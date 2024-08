die 10 besten GPT3-Alternativen mit KI-Schreibfunktionen im Jahr 2024

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als das Schreiben durch die Beschränkungen der menschlichen Kreativität und der Zeit limitiert war?

Das Aufkommen von GPT-3 hat unsere Beziehung zu Wörtern und KI neu gestaltet.

Vorbei sind die Zeiten sich wiederholender, uninspirierter Texte; die bahnbrechende Technologie von GPT-3 hat unsere Herangehensweise an die Erstellung von Prosa revolutioniert und einen Schub an Kreativität und Effizienz ausgelöst.

Im Jahr 2024 dreht sich alles um die Suche nach GPT3-Alternativen, von denen jede darum wetteifert, dieser Geschichte eine einzigartige Wendung zu geben.

Aber warum nach anderen Optionen suchen?

Diese Konkurrenten spiegeln nicht nur die Talente von GPT-3 wider, sondern bringen auch ihr eigenes Flair in die Tabelle ein. Sie decken ein ganzes Array von Anforderungen an die Verarbeitung und Generierung natürlicher Sprache ab. Die Landschaft ist reich an Optionen für kreatives Schreiben, maschinelle Übersetzung oder anspruchsvolle KI-Modelle.

Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Alternativen, die die KI-Landschaft neu definieren.

Worauf sollten Sie bei GPT3-Alternativen achten?

Bei der Suche nach GPT3-Alternativen sollten Sie sich von mehreren wichtigen Faktoren leiten lassen. Dazu gehören:

Modellgröße und -komplexität: Suchen Sie nach Modellen mit verschiedenen Parametern für komplexe Sprachaufgaben. Berücksichtigen Sie auch die erforderliche Rechenleistung Sprachunterstützung: Stellen Sie sicher, dass das Modell mehrere Sprachen unterstützt, wenn Sie mehrsprachige Funktionen benötigen Leistung: Bewerten Sie, wie gut das Modell Aufgaben erfüllt, die für Ihre Bedürfnisse relevant sind, z. B. Texterstellung, KI für Unterhaltungen oder logisches Schlussfolgern Training und Feinabstimmung: Prüfen Sie, ob das Modell eine Feinabstimmung Ihrer spezifischen Daten ermöglicht, um seine Effektivität für Ihren Anwendungsfall zu erhöhen Open-Source vs. proprietär: Open-Source-Modelle bieten mehr Anpassungsmöglichkeiten und Community-Support, während proprietäre Modelle möglicherweise besseren Support und Stabilität bieten Ethische Erwägungen: Überlegen Sie, wie das Modell mit sensiblen Daten umgeht und wie es mit ethischen KI-Praktiken umgeht.

Die 10 besten GPT3-Alternativen für das Jahr 2024

Hier sind die 10 besten Alternativen, die eine einzigartige Mischung aus Innovation, Effizienz und speziellen Features bieten. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Einstellung neuer Maßstäbe für die Erzeugung und das Verständnis natürlicher Sprache.

1. ClickUp

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verbessern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr ClickUp revolutioniert aufgabenmanagement und kreative Prozesse mit seinen fortschrittlichen KI-Features. Die KI-Fähigkeiten verbessern das Schreiberlebnis erheblich und unterstützen den Benutzer bei der effizienten Erstellung und Verwaltung von Aufgaben. Diese KI-Integration erstreckt sich auf ClickUp Dokumente das bei der Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten hilft und den Dokumentationsprozess vereinfacht.

Darüber hinaus erleichtert die KI von ClickUp Sitzungen für Ideenfindung und Brainstorming und versorgt die Benutzer mit intelligenten Vorschlägen und Erkenntnissen, die die Kreativität fördern.

ClickUp beste Features

ClickUp AI kann unendlich viele Dokumenttypen wie Projektbeschreibungen, Pläne und andere Dokumente erstellen, um Ihren Workflow zu beschleunigen KI-unterstützte Schreibhilfe: Hilft bei der Erstellung und Verfeinerung von Inhalten für E-Mails, Berichterstellung und kreatives SchreibenKI-gesteuerte Tools für Ideenfindung und Brainstorming: Erleichtert kreative Sitzungen mit intelligenten Vorschlägen und ErkenntnissenKI-Tools für soziale Medien: Optimiert die Verwaltung sozialer Medien und die Erstellung von InhaltenVerbesserte Erstellung von Aufgaben durch KI: Intelligente Erstellung und Verwaltung von Aufgaben, verbesserte Organisation und Effizienz

