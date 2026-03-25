Die 10 besten Tools für die vorausschauende Workload-Planung im Jahr [Jahr]

Laut dem Work Trend Index von Microsoft sind 53 % der Führungskräfte der Meinung, dass die Produktivität gesteigert werden muss. Gleichzeitig geben 80 % der Mitarbeiter an, dass ihnen bereits jetzt Zeit und Energie fehlen. Genau darin liegt das Planungsproblem.

Tools zur vorausschauenden Workload-Planung erkennen Probleme, bevor sie auftreten. Sie helfen Ihnen, Kapazitätslücken frühzeitig zu erkennen, den Bedarf zu prognostizieren und intelligentere Entscheidungen zur Ressourcenverteilung zu treffen, bevor Fristen verpasst werden oder Mitarbeiter ausbrennen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir die besten tools zur vorausschauenden Workload-Planung vor, die Teams dabei helfen, immer einen Schritt voraus zu sein, sicher zu planen und nicht mehr jede Woche mit der Brandbekämpfung beschäftigt zu sein.

Man kann leicht Stunden damit verschwenden, Optionen zu recherchieren, die nicht zur Größe Ihres Teams, Ihrem Budget oder Ihren spezifischen Anforderungen passen. Diese Tabelle bietet Ihnen einen schnellen, übersichtlichen Überblick, der Ihnen hilft, die Auswahl einzugrenzen.

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise ClickUp Vorausschauende Ressourcenplanung mit Sichtbarkeit der Workload, Zeitdaten und KI-Agenten für Teams jeder Größe Workload-Ansicht, Brain, Super Agents, Zeiterfassung, Dashboards, Automatisierungen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Monday.com Vorausschauende Workload-Planung mit aufwandsbasierter Kapazität für kleine bis mittelgroße Teams Workload-Widget, Auslastungs-Dashboards, Automatisierungsrezepte für Workload-Warnmeldungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Platz und Monat Smartsheet Vorausschauende Workload-Planung im Tabellenkalkulationsstil mit Heatmaps und Prognosen für kleine Teams Kapazitäts-Heatmaps, Portfolio-Prognosen, Modul für das Ressourcenmanagement Bezahlte Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat Float Vorausschauende Ressourcenplanung mit Platzhaltern und Auslastungsdaten für kleine Teams im Bereich Professional Services Visuelle Zeitplanung, Berichterstellung zur Auslastung, Platzhalter, vorläufige Buchungen Bezahlte Pläne ab 8,50 $ pro Person und Monat Mosaic KI-gestützte Workload-Prognosen und Einstellungssignale für große Teams KI-basierte Personalempfehlungen, Nachverfolgung der Kompetenzen, Pipeline-Prognosen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Wrike Aufwandsbasierte Workload-Prognosen mit Kapazitätsansichten für kleine Teams und Agenturen Workload-Diagramme, Backlog Box, projektorientierte Ressourcenansicht, Wrike KI Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Benutzer und Monat Kantata Prognose des Personalbedarfs in großen Dienstleistungsunternehmen Pipeline-basierte Prognosen, Nachverfolgung von Fähigkeiten/Zertifizierungen, Auslastungs-Dashboards Benutzerdefinierte Preisgestaltung Motion KI-gestützte Kapazitätsplanung, die die voraussichtlichen Fertigstellungstermine von Projekten für Teams des Unternehmens prognostiziert Automatische Planung, dynamische Neuplanung, terminorientierte Priorisierung Bezahlte Pläne ab 29 $ pro Platz und Monat Epicflow KI-basierte Prognosen für projektübergreifende Portfolios für Teams im Unternehmen Zukünftige Auslastungsgrafik, Was-wäre-wenn-Szenario-Modellierung, Warnmeldungen bei Engpässen Bezahlte Pläne ab 28,96 $ pro Person und Monat Resource Guru Vorausschauende Planung der Kapazität mit Heatmaps und Platzhaltern für kleine Teams Platzhalter, vorläufige Buchungen, Heatmaps, Kollisionsmanagement Bezahlte Pläne ab 5 $ pro Person und Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Tools zur vorausschauenden Workload-Planung sind Softwarelösungen, die Verlaufsdaten, künstliche Intelligenz (KI) und statistische Modelle nutzen, um den zukünftigen Ressourcenbedarf zu prognostizieren und die Arbeit effizient auf ein Team zu verteilen.

Diese Tools gehen über die tägliche Nachverfolgung hinaus und analysieren Ihre Daten, um die zukünftige Verfügbarkeit vorherzusagen, Burnout-Risiken zu erkennen und bevorstehende Qualifikationslücken aufzuzeigen.

📝 Beispiel: Ihr Team steht kurz vor einer Produkteinführung. Das Tool analysiert Termine, den Aufwand für Aufgaben, die Verfügbarkeit des Teams und vergangene Workload-Muster und weist dann darauf hin, dass zwei Designer nächste Woche über ihre Kapazität hinaus arbeiten werden. So haben Sie Zeit, die Arbeit neu zu verteilen, Zeitleisten anzupassen oder Support hinzuzuziehen, bevor Fristen überschritten werden. 👉 Auf den Punkt gebracht: Herkömmliche Workload-Tools zeigen die aktuelle Kapazität an. Tools zur vorausschauenden Workload-Planung prognostizieren zukünftige Kapazitätsprobleme und sorgen für einen ausgeglichenen Workload.

📮 ClickUp Insight: Nur 15 % der Manager prüfen die Workload, bevor sie neue Aufgaben zuweisen. Weitere 24 % weisen Aufgaben ausschließlich auf der Grundlage von Projektfristen zu. Das Ergebnis? Teams sind überlastet, werden nicht ausreichend genutzt oder sind ausgebrannt. Ohne Echtzeit-Sichtbarkeit auf die Workload ist deren Ausgleich nicht nur schwierig – er ist fast unmöglich. Die KI-gestützten Features „Zuweisen“ und „Priorisieren“ von ClickUp helfen Ihnen dabei, Aufgaben sicher zuzuweisen und diese den Teammitgliedern auf der Grundlage von Echtzeit-Kapazität, Verfügbarkeit und Fähigkeiten zuzuordnen. Probieren Sie unsere KI-Karten aus, um sofortige, kontextbezogene Übersichten über Workload, Fristen und Prioritäten zu erhalten. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter – was zu einer Steigerung der Effizienz bei der Arbeit um 12 % führt.

📮 ClickUp Insight: Nur 15 % der Manager prüfen die Workload, bevor sie neue Aufgaben zuweisen. Weitere 24 % weisen Aufgaben ausschließlich auf der Grundlage von Projektfristen zu. Das Ergebnis? Teams sind überlastet, werden nicht ausreichend genutzt oder sind ausgebrannt. Ohne Echtzeit-Sichtbarkeit auf die Workload ist deren Ausgleich nicht nur schwierig – er ist fast unmöglich. Die KI-gestützten Features „Zuweisen“ und „Priorisieren“ von ClickUp helfen Ihnen dabei, Aufgaben sicher zuzuweisen und diese den Teammitgliedern auf der Grundlage von Echtzeit-Kapazität, Verfügbarkeit und Fähigkeiten zuzuordnen. Probieren Sie unsere KI-Karten aus, um sofortige, kontextbezogene Übersichten über Workload, Fristen und Prioritäten zu erhalten. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter – was zu einer Steigerung der Effizienz bei der Arbeit um 12 % führt.

