aus verschiedenen Blickwinkeln: Wechseln Sie mit Wechseln Sie mit ClickUp-Ansichten zwischen verschiedenen Formaten.

Visuelle Vergleichsdiagramme: Wandeln Sie Daten mithilfe von Wandeln Sie Daten mithilfe von ClickUp-Dashboards in Diagramme oder Übersichtskarten für Präsentationen vor Stakeholdern um.

KI-gestützte Synthese: Lassen Sie ClickUp Brain Kontextinformationen aus vorhandenen Experiment-Dokumenten extrahieren, um Vergleichsnotizen zu erstellen

✅ Ideal für: Produkt- und Entwicklungsleiter, die gemeinsam mit Verantwortlichen für Sicherheit oder Beschaffung die Vor- und Nachteile von Modellen abwägen.

📮 ClickUp Insight: 45 % unserer Umfrageteilnehmer geben an, dass sie arbeitsbezogene Recherche-Registerkarten wochenlang geöffnet lassen. Für weitere 23 % gehören zu diesen wertvollen Registerkarten KI-Chat-Verläufe voller Kontextinformationen. Im Grunde genommen lagert die überwiegende Mehrheit Speicher und Kontext an unzuverlässige Registerkarten des Browsers aus. Sprechen Sie uns nach: Registerkarten sind keine Wissensdatenbanken. 👀 ClickUp Brain MAX verändert hier die Spielregeln. Mit dieser KI-Super-App können Sie Ihren Workspace durchsuchen, mit mehreren KI-Modellen interagieren und sogar Sprachbefehle verwenden, um Kontextinformationen über eine einzige Oberfläche abzurufen. Da MAX auf Ihrem PC läuft, beansprucht es keinen Platz auf Ihren Registerkarten und speichert Unterhaltungen so lange, bis Sie sie löschen!

📮 ClickUp Insight: 45 % unserer Umfrageteilnehmer geben an, dass sie arbeitsbezogene Recherche-Registerkarten wochenlang geöffnet lassen. Für weitere 23 % gehören zu diesen wertvollen Registerkarten KI-Chat-Verläufe voller Kontextinformationen. Im Grunde genommen lagert die überwiegende Mehrheit Speicher und Kontext an unzuverlässige Registerkarten des Browsers aus. Sprechen Sie uns nach: Registerkarten sind keine Wissensdatenbanken. 👀 ClickUp Brain MAX verändert hier die Spielregeln. Mit dieser KI-Super-App können Sie Ihren Workspace durchsuchen, mit mehreren KI-Modellen interagieren und sogar Sprachbefehle verwenden, um Kontextinformationen über eine einzige Oberfläche abzurufen. Da MAX auf Ihrem PC läuft, beansprucht es keinen Platz auf Ihren Registerkarten und speichert Unterhaltungen so lange, bis Sie sie löschen!

5. ClickUp-Vorlage für das Dashboard des Projektmanagements

Kostenlose Vorlage herunterladen Überwachen Sie den Status und die Ergebnisse von Experimenten bei verschiedenen Anbietern mit der ClickUp-Vorlage für das Dashboard des Projektmanagements

Wenn Sie mehr als 50 Experimentdurchläufe bei vier Anbietern verwalten, reichen einzelne Ansichten von Aufgaben nicht mehr aus. Die ClickUp-Vorlage für das Dashboard für das Projektmanagement fasst Daten aus Ihren Experimentaufgaben in Widgets zusammen und visualisiert alles auf einem Bildschirm.

Das ist besonders nützlich, wenn Ihr Experimentierprogramm über einige wenige einmalige Tests hinausgeht. Anstatt jeden Durchlauf einzeln zu überprüfen, können Sie den Zustand der gesamten Testpipeline überwachen und erkennen, wo sich die Dynamik verlangsamt.

