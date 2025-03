Wie man eine effektive LLM-Evaluierung durchführt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen

Große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) haben aufregende neue Möglichkeiten für Softwareanwendungen eröffnet. Sie ermöglichen intelligentere und dynamischere Systeme als je zuvor.

Experten sagen voraus, dass bis 2025 Apps, die auf diesen Modellen beruhen, fast alle Aufgaben automatisieren könnten die Hälfte aller digitalen Arbeiten .

In dem Maße, in dem wir diese Fähigkeiten freisetzen, zeichnet sich jedoch eine Herausforderung ab: Wie können wir die Qualität ihrer Ergebnisse in großem Maßstab zuverlässig messen? Eine kleine Änderung in den Einstellungen, und schon hat man es mit einer merklich anderen Ausgabe zu tun. Diese Variabilität kann es schwierig machen, ihre Leistung zu beurteilen, was bei der Vorbereitung eines Modells für den Einsatz in der Praxis von entscheidender Bedeutung ist.

Dieser Artikel gibt Einblicke in die besten Verfahren zur Bewertung von LLM-Systemen frei, von Tests vor dem Einsatz bis hin zur Produktion. Also, fangen wir an!

Was ist eine LLM-Evaluierung?

LLM-Evaluierungsmetriken sind eine Möglichkeit zu sehen, ob Ihre Prompts, Modelleinstellungen oder Ihr Workflow die von Ihnen gesetzten Ziele erreichen. Diese Metriken geben Ihnen Aufschluss darüber, wie gut Ihre Großes Sprachmodell leistet und ob es wirklich für den Einsatz in der Praxis bereit ist.

Einige der gängigsten Metriken messen heute Kontextabrufe bei Retrieval-Augmented-Generating-Aufgaben (RAG), exakte Übereinstimmungen bei Klassifizierungen, JSON-Validierung bei strukturierten Ausgaben und semantische Ähnlichkeit bei kreativeren Aufgaben.

Jede dieser Metriken stellt auf einzigartige Weise sicher, dass der LLM die Standards für Ihren spezifischen Anwendungsfall erfüllt.

Zu erledigen Zu welchem Zweck müssen Sie einen LLM evaluieren?

Große Sprachmodelle (LLMs) werden heute in einem breiten Bereich von Anwendungen eingesetzt. Es ist wichtig, die Leistung der Modelle zu bewerten, um sicherzustellen, dass sie die erwarteten Standards erfüllen und den beabsichtigten Zweck effektiv erfüllen.

Stellen Sie sich das so vor: Alles, von Chatbots für den Kundensupport bis hin zu kreativen Tools, wird von LLMs angetrieben, und je fortschrittlicher sie werden, desto häufiger kommen sie zum Einsatz.

Das bedeutet, dass wir bessere Möglichkeiten brauchen, um sie zu überwachen und zu bewerten - herkömmliche Methoden können mit den Aufgaben, die diese Modelle übernehmen, einfach nicht mithalten.

Gute Metriken zur Bewertung sind wie ein Qualitätscheck für LLMs. Sie zeigen, ob das Modell zuverlässig, genau und effizient genug ist, um in der Praxis eingesetzt zu werden. Ohne diese Prüfungen könnten sich Fehler einschleichen, die zu frustrierenden oder sogar irreführenden Erfahrungen der Benutzer führen.

Wenn Sie über aussagekräftige Metriken verfügen, ist es einfacher, Probleme zu erkennen, das Modell zu verbessern und sicherzustellen, dass es den spezifischen Anforderungen der Benutzer gerecht wird. Auf diese Weise wissen Sie, dass die KI-Plattform mit der Sie arbeiten, dem Standard entspricht und die Ergebnisse liefern kann, die Sie benötigen.

📖 Weiter lesen: LLM vs. Generative KI: Ein detaillierter Leitfaden

Arten von LLM-Auswertungen

Evaluierungen bieten einen einzigartigen Blickwinkel, um die Fähigkeiten des Modells zu untersuchen. Jeder Typ befasst sich mit verschiedenen Qualitätsaspekten und hilft bei der Entwicklung eines zuverlässigen, sicheren und effizienten Einsatzmodells.

