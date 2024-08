Prompting-Konzepte meistern: die 10 besten Prompt-Engineering-Kurse, um das Beste aus LLMs zu machen

Für viele von uns technikbegeisterten Menschen waren die ersten Berührungen mit Souffleuren vor allem unangenehme Interaktionen mit intelligenten Chatbots der ersten Stunde wie Eviebot. 🤖

Doch in den letzten zehn Jahren sind wir plötzlich in eine Welt großer Sprachmodelle (LLMs) und KI-Tools für die Unterhaltung eingetaucht, die nicht mit Antworten vorkonfiguriert sind, sondern eine Ausgabe auf der Grundlage der Qualität unserer Eingabeaufforderungen produzieren.

Instanz, haben wir zum Beispiel LLMs wie ChatGPT die mit richtig konzipierten Prompts nicht nur intelligente Unterhaltungen unterstützen, sondern auch bei der Problemlösung im Geschäft und im Privatleben helfen.

Damit KI-gestützte Systeme ihr wahres Potenzial entfalten können, ist ein gründliches Verständnis von Prompt Engineering (oder Prompting) erforderlich. Die Einspeisung der richtigen Prompts in LLMs kann Probleme mit KI-Interaktionen eingrenzen und den Kontext und die Qualität der Antworten verbessern. In diesem Leitfaden helfen wir Ihnen:

Beherrschen Sie die Entwicklung von Prompt Engineering und rollenspezifischen Konzepten

Erkunden Sie die 10 besten Prompt-Engineering-Kurse, um gefragte Fähigkeiten zu erlernen

Kostenloser Zugangressourcen und Hacks Der Coursera-Prompt-Engineering-Kurs für ChatGPT wurde entwickelt, um eine umfassende Ausbildung in der Erstellung effektiver Prompts für generative KI-Anwendungen zu bieten. Mit über 30 Videomodulen und fast neun Stunden Lehrinhalt vermittelt dieser Coursera-Kurs den Lernenden die wesentlichen Fähigkeiten zur Erstellung von Prompts.

Der Kurs Prompt Engineering for ChatGPT wird von Jules White, außerordentlicher Professor für Informatik und Elektrotechnik an der Vanderbilt University, unterrichtet und bietet allen angehenden Prompt-Ingenieuren eine eindringliche Lernerfahrung.

Schlüssel Lehrplan

Einführung in den Kurs

Einführung in Prompts

Prompt-Muster I

Few-Shot Beispiele

Aufforderungsmuster II

Aufforderungsmuster III

Flexibles Lernen und erschwingliche Zertifizierung

Dieser Kurs bietet Ihnen auch ein breites Verständnis für verwandte Disziplinen wie maschinelles Lernen, neuronale Netze und Deep Learning.

2. DeepLearning.AI & OpenAI: ChatGPT Prompt Engineering für Entwickler

Kursleiter: Isa Fulford und Andrew Ng

Dauer: 1 Stunde

Preisgestaltung:_ Kostenlos Website besuchen Der zweite kostenlose Kurs auf unserer Liste wird von DeepLearning.AI in Zusammenarbeit mit OpenAI angeboten. Er vermittelt Ihnen ein umfassendes und hochtechnisches Verständnis von Prompt-Engineering. Unter der Leitung der Experten Isa Fulford (OpenAI) und Dr. Andrew Ng (DeepLearning.AI) taucht der Kurs tief in die Erstellung effektiver Prompts ein, die das Potenzial von LLMs wie ChatGPT freisetzen.

Im Gegensatz zu anderen kostenlosen Prompt-Engineering-Kursen, die sich hauptsächlich auf Web-Interfaces konzentrieren, ermöglicht Ihnen dieser Kurs, das volle Potenzial von LLMs über API-Aufrufe zu nutzen. Das Wissen kann Ihnen dabei helfen, hochmoderne generative KI-Anwendungen zu entwickeln, um komplexe Informationen zusammenzufassen und fesselnde Erzählungen zu verfassen.