Sie kennen die Optionen, aber wie wählen Sie das richtige Tool aus? Wenn Sie sich bei der Auswahl eines Tools nur auf eine lange Liste von Features verlassen, kaufen Sie möglicherweise teure Software, die Ihr Kernproblem nicht löst: mangelnde Sichtbarkeit hinsichtlich der zukünftigen Kapazitäten.

Ein Tool zur vorausschauenden Workload-Planung ist nur so gut wie die Echtzeitdaten, auf denen es basiert. Es sollte eine Verbindung zu Ihren bestehenden Systemen für Projektmanagement, Zeiterfassung und HR haben, um sicherzustellen, dass seine Prognosen der Realität entsprechen.

Hier sind die Schlüssel, auf die Sie achten sollten 🛠️:

KI-/ML-Prognosefunktionen: Lernt das Tool aus den Verlaufsdaten Ihres Teams, um seine Prognosen im Laufe der Zeit immer genauer zu machen?

Echtzeit-Synchronisierung: Kann das Tool automatisch Live-Updates zu Aufgaben, Zeiteinträgen und der Verfügbarkeit von Teammitgliedern abrufen, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist?

Szenarioplanung: Können Sie Können Sie „Was-wäre-wenn“-Szenarien modellieren , beispielsweise die Aufnahme eines neuen Projekts oder eines neuen Mitglieds des Teams, um die Auswirkungen auf die Kapazität zu sehen, bevor Sie sich festlegen?

Nachverfolgung der Auslastung : Bietet das Tool eine klare Ansicht der Kapazitäten auf Einzel- und Teamebene? Bietet das Tool eine klare Ansicht der Kapazitäten auf Einzel- und Teamebene?

Maßnahmenorientierte Benachrichtigungen: Werden Sie benachrichtigt, wenn ein Mitglied des Teams an sein Limit stößt oder wenn eine zukünftige Kapazitätslücke erkannt wird?

Integrationstiefe: Lässt sich das Tool nahtlos in die Tools für Projektmanagement, HRIS und Zeiterfassung integrieren, die Ihr Team bereits nutzt?

🎥 Sehen Sie sich diese Übersicht an, um einen strategischen Ansatz für die Planung der Kapazität zu entwickeln, bevor Sie die Features einzelner Tools bewerten:

Sind Sie bereit? Werfen wir einen Blick auf die besten tools für die vorausschauende Workload-Planung auf dem Markt:

Sind Sie bereit? Werfen wir einen Blick auf die besten tools für die vorausschauende Workload-Planung auf dem Markt:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte vorausschauende Ressourcenplanung)

Planen Sie Ihre Ressourcen mit der Workload-Ansicht von ClickUp Prognostizieren Sie die Teamkapazität und passen Sie die Aufgabenverteilung mit der ClickUp-Workload-Ansicht an

Es ist nahezu unmöglich, die Arbeitslast vorausschauend zu planen, wenn Ihre „Kapazitätsansicht“ in einem Tool und die tatsächliche Arbeit in einem anderen gespeichert ist. Sie können Überlastungen nicht zuverlässig prognostizieren, wenn sich Prioritäten, Schätzungen und Abhängigkeiten in einem separaten System ständig ändern. Das Ergebnis sind unübersichtliche Arbeitsabläufe, ständige Umstellungen und eine Planung, die bereits zu Beginn der Woche veraltet ist.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, vereint die Sichtbarkeit und Ausführung von Workloads auf einer einzigen Betriebsebene. Ihre Prognosen basieren auf den Aufgaben, Zeitleisten und Aufwand-Signalen, mit denen Ihr Team bereits arbeitet, sodass Sie Kapazitätsrisiken frühzeitig erkennen und Anpassungen vornehmen können, bevor Fristen verpasst werden.

Erkennen Sie Workload-Risiken frühzeitig mit der ClickUp-Workload-Ansicht

Mit der Workload-Ansicht von ClickUp sehen Sie auf einen Blick, wer kurz vor einer Überlastung steht. Die Ansicht greift direkt auf die bereits in Ihrem ClickUp-Workspace zugewiesenen Aufgaben zu und stellt sie auf einer Zeitleiste dar. Sie können nach Tag, Woche oder Monat zoomen und Engpässe erkennen, bevor sie auftreten.

💭 Einfach ausgedrückt: Die Workload-Ansicht von ClickUp fungiert als Kontrollzentrum, mit dem Sie vor Personalentscheidungen schnell den Blickwinkel anpassen können.

Identifizieren Sie Workload-Risiken mit kontextbezogener KI

Bei den meisten KI-Tools müssen Sie Ihre Arbeit unterbrechen, um Antworten zu erhalten. Nicht so bei ClickUp Brain. Es greift auf Ihre Aufgabenaktivitäten, Termine und den Projektverlauf zu und liefert Ihnen ein klares Signal zur Kapazität.

Fassen Sie die Aktivitäten in einer Liste, einem Ordner oder einem Space zusammen, um zu erkennen, was sich ansammelt, wo es zu Blockaden kommt und was neu zugewiesen werden muss, bevor es zu einem Problem wird.

Benötigen Sie während der Planung Antworten? Stellen Sie Brain Fragen wie: „Wer hat nächste Woche Zeit für eine 10-stündige Aufgabe?“ Es analysiert schnell Ihre Workspace-Daten – einschließlich historischer Aufgabendauern und Fertigstellungsraten –, um die zukünftige Kapazität zu prognostizieren.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ressourcenengpässe aufzudecken, indem Sie Aufgaben, Dokumente und Aktualisierungen in Ihrem Workspace überprüfen

Sorgen Sie mit ClickUp Super Agents für eine gleichmäßige Auslastung der Teams

ClickUp Super Agents sind KI-gestützte Teammitglieder, die Sie in Ihrem ClickUp-Workspace einsetzen, um mehrstufige Workflows mit vollständigem Kontext und klaren Berechtigungen auszuführen.

Ein Beispiel hierfür ist der Resource Allocation Manager Agent. Er analysiert kontinuierlich die Workload-Verteilung über aktive Projekte und Zeithorizonte hinweg, deckt Ungleichgewichte auf und empfiehlt Maßnahmen zur Neuzuweisung.

Gleichen Sie die Workload Ihrer Teams frühzeitig mit dem Resource Allocation Manager Agent aus

Sie können auch den Risk Assessment Analyzer Agent einbinden, wenn das Lieferrisiko das größere Problem darstellt. Er bewertet Projekte anhand von drei Dimensionen:

Nähe des Termins im Verhältnis zur Fertigstellungsrate

Muster bei der Ressourcenzuweisung, die auf eine Überlastung hindeuten

Abhängigkeitsketten, bei denen sich eine Verzögerung auf mehrere Arbeitsabläufe auswirkt

Erkennen Sie Lieferrisiken früher mit dem Risk Assessment Analyzer Agent

Jedes Risiko erhält eine Schweregradbewertung, die sich nach den Auswirkungen und dem verbleibenden Handlungsspielraum richtet. Anschließend fasst der Mitarbeiter die Ergebnisse in einer Zusammenfassung mit konkreten Maßnahmen wie Neuzuweisung, Friständerung oder Eskalation zusammen.