Hier sind die verschiedenen Arten von LLM-Evaluierungsmethoden:

Intrinsische Evaluierung konzentriert sich auf die interne Leistung des Modells bei bestimmten linguistischen oder Verständnisaufgaben, ohne reale Anwendungen einzubeziehen. Sie wird typischerweise während der Phase der Modellentwicklung durchgeführt, um die Kernfähigkeiten zu verstehen

konzentriert sich auf die interne Leistung des Modells bei bestimmten linguistischen oder Verständnisaufgaben, ohne reale Anwendungen einzubeziehen. Sie wird typischerweise während der Phase der Modellentwicklung durchgeführt, um die Kernfähigkeiten zu verstehen Extrinsische Bewertung bewertet die Leistung des Modells in realen Anwendungen. Bei dieser Art von Evaluierung wird untersucht, wie gut das Modell bestimmte Ziele in einem bestimmten Kontext erfüllt

bewertet die Leistung des Modells in realen Anwendungen. Bei dieser Art von Evaluierung wird untersucht, wie gut das Modell bestimmte Ziele in einem bestimmten Kontext erfüllt Robustheitsbewertung testet die Stabilität und Zuverlässigkeit des Modells in verschiedenen Szenarien, einschließlich unerwarteter Eingaben und widriger Bedingungen. Sie identifiziert potenzielle Schwachstellen und stellt sicher, dass sich das Modell vorhersehbar verhält

testet die Stabilität und Zuverlässigkeit des Modells in verschiedenen Szenarien, einschließlich unerwarteter Eingaben und widriger Bedingungen. Sie identifiziert potenzielle Schwachstellen und stellt sicher, dass sich das Modell vorhersehbar verhält Effizienz- und Latenztests untersuchen die Ressourcennutzung, Geschwindigkeit und Latenz des Modells. Damit wird sichergestellt, dass das Modell Aufgaben schnell und mit vertretbarem Rechenaufwand durchführen kann, was für die Skalierbarkeit von entscheidender Bedeutung ist

untersuchen die Ressourcennutzung, Geschwindigkeit und Latenz des Modells. Damit wird sichergestellt, dass das Modell Aufgaben schnell und mit vertretbarem Rechenaufwand durchführen kann, was für die Skalierbarkeit von entscheidender Bedeutung ist Ethik- und Sicherheitsprüfung stellt sicher, dass das Modell ethischen Standards und Sicherheitsrichtlinien entspricht, was bei sensiblen Anwendungen unerlässlich ist

LLM Modellevaluierungen vs. LLM Systemevaluierungen

Bei der Evaluierung großer Sprachmodelle (LLMs) gibt es zwei Hauptansätze: Modellevaluierungen und Systemevaluierungen. Beide konzentrieren sich auf unterschiedliche Aspekte der LLM-Leistung, und die Kenntnis des Unterschieds ist entscheidend für die Maximierung des Potenzials dieser Modelle

🧠 Modellevaluierungen betrachten die allgemeinen Fähigkeiten des LLM. Diese Art der Bewertung testet das Modell auf seine Fähigkeit, Sprache zu verstehen, zu generieren und in verschiedenen Kontexten korrekt mit ihr zu arbeiten. Es ist wie ein allgemeiner Intelligenztest, der zeigt, wie gut das Modell verschiedene Aufgaben bewältigen kann.

**Instanzen, die das Modell bewerten, fragen beispielsweise: "Wie vielseitig ist dieses Modell?"

🎯 LLM Systemevaluierungen messen, wie das LLM innerhalb eines bestimmten Setups oder Zwecks abschneidet, z. B. in einem Chatbot für den Kundendienst. Hier geht es weniger um die allgemeinen Fähigkeiten des Modells als vielmehr darum, wie es bestimmte Aufgaben zur Verbesserung der Benutzererfahrung ausführt.

System-Evaluierungen hingegen konzentrieren sich auf Fragen wie "Wie gut erledigt das Modell diese spezifische Aufgabe für die Benutzer?"

Modellevaluierungen helfen den Entwicklern, die allgemeinen Fähigkeiten und Grenzen des LLM zu verstehen und Verbesserungen anzuleiten. Systemevaluierungen konzentrieren sich darauf, wie gut das LLM die Bedürfnisse der Benutzer in bestimmten Kontexten trifft, um eine reibungslosere Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Zusammengenommen liefern diese Evaluierungen ein abschließendes Bild der Stärken des LLM und der verbesserungswürdigen Bereiche, wodurch er in realen Anwendungen leistungsfähiger und benutzerfreundlicher wird.

Lassen Sie uns nun die spezifischen Metriken für die LLM-Bewertung untersuchen.

Metriken für die LLM-Evaluierung

Zu den zuverlässigen und trendigen Metriken für die Bewertung gehören:

1. Perplexität

Die Komplexität misst, wie gut ein Sprachmodell eine Folge von Wörtern vorhersagt. Sie gibt im Wesentlichen an, wie unsicher das Modell in Bezug auf das nächste Wort in einem Satz ist. Ein niedrigerer Perplexitätswert bedeutet, dass das Modell mehr Vertrauen in seine Vorhersagen hat, was zu einer besseren Leistung führt.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, ein Modell generiert Text aus der Aufforderung "Die Katze saß auf dem." Wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit für Wörter wie "Matte" und "Boden" vorhersagt, versteht es den Kontext gut, was zu einem niedrigen Perplexitätswert führt.