✨ Warum dir diese Vorlage gefallen wird:

Verteilung des Experiment-Status: Sehen Sie auf einen Blick, wie viele Experimente geplant, in Bearbeitung oder fertiggestellt sind

Ergebnisse nach Anbieter: Vergleichen Sie, welches Modell bei allen fertiggestellten Experimenten am besten abschneidet

Sichtbarkeit bei der Workload: Überwachen Sie mit Überwachen Sie mit der ClickUp-Workload-Ansicht , wer in Ihrem Team mit Experimentieraufgaben überlastet ist.

✅ Ideal für: Führungskräfte im Bereich angewandte KI, die den Durchsatz von Experimenten zwischen Forschern, Prompt-Ingenieuren und Gutachtern verwalten.

🔮 Bonus: Sichtbarkeit ist nur ein Aspekt bei der Skalierung von Multi-LLM-Experimenten. Mit ClickUp Super Agents erhält Ihr Team KI-Mitarbeiter, denen Sie direkt Nachrichten senden, Aufgaben zuweisen und die Sie mit eigenem Wissen und Gedächtnis ausstatten können. Weitere Informationen finden Sie hier:

6. ClickUp-Vorlage für den wöchentlichen Statusbericht

Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für den wöchentlichen Statusbericht, um Updates, Fortschritt, anstehende Aufgaben und Hindernisse zusammenzufassen

Die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Statusberichte eignet sich hervorragend zur Nachverfolgung von Tests, die fertiggestellt wurden, und erster Erkenntnisse. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, etwaige Hindernisse zu identifizieren, wie z. B. Verzögerungen beim API-Zugriff, fehlende Datensätze oder das Warten auf Feedback von Prüfern.

Abschnitte wie Projektübersicht, wichtigste Erfolge und wöchentliche Updates erleichtern es, Fortschritt darzustellen, ohne den Bericht jedes Mal neu erstellen zu müssen.

Das funktioniert hervorragend, wenn Experimente schnell voranschreiten und die Führungskräfte einen klaren Überblick darüber benötigen, was sich in dieser Woche geändert hat.

✨ Warum dir diese Vorlage gefallen wird:

Automatisch generierte Berichtsaufgaben: Erstellen Sie jede Woche eine neue Berichtsaufgabe mit der vorgefertigten Vorlage mithilfe von ClickUp Automatisierungen

Von KI erstellte Zusammenfassungen: Lassen Sie ClickUp Brain Daten aus fertiggestellten Aufgaben abrufen und innerhalb weniger Minuten eine Lassen Sie ClickUp Brain Daten aus fertiggestellten Aufgaben abrufen und innerhalb weniger Minuten eine Übersicht zum Status erstellen

Blockierer-Nachverfolgung: Markieren Sie Abhängigkeiten, damit die Führungskräfte wissen, was entblockt werden muss

✅ Ideal für: Evaluierungsteams, die wiederkehrende Zyklen von Tests über verschiedene Prompts, Anbieter und Anwendungsfälle hinweg durchführen.

💟 Bonus: Arbeiten Sie smarter – lassen Sie einen Super-Agenten die Berichterstellung zum Status Ihrer Experimente übernehmen! Hier ist ein Video, das Ihnen zeigt, wie das zu erledigen ist.

7. ClickUp-Vorlage für Aktivitätsberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den Verlauf von Experimenten und die nächsten Schritte mit der ClickUp-Vorlage für Aktivitätsberichte

Eine Modelländerung wird live geschaltet. Zwei Wochen später fragt jemand, warum die Eingabeaufforderung überarbeitet wurde, wer die neue Version genehmigt hat und ob das Team das Ergebnis irgendwo protokolliert hat. Wenn diese Historie über Kommentare, Aufgaben und verstreute Notizen verteilt ist, dauert die Beantwortung länger als nötig.