Verwenden Sie ClickUp AI, um auf Knopfdruck automatisch Aufgabenaktualisierungen, Zusammenfassungen und mehr zu erstellen KI-Inhaltsgenerator: Automatisiert die Erstellung von Inhalten für verschiedene PlattformenGliederungsgeneratoren: Rationalisiert den Prozess der Erstellung strukturierter Gliederungen für Projekte und DokumenteWorkflow-Vorlagen: Bietet anpassbare Vorlagen zur Verbesserung der Effizienz des WorkflowsProduktivitätssteigernde Features: Bietet Tools und Integrationen zur Maximierung der Produktivität

ClickUp Limits

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve, um alle Features vollständig nutzen zu können

Die Integration mit bestimmten externen Tools könnte verbessert werden

ClickUp Preise

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen gegen einen Aufpreis von $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Writesonic

über Writesonic

Writesonic ist ein führender GPT3-Alternative und bietet eine Reihe von Tools zur Erstellung und Verbesserung von Inhalten. Sie erhalten fortschrittliche KI-Funktionen für das Schreiben, die Unterhaltung und das kreative Brainstorming. Writesonic hilft Benutzern bei der schnellen Erstellung hochwertiger Texte und ist damit ein wertvolles Hilfsmittel.

Writesonic beste Features

Chatsonic: Ein herausragendes Feature für die Erstellung von Inhalten: Chatsonic ähnelt ChatGPT, verfügt jedoch über zusätzliche Funktionen wie die Integration der Google-Suche, die einen Datenzugriff in Echtzeit ermöglicht, und die KI-Bildgenerierung

Ein herausragendes Feature für die Erstellung von Inhalten: Chatsonic ähnelt ChatGPT, verfügt jedoch über zusätzliche Funktionen wie die Integration der Google-Suche, die einen Datenzugriff in Echtzeit ermöglicht, und die KI-Bildgenerierung Aktuelle sachliche Antworten: Mit seiner Google-Integration bietet Writesonic aktuelle Informationen und Referenzen, die für Ersteller von Inhalten, die die neuesten Daten benötigen, unerlässlich sind

Mit seiner Google-Integration bietet Writesonic aktuelle Informationen und Referenzen, die für Ersteller von Inhalten, die die neuesten Daten benötigen, unerlässlich sind Umfangreiche Prompt-Bibliothek: Über 1.000 Prompts stehen für verschiedene Anwendungsfälle zur Verfügung, was für Marketing und Vertrieb von Vorteil ist

Über 1.000 Prompts stehen für verschiedene Anwendungsfälle zur Verfügung, was für Marketing und Vertrieb von Vorteil ist Mehrsprachigkeit: Writesonic überwindet Sprachbarrieren und ist damit ein vielseitiges Tool für die weltweite Ansprache des Publikums

Writesonic Grenzen

Für Benutzer, die mit KI-Tools noch nicht vertraut sind, kann eine gewisse Einarbeitung erforderlich sein

Die Tiefe der generierten Inhalte kann je nach Komplexität der Aufgabe variieren

Preise für Writesonic

Free Plan: $0 pro Monat, 10.000 Wörter/Monat, GPT 3.5 Modell

$0 pro Monat, 10.000 Wörter/Monat, GPT 3.5 Modell Freelancer-Plan: $16/Monat (jährliche Zahlung) oder $20/Monat (monatliche Zahlung), unbegrenzte Wörter, nur GPT 3.5-Modell

$16/Monat (jährliche Zahlung) oder $20/Monat (monatliche Zahlung), unbegrenzte Wörter, nur GPT 3.5-Modell Plan für kleine Teams: Ab $33/Monat für 400.000 Wörter, Modelle GPT 3.5, GPT 4 und GPT 4-32K

Ab $33/Monat für 400.000 Wörter, Modelle GPT 3.5, GPT 4 und GPT 4-32K Enterprise Plan: $500+ pro Monat, benutzerdefinierte Pakete verfügbar

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (1.840 Bewertungen)

: 4.8/5 (1.840 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1.792 Benutzerbewertungen)

3. Jasper.KI

über Jasper

Jasper.AI, ein hervorragender Kandidat unter den GPT3-Alternativen, ist auf Geschäfte zugeschnitten, die fortschrittliche KI-Funktionen benötigen. Es wurde entwickelt, um die Produktivität bei der Erstellung von Inhalten zu steigern, von der Ideenfindung bis zum Abschluss. Es ist das ideale Tool für alle, die Texte erstellen oder mit einem KI-gesteuerten Chatbot interagieren möchten.

