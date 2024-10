Die 15 wichtigsten Plattformen für künstliche Intelligenz im Jahr 2024

Ob Sie es wissen oder nicht, es gibt ein KI-Tool für jede Aufgabe, die Sie sich vorstellen können.

Zumindest kann KI Ihnen dabei helfen, die Tools zu entwickeln, die Sie brauchen, um die Aufgabe zu erledigen.

Zu schön, um wahr zu sein? Das dachte ich auch. Deshalb habe ich 15 verschiedene KI-Plattformen unter die Lupe genommen, um Ihnen zu helfen, diejenige zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Ganz gleich, ob Sie einfach nur KI-Tools ausprobieren oder ein bestimmtes Problem lösen wollen, hier finden Sie das Richtige 😉

Schauen wir es uns an!

Worauf sollten Sie bei einer KI-Plattform achten?

Beim Testen von KI-Plattformen habe ich festgestellt, dass die Auswahl einer Plattform keine einfache Aufgabe ist. Ich musste mehrere Aspekte berücksichtigen, um die KI-Fähigkeiten der Plattform auf meine Ziele abzustimmen und zu prüfen, ob ich das Potenzial der Plattform voll ausschöpfen kann.

Hier ist die Kurzfassung:

Machen Sie sich klar, welche Art von maschinellem Lernalgorithmus die KI-Plattform verwendet. Das kann überwacht, halbüberwacht, unüberwacht oder verstärkend sein . Dies bestimmt, wie sich Ihr ML-Modell entwickelt

. Dies bestimmt, wie sich Ihr ML-Modell entwickelt Stellen Sie sicher, dass die KI-Plattform in der Lage ist, den manuellen Workload für Sie oder Ihre Mitarbeiter je nach Anwendungsfall zu verringern

oder Ihre Mitarbeiter je nach Anwendungsfall zu verringern Stellen Sie sicher, dass die Algorithmen des maschinellen Lernens eine für den Menschen lesbare Ausgabe liefern

liefern Überlegen Sie, wie lange ein ML-Algorithmus braucht, um Ihre Arbeitsmuster und Prozesse zu lernen. Dies ist die Zeit, die er braucht, um genaue Ergebnisse zu liefern

und Prozesse zu lernen. Dies ist die Zeit, die er braucht, um genaue Ergebnisse zu liefern Prüfen Sie, wie lange es dauert, die KI-Plattform in Ihre Systeme zu integrieren und sie zu implementieren - und ob sich Ihr Geschäft die Ausfallzeiten leisten kann

💡 Profi-Tipp: Erkunden Sie diese anwendungsfälle von KI-Plattformen um Auswahlkriterien für die Plattform zu finden, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Die 15 besten KI-Plattformen für 2024

Ich habe 15 der beliebtesten KI-gestützten Plattformen für Aufgaben im Jahr 2024 getestet und eine Liste mit ihren besten Features, Limitierungen, Preisen und Bewertungen zusammengestellt. Los geht's:

ClickUp ist eine vielseitige Projektmanagement-Plattform, die die Leistungsfähigkeit von Dokumenten, Chats, KI und Zielen in einem zentralen digitalen Space vereint. ClickUp Gehirn , das eingebaute KI Feature der Plattform, ist die effizienteste KI für Arbeit, die ich bisher getestet habe. Es handelt sich um das weltweit erste neuronale Netzwerk, das Ihre Aufgaben, Dokumente, Teammitglieder und die Wissensdatenbank des Unternehmens durch KI miteinander verbindet.

Es ermöglicht Benutzern wie mir, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Arbeitsprozesse zu rationalisieren. Durch die Einstellung von Auslösern und Regeln kann ich Aktionen wie das Senden von Benachrichtigungen, das Zuweisen von Aufgaben, das Aktualisieren von Status und mehr automatisieren.

