über 20 Top-KPIs und -Metriken für das Personalmanagement

Wie können Sie feststellen, ob Ihr Team produktiv ist? Lohnt sich der Aufwand für die Mitarbeiterbindung? Steigen die Arbeitskosten, ohne dass sich eine klare Rendite abzeichnet?

Die Antwort liegt in den KPIs für das Personalmanagement, Metriken, die klar zeigen, was funktioniert und was angepasst werden muss.

Bei effektiver Nachverfolgung ermöglichen diese KPIs Führungskräften eine Optimierung der Personalplanung, eine Senkung der Kosten und eine Steigerung des Mitarbeiterengagements.

Lassen Sie uns einen Blick auf die Schlüsselmetriken werfen, die ein intelligenteres Personalmanagement und bessere Geschäftsergebnisse ermöglichen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Die Nachverfolgung von Personalkennzahlen hilft Unternehmen, die Produktivität zu optimieren, die Arbeitskosten zu kontrollieren und das Engagement der Mitarbeiter zu verbessern

Die KPIs für die Belegschaft lassen sich grob in die Kategorien Produktivität, Anwesenheit, Engagement, Kosten und Mitarbeiterbindung einteilen und bieten jeweils wichtige Erkenntnisse

Unternehmen wie IKEA haben KPIs für die Belegschaft wie die Metriken zur Mitarbeiterbindung verbessert, indem sie die Planung, das Onboarding und die Vergütungsstrukturen optimiert haben

Die Nachverfolgung von Personalkennzahlen hilft, den Personaleinsatz zu optimieren, Kosten zu senken, das Engagement der Mitarbeiter zu verbessern und durch datengestützte Entscheidungen bessere Ergebnisse für das Geschäft zu erzielen

Eine App für alles wie ClickUp kann Personaldaten zentralisieren, die Nachverfolgung automatisieren und Echtzeit-Einblicke bieten, sodass HR-Teams fundierte Entscheidungen treffen und Abläufe effizient optimieren können

Kennzahlen des Personalmanagements verstehen

Damit das Personalmanagement reibungslos funktioniert, braucht es mehr als nur Bauchgefühl. Es geht um Nummern.

Die Metriken des Personalmanagements geben Ihnen einen Überblick über alles, von der Produktivität bis hin zum Engagement der Mitarbeiter, und helfen Ihnen, intelligentere, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Allerdings sind nicht alle Daten wertvoll. Die wahre Stärke liegt in der Analyse, die Muster aufdeckt, Risiken aufzeigt und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt.

Wenn sie richtig durchgeführt werden, liefern Personalanalysen nicht nur Erkenntnisse, sondern auch messbare Kosteneinsparungen.

👀 Wussten Sie schon? Businesses, die robuste Personalanalysen implementieren, können 0,5–2,5 % ihrer jährlichen Lohnkosten einsparen, indem sie Ineffizienzen und Compliance-Risiken identifizieren. Dieses Geld kann in bessere Einstellungs-, Schulungs- oder Mitarbeitererfahrungsprogramme reinvestiert werden.

Durch die Nachverfolgung der richtigen Metriken für das Personalmanagement können Teams in der Personalabteilung Probleme lösen, bevor sie eskalieren.

Ob es um die Überwachung von Trends bei der Produktivität, Anwesenheitsmustern oder Kostenschwankungen geht – diese Metriken stellen sicher, dass Entscheidungen in Bezug auf die Belegschaft auf Daten und nicht auf Annahmen basieren.

Zum Beispiel kann die Nachverfolgung von Fehlzeiten potenzielle Burnout-Risiken aufzeigen, sodass Manager Probleme bei der Verteilung des Workloads oder des Engagements angehen können, bevor sie sich auf die Mitarbeiterbindung auswirken.

Die Überwachung der Einhaltung von Zeitplänen hilft dabei, den Personalbestand zu optimieren, unnötige Überstundenkosten zu reduzieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten.