Jasper.KI beste Features

Expansive Wissensdatenbank : Jasper.AI verfügt über ein umfangreiches Wissen aus Milliarden von Webquellen und ist damit in der Lage, komplexe Themen mit einem detaillierten Verständnis zu diskutieren

: Jasper.AI verfügt über ein umfangreiches Wissen aus Milliarden von Webquellen und ist damit in der Lage, komplexe Themen mit einem detaillierten Verständnis zu diskutieren Konversations-KI-Schnittstelle: Die benutzerfreundliche Schnittstelle von Jasper.Chat vereinfacht die Interaktion mit der KI und macht sie zugänglicher und ansprechender

Die benutzerfreundliche Schnittstelle von Jasper.Chat vereinfacht die Interaktion mit der KI und macht sie zugänglicher und ansprechender Kontextuelles Gedächtnis: Seine Fähigkeit, sich an frühere Interaktionen in einem Chat zu erinnern, sorgt für einen kohärenteren und kontextbewussten Flow der Unterhaltung

Seine Fähigkeit, sich an frühere Interaktionen in einem Chat zu erinnern, sorgt für einen kohärenteren und kontextbewussten Flow der Unterhaltung Vielfältige Erstellung von Inhalten: Jasper Chat zeichnet sich durch die Erstellung eines breiten Bereichs von Inhalten aus, von Blogbeiträgen bis hin zu Skripten, was seine KI-Fähigkeiten noch vielseitiger macht

Jasper.KI Limits

Spezifität der Anweisungen: Jasper benötigt möglicherweise präzise Anweisungen, um beste Ergebnisse zu erzielen, insbesondere bei komplexen Aufgaben

Preise für Jasper.AI

Ersteller Plan: $39 pro Monat

$39 pro Monat Teams Plan: $99 pro Monat

$99 pro Monat Business-Plan: Details zu den Preisen erhalten Sie auf Anfrage beim Vertrieb

Jasper.KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,232 Bewertungen)

4.7/5 (1,232 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,819 Bewertungen)

4. Google BARD

über Google Barde Unter den GPT3-Alternativen sticht Google BARD als leistungsfähiges großes Sprachmodell hervor, das entwickelt wurde, um den steigenden Anforderungen der Verarbeitung und Generierung natürlicher Sprache gerecht zu werden. Seine Fähigkeiten bei der Bewältigung eines breiten Arrays natürlichsprachlicher Aufgaben machen es zu einer ersten Wahl für alle, die Alternativen zu GPT3 suchen.

Google Bard beste Features

Fortgeschrittenes Verständnis natürlicher Sprache: BARD versteht und generiert natürliche Sprache und eignet sich daher für eine Vielzahl von Bereichen, von der KI für Unterhaltungen bis zur Erstellung von Inhalten

BARD versteht und generiert natürliche Sprache und eignet sich daher für eine Vielzahl von Bereichen, von der KI für Unterhaltungen bis zur Erstellung von Inhalten Mehrsprachiger Support : Dieses Modell unterstützt mehrere Sprachen und ist somit vielseitig einsetzbar

: Dieses Modell unterstützt mehrere Sprachen und ist somit vielseitig einsetzbar Tiefes Lernen und auf neuronalen Netzen basierende Technik: BARD nutzt modernste Deep-Learning-Methoden und bietet eine überragende Leistung bei Sprachaufgaben

Google Bard Limits

Ressourcenintensiv: Es erfordert eine erhebliche Rechenleistung, die möglicherweise nicht für alle Benutzer machbar ist

Es erfordert eine erhebliche Rechenleistung, die möglicherweise nicht für alle Benutzer machbar ist Komplexe Integration: Die Integration von BARD in bestehende Systeme kann für Benutzer ohne technische Kenntnisse eine Herausforderung darstellen

Google Bard Preise

Google Bard ist völlig kostenlos und hat kein Limit für die Anzahl der Fragen, die Benutzer stellen können

Google Bard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (32 Bewertungen)

4.3/5 (32 Bewertungen) Capterra: Bewertung nicht verfügbar

5. Kopie.KI

über Kopie.ai Copy.AI ist 2024 eine bemerkenswerte GPT3-Alternative für alle, die eine KI-gestützte Lösung für die Texterstellung und verschiedene sprachliche Aufgaben benötigen. Es nutzt ein umfangreiches Sprachmodell, um menschenähnlichen Text zu erstellen, und ist damit die erste Wahl für private und berufliche Schreibaufgaben.