Verbessern Sie Ihre Prognosen mit ClickUp Zeiterfassung

Wenn Ihr Plan „2 Stunden“ vorsieht, die Realität aber „6“ sagt, bricht Ihre Workload-Prognose schnell zusammen. Mit ClickUp Zeiterfassung kann Ihr Team die Zeit direkt für Aufgaben erfassen und diese dann in den ClickUp-Timesheets überprüfen, um zu sehen, wo der Aufwand tatsächlich liegt.

Verfolgen Sie die für jedes Projekt aufgewendete Zeit ganz einfach mit der Projekt-Zeiterfassung von ClickUp

Diese Ist-Daten helfen Ihnen, mit mehr Sicherheit zu planen. Sie können Muster erkennen, wie wiederkehrende Unterschätzungen, Arbeiten, die regelmäßig länger dauern, und Teams, die überlastet sind. Das erleichtert es, Schätzungen anzupassen, die Zuweisung neu auszubalancieren und Zeitleisten festzulegen, die auch eingehalten werden.

Die besten Features von ClickUp

Planen Sie auf Basis realer Ausführungsdaten: ClickUp Aufgaben fasst Eigentümer, Prioritäten, Abhängigkeiten, Fälligkeitstermine und Schätzungen an einem Ort zusammen

Abfragen der Workload mit sprachgesteuerter KI: ClickUp Brain MAX durchsucht ClickUp, verbundene Arbeits-Apps und das Internet und nutzt die Sprach-zu-Text-Funktion für eine schnelle Einstufung, wenn Sie Ihre Zeitpläne unter der Woche neu ausbalancieren.

Dashboards mit Auslastungs-Widgets: Erstellen Sie benutzerdefinierte Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards , um Metriken zur Kapazität wie Auslastungsraten, Verteilung von Aufgaben und Terminverdichtung in Echtzeit zu verfolgen

Automatisierungen für den Workload-Ausgleich: Erstellen Sie in Erstellen Sie in ClickUp Automations Regeln, die als Auslöser dienen, wenn die Kapazität eines Teammitglieds überschritten wird

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Ein einheitlicher Workspace verhindert eine Vielzahl unterschiedlicher Tools: Da Planung und Ausführung am selben Ort stattfinden, basieren Prognosen stets auf Echtzeitdaten Da Planung und Ausführung am selben Ort stattfinden, basieren Prognosen stets auf Echtzeitdaten

Native KI-Funktionen: ClickUp Brain ist in die Plattform integriert und liefert Erkenntnisse auf Basis des gesamten Kontexts der Arbeit, ohne dass separate Integrationen erforderlich sind

Flexible Kapazitätseinstellungen: Legen Sie individuelle Kapazitätslimits fest, um Teilzeitpläne, Fokuszeiten oder unterschiedliche Rollen zu berücksichtigen, und erhalten Sie so ein genaueres Bild der Teamkapazität

Nachteile:

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten können für neue Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 11.300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Ein Capterra-Benutzer sagt: Da die Dateien an einem Ort gespeichert sind, muss ich nicht mehr wie ein Verrückter 500 E-Mails durchforsten. Ich kann auf einen Blick sehen, wie viel Arbeit die Kreativen haben und ob sie überlastet sind oder nicht. Es ist schön, dass ich nicht mehr jeden Montagmorgen dieselben Aufgaben manuell wiederholen muss, weil die Automatisierung tatsächlich funktioniert.

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Da die Dateien an einem Ort gespeichert sind, muss ich nicht mehr wie ein Verrückter 500 E-Mails durchforsten. Ich kann auf einen Blick sehen, wie viel Arbeit die Kreativen haben und ob sie überlastet sind oder nicht. Es ist schön, dass ich nicht mehr jeden Montagmorgen dieselben Aufgaben manuell wiederholen muss, weil die Automatisierung tatsächlich funktioniert.

Da die Dateien an einem Ort gespeichert sind, muss ich nicht mehr wie ein Verrückter 500 E-Mails durchforsten. Ich kann auf einen Blick sehen, wie viel Arbeit die Kreativen haben und ob sie überlastet sind oder nicht. Es ist schön, dass ich nicht mehr jeden Montagmorgen dieselben Aufgaben manuell wiederholen muss, weil die Automatisierung tatsächlich funktioniert.

2. Monday.com (Am besten geeignet für die vorausschauende Workload-Planung mit aufwandsbasierter Kapazität)

Monday.com wurde für Teams entwickelt, die einen klaren Überblick über ihre Kapazitäten auf einen Blick erhalten möchten. Das Workload-Widget nutzt eine einfache, auf einem Board basierende Ansicht, um Ihnen genau zu zeigen, wer was wann erledigt.

Die KI-gestützte Funktion „Smart Workload Insights“ erkennt automatisch potenzielle Überlastung und schlägt vor, Aufgaben an weniger ausgelastete Mitglieder des Teams umzuverteilen.

Die Benutzeroberfläche ist zwar einfach gehalten, doch mit vorausschauenden „Was-wäre-wenn“-Szenarien können Sie simulieren, wie sich neue Projekte auf den Zeitplan Ihres Teams auswirken, bevor Sie auf „Speichern“ klicken.

Die besten Features von Monday.com

Workload-Widget zur Visualisierung der Kapazität: Identifizieren Sie schnell überlastete Teammitglieder und verteilen Sie die Arbeit mit einer einfachen Drag-and-Drop-Aktion auf einer farbcodierten Zeitleiste neu.

Anpassbare Dashboards mit Auslastungsdiagrammen: Aggregieren Sie Workload-Daten aus mehreren Boards, um eine teamweite Ansicht über Kapazitäten, Verteilung des Aufwands und individuelle Auslastungsraten zu erhalten

Automatisierungsrezepte für Workload-Benachrichtigungen: Erstellen Sie „Wenn-dann“-Regeln, um Manager zu benachrichtigen, wenn die einem Teammitglied zugewiesenen Aufgaben dessen Kapazität überschreiten

Vor- und Nachteile von Monday.com

Vorteile:

Sehr anschauliche Benutzeroberfläche mit flacher Lernkurve

Flexibler Automatisierungs-Builder für nicht-technische Benutzer

Umfangreiche Vorlagenbibliothek für die Ressourcenplanung

Nachteile:

Mindestanzahl an Plätzen kann die Kosten für wachsende Teams erhöhen

Für den vollen Workload sind Pläne der höheren Stufen erforderlich

KI-Funktionen konzentrieren sich nicht auf die vorausschauende Workload-Analyse

Preise von Monday.com

Free

Basic : 12 $/Platz/Monat

Standard : 14 $/Platz/Monat

Pro : 24 $/Platz/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 15.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Ein G2-Benutzer sagt: Was mir an Monday Work Management am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, Projekte zu organisieren und Aufgaben an einem einzigen Ort zu verfolgen. Die Benutzeroberfläche ist sehr anschaulich und intuitiv, sodass das gesamte Team Fortschritte, Fristen und Zuständigkeiten auf einen Blick erkennen kann. Ich schätze auch die Automatisierungsfunktionen und Integrationen, da sie den manuellen Aufwand reduzieren und dazu beitragen, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben. Insgesamt sorgt das für eine reibungslosere Zusammenarbeit und eine wesentlich effizientere Nachverfolgung der Projekte.