Schlägt es dagegen ein unzusammenhängendes Wort wie "Raumschiff" vor, wäre der Perplexitätswert höher, was darauf hindeutet, dass das Modell Schwierigkeiten hat, einen sinnvollen Text vorherzusagen.

2. BLEU-Wert

Der BLEU-Score (Bilingual Evaluation Understudy) wird in erster Linie zur Bewertung der maschinellen Übersetzung und zur Beurteilung der Texterstellung verwendet.

Er misst, wie viele n-Gramme (zusammenhängende Sequenzen von n Elementen aus einem bestimmten Textbeispiel) in der Ausgabe sich mit denen in einem oder mehreren Referenztexten überschneiden. Der Wert reicht von 0 bis 1, wobei höhere Werte eine bessere Leistung anzeigen.

📌 Beispiel: Wenn Ihr Modell den Satz "The quick brown fox jumps over the lazy dog" (Der schnelle braune Fuchs springt über den faulen Hund) generiert und der Referenztext "A fast brown fox leaps over a lazy dog" (Ein schneller brauner Fuchs springt über einen faulen Hund) lautet, vergleicht BLEU die freigegebenen n-grams.

Eine hohe Punktzahl zeigt an, dass der generierte Satz sehr gut mit der Referenz übereinstimmt, während eine niedrigere Punktzahl darauf hinweisen könnte, dass die generierte Ausgabe nicht gut übereinstimmt.

3. F1 Punktzahl

Die LLM-Bewertungsmetrik F1-Score ist in erster Linie für Klassifizierungsaufgaben gedacht. Sie misst das Gleichgewicht zwischen Präzision (die Genauigkeit der positiven Vorhersagen) und Recall (die Fähigkeit, alle relevanten Instanzen zu identifizieren).

Sie liegt im Bereich von 0 bis 1, wobei ein Wert von 1 eine perfekte Genauigkeit bedeutet.

📌 Beispiel: Wenn das Modell bei einer Frage-Antwort-Aufgabe "Welche Farbe hat der Himmel?" mit "Der Himmel ist blau" (richtig positiv), aber auch mit "Der Himmel ist grün" (falsch positiv) antwortet, berücksichtigt der F1-Wert sowohl die Relevanz der richtigen als auch der falschen Antwort.

Diese Metrik trägt dazu bei, eine ausgewogene Bewertung der Leistung des Modells zu gewährleisten.

4. METEOR

METEOR (Metric for Evaluation of Translation with Explicit ORdering) geht über die exakte Wortübereinstimmung hinaus. Sie berücksichtigt Synonyme, Stemming und Paraphrasen, um die Ähnlichkeit zwischen dem generierten Text und dem Referenztext zu bewerten. Diese Metrik zielt darauf ab, sich stärker an die menschliche Beurteilung anzupassen.

📌 Beispiel: Wenn Ihr Modell "The feline rested on the rug" (Die Katze ruhte auf dem Teppich) generiert und die Referenz "The cat lay on the carpet" (Die Katze lag auf dem Teppich) lautet, würde METEOR eine höhere Punktzahl als BLEU vergeben, da es erkennt, dass "feline" ein Synonym für "cat" (Katze) ist und "rug" und "carpet" ähnliche Bedeutungen haben.

Dies macht METEOR besonders nützlich, um die Nuancen der Sprache zu erfassen.

5. BERTScore

BERTScore bewertet die Ähnlichkeit von Texten auf der Grundlage von kontextuellen Einbettungen, die von Modellen wie BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) abgeleitet werden. Es konzentriert sich mehr auf die Bedeutung als auf exakte Wortübereinstimmungen und ermöglicht so eine bessere semantische Ähnlichkeitsbewertung

📌 Beispiel: Beim Vergleich der Sätze "Das Auto raste die Straße hinunter" und "Das Fahrzeug raste die Straße entlang" analysiert BERTScore die zugrunde liegenden Bedeutungen und nicht nur die Wortwahl.

Auch wenn sich die Wörter unterscheiden, sind die Grundgedanken ähnlich, was zu einem hohen BERTScore führt, der die Effektivität des generierten Inhalts widerspiegelt.

6. Menschliche Bewertung

Die menschliche Bewertung bleibt ein entscheidender Aspekt der LLM-Bewertung. Sie beinhaltet die Bewertung der Qualität der modell-Outputs auf der Grundlage verschiedener Kriterien wie Geläufigkeit und Relevanz. Techniken wie Likert-Skalen und A/B-Tests können eingesetzt werden, um Feedback einzuholen.

📌 Beispiel: Nach der Generierung von Antworten durch einen Kundendienst-Chatbot könnten menschliche Bewerter jede Antwort auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten. Instanz, wenn der Chatbot eine klare und hilfreiche Antwort auf eine Kundenanfrage gibt, könnte er eine 5 erhalten, während eine vage oder verwirrende Antwort eine 2 erhalten könnte.