Copy.ai beste Features

KI-gesteuerte Texterstellung : Copy.AI zeichnet sich durch die Erstellung kreativer und ansprechender Inhalte aus, von Blogbeiträgen bis hin zu Marketingtexten, und nutzt dabei fortschrittliche Techniken zur Generierung natürlicher Sprache

: Copy.AI zeichnet sich durch die Erstellung kreativer und ansprechender Inhalte aus, von Blogbeiträgen bis hin zu Marketingtexten, und nutzt dabei fortschrittliche Techniken zur Generierung natürlicher Sprache Natürliche Sprachverarbeitung (NLP): Das Tool ist mit hochentwickelter NLP-Technologie ausgestattet, die es ihm ermöglicht, Sprache zu verstehen und für verschiedene Aufgaben effektiv zu manipulieren

Das Tool ist mit hochentwickelter NLP-Technologie ausgestattet, die es ihm ermöglicht, Sprache zu verstehen und für verschiedene Aufgaben effektiv zu manipulieren Benutzerfreundliche Oberfläche für nicht-technische Benutzer: Die Plattform ist so konzipiert, dass auch Benutzer mit wenig oder gar keinem technischen Hintergrund die Leistung eines umfangreichen Sprachmodells für die Texterstellung nutzen können

Grenzen von Copy.AI

Tiefe der Inhaltserstellung: Während die Plattform für kurze Formulare gut geeignet ist, könnte sie bei der Erstellung von tiefer gehenden, langen Formularen Schwierigkeiten haben

Während die Plattform für kurze Formulare gut geeignet ist, könnte sie bei der Erstellung von tiefer gehenden, langen Formularen Schwierigkeiten haben Anpassungsmöglichkeiten: Es gibt Limits bei der Feinabstimmung der KI auf bestimmte Schreibstile oder branchenspezifischen Jargon

Preise für Copy.AI

Free Plan: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Pro Plan : $36 pro Monat (jährliche Abrechnung: $432)

: $36 pro Monat (jährliche Abrechnung: $432) Team Plan : $186 pro Monat (jährliche Abrechnung: $2.232)

: $186 pro Monat (jährliche Abrechnung: $2.232) Wachstumsplan : 1.000 US-Dollar pro Monat (jährliche Abrechnung: 12.000 US-Dollar)

: 1.000 US-Dollar pro Monat (jährliche Abrechnung: 12.000 US-Dollar) Skala Plan : 3.000 US-Dollar pro Monat (jährliche Abrechnung: 36.000 US-Dollar)

: 3.000 US-Dollar pro Monat (jährliche Abrechnung: 36.000 US-Dollar) Benutzerdefinierter Enterprise-Plan: Preise erhalten Sie auf Anfrage beim Vertrieb

Copy.AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (176 Bewertungen)

6. DialoGPT

über DialoGPT DialoGPT ist ein wichtiger Akteur unter den GPT3-Alternativen, insbesondere für diejenigen, die fortgeschrittene Fähigkeiten in der KI für Unterhaltungen suchen. Als umfangreiches Sprachmodell, das mit Schwerpunkt auf Dialogen entwickelt wurde, bietet es nuancierte und dynamische Interaktionen, was es zu einer ersten Wahl für KI-gesteuerte Chatbots und konversationelle Schnittstellen macht.