Das spart nicht nur Zeit, sondern verringert auch das Risiko menschlicher Fehler und stellt sicher, dass Aufgaben konsequent abgeschlossen werden. Mit ClickUp Brain können Sie Ihr Projektmanagement von manuell auf automatisiert umstellen und so Ihre Produktivität steigern.

verwenden Sie rollenbasierte Eingabeaufforderungen in ClickUp Brain, um die spezifischen Anforderungen von Entwicklern, Vermarktern und anderen zu erfüllen

Brauchen Sie ein Update zum Status des Projekts oder zur Dokumentation? Fragen Sie einfach die KI! Mit seinen KI-Wissensmanager-Funktionen kann ClickUp Brain von überall am Arbeitsplatz Daten für Sie abrufen. Außerdem muss ich mir keine Gedanken mehr über das Schreiben von E-Mails oder das Erstellen von Projektdokumentationen machen, weil die KI das für mich erledigt!

verfassen Sie Ihre Nachrichten und Dokumente besser und schneller mit ClickUp Brain

Von der KI-gestützten Suche bis zum durchgängigen Projektmanagement bietet ClickUp Brain alle von mir bevorzugten Features in einem schönen Paket. 🎁

ClickUp beste Features

Nutzen Sie Brain für die Sichtbarkeit von Elementen inClickUp Aufgaben zur Organisation Ihres Workloads

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben, Standups, Elemente und Fortschritte mitClickUp Automatisierung Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um effizient Ideen zu entwickeln und umzusetzen mitClickUp Whiteboards Zusammenfassen von Chat Threads und Text ausClickUp Dokumente wie z.B. Meeting-Notizen, Wikis, Artikel, etc.

Transkribieren Sie Sprachnotizen und Videoclips, die mitClickUp Clips* Passen Sie Ihre Workflows an und vereinfachen Sie sie mit dem1.000+ Integrationen mit tools wie Slack, Google Drive, GitHub, Dropbox und vielen anderen

ClickUp Beschränkungen

ClickUp Brain ist ein Teil des ClickUp-Ökosystems und nicht als eigenständiges Tool verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied und Monat hinzuzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

*Weiterlesen: KI-Techniken: Maschinelles Lernen, Deep Learning & NLP beherrschen

2. OpenAI ChatGPT (am besten für Kundensupport und interne Abläufe)

via {\an8}Das ist eine gute Idee ChatGPT von OpenAI ist in der KI-Branche vor allem für seine schnellen generativen Fähigkeiten bekannt. Ich habe dieses Tool verwendet, um Hilfe beim Schreiben, bei der Nutzung von KI und maschinellem Lernen, bei der Ideenfindung, beim Brainstorming und bei anderen Aufgaben zu erhalten, für die diese generative KI entwickelt wurde.

Ein Feature, das ich an ChatGPT wirklich interessant fand, war die Stimmenunterhaltung, die in der mobilen App verfügbar ist. Wenn Sie Ihre Kopfhörer aufsetzen und auf das Kopfhörersymbol in der App tippen, können Sie mit ChatGPT "sprechen"!

OpenAI ChatGPT beste Features

Einfaches Erkunden von Ideen, Schreiben und Bearbeiten von Inhalten

Übersetzen von Text in verschiedene Sprachen

Generieren Sie Code und beheben Sie Fehler

Analysieren Sie Ihre Daten mit ChatGPT, um Muster und Trends schneller zu erkennen

OpenAI ChatGPT-Einschränkungen

Trainiert wird auf große Sprachmodelle trainiert wurde, ist ChatGPT nicht Free of Bias. Dies kann sich auf Ihre Ergebnisse auswirken

Diese KI ist rein generativ und kann nur begrenzte Aufgaben erfüllen

Preise für OpenAI ChatGPT

Free

Plus : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Team : $30/Monat pro Benutzer

: $30/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

OpenAI ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (583 Bewertungen)

: 4.7/5 (583 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (57 Bewertungen)

*Weiter lesen: Die 15 besten ChatGPT-Alternativen

3. DataRobot (am besten für die Erstellung und den Einsatz von Vorhersagemodellen)

via DataRobot DataRobot ist eine preisgekrönte KI-Plattform für die Erstellung von Produkten für Datenwissenschaft und maschinelles Lernen. Ich habe sie getestet, um ein prädiktives Analysemodell zu erstellen, da sie sich auf generative und prädiktive KI für Geschäfte spezialisiert hat. DataRobot verfügt über einen geführten Workflow, der nicht-technische Benutzer wie mich durch den gesamten Prozess der Modellerstellung begleitet

Dieses Tool ist sehr nützlich, wenn ich benutzerdefinierte KI-Anwendungen erstellen möchte, die sich nahtlos in meine Systeme und andere Anwendungen integrieren lassen. Die Plattform macht es mir leicht, meine Geschäftsprozesse durch einfache Integrationen zu verbinden, zu automatisieren und zu optimieren.

