LLM vs. Generative KI: Ein detaillierter Leitfaden

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie Unternehmen das Projektmanagement und die Erstellung von Inhalten angehen. Begriffe wie "generative KI" und "Large-Language-Models" (LLMs) sind in aller Munde, und es ist wichtig, den Unterschied zwischen ihnen zu kennen.

Generative KI bezieht sich auf Systeme, die durch die Analyse von Mustern in großen Datenbeständen originäre Inhalte erstellen. Sie generieren Texte, Bilder, Videos und Musik und bieten Unternehmen innovative Methoden zur Automatisierung von Aufgaben.

Generative KI-Systeme erstellen unverwechselbare Inhalte im Projektmanagement, z. B. Marketingvisualisierungen und Projektvorschläge.

Große Sprachmodelle (LLMs) konzentrieren sich auf die Verarbeitung und Erzeugung von Sprache, die der menschlichen Kommunikation ähnelt. Sie sind in der Lage, Sprache zu erfassen und zu entwickeln, die das menschliche Denken nachahmt.

LLMs sind besonders wertvoll für die Rationalisierung alltäglicher Aufgaben, bei denen es um das Verstehen und Erzeugen von Sprache geht, wie z. B. das Verfassen von E-Mails und das Zusammenfassen von Berichten.

Lassen Sie uns die Fähigkeiten eines LLM im Vergleich zu einer generativen KI untersuchen, um herauszufinden, was Ihre Anforderungen an Projektmanagement und Erstellung von Inhalten am besten unterstützt.

Kurzer historischer Hintergrund der generativen KI und LLMs

In den letzten Jahrzehnten hat die Entwicklung von KI-Systemen bemerkenswerte Fortschritte gemacht.

Der Ursprung der generativen KI liegt in frühen generativen Modellen wie generativen adversen Netzen (GANs), die die realistische Bild- und Tonerzeugung transformieren. Generative KI wurde mit dem Aufkommen von neuronalen Netzen und Deep Learning immer beliebter und entwickelte sich schließlich zu einem eigenen Bereich tools für die Texterstellung .

Umgekehrt haben sich große Sprachmodelle durch Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) entwickelt. Zunächst waren Sprachmodelle mit Einschränkungen verbunden, aber das Aufkommen von Transformatoren - einer speziellen Deep-Learning-Architektur - hat LLMs ins Rampenlicht gerückt.

Jetzt können sie komplexe Aufgaben wie Sprachübersetzung, Beantwortung von Fragen und Zusammenfassung von Texten bewältigen.

Generative KI vs. LLMs

Sowohl generative KI als auch große Sprachmodelle bergen ein enormes Potenzial. Beide bieten einzigartige Vorteile, und es ist entscheidend für die Verbesserung von Workflows zu verstehen, wann man sich für das eine und wann für das andere entscheidet oder wie man sie kombiniert.

Generative KI

Generative KI ist ein wertvolles Tool für die Automatisierung kreativer Aufgaben, während sich LLMs bei sprachgesteuerten Prozessen wie Dokumentation, Zusammenfassungen und Berichterstellung auszeichnen könnten.

Generative KI funktioniert durch die Untersuchung umfangreicher Trainingsdaten und die Aufdeckung ihrer grundlegenden Muster, um originelle, hochwertige Datensätze zu erzeugen. Mithilfe neuronaler Netze, insbesondere generativer Modelle wie GANs (Generative Adversarial Networks), lernt sie, wie sie Ausgaben erzeugen kann, die dem ursprünglichen Datensatz ähneln, sich aber völlig von ihm unterscheiden.

Generative KI unterscheidet sich von herkömmlicher KI dadurch, dass sie nicht einfach nur Daten analysiert und Vorhersagen trifft, sondern originelle und aussagekräftige Ergebnisse erzeugt, z. B. eine neue Melodie, ein einzigartiges Bild oder ansprechende schriftliche Inhalte.

Im Projektmanagement kann generative KI dabei helfen, kreative Aufgaben zu automatisieren, z. B. die Erstellung von Bildern und Videos für Präsentationen, die Ausarbeitung von Vorschlägen oder das Brainstorming für neue Produktideen.