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Monday Work Management am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, Projekte zu organisieren und Aufgaben an einem einzigen Ort zu verfolgen. Die Benutzeroberfläche ist sehr anschaulich und intuitiv, sodass das gesamte Team Fortschritte, Fristen und Zuständigkeiten auf einen Blick erkennen kann. Ich schätze auch die Automatisierungsfunktionen und Integrationen, da sie den manuellen Aufwand reduzieren und dazu beitragen, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben. Insgesamt sorgt das für eine reibungslosere Zusammenarbeit und eine wesentlich effizientere Nachverfolgung der Projekte.

Was mir an Monday Work Management am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, Projekte zu organisieren und Aufgaben an einem einzigen Ort zu verfolgen. Die Benutzeroberfläche ist sehr anschaulich und intuitiv, sodass das gesamte Team Fortschritte, Fristen und Zuständigkeiten auf einen Blick erkennen kann. Ich schätze auch die Automatisierungsfunktionen und Integrationen, da sie den manuellen Aufwand reduzieren und dazu beitragen, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben. Insgesamt sorgt das für eine reibungslosere Zusammenarbeit und eine wesentlich effizientere Nachverfolgung der Projekte.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu monday.com

👀 Wussten Sie schon? Das Wort „Deadline“ hat einen viel düstereren Ursprung. Es geht auf den Bürgerkrieg zurück, als eine „dead line“ eine buchstäbliche Grenze in Gefangenenlagern war, bei deren Überschreitung Gefangene erschossen werden konnten. Der moderne Begriff, den wir im Büroalltag verwenden, kam erst viel später auf.

3. Smartsheet (Am besten geeignet für die vorausschauende Workload-Planung im Tabellenkalkulationsstil)

via Smartsheet

Benötigen Sie Prognosen zur Kapazität auf Unternehmensebene, aber Ihr Team arbeitet am liebsten mit Tabellenkalkulationen? Smartsheet schließt diese Lücke, indem es ein ausgeklügeltes Ressourcenmanagement in einer tabellenbasierten Oberfläche bietet.

Das Ressourcenmanagement-Modul bietet Kapazitäts-Heatmaps, die die Teamauslastung im Zeitverlauf darstellen und aufzeigen, wer überlastet ist und wer noch Kapazitäten frei hat. Es eignet sich hervorragend für die Portfolio-Planung und ermöglicht es PMOs, zu erkennen, wie Projekte um Ressourcen konkurrieren, und Konflikte frühzeitig zu identifizieren.

Die besten Features von Smartsheet

Ressourcenmanagement mit Kapazitäts-Heatmaps: Visualisieren Sie die Teamauslastung mithilfe von Farbcodierungen, um Überbelegungen zu kennzeichnen, und führen Sie einen Drilldown in einzelne Zeitpläne durch

Ressourcenprognosen auf Portfolioebene: Aggregieren Sie den Ressourcenbedarf aller Projekte, um zu erkennen, wo es in Zukunft zu Konflikten der Kapazität kommen wird

Erstellen Sie schneller intelligentere Modelle der Kapazität: Nutzen Sie Smartsheet KI, um Formeln zu generieren und Tabellendaten für den Plan zu analysieren

Vor- und Nachteile von Smartsheet

Vorteile:

Die vertraute Tabellenkalkulationsoberfläche senkt die Einführungshürden

Solide Unternehmensführung und Compliance-Zertifizierungen

Enge Integration mit Enterprise-Systemen wie Salesforce und Jira

Nachteile:

Für das Modul „Ressourcenmanagement“ ist eine separate, zusätzliche Lizenz erforderlich.

Bei sehr großen und komplexen Tabellen kann es zu Leistungseinbußen kommen

Die integrierte Berichterstellung ist einfach gehalten und erfordert für eine tiefergehende Analyse möglicherweise den Export von Daten

Preise für Smartsheet

Pro : 12 $/Benutzer/Monat

Geschäft : 24 $/Benutzer/Monat

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ressourcenmanagement: Zusätzliche Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2 : 4,4/5 (über 21.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Smartsheet?

Ein G2-Benutzer sagt:

Smartsheet ist besonders stark bei der Nachverfolgung von Projekten im Zeitleiste- und Gantt-Stil. Bei Kampagnen mit linearen Abhängigkeiten und definierten Meilensteinen ist die Rasteransicht für Benutzer, die in Tabellenkalkulationsbegriffen denken, intuitiv, und die Zeitleiste bietet den Beteiligten einen klaren Überblick über den Projektstand. Für die unkomplizierte Nachverfolgung von Projekten mit einem Team, das bereits in Excel-ähnlichen Umgebungen arbeitet, erledigt es die Aufgabe ohne großen Konfigurationsaufwand.

Smartsheet ist besonders stark bei der Nachverfolgung von Projekten im Zeitleiste- und Gantt-Stil. Bei Kampagnen mit linearen Abhängigkeiten und definierten Meilensteinen ist die Rasteransicht für Benutzer, die in Tabellenkalkulationsbegriffen denken, intuitiv, und die Zeitleiste bietet den Beteiligten einen klaren Überblick über den Projektstand. Für die unkomplizierte Nachverfolgung von Projekten mit einem Team, das bereits in Excel-ähnlichen Umgebungen arbeitet, erledigt es die Aufgabe ohne großen Konfigurationsaufwand.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie separate Prognosemodelle für verschiedene Arten der Arbeit (neue Features, Fehlerbehebungen und Wartung). Wenn Sie Alles in einen Topf werfen, erhalten Sie allgemeine Prognosen, die am Ziel vorbeischießen.

4. Float (Am besten geeignet für die vorausschauende Ressourcenplanung mit Platzhaltern und Auslastung)

via Float

Für Agenturen und Kreativteams, die mehrere Projekte für Clients gleichzeitig betreuen, ist es entscheidend, genau zu wissen, wer wann verfügbar ist. Float wurde speziell für diese Herausforderung entwickelt und bietet einen übersichtlichen Ansatz für die Ressourcenplanung.

Der visuelle Zeitplan zeigt die Mitglieder des Teams mit ihren zugewiesenen Aufgaben als farbige Blöcke auf einer Zeitleiste an. So lassen sich Lücken in der Verfügbarkeit leicht erkennen, Aufgaben per Drag & Drop verschieben, um diese zu füllen, und Grenzen für die Kapazität festlegen, die Zeit außerhalb von Projekten berücksichtigen.

Zwar bietet es keine KI-gestützten Prognosen, doch seine Berichte zur Kapazitätsplanung zeigen die anstehende Workload auf der Grundlage bestätigter und vorläufiger Buchungen an.