Schlüssel-Curriculum

Eine Einführung in die Prompt-Technik

Richtlinien

Iterativ

Zusammenfassungen

Inferenz

Umwandlung

Erweiterung

Chatbot

Die Schlussfolgerung

Dieser DeepLearning-Kurs legt den Schwerpunkt auf praktisches Wissen durch Anwendungsfälle wie:

Zusammenfassen verdichteter Daten zu klaren Zusammenfassungen unter Verwendung fortgeschrittener ML-Techniken

Fundierte Urteile auf der Grundlage unvollständiger Daten treffen

Ändern von Textstilen oder Formularen unter Beibehaltung ihrer Bedeutung

Generierung kurzer Ideen und deren Verflechtung in Erzählungen mit neuronalen Netzen und Deep Learning

3. LearnPrompting.org: Einführungskurs in Prompt Engineering

Kursleiter: Sander Schulhoff und Fady Yanni

Dauer: 1 Woche (lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo)

Preis:_ Kostenlos Website besuchen Fachleute, die an forschungsbasierten Prompt-Engineering (PE)-Techniken interessiert sind, können ihre Reise mit LearnPrompting's Einführungskurs für Prompt-Engineering beginnen. Er richtet sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene KI-Benutzer und umfasst einen umfangreichen Lehrplan mit über 60 Inhaltsmodulen und bietet Support in neun Sprachen. Dieser Kurs führt Sie von den KI-Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Techniken und ist somit eine zentrale Anlaufstelle für die Beherrschung von Eingaben in großen Sprachmodellen (LLMs).

Schlüssel-Lehrplan

Erkunden Sie, wie Prompts mit Sprachmodellen wie ChatGPT funktionieren

Vertiefung in fortgeschrittene Themen wie Rollen-Prompting, few-shot Prompting und Chatbot-Entwicklung

Ausführliche Diskussionen, praktische Beispiele und ansprechendes Bildmaterial

Prompts, Anweisungen, Rollenspiele, few-shot learning, Kombination von Prompts, Formalisierung, Chatbot-Grundlagen, LLM-Einstellungen und häufige Fallstricke

4. Cameron R. Wolfe: Erweiterte Eingabeaufforderungstechnik

Kursleiter: Cameron R. Wolfe

Dauer:_ 2-3 Stunden (ungefähr)

Preisgestaltung:_ Kostenlos Website besuchen Dies ist einer der kostenlosen Prompt-Engineering-Kurse, die sich an fortgeschrittene Lernende richten. Der Kursleiter Cameron R. Wolfe überspringt die Grundlagen des Prompt-Engineerings und zeigt auf, wie Programmierer kompliziertere Probleme mit verschiedenen Techniken und Prompt-Rezepten wie Chain of Thought Prompting und Knowledge Augmentation, lösen können, um KI-Halluzinationen zu vermeiden.

Wir müssen erwähnen, dass der Kurs komplett textbasiert ist. Er ist eine großartige Ressource für fortgeschrittene Programmierer und Data-Science-Experten, die ein tiefgreifendes Verständnis für das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und Prompting suchen.

Schlüssel zum Lehrplan

Gedankenkette der Eingabeaufforderung

Wissenserweiterung

Automatisches Prompting

Prompt-Einbettung

Null-/Wenig-Schuss-Lernen

Gradienter Abstieg

5. Udemy: Die Zero To Hundred Masterclass

Kursleiter: Hasaan Khan

Dauer:_ 2,5 Stunden Video-Inhalte

Preis:_ $34.99 Website besuchen Dieser Udemy-Kurs ist hilfreich für Menschen, die eine einzigartige Perspektive und Zugang zu verschiedenen Konzepten suchen - von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Prompting-Techniken. In 18 Video-Vorträgen geht der Dozent auf die Bedeutung von Prompt Engineering ein und beleuchtet die wichtigsten Anwendungsfälle in verschiedenen Projekten wie Marketingplänen und KI-Produktentwicklung.

Durch das Aufschlüsseln komplexer Konzepte wie Retrieval Augmented Generation und Self-Consistency hilft der Kurs den Prompt-Ingenieuren, mehr Vertrauen in Prompt-basierte Entscheidungen zu haben. Am Ende können die Kandidaten ein Abschlusszertifikat erhalten.