7. Aufgabenspezifische Metriken

Verschiedene LLM-Aufgaben erfordern maßgeschneiderte Metriken für die Bewertung.

Für Dialogsysteme könnten Metriken das Engagement der Benutzer oder die Rate der fertiggestellten Aufgaben bewerten. Bei der Code-Generierung könnte der Erfolg daran gemessen werden, wie oft der generierte Code kompiliert wird oder Tests besteht.

📌 Beispiel: Bei einem Chatbot zur Unterstützung des Kundensupports könnte das Engagement der Benutzer daran gemessen werden, wie lange sie in einer Unterhaltung bleiben oder wie viele Folgefragen sie stellen.

Wenn Benutzer häufig nach zusätzlichen Informationen fragen, deutet dies darauf hin, dass das Modell sie erfolgreich einbindet und ihre Abfragen effektiv beantwortet.

8. Robustheit und Fairness

Bei der Bewertung der Robustheit eines Modells wird getestet, wie gut es auf unerwartete oder ungewöhnliche Eingaben reagiert. Metriken zur Fairness helfen dabei, Verzerrungen in den Modellergebnissen zu erkennen und sicherzustellen, dass das Modell bei verschiedenen demografischen Gruppen und Szenarien gleichmäßig funktioniert.

📌 Beispiel: Wenn ein Modell mit einer skurrilen Frage wie "Was halten Sie von Einhörnern?" getestet wird, sollte es die Frage anständig behandeln und eine relevante Antwort geben. Wenn es stattdessen eine unsinnige oder unangemessene Antwort gibt, deutet dies auf einen Mangel an Robustheit hin.

Fairness-Tests stellen sicher, dass das Modell keine voreingenommenen oder schädlichen Ergebnisse liefert, und fördern eine integrativere KI-System .

📖 Weiterlesen: Der Unterschied zwischen maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz

9. Effizienz-Metriken

Mit zunehmender Komplexität der Sprachmodelle wird es immer wichtiger, ihre Effizienz in Bezug auf Geschwindigkeit, Speichernutzung und Energieverbrauch zu messen. Metriken zur Effizienz helfen bei der Bewertung, wie ressourcenintensiv ein Modell bei der Erzeugung von Antworten ist.

📌 Beispiel: Für ein großes Sprachmodell könnte die Messung der Effizienz die Nachverfolgung beinhalten, wie schnell es Antworten auf Benutzerabfragen generiert und wie viel Speicher es während dieses Prozesses verwendet.

Wenn es zu lange braucht, um zu antworten, oder zu viele Ressourcen verbraucht, könnte dies ein Problem für Anwendungen darstellen, die Echtzeitleistung erfordern, wie Chatbots oder Übersetzungsdienste.

Jetzt wissen Sie, wie Sie ein LLM-Modell bewerten können. Aber mit welchen Tools können Sie dies messen? Lassen Sie uns das erkunden.

Wie ClickUp Brain die LLM-Bewertung verbessern kann

ClickUp ist eine Alles-für-die-Arbeit App mit einem eingebauten persönlichen Assistenten namens ClickUp Brain. ClickUp Gehirn ist ein Meilenstein in der Leistungsbewertung von LLM-Studiengängen. Was erledigt es also zu?

Es organisiert und hebt die wichtigsten Daten hervor, damit Ihr Team auf dem richtigen Weg bleibt. Mit seinen KI-gestützten Features ist ClickUp Brain eines der besten software für neuronale Netze die es gibt. Sie macht den gesamten Prozess reibungsloser, effizienter und kooperativer als je zuvor. Lassen Sie uns gemeinsam ihre Möglichkeiten erkunden.

Intelligentes Wissensmanagement

Bei der Bewertung großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) kann die Verwaltung großer Datenmengen überwältigend sein.

daten zusammenfassen und Nachverfolgung von Leistungsmetriken mit ClickUp Brain rationalisieren ClickUp Gehirn kann wichtige Metriken und Ressourcen, die speziell für die LLM-Evaluierung zugeschnitten sind, organisieren und in den Vordergrund stellen. Statt sich durch verstreute Kalkulationstabellen und dichte Berichte zu wühlen, fasst ClickUp Brain alles an einem Ort zusammen. Leistungsmetriken, Benchmarking-Daten und Testergebnisse sind über eine klare und benutzerfreundliche Oberfläche zugänglich.

Diese Organisation hilft Ihrem Team, den Überblick zu behalten und sich auf die wirklich wichtigen Erkenntnisse zu konzentrieren, was die Interpretation von Trends und Leistungsmustern erleichtert.