Die ClickUp-Vorlage für Aktivitätsberichte bietet Teams einen übersichtlichen Überblick über alle Ereignisse während eines Experimentzyklus. Sie können damit erledigte und ausstehende Aufgaben, nächste Schritte, kleine Erfolge und Prozessprobleme an einem Ort protokollieren. Für Teams, die in regulierten Umgebungen arbeiten oder in Workflows, die Rückverfolgbarkeit erfordern, ist diese Dokumentation von entscheidender Bedeutung.

✨ Warum dir diese Vorlage gefallen wird:

Automatisch gefüllter Prüfpfad: Protokollieren Sie automatisch Änderungen an Aufgaben, hinzugefügte Kommentare und Aktualisierungen des Status mit der in ClickUp integrierten Nachverfolgung der Aktivitäten.

Sorgen Sie für übersichtliche Berichte bei der Berichterstellung: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Docs , um erledigte Arbeiten, offene Elemente, nächste Schritte und Prozessnotizen in einem fortlaufenden Protokoll festzuhalten

Datums- und Zeitstempel: Stellen Sie sicher, dass jeder Eintrag mit einem Datums- und Zeitstempel versehen ist, um Stellen Sie sicher, dass jeder Eintrag mit einem Datums- und Zeitstempel versehen ist, um vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten

✅ Ideal für: KI-Governance-Teams, die den Verlauf von Eingabeaufforderungen, Modellen und Genehmigungen über mehrere Zyklen hinweg überprüfen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten LLMs für die Sprachzusammenfassung

💡 Profi-Tipp: Bei Multi-LLM-Experimenten muss man normalerweise zu viele Registerkarten gleichzeitig verwalten. ClickUp Brain MAX vereint ChatGPT, Claude und Gemini in einem Desktop-Tool, sodass du zwischen den Modellen wechseln kannst, ohne deine Notizen, Fragen und Folgearbeiten auf verschiedene Tools aufteilen zu müssen. Greifen Sie mit ClickUp Brain MAX über eine einzige Oberfläche auf mehrere KI-Modelle zu

8. ClickUp-Vorlage für die Qualitätskontroll-Checkliste

Kostenlose Vorlage herunterladen Überprüfen Sie vor dem Start die Qualität des Versuchsaufstellens mit der ClickUp-Vorlage für die Qualitätskontroll-Checkliste

Ein einziges fehlerhaftes Setup kann einen sauberen Modellvergleich zunichte machen. Eine vergessene Temperatureinstellung, eine geänderte Eingabeaufforderung oder eine zu spät definierte Bewertungsrubrik können das Ergebnis verfälschen, bevor man es überhaupt bemerkt. In diesem Fall sieht das Experiment auf dem Papier zwar vollständig aus, aber den Ergebnissen kann man kaum trauen.

Die ClickUp-Vorlage für die Qualitätskontroll-Checkliste bietet Teams eine strukturierte Möglichkeit, die Qualität des Setups zu überprüfen, bevor ein Experiment fortgesetzt wird. In der ClickUp-Listenansicht kann jedes Experiment über eine eigene ClickUp-Checkliste verfügen, um die Konsistenz der Eingabeaufforderungen, die Überprüfung der Parameter, die Bereitschaft zur Bewertung und die endgültige Freigabe sicherzustellen.

✨ Warum dir diese Vorlage gefallen wird:

Prüfung der Parameterkonsistenz: Stellen Sie sicher, dass Prompts, Temperatur, maximale Anzahl an Token und andere Parameter bei allen getesteten Modellen übereinstimmen

Bestätigung der Bewertungsrubrik: Stellen Sie sicher, dass die Bewertungskriterien festgelegt wurden, bevor die Ergebnisse überprüft wurden

Status-Gating: Verhindern Sie, dass ein Experiment den Status „Abgeschlossen“ erhält, bis alle Checklistenelemente mithilfe von ClickUp-Automatisierungen abgehakt sind.

✅ Ideal für: KI-QA-Verantwortliche, die eine wiederholbare Überprüfung vor dem Launch für Modellvergleiche benötigen.