Schlüssel-Lehrplan

Einführung in die Prompt-Technik

Grundlagen der Prompt-Technik

Prompt-Engineering-Beispiele

Fortgeschrittene Prompt-Engineering-Techniken

Selbst-Konsistenz & Wissen generieren Prompting

6. James Bachini: Fortgeschrittenes MidJourney Prompt Engineering

Kursleiter: James Bachini

Dauer: 1-2 Stunden

Preisgestaltung:_ $12/Monat (ungefähr) Website besuchen James Bachini bietet einen Kurs an, der sich an Designer richtet, die gute Prompts für die Erstellung digitaler Kunst erstellen wollen. Der Inhalt des Kurses ist jedoch nur für diejenigen nützlich, die das MidJourney-Programm verwenden wollen. Das liegt daran, dass James spezielle Befehle behandelt, die bei anderen Modellen wie ChatGPT nicht funktionieren.

Der Kurs ist über Discord über einen Einladungslink verfügbar, während Benutzer auch den YouTube-Kanal des Kursleiters besuchen können, um weitere Inhalte zu finden.

Schlüsselkurs-Lehrplan

Einführung in MidJourney-Befehle

Tipps und Tricks

Stile und Flaggen

Aufforderungen zum Gestalten wie andere Künstler

7. IBM: Einführung in die Prompt-Technik

Kursleiter(in): Rav Ahuja

Dauer: 3 Wochen

Preisgestaltung:_ Kostenlos zur Einschreibung Website besuchen IBM bietet einen Grundkurs in Prompt-Engineering für Anfänger an, die die Best Practices für das Schreiben von Prompts in jedem KI-Modell erlernen möchten. Der Kursleiter, Rav, geht auf gängige Tools und Ansätze für die Erstellung von Prompts ein.

Der Kurs hat wirklich coole Video-Vorlesungen zu Konzepten wie Text-to-Text Prompting und Interview Patterns. Am Ende des Programms können Sie sich für ein Professional Certificate in Generative KI bewerben.

Beachten Sie, dass der Kurs zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels geografischen Beschränkungen unterliegt - Lernende aus dem Iran, Kuba und der Krim-Region der Ukraine können sich nicht einschreiben.

Schlüssel-Lehrplan

Prompt-Engineering für generative KI

Techniken und Herangehensweisen

Kurs Quiz, Projekt und Nachbereitung

8. Udemy: Das fertiggestellte Prompt Engineering für KI Bootcamp (2024)

Kursleiter: Mike Taylor und James Phoenix

Dauer: 14,5 Stunden Video-Inhalte (on-demand)

Preis:_ $89.99 Website besuchen Der zweite Udemy-Kurs auf dieser Liste ermöglicht es Benutzern, die Best Practices im Prompt Engineering für mehrere Sprachen wie GPT-4 und Stable Diffusion zu erlernen. Die Dozenten diskutieren die Vor- und Nachteile verschiedener großer Sprachmodelle und leiten die Benutzer an, ihr Wissen in 15 realen Projekten anzuwenden.

Kandidaten, die eine Karriere in der KI anstreben, können auch etwas über Python-Codierungsmuster lernen, um KI zu skalieren, während sie als Sofortelektroniker arbeiten. Der Kurs umfasst 89 herunterladbare Ressourcen, und Sie werden auch einige Aufgabenstellungen zu lösen haben.

Schlüssel-Lehrplan

Einführung

Fünf Prinzipien des Prompting

Fortgeschrittene und Standard-Prompt-Techniken

Prompt-Optimierung

KI-Textmodell-Projekte

9. Elvis Saravia: Prompt Engineering Leitfaden

Kursleiter: Elvis Saravia

Dauer: 1-2 Wochen

Preisgestaltung:_ Kostenlos Website besuchen Elvis Saravia bietet fundiertes Wissen über Prompt-Engineering für diejenigen, die ihre Kenntnisse auf diesem Feld erweitern möchten. Dieser Leitfaden behandelt mehrere Kernthemen, wie LLM-Einstellungen, Prompt-Elemente und indirektes Schließen. Er enthält Forschungsarbeiten über KI-Halluzinationen und Jailbreaking, um einen besseren Expertenüberblick über die Arbeit der aktuellen LLMs zu geben.