Mit allem, was Sie brauchen, an einem Ort, können Sie von der reinen Datenerfassung zu einer effektiven, datengesteuerten Entscheidungsfindung übergehen und die Informationsflut in verwertbare Erkenntnisse umwandeln.

Projektplanung und Workflow-Management

LLM-Evaluierungen erfordern eine sorgfältige Planung und Zusammenarbeit, und ClickUp macht die Verwaltung dieses Prozesses einfach.

Sie können Aufgaben wie Datenerfassung, Modellschulung und Leistungstests einfach delegieren und gleichzeitig Prioritäten einstellen, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt werden. Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen außerdem, Workflows an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.

erstellen und Zuweisen von Aufgaben und Rationalisierung des Workflows mit KI in ClickUp_

Mit ClickUp kann jeder sehen, wer was wann erledigt. So lassen sich Verzögerungen vermeiden und Aufgaben reibungslos im Team erledigen. Es ist eine großartige Möglichkeit, alles zu organisieren und von Anfang bis Ende auf Kurs zu halten.

Nachverfolgung von Metriken über benutzerdefinierte Dashboards

Möchten Sie die Leistung Ihrer LLM-Systeme genau im Auge behalten? ClickUp Dashboards visualisieren die Leistungsindikatoren in Echtzeit. Damit können Sie den Fortschritt Ihres Modells sofort überwachen. Diese Dashboards sind in hohem Maße anpassbar, so dass Sie Grafiken und Diagramme erstellen können, die genau das darstellen, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen.

Sie können beobachten, wie sich die Genauigkeit Ihres Modells in den verschiedenen Phasen der Bewertung entwickelt, oder den Ressourcenverbrauch in jeder Phase aufschlüsseln. Anhand dieser Informationen können Sie Trends schnell erkennen, verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und sofortige Anpassungen vornehmen.

in ClickUp Dashboards sehen Sie den Fortschritt Ihrer Bewertung auf einen Blick

Anstatt auf den nächsten detaillierten Bericht zu warten, ClickUp Dashboards halten Sie auf dem Laufenden und ermöglichen es Ihrem Team, datengestützte Entscheidungen ohne Verzögerung zu treffen.

Automatisierte Einblicke

Datenanalyse kann zeitaufwändig sein, aber ClickUp Brain Features erleichtern die Arbeit, indem sie wertvolle Erkenntnisse liefern. Es hebt wichtige Trends hervor und schlägt sogar Empfehlungen auf der Grundlage der Daten vor, was es einfacher macht, sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen.

Mit den automatisierten Erkenntnissen von ClickUp Brain müssen Sie die Rohdaten nicht mehr manuell nach Mustern durchforsten - es erkennt sie für Sie. Durch diese Automatisierung kann sich Ihr Team auf die Verfeinerung der Modellleistung konzentrieren, anstatt sich mit der wiederholten Datenanalyse zu beschäftigen.

verwertbare Erkenntnisse mit ClickUp Brain

Die gewonnenen Erkenntnisse sind sofort einsatzbereit und ermöglichen es Ihrem Team, sofort zu erkennen, was funktioniert und wo Änderungen erforderlich sind. Durch die Reduzierung des Zeitaufwands für die Analyse hilft ClickUp Ihrem Team, den Evaluierungsprozess zu beschleunigen und sich auf die Umsetzung zu konzentrieren.

Dokumentation und Zusammenarbeit

Sie müssen sich nicht mehr durch E-Mails oder mehrere Plattformen wühlen, um das zu finden, was Sie brauchen; alles ist sofort da, wenn Sie es brauchen. ClickUp Dokumente ist ein zentraler hub, der alles zusammenführt, was Ihr Team für eine reibungslose LLM-Evaluierung benötigt. Es organisiert die wichtigsten Projektdokumente - wie Benchmarking-Kriterien, Testergebnisse und Leistungsprotokolle - an einem einzigen, leicht zugänglichen Ort, sodass jeder schnell auf die neuesten Informationen zugreifen kann.

Was ClickUp Docs wirklich auszeichnet, sind seine Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Die integrierte ClickUp Chat und Kommentare erlaubt es Mitgliedern des Teams, Erkenntnisse zu diskutieren, Feedback zu geben und Änderungen direkt in den Dokumenten vorzuschlagen

Das bedeutet, dass Ihr Team die Ergebnisse besprechen und Anpassungen direkt auf der Plattform vornehmen kann, so dass alle Diskussionen relevant und zielgerichtet bleiben.

clickUp-Dokumente mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten und bearbeiten

Alles, von der Dokumentation bis hin zur Teamarbeit, findet in ClickUp Docs statt. So entsteht ein optimierter Evaluierungsprozess, bei dem jeder die neuesten Entwicklungen sehen, freigeben und darauf reagieren kann.