9. ClickUp-Vorlage für die UAT-Freigabe

Kostenlose Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Modellempfehlungen und endgültige Freigaben mit der ClickUp-Vorlage für die UAT-Freigabe

Ein Modell kann das Experiment gewinnen und dennoch nicht bereit für die Produktion sein. Jemand muss die Empfehlung noch bestätigen, die bekannten Risiken prüfen und die Einführung genehmigen.

Die ClickUp-Vorlage für die UAT-Freigabe bietet Teams eine formelle Möglichkeit, diese Lücke zu schließen. Nutzen Sie sie, um die Zusammenfassung des Experiments, das empfohlene Modell-Setup, wichtige Ergebnisse, bekannte Limite und endgültige Genehmigungen an einem Ort zu dokumentieren.

Dies eignet sich besonders für Multi-LLM-Programme, bei denen die endgültige Entscheidung mehr als nur ein verbales „Ja“ erfordert.

✨ Warum dir diese Vorlage gefallen wird:

Nachverfolgung des Genehmigungsstatus: Erfassen Sie die Entscheidung jedes Beteiligten (genehmigt, abgelehnt, ausstehend) über benutzerdefinierte Felder in ClickUp

Automatische Benachrichtigungen für Genehmigungen: Lösen Sie mithilfe von ClickUp-Automatisierungen Auslöser für Benachrichtigungen aus, wenn eine Freigabe erforderlich ist.

Fügen Sie vor der endgültigen Entscheidung Kontext hinzu: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Clips , um eine kurze Übersicht über die Ergebnisse, Randfälle oder Limite des siegreichen Modells aufzuzeichnen, damit Prüfer die Entscheidung schneller bewerten können

✅ Ideal für: Produkt-, Technik- und Compliance-Verantwortliche, die einen dokumentierten Genehmigungsweg für weitreichende KI-Änderungen benötigen.

10. ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Versuchsergebnisse und Empfehlungen mit der ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte

Sie können eine erfolgreiche Runde von LLM-Experimenten abschließen und haben dennoch Schwierigkeiten, zu erklären, was das Team gelernt hat. Die Daten befinden sich möglicherweise in Aufgaben, Scorecards, Dashboards und Kommentaren. Die Empfehlung befindet sich vielleicht an einer anderen Stelle. Das verlangsamt die Überprüfung und erschwert die spätere Wiederverwendung der Arbeit.

Mit der ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte können Sie Ihre experimentelle Arbeit in einen übersichtlichen Bericht umwandeln. Die auf ClickUp Docs basierende Vorlage enthält Abschnitte für die Zusammenfassung, die Methodik, die Ergebnisse, die Literaturverzeichnis und vieles mehr.

Dies eignet sich gut für interne Auswertungen, bei denen Teams dokumentieren müssen, warum ein Modell getestet wurde, wie es bewertet wurde und welche Ergebnisse es lieferte.

✨ Warum dir diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie die Eingaben für Berichte mit der Ausführung verknüpft: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben , um Experimentdurchläufe, Eigentümer, Status und Ergebnisdaten mit dem Abschlussbericht zu verknüpfen

KI-gestütztes Verfassen von Berichten: Lassen Sie ClickUp Brain Daten aus fertiggestellten Experimentaufgaben extrahieren und die Ergebnisse zusammenfassen, wodurch sich der Zeitaufwand für die Berichterstellung erheblich reduziert.

Gemeinsame Bearbeitung: Erhalten Sie Feedback über Kommentare und Erwähnungen direkt im Dokument

✅ Ideal für: KI-Forscher oder Produktleiter, die der Unternehmensleitung Methodik, Ergebnisse und Empfehlungen zur Einführung präsentieren.

Beginnen Sie mit der Nachverfolgung Ihrer Multi-LLM-Experimente

Wenn Ihr Team von der Bewertung einzelner LLMs zur Verwaltung von Multi-Modell-Strategien für verschiedene Anwendungsfälle übergeht, wird eine strukturierte Nachverfolgung unverzichtbar.