Anwendungen generativer KI

Generative KI eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten, insbesondere in Bereichen, in denen Kreativität und Innovation gedeihen:

Erstellung von Inhalten: Generative KI rationalisiert die Produktion von Blogbeiträgen, Social-Media-Inhalten und Newslettern und ermöglicht es Teams, einen konstanten Flow an frischem Material zu liefern, ohne dass ein ständiger manueller Aufwand erforderlich ist

Generative KI rationalisiert die Produktion von Blogbeiträgen, Social-Media-Inhalten und Newslettern und ermöglicht es Teams, einen konstanten Flow an frischem Material zu liefern, ohne dass ein ständiger manueller Aufwand erforderlich ist Design-Prototyping: Für Teams, die sich mit Produktdesign befassen, erstellt die generative KI schnell visuelle Grafiken oder Designoptionen, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind, und beschleunigt so den Designprozess

Für Teams, die sich mit Produktdesign befassen, erstellt die generative KI schnell visuelle Grafiken oder Designoptionen, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind, und beschleunigt so den Designprozess Marketingmaterial: Generative KI kann auch unverwechselbare Werbetexte erstellen, personalisierte E-Mail-Kampagnen maßschneidern und verschiedene Marketing-Assets produzieren, was die Belastung für Marketing-Teams reduziert

Kreative Flexibilität der generativen KI

Generative KI entwickelt sich weiter und produziert eine beeindruckende Vielfalt von Ergebnissen in verschiedenen Medien.

Ganz gleich, ob das Ziel darin besteht, menschenähnliche Texte, Bilder oder Video-Inhalte zu erstellen, generative KI bietet eine beispiellose kreative Freiheit. Diese Flexibilität ist vor allem in dynamischen Einstellungen im Business von Vorteil, wo ein hoher Bedarf an hochwertigen und vielfältigen Inhalten besteht.

LLMs

Deep-Learning-Algorithmen treiben große Sprachmodelle an, wobei Transformatoren die häufigste Architektur darstellen. **Transformatoren ermöglichen es LLMs, umfangreiche Textdaten effizienter zu verarbeiten, indem sie die Verbindungen zwischen Wörtern, Phrasen und Sätzen berücksichtigen

Diese Architektur ermöglicht es LLMs, umfangreiche Datensätze zu verwalten und aus den Eingaben zu lernen, um die Genauigkeit und Relevanz der von ihnen produzierten Sprache zu verbessern.

Der Aufmerksamkeitsmechanismus ermöglicht es LLMs, sich auf die relevanten Abschnitte des eingegebenen Textes zu konzentrieren und langfristige Abhängigkeiten zu erfassen, die andere KI-Modelle möglicherweise übersehen. LLMs zeichnen sich durch Aufgaben aus, die ein kontextbezogenes Sprachverständnis erfordern, wie z. B. das Beantworten von Fragen, das Erstellen von Zusammenfassungen und das Übersetzen von Sprachen.

Anwendungen von LLMs

LLMs sind für verschiedene Funktionen im Business unverzichtbar geworden:

Kundenservice : Zahlreiche Unternehmen setzen von LLMs gesteuerte Chatbots ein, um Kundenanfragen zu bearbeiten, so dass sich Support-Teams auf tiefergehende Probleme konzentrieren können

: Zahlreiche Unternehmen setzen von LLMs gesteuerte Chatbots ein, um Kundenanfragen zu bearbeiten, so dass sich Support-Teams auf tiefergehende Probleme konzentrieren können Content Marketing: Unternehmen nutzen LLMs zur Erstellung von Marketingberichten, zum Verfassen von E-Mails an Kunden und zur Erstellung von Notizen für Meetings, wodurch administrative Aufgaben effizienter werden

Unternehmen nutzen LLMs zur Erstellung von Marketingberichten, zum Verfassen von E-Mails an Kunden und zur Erstellung von Notizen für Meetings, wodurch administrative Aufgaben effizienter werden Wissensmanagement: Große Sprachmodelle verdichten umfangreiche Dokumente, heben wesentliche Informationen hervor und unterstützen den Aufwand für die Forschung, indem sie detaillierte Zusammenfassungen großer Datensätze erstellen

Für Projektmanager können große Sprachmodelle die Belastung durch dokumentation (mit KI ), indem sie kohärente Zusammenfassungen erstellen, Inhalte verfassen und Dokumente übersetzen.

Gedächtnis und Aufbewahrung in LLMs

Ein weithin diskutiertes Limit großer Sprachmodelle ist ihr fehlendes Langzeitgedächtnis. Sie verfolgen den Kontext einer Unterhaltung während kurzer Interaktionen, können aber keine darüber hinausgehenden Informationen abrufen, es sei denn, sie werden speziell dafür trainiert.