DialoGPT beste Features

Erweiterte Konversationsfähigkeiten: DialoGPT zeichnet sich durch die Generierung von menschenähnlichem Text aus und bietet realistische und fesselnde Dialogerlebnisse

DialoGPT zeichnet sich durch die Generierung von menschenähnlichem Text aus und bietet realistische und fesselnde Dialogerlebnisse Feinabstimmung für spezifischen Kontext: Feinabstimmung des Modells für spezifische Szenarien, um die Effektivität bei verschiedenen Aufgaben der natürlichen Sprachverarbeitung zu erhöhen

Feinabstimmung des Modells für spezifische Szenarien, um die Effektivität bei verschiedenen Aufgaben der natürlichen Sprachverarbeitung zu erhöhen Verarbeitung von Unterhaltungen mit mehreren Gesprächsrunden: Es verwaltet geschickt Unterhaltungen mit mehreren Gesprächsrunden, wobei es den Kontext über mehrere Gespräche hinweg versteht und auf ihn reagiert

Es verwaltet geschickt Unterhaltungen mit mehreren Gesprächsrunden, wobei es den Kontext über mehrere Gespräche hinweg versteht und auf ihn reagiert Skalierbarkeit für große Modelle: Dieses Modell kann skaliert werden, um große Mengen an Unterhaltungen zu verarbeiten, wodurch es sich für umfangreiche KI-Forschung und -Anwendungen eignet

DialoGPT Grenzen

Rechenleistungsanforderungen: Seine ausgefeilten Fähigkeiten können erhebliche Rechenressourcen erfordern

Preise für DialoGPT

DialoGPT ist ein Open-Source-Modell, das weithin ohne direkte Kosten zugänglich ist. Die Implementierung in großen Systemen kann jedoch infrastrukturbezogene Kosten verursachen

DialoGPT-Bewertungen und Rezensionen

Als Open-Source-Projekt verfügt DialoGPT nicht über standardisierte Bewertungen wie kommerzielle Produkte. Die KI-Community schätzt DialoGPT für seine Fähigkeiten in der Unterhaltung

7. LaMDA

über Google LaMDa Googles LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) stellt einen bedeutenden Sprung bei den GPT3-Alternativen dar. LaMDA wurde entwickelt, um menschenähnlichen Text als großes Sprachmodell zu generieren, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Fähigkeiten von KI in der Unterhaltung liegt.

Es wurde entwickelt, um einen großen Bereich von Themen zu verstehen und darauf zu reagieren, was es zu einer idealen Wahl für diejenigen macht, die ein anspruchsvolles Sprachmodell für verschiedene Anwendungen suchen.

LaMDA beste Features

Erweiterte Konversationsfähigkeiten: LaMDA zeichnet sich durch natürlichere und offenere Unterhaltungen aus und setzt damit einen neuen Standard in der konversationellen KI

LaMDA zeichnet sich durch natürlichere und offenere Unterhaltungen aus und setzt damit einen neuen Standard in der konversationellen KI Umfassendes Themenverständnis: Dieses Modell befasst sich mit einem breiten Array von Themen und liefert relevante und kontextgerechte Antworten

Dieses Modell befasst sich mit einem breiten Array von Themen und liefert relevante und kontextgerechte Antworten Feinabstimmung für spezielle Anwendungsfälle: LaMDA kann für bestimmte Anwendungen feinabgestimmt werden, um die Leistung in speziellen Bereichen wie Kundenservice oder kreatives Storytelling zu verbessern

LaMDA kann für bestimmte Anwendungen feinabgestimmt werden, um die Leistung in speziellen Bereichen wie Kundenservice oder kreatives Storytelling zu verbessern Mehrsprachiger Support: Unterstützt mehrere Sprachen und ist damit eine vielseitige Wahl für globale Anwendungen

LaMDA Grenzen

Ressourcenintensiv: Da es sich um ein groß angelegtes Modell handelt, ist für eine optimale Leistung eine erhebliche Rechenleistung erforderlich

Da es sich um ein groß angelegtes Modell handelt, ist für eine optimale Leistung eine erhebliche Rechenleistung erforderlich Beschränkter öffentlicher Zugang: Derzeit ist der Zugang zu LaMDA im Vergleich zu einigen anderen Modellen stärker eingeschränkt, was seine Verfügbarkeit für eine breite Nutzung limitiert

LaMDA-Preise

Bis jetzt hat Google noch keine Details zu den Preisen von LaMDA bekannt gegeben. Es wird hauptsächlich intern und in ausgewählten Google-Produkten verwendet

LaMDA-Bewertungen und Rezensionen

Aufgrund der begrenzten öffentlichen Verfügbarkeit von LaMDA gibt es noch keine Bewertungen und Rezensionen von Benutzern. Es hat jedoch in der KI-Forschungsgemeinschaft bemerkenswerte Aufmerksamkeit und Beifall erhalten

8. Umarmendes Gesicht

über Gesicht umarmen Hugging Face hat sich als ein bemerkenswerter Anwärter auf GPT3-Alternativen erwiesen. Es handelt sich um ein KI-Startup, das für seine bedeutenden Beiträge bekannt ist. Hugging Face wendet sich an alle, die robuste, quelloffene Optionen für umfangreiche Sprachmodelle suchen, und bietet einen breiten Bereich an vortrainierten Modellen.

