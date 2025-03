10 coole KI-Subreddits für Experten und Enthusiasten

Wenn es darum geht, Informationen im Internet aufzusaugen, sind nur wenige Websites so einflussreich wie Reddit. Die Plattform lockt Millionen von Benutzern mit ihren mehr als 100 000 aktiven Gemeinschaften und über 16 Milliarden Diskussionsthreads ! Es hat zwar seinen Anteil an niedlichen Katzenfotos und auf Produktivität ausgerichtete Gruppen stellen wir Ihnen heute einige beliebte Subreddits für künstliche Intelligenz (KI) vor, in denen Diskussionen über künstliche neuronale Netze, Deep Learning, natürliche Sprachverarbeitung und mehr stattfinden.

Es gibt Hunderte von KI-Subreddits mit unterschiedlichen Mitgliederzahlen, Inhaltsbereichen und Engagement-Levels. Die Navigation kann verwirrend sein, da sich viele Gruppen mehr auf das Freigeben von KI-generierten Inhalten oder Datenwissenschaft konzentrieren als auf die Diskussion von KI-Entwicklungen.

Aus diesem Grund haben wir eine Liste der Top 10 KI-bezogenen Subreddits zusammengestellt, die Sie erkunden sollten, um aktuelle Inhalte zu erhalten und mit anderen KI-Fans über aktuelle Themen, Auswirkungen und Ideen zu chatten! 🤖

Die 10 besten KI-Subreddits, denen man folgen sollte, um wertvolle und sachkundige Beiträge zu erhalten

Wir haben Dutzende von Subreddits durchforstet und die 10 besten Optionen herausgesucht, die wertvolle Informationen, Einblicke in Trends und ein fantastisches Engagement für KI-Technologie-Inhalte bieten. Von Datenwissenschaftlern bis hin zu Informatikern, von Neugierigen bis hin zu erfahrenen Experten - hier ist für jeden etwas dabei!

Über: Reddit Das Subreddit r/OpenAI widmet sich Diskussionen über OpenAI, ein privates Forschungslabor und das Unternehmen hinter beliebten KI-Angeboten wie ChatGPT, DALL-E 3 und GPT-4.

Dieses Subreddit hat eine riesige Community - mit 730.000+ Mitgliedern gehört es zu den Top 1% der Subreddits in Bezug auf die Größe.

r/OpenAI behandelt verschiedene Themen im Zusammenhang mit OpenAI, von den neuesten Ereignissen bis hin zu bahnbrechenden Entdeckungen, Anwendungen und Auswirkungen der Technologie, die dieses Labor entwickelt. Viele Mitglieder kommen hierher, um Hilfe oder Ratschläge von erfahreneren Benutzern zu erhalten.

Da die Gemeinschaft aus Experten und KI-Enthusiasten besteht, können Sie hier lesen und sich an konstruktiven Diskussionen beteiligen. Dies hilft Ihnen, neue Perspektiven zu entdecken und sich Ihre eigene Meinung auf der Grundlage eines großen Informationspools zu bilden.

Zum Beispiel, seit OpenAI GPTs eingeführt hat -benutzerdefinierte Versionen von ChatGPT für bestimmte Anwendungsfälle- im November 2023, viele Mitglieder haben ihre GPTs im Subreddit freigegeben und ihre Eindrücke mitgeteilt.

Hier ist, was ein Mitglied über einen GPTs-fähigen Make-Your-Own-Adventure-Chatbot freigegeben hat:

epic Quest ist ein cooler Chatbot, mit dem du deine eigenen Abenteuergeschichten schreiben kannst. Man kann sich in Fantasiegeschichten vertiefen, Detektivfälle lösen oder versuchen, aus Escape Rooms zu entkommen. Der Chatbot hält dich mit direkten Antworten auf Trab und verfolgt sogar deine Gesundheit, wie in Videospielen. Das Tolle daran ist, dass in den großen Momenten Bilder von DALL-E eingefügt werden. Du darfst dir aussuchen, was als Nächstes passiert. Außerdem scheut es sich nicht, ein paar starke Worte zu verwenden, um die Geschichte realer wirken zu lassen

schaut es euch an und lasst mich wissen, was ihr denkt!

Original Beitrag verknüpft

Über: Reddit Möchten Sie die neuesten Nachrichten auf dem Feld der KI mit einem eher allgemeinen Fokus lesen? Dann ist der Subreddit r/artificial genau das Richtige für Sie.