Das Fehlen eines Langzeitgedächtnisses stellt ein Hindernis für langfristige Projekte dar, die auf Verlaufsdaten angewiesen sind.

Was ist der Unterschied zwischen LLMs und generativer KI?

Das Verständnis der Unterschiede zwischen LLMs und generativer KI ist entscheidend für die Wahl des besten Tools für Ihre Projektmanagement-Anforderungen.

Hier sind die Hauptunterschiede:

Schwerpunktbereich: LLMs konzentrieren sich auf sprachbasierte Aufgaben wie Textverständnis, Zusammenfassungen und Übersetzungen. Generative KI umfasst einen breiten Bereich von Möglichkeiten, von Texten und Bildern bis hin zu Videos

LLMs konzentrieren sich auf sprachbasierte Aufgaben wie Textverständnis, Zusammenfassungen und Übersetzungen. Generative KI umfasst einen breiten Bereich von Möglichkeiten, von Texten und Bildern bis hin zu Videos Output: LLMs produzieren hauptsächlich sprachbasierte Outputs, während Generative KI ein vielfältiges Array an Inhalten zusammenstellt, darunter Kunst, Musik undvollsynthetische Texte *Anwendungen: LLMs glänzen bei Aufgaben, die Sprachverständnis erfordern, was sie ideal für Kommunikation, Berichterstellung und Dokumentation macht. Generative KI ist ideal für kreative Prozesse, einschließlich der Erstellung von Inhalten, Design-Prototyping und Ideenfindung

Der Hauptunterschied liegt jedoch darin, wie Sie diese Modelle zur Bewältigung von Herausforderungen im Geschäft einsetzen.

Lesen Sie auch:* Wie man häufige KI-Herausforderungen überwindet Wie können LLMs und generative KI gemeinsam genutzt werden?

Anstatt bei der Debatte LLM vs. generative KI auf einer Seite zu verharren, sollten wir die Stärken von LLMs und generativen KI-Modellen zusammenführen, um eine umfassende KI-Strategie zu entwickeln. Wenn diese Tools zusammenkommen, können sie die kreativen und analytischen Seiten des Projektmanagements angehen.

Mit ClickUp Gehirn einem persönlichen KI-Assistenten, helfen LLMs bei der Automatisierung von Status-Updates, der Erstellung von Berichten und der Beantwortung von Abfragen. Gleichzeitig hilft die generative KI von Brain bei der Erstellung von Marketingmaterial, dem Entwurf von Produktprototypen oder dem Brainstorming neuer Projektideen.

Gemeinsam, erhöhen diese Modelle die Produktivität indem sie die effiziente Bewältigung kreativer und sprachbezogener Aufgaben gewährleisten.

LLMs für sprachgesteuerte Aufgaben

nutzen Sie ClickUp Brain, um Inhalte schnell zu erstellen

Zum Beispiel, der ClickUp AI Wissensmanager nutzt große Sprachmodelle, um komplexe Fragen zu beantworten. Der Knowledge Manager sammelt zunächst Daten aus verschiedenen Quellen in Ihrem Workspace, z. B. aus Aufgaben, Dokumenten und Dashboards.

Er nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um detaillierte und kontextbezogene Antworten zu liefern, sodass Sie Einblicke gewinnen können, ohne unzählige Dateien durchsuchen zu müssen.

Haben Sie Fragen zur Zeitleiste von Projekten oder zu bestimmten Dokumenten? Der KI Knowledge Manager sammelt schnell die benötigten Informationen und stellt sicher, dass die Teams auf dem Laufenden bleiben.

Generative KI für kreative Automatisierung

projektbeschreibungen in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain erstellen

Die ClickUp AI Projektleiter nutzt generative KI zur Rationalisierung von Routineaufgaben, einschließlich der Erstellung von Fortschrittsberichten, der Zusammenfassung von Standups und der Erstellung von Team-Updates. Er untersucht die laufenden Aufgaben und erstellt Zusammenfassungen, die die wesentlichen Informationen hervorheben und die Effizienz der täglichen Aktualisierungen erhöhen.

Die generativen KI-Modelle stellen sicher, dass diese Ergebnisse genau auf die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zugeschnitten sind, da sie Echtzeitdaten nutzen, um Momentaufnahmen des Fortschritts zu liefern.

