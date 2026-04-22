10 ClickUp-Vorlagen für Strategien zur Talentmobilität

Die Besetzung einer neuen Rolle ist oft so einfach wie ein Blick auf den Schreibtisch nebenan. Dennoch verlieren die meisten Unternehmen ihre besten Mitarbeiter aufgrund fehlender Aufstiegsmöglichkeiten.

Schlimmer noch: Wenn Talente keinen klaren Weg in die Zukunft sehen, suchen sie sich anderweitig nach einer neuen Stelle um.

Um die Fluktuation zu stoppen, brauchen Sie eine Möglichkeit, Talente sichtbar zu machen. Diese 10 Vorlagen für Strategien zur Talentmobilität in ClickUp helfen Ihnen dabei, aktuelle Kompetenzen zu überprüfen und interne Bewerbungsprozesse zu standardisieren.

Nutzen Sie diese, um Rollen intern schneller zu besetzen. Das verringert die Notwendigkeit, externe Mitarbeiter einzustellen, und erhöht die Mitarbeiterbindung.

Die besten Vorlagen für Strategien zur Talentmobilität auf einen Blick

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Was ist eine Vorlage für eine Talentmobilitätsstrategie?

Eine Vorlage für eine Talentmobilitätsstrategie ist ein tool zur Nachverfolgung der Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter. Sie hilft Ihnen dabei, Karrierewege zu planen und interne Kandidaten für offene Rollen zu identifizieren.

Diese Vorlagen konzentrieren sich speziell auf die Versetzung von Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens. Sie ermöglichen es Ihnen, Mitarbeiter anhand ihrer Fähigkeiten mit passenden Stellenangeboten abzugleichen. So können Sie Fähigkeiten, Kompetenzen und Nachfolgepläne in klare Karrierewege einbinden. Auf diese Weise erstellen Sie präzisere interne Stellenanzeigen für eine effektive Personalbeschaffung.

Anstelle von verstreuten Tabellenkalkulationen erstellen sie eine einzige Datenbank mit den gesammelten Kompetenzen Ihres Unternehmens.

Bonus: Kombinieren Sie diese Vorlagen mit ClickUp, dem weltweit ersten konvergenten KI-Arbeitsbereich, und sparen Sie 4 Stunden pro Woche. ClickUp vereint Ihren Chat, Ihre Dokumente, Aufgaben und Ziele in einem kontextbezogenen KI-Arbeitsbereich. Ihre Daten in diesem Ökosystem werden in Echtzeit aktualisiert, was die Talentsuche und Karriereplanung vereinfacht.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen in Chats, E-Mails und Tabellenkalkulationen zu verlieren. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen unter. Mit ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

10 Vorlagen für Strategien zur Talentmobilität zur Förderung interner Wechsel

Sie können jede der unten aufgeführten Vorlagen einzeln nutzen, um ein akutes Problem zu lösen. Oder kombinieren Sie sie in ClickUp, um ein vernetztes Talentmanagementsystem aufzubauen.

1. Vorlage zur Kompetenzzuordnung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie die Fähigkeiten, Kompetenzstufen und Qualifikationslücken Ihrer Mitarbeiter unternehmensweit mit der ClickUp-Vorlage zur Kompetenzkartierung

Ohne Kenntnis der Kompetenzen Ihres Teams können Sie weder die Personalbeschaffung noch das Wachstum planen. Fehlt diese Sichtbarkeit, werden Entscheidungen vage. Die ClickUp-Vorlage zur Kompetenzkartierung verschafft Ihnen eine klare Ansicht der Stärken und Lücken Ihres Teams.

Es funktioniert wie eine gemeinsame Kompetenzdatenbank. Gehen Sie über Lebensläufe hinaus und erfassen Sie sowohl technische als auch soziale Kompetenzen an einem Ort.

Sie können die Bewertung der Kompetenzen durchführen, Rollen vergleichen und erkennen, wer bereit für mehr Verantwortung ist. Dadurch lassen sich Aktionen, Rollenwechsel und Schulungspläne viel einfacher verwalten.