Das Ergebnis? Ein reibungsloser, einheitlicher Workflow, mit dem Ihr Team seine Ziele in aller Klarheit erreichen kann.

Sind Sie bereit, ClickUp auszuprobieren? Lassen Sie uns vorher noch einige Tipps und Tricks besprechen, um das Beste aus Ihrer LLM-Bewertung herauszuholen.

Best Practices in der LLM-Evaluation

Ein gut strukturierter Ansatz für die LLM-Evaluierung stellt sicher, dass das Modell Ihre Bedürfnisse trifft, den Erwartungen der Benutzer entspricht und aussagekräftige Ergebnisse liefert.

Die Einstellung klarer Ziele, die Berücksichtigung der Endbenutzer und die Verwendung einer Vielzahl von Metriken helfen bei der Form einer gründlichen Evaluation, die Stärken und verbesserungswürdige Bereiche aufzeigt. Im Folgenden finden Sie einige Best Practices, die Ihnen als Leitfaden dienen können.

🎯 Klare Ziele definieren

Bevor Sie mit dem Evaluierungsprozess beginnen, müssen Sie genau wissen, was Ihr großes Sprachmodell (LLM) erreichen soll. Nehmen Sie sich Zeit, um die spezifischen Aufgaben oder Ziele des Modells zu umreißen.

📌 Beispiel: Wenn Sie die Leistung der maschinellen Übersetzung verbessern wollen, klären Sie die Qualitätsstufen, die Sie erreichen wollen. Klare Ziele helfen Ihnen dabei, sich auf die wichtigsten Metriken zu konzentrieren und sicherzustellen, dass Ihre Bewertung auf diese Ziele ausgerichtet bleibt und den Erfolg genau misst.

👥 Berücksichtigen Sie Ihr Publikum

Überlegen Sie, wer das LLM nutzen wird und welche Bedürfnisse er hat. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Evaluierung auf die vorgesehenen Benutzer abzustimmen.

📌 Beispiel: Wenn Ihr Modell dazu gedacht ist, ansprechende Inhalte zu generieren, sollten Sie Metriken wie Geläufigkeit und Kohärenz besondere Aufmerksamkeit schenken. Wenn Sie Ihre Zielgruppe verstehen, können Sie Ihre Bewertungskriterien verfeinern und sicherstellen, dass das Modell in praktischen Anwendungen einen echten Wert liefert

📊 Nutzen Sie verschiedene Metriken

Verlassen Sie sich nicht nur auf eine einzige Metrik, um Ihr LLM zu bewerten; ein Mix aus verschiedenen Metriken vermittelt Ihnen ein umfassenderes Bild seiner Leistung. Jede Metrik erfasst unterschiedliche Aspekte, so dass die Verwendung mehrerer Metriken Ihnen helfen kann, sowohl Stärken als auch Schwächen zu erkennen.

📌 Beispiel: Die BLEU-Bewertungen eignen sich zwar hervorragend zur Messung der Übersetzungsqualität, decken aber möglicherweise nicht alle Nuancen des kreativen Schreibens ab. Die Einbeziehung von Metriken wie Perplexität für die Vorhersagegenauigkeit und sogar menschliche Bewertungen für den Kontext können zu einem viel umfassenderen Verständnis der Leistung Ihres Modells führen

Die Bewertung großer Sprachmodelle (LLMs) stützt sich häufig auf Industriestandard-Benchmarks und spezialisierte Tools, die dabei helfen, die Leistung des Modells für verschiedene Aufgaben zu messen.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einige weit verbreitete Benchmarks und Tools, die Struktur und Klarheit in den Evaluierungsprozess bringen.

Schlüssel-Benchmarks

GLUE (General Language Understanding Evaluation): GLUE bewertet die Fähigkeiten eines Modells für verschiedene Aufgaben, einschließlich Satzklassifikation, Ähnlichkeit und Inferenz. Es handelt sich um einen Standard-Benchmark für Modelle, die ein allgemeines Sprachverständnis bewältigen müssen

GLUE bewertet die Fähigkeiten eines Modells für verschiedene Aufgaben, einschließlich Satzklassifikation, Ähnlichkeit und Inferenz. Es handelt sich um einen Standard-Benchmark für Modelle, die ein allgemeines Sprachverständnis bewältigen müssen SQuAD (Stanford Question Answering Dataset): Der SQuAD-Evaluierungsrahmen ist ideal für das Leseverständnis und misst, wie gut ein Modell Fragen auf der Grundlage einer Textpassage beantwortet. Es wird häufig für Aufgaben wie Kundensupport und wissensbasiertes Retrieval verwendet, bei denen präzise Antworten entscheidend sind