Schlüssel Lehrplan

Einführung

Techniken

Anwendung

Modelle

Risiken und Missbräuche

Forschungsergebnisse

10. Maximilian Vogel: Free Prompt Engineering Kurs

Kursleiter(in): Maximilian Vogel

Dauer: 1 Stunde

Preisgestaltung:_ Frei Website besuchen Der letzte Kurs auf der Liste ist für alle, die unter Zeitdruck stehen. Dieser einstündige Basisleitfaden ist für alle gedacht, die gerade erst angefangen haben oder sich ein Einstiegswissen wünschen. Maximilian erklärt eine Vielzahl von Prompt-Techniken und Vorlagen und hilft Anfängern zu verstehen, wie sie verschiedene Prompt-Ansätze und eine klare Sprache verwenden können, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Uns gefällt, dass dieser Kurs in einer leicht verständlichen Sprache gehalten ist, die den Leser nicht mit Fachchinesisch verwirrt.

Schlüssel zum Lehrplan

Schreiben von beschreibenden Anweisungen

Überlegungen zur Gedankenkette

Verwendung von Vorlagen für Aufforderungen

Formatieren von Prompts

Multi-Prompt-Ansatz

Mit ClickUp jedes Mal meisterhafte Eingaben abfragen

Das Schreiben von präzisen und treffsicheren Prompts ist unerlässlich, um das Beste aus jedem großen Sprachmodell herauszuholen. Es ist jedoch nicht immer möglich, lange Stunden in Kurse zu investieren, wenn Sie sofort fachkundige Prompts benötigen.

Genau das ist der Punkt ClickUp eine End-to-End-Produktivitätslösung, kommt ins Spiel. Als KI-gestützte Arbeitsplattform bietet ClickUp eine Vielzahl von Vorlagen für die schnelle Nachverfolgung alltäglicher Aufgaben, einschließlich Interaktionen mit generativen KI-Tools wie ChatGPT - und über Anwendungsfälle wie Personalmanagement und Bildung hinweg.

Nutzen Sie KI-gesteuerte Beratung und Inhalte für Ihr Team mit den ClickUp ChatGPT Prompt Templates

Zugriff auf kuratierte Prompt-Bibliotheken mit ClickUp's KI-Prompt-Vorlagen

Sie können kostenlos zugreifen KI-Vorlagen direkt aus der Vorlagenbibliothek von ClickUp, die über 1.000+ Optionen um sowohl KI- als auch nicht KI-bezogene Arbeit zu unterstützen. Erkunden wir drei Optionen für das Produktmanagement, projektmanagement , und Technik, die die Verwendung von ChatGPT und ähnlichen Tools durch Ihr Team beeinflussen können.

ClickUp ChatGPT-Eingabeaufforderungen für das Produktmanagement

Verwenden Sie die ChatGPT-Vorlage für Produktmanagement, um Aufgaben zu automatisieren und jeden Aspekt Ihrer Arbeit zu meistern

Ertrinken Sie in Marktdaten, Benutzer-Feedback und endlosen Zu erledigen-Listen? Als Produktmanager kann sich der Druck, außergewöhnliche Ideen für Produktfeatures zu entwickeln, überwältigend anfühlen. Befreien Sie sich von diesem Chaos mit der ClickUp ChatGPT Vorlage für das Produktmanagement .

Mit 130+ leistungsstarken Prompts für durchgängige Aufgaben hilft Ihnen diese ClickUp-Vorlage dabei:

Verstehen Sie Ihredie Bedürfnisse Ihrer Kunden und Wünsche mit Prompt-Variationen, die Schmerzpunkte und relevante Lösungen aufzeigen

Brainstorming innovativer Strategien mit Prompt-Sets, die Faktoren wie Preisgestaltung und Benutzererfahrung berücksichtigen

Erstellen Sieprodukt-Roadmaps und erzeugen Strategien zum Abschließenentwicklungsphasen oder Sprints innerhalb von Fristen

Alle Prompts werden unter Berücksichtigung der technischen Aspekte von LLMs und der Art und Weise, wie sie Daten verarbeiten, entworfen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp ChatGPT-Eingabeaufforderungen für Projektmanagement

Die Vorlage bietet 190+ ChatGPT-Prompts zur Generierung von Ideen und Inhalten für das Projektmanagement von Six Sigma

Projektmanagement kann schnell zu einem Datenüberflutungsszenario mit gesättigten Ideenpools werden. Mit der ClickUp ChatGPT Vorschläge für Projektmanagement Vorlage können Sie jetzt ihre Produktivität steigern und Ihre Managementfähigkeiten um das Zehnfache!