ClickUp Brain integriert nahtlos diese beiden KI-Technologien zu einer kohärenten Plattform zusammen, die es Projektmanagern ermöglicht, die Stärke großer Sprachmodelle zu nutzen und gleichzeitig auf die fantasievollen Generierungsfähigkeiten der generativen KI zurückzugreifen.

Unternehmen und Projektmanager können jetzt auf innovative Lösungen zurückgreifen, die große Sprachmodelle (LLMs) mit generativer KI zusammenführen und so die Produktivität steigern und die Kreativität anregen.

Sehen wir uns die besten Tools in diesem Bereich an:

1. ClickUp

ClickUp Brain ist eine innovative KI-Lösung, die nahtlos in die ClickUp-Plattform integriert ist. Sie zielt darauf ab, Ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, indem sie Ihre Aufgaben, Dokumente, Personen und Ihr Organisationswissen verknüpft.

verwenden Sie ClickUp, um eine Fallstudie einfach zu schreiben

Schlüssel-Features

KI Knowledge Manager: Dieses Feature ermöglicht es Benutzern, Fragen zu Aufgaben, Dokumenten oder Projekten zu stellen und sofort relevante Antworten zu erhalten. Sie zeigt wichtige Erkenntnisse aus Unternehmens-Wikis auf und verbessert so die Entscheidungsfindung und minimiert den Zeitaufwand für die Suche nach Informationen

Dieses Feature ermöglicht es Benutzern, Fragen zu Aufgaben, Dokumenten oder Projekten zu stellen und sofort relevante Antworten zu erhalten. Sie zeigt wichtige Erkenntnisse aus Unternehmens-Wikis auf und verbessert so die Entscheidungsfindung und minimiert den Zeitaufwand für die Suche nach Informationen AI Project Manager: Rationalisiert routinemäßige Aufgaben des Projektmanagements wie die Erstellung von Fortschrittsberichten, die Durchführung von StandUps und die Bereitstellung von Team-Updates, so dass sich die Projektmanager auf strategischere Aktivitäten konzentrieren können

Rationalisiert routinemäßige Aufgaben des Projektmanagements wie die Erstellung von Fortschrittsberichten, die Durchführung von StandUps und die Bereitstellung von Team-Updates, so dass sich die Projektmanager auf strategischere Aktivitäten konzentrieren können AI Writer for Work: Ein ausgeklügelter Inhaltsgenerator, der den Kontext Ihres Workspace nutzt, um Inhalte zu erstellen, zu verfeinern und zu verdichten, die speziell auf Ihre Rolle zugeschnitten sind

Die Fähigkeit von ClickUp Brain, Aufgaben zusammenzufassen, StandUp-Up-Updates zu generieren und Unteraufgaben mit natürlicher Sprache zu erstellen, macht es zu einem unverzichtbaren Tool für das effektive Management komplexer Projekte.

Es kombiniert mühelos LLM-gesteuertes Sprachverständnis mit der Vorstellungskraft generativer KI, um die Produktivität zu verbessern.

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer ClickUp Brain Preis: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

2. Jasper KI

via Jasper AI Jasper KI ist eine weit verbreitete generatives KI-Tool das auf die Verbesserung der Arbeitsabläufe zur Erstellung von Inhalten für Geschäfte zugeschnitten ist. Es eignet sich gut für die Erstellung von Marketingtexten, Blogbeiträgen, E-Mails und Inhalten für soziale Medien.

Jasper KI nutzt modernste natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um maßgeschneiderte, hochwertige Textinhalte zu erstellen, die auf technische Aufforderungen .

Schlüssel-Features

Inhaltserstellung : Erzeugt Blogbeiträge, Werbetexte, E-Mails und vieles mehr aus Ihren Eingaben und beschleunigt so die Erstellung von Inhalten

: Erzeugt Blogbeiträge, Werbetexte, E-Mails und vieles mehr aus Ihren Eingaben und beschleunigt so die Erstellung von Inhalten Tonanpassung : Jasper ermöglicht es Ihnen, den Ton Ihrer Inhalte an verschiedene Zielgruppen oder Markenpersönlichkeiten anzupassen

: Jasper ermöglicht es Ihnen, den Ton Ihrer Inhalte an verschiedene Zielgruppen oder Markenpersönlichkeiten anzupassen Vorlagen: Vorlagen helfen Ihnen dabei, Inhalte effizienter zu erstellen, z. B. Produktbeschreibungen, SEO-Metabeschreibungen und Überschriften

Preise für Jasper KI

Ersteller: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Pro: 59/Monat pro Benutzer

59/Monat pro Benutzer Business: Benutzerdefinierte Preise

3. Claude 3

{vom *[_Nutzen]( https://www.makeuseof.com/what-is-claude-3/)* Claude 3 ist ein innovatives großes Sprachmodell, das von Anthropic entwickelt wurde. Es ist bekannt für seine Kapazität, sich an tiefgründigen, nuancierten Unterhaltungen zu beteiligen und bietet Echtzeit-Support bei sprachbezogenen Aufgaben.