DataRobot beste Features

Untersucht und testet verschiedene Algorithmen und Hyperparameter, um das leistungsfähigste Modell für Ihre spezifische Aufgabe zu finden

Automatisiert manuelle Schritte bei der Modellerstellung und reduziert so den Zeit- und Kostenaufwand

Bietet Features, die Ihnen helfen zu verstehen, wie Ihre Modelle Vorhersagen treffen, und verbessert so die Transparenz und das Vertrauen

Einschränkungen von DataRobot

DataRobot ist sehr rechenintensiv, was zu einer Verlangsamung der Systeme führen kann

Die Größe der Datensätze ist auf 100 GB für alle Kombinationen und 11 GB pro Datensatz begrenzt - ich empfinde dies als einschränkend für größere Projekte

DataRobot-Preise

Benutzerdefinierte Preise

DataRobot-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (20+ Bewertungen)

: 4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: N/A (weniger als 20 Bewertungen)

*Weiterlesen: KI verantwortungsvoll nutzen: Eine Kurzanleitung zur KI-Governance

4. TensorFlow (am besten geeignet für NLP-Anwendungen)

via Tensorflow TensorFlow ist eine End-to-End-Plattform für künstliche Intelligenz. Mein Team hat es getestet, um ML-Modelle zu erstellen, die in jeder Umgebung laufen können. TensorFlow ist besonders hilfreich bei der genauen Analyse von relationalen Daten mit Hilfe seiner neuronalen Graphen-Netzwerke.

Aufgrund seiner analytischen Leistung ist TensorFlow ideal für fortgeschrittene Forschungsanwendungen. Viele Unternehmen benutzen TensorFlow, um Empfehlungssysteme (z.B. Netflix Filmempfehlungen) mit Hilfe von Reinforcement-Learning-Modellen zu erstellen, um die Kundenzufriedenheit mit ihren Plattformen zu erhöhen.

Die besten Features von TensorFlow

Einfaches Erstellen und Trainieren komplexer neuronaler Netze mit einer High-Level-API namens Keras

Überwachen und Analysieren des Trainingsprozesses von maschinellen Lernmodellen mit dem Visualisierungstool TensorBoard

Optimieren Sie TensorFlow-Graphen für eine schnellere Ausführung auf unterschiedlicher Hardware mit dem XLA-Compiler

TensorFlow Beschränkungen

Die Plattform ist im Vergleich zu anderen Tools relativ schwer zu erlernen

Sie brauchen stärkere GPUs oder TPUs, um mit TensorFlow zu arbeiten, da es sehr ressourcenintensiv ist

TensorFlow-Preise

TensorFlow ist Open-Source und kann kostenlos heruntergeladen und installiert werden

TensorFlow-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (60+ Bewertungen)

: 4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

💈Bonus: 7 kostenlose Vorlagen für KI-Prompts für ChatGPT

5. Microsoft Azure (am besten für KI-gestützte Business-Lösungen)

via Microsoft Microsoft Azure ist eine Cloud-Computing-Plattform, und KI ist ein wichtiger Bestandteil davon. Ich fand es hilfreich für die Entwicklung von KI-gestützten Business-Lösungen (wie Chatbots und virtuelle Assistenten), da es eine skalierbare und flexible Plattform ist und ein breites Toolset bietet.

Insgesamt ist es ein ausgezeichneter Allrounder mit einer Sammlung von KI-Funktionen. Sie können die offenen und multimodalen Modelle für Innovationen nutzen, RAG (Retrieval Augmented Generation) für die kontextbezogene Entwicklung von KI-Bot-Interaktionen einsetzen und die LLMs verwenden, um Ihren KI-Lebenszyklus besser zu verwalten.