Hugging Face beste Features

Vielfältiger Bereich an vortrainierten Modellen: Es bietet Zugang zu einer Vielzahl von Sprachmodellen, einschließlich großer Sprachmodelle und autoregressiver Modelle, die für eine Vielzahl von Aufgaben in natürlicher Sprache geeignet sind

Es bietet Zugang zu einer Vielzahl von Sprachmodellen, einschließlich großer Sprachmodelle und autoregressiver Modelle, die für eine Vielzahl von Aufgaben in natürlicher Sprache geeignet sind Natürliches Sprachverständnis und -generierung: Ihre Modelle sind in der Lage, menschenähnlichen Text zu produzieren, was für KI in der Unterhaltung, Texterstellung und mehr nützlich ist

Ihre Modelle sind in der Lage, menschenähnlichen Text zu produzieren, was für KI in der Unterhaltung, Texterstellung und mehr nützlich ist Flexibel für Forschung und Entwicklung: In wissenschaftlichen Forschungs- und KI-Forschungsprojekten hoch geschätzt, bietet es Modelle, die für spezifische Deep-Learning-Aufgaben fein abgestimmt werden können

Hugging Face Einschränkungen

Komplexität für Anfänger: Der umfangreiche Bereich von Modellen und Features kann für Neulinge im Bereich NLP oder KI überwältigend sein

Der umfangreiche Bereich von Modellen und Features kann für Neulinge im Bereich NLP oder KI überwältigend sein Ressourcenanforderungen: Einige umfangreiche Modelle können eine erhebliche Rechenleistung erfordern, was für Benutzer mit weniger leistungsfähiger Hardware ein Limit darstellen kann

Preise für Umarmungsgesichter

HF hub (free plan) : Free

: Free PRO-Konto: $9/Monat

$9/Monat Enterprise hub: Ab $20/Benutzer/Monat

Ab $20/Benutzer/Monat Spaces-Hardware: Ab $0,05/Stunde

Ab $0,05/Stunde Endpunkte für Inferenzen: Ab $0,06/Stunde

Ab $0,06/Stunde Autozug: Ab $0/Modell

Hugging Face Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Capterra: Bewertung nicht verfügbar

9. Otter.KI

über Otter KI Otter.AI wird im Jahr 2024 eine der besten Alternativen zu GPT3 sein, insbesondere für diejenigen, die fortgeschrittene KI-Funktionen für Transkription und Spracherkennung suchen. Sein Schwerpunkt auf der Nutzung von KI für die Verarbeitung und Generierung natürlicher Sprache hebt es von anderen ab und macht es zu einem unverzichtbaren Tool für Fachleute und Geschäfte gleichermaßen.

Otter.KI beste Features

KI-unterstützte Transkription: Otter.KI zeichnet sich durch die hochpräzise Umwandlung von Sprache in Text unter Verwendung fortschrittlicher Sprachmodelle aus

Otter.KI zeichnet sich durch die hochpräzise Umwandlung von Sprache in Text unter Verwendung fortschrittlicher Sprachmodelle aus Echtzeit-Transkription : Durch die Fähigkeit, in Echtzeit zu transkribieren, ist es ideal für Meetings, Vorträge und Interviews

: Durch die Fähigkeit, in Echtzeit zu transkribieren, ist es ideal für Meetings, Vorträge und Interviews Stimmerkennung: Die KI der Plattform ist in der Lage, verschiedene Sprecher zu identifizieren und so die Klarheit und Benutzerfreundlichkeit von Transkriptionen zu verbessern

Die KI der Plattform ist in der Lage, verschiedene Sprecher zu identifizieren und so die Klarheit und Benutzerfreundlichkeit von Transkriptionen zu verbessern KI-gestützte Zusammenfassung: Otter.AI bietet ein Feature, um lange Unterhaltungen oder Dokumente zusammenzufassen, ein Beweis für sein ausgefeiltes Verständnis der natürlichen Sprache

