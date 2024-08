10 beste Skills Management Software im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

In meiner langjährigen Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Teams habe ich gelernt, dass Software für das Kompetenzmanagement wie ein GPS ist, das einem den Weg zu den richtigen Talenten weist. Durch Versuch und Irrtum habe ich herausgefunden, dass eine solche Software Teams in die Lage versetzt, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu erkennen, zu bewerten, zu entwickeln und effizient zu verfolgen.

Es ist einfach das, was uns Manager bei Verstand hält und unsere HR-Teams zum Lächeln bringt. Ob Unternehmen, Agenturen oder Bildungseinrichtungen - wir alle brauchen eine solide Plattform für das Kompetenzmanagement in unserer Ecke.

Tun wir uns also einen Gefallen und wählen wir nur das Beste. Lassen Sie uns gemeinsam diese Liste der 10 besten Softwareoptionen für das Qualifikationsmanagement durchgehen, die wirklich einen Unterschied machen können.

Lassen Sie uns eintauchen!

*Worauf sollten Sie bei Skills Management Software achten?*

Sie brauchen die richtige HR-Software wenn Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter entwickeln, Ihre Unternehmensstrategie optimieren und ein umfassendes Bild Ihrer Belegschaft erstellen möchten. Sie können diesen Abschnitt überspringen, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen.

Andernfalls finden Sie hier einige der wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten:

Künstliche Intelligenz: Suchen Sie nach Software, die überKI-Tools für HRkI kann z. B. Daten zu Fähigkeiten zusammenfassen und Schulungsprogramme zur Entwicklung von Fähigkeiten verbessern

Suchen Sie nach Software, die überKI-Tools für HRkI kann z. B. Daten zu Fähigkeiten zusammenfassen und Schulungsprogramme zur Entwicklung von Fähigkeiten verbessern Automatisierung : Suchen Sie eine Plattform, mit der Sie die kleinen Dinge auf Autopilot stellen können

: Suchen Sie eine Plattform, mit der Sie die kleinen Dinge auf Autopilot stellen können Umfassende Tools: Bleiben Sie nicht bei den Tools für das Kompetenzmanagement stehen, sondern suchen Sie nach einer Plattform mit zusätzlichen Tools und Vorlagen für alle Bereiche des Mitarbeiter-, Wissens- und Projektmanagements

Bleiben Sie nicht bei den Tools für das Kompetenzmanagement stehen, sondern suchen Sie nach einer Plattform mit zusätzlichen Tools und Vorlagen für alle Bereiche des Mitarbeiter-, Wissens- und Projektmanagements Benutzerfreundlich Benutzeroberfläche: Wählen Siesoftware zur Mitarbeiterverwaltung die einfach zu bedienen und ohne umfangreiche Schulung zu verstehen ist

Sie verstehen die Idee. Im Grunde wollen Sie eine Software für die Verwaltung von Fähigkeiten, die Ihnen jeden Aspekt Ihrer Arbeit erleichtert.

10 beste Software für das Kompetenzmanagement im Jahr 2024

Sie sind hier, um die beste Software für das Kompetenzmanagement zu finden, und ich habe den schwierigen Teil erledigt, indem ich den Markt nach den 10 besten Optionen durchforstet habe.

Sehen Sie sich unsere Auswahlliste an, damit Sie in Rekordzeit finden, was Sie brauchen.

Visualisierung von Projektmeilensteinen mit der Gantt-Ansicht in ClickUp ClickUp für HR-Teams rationalisiert alles von der Einstellung bis zum Onboarding und darüber hinaus. 🚀🧑‍💼

Verfeinern und vereinfachen Sie alle Aspekte der Mitarbeiterentwicklung und -verwaltung mit unserer All-in-One-Plattform für Personalmanagement.

ClickUp macht es einfach,:

Verfolgen Sie die Leistung, das Engagement und die Entwicklung einzelner Mitarbeiter

Erstellen Sie anpassbare Ansichten, um Ihre Teammitglieder auszurichten

Sichere Speicherung vertraulicher Kommunikation und Mitarbeiterinformationen

Organisieren Sie Kandidaten, Bewerbungen und Einsätze

Sparen Sie Zeit mit Vorlagen, benutzerdefinierten Stati und Automatisierung

Generieren Sie datengesteuerte Berichte für eine Top-Down-Ansicht Ihres Kompetenzmanagementsystems

Verwenden Sie ClickUp-Vorlagen für zeit zu sparen bei der Kompetenzanalyse und sehen Sie die Kompetenzen und Zertifizierungen Ihrer Mitarbeiter auf einen Blick.

Verwenden Sie zum Beispiel ClickUp's Skill Gap Analysis Vorlage können Sie eine Kompetenzanalyse durchführen, um die Schlüsselkompetenzen zu ermitteln, die Ihren Teammitgliedern fehlen. Von dort aus erhalten Sie umsetzbare Ratschläge zur Überbrückung der Kompetenzlücken, zur Verbesserung der Produktivität und zu allem anderen, was Ihr Unternehmen braucht, um erfolgreich zu sein.

Sie benötigen eine zielverfolgungs-App ? ClickUp-Ziele unterstützt Ihren Erfolg mit messbaren Zielen, automatischer Fortschrittsverfolgung und klaren Zeitplänen. Verwenden Sie es, um individuelle Ziele in Bezug auf die Fähigkeiten Ihrer Teams und Mitarbeiter zu verfolgen.

ClickUp hat auch software zur Mitarbeiterüberwachung die Ihnen in Echtzeit anzeigt, was Ihre Teammitglieder gerade tun.

Und vergessen Sie nicht ClickUp AI und ClickUp-Automatisierungen ! Mit diesen beiden Tools können Sie jede Woche Stunden sparen, indem Sie alltägliche Aufgaben automatisieren und die immense Leistung der besten künstlichen Intelligenz von heute nutzen.

Mit Tausenden von Tools, Vorlagen und Integrationen ist ClickUp's kostenlose Projektmanagementsoftware ist nur einen Klick entfernt.

KlickUp beste Eigenschaften

Eine Bibliothek mit über 1.000 Vorlagen (z.B.,entwicklungsplan-Vorlagen, Workflow-Vorlagen, Kompetenzmatrix-Vorlagen, usw.)

Mehr als 1.000 Integrationen mit gängigen Plattformen und Tools, darunter Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot und viele mehr

Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit erleichtern die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern über ihre Fortschritte und verbessern wichtige Fähigkeiten

Projektverwaltung undpriorisierungstools halten Ihr Team auf Kurs bei Lerninitiativen, Fortbildung und mehr

ClickUp's Matrix-Vorlage für technische Fertigkeiten bietet Funktionen für Kompetenzbewertungen, Weiterqualifizierung, Nachverfolgung von Qualifikationsniveaus und Karriereentwicklung

ClickUp's Skills Matrix Template ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das Ihnen hilft, die einzigartigen Komplexitäten Ihres Talentmanagements zu bewältigen.

Beschränkungen für ClickUp

Einige Nutzer berichten von einer Lernkurve, während sie sich mit den vielen Funktionen von ClickUp vertraut machen (dies wird durch Tutorial-Videos und umfangreiche FAQs gelöst)

ClickUp AI ist für Nutzer des kostenlosen Tarifs nicht verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Skills Base

über Fertigkeiten Basis Skills Base ist eine wissensmanagement-Software die eine transparente und zugängliche Kompetenztaxonomie bereitstellt. Nutzen Sie diese Plattform für das Qualifikationsmanagement, um Qualifikationsdaten zu bewerten, zu visualisieren und darauf zu reagieren, um Einblicke in die Umschulung, das Talentmanagement, die Personalplanung und vieles mehr zu erhalten.

Skills Base Beste Eigenschaften

Zeigen Sie die Qualifikationslücken Ihres Teams auf, um die Mitarbeiterbindung, die Personalbeschaffung und das Unternehmenswachstum zu verbessern

Ganzheitliche Kompetenzerfassung zeigt auf, wo zusätzliche Unterstützung benötigt wird, um die richtigen Kompetenzen an Ihrem Arbeitsplatz zu erhalten

Cloud-basierte Kompetenzmatrix liefert Ihnen Echtzeitdaten für ein verbessertes Leistungsmanagement

Die Skills Base-Bibliothek bietet eine kuratierte Sammlung von Fähigkeiten, die auf organisatorischen Rollen innerhalb Ihres Unternehmens basieren

Skills Base Einschränkungen

In den Nutzerbewertungen wird der Bedarf an verbesserten KI-Funktionen genannt, um Zeit zu sparen und den Rekrutierungsprozess zu verbessern

Einigen Bewertungen zufolge sind die Verwaltungstools manchmal komplex und schwer zu verstehen

Skills Base Preise

Kostenlos

Teams: $99/Monat, jährlich im Voraus bezahlt

$99/Monat, jährlich im Voraus bezahlt Enterprise: $149/Monat, jährlich im Voraus bezahlt

$149/Monat, jährlich im Voraus bezahlt Ultimate: Kontakt für Preisgestaltung

Skills Base Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

4.6/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 0/5 (0 Bewertungen)

3. SkillNet

über SkillNet SkillNet ist eine Softwareplattform für das Kompetenzmanagement, die Unternehmen in kompetenzbasierte Organisationen verwandelt. Die Plattform hat die Bewertung und Entwicklung von Mitarbeitern neu erfunden werkzeuge zur Prozessverbesserung die es Ihnen erleichtern, Ihre Humanressourcen zu bewerten, zu inspirieren und zu optimieren.

SkillNet Beste Eigenschaften

Personalisierte Upskilling- und Reskilling-Frameworks sparen Zeit bei der Erstellung von Initiativen zur Verbesserung der Mitarbeiterfähigkeiten

Cloud-basierte Datenbank für das Zertifizierungsmanagement mit allem, was Sie brauchen, um externe Zertifizierungen und Zeugnisse für alle Jobrollen zu verfolgen

Kompetenzdatenbank und Tabellenkalkulationen zur Verfolgung, Beobachtung und Messung von Mitarbeiterkompetenzen auf der Grundlage von Selbst- und Managereinschätzungen

Schwerpunkt auf Fähigkeiten, die im Gesundheitswesen, in der Fertigung und in Technologieunternehmen benötigt werden

SkillNet Einschränkungen

Benutzerbewertungen erwähnen gelegentliche Bugs und Absturzprobleme

Einigen Bewertungen zufolge könnten die Teammitglieder sagen, dass die Plattform von einem intuitiveren Design profitieren könnte

SkillNet Preise

Kontakt für Preisgestaltung

SkillNet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

4.6/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (10+ Bewertungen)

4. Avilar

über Avilar Avilar bietet eine Cloud-basierte Software-Plattform für das Kompetenzmanagement: WebMentor LMS Learning Management System. Verwenden Sie es, um Jobrollen zu definieren, Kompetenzrahmen zu erstellen, Teammitglieder zu schulen und die aktuellen Fähigkeiten Ihrer Belegschaft zu verstehen. 📊

Avilars beste Eigenschaften

Skills Management undsoftware zur Mitarbeiterbindung versetzt Unternehmen in die Lage, Qualifikationslücken zu schließen und einen Karrierepfad für jedes Teammitglied zu definieren

Detaillierte Daten geben Aufschluss über Verbesserungen bei Lern- und Entwicklungsinitiativen

Arbeitskräfte und Nachfolgeplanungstools bereiten Sie auf mögliche Verluste vor und helfen Ihnen, rechtzeitig Ersatz zu finden

Die Zusammenarbeit mit führenden Schulungsanbietern bietet den Nutzern Zugang zu einer Vielzahl von Lernmanagement-Ressourcen

Avilar Einschränkungen

Qualifizierungskurse müssen einzeln gekauft werden (die Preise pro Kurs variieren, aber viele kosten weniger als 10 $)

Der Mangel an Kundenfeedback auf beliebten Bewertungsplattformen macht es schwierig, Informationen über die durchschnittliche Nutzererfahrung zu erhalten

Avilar Preise

Kontakt für Preise

Avilar Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Pluralsight

über Pluralsight Pluralsight ist ein Tool zur Verwaltung von Mitarbeiterkompetenzen, das Unternehmen und Teams Zugang zu erstklassigen Produkten und Online-Kursen bietet, um die Entwicklung von Kompetenzen zu fördern. Nutzen Sie datengestützte Erkenntnisse, um die Hard- und Soft Skills Ihres Teams zu bewerten, Verbesserungen vorzunehmen und Kompetenzlücken zu schließen.

Beste Eigenschaften von Pluralsight

Maßgeschneiderte Lernprogramme und -pfade unterstützen die individuellen Unternehmensziele, um für jedes Teammitglied die richtigen Kurse anzubieten

Kurse, die auf Fähigkeiten in den Bereichen IT und Technik abzielen, sind ideal für Unternehmen, die spezielle Fähigkeitslücken schließen müssen

Upskilling Maps schaffen einheitliche Kurswege, damit Teams wissen, wo sie anfangen und wohin sie als nächstes gehen sollen

Praktische Lernerfahrungen mit Projekten, Übungen und Sandkästen festigen neue Fähigkeiten und stärken das Vertrauen Ihrer Teammitglieder

Pluralsight Einschränkungen

Einige Nutzer äußern den Wunsch nach einer Integration mit anderen gängigen Lernmanagementsystemen

Einige Nutzer bemängeln das Fehlen von motivierenden E-Mail-Benachrichtigungen, um die Teammitglieder bei den Kursen auf Kurs zu halten

Pluralsight Preise

Starter: $33.25/Monat pro Benutzer

$33.25/Monat pro Benutzer Professional: $48.25/Monat pro Benutzer

$48.25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Pluralsight Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/6/5 (1.000+ Bewertungen)

4/6/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

6. intelliHR

über intelliHR intelliHR ist ein talent-Management-Software mit Tools für das Kompetenzmanagement, die die Leistung, das Engagement, die Mitarbeiterbindung und die Unternehmenskultur verbessern. Nutzen Sie die Software, um die Arbeitsbedingungen für Ihr Unternehmen, Ihre Teams und Ihre Mitarbeiter zu verbessern, indem Sie Qualifikationslücken schließen und Entwicklungsprozesse optimieren.

intelliHR beste Eigenschaften

Mitarbeiter-Selbstverwaltung ermöglicht Teammitgliedern die Verwaltung ihrer persönlichen Daten, Leistungsbeurteilungen, Schulungsunterlagen und mehr

Echtzeit-Analysen und Einblicke ermöglichen es Managern, fundierte Entscheidungen über Personalplanung und Leistungsmanagement zu treffen

Leistungsmanagement-System mit Zielsetzung, Feedback und Leistungsbeurteilung

Onboarding- und Offboarding-Erfahrung rationalisiert den Prozess und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften

intelliHR Einschränkungen

Einige Nutzer haben den Wunsch nach detaillierteren Anleitungsvideos geäußert, um die Lernkurve zu verkürzen

Den Bewertungen zufolge würden einige Teams von zusätzlichen Integrationen von Drittanbietern profitieren

intelliHR Preise

Kontakt für Preise

intelliHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

4.8/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

7. Wachstumsraum

über Wachstumsbereich Growthspace ist eine Cloud-basierte Lernplattform, die eine Reihe von Tools für das Kompetenzmanagement anbietet, die sich an Einzelpersonen und Organisationen richten, die auf ihre beruflichen Entwicklungsziele hinarbeiten. Profitieren Sie von einer breiten Palette an interaktiven, ansprechenden und praktischen Kursen und Coaching-Programmen, die von Fachexperten geleitet werden.

Die besten Eigenschaften von Growthspace

Personalisierte Coaching-Sitzungen mit erfahrenen Fachleuten, um die spezifischen Bedürfnisse jedes Einzelnen zu erfüllen

Interaktive Lernwerkzeuge wie Quiz und Simulationen zur Verbesserung des Mitarbeiterengagements

Qualitativ hochwertige Inhalte und aktuelle Informationen von führenden Experten und Vordenkern gewährleisten eine hochwertige Weiterbildungsinitiative

Praktischer und umsetzbarer Ansatz bietet den Nutzern Einblicke in die reale Welt und Fähigkeiten, die sie auf ihre Karriere anwenden können

Einschränkungen des Wachstumsraums

Einige Nutzer sagen, dass die Plattform zur Planung von Meetings nicht so benutzerfreundlich ist, wie sie sein könnte

In den Rezensionen einiger Teams wurde der Bedarf an benutzerdefinierten Dashboards geäußert, um die Lernerfahrung zu verbessern

Growthspace Preise

Kontakt für ein individuelles Preisangebot zur Mitarbeiterentwicklung

Growthspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: N/A

8. Rallyware

über Rallyware Rallyware ist eine Performance Enablement Plattform, die Empfehlungen für Ihr Team liefert. Nutzen Sie sie, um die besten Lern- und Geschäftsaktivitäten für jeden Einzelnen zum richtigen Zeitpunkt zu ermitteln und so die Wirkung Ihrer Kompetenzmanagement-Tools zu verbessern.

Rallyware beste Eigenschaften

Personalisierte Lernpläne, die auf die Bedürfnisse, Ziele und Lernstile der einzelnen Benutzer ausgerichtet sind, um die richtigen Fähigkeiten und Inhalte für sie zu empfehlen

Gamification-Elemente wie Abzeichen und Bestenlisten verbessern das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter

Die App ist für mobile Geräte optimiert, damit die Lernenden jederzeit und von überall auf die Plattform zugreifen können 📲

Detaillierte Analysen und Berichte über das Engagement und die Fortschritte der einzelnen Lernenden erleichtern es den Administratoren, die Wirksamkeit der Schulungsprogramme zu verfolgen

Rallyware-Einschränkungen

Einige Nutzer berichten, dass die Spracheinstellung nicht immer zuverlässig ist und manchmal Absätze in Englisch statt in der ausgewählten Sprache angezeigt werden

Einige Teams haben den Wunsch geäußert, weitere KI-Funktionen in die Rallyware-Plattform zu implementieren

Rallyware Preise

Kontakt für Preise

Rallyware Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

4.8/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (20+ Bewertungen)

9. Cloud Academy

über Cloud-Akademie Cloud Academy bietet eine Software für das Kompetenzmanagement zum Aufbau von soliden Cloud-Computing-Kenntnissen. Profitieren Sie von detaillierten Analysen und Berichten, um das Engagement und den Fortschritt bei jedem Lernvorgang besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Beste Eigenschaften von Cloud Academy

Die Kursbibliothek bietet Schulungen für die wichtigsten Cloud-Plattformen, darunter AWS, Azure, Google Cloud Platform und andere

Praktische Übungen ermöglichen es den Benutzern, das in den Kursen erworbene Wissen in realen Umgebungen zu üben und anzuwenden

Fähigkeitsbewertungen für Benutzer, um Stärken und verbesserungsbedürftige Bereiche zu identifizieren

Detaillierte Berichte und Analysen mit den Daten, die Sie benötigen, um den Fortschritt in der Kompetenzentwicklung und das Engagement der Mitarbeiter zu verfolgen

Einschränkungen der Cloud Academy

In den Rezensionen wird der Bedarf an kontinuierlichen Kursaktualisierungen erwähnt, um mit den neuesten Änderungen an beliebten Cloud-Plattformen Schritt zu halten (Cloud Academy hat erklärt, dass sie aktiv daran arbeiten)

Einige Nutzer sagen, dass die begrenzte Offline- und mobile Zugänglichkeit den Lernfortschritt der Teammitglieder einschränkt

Cloud Academy Preise

Einzelpersonen: $39/Monat

$39/Monat Kleine Teams: $55/Monat pro Nutzer

$55/Monat pro Nutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Cloud Academy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

10. Läuft

über Läuft Runn ist eine Cloud-basierte Ressourcenmanagement-Plattform mit integrierter Zeiterfassung und Prognosetools. Nutzen Sie es, um Projekte zu planen, Ressourcen einzuteilen, Teams zu rationalisieren, Qualifikationslücken zu identifizieren und einen Überblick über Ihre Belegschaft zu erhalten.

Die besten Funktionen von Runn

Das benutzerfreundliche Design macht es Teammitgliedern leicht, sich zurechtzufinden und die Tools ohne technische Kenntnisse zu nutzen

Anpassbare Workflows ermöglichen es Ihnen, die Runn-Plattform an Ihr Unternehmen und Ihre Teammitglieder anzupassen

Das Ressourcenmanagementsystem ermöglicht es Ihnen, die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu verwalten und zu verfolgen und Ihre Ressourcen effizient zu nutzen

Echtzeit-Analysen liefern detaillierte Informationen über die Teamleistung und den Projektfortschritt für eine bessere datengestützte Entscheidungsfindung

Runn Einschränkungen

In den Bewertungen einiger Nutzer wird ein Bedarf an zusätzlichen API-Funktionen geäußert

Einige Rezensenten sagen, dass die Einrichtung von Berechtigungsstufen schwierig ist oder Umgehungslösungen erfordert

Runn Preise

Kostenlos

Pro: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1+ Bewertungen)

4.5/5 (1+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

In einer Welt, in der Fähigkeiten eine Währung sind, macht der Einsatz der richtigen Tools zur Verwaltung von Fähigkeiten den Unterschied aus.

Die Implementierung von Software für das Kompetenzmanagement rationalisiert die organisatorischen Abläufe und gibt den Teammitgliedern die Möglichkeit, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. ✨💪