Der SQuAD-Evaluierungsrahmen ist ideal für das Leseverständnis und misst, wie gut ein Modell Fragen auf der Grundlage einer Textpassage beantwortet. Es wird häufig für Aufgaben wie Kundensupport und wissensbasiertes Retrieval verwendet, bei denen präzise Antworten entscheidend sind SuperGLUE: Als erweiterte Version von GLUE bewertet SuperGLUE Modelle bei komplexeren Aufgaben zum logischen Denken und kontextuellen Verstehen. Es bietet tiefere Einblicke, insbesondere für Anwendungen, die ein fortgeschrittenes Sprachverständnis erfordern

Hugging Face : Es ist wegen seiner umfangreichen Modellbibliothek, Datensätze und Bewertungsfeatures sehr beliebt. Seine äußerst intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht dem Benutzer eine einfache Auswahl von Benchmarks, benutzerdefinierte Auswertungen und die Nachverfolgung der Modellleistung, wodurch es für viele LLM-Anwendungen vielseitig einsetzbar ist

: Es ist wegen seiner umfangreichen Modellbibliothek, Datensätze und Bewertungsfeatures sehr beliebt. Seine äußerst intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht dem Benutzer eine einfache Auswahl von Benchmarks, benutzerdefinierte Auswertungen und die Nachverfolgung der Modellleistung, wodurch es für viele LLM-Anwendungen vielseitig einsetzbar ist SuperAnnotate : Es ist auf die Verwaltung und Kommentierung von Daten spezialisiert, was für Aufgaben des überwachten Lernens von entscheidender Bedeutung ist. Es ist besonders nützlich für die Verfeinerung der Modellgenauigkeit, da es hochwertige, von Menschen kommentierte Daten ermöglicht, die die Modellleistung bei komplexen Aufgaben verbessern

Es ist auf die Verwaltung und Kommentierung von Daten spezialisiert, was für Aufgaben des überwachten Lernens von entscheidender Bedeutung ist. Es ist besonders nützlich für die Verfeinerung der Modellgenauigkeit, da es hochwertige, von Menschen kommentierte Daten ermöglicht, die die Modellleistung bei komplexen Aufgaben verbessern AllenNLP : AllenNLP wurde vom Allen Institute for AI entwickelt und richtet sich an Forscher und Entwickler, die an benutzerdefinierten NLP-Modellen arbeiten. Es unterstützt einen Bereich von Benchmarks und bietet Tools zum Trainieren, Testen und Bewerten von Sprachmodellen und bietet Flexibilität für verschiedene NLP-Anwendungen

Die Kombination dieser Benchmarks und Tools bietet einen umfassenden Ansatz für die LLM-Bewertung. Benchmarks können Standards für verschiedene Aufgaben setzen, während Tools die Struktur und Flexibilität bieten, die zur Nachverfolgung, Verfeinerung und effektiven Verbesserung der Modellleistung erforderlich sind.

Zusammen stellen sie sicher, dass LLMs sowohl technische Standards als auch praktische Anwendungsanforderungen erfüllen.

Herausforderungen bei der LLM-Modellevaluation

Die Bewertung großer Sprachmodelle (LLMs) erfordert einen differenzierten Ansatz. Er konzentriert sich auf die Qualität der Antworten und das Verständnis der Anpassungsfähigkeit und der Grenzen des Modells in verschiedenen Szenarien.

Da diese Modelle auf umfangreichen Datensätzen trainiert werden, wird ihr Verhalten durch einen Bereich von Faktoren beeinflusst, so dass es wichtig ist, mehr als nur die Genauigkeit zu bewerten.

Eine echte Bewertung bedeutet, dass die Zuverlässigkeit des Modells, seine Widerstandsfähigkeit gegenüber ungewöhnlichen aufforderungen und die allgemeine Konsistenz der Antworten. Dieser Prozess trägt dazu bei, ein klareres Bild von den Stärken und Schwächen des Modells zu zeichnen und Bereiche aufzudecken, die einer Verfeinerung bedürfen.

Im Folgenden werden einige häufige Herausforderungen, die bei der LLM-Evaluierung auftreten, näher beleuchtet.

Es ist schwer zu wissen, ob das Modell bereits einige der Testdaten gesehen hat. Da LLMs auf riesigen Datensätzen trainiert werden, besteht die Möglichkeit, dass sich einige Testfragen mit Trainingsbeispielen überschneiden. Dies kann das Modell besser aussehen lassen, als es tatsächlich ist, da es möglicherweise nur wiederholt, was es bereits weiß, anstatt echtes Verständnis zu zeigen.

2. Inkonsistente Leistung

LLMs können unvorhersehbare Reaktionen zeigen. In einem Moment liefern sie beeindruckende Erkenntnisse, und im nächsten machen sie seltsame Fehler oder stellen imaginäre Informationen als Fakten dar (bekannt als "Halluzinationen").