Otter.AI bietet ein Feature, um lange Unterhaltungen oder Dokumente zusammenzufassen, ein Beweis für sein ausgefeiltes Verständnis der natürlichen Sprache Integration in virtuelle Meetings: Die KI lässt sich nahtlos in gängige Plattformen für virtuelle Meetings integrieren und bietet Live-Transkriptionen und Zusammenfassungen nach dem Meeting

Otter.KI Limits

Genauigkeit in lauten Umgebungen: Obwohl die KI sehr genau ist, kann ihre Leistung in sehr lauten Einstellungen schwanken

Obwohl die KI sehr genau ist, kann ihre Leistung in sehr lauten Einstellungen schwanken Eingeschränkte Sprachunterstützung: Derzeit wird hauptsächlich Englisch unterstützt, was eine Einschränkung für mehrsprachige Benutzer darstellen kann

Otter.AI Preise

Basic: Free

Free Pro: $10 USD pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

$10 USD pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Business : $20/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $20/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Otter.KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (128 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (65 Benutzerbewertungen)

10. Blüte

über Bloom Bloom ist eine robuste GPT3-Alternative, die sich als leistungsstarkes und vielseitiges großes Sprachmodell auszeichnet. Es wurde von Hugging Face's BigScience entwickelt und ist für verschiedene sprachliche Aufgaben konzipiert, wobei es beeindruckende Fähigkeiten in der Verarbeitung natürlicher Sprache demonstriert.

Bloom beste Features

Autoregressives Sprachmodell: Bloom ist ein autoregressives großes Sprachmodell, das kohärente und menschenähnliche Texte aus Aufforderungen erzeugt

Bloom ist ein autoregressives großes Sprachmodell, das kohärente und menschenähnliche Texte aus Aufforderungen erzeugt Vielseitige Texterzeugung: Über die Trainingsdaten hinaus erfüllt Bloom verschiedene Aufgaben zur Texterzeugung, indem es diese als Herausforderungen behandelt

Über die Trainingsdaten hinaus erfüllt Bloom verschiedene Aufgaben zur Texterzeugung, indem es diese als Herausforderungen behandelt Transformer-basierte Architektur: Dieses Modell nutzt eine transformer-basierte Sprachmodellstruktur, die für ihre Effektivität bei der Bewältigung umfangreicher sprachlicher Aufgaben bekannt ist

. Bloom Limitierungen

Lernkurve: Die schiere Größe des Modells stellt eine Lernherausforderung für neue Benutzer dar.

Bloom-Preise

Es handelt sich um ein Open-Source-Projekt und es gibt keine direkte Preisstruktur für den Zugriff auf das Modell selbst.

Bloom Bewertungen und Rezensionen

Bewertungen für Bloom auf G2 und Capterra sind nicht ohne weiteres verfügbar. Bloom ist auf diesen Plattformen möglicherweise nicht gelistet.

Die beste GPT3 Alternative für Sie

Zum Abschluss unserer Untersuchung der 10 besten GPT3-Alternativen im Jahr 2024 wird deutlich, dass der Bereich der KI und der Verarbeitung natürlicher Sprache nicht nur floriert, sondern sich auch in einem bemerkenswerten Tempo weiterentwickelt. Jede dieser Alternativen bringt einzigartige Stärken und Innovationen mit sich und verschiebt die Grenzen dessen, was in der KI-gestützten Kommunikation und Kreativität möglich ist.

Von der Verbesserung der Aufgabenverwaltung bis hin zu neuen Möglichkeiten der Mehrsprachigkeit sind diese Modelle mehr als nur tools; sie sind Partner auf unserem Weg zu einer effizienteren, ausdrucksstarken und verbundenen Welt. Mit dem technologischen Fortschritt bleibt eines gewiss: Die Zukunft der KI-Schriftstellerei ist hell, vielfältig und voller Potenzial.

Ob es nun ein reichhaltiges Array an Features oder die schiere Anpassungsfähigkeit ist, ClickUp ist eindeutig führend. Zu den bemerkenswerten Features kommt noch der KI-Aspekt hinzu, der Ihre Schreibfähigkeiten erweitert. Ein weiterer Aspekt, der die Attraktivität von ClickUp ausmacht, ist die Möglichkeit, mit verschiedenen Beteiligten und Aufgaben zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass das Ergebnis den Erwartungen entspricht. Unterschreiben heute kostenlos!