Die besten Features von Float

Visueller Terminplaner: Verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop in einer übersichtlichen Zeitleiste, mit Farbcodierung für bestätigte Arbeiten, vorläufige Buchungen und Freizeit

Berichte zur Kapazitätsplanung: Erstellen Sie Berichte zur Teamauslastung, aufgeschlüsselt nach Projekt, Client oder Abteilung, um fundierte Entscheidungen bei der Personalbeschaffung und der Projektannahme zu treffen

Platzhalter: Planen Sie den zukünftigen Bedarf ohne endgültige Namen, die Sie später zuweisen können

Vor- und Nachteile von Float

Vorteile:

Speziell für die Ressourcenplanung entwickelt, mit einer optimierten Benutzeroberfläche

Dank des übersichtlichen und intuitiven Designs können neue Benutzer schnell mit der Planung beginnen

Features wie vorläufige Buchungen sind ideal für die Workflows in Agenturen

Nachteile:

Eingeschränkte Features des Projektmanagements; am besten in Verbindung mit einem speziellen PM-Tool zu verwenden

Die Prognosen basieren ausschließlich auf geplanten Arbeiten, ohne KI-gestützte Vorhersagen

Die Berichterstellung ist für PMOs in Unternehmen möglicherweise nicht detailliert genug

Flexible Preisgestaltung

Starter : 8,50 $ pro Person und Monat

Pro : 14 $ pro Person und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Float?

Ein G2-Benutzer sagt: Mir gefällt, dass ich auf dem Berichtsbildschirm relativ schnell zwischen verschiedenen Projekten oder Personen wechseln kann. Ich bin sowohl Personalverantwortlicher als auch Mitwirkender, daher muss ich mehrere Ansichten von Zeitplänen im Blick behalten, und es ist für mich sehr einfach, mich zurechtzufinden, um schnell das zu finden, was ich brauche.

Ein G2-Benutzer sagt:

Mir gefällt, dass ich auf dem Berichtsbildschirm relativ schnell zwischen verschiedenen Projekten oder Personen wechseln kann. Ich bin sowohl Personalverantwortlicher als auch Mitwirkender, daher muss ich mehrere Ansichten von Zeitplänen im Blick behalten, und es ist für mich sehr einfach, mich zurechtzufinden, um schnell das zu finden, was ich brauche.

Mir gefällt, dass ich auf dem Berichtsbildschirm relativ schnell zwischen verschiedenen Projekten oder Personen wechseln kann. Ich bin sowohl Personalverantwortlicher als auch Mitwirkender, daher muss ich mehrere Ansichten von Zeitplänen im Blick behalten, und es ist für mich sehr einfach, mich zurechtzufinden, um schnell das zu finden, was ich brauche.

🧠 Wissenswertes: PERT, eine klassische Planungsmethode, entstand aus dem Polaris-Raketenprogramm. Mit anderen Worten: Eine der bekanntesten Methoden zur Darstellung von Unsicherheiten und Abhängigkeiten in einem Projekt wurde entwickelt, um ein Waffenprogramm des Kalten Krieges zu verwalten. Das ist eine äußerst dramatische Hintergrundgeschichte für etwas, das heute in gewöhnlichen Projektplänen verwendet wird.

💡 Profi-Tipp: Während die Workload-Ansicht von ClickUp Ihnen zeigt, wer überlastet ist, helfen Ihnen die ClickUp-Dashboards dabei, zu erklären, was diese Überlastung für die Projektabwicklung bedeutet. Sie müssen nicht mehr jede Woche einen neuen Status-Bericht erstellen. Erläutern Sie die Auswirkungen der Workload auf die Lieferung mithilfe von ClickUp-Dashboards

5. Mosaic (Am besten geeignet für KI-gestützte Workload-Prognosen und Einstellungssignale)

via Mosaic

Sind Sie es leid, manuell nach der richtigen Person für ein Projekt zu suchen? Mosaic nutzt KI, um anhand von Kompetenzmanagement, Verfügbarkeit und aktueller Workload die am besten geeignete Person zu empfehlen. Es wurde für Dienstleistungsunternehmen entwickelt, die die Personalzuweisung optimieren und gleichzeitig eine ausgewogene Auslastung gewährleisten müssen.

Tatsächlich analysiert die KI die Projektanforderungen und schlägt eine optimale Personalbesetzung vor, wobei sie aus den Ergebnissen vergangener Projekte lernt, um ihre Empfehlungen im Laufe der Zeit zu verbessern.

Durch die Verbindung zu CRM-Daten ermöglicht es zudem Pipeline-Prognosen und zeigt auf, wie sich anstehende Verkaufschancen auf den zukünftigen Ressourcenbedarf auswirken werden.

Die besten Features von Mosaic

KI-gestützte Ressourcenempfehlungen: Erhalten Sie optimale Vorschläge für die Zuweisung der Projekte auf der Grundlage der Fähigkeiten und Verfügbarkeit der Mitglieder des Teams sowie der Projektanforderungen

Kompetenzmanagement und Nachverfolgung: Führen Sie eine Datenbank mit den Fähigkeiten, Zertifizierungen und Erfahrungen Ihrer Team-Mitglieder, um eine kompetenzbasierte Personalbesetzung zu ermöglichen

Pipeline-Prognosen für die Bedarfsplanung: Schließen Sie sich an CRM-Daten an, um den zukünftigen Ressourcenbedarf zu prognostizieren, und helfen Sie Unternehmen so bei der Personalplanung oder der Anpassung von Zeitleisten

Vor- und Nachteile von Mosaic

Vorteile:

KI-Empfehlungen reduzieren den manuellen Aufwand und verbessern die Konsistenz

Speziell für Workflows im Bereich Professional Services entwickelt

Verbindet die Ressourcenplanung mit der Geschäftsentwicklung für eine bessere strategische Ausrichtung

Nachteile:

Für benutzerdefinierte Preisangebote ist eine Unterhaltung mit dem Vertrieb erforderlich

Kann für Teams mit einfachen Ressourcenanforderungen zu komplex sein

Die begrenzte Anzahl an Bewertungen erschwert eine unabhängige Validierung

Preise für Mosaic

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Mosaic-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mosaic?

Ein G2-Benutzer sagt:

Seit wir Mosaic nutzen, ist unser Team wesentlich effizienter geworden. Wir können die Abrechnungshistorie für ähnliche Auftragstypen einsehen, sodass wir bei der Übernahme eines neuen Projekts sehr genaue Preise kalkulieren können. Wir können Aufgaben nachverfolgen und mit Terminen versehen, sodass die Mitarbeiter für ihre Aufgaben verantwortlich sind. Die Projektplanung ist eine enorme Hilfe, um sicherzustellen, dass das Team die Fristen einhält. Die Timesheets und die KI zur Vorhersage von Einträgen sind äußerst hilfreich und sparen eine Menge Zeit. Die Software ist intuitiv, benutzerfreundlich und die Benutzeroberfläche sieht toll aus. Damit müssen wir keine Tabellenkalkulationen mehr verwenden.

Seit wir Mosaic nutzen, ist unser Team wesentlich effizienter geworden. Wir können die Abrechnungshistorie für ähnliche Auftragstypen einsehen, sodass wir bei der Übernahme eines neuen Projekts sehr genaue Preise kalkulieren können. Wir können Aufgaben nachverfolgen und mit Terminen versehen, sodass die Mitarbeiter für ihre Aufgaben verantwortlich sind. Die Projektplanung ist eine enorme Hilfe, um sicherzustellen, dass das Team die Fristen einhält. Die Timesheets und die KI zur Vorhersage von Einträgen sind äußerst hilfreich und sparen eine Menge Zeit. Die Software ist intuitiv, benutzerfreundlich und die Benutzeroberfläche sieht toll aus. Damit müssen wir keine Tabellenkalkulationen mehr verwenden.