Claude ist in der Lage, den Kontext zu erfassen und auf komplizierte Eingabeaufforderungen zu reagieren, wodurch es sich perfekt für die Automatisierung von Abfragen im Kundendienst und die Zusammenfassung von Dokumenten eignet.

Schlüssel-Features

Großes Kontextfenster: Hervorragend geeignet für die Verwaltung komplexer Unterhaltungen mit mehreren Abfragen, so dass umfangreiche Eingabedaten effektiv zusammengefasst werden können

Hervorragend geeignet für die Verwaltung komplexer Unterhaltungen mit mehreren Abfragen, so dass umfangreiche Eingabedaten effektiv zusammengefasst werden können Sicherheits-Features: Entwickelt mit einem starken Engagement für ethische KI, legt Claude den Schwerpunkt auf sichere und verlässliche Ergebnisse bei gleichzeitiger Minimierung von Verzerrungen in seinen Antworten

Entwickelt mit einem starken Engagement für ethische KI, legt Claude den Schwerpunkt auf sichere und verlässliche Ergebnisse bei gleichzeitiger Minimierung von Verzerrungen in seinen Antworten Zusammenfassung von Dokumenten: Wandelt umfangreiche Dokumente wie Projektberichte und Meeting-Protokolle mühelos in prägnante Zusammenfassungen für eine schnelle Entscheidungsfindung um

Claude 3 Preise

Free

Pro: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Team: $25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

4. Startbahn ML

via {\an8}Die Verge_ Runway ML ist eine Plattform für generative KI, die sich durch die Erstellung multimedialer Inhalte auszeichnet, z. B. durch die Erzeugung von Videos und Bildern. Maßgeschneidert für Kreativprofis, bietet sie nützliche KI-Tools die komplizierte kreative Prozesse wie Videobearbeitung, Nachverfolgung von Bewegungen und Bildsynthese rationalisieren.

Schlüssel-Features

Videobearbeitung: Bietet eine Reihe von Tools für Aufgaben wie Rotoscoping, Hintergrundentfernung und Green-Screen-Bearbeitung

Bietet eine Reihe von Tools für Aufgaben wie Rotoscoping, Hintergrundentfernung und Green-Screen-Bearbeitung Multimodale Funktionen: Verwaltet verschiedene Medientypen und ermöglicht die nahtlose Integration von Text, Video und Bildern, um abgerundete Projektergebnisse zu erstellen

Verwaltet verschiedene Medientypen und ermöglicht die nahtlose Integration von Text, Video und Bildern, um abgerundete Projektergebnisse zu erstellen Tools für die Zusammenarbeit: Runway ML ermöglicht Teams die gemeinsame Arbeit an Video- und Bildprojekten in Echtzeit, sodass die Erstellung von Inhalten abteilungsübergreifend nahtlos erfolgen kann

Preise für Runway ML

Basic: Free

Free Standard: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Unlimited: $95/Monat pro Benutzer

$95/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Revolutionieren Sie das Projektmanagement mit KI und ClickUp

LLMs eignen sich hervorragend für Aufgaben der Sprachverarbeitung und ermöglichen es Unternehmen, Dokumentation, Kommunikation und Berichterstellung zu rationalisieren.

Generative KI-Modelle bieten spannende Möglichkeiten der kreativen Automatisierung, die es Teams ermöglichen, innovativ zu sein und schnell einzigartige Inhalte zu generieren.

Durch die Kombination beider Technologien mit Plattformen wie ClickUp können Geschäfte die Arbeitsabläufe im Projektmanagement verbessern, die Produktivität steigern und sich auf dem dynamischen Markt von heute behaupten.

Wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenden Lösung sind, die diese beeindruckenden Features der KI zusammenführt, ist ClickUp Brain eine fantastische Option. Es fasst Aufgaben zusammen, automatisiert Aktualisierungen und generiert Inhalte - alles mit dem Ziel, die Produktivität von Projektmanagern und ihren Teams zu steigern.

