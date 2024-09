Wir stellen ClickUp Brain vor: Das erste neuronale KI-Netzwerk für die Arbeit

clickUp ist mit drei KI-Assistenten, die die Arbeit rationalisieren und Zeit sparen sollen, ein Vorreiter in der Branche

San Diego, 30. Januar 2024 - Heute, ClickUp die Produktivitätsplattform, die Arbeit an einem Ort zusammenführt, kündigte ClickUp Brain an, die nächste Generation von ClickUp AI . ClickUp Brain ist das erste KI-Angebot, das Wissen aus dem gesamten Workspace eines Unternehmens abruft, um Arbeit über Arbeit zu eliminieren.

ClickUp Brain besteht aus drei verschiedenen, sich ergänzenden Produkten: AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ und AI Writer for Work™. Zusammen beschleunigen sie Routineaufgaben dramatisch und geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre begrenzte Zeit auf Innovation und Führung zu konzentrieren.

Stellen Sie Fragen und erhalten Sie kontextbezogene und abschließende Antworten auf Ihre Dokumente, Aufgaben und Projekte. AI Project Manager: Verwalten und automatisieren Sie Ihre Arbeit, einschließlich Fortschrittsberichte, individuelle StandUps und Team-Updates.

Verwalten und automatisieren Sie Ihre Arbeit, einschließlich Fortschrittsberichte, individuelle StandUps und Team-Updates. KI Writer for Work: Perfektionieren Sie Ihr Schreiben mit rollenbasierten Eingabeaufforderungen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Arbeit abgestimmt sind.

ClickUp Brain ist die einzige KI für Produktivität, die Erkenntnisse aus allen Bereichen Ihrer Arbeit zieht, einschließlich Aufgaben, Dokumenten und Dashboards. Während andere Schreibassistenten eine einfache generative KI mit einem Skin auf ChatGPT verwenden, nutzt KI Writer for Work sein Wissen über Ihre Rolle und den situativen Kontext, um brillante Inhalte zu erledigen, die auf die jeweilige Situation zugeschnitten sind.

ClickUp Brain ist zugänglicher als je zuvor. Mit einer dialogorientierten Benutzeroberfläche können Sie ClickUp Brain von jedem Punkt der Plattform aus aufrufen und Fragen stellen, wie Sie es auch mit einem Kollegen tun würden. ClickUp Brain wird in Ihren Arbeitsablauf integriert, so dass es sofort zur Verfügung steht und das Umschalten zu einem anderen Tool überflüssig macht.

"Wir bei ClickUp haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Menschen Zeit zu sparen", sagt Zeb Evans, CEO und Gründer von ClickUp, "KI-Tools gibt es überall, aber keines spart Ihnen bei jedem Schritt Ihres Arbeitstages Zeit. ClickUp Brain ist tief in den Ort eingebettet, an dem Sie Ihre Arbeit erledigen; es überbrückt die Lücken und verbindet die Punkte zwischen Ihrer Arbeit, Ihrer Kommunikation und Ihrem Wissen. ClickUp Brain ist dazu da, Ihnen Zeit zu sparen und die Arbeit über die Arbeit zu eliminieren."

"ClickUp Brain revolutioniert unseren Workflow, indem es die wöchentlichen Führungs-Updates mit dynamischen, detaillierten Berichten bereichert", so Phillip Quinlan, Head of Operational Innovation, University College of Dublin. "Das Feature Docs rationalisiert die Vorbereitung von Meetings, hebt Inhalte über bloße Einzeiler hinaus und das Tool für die Zusammenfassung von Chats fasst wichtige Diskussionen effizient zusammen, um Klarheit und Handlungsbedarf zu schaffen. ClickUp Brain ist wirklich eine neue Ära der KI, die wirklich etwas bewirkt."

ClickUp Brain ist ab sofort für alle Kunden für nur 5 US-Dollar pro Benutzer und Monat erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter webseite und melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an.

Über ClickUp

ClickUp ist die weltweit einzige All-in-One-Plattform für Produktivität, die sich an die Art und Weise anpasst, wie Menschen arbeiten wollen. Sie ersetzt alle individuellen Arbeitsplatz produktivität tools mit einer einzigen, einheitlichen Plattform, die Projektmanagement, Dokumentenzusammenarbeit, Whiteboards, Tabellenkalkulationen und Ziele umfasst. ClickUp wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in San Diego. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt produktiver zu machen. Als eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen der Welt hat ClickUp mehr als 10 Millionen Benutzern und 2 Millionen Teams geholfen, ein produktiveres Leben zu führen und jede Woche mindestens einen Tag zu sparen. Weitere Informationen finden Sie unter www.clickup.com .