Microsoft Azure beste Features

Erstellen, Trainieren und Bereitstellen von Machine-Learning-Modellen mit Azure Machine Learning

Verwenden Sie integrierte KI-Modelle für fertige Aufgaben wie Computer Vision, Spracherkennung und mehr, die Azure Cognitive Services bereitstellt

Erstellen und Bereitstellen von Chatbots mit Azure Bot Service

Analysieren Sie große Datenmengen einfach mit Azure Data Lake Analytics

Microsoft Azure Limits

Obwohl es eine hervorragende KI-Plattform ist, ist MS Azure vom Microsoft-Ökosystem abhängig

Bestimmte Azure KI-Dienste sind regionsspezifisch, was sich auf globale Geschäfte auswirken kann

Microsoft Azure-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Microsoft Azure Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

6. Google Cloud KI (am besten geeignet für die Integration von KI in bestehende Apps)

via Google Google Cloud KI ist eine Cloud-basierte KI maschinelles Lernen plattform, die ich benutzt habe, um vortrainierte KI-Modelle für Aufgaben wie Bilderkennung und NLP zu beschaffen. Sie ist besonders raffiniert, wenn sie mit Vertex KI verbunden wird, weil sie den technischen Konfigurationsaufwand für die Nutzung von KI eliminiert.

Dieses tool eignet sich hervorragend für Leute, die schnell große Dokumente zusammenfassen oder eine von RAG betriebene App zum Chatten einrichten wollen. Ich habe es auch ausprobiert, um Bildverarbeitungspipelines einzusetzen, die durch vorkonfigurierte KI/ML-Module unterstützt werden.

Google Cloud KI beste Features

Verwenden Sie AutoML, eine Suite von KI-Tools, um benutzerdefinierte Machine-Learning-Modelle mit minimalem Code zu erstellen

Nutzung von Dialogflow zur Erstellung von Unterhaltungsschnittstellen wie Chatbots

Anwendung von Vision AI, einer Reihe von APIs, für Bild- und Videoanalyse, Gesichtserkennung usw.

Verstehen und Verarbeiten menschlicher Sprache zur Stimmungsanalyse mit NLP-fähigen Tools, um

Google Cloud KI Limits

Benutzer empfinden die Anbieterbindung als Limit, da sie sie in den Google-Systemen gefangen hält und eine Migration erschwert

Google Cloud KI Preise

Benutzerdefinierte Preise

Google Cloud KI Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A (weniger als 20 Bewertungen)

: N/A (weniger als 20 Bewertungen) Capterra: N/A (weniger als 20 Bewertungen)

7. Vertex KI (am besten für Betrugserkennung und vorausschauende Wartung)

via Google Cloud Vertex KI ist eine verwaltete Plattform für maschinelles Lernen von Google Cloud. Ich verwende sie zur Erstellung, Bereitstellung und Skalierung meiner ML-Modelle. Das Tool bietet reibungslose Integrationen in meine Systeme, wenn ich Google Cloud Services verwende.

Vertex KI wurde kürzlich um die Gemini-Modelle von Google erweitert und bietet nun auch generative Aufgaben. Als Neukunde erhalten Sie kostenloses Guthaben in Höhe von 300 $, mit dem Sie Vertex KI in aller Freiheit testen können. Sie können dieses Guthaben überall für Google Cloud-Produkte verwenden.

Die besten Features von Vertex AI

Automatisieren Sie die Erstellung und das Training von ML-Modellen auf tabellarischen Daten mit AutoML-Tabellen

Einfache Integration mit anderen Google-Diensten wie Dataflo und Cloud-Speicher mithilfe von MLOps-Integrationen

Verwalten Sie die Modellleistung, die Erkennung von Drifts und das erneute Training mit leicht verfügbaren, speziellen Tools

Vertex KI Limits

Die Interpretierbarkeit der Modelle ist nicht transparent, was es schwierig macht, den Entscheidungsprozess von ML-Modellen zu verstehen

Vertex KI ist Teil der Google-Franchise und daher vom Google-Ökosystem abhängig

Preise von Vertex AI

Benutzerdefinierte Preise

Vertex KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (430+ Bewertungen)

: 4.3/5 (430+ Bewertungen) Capterra: N/A (weniger als 20 Bewertungen)

8. H2O.ai (am besten für den Einsatz vor Ort)

via H2O.ai H2O.ai ist eine praktische, quelloffene, verteilte Plattform für maschinelles Lernen, die ideal für die Verwaltung großer Datenmengen ist. Sie hat mir geholfen, Anwendungen wie Bilderkennung und Betrugserkennung durch verschiedene Algorithmen (wie Deep Learning und Gradient Boosting) zu erstellen.

Mit der neuesten Version von Danube3-4B schöpft die Plattform aus einer Trainingsbasis von 6 Millionen Token, mit der Sie eine stellare Genauigkeit von 80 % (bei einem 10-Shot HellaSwag Benchmark) erreichen. Dieses Update zielt darauf ab, NLP-Fähigkeiten für die breite Masse zu demokratisieren.

H2O.ai beste Features

Effiziente Skalierung über mehrere Maschinen durch verteiltes maschinelles Lernen

Schnellere Verarbeitung und schnellere Algorithmen mit In-Memory-Computing

Automatisieren Sie den Umgang mit fehlenden Werten, erstellen Sie Interaktionsterme und vieles mehr mit automatischem Feature Engineering

H2O.ai Limitierungen

Während H2O.ai relativ einfach zu bedienen ist, kann die Arbeit mit komplexen Modellen auf dieser Plattform schwierig werden

Die Plattform schafft Komplexität bei der Skalierung größerer Datensätze

H2O.ai Preise

Benutzerdefinierte Preise

H2O.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (20+ Bewertungen)

: 4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (am besten für Self-Service Kundensupport)

via IBM IBM Watson Assistant ist eine KI-Plattform für Unterhaltung, mit der Sie genAI-Assistenten speziell für Kunden-Selbstbedienungsstationen erstellen können. Er hilft Ihnen bei der Entwicklung natürlicher und flüssiger Chatbots für interne Anwendungen und Front-End-Kundenbetreuung.

Der Conversation Builder verfügt über eine Drag-and-Drop-Oberfläche, die ich für die Definition der Benutzerfreundlichkeit jeder KI-Plattform für entscheidend halte. Außerdem macht die Tatsache, dass diese Plattform mit RAG erweitert wurde, sie viel genauer und effektiver.

Beste Features von IBM Watson Assistant

Verwenden Sie sofort einsatzbereite LLMs , NLPs, NLUs (siehe dieseKI-Glossar um diese Begriffe zu verstehen), und Intelligent Context Gathering, um das kontextuelle Verständnis von Unterhaltungen zu verbessern

Nutzung von RAG für genaue und aktualisierte Unterhaltungen

Benutzerdefiniertes Modelltraining, das es Ihrem Geschäft ermöglicht, seine eigenen Trainingsdaten für IBM Watson Assistant-Modelle zu verwenden

IBM Watson Assistant Einschränkungen

Die Leistung des Assistenten, der mit dieser Plattform erstellt wurde, wird erheblich von der Qualität der Trainingsdaten beeinflusst

IBM Watson Assistant Preise

Benutzerdefinierte Preise

IBM Watson Assistant Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (300+ Bewertungen)

: 4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: N/A (weniger als 20 Bewertungen)

10. Amazon Sagemaker (Am besten für die Skalierung großer Modelle)

via {\an8}Amazon Sagemaker_ Amazon Sagemaker ist eine KI-Plattform mit vollständig verwalteter Cloud-Infrastruktur, Workflows und Tools zur Erleichterung Ihrer Arbeit. Sie hat mir geholfen, ML-Modelle für eine Vielzahl von Anwendungsfällen wie Betrugserkennung und Reinforcement Learning zu erstellen, zu trainieren und einfach bereitzustellen.

Was mir an Amazon Sagemaker am besten gefällt, ist der Support für Governance-Anforderungen, der die Zugriffskontrolle vereinfacht und die Transparenz Ihrer ML-Projekte erhöht. Dieses Tool ist sehr praktisch für die Erstellung Ihrer eigenen Basismodelle und deren Feinabstimmung.

Amazon Sagemaker beste Features

Verwenden Sie No-Code-Tools (für Nicht-Profis) und IDEs (für Datenwissenschaftler), um unabhängig von Ihrem Fachwissen einfach zu arbeiten

Verbesserte Prüfbarkeit und Transparenz durch MLOps-Praktiken und deren Standardisierung

Erstellen von Basismodellen von Grund auf für zusätzliche Umsatzströme

Amazon Sagemaker Limitierungen

Selbst mit dem Pay-as-you-go-Modell können die Kosten für große Projekte schnell eskalieren

Amazon Sagemaker Preise

Benutzerdefinierte Preise

Amazon Sagemaker Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (38 Bewertungen)

: 4.2/5 (38 Bewertungen) Capterra: N/A (weniger als 20 Bewertungen)

11. PyTorch (Am besten für F&E und Computer Vision)

via Pytorch PyTorch ist ein Framework, mit dem Sie Deep-Learning-Modelle für Anwendungen wie NLP erstellen können. Ich habe es erfolgreich eingesetzt, um Apps zur Bilderkennung und generative Modelle mit dynamischen Berechnungsgraphen zu erstellen.