Durch die effektive Nutzung von Metriken für das Personalmanagement können Unternehmen ihre Effizienz steigern, die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern und die Arbeitskosten an den Zielen des Geschäfts ausrichten.

Kategorien von KPIs für das Personalmanagement

Die KPIs für das Personalmanagement lassen sich in mehrere große Kategorien einteilen, die jeweils einem anderen strategischen Zweck dienen. Wenn HR-Teams diese Kategorien verstehen, können sie sich auf die richtigen Daten konzentrieren, um bessere Entscheidungen für das Geschäft zu treffen.

Metriken zur Produktivität

Metriken zur Produktivität messen die Effizienz und Effektivität Ihrer Belegschaft. Sie geben Aufschluss darüber, ob die Mitarbeiter die Leistungserwartungen erfüllen und wie gut sie zu den Ergebnissen des Geschäfts beitragen.

Unternehmen mit hochproduktiven Mitarbeitern verzeichnen logischerweise eine höhere Rentabilität als Unternehmen mit geringer Produktivität. Die Nachverfolgung von Schlüsseln in dieser Kategorie kann dazu beitragen, zugrunde liegende Ineffizienzen oder Lücken zu identifizieren.

Zum Beispiel könnte ein stetiger Rückgang des Umsatzes pro Mitarbeiter auf eine Schulungslücke, ineffiziente Prozesse oder unmotivierte Mitarbeiter hinweisen – all dies erfordert Einzelziele, um die Leistung zu steigern.

Metriken zu Anwesenheit und Planung

Metriken zu Anwesenheit und Einsatzplanung sind für eine ausgeglichene und produktive Belegschaft unerlässlich. Diese Schlüsselkennzahlen helfen Unternehmen, eine optimale Personalbesetzung aufrechtzuerhalten, Unterbrechungen zu minimieren und die Arbeitskosten zu kontrollieren.

Durch die Überwachung von Faktoren wie Absentismus, Einhaltung von Zeitplänen und Überstunden können Unternehmen Probleme wie Burnout bei Mitarbeitern, kurzfristige Vertretungslücken und unnötige Ausgaben vermeiden.

Die genaue Nachverfolgung dieser Metriken ermöglicht es Managern, effiziente Zeitpläne zu erstellen, das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu unterstützen und die allgemeine betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten.

Metriken zur Mitarbeiterbindung

Beim Mitarbeiterengagement geht es nicht nur um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz, sondern auch um einen entscheidenden Faktor für die Leistung des Unternehmens. Engagierte Mitarbeiter bringen mehr Energie, Engagement und Innovation in ihre Arbeit ein, während unengagierte Mitarbeiter zu Fehlzeiten, Fluktuation und geringerer Produktivität beitragen.

🧠 Fun Fact: Unternehmen mit hoch engagierten Mitarbeitern verzeichnen eine höhere Produktivität, Rentabilität und einen höheren Umsatz als unmotivierte Teams. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Engagement der Mitarbeiter und dem allgemeinen Wohlbefinden, was bestätigt, dass sich ein positives Arbeitsumfeld direkt auf den Erfolg des Unternehmens auswirkt.

Die Nachverfolgung von Metriken zum Mitarbeiterengagement wie dem Employee Net Promoter Score (eNPS), Jobzufriedenheitsbewertungen und Bewertungen der Effektivität von Führungskräften hilft Unternehmen zu verstehen, wie Mitarbeiter ihre Arbeit und ihre Führungskräfte wahrnehmen.

Ein Rückgang der Engagement-Werte kann auf schlechtes Management, mangelnde Karrierechancen oder unzureichende Anerkennung hinweisen und gibt HR-Teams die Daten an die Hand, die sie benötigen, um proaktiv Maßnahmen zu ergreifen.

Unternehmen können eine motiviertere Belegschaft schaffen, indem sie KPIs für das Engagement priorisieren, die Fluktuation reduzieren und bessere Ergebnisse für das Geschäft erzielen.

Kostenmetriken

Die Arbeitskosten sind oft der größte Kostenfaktor eines Geschäfts; ohne eine ordnungsgemäße Nachverfolgung können sie außer Kontrolle geraten.