Mit über 500.000 Mitgliedern diskutiert diese Gemeinschaft täglich über KI-Nachrichten, die neuesten Fortschritte, KI-Generatoren und Chatbots sowie Unternehmen, die auf diesem Feld tätig sind. Benutzer sind auch willkommen, ihre Arbeit zu präsentieren und um Hilfe zu bitten.

Das Subreddit bietet einen wöchentlichen Megathread, in dem Sie einen Überblick über die neuesten Updates erhalten, aber die Beteiligung an diesen Threads ist in der Regel gering. Lebhaftere Diskussionen finden Sie in einzelnen Beiträgen über neue Modelle, Unternehmensentwicklungen und Konzepte wie KI-Governance.

Hier ist ein r/artificial-Beitrag, der sich mit dem Inhalt von Unternehmen beschäftigt:

google ist in Gesprächen, um Hunderte von Millionen Dollar in Character.AI zu investieren, da das schnell wachsende Chatbot-Startup für künstliche Intelligenz Kapital sucht, um Modelle zu trainieren und mit der Nachfrage der Benutzer Schritt zu halten

die Aktie von Microsoft erreichte am Freitag ein neues Allzeithoch, da sich das Unternehmen darauf vorbereitet, nächste Woche auf einer Konferenz seine neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz vorzustellen

ein Drittel der Unternehmen hat bereits Mitarbeiter aufgrund von KI entlassen

kI, die Gehirnscans liest, ist vielversprechend bei der Suche nach Alzheimer-Genen

Originalbeitrag verknüpft

Über: Reddit Interessieren Sie sich für alles, was mit Automatisierung zu tun hat? Dann sollten Sie regelmäßig im Subreddit r/Automate mitmachen. Diese Community hat über 125.000 Mitglieder und befasst sich mit Automatisierung, Robotik, additiver Fertigung, KI und low- bis No-Code-Plattformen . Es ist für alle, die die neuesten business Prozess Automatisierung trends oder Forschung auf diesem Feld zu erledigen.

Dieser Subreddit ist ein fantastischer Ort, um persönliche Projekte freizugeben und Benutzer einzuladen, Ihre Automatisierung auszuprobieren. Der Support, den Sie von der Community erhalten, ist in der Regel konstruktiv, zielführend und ermutigend.

Da r/Automate von Experten und Enthusiasten der Automatisierung frequentiert wird, ist es ein hervorragender Ort, um Mitarbeiter für Projekte zu finden.

Hallo!

ich habe gerade eine Datenagentur gegründet; wir helfen Startups und Businesses mit Datenautomatisierung, -integration, -transformation und Business Intelligence. Ich frage mich, ob jemand an einem Projekt mitarbeiten möchte

Grüße, Ibrahim

Ursprünglicher Beitrag verknüpfung Dieser Subreddit ist auch der richtige Ort, wenn Sie bei einem Projekt nicht weiterkommen und Unterstützung bei der Lösung eines Problems benötigen. Beispiel:

Abfrage: _Hallo, gibt es eine Möglichkeit, ein Signal an ein DPDT-Relais zu priorisieren? Ich baue einen Türöffner und möchte, dass das Relais wieder auf "offen" schaltet, wenn es gerade einen "Schließvorgang" ausführt

Antwort: _Es klingt, als bräuchten Sie eine SR-Verriegelung. Sie können sie dominant einstellen oder dominant zurücksetzen. Ihre offenen Bedingungen werden auf der dominanten Seite gespeichert und setzen die nicht-dominante Seite außer Kraft

Ursprünglicher Beitrag verknüpft

Über: Reddit KI ist ein breit gefächertes Feld mit verschiedenen Konzepten und Begriffen. Das Subreddit r/ArtificialInteligence ist Ihr Portal zu alles, was mit KI zu tun hat. Hier können Sie:

Lesen Sie über maschinelles Lernen und KI Entdecken Sie wertvolle Ressourcen und Plattformen

Diskutieren Sie mögliche Auswirkungen von KI

Erforschen Sie KI-Papiere und Forschung

Vertiefen Sie sich in überwachtes und unüberwachtes maschinelles Lernen Dieser Subreddit richtet sich an alle KI-Enthusiasten. Für diejenigen, die neu auf dem Feld sind, ist dieser Subreddit ein hervorragender Ausgangspunkt für die Erkundung einführender Konzepte. Experten mögen es, weil sie hier neue Ideen und Trends mit Gleichgesinnten diskutieren können.

Wenn Sie eine Empfehlung für ein KI-Tool für einen bestimmten Zweck suchen, können Sie sich an die Mitglieder des Subreddits wenden. Hier ist ein Benutzer, der nach einem KI-basierten Tool für rechtliche Analysen sucht:

_Ich habe vergeblich gesucht. Es sieht so aus, als ob KI derzeit in der Lage wäre, eine Reihe von Umständen zu erfassen und dann eine Analyse zu erstellen, wie das Gesetz mit Präzedenzfällen usw. anzuwenden ist

ich habe natürlich ChatGPT ausprobiert, und es erledigt sozusagen die Arbeit. Aber es sagt, dass es keinen Zugang zu verschiedenen Dingen hat._

bitte, gibt es so etwas? Dankeschön_

Ursprünglicher Beitrag verknüpfung Die Community ist auch ein hub für Diskussionen über die Ursprünge der KI und die Entstehung der verschiedenen Entwicklungen. Hier ist ein Beitrag, der eine anregende Diskussion ausgelöst hat:

Ich bin neugierig - woher kommen all diese KI-Entwicklungen? Es war eine nach der anderen (oder zumindest habe ich sie so entdeckt). Chat GPT, Googles KI-Beta-Tests, Quizlets KI-Quiz-Macher, Grammarlys KI-Sache, usw. Gab es eine wirklich entscheidende KI-Entdeckung, die den Anstoß gab, oder wurde ihr einfach mehr Aufmerksamkeit geschenkt? Was waren die Faktoren, die zu all diesen KI-Diensten geführt haben?

Ursprünglicher Beitrag verknüpfung

Über: Reddit Midjourney ist eine beliebte KI-basiertes Programm, das Bilder generiert basierend auf vorgegebenen Texten generiert. r/midjourney ist ein offizielles Subreddit zum Freigeben von Midjourney-getriebenen Inhalten mit über 960.000 Mitgliedern!

Zum größten Teil ist diese lebendige Gemeinschaft eine Kunstausstellung. Mitglieder, hauptsächlich experten oder Amateur-Designer können Sie Bilder, die sie mit Midjourney erstellt haben, freigeben und sich mit den Beiträgen anderer Nutzer auseinandersetzen. Sie können Fragen zur Verwendung dieses KI-Tools stellen und erhalten auch praktische Ratschläge.

Der Subreddit hat strenge Regeln in Bezug darauf, was Sie posten können. NSFW-Inhalte, Gewalt, politische Beiträge oder Diskussionen, Werbung oder Spam sind nicht erlaubt. Vermeiden Sie es, die Arbeit anderer Leute freizugeben, ohne sie zu nennen oder um Berechtigung zu bitten.

Halten Sie sich einfach an die Richtlinien der Community und seien Sie respektvoll mit Ihrer Meinung - dann können Sie eine Menge aus diesem hübschen Subreddit mitnehmen. 🖼️

Über: Reddit Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) ist ein großes Sprachmodell (LLM), das von OpenAI entwickelt wurde - und das Hauptthema dieses Subreddits, der mehr als 590.000 Mitglieder zählt.

Einige Mitglieder machen ein Brainstorming über die Verwendung von GPT-3 für einen bestimmten Zweck, während andere über Prompts und die neuesten Weiterentwicklungen diskutieren.

Der Name des Subreddits mag vermuten lassen, dass hier ausschließlich über GPT-3 gesprochen wird, aber das ist nicht mehr der Fall. Sie werden viele Beiträge über maschinelles Lernen, Texterstellung, Automatisierung, ChatGPT und LLMs finden. Das macht den Subreddit zu einer vielseitigen Quelle für Infos aus der KI-Landschaft.

Die Community unterstützt konstruktive Diskussionen und ist auch für Neulinge ohne umfassende KI-Kenntnisse geeignet. Die Mitglieder sind stets bereit, Antworten zu geben und ihren Senf dazuzugeben. Hier ist ein Beitrag in diesem Sinne:

Hallo Freunde; entschuldigt meinen Mangel an Intelligenz zu diesem Thema, aber in letzter Zeit benutze ich "Poe" und es ist ein sehr gutes Programm.

meine Frage: Mir ist aufgefallen, dass die meisten Chatbots eine Informationsgrenze von 2021 haben. Wie wird das im Jahr 2024 aktualisiert oder geändert werden? Oder würde Chat "GTP-5" herauskommen, und das würde zum Beispiel auf 2023 aktualisiert werden. Gibt es ein Programm, das mehr "Echtzeit"-Daten zugänglich macht?

ich entschuldige mich für diese grundsätzlichen Fragen, aber wenn man versucht, Informationen über aktuelle Ereignisse zu erhalten, scheint ein Abruf von Daten in "Echtzeit" unwahrscheinlich

Ursprünglicher Beitrag verknüpfung

Über: Reddit In diesem Subreddit geht es um maschinelles Lernen (ML), einen Bereich der KI, in dem untersucht wird, wie Maschinen Daten analysieren und interpretieren. Es ist ideal für alle, die mehr über ML erfahren, aufschlussreiche Antworten erhalten und Projekte, neuronale Netze und aktuelle Nachrichten in diesem Bereich diskutieren möchten.

Es gibt einige Regeln, die Sie beachten sollten, bevor Sie r/MachineLearning beitreten. Neben den Standardregeln, wie z. B. klare und umfassende Beiträge zu verfassen und auf einen angemessenen Tonfall zu achten (keine Beleidigungen oder Angriffe), gibt es in diesem Subreddit noch ein paar weitere Regeln. Zum Beispiel müssen Sie getrennte Threads für Fragen von Anfängern und für karrierebezogene Fragen verwenden.

Außerdem muss jeder Beitrag ordnungsgemäß mit einem der folgenden Tags versehen sein:

D: Diskussion N: Nachrichten R: Forschung P: Projekt

Die Moderatoren werden nicht gekennzeichnete Beiträge entfernen.

Hier ist ein Beispiel für einen Beitrag, der mit einem [D] zur Diskussion markiert wurde:

_Ich habe Zugang zu einer einzelnen 80Gb A100 GPU und würde gerne ein LLM mit GPT-ähnlicher Architektur von Grund auf trainieren. Weiß jemand, wie man die maximale Größe des Modells berechnen kann?

Ursprünglicher Beitrag verknüpfung Notiz: Dieser Subreddit war zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels vorübergehend geschlossen - wenn sich der Status nicht geändert hat, können Sie r/learnmachinelearning , ein ähnliches, wenn auch kleineres Subreddit, als Alternative.

Über: Reddit Prompts werden verwendet, um KI-Chatbots und -Systeme anzuweisen, die gewünschten Ergebnisse und Antworten zu liefern. Im Subreddit r/Promptdesign geht es um Diskussionen über die Erstellung kontextbezogener Prompts für verschiedene Plattformen, darunter Bing KI, Dall-E und Stable Diffusion.

Hier werden auch Artikel und Theorien über das Promptdesign oder darüber, wie Sprachmodelle im Allgemeinen die Stimmung hinter Wörtern interpretieren, freigegeben.

Mit über 8.000 Mitgliedern ist dieses Subreddit im Vergleich zu anderen auf unserer Liste relativ klein. Aber die Community ist sehr aktiv und hilfreich. Der Feed ist vollgepackt mit faszinierenden Studien, und Sie erhalten immer wertvolles Feedback zu geposteten Abfragen.

bei dem Versuch, Text mit One-Shot-Prompting zusammenzufassen, stoße ich auf ein Problem, bei dem die Ausgabe trotz Änderung des Parameters Temperatur unverändert bleibt. Außerdem scheint die Ausgabe das in der Eingabeaufforderung angegebene Beispiel zu wiederholen, anstatt eine eigene Zusammenfassung zu erstellen. Das Beispiel in der Eingabeaufforderung soll als Leitfaden oder Inspiration dienen, nicht als feste Ausgabe. Wie kann ich dieses Problem umgehen?_

Ursprünglicher Beitrag verknüpft

Über: Reddit In KI-Subreddits muss es nicht immer um Neuigkeiten und Entwicklungen gehen! Wenn Sie Kunst schätzen, die mit KI-basierten Tools erstellt wurde, sollten Sie nicht zögern, dem entspannten r/AIGenArt-Subreddit beizutreten! 🎨

Diese Community ist eine Galerie von KI-generierten Kunstwerken. Blättern Sie durch und entdecken Sie wunderschöne Bilder zu den wildesten Themen, von Natur und Tieren bis hin zu kultigen Superhelden.

Neben der Erkundung von Bildern können Sie auch nach Tipps zur Verbesserung Ihrer Arbeit fragen, aber es sollte keine Werbung oder Verkauf geben. Manchmal findest du im Subreddit auch Anleitungen zur Verwendung verschiedener KI-Apps.