Als produktionsreife Plattform ermöglicht sie einen einfachen Wechsel zwischen sofortiger Ausführung (Eager-Modus) und kompilierter Ausführung (Graph-Modus) mit TorchScript, was ich für sehr effizient halte. Außerdem verwendet die Plattform ein Torch-verteiltes Backend, um das verteilte Training und die Leistung zu skalieren und zu optimieren.

PyTorch beste Features

Änderungen an der Netzwerkstruktur während der Laufzeit mit Dynamic Computational Graph

Beschleunigen Sie das LLM-Training mit Hilfe des starken GPU Supports in PyTorch

Nutzen Sie eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Deep-Learning-Modulen, um Lösungen zu erstellen

Zugang zu einfachem Support durch eine robuste Community und umfangreiche Dokumentation

PyTorch-Einschränkungen

Der dynamische Berechnungsgraph hat eine ineffiziente Speicherverwaltung

Es hat eine steilere Lernkurve und braucht Zeit, um es zu verstehen und zu benutzen

PyTorch Preise

Benutzerdefinierte Preise

PyTorch-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (21 Bewertungen)

: 4.6/5 (21 Bewertungen) Capterra: N/A

12. Keras (am besten für Rapid Prototyping)

/%img/

Keras

Keras ist eine High-Level-API, die ich zur Entwicklung von Apps verwendet habe, die auf NLP und generativen Modellen basieren. Dank der einfachen Schnittstelle konnte ich damit leicht Prototypen erstellen.

Keras konzentriert sich auf Debugging-Geschwindigkeit, Wartbarkeit, Einsatzfähigkeit und eleganten Code

Mir gefällt, dass meine Codebasis vergleichsweise kleiner ist, wenn ich mit Keras arbeite - das hilft bei der Lesbarkeit und erleichtert meine Iterationen. Außerdem laufen die Modelle dank der XLA-Kompilierungen schneller mit JAX und TensorFlow und lassen sich leichter auf verschiedenen Oberflächen bereitstellen.

Keras beste Features

Beschleunigen Sie den Entwicklungsprozess mit vortrainierten Modellen wie VGG, ResNet und InceptionNet

Integration mit gängigen Bildverarbeitungsbibliotheken wie TensorBoard unter Verwendung von Visualisierungstools

Ausführen des modularen Frameworks auf verschiedenen Deep-Learning-Engines wie Theano

Keras-Einschränkungen

Die Backend-Frameworks beeinflussen die Fähigkeiten von Keras erheblich, indem sie Backend-Probleme in die Ausgabe importieren

Benutzer sagen, dass dies zu Problemen bei der Entwicklung benutzerdefinierter Architekturen führen kann

Keras-Preise

Die Plattform ist eine Open-Source-KI und kann kostenlos heruntergeladen und installiert werden

Keras-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (60+ Bewertungen)

: 4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

via SAP SAP Hana Cloud ist ein Datenbankmanagementsystem, das mir geholfen hat, Datenanwendungen in großem Maßstab zu erstellen und zu starten. Ich habe es für Echtzeit-Datenanalysen, Betrugserkennung, prädiktive Analysen und Berichterstellung in Echtzeit eingesetzt

Dieses multimodale DBMS (Datenbankmanagementsystem) bietet eine grenzenlose Datenbank für alle Arten von Workloads. Sie können damit intelligente Apps entwickeln, die in der Lage sind, generative KI und Kontextbewusstsein zu nutzen.

SAP Hana Cloud - die besten Features

Effiziente Exploration und Analyse von Daten mit dem intelligenten Data Discovery Feature

Analysieren Sie komplexe Beziehungen in Netzwerken mit Hilfe von Graph Processing Features

Prognostizieren Sie zukünftige Geschäftstrends, erkennen Sie Muster und vieles mehr mit Predictive Analytics

SAP Hana Cloud Einschränkungen

SAP Hana Cloud kann teuer sein, wenn es um groß angelegte Implementierungen geht

Die Anbieterbindung kann bei dieser Plattform ziemlich stark sein, was die Migration erschwert