Diese umfassende Vorlage hilft bei der Bewältigung zahlreicher Herausforderungen im Produktmanagement, indem sie 190+ Eingabeaufforderungen bereitstellt, die..:

Risiken zu identifizieren und zu minimieren in jeder Art von Projekt und skizzieren Sie die besten Möglichkeiten, die Dinge innerhalb der Fristen voranzutreiben

Ideen entwickelnkommunikations-Flows zwischen den Mitgliedern des Teams, damit alle auf der gleichen Seite sind

Sehen Sie, wie man ein System fürnachverfolgung des Fortschritts in jedem Projekt (basierend auf einfachen Eingaben)

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp ChatGPT Aufforderungen für die Technik

Verwenden Sie die ChatGPT-Vorlage für Ingenieure, um die Vorteile von ChatGPT für Ihre Arbeit zu nutzen

Sie können besser verstehen, was Ingenieure zu erledigen haben, wenn Sie sich mit der ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für Ingenieure Vorlage .

Anstatt mit verschiedenen KI Coding Tools mit dieser Vorlage können Prompt-Ingenieure mit Hilfe von 200+ Prompts, kategorisiert in 12+ Anwendungsfälle, einschließlich KI-Coding, kommunikative und operative Herausforderungen meistern, fehlerberichte datenanalyse, technische Spezifikationen und Sprint-Retrospektiven.

Sie können sogar technische Schreibanweisungen nutzen, um professionelle Benutzerhandbücher, Angebote und Forschungsberichte zu erstellen.

Diese Vorlage ist mehr als nur eine Aufforderung. Sie erhalten:

Benutzerdefinierte Ansichten zur Visualisierung Ihrer Projekte in verschiedenen Formaten wie Board- oder Gantt-Ansicht für optimale Organisation undaufgabenmanagement* Zeiterfassung, Tags, Beziehungen und Zeitschätzungen für die Durchführung beliebiger technischer Projekte

Das Beste daran ist, dass Sie die Eingabeaufforderungen von ClickUp beobachten und Ihr Wissen darüber, wie die Eingabeaufforderungen funktionieren, mit der Zeit verbessern können. ✌️

Diese Vorlage herunterladen

Es gibt noch mehr! Vereinfachen Sie Ihren Tag mit ClickUp Brain, einem KI-Assistenten zur Maximierung der Effizienz

Mit ClickUp's eigenem neuronalen KI-Netzwerk, ClickUp Gehirn können Sie oder Ihr Team produktiv bleiben bei einer Vielzahl von Aufgaben. Es ist ein generativer KI-Assistent, der helfen kann bei erstellung von Inhalten , Ideenfindung und Wissensmanagement.

Mit ClickUp Brain müssen Sie nicht mehr über Prompts nachdenken. Es enthält 100+ branchenspezifische, forschungsgestützte Prompts, die verschiedene Rollen in einem Projekt-Team unterstützen. Starten Sie einfach das KI-Tool und wählen Sie Ihre bevorzugten Prompts aus, um Zeitleisten, Berichte, Meeting-Agenden und vieles mehr zu erstellen!

Verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, um mit Reprompting in ClickUp AI schneller zu besseren Inhalten zu gelangen

So sparen Sie Zeit beim Schreiben von E-Mails, meeting-Notizen zusammenfassen und Projektdokumente, notizen zu Live-Transkripten von Meetings und sogar die Erstellung kreativer Blogbeiträge und landing Pages . ClickUp's integrationen mit anderen Tools für die Arbeit sind genau das Richtige für Profis, um Dinge rechtzeitig zu erledigen!