Über: Reddit r/aiArt ist ein weiterer Subreddit, der sich mit KI-generierter visueller und digitaler Kunst beschäftigt. Es hat 190.000+ Mitglieder, also können Sie jeden Tag viele neue Inhalte genießen und ein gutes Engagement für Ihre Beiträge erwarten.

Der Subreddit folgt einem klaren Regelwerk, wie z. B. keine NSFW, Deepfakes, Verkaufen, Doxing und Eigenwerbung. Wenn Sie Beiträge verfassen möchten, sollten Sie Flairs (Tags) verwenden, um den Feed zu organisieren und eine einfache Navigation zu gewährleisten. Fügen Sie ein Flair hinzu, um anzuzeigen, welches KI-Tool Sie zur Erstellung Ihrer Kunst verwendet haben, oder um Ihren Beitrag als Diskussion oder Frage zu klassifizieren.

Nutzen Sie KI in Ihrer täglichen Arbeit mit ClickUp

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verbessern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

Der Einsatz von KI kann Spaß machen - aber man ist immer unschlüssig, welches KI-Tool man ausprobieren soll.

Wenn Sie die Macht der künstlichen Intelligenz für Ihre Arbeit nutzen möchten, ClickUp AI ist der richtige Weg! Es ist eines der beliebtesten Features innerhalb von ClickUp , eine erstklassige aufgabe und Projektmanagement tool.

ClickUp AI ist eine generative schreibassistent der Ihnen hilft, Ideen zu entwickeln, schriftliche Inhalte für verschiedene Anwendungsfälle zu erstellen und den Ton und die Grammatik bestehender Texte zu überprüfen. Diese inhalt-Generator wurde von Experten für verschiedene Rollen geschult. Er hilft zeitraubende Arbeitsprozesse zu optimieren wie:

Brainstorming für Marketingkampagnen, Veranstaltungsorte, etc.

Text generieren für E-Mails, zeitleisten für Projekte und Schriftsätze, status-Berichte , meeting-Agenden und mehr (alle mit geeigneten Kopfzeilen und Tabellen formatiert)

Erstellen von intuitiven Umfragefragen

Generierung von Namen für Produktfeatures

Der KI-Assistent arbeitet Hand in Hand mit ClickUp Dokumente , die Wissensmanagement-Lösung der Plattform, um lange Inhalte wie Projektdokumente zusammenzufassen.

Fassen Sie lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche mit ClickUp AI zusammen

Hier ein Tipp für maximale Produktivität: Sie können der KI befehlen, ein aktions-Elemente und Unteraufgaben aus E-Mails und Meeting-Notizen - Sie müssen nicht alles lesen!

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist ClickUp AI ein Muss tool für Freiberufler , kleine Geschäfte und Unternehmen gleichermaßen. Es kann für jeden nützlich sein in marketing , projektmanagement vertrieb, Kundensupport und Technik.

KI Vorlagen für Prompts

Mit ClickUp AI müssen Sie sich keine Gedanken über das Schreiben von Prompts machen, denn es verfügt über Dutzende von vorgefertigten und anpassbaren Prompts, mit denen Sie spezifische Ergebnisse aus dem Tool extrahieren können.

Aber wenn Sie Hilfe bei der Erstellung von Prompts für tools wie ChatGPT hat ClickUp eine Lösung KI Eingabeaufforderung Vorlagen . Diese Vorlagen enthalten von Experten kuratierte Prompts, die Ihnen helfen, mit generativen KI-Tools zu kommunizieren und im Handumdrehen die gewünschten Antworten zu erhalten.

Nutzen Sie KI-gesteuerte Beratung und Inhalte für Ihr Team mit den ClickUp ChatGPT Prompt Templates

Hier finden Sie kostenlose Vorlagen für Prompts zu verschiedenen Zwecken. Ändern Sie die Prompts, speichern Sie sie und geben Sie sie für Ihr Team frei, um einheitliche Antworten zu erhalten! 🥰

Machen Sie ClickUp AI zu Ihrem KI-Assistenten der ersten Stunde

ClickUp und sein KI-basierter Assistent werden Ihre Workflows revolutionieren und Ihnen helfen, die gewünschte Produktivität zu erreichen.

Ob Sie Ihre Produktivität zusammenarbeit im Team oder verbesserung der organisatorischen Effizienz genießen Sie ein ruhiges Fahrwasser im Business durch sich für ClickUp anmeldet heute. Spielen Sie herum mit features für das Projektmanagement und sehen Sie, wie Sie das Tool optimal nutzen können! 🌻