🎥 Mosaic hilft Ihnen dabei, Ihre CRM-Daten optimal zu nutzen, aber zunächst müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Team das System auch tatsächlich nutzt. In dieser Übersicht erfahren Sie, wie Sie die häufigsten Fallstricke bei der Einführung eines CRM-Systems vermeiden können:

🎥 Mosaic hilft Ihnen dabei, Ihre CRM-Daten optimal zu nutzen, aber zunächst müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Team das System auch tatsächlich nutzt. In dieser Übersicht erfahren Sie, wie Sie die häufigsten Fallstricke bei der Einführung eines CRM-Systems vermeiden können:

6. Wrike (Am besten geeignet für aufwandsbasierte Workload-Prognosen mit Ansichten der Kapazität)

via Wrike

Die „Work Intelligence“-Suite von Wrike verfügt über ein Tool zur „Projektrisikovorhersage“, das Projekte kennzeichnet, bei denen es wahrscheinlich zu Verzögerungen kommt. Es analysiert Millionen von Datenpunkten in Ihrem gesamten Unternehmen und liefert Ihnen auf der Grundlage von Vorhersagemustern eine Zustandsbewertung in den Farben „Rot/Gelb/Grün“.

Wenn Ihre Planung eine Perspektive für Projekte erfordert, bietet die Ressourcenansicht eine Aufschlüsselung des Aufwands nach Projekten, sodass Sie leichter erkennen können, wo eine einzelne Initiative zu viel Kapazität beansprucht.

Die besten Features von Wrike

Workload-Diagramme mit Drilldown-Funktion: Visualisieren Sie Team-Aufgaben und filtern Sie nach Projekt, Abteilung oder Zeitraum, um Konflikte zu erkennen

Work Intelligence KI zur Risikoprognose: Analysieren Sie Aufgabenabhängigkeiten, historische Fertigstellungsraten und aktuelle Workloads, um Warnungen zu risikobehafteten Projekten zu generieren

Cross-Tagging für projektübergreifende Sichtbarkeit: Versehen Sie Aufgaben projektübergreifend mit Tags, um sicherzustellen, dass die Ressourcenzuweisung alle zeitlichen Anforderungen an ein Mitglied des Teams berücksichtigt

Vor- und Nachteile von Wrike

Vorteile:

KI kann Aktualisierungen zusammenfassen und Risiken sowie Prioritäten hervorheben

Zeigt die auf Projekte ausgerichtete Zuweisung des Aufwands für genauere Prognosen

Umfassendes Integrations-Ökosystem mit Tools wie Adobe Creative Cloud und Salesforce

Nachteile:

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Erweiterte KI-Features erfordern Pläne der höheren Preisstufe

Begrenzung bei Vorlagen/Anpassungen je nach Plan und Workflow-Anforderungen

Preise für Wrike

Free

Team : 10 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft : 25 $/Benutzer/Monat

Enterprise und Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Ein G2-Benutzer sagt: Was mir am besten gefällt, ist, dass Wrike uns eine einfache Möglichkeit bietet, die Arbeit zu organisieren, ohne die Dinge unnötig zu verkomplizieren. So lässt sich leichter erkennen, was gerade läuft, was Aufmerksamkeit erfordert und wo es zu Verzögerungen kommen könnte. Es ist nicht perfekt, aber es hilft dem Team, besser strukturiert zu arbeiten, und reduziert den üblichen Hin- und Her-Kommunikationsaufwand.

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir am besten gefällt, ist, dass Wrike uns eine einfache Möglichkeit bietet, die Arbeit zu organisieren, ohne die Dinge unnötig zu verkomplizieren. So lässt sich leichter erkennen, was gerade läuft, was Aufmerksamkeit erfordert und wo es zu Verzögerungen kommen könnte. Es ist nicht perfekt, aber es hilft dem Team, besser strukturiert zu arbeiten, und reduziert den üblichen Hin- und Her-Kommunikationsaufwand.

Was mir am besten gefällt, ist, dass Wrike uns eine einfache Möglichkeit bietet, die Arbeit zu organisieren, ohne die Dinge unnötig zu verkomplizieren. So lässt sich leichter erkennen, was gerade läuft, was Aufmerksamkeit erfordert und wo es zu Verzögerungen kommen könnte. Es ist nicht perfekt, aber es hilft dem Team, besser strukturiert zu arbeiten, und reduziert den üblichen Hin- und Her-Kommunikationsaufwand.

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💛 Burnout entsteht nicht über Nacht – und es ist selten jemandes Schuld. Es baut sich still und leise auf, Aufgabe für Aufgabe, bis Ihr Team am Ende seiner Kräfte ist und sich fragt, wie es dazu kommen konnte, dass alles so überwältigend wurde. Das Wirkungsvollste, was ein Manager tun kann, ist, es einfach kommen zu sehen und Entlastung zu schaffen, bevor es zu einer Krise wird. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihr Team wirklich unterstützen können: Feiern Sie Fortschritte: Indem Sie den Aufwand (und nicht nur die Ergebnisse) anerkennen, zeigen Sie Ihrem Team, dass es als Menschen wertgeschätzt wird

Fragen Sie nach: Ein einfaches „Wie geht es dir wirklich?“ kann viel dazu beitragen, dass sich Menschen über ihre berufliche Leistung hinaus wahrgenommen fühlen

Verteilen Sie Aufgaben neu, bevor es zu spät ist : Wenn jemandem die Arbeit über den Kopf wächst, warten Sie nicht, bis er um Hilfe bittet – verteilen Sie Aufgaben proaktiv neu, bevor es zum Burnout kommt

Schützen Sie Kapazitätsgrenzen: Machen Sie es zur Normalität, neue Arbeiten abzulehnen, wenn das Team bereits ausgelastet ist, und gehen Sie dabei mit gutem Beispiel voran

7. Kantata (Am besten geeignet für die Prognose des Personalbedarfs im Bereich professioneller Dienstleistungen)

via Kantata

Kantata (ehemals Mavenlink) wurde für Dienstleistungsunternehmen entwickelt, die ihr Ressourcenmanagement mit der Finanzplanung verknüpfen müssen. Es hilft Ihnen dabei, den Ressourcenbedarf über Ihre gesamte Dienstleistungspipeline hinweg zu prognostizieren, um einen vollständigen Überblick über Kapazitäten und Rentabilität zu erhalten.

Es analysiert anstehende Projekte und bestätigte Aufträge, um potenzielle Lücken in der Kapazität oder Überschüsse zu identifizieren. Kantata führt die Nachverfolgung der Verfügbarkeit durch und gleicht Ressourcen auch mit den erforderlichen Fähigkeiten und Zertifizierungen ab und stellt so sicher, dass Projekte mit qualifizierten Teammitgliedern besetzt werden.

Die besten Features von Kantata

Ressourcenprognosen mit Pipeline-Integration: Prognostizieren Sie den zukünftigen Ressourcenbedarf, indem Sie Projektzeitpläne mit Vertriebsdaten kombinieren, um proaktiv Personal einzustellen und Kapazitäten zu planen.