Preise der SAP Hana Cloud

Benutzerdefinierte Preise

SAP Hana Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

via {\an8}Das ist eine gute Idee Die Alteryx Intelligence Suite ist eine leistungsstarke Plattform für die Datenanalyse, die die Fähigkeiten der Datenaufbereitung, des Blending und der ML kombiniert. Ich habe die KI-Lösungen verwendet, um Vorhersagemodelle zu erstellen, große Datensätze zu analysieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Dieses tool ist besonders praktisch beim Extrahieren von Daten aus PDFs und Bildern mit Google Tesseract OCR. Wann immer ich mit unstrukturierten oder halbstrukturierten Daten gearbeitet habe, konnte Alteryx diese problemlos extrahieren, ohne dass ich irgendetwas codieren musste.

Beste Features von Alteryx Intelligence Suite

Verwenden Sie AutoML, um prädiktive Anwendungen mit minimaler manueller Beteiligung zu erstellen

Erstellen von Apps für Objekterkennung, Bildklassifizierung, OCR und mehr mithilfe von Computer Vision

Verwenden Sie prädiktive Analysen für Prognosen, Klassifizierung, Regression und mehr

Einschränkungen der Alteryx Intelligence Suite

Diese Plattform erfordert umfangreiche Rechenressourcen für große Datensätze

Benutzer waren mit Integrationsproblemen konfrontiert, die technisches Fachwissen mit komplexen Infrastrukturen erforderten

Preise für Alteryx Intelligence Suite

Benutzerdefinierte Preise

Alteryx Intelligence Suite Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

15. Claude (am besten für generative Aufgaben)

via Anthropic Claude ist ein umfangreiches Modell zur Verarbeitung natürlicher Sprache, das für die Erstellung von Texten in menschlicher Qualität, das Schreiben kreativer Inhalte und die Übersetzung von Texten verwendet werden kann. Es hat mir geholfen, E-Mails zu schreiben und Fragen zu beantworten.

Dieses Modell wurde mit Hilfe von konstitutioneller KI trainiert, um es sicherer und genauer zu machen. Das Beste daran ist, dass ich ein Konto für ein Team erstellen kann, wenn ich an Projekten zusammenarbeiten möchte. Außerdem kann ich meine eigenen Ressourcen, Kenntnisse oder Artikel zu Claudes Recherchen oder Hintergrundarbeiten hinzufügen, um den Ergebnissen mehr Tiefe zu verleihen.

Claude beste Features

Durchführung anspruchsvoller Aufgaben, die über die Mustererkennung hinausgehen

Code in verschiedenen Programmiersprachen mit Hilfe von Code-Generierungsfunktionen

Analysieren Sie beliebige Daten in Fotos, Texten, Diagrammen und mehr mit Hilfe der Bildanalyse

Claude Einschränkungen

Starke Abhängigkeit von Trainingsdaten, die Ungenauigkeiten in die Ausgabe einbeziehen können

Claude Preise

Free

Pro : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Team: $25/Monat pro Benutzer

Claude Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (23 Bewertungen)

: 4.7/5 (23 Bewertungen) Capterra: N/A (weniger als 20 Bewertungen)

💈 Bonus: 10 beste Claude KI-Alternativen

KI in die Belegschaft bringen: ClickUp

Organisatorische Workspaces haben sich dramatisch verändert. Wo Mitarbeiter früher immer ein Notepad und einen Stift bei sich trugen, begleitet sie jetzt ein KI-Assistent überall hin, um notwendige Notizen zu erfassen und aufzunehmen, Erkenntnisse zu generieren, benutzerdefinierte Apps zu erstellen und Meetings automatisch zu planen.

In diesem Blog habe ich 15 KI-Tools die Ihnen helfen, alle internen Funktionen des Geschäfts abzudecken. Mit ihnen konnte ich einen breiten Bereich von Aufgaben ausführen, von KI-Workflow-Automatisierung zur Generierung von Inhalten.

Aber als Allrounder empfehle ich ClickUp Brain. Es verbindet wirklich verschiedene Aspekte meines Workspace miteinander und verkürzt die Durchlaufzeiten für die Ausführung von Aufgaben. Wenn Sie versuchen, nahtlose Workflows zu erstellen, sollte ClickUp ganz oben auf Ihrer Liste stehen.

Machen Sie ClickUp noch heute zu Ihrem Tool für die Steigerung der Produktivität kostenlos anmelden .