Zum Personalmanagement gehört mehr als nur sicherzustellen, dass die Mitarbeiter engagiert und produktiv sind; es geht auch darum, die finanzielle Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Schlüsselkennzahlen zu Kosten wie Gesamtkosten der Belegschaft (TCOW), Arbeitskosten als Prozentsatz des Umsatzes und Bewertung ungeplanter Überstunden helfen Unternehmen dabei, ein Gleichgewicht zwischen wettbewerbsfähiger Vergütung und Kosteneffizienz zu finden.

Instanz: Unerwartete Spitzen bei ungeplanten Überstunden können auf Ineffizienzen bei der Planung hinweisen, die zu Burnout, überhöhten Gehaltskosten und Compliance-Risiken führen können.

Ebenso könnte ein im Verhältnis zum Umsatz hoher Personalaufwand darauf hindeuten, dass die Personalkosten das Wachstum des Geschäfts übersteigen, was eine Neubewertung der Personalmodelle, Möglichkeiten zur Automatisierung oder Initiativen zur Steigerung der Produktivität der Belegschaft erforderlich macht.

Durch die Nachverfolgung und Analyse von kostenbezogenen Personaldaten können Unternehmen strategischere Entscheidungen treffen, sei es durch die Anpassung von Einstellungsplänen oder die Nutzung von Vorlagen und tools zur Kapazitätsplanung, um die Ausgaben zu kontrollieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten.

Metriken zu Mitarbeiterbindung und -fluktuation

Eine hohe Mitarbeiterfluktuation ist mehr als nur eine Herausforderung für die Personalbesetzung; sie ist ein Rentabilitätskiller. Jeder Abgang bedeutet höhere Einstellungskosten, Produktivitätsverluste und gestörte Workflows. Aus diesem Grund ist die Überwachung der Fluktuationsrate, der Abgänge im ersten Jahr und der internen Mobilität für das Personalmanagement von entscheidender Bedeutung.

📌 Beispiel Nehmen wir IKEA. Wie viele Einzelhändler hatte IKEA mit einer hohen Fluktuation zu kämpfen, insbesondere in Ländern wie Großbritannien und Irland, wo die Hälfte aller Neueinstellungen innerhalb des ersten Jahres wieder kündigten. Die Kosten für die Neubesetzung einer Stelle wurden auf 5.000 US-Dollar geschätzt, was die Fluktuation zu einer großen finanziellen Belastung macht. IKEA erkannte, dass die Bezahlung allein nicht ausreicht, um Mitarbeiter zu halten, und setzte einen mehrgleisigen Ansatz zur Verbesserung der Mitarbeiterbindung um: Lohnerhöhungen: Die Vergütung wurde angepasst, um auf verschiedenen Märkten wettbewerbsfähig zu sein und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter genug verdienen, um einen angemessenen Lebensstil zu führen

Flexible Planung: Die Schichtplanung wurde online gestellt, sodass Mitarbeiter Schichten tauschen können, ohne die Zustimmung des Managements einzuholen. Diese Autonomie trug dazu bei, Stress und Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben zu reduzieren

strukturiertes Onboarding und Training: * Anstatt neue Mitarbeiter bei der Orientierung am Arbeitsplatz allein zu lassen, hat IKEA das Onboarding-Erlebnis neu gestaltet und dabei den Schwerpunkt auf klare Kommunikation, häufiges Feedback und bessere Unterstützung durch die Vorgesetzten gelegt Das Ergebnis? Die freiwillige Fluktuation bei IKEA ist weltweit von 22,4 % im Jahr 2022 auf 17,5 % im April 2024 gesunken. In den USA sank die Fluktuation von einem Drittel auf ein Viertel der Belegschaft. Bei diesen Verbesserungen ging es nicht nur darum, Mitarbeiter zu halten. Sie führten zu höherer Produktivität, niedrigeren Einstellungskosten und einer stabileren Belegschaft.