Nachverfolgung von Kompetenzen und Zertifizierungen: Führen Sie detaillierte Profile der Fähigkeiten Ihrer Team-Mitglieder, um Ressourcen kompetenzbasiert zuzuweisen

Auslastungs-Dashboards mit Nachverfolgung der Ziele: Zeigen Sie die Echtzeit-Auslastung im Vergleich zu den Einzelzielen auf Einzel-, Team- und Organisationsebene an

Vor- und Nachteile von Kantata

Vorteile:

Speziell für Workflows im Bereich Professional Services entwickelt

Erstellt eine Verbindung zwischen der Ressourcenplanung und finanziellen Ergebnissen wie der Rentabilität

Zuverlässige Prognosen für den langfristigen Plan zur Bedarfsplanung

Nachteile:

Geringere Flexibilität bei der Berichterstellung und den Dashboards bei skalierenden Prozessen

Kann für Teams außerhalb des Bereichs Professional Services zu komplex sein

Die Implementierung erfordert oft einen erheblichen Konfigurationsaufwand

Preise für Kantata

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Kantata

G2: 4,2/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Kantata?

Ein Capterra-Benutzer sagt: Die Nachverfolgung der Projekte, insbesondere die Erfassung von Timesheets und das Umsatzmanagement, funktioniert im Geschäft hervorragend und ist absolut unverzichtbar.

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Die Nachverfolgung der Projekte, insbesondere die Erfassung von Timesheets und das Umsatzmanagement, funktioniert im Geschäft hervorragend und ist absolut unverzichtbar.

Die Nachverfolgung der Projekte, insbesondere die Erfassung von Timesheets und das Umsatzmanagement, funktioniert im Geschäft hervorragend und ist absolut unverzichtbar.

Mit der ClickUp-Vorlage für den Mitarbeiter-Workload können Sie Aufgaben so planen, dass niemand überlastet oder unvorbereitet ist. Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage „Mitarbeiter-Workload“, um die Workload zu verwalten und Aufgaben einfach zu delegieren Die Team-Workload-Ansicht bietet Ihnen eine umfassende Übersicht über die Workload des Teams

Die Team-Board-Ansicht hilft Ihnen dabei, den Überblick darüber zu behalten, wer an was arbeitet, und ermöglicht es Ihnen, Teammitglieder mit Aufgaben zu betrauen

In der Aufgabenansicht können Sie den Fortschritt von Aufgaben überwachen und den Status aktualisieren

8. Motion (Am besten geeignet für KI-gestützte Planung der Kapazität, die die voraussichtlichen Termine für die Fertigstellung der Projekte prognostiziert)

via Motion

Sind Sie es leid, Ihren Kalender manuell zu verwalten? Motion nutzt KI, um Ihre Aufgaben automatisch auf der Grundlage von Prioritäten, Fristen und verfügbarer Zeit zu planen. Der Fokus liegt dabei auf der individuellen Produktivität und nicht auf dem teamweiten Ressourcenmanagement.

Die KI von Motion analysiert Ihre Aufgabenliste und Ihren Kalender, um die Arbeit in freie Zeitblöcke einzuplanen. Wenn sich Ihre Pläne ändern, plant das System die Aufgaben automatisch neu, damit alles weiterhin passt. Es eignet sich am besten für Einzelpersonen oder kleine Teams, die ihre Terminplanung der KI überlassen möchten.

Die besten Features von Motion

KI-gestützte automatische Terminplanung: Ordnen Sie Aufgaben automatisch nach Priorität, Frist und Dauer in Ihrem Kalender ein und erstellen Sie so einen optimierten Tagesplan

Dynamische Neuplanung: Reagieren Sie auf Änderungen an den Plänen, indem Sie Ihren Zeitplan ohne manuellen Eingriff anpassen.

Terminbewusste Priorisierung: Planen Sie kritische Aufgaben mit ausreichendem Puffer ein und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein Termin gefährdet ist

Vor- und Nachteile von Motion

Vorteile:

Reduziert Entscheidungsmüdigkeit durch automatische Terminplanung

Passt sich in Echtzeit an Änderungen an und sorgt so für einen realistischen Kalender

Ideal für einzelne Wissensarbeiter, die ihre Zeit selbst verwalten

Nachteile:

Eingeschränkte Features für das Team-Ressourcenmanagement

Voraussetzung ist, dass die Benutzer damit einverstanden sind, ihre Terminplanung der KI zu überlassen

Höherer Preis als bei einfachen Aufgabenmanagern

Motion-Preise

Pro KI : 29 $/Platz/Monat (für Teams)

Business KI: 49 $/Platz/Monat (für Teams)

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Motion?

Ein Capterra-Benutzer sagt: Insgesamt ein großartiges tool, mit dem Sie Ihre Aufgaben ganz nach Ihren eigenen Anforderungen verwalten können. Lässt sich mit dem Kalender integrieren. Ordnet Aufgaben automatisch nach Dringlichkeit und Priorität.

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Insgesamt ein großartiges tool, mit dem Sie Ihre Aufgaben ganz nach Ihren eigenen Anforderungen verwalten können. Lässt sich im Kalender integrieren. Ordnet Aufgaben automatisch nach Dringlichkeit und Priorität.

Insgesamt ein großartiges tool, mit dem Sie Ihre Aufgaben ganz nach Ihren eigenen Anforderungen verwalten können. Lässt sich mit dem Kalender integrieren. Ordnet Aufgaben automatisch nach Dringlichkeit und Priorität.

9. Epicflow (Am besten geeignet für KI-basierte Prognosen zur Kapazität über mehrere Projekt-Portfolios hinweg)

via Epicflow

Verwalten Sie mehrere Projekte mit gemeinsam genutzten Ressourcen, bei denen es häufig zu Konflikten kommt? Epicflow ist auf solche Umgebungen spezialisiert und gibt eine Warnung aus, bevor Probleme mit der Kapazität auftreten.

Im Mittelpunkt steht der „Future Load Graph“, der den Ressourcenbedarf aller aktiven Projekte auf einer einzigen Zeitleiste darstellt. Dieser Graph zeigt an, wann Teams überlastet sein werden, und gibt Warnmeldungen bei Engpässen aus.

Kombinieren Sie dies mit der Möglichkeit, Was-wäre-wenn-Szenarien durchzuspielen – hier eine Frist verschieben, dort einen Auftragnehmer austauschen – und Sie erhalten ein Echtzeit-Bild davon, wie sich jede Entscheidung auf das gesamte Portfolio auswirkt.

Die besten Features von Epicflow

Future Load Graph: Visualisieren Sie den prognostizierten Ressourcenbedarf, um zu erkennen, wann die Kapazität überschritten wird und welche Ressourcen den Engpass darstellen

Was-wäre-wenn-Szenario-Modellierung: Testen Sie die Auswirkungen von Projektverzögerungen, zusätzlichen Ressourcen oder Änderungen des Projektumfangs auf die Gesamtkapazität

Projektübergreifende Fokussierung auf die Umsetzung: Nutzen Sie persönliche und Gruppen-Aufgabenlisten, um Prioritäten in einer Umgebung mit mehreren Projekten klar zu halten

Vor- und Nachteile von Epicflow

Vorteile:

Speziell für Umgebungen mit mehreren Projekten und gemeinsam genutzten Ressourcen

Leistungsstarke Funktionen zur Szenarioplanung für fundierte Entscheidungen

Bietet ein Frühwarnsystem für Probleme mit der Kapazität

Nachteile:

Der Nischenfokus ist möglicherweise nicht für Unternehmen mit einfacheren Anforderungen geeignet

Die begrenzte Anzahl an Bewertungen erschwert eine unabhängige Validierung

Eingeschränkte Flexibilität bei Verwaltung und Steuerung, wenn Teams über Standard-Portfolio-Anwendungsfälle hinauswachsen

Preise für Epicflow

Growth : 28,96 $ pro Person/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Epicflow

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Epicflow?