Sie haben gesehen, wie jede Vorlage einen anderen Teil des Experiment-Lebenszyklus abdeckt. Beginnen Sie mit der Vorlage „Experiment Plan and Results“ für Ihren nächsten Modellvergleich und fügen Sie dann bei Bedarf die Dashboard-Vorlage hinzu.

Das eigentliche Hindernis für eine sinnvolle Nachverfolgung von Experimenten ist das Fehlen einer gemeinsamen Struktur, um festzuhalten, was Sie getestet, festgestellt und letztendlich entschieden haben. Wenn diese Daten über Notizbücher, Chat-Threads und persönliche Tabellen verstreut sind, kann Ihr Team nicht aus früheren Tests lernen und keine fundierten Modellentscheidungen treffen.

Hier kommt der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp ins Spiel. Indem ClickUp Ihre Experimentaufgaben, Daten und Team-Unterhaltungen an einem Ort zusammenführt, die alle durch KI miteinander verbunden sind, bietet es Ihrem Team die einheitliche Struktur, die es benötigt.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und richten Sie noch heute Ihre erste Vorlage für die Nachverfolgung von Experimenten ein. ✅

Häufig gestellte Fragen zu Multi-LLM-Experimenten

Vorlagen bieten strukturierte Rahmenbedingungen für die Dokumentation von Experimenten und stellen sicher, dass alle wichtigen Details für zukünftige Analysen erfasst werden. Gleichzeitig ermöglichen Observability-Tools die Echtzeitüberwachung der Systemleistung mit automatisierten Warnmeldungen bei Anomalien und umfassenden Telemetriedaten, die für Produktionsumgebungen geeignet sind. Viele Teams nutzen beide Tools gemeinsam und kombinieren so den strukturierten Ansatz der Vorlagen mit den unmittelbaren Erkenntnissen aus den Observability-Tools.

Kann ich die Nachverfolgung von Experimenten für OpenAI, Anthropic und Open-Source-LLM-Anbieter in derselben ClickUp-Vorlage durchführen?

Ja, natürlich! In ClickUp stehen Ihnen benutzerdefinierte Felder zur Verfügung, mit denen Sie anbieterspezifische Metadaten für jeden Experimentseintrag festlegen können. So können Sie Ergebnisse von jedem Anbieter protokollieren und vergleichen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Und Sie können Dashboards einbinden, um eine bessere Übersicht über jedes Experiment zu erhalten.

Welche Metriken sollte ich protokollieren, wenn ich mehrere LLMs in ClickUp nebeneinander vergleiche?

Beim Vergleich mehrerer LLMs in ClickUp umfassen die wichtigsten zu protokollierenden Metriken vier Bereiche: Leistung (Latenz, Tokens pro Sekunde, Nutzung des Kontextfensters), Qualität (Genauigkeit, Halluzinationsrate, Relevanzwert und Konsistenz bei der Befolgung von Anweisungen), Kosten (Anzahl der Eingabe-/Ausgabe-Tokens und Kosten pro Anfrage) sowie Zuverlässigkeit (Fehlerrate, Anzahl der Wiederholungsversuche und Timeouts). Für aufgabenspezifische Bewertungen sollten Sie außerdem BLEU/ROUGE-Werte für die Zusammenfassung, Pass@k für die Codegenerierung oder die Genauigkeit von Tool-Aufrufen für agentische Aufgaben einbeziehen.

Benötige ich technisches Fachwissen, um die Nachverfolgung von Multi-LLM-Experimenten in ClickUp einzurichten?

Nein – die Vorlagen in ClickUp sind bereits vordefiniert, sodass Sie sofort mit der Protokollierung von Experimenten beginnen können. ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Felder anzupassen und Automatisierungen mithilfe natürlicher Sprache einzurichten.