Dies unterstreicht eine wichtige Lektion: Mitarbeiterbindung ist nicht nur eine Herausforderung für die Personalabteilung, sondern eine strategische Priorität für das Geschäft.

Unternehmen, die die Fluktuation im ersten Jahr, die interne Mobilität und die Kündigungsgründe proaktiv überwachen, können Bereiche mit Verbesserungspotenzial ermitteln und Richtlinien einführen, die die Mitarbeiterbindung und -motivation fördern.

Ob durch bessere Bezahlung, Aufstiegschancen oder eine verbesserte Planung – der Schlüssel zur Senkung der Fluktuation liegt in der Schaffung eines Arbeitsplatzes, an dem die Mitarbeiter bleiben wollen.

Schlüsselmetriken für das Personalmanagement

Hier sind über 20 wesentliche Metriken für das Personalmanagement, die alles von der Einstellung und Bindung bis hin zum Engagement und zur Effizienz abdecken:

Umsatz pro Mitarbeiter

Misst den Gesamtumsatz pro Mitarbeiter, um die Gesamteffizienz der Belegschaft zu bewerten. Dieser KPI hilft Unternehmen zu bewerten, wie effektiv ihre Belegschaft zur finanziellen Leistung des Unternehmens beiträgt.

Zeit bis zur Produktivität

Misst, wie schnell neue Mitarbeiter ihre volle Produktivität erreichen, und gibt Aufschluss über die Effektivität der Einarbeitung. Dieser KPI hilft, Lücken in Schulungsprogrammen zu identifizieren und den Einarbeitungsprozess zu optimieren, um die Leistung der Mitarbeiter zu beschleunigen.

Aufgabe abgeschlossen

Misst den Prozentsatz der Aufgaben, die rechtzeitig fertiggestellt wurden, und spiegelt die Produktivität des Einzelnen und des Teams wider. Dieser KPI zeigt, wie effektiv Mitarbeiter und Teams ihren Workload verwalten und Fristen einhalten.

Auslastungsrate

Misst den Prozentsatz der verfügbaren Zeit eines Mitarbeiters, die für produktive Arbeit im Vergleich zu administrativen Aufgaben aufgewendet wird. Dieser KPI liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie effektiv Mitarbeiter ihre Zeit für hochwertige Aktivitäten einsetzen.

Abwesenheitsrate

Berechnet den Prozentsatz der Arbeitstage, die aufgrund ungeplanter Abwesenheiten versäumt wurden, und hilft so, potenzielle Probleme im Zusammenhang mit dem Engagement oder der Gesundheit zu erkennen. Dieser KPI ist unerlässlich, um die Auswirkungen von Fehlzeiten auf die Produktivität und die Dynamik des Teams zu verstehen.

Einhaltung von Zeitplänen

Misst, wie genau die Mitarbeiter ihre zugewiesenen Zeitpläne einhalten, was für Rollen, die ein striktes Zeitmanagement erfordern, von entscheidender Bedeutung ist. Dieser KPI stellt sicher, dass das Personal bei Bedarf verfügbar ist, wodurch Versorgungslücken reduziert und die Servicequalität aufrechterhalten wird.

Schichtabdeckungsrate

Bewertet, wie oft geplante Schichten erfolgreich abgedeckt werden, und reduziert so Personalengpässe in letzter Minute. Dieser KPI stellt eine angemessene Personalausstattung sicher, um einen reibungslosen Betrieb und eine hohe Servicequalität zu gewährleisten.

Überstunden

Nachverfolgung der geleisteten Überstunden, die auf Unterbesetzung oder Ungleichgewichte beim Workload hinweisen können. Dieser KPI hilft Organisationen, die Belastung der Mitarbeiter zu überwachen und die Arbeitskosten effektiv zu verwalten.

Mitarbeiter-Net-Promoter-Score (eNPS)

Misst die Mitarbeiterbindung und die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen als großartiger Arbeitsplatz weiterempfohlen wird. Dieser KPI bietet eine klare Momentaufnahme der Mitarbeiterzufriedenheit und des Engagements und dient als wertvoller Indikator für die Arbeitsplatzkultur.