Ein G2-Benutzer sagt: Ich finde es toll, dass Epicflow die zukünftige Auslastung berechnet und mögliche Ressourcenengpässe aufzeigt, bevor sie zu einem Problem werden. Die Diagramme zur Kapazität und Auslastung eignen sich zudem hervorragend für die Nachverfolgung der Effizienz des Teams täglich. Auch der Simulationsmodus ist eine interessante Lösung: Er ermöglicht es Ihnen, beliebige Änderungen an Ihren Projekten vorzunehmen und die Ergebnisse zu sehen, ohne Ihre Umgebung zu beeinträchtigen.

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde es toll, dass Epicflow die zukünftige Auslastung berechnet und mögliche Ressourcenengpässe aufzeigt, bevor sie zu einem Problem werden. Die Diagramme zur Kapazität und Auslastung eignen sich zudem hervorragend für die Nachverfolgung der Effizienz des Teams täglich. Auch der Simulationsmodus ist eine interessante Lösung: Er ermöglicht es Ihnen, beliebige Änderungen an Ihren Projekten vorzunehmen und die Ergebnisse zu sehen, ohne Ihre Umgebung zu beeinträchtigen.

Ich finde es toll, dass Epicflow die zukünftige Auslastung berechnet und mögliche Ressourcenengpässe aufzeigt, bevor sie zu einem Problem werden. Die Diagramme zur Kapazität und Auslastung eignen sich zudem hervorragend für die Nachverfolgung der Effizienz des Teams täglich. Auch der Simulationsmodus ist eine interessante Lösung: Er ermöglicht es Ihnen, beliebige Änderungen an Ihren Projekten vorzunehmen und die Ergebnisse zu sehen, ohne Ihre Umgebung zu beeinträchtigen.

10. Resource Guru (Am besten geeignet für die vorausschauende Planung der Kapazität mit Heatmaps und Platzhaltern)

via Resource Guru

Wenn Sie eine einfache, visuelle Ressourcenplanung ohne die Komplexität einer Enterprise-Lösung benötigen, ist Resource Guru eine hervorragende Wahl. Das Tool zeichnet sich durch eine übersichtliche Benutzeroberfläche aus, auf der die Verfügbarkeit der Teams auf einen Blick erkennbar ist.

Außerdem werden Team-Mitglieder und ihre Termine als farbige Blöcke auf einer Kalender-Zeitleiste angezeigt, sodass leicht zu erkennen ist, wer verfügbar ist, und neue Termine erstellt werden können.

Für die Vorausplanung ermöglichen Ihnen Ressourcenplatzhalter und vorläufige Buchungen, den künftigen Bedarf abzubilden, selbst wenn „wer“ und „wann“ noch ungewiss sind. Sie können Kapazitäten reservieren, realistische Pläne erstellen und die Zuweisungen abschließen, sobald die Details des Projekts feststehen.

Die besten Features von Resource Guru

Visueller Verfügbarkeitskalender: Buchen Sie Termine in einem Kalender mit übersichtlichem Format der Zeitleiste, in dem Lücken in der Verfügbarkeit sofort sichtbar sind

Konfliktmanagement: Verhindern Sie Doppelbuchungen, indem Sie vor der Bestätigung neuer Aufträge Benachrichtigungen über bestehende Verpflichtungen erhalten

Urlaubs- und Verfügbarkeitsmanagement: Führen Sie die Nachverfolgung von Urlaubstagen und projektunabhängigen Zeiten in derselben Ansicht durch, in der Projektbuchungen angezeigt werden, um eine präzise Planung zu gewährleisten

Vor- und Nachteile von Resource Guru

Vorteile:

Einfache, intuitive Benutzeroberfläche, die leicht zu erlernen ist

Dank erschwinglicher Preise ist es auch für kleinere Teams zugänglich

Der fokussierte Funktionsumfang erfüllt seine Kernaufgabe der Terminierung gut

Nachteile:

Eingeschränkte Features des Projektmanagements; am besten in Verbindung mit einem speziellen PM-Tool zu verwenden

Keine KI-gestützten Prognosefunktionen

Möglicherweise fehlt die für Enterprise-PMOs erforderliche Tiefe

Preise für Resource Guru

Grasshopper : 5 $ pro Person und Monat

Blackbelt : 8 $ pro Person und Monat

Master: 12 $ pro Person und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Resource Guru

G2 : 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Resource Guru?

Ein G2-Benutzer sagt: RG ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Es funktioniert bei uns wirklich gut, da sich Zeitpläne und Personal ständig ändern und wir Termine schnell und einfach aktualisieren können, sodass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

Ein G2-Benutzer sagt:

RG ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Es funktioniert bei uns wirklich gut, da sich Zeitpläne und Personal ständig ändern und wir Termine schnell und einfach aktualisieren können, sodass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

RG ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Es funktioniert bei uns wirklich gut, da sich Zeitpläne und Personal ständig ändern und wir Termine schnell und einfach aktualisieren können, sodass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

Beginnen Sie mit ClickUp, Ihre Ressourcen effizient zu planen

Die besten tools zur vorausschauenden Workload-Planung helfen Teams, Überlastungen vorzubeugen, Engpässe zu erkennen, bevor sie die Bereitstellung verlangsamen, und intelligentere Entscheidungen zur Ressourcenzuweisung zu treffen.

Der wahre Wert entsteht jedoch erst, wenn Plan und Ausführung an einem Ort zusammenlaufen.

ClickUp macht Schluss mit dem altbekannten Problem, Ressourcen und Workloads über verstreute Tools hinweg zu verwalten. Es vereint alles unter einem Dach – von der Workload-Planung bis hin zu KI-Agenten, die ständig nach Lücken bei Ressourcen und Workloads Ausschau halten.

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Häufig gestellte Fragen

Das herkömmliche Workload-Management ist reaktiv und zeigt Ihnen aktuelle Zuweisungen und Kapazitäten an. Die vorausschauende Workload-Planung ist proaktiv und nutzt Verlaufsdaten, um den zukünftigen Bedarf zu prognostizieren und potenzielle Engpässe zu erkennen, bevor sie auftreten.

Diese Tools analysieren Daten wie historische Aufgabenabschlussquoten, aktuelle Zuweisungen und Muster der Teamverfügbarkeit. KI-Modelle erkennen dann Trends, um vorherzusagen, wann in Zukunft voraussichtlich Kapazitätsengpässe auftreten werden.

Kleine Teams können definitiv von vorausschauender Planung profitieren, insbesondere wenn die Teamkapazitäten knapp sind und die Grenzen der Fehlermargen begrenzt sind. Tatsächlich machen Tools wie ClickUp diese Art der Planung für Teams jeder Größe zugänglich und ermöglichen es ihnen, ihre Ressourcen effektiv zu optimieren.

Sie können die Genauigkeit bewerten, indem Sie die prognostizierte Kapazität im Laufe der Zeit mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleichen. Verfolgen Sie, wie oft vorhergesagte Engpässe auftraten und ob die vom Tool vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Ergebnisse beitrugen.