Diese Inkonsistenz bedeutet, dass die LLM-Ergebnisse in einigen Bereichen glänzen, in anderen jedoch versagen können, was es schwierig macht, ihre allgemeine Zuverlässigkeit und Qualität genau zu beurteilen.

3. Angreifbare Schwachstellen

LLMs können anfällig für gegnerische Angriffe sein, bei denen sie durch geschickt gestaltete Aufforderungen dazu gebracht werden, fehlerhafte oder schädliche Antworten zu geben. Diese Anfälligkeit deckt Schwächen im Modell auf und kann zu unerwarteten oder verzerrten Ergebnissen führen. Das Testen auf diese Schwachstellen ist entscheidend, um zu verstehen, wo die Grenzen des Modells liegen.

Praktische Anwendungsfälle der LLM-Bewertung

Abschließend möchte ich noch einige häufige Situationen nennen, in denen die LLM-Evaluierung wirklich einen Unterschied macht:

Chatbots zur Unterstützung des Kundensupports

LLMs werden häufig in Chatbots eingesetzt, um Kundenabfragen zu bearbeiten. Die Bewertung, wie gut das Modell antwortet, stellt sicher, dass es genaue, hilfreiche und kontextrelevante Antworten liefert.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Fähigkeit des Modells zu messen, die Absicht des Kunden zu verstehen, verschiedene Fragen zu bearbeiten und menschenähnliche Antworten zu geben. Auf diese Weise können Geschäfte eine reibungslose Kundenerfahrung sicherstellen und gleichzeitig Frustrationen minimieren.

Generierung von Inhalten

Viele Geschäfte nutzen LLMs, um Inhalte für Blogs, soziale Medien und Produktbeschreibungen zu erstellen. Die Bewertung der Qualität der erstellten Inhalte hilft sicherzustellen, dass sie grammatikalisch korrekt, ansprechend und für das Einzelziel relevant sind. Metriken wie Kreativität, Kohärenz und Relevanz für das Thema sind hier wichtig, um hohe Standards für den Inhalt aufrechtzuerhalten.

Stimmungsanalyse

LLMs können die Stimmung von Kundenfeedback, Posts in sozialen Medien oder Produktbewertungen analysieren. Es ist wichtig zu bewerten, wie genau das Modell erkennt, ob ein Text positiv, negativ oder neutral ist. Dies hilft den Geschäften, die Emotionen der Kunden zu verstehen, Produkte oder Dienstleistungen zu verfeinern, die Zufriedenheit der Benutzer zu erhöhen und Marketingstrategien zu verbessern.

Code-Erstellung

Entwickler verwenden LLMs häufig zur Unterstützung bei der Erstellung von Code. Die Bewertung der Fähigkeit des Modells, funktionalen und effizienten Code zu erzeugen, ist entscheidend.

Es ist wichtig zu prüfen, ob der generierte Code logisch einwandfrei und kostenlos ist und die Anforderungen der Aufgabe erfüllt. Dies trägt dazu bei, den Umfang der manuellen Codierung zu verringern und die Produktivität zu verbessern.

Optimieren Sie Ihre LLM-Auswertung mit ClickUp

Bei der Bewertung von LLMs geht es darum, die richtigen Metriken auszuwählen, die mit Ihren Zielen übereinstimmen. Der Schlüssel liegt darin, Ihre spezifischen Ziele zu verstehen, sei es die Verbesserung der Übersetzungsqualität, die Optimierung der Generierung von Inhalten oder die Feinabstimmung für spezielle Aufgaben.

Die Auswahl der richtigen Metriken für die Leistungsbewertung, wie z. B. RAG- oder Feinabstimmungsmetriken, bildet die Grundlage für eine genaue und aussagekräftige Bewertung. Fortgeschrittene Scorer wie G-Eval, Prometheus, SelfCheckGPT und QAG liefern dank ihrer starken Argumentationsfähigkeiten präzise Erkenntnisse.

Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Scores perfekt sind - es ist immer noch wichtig, sicherzustellen, dass sie zuverlässig sind.

Während Sie mit der Bewertung Ihrer LLM-Bewerbung fortschreiten, sollten Sie den Prozess an Ihren spezifischen Anwendungsfall anpassen. Es gibt keine universellen Metriken, die für jedes Szenario geeignet sind. Eine Kombination von Metriken und die Berücksichtigung des Kontextes vermitteln Ihnen ein genaueres Bild von der Leistung Ihres Modells.

Um Ihre LLM-Evaluierung zu rationalisieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, ist ClickUp die ideale Lösung für die Verwaltung von Workflows und die Nachverfolgung wichtiger Metriken.

Möchten Sie die Produktivität Ihres Teams verbessern? Melden Sie sich für ClickUp an und erfahren Sie, wie es Ihren Workflow verändern kann!