Bewertung der Effektivität von Führungskräften

Misst das Feedback der Mitarbeiter zur Führungsqualität, einem Schlüsselelement für Engagement und Mitarbeiterbindung. Dieser KPI gibt Aufschluss darüber, wie gut Manager ihre Teams unterstützen, motivieren und anleiten.

Index der Mitarbeiterzufriedenheit

Aggregiert Daten zur Mitarbeiterstimmung aus Pulsbefragungen, Austrittsgesprächen und Leistungsbeurteilungen. Dieser KPI bietet eine umfassende Ansicht der allgemeinen Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsplatzzufriedenheit.

Interne Mobilitätsrate

Verfolgt den Prozentsatz der Mitarbeiter, die befördert wurden oder in neue organisatorische Rollen wechseln. Dieser KPI hebt Möglichkeiten für Karrierewachstum und Kompetenzentwicklung hervor und spiegelt das Engagement der Organisation für die Förderung der Mitarbeiter wider.

Schulungsbeteiligungsquote

Überwacht den Prozentsatz der Mitarbeiter, die sich beruflich weiterentwickeln, was eine Kultur des kontinuierlichen Lernens widerspiegelt. Dieser KPI hilft dabei, das Engagement der Organisation für die Verbesserung von Fähigkeiten und Karrierechancen zu messen.

Gesamtkosten der Belegschaft (TCOW)

Eine umfassende Messung aller arbeitsbezogenen Kosten, einschließlich Gehälter, Sozialleistungen und Schulungen. Dieser KPI verdeutlicht die finanziellen Investitionen, die für die Aufrechterhaltung und Entwicklung der Belegschaft erforderlich sind.

Arbeitskosten als Prozentsatz des Umsatzes

Bewertet die Personalkosten im Verhältnis zum Gesamtumsatz, um die finanzielle Effizienz aufrechtzuerhalten. Dieser KPI hilft Organisationen zu verstehen, wie viel ihrer Einnahmen für Arbeitskräfte ausgegeben werden, und gibt Einblicke in das Kostenmanagement und die Rentabilität.

Fluktuationskosten pro Mitarbeiter

Berechnet die Kosten für die Ersetzung eines Mitarbeiters, einschließlich der Kosten für die Einstellung, Einarbeitung und Schulung. Das Verständnis der Fluktuationskosten kann Unternehmen dabei helfen, Investitionen in Bindungsstrategien zu rechtfertigen, wie z. B. eine verbesserte Mitarbeiterbindung, Karriereentwicklungsmöglichkeiten und betriebliche Leistungen, um die Fluktuation und die damit verbundenen Kosten zu minimieren.

Kosten pro Einstellung

Ermittelt die Gesamtkosten für die Einstellung eines neuen Mitarbeiters unter Berücksichtigung der Kosten für Rekrutierung, Schulung und Einarbeitung. Dieser KPI vermittelt ein klares Bild der finanziellen Investitionen, die erforderlich sind, um neue Talente zu gewinnen.

Freiwillige vs. unfreiwillige Fluktuationsrate

Unterscheidet zwischen Mitarbeitern, die kündigen, und denen, denen gekündigt wird. Dieser KPI gibt Aufschluss über die Gründe für das Ausscheiden von Mitarbeitern und hilft Unternehmen, die Arbeitsplatzkultur, die Arbeitszufriedenheit und die Leistungsmanagementprozesse zu bewerten.

Fluktuationsrate im ersten Jahr

Verfolgt den Prozentsatz der Neueinstellungen, die innerhalb des ersten Jahres das Unternehmen wieder verlassen, und zeigt potenzielle Probleme bei der Einarbeitung oder der kulturellen Eignung auf. Dieser KPI liefert wertvolle Einblicke in die Effektivität von Einstellungs-, Schulungs- und Integrationsprozessen.