Warum diese Vorlage verwenden:

Listen Sie die wichtigsten Kompetenzen für die einzelnen Rollen auf, um eine Liste zu erhalten, die Ihnen zeigt, was Ihr Team braucht, um erfolgreich zu sein

Vergleichen Sie die Qualifikationsniveaus der Teams mithilfe der ClickUp-Tabellenansicht , um Experten und Lücken zu erkennen

Verfolgen Sie Leistungsmerkmale mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp , um Daten konsistent zu halten

Weisen Sie Aufgaben zu, die Ihren Mitarbeitern helfen, fehlende Kompetenzen aufzubauen

🧑‍💻 Ideal für: HR-Teams und Führungskräfte, die eine klare, datengestützte Methode zum Planen von Einstellungen, Schulungen und internem Wachstum suchen.

💡Profi-Tipp: Sobald Ihre Kompetenzdaten in ClickUp vorliegen, müssen Sie nicht mehr manuell nach der richtigen Person suchen. Nutzen Sie ClickUp Brain und die Enterprise-KI-Suche, um Fragen zu stellen wie: „Wer in der Marketingabteilung verfügt über fortgeschrittene Python-Kenntnisse und hat derzeit eine Kapazität von 50 %?“

„Fassen Sie die drei größten Qualifikationslücken im Vertriebsteam auf der Grundlage unseres letzten Audits zusammen.“ ClickUp Brain durchsucht Ihre Aufgaben, Dokumente und Benutzerdefinierten Felder, um innerhalb von Sekunden genau den richtigen internen Kandidaten für eine Rolle zu finden. Es verwandelt Ihre Vorlage zur Kompetenzzuordnung in ein durchsuchbares Verzeichnis. Identifizieren Sie potenzielle Nachfolger, bevor Sie sich überhaupt bei einer externen Jobbörse umsehen müssen.

2. Vorlage für eine Kompetenzmatrix von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Gleichen Sie die für jede Position erforderlichen Fähigkeiten mit den aktuellen Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter ab – mit der ClickUp-Vorlage für die Kompetenzmatrix

Die Fähigkeiten Ihres Teams zu kennen, ist hilfreich, reicht aber nicht aus. Sie müssen auch erkennen, wie diese Fähigkeiten in die Gesamtkompetenzkarte passen. Mit der ClickUp-Vorlage für die Kompetenzmatrix ist das einfacher.

So können Sie Mitarbeiter auf anschauliche Weise mit den Anforderungen der jeweiligen Rolle vergleichen. Anstatt sich durch Lebensläufe zu wühlen, können Sie Kompetenzen direkt nebeneinander vergleichen. Das erleichtert Entscheidungen bei der Einstellung, Beförderung und Weiterbildung erheblich.

Diese Vorlage bezieht auch Ihr Team in den Prozess mit ein. Jeder kann Rollen prüfen und kommentieren. So bleiben die Teams darüber im Bilde, was jede Rolle erfordert.

Warum diese Vorlage verwenden:

Erfassen Sie Schlüsselkompetenzen auf ClickUp-Whiteboards , damit Sie Anforderungen an Rollen und Mitarbeiterkompetenzen an einem Ort vergleichen können

Erkennen Sie teamweite Lücken frühzeitig und planen Sie Schulungen rechtzeitig

Setzen Sie Erkenntnisse in Maßnahmen um, indem Sie ClickUp-Aufgaben für die Personalbeschaffung oder Weiterqualifizierung erstellen

Arbeiten Sie mithilfe von Kommentaren und Notizen mit Personalverantwortlichen zusammen, um bessere Entscheidungen zu treffen

🧑‍💻 Ideal für: Recruiting-Teams und Abteilungsleiter, die eine klare, visuelle Methode zur Bewertung von Kompetenzen und zur Entscheidungsfindung im Bereich Talentmanagement suchen.

🔎Wussten Sie schon? Nur 33 % der Mitarbeiter geben an, dass ihr Unternehmen über einen klaren Prozess für die interne Karriereentwicklung verfügt. Es liegt auf der Hand, dass eine Richtlinie und die Mittel zu ihrer Umsetzung zwei verschiedene Dinge sind.

3. Vorlage für Karrierewege von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Machen Sie Wachstumschancen sichtbar und umsetzbar – mit der ClickUp-Vorlage für Karrierewege

Ihre Mitarbeiter werden das Unternehmen verlassen, wenn sie keine Zukunftsperspektive sehen. Um sie zu binden, nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Karrierewege. Sie gibt Ihrem Team einen klaren Weg in die Zukunft vor.

Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, was nötig ist, um von einer Rolle zur nächsten zu wechseln. Definieren Sie die erforderlichen Fähigkeiten, Meilensteine und Ziele für jeden Schritt. Sie können auch horizontale Wechsel darstellen, damit die Entwicklung nicht nur auf Aktionen beschränkt ist.

Dadurch wird die Karriereplanung zu einer fortlaufenden Unterhaltung. Sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter können den Fortschritt aktualisieren und Ziele anpassen, wenn sich die Umstände ändern.

Warum diese Vorlage verwenden:

Stellen Sie verschiedene Karrierewege auf einem ClickUp-Whiteboard dar, damit Mitarbeiter ihre Entwicklungsmöglichkeiten erkunden können

Legen Sie klare Kriterien für die Aktion mit definierten Kompetenz- und Leistungszielen fest

Verfolgen Sie den Fortschritt mit gemeinsamen ClickUp-Meilensteinen , die sowohl Manager als auch Mitarbeiter freigeben können

Legen Sie die Erwartungen und Verantwortlichkeiten für die jeweiligen Rollen in gemeinsamen ClickUp-Dokumenten fest

🧑‍💻 Ideal für: HR-Führungskräfte und Manager, die die Mitarbeiterbindung durch strukturierte Karriere-Pläne verbessern möchten.

🔎Wussten Sie schon? „Manager-Hoarding“ – wenn Manager Leistungsträger aktiv verstecken, um sie in ihren eigenen Teams zu halten – schränkt die Mobilität ein. Ein transparentes System für die Nachverfolgung wie ClickUp macht Talente für alle sichtbar.

4. Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne einen individuellen Plan für Wachstum

Sobald Sie wissen, wohin ein Mitarbeiter gelangen möchte, besteht der nächste Schritt darin, ihn dorthin zu bringen. Ohne einen Plan erscheint der Fortschritt unklar und langsam. Beseitigen Sie diese Unklarheit mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne.

Erstellen Sie Entwicklungspläne, die persönliche Ziele mit geschäftlichen Anforderungen in Einklang bringen. Geben Sie jedem Mitarbeiter einen klaren Fahrplan mit definierten Schritten an die Hand.

Auf diese Weise ist die Entwicklung sichtbar und konsistent. Niemand wird übersehen, und jeder Plan bleibt auf Kurs. Gleichzeitig kann die Personalabteilung den Fortschritt des gesamten Teams an einem Ort verfolgen.

Warum diese Vorlage verwenden:

Teilen Sie langfristige Ziele in ClickUp-Meilensteine auf, damit der Fortschritt klar und erreichbar erscheint

Vergleichen Sie aktuelle Kompetenzen mit den Anforderungen der Rolle, um Lücken zu erkennen

Weisen Sie Schulungen, Aufgaben oder Mentoring mit klaren Verantwortlichen und Zeitleisten zu

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Erinnerungen für Check-ins zu versenden, damit Pläne aktiv und auf dem neuesten Stand bleiben

🧑‍💻 Ideal für: HR-Teams und Führungskräfte, die die Entwicklung ihrer Mitarbeiter unterstützen möchten.

Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Super Agents, um Kompetenzen abzubilden Stellen Sie sich Super Agents als Ihre intelligenten HR-Assistenten vor. Sie können einem Agenten beibringen, die bisherigen Projekte eines Mitarbeiters zu prüfen und sofort vorzuschlagen, für welche neuen Rollen er bereit ist. Anstatt Akten zu durchforsten, bitten Sie den Agenten einfach, anhand der tatsächlichen Arbeitshistorie die beste Person für eine Rolle zu finden. Das spart Zeit und stellt sicher, dass Sie keinen hervorragenden internen Kandidaten übersehen. Wählen Sie aus einer vorgefertigten Suite von Lern- und Entwicklungsagenten!

Weitere Informationen zum Einsatz von Super Agents für Ihre täglichen Aufgaben:

5. Vorlage für eine Schulungsmatrix von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Stimmen Sie Ihren Schulungsaufwand mithilfe der ClickUp-Schulungsmatrix-Vorlage auf Ihre Ziele zur Talentmobilität ab

Ist die Mitarbeiterschulung in Ihrem Unternehmen unzusammenhängend und vage? Möglicherweise fehlt eine klare Verknüpfung zwischen Schulungen und Karriere-Plänen. Einige Mitarbeiter nehmen an Kursen teil, andere nicht, und es bleiben weiterhin Lücken bestehen.

Die ClickUp-Vorlage für die Schulungsmatrix vereinfacht dies. Sehen Sie auf einen Blick, wer bereits geschult ist, wer gerade lernt und wer eine Auffrischung benötigt – alles an einem Ort. Sie bietet Managern eine klare Ansicht der Bereitschaft des Teams. Sie können schnell überprüfen, ob ein Team über die für ein neues Projekt oder eine neue Schicht erforderlichen Fähigkeiten verfügt.

Warum diese Vorlage verwenden:

Verfolgen Sie das Qualifikationsniveau mit benutzerdefinierten Feldern in ClickUp, um Leistungsträger und Lücken zu erkennen

Finden Sie heraus, wo Mitarbeiter das Gefühl haben, mehr Support zu benötigen

Überwachen Sie den Status der Schulung mit eindeutigen Beschreibungen mithilfe von benutzerdefinierten Status

Messen Sie die Wirkung von Schulungen mit ClickUp-Dashboards , um zu sehen, was funktioniert

🧑‍💻 Ideal für: L&D-Teams und Führungskräfte im operativen Bereich, die nach einer strukturierten Methode suchen, um Schulungen und die Kompetenzbereitschaft zu verwalten.

🔎Wussten Sie schon? Nur etwa 45 % der Mitarbeiter nutzen die von Arbeitgebern angebotenen Schulungen, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Dies führt zu einem unkoordinierten Ansatz bei Lernen und Entwicklung. Trotz der Ausgaben für Schulungsbudgets bleiben Qualifikationslücken bestehen.

6. Vorlage für Nachfolgeplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie die Talentmobilität für Ihre wichtigsten Positionen mit der ClickUp-Vorlage für die Nachfolgeplanung

Der Verlust einer Führungskraft ohne Backup-Plan kann den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen. Die ClickUp-Vorlage für Nachfolgeplanung hilft Ihnen, vorausschauend zu planen und vorbereitet zu sein.

Nutzen Sie diese, um zukünftige Kandidaten für wichtige Rollen zu identifizieren. Behalten Sie potenzielle Nachfolger, ihre Fähigkeiten und ihre Entwicklungsbedürfnisse im Blick. So ist Ihr Team auf jede Veränderung vorbereitet.

So bleiben Beschreibungen für Rollen, Übergangspläne und Schritte an einem Ort. Wenn es soweit ist, verläuft die Übergabe reibungslos und gut geplant.

Warum diese Vorlage verwenden:

Identifizieren Sie Schlüsselrollen und führen Sie eine Nachverfolgung der Mitarbeiter durch, die sich dafür eignen

Bewerten Sie die Eignung der Kandidaten im Vergleich zu den Anforderungen der Rolle

Entwickeln Sie einen Plan zur Führungskräfteentwicklung , um Lücken zu schließen

Priorisieren Sie Schlüsselrollen mithilfe der Board-Ansicht, damit Sie diese zuerst besetzen

Teilen Sie die einzelnen Schritte des Übergangs in geschachtelte Unteraufgaben in ClickUp auf, um die Übergabe reibungsloser zu gestalten

🧑‍💻 Ideal für: HR-Führungskräfte und Führungskräfte, die einen Plan für die Kontinuität in der Führung entwickeln.

🧠Wissenswertes: Das Wort „Aktion“ stammt vom lateinischen „promovere“ ab, was „vorwärtsbewegen“ bedeutet. Historisch gesehen ging es dabei nicht um eine Gehaltserhöhung. Es bedeutete, einen Soldaten an die Front zu versetzen, damit er die Führung übernehmen konnte. Eine Mobilitätsstrategie ist lediglich die moderne Version davon. Sie stellt sicher, dass die richtigen Leute an der Spitze Ihrer Business-Bereiche stehen.

7. Vorlage für interne Stellenausschreibungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Beseitigen Sie Reibungsverluste und standardisieren Sie den internen Bewerbungsprozess mit der ClickUp-Vorlage für interne Stellenbewerbungen als Formular

Wenn die Bewerbung um eine interne Rolle verwirrend erscheint, werden Mitarbeiter es gar nicht erst versuchen. Das bedeutet, dass Ihnen starke interne Talente entgehen. Die ClickUp-Vorlage für Formulare für interne Stellenbewerbungen hilft, dies zu vermeiden.

Die Vorlage erleichtert es Mitarbeitern, sich auf neue Rollen zu bewerben. Außerdem stellt sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen über die Kandidaten erhalten. Jede Bewerbung folgt dem gleichen Format, sodass sie leichter geprüft und verglichen werden kann.

Außerdem sorgt es hinter den Kulissen für Ordnung. Bewerbungen durchlaufen klare Schritte, und die Kandidaten bleiben auf dem Laufenden.

Warum diese Vorlage verwenden:

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Bewerbers im Einstellungszyklus mit benutzerdefinierten Status

Vergleichen Sie verschiedene interne Mitglieder des Teams nebeneinander in der Board-Ansicht

Vereinfachen Sie Bewerbungsprozesse und erfassen Sie alle erforderlichen Angaben mit ClickUp Formularen

Senden Sie automatisierte Updates an Bewerber mit der E-Mail-Integration von ClickUp

🧑‍💻 Ideal für: HR-Teams und interne Personalvermittler, die eine reibungslose Möglichkeit suchen, interne Einstellungen einheitlich zu verwalten.

8. Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter für einen reibungslosen Übergang bei jedem Mitarbeiterwechsel innerhalb des Unternehmens.

Der Wechsel in eine neue Rolle innerhalb des Unternehmens erfordert immer noch eine gewisse Umstellung. Ohne einen klaren Plan können sich Mitarbeiter verloren fühlen. Das bremst sie aus und beeinträchtigt ihr Selbstvertrauen.

Die ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter sorgt dafür, dass diese Übergänge so reibungslos verlaufen wie der erste Arbeitstag eines neuen Mitarbeiters. Außerdem sorgt sie dafür, dass Mitarbeiter, Führungskräfte und Teamkollegen auf dem gleichen Stand sind.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern vom ersten Tag an den nötigen Kontext, die richtigen tools und den nötigen Support. So finden sie sich schneller ein und können früher einen Beitrag leisten. Alles bleibt übersichtlich und leicht nachvollziehbar.

Warum diese Vorlage verwenden:

Erstellen Sie eine Checkliste für die Einarbeitung, damit kein Schritt übersehen wird

Planen Sie die Schritte des Wechsels zwischen verschiedenen Rollen mit der Gantt-Ansicht in ClickUp

Koordinieren Sie Schulungspläne mithilfe der ClickUp-Kalender-Ansicht

Automatisieren Sie Statusaktualisierungen, indem Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen einrichten

🧑‍💻 Ideal für: HR-Teams und Führungskräfte, die interne Wechsel reibungslos und mit Erfolg gestalten möchten.

9. Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Plan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Stellen Sie sicher, dass Ihre Mobilitätsprogramme sichtbar sind und verstanden werden – mit der ClickUp-Vorlage für interne Kommunikationsstrategien und Pläne

Wenn Mitarbeiter nichts von internen Stellenangeboten erfahren, werden sie diese auch nicht nutzen. Mit der Zeit führt dies dazu, dass sie sich außerhalb des Unternehmens nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten umsehen.

Um dies zu verhindern, entwickeln Sie eine interne Kommunikationsstrategie. Dazu können Sie die ClickUp-Vorlage für interne Kommunikationsstrategien und Pläne nutzen.

Planen Sie, wann und wie Sie Informationen zu Rollen, Schulungen und Karriereprogrammen freigeben. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen zur richtigen Zeit die richtigen Informationen erhalten. So bleiben alle auf dem Laufenden und engagiert.

Warum diese Vorlage verwenden:

Setzen Sie klare Ziele für die interne Kommunikation und führen Sie die Nachverfolgung der Ergebnisse durch

Organisieren Sie Aufgaben und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts an einem Ort durch

Stellen Sie sicher, dass Newsletter, Slack-Updates und Town-Hall-Präsentationen termingerecht erfolgen

Freigeben Sie Ihren Plan in ClickUp Docs, um Ihren Mitarbeitern eine zuverlässige zentrale Informationsquelle für Mobilitätsrichtlinien zu bieten

🧑‍💻 Ideal für: Leiter der internen Kommunikation und Personalchefs, die nach einer einheitlichen Methode suchen, um Aktionen zur Förderung von Wachstumschancen durchzuführen.

10. Schnellstart: Vorlage für Personalwesen von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Schnellstartvorlage „People Operations“ einen zentralen Workspace für alle Ihre Aktivitäten im Bereich Talentmobilität.

Wenn Ihre HR-Arbeit auf verschiedene tools verteilt ist, wird es schnell unübersichtlich. Daten liegen in Silos, und es ist schwer, den Überblick zu behalten. Die ClickUp-Schnellstartvorlage „People Operations“ ist die ideale Lösung.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, die gesamte Mitarbeiterreise zu verwalten. Von der Einstellung über das Onboarding bis hin zur Weiterentwicklung – alles befindet sich in einem einzigen Workspace. So lässt sich die Nachverfolgung des Fortschritts leichter durchführen und es lassen sich verschiedene Phasen der Mitarbeitererfahrung miteinander verbinden.

Das spart zudem Zeit, da Sie keine Systeme von Grund auf neu aufbauen müssen.

Warum diese Vorlage verwenden:

Verfolgen Sie interne Einstellungen und den Fortschritt der Bewerber mit benutzerdefinierten Status

Speichern Sie Richtlinien und Leitfäden an einem zentralen, leicht zugänglichen Space

Automatisieren Sie Erinnerungen für Beurteilungen und Aktionen mit ClickUp Automatisierungen

Halten Sie alle Mitarbeiterdaten übersichtlich, damit Sie schnell die richtigen Leute finden

🧑‍💻 Ideal für: HR-Teams und wachsende Unternehmen, die ein einfaches All-in-One-System für das Personalwesen suchen.

Wie lassen sich diese Vorlagen für die Talentmobilität am besten umsetzen?

Eine Vorlage funktioniert nur, wenn Sie einen guten Plan haben. Um mehr zu erledigen, als nur offene Stellen zu verfolgen, müssen Sie diese Tools in Ihre tägliche Arbeit integrieren. So bauen Sie ein starkes Team auf, das von innen heraus wächst.

Diese Best Practices sorgen dafür, dass Ihre ClickUp-Vorlagen zum Erfolg führen:

Kompetenzdaten: Erfassen Sie zunächst, was Ihr Team zu erledigen hat und wie gut es das tut. Erstellen Sie dann klare Wege für ihre zukünftigen Rollen.

Verbinden Sie die Punkte: Verknüpfen Sie Daten miteinander. Nutzen Sie Verknüpfen Sie Daten miteinander. Nutzen Sie ClickUp-Beziehungen , um die Fähigkeiten einer Person mit ihren großen Arbeitszielen zu verknüpfen

Sichtbare Chancen: Machen Sie es Ihren Mitarbeitern leicht, neue Rollen zu finden. Nutzen Sie ein einfaches Formular, damit jedes Team-Mitglied eine faire Chance auf neue Stellenangebote hat.

Befähigen Sie Führungskräfte: Schulen Sie Abteilungsleiter darin, diese tools für ehrliche Unterhaltungen über die Karriere in Einzelgesprächen zu nutzen

Verfolgen Sie den Fortschritt: Überwachen Sie Überwachen Sie Personal-KPIs wie interne Besetzungsquoten und Mitarbeiterbindung nach Beförderungen. Mit ClickUp-Dashboards ist das ganz einfach.

Halten Sie Ihre Daten regelmäßig auf dem neuesten Stand: Planen Sie Planen Sie wiederholende Aufgaben ein, um Ihre Talentdaten vierteljährlich zu überprüfen und zu aktualisieren. So stellen Sie sicher, dass Ihre Liste der Kompetenzen stets aktuell ist.

Erfolge sichtbar machen: Teilen Sie Geschichten von Mitarbeitern, die in neue Rollen gewechselt sind. So wird allen klar, dass es echte Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens gibt.

Cristhian Carreño, Dozent am ISTG, hat ClickUp bewertet:

„Vor einigen Jahren haben wir ClickUp in der Bildungseinrichtung, in der ich arbeite, eingeführt, weil wir die Prozesse in der Organisation verbessern mussten. In einem Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern war es sehr kompliziert, den Überblick über die Aufgaben zu behalten und den Fortschritt zu messen – etwas, das durch den Einsatz von ClickUp erreicht wurde.“

„Vor einigen Jahren haben wir ClickUp in der Bildungseinrichtung, in der ich arbeite, eingeführt, weil wir die Prozesse in der Organisation verbessern mussten. In einem Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern war es sehr kompliziert, den Überblick über die Aufgaben zu behalten und den Fortschritt zu messen – etwas, das durch den Einsatz von ClickUp erreicht wurde.“

Erstellen Sie Ihr Talentmobilitätsprogramm mit ClickUp

Vorlagen für Talentmobilitätsstrategien unterstützen die interne Talententwicklung . Mit ihnen können Sie Kompetenzen und Karrierewege effizient nachverfolgen und die interne Personalbeschaffung verwalten. So können Sie Ihre Leistungsträger halten und weniger für externe Einstellungen ausgeben.

Ein konvergierter KI-Workspace wie ClickUp bündelt Ihren gesamten Aufwand an einem Ort. Er verknüpft berufliche Entwicklung direkt mit Leistung und Kompetenzen. So können Sie nicht nur Top-Talente gewinnen und halten, sondern auch schneller Ergebnisse erzielen.

Testen Sie ClickUp kostenlos und erstellen Sie Ihr Talentmobilitätsprogramm in einem einzigen vernetzten Workspace.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist der Unterschied zwischen einer Strategie zur Talentmobilität und einem Nachfolgeplan?

Eine Strategie zur Talentmobilität ist ein umfassender Plan für alle internen Personalbewegungen, einschließlich Aktionen, Quereinstiege und Zuweisungen für Projekte. Ein Nachfolgeplan konzentriert sich ausschließlich auf die Vorbereitung von Nachfolgern für wichtige Rollen.

Wie funktionieren Vorlagen für Talentmobilität in kleinen Teams im Vergleich zu großen Unternehmen?

Kleine Teams können vereinfachte Versionen dieser Vorlagen nutzen, um sich auf Kernaktivitäten wie Kompetenzkartierung und Karrieregespräche zu konzentrieren. Große Unternehmen benötigen die vollständige Suite, um Nachfolgeplanung, Compliance und globale Mobilität zu verwalten.

Kann ich mehrere Vorlagen für Talentmobilität zu einem einheitlichen Programm zusammenfassen?

Ja, der größte Vorteil ergibt sich aus der Verbindung dieser Vorlagen. In ClickUp können Sie mithilfe von „Beziehungen“ Daten zwischen Vorlagen verknüpfen und so ein einheitliches System schaffen. Die Kompetenzdaten fließen in Entwicklungspläne ein, die wiederum in Ihre Nachfolge- und interne EinstellungsWorkflows einfließen.

Sie sollten Kompetenzdaten und Entwicklungspläne vierteljährlich, Nachfolgepläne halbjährlich und Rahmenbedingungen für Karrierewege jährlich überprüfen. Jede größere organisatorische Veränderung, wie beispielsweise eine Umstrukturierung, sollte jedoch ein Auslöser für eine sofortige Überprüfung sein.