Darüber hinaus ist das neuronale Netzwerk von ClickUp Brain das erste der Welt, das all Ihre Aufgaben, Prozesse, Dokumente und Workflow-Kommunikation miteinander verbindet - und damit zu einer interaktiven Wissensdatenbank wird. Benutzer können Antworten mit einfachen Spracheingaben extrahieren, wie zum Beispiel:

Was ist das Ziel dieser Aufgabe?

woran hat Terry letzte Woche gearbeitet?_

wie funktioniert der Revisionsprozess in unserem Unternehmen?_Zu erledigen

Was sind dieSOPs für die Qualitätsbewertung?

Fassen Sie Notizen zu Meetings zusammen und verwandeln Sie sie in umsetzbare Elemente mit ClickUp Brain

Wie die Beherrschung von Prompt Engineering Ihre Karriere vorantreiben kann

Die Beherrschung von Prompt-Engineering kann zu spannenden Entwicklungen in Ihrer KI-Karriere führen und Ihnen weitere Möglichkeiten eröffnen:

KI-Forschung und -Entwicklung: Forschungs- und Entwicklungsexperten, die mit fortgeschrittenen Prompting-Fähigkeiten ausgestattet sind, können das volle Potenzial von KI-Systemen in verschiedenen Bereichen freisetzen, wierationalisierung von Workflows und Senkung der Kosten für Forschung und Betrieb Datenanalyse: Datenwissenschaftler verwenden generative KI-Modelle für Aufgaben wie Datensynthese oder Vorhersagemodellierung. Ein starkes Prompt-Engineering befähigt sie, diese Modelle für bestimmte Aufgaben zu optimieren* business-Ziele *um wertvolle und relevante Erkenntnisse zu gewinnen Chatbot-Entwicklung und -Vermarktung: Chatbots und KI in der Unterhaltung leben von kohärenten Antworten. Fachleute, die sich mit Prompt-Engineering auskennen, können dabei helfen, markenorientierte Antworten zu geben,*wirkungsvolle Inhalte mit KI-Tools*und den ROI ihrer technischen Investitionen maximieren

Schlüssel zum Erfolg

Die KI-Revolution ist da, und der Schlüssel zur Optimierung ihres Potenzials liegt in Ihrer Fähigkeit, Prompts zu nutzen. Sind Sie bereit, sich als Prompt-Ingenieur weiterzubilden? Suchen Sie nicht weiter als die erstaunlichen Kurse, die wir besprochen haben, und ClickUp, Ihre ultimative Plattform für die Beherrschung von Prompt Engineering durch Praxis. 💗

Mit benutzerdefinierten Vorlagen, ChatGPT-Prompts, hilfe-Dokumente und einer nativen generativen KI bietet ClickUp mehrere Möglichkeiten, Ihre KI-Kenntnisse zu verbessern! Registrieren Sie sich noch heute und nutzen Sie Prompts, die einfach klicken!

Allgemeine FAQs

1. Wie lange dauert es, die Eingabeaufforderungstechnik zu erlernen?

Um Prompt-Engineering zu beherrschen, benötigen Sie möglicherweise zwei bis drei Monate. Die Dauer kann jedoch je nach Ihrem Lerntempo und Ihrem Engagement variieren.

2. Hat die Souffleurtechnik eine Zukunft?

Mit den rasanten Fortschritten in der KI und großen Sprachmodellen hat sich Prompt-Engineering zu einer entscheidenden Fähigkeit entwickelt. Die Nachfrage nach ChatGPT-Prompt-Engineering-Fachleuten ist in den letzten fünf Jahren sprunghaft angestiegen - Prompt-Ingenieure mit hohen KI-Kenntnissen und praktischer Erfahrung können einen jährlichen gehaltsstufen von $330.000+ .

3. Ist Souffleurtechnik leicht zu lernen?

Es ist ein schrittweiser Prozess, sich auf diesem Feld zurechtzufinden. Sie werden nicht überall ein spezielles Institut für Souffleurtechnik finden. Die Bewerber müssen die richtigen Kurse belegen und ihre Fähigkeiten durch theoretische und praktische Studien entwickeln.