Bedauerliche vs. nicht bedauerliche Fluktuation

Ermittelt die Anzahl der verlorenen leistungsstarken Mitarbeiter im Vergleich zu denen, die ohne nennenswerte Auswirkungen auf das Geschäft ausgeschieden sind. Dieser KPI hilft Organisationen, zwischen Fluktuation, die sich auf die Leistung auswirkt, und Fluktuation, die eher neutral oder vorteilhaft ist, zu unterscheiden.

Bindungsrate von Leistungsträgern

Misst den Prozentsatz der leistungsstärksten Mitarbeiter, die über einen festgelegten Zeitraum im Unternehmen bleiben. Dieser KPI zeigt die Fähigkeit des Unternehmens auf, seine wertvollsten Talente zu halten, was für die Aufrechterhaltung der Produktivität und das Erreichen langfristiger Ziele von entscheidender Bedeutung ist.

Vorteile der Nachverfolgung von Metriken zur Personalverwaltung

Wenn Organisationen die richtigen HR-KPIs messen, verschaffen sie sich einen Wettbewerbsvorteil, indem sie ihre Personalstrategien optimieren, Kosten senken und die Mitarbeitererfahrung verbessern. Und so geht's:

*optimierte Personalplanung: Der Personalbedarf ist selten statisch. Anstatt sich mit der Besetzung von Lücken zu beschäftigen, können Personalleiter den Personalbedarf vorhersehen, indem sie Schlüsselmetriken wie Fluktuationsraten, Fehlzeiten und Produktivitätstrends analysieren

Geringere Arbeitskosten ohne Leistungseinbußen: Arbeitskosten gehören zu den größten Ausgaben eines Unternehmens, aber ein blinder Sparkurs kann sich negativ auf die Moral und Produktivität auswirken. Leistungskennzahlen helfen dabei, Ineffizienzen wie übermäßige Überstunden oder schlechte Planung zu erkennen

Verbessertes Mitarbeiterengagement und -bindung: Ein hohes Engagement führt zu einer stärkeren Bindung und Leistung. Durch die Nachverfolgung von Metriken zum Mitarbeiterengagement wie eNPS und Zufriedenheitsbewertungen können Teams frühzeitig Anzeichen für Burnout erkennen

💡 Profi-Tipp: Ein Rückgang der Engagement-Werte, erhöhte Fehlzeiten oder sinkende Produktivität können auf ein Burnout hinweisen, bevor Mitarbeiter kündigen. Unternehmen, die auf diese Erkenntnisse reagieren, indem sie die Führung verbessern, Karriereentwicklung anbieten oder die Flexibilität erhöhen, verzeichnen eine geringere Fluktuation und eine motiviertere Belegschaft.

*bessere Einhaltung von Vorschriften und besseres Risikomanagement: Von Lohn- bis hin zu Arbeitszeitgesetzen – die Nichteinhaltung von Vorschriften kann hohe Bußgelder und Rufschädigungen zur Folge haben. Die Nachverfolgung von mit der Einhaltung von Vorschriften verbundenen Metriken für die Belegschaft stellt sicher, dass Geschäfte den Arbeitsgesetzen immer einen Schritt voraus sind

*datengestützte Entscheidungsfindung: Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich beim Personalmanagement auf sein Bauchgefühl verlassen musste. Wenn Personalleiter auf Echtzeit-Personaldaten zugreifen können, können sie fundierte Entscheidungen treffen, die auf Trends, Mustern und prädiktiven Erkenntnissen basieren

Erhöhte Produktivität und betriebliche Effizienz: Eine gut geführte Belegschaft ist produktiv. Durch die Nachverfolgung von Produktivitätsmetriken wie Umsatz pro Mitarbeiter und Bewertung der abgeschlossenen Aufgaben können Unternehmen Engpässe erkennen und Ineffizienzen beseitigen

Tipps für die effektive Implementierung von Personalkennzahlen

Die Nachverfolgung von KPIs ist nur dann sinnvoll, wenn sie zu Maßnahmen führen. So nutzen Sie die Metriken zur Belegschaft für Ihre Organisation:

KPIs an den Zielen des Geschäfts ausrichten : Konzentrieren Sie sich auf Metriken, die sich direkt auf die Ziele des Unternehmens auswirken, wie Produktivität, Mitarbeiterbindung und Arbeitskosten

Priorisieren Sie umsetzbare Erkenntnisse : Vermeiden Sie eitle Metriken; verfolgen Sie Daten, die Entscheidungen beeinflussen und zu Verbesserungen führen

nutzen Sie Automatisierung und KI*: Verwenden Sie Tools zur Personalanalyse, um Daten in Echtzeit zu sammeln, zu analysieren und zu visualisieren und so den manuellen Aufwand zu reduzieren

Sorgen Sie für Transparenz und Zustimmung : Kommunizieren Sie, warum diese Metriken für Führungskräfte und Mitarbeiter wichtig sind, um das Engagement und die Verantwortlichkeit zu fördern

Regelmäßig überprüfen und anpassen: Die Anforderungen an die Belegschaft ändern sich, daher sollten die KPIs in regelmäßigen Abständen überprüft werden, damit sie relevant bleiben und mit den strategischen Zielen übereinstimmen

Wie ClickUp das Personalmanagement und die Nachverfolgung von Leistungskennzahlen verbessert

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, ermöglicht es HR-Teams, das Personalmanagement zu optimieren, Leistungsmetriken nachzuverfolgen und wichtige Workflows zu automatisieren.

Die ClickUp-Lösung für das Personalwesen vereinfacht die Nachverfolgung von KPI für die Belegschaft mit anpassbaren Ansichten, die es HR-Teams ermöglichen, Anwesenheitstrends, Leistungsbenchmarks und Engagement-Scores an einem Ort zu überwachen.

Befähigen Sie Ihre HR-Teams mit der ClickUp-Lösung für das Personalwesen zur Verwaltung, Nachverfolgung und Erreichung von KPIs für das Personalmanagement

Mit einem zentralen hub für Mitarbeiterdaten und direkter, vertraulicher Kommunikation zwischen Managern und Berichterstellern können Personalleiter Warnsignale wie nachlassendes Engagement oder Leistungseinbrüche leicht erkennen, bevor sie eskalieren.

📮ClickUp Insight: 60 % der Arbeitnehmer antworten auf Sofortnachrichten in weniger als 10 Minuten, 15 % brauchen dafür mehr als 2 Stunden. Diese Mischung aus blitzschnellen und verzögerten Antworten kann zu Kommunikationslücken führen und die Zusammenarbeit verlangsamen. Mit ClickUp befinden sich alle Ihre Nachrichten, Aufgaben und Aktualisierungen an einem Ort, sodass sichergestellt ist, dass keine Unterhaltung unterbrochen wird und alle auf dem gleichen Stand bleiben, unabhängig davon, wie schnell oder langsam sie antworten.

ClickUp macht auch die Einstellung und Einarbeitung effizienter. Die automatisierte Nachverfolgung von Bewerbern stellt sicher, dass Recruiter keine Top-Talente in einer überfüllten Pipeline verlieren, während strukturierte Checklisten für die Einarbeitung neuen Mitarbeitern helfen, sich schneller einzuarbeiten.

Durch die Verbindung von Erkenntnissen aus der Personalbeschaffung mit der Nachverfolgung der Leistung können Teams in der Personalabteilung Engpässe bei der Einstellung reduzieren und sicherstellen, dass jeder neue Mitarbeiter reibungslos in eine produktive Rolle übergeht.

Die ClickUp-Software zur Zeiterfassung hilft HR-Teams, Klarheit über die Produktivität der Belegschaft und die Arbeitskosten zu gewinnen, ohne auf manuelle Berichterstellung angewiesen zu sein. Mitarbeiter können die Zeit direkt in Aufgaben protokollieren, während die Personalabteilung und die Manager in Echtzeit sehen, wie die Arbeitsstunden auf Projekte, Abteilungen oder einzelne Mitarbeiter verteilt sind.

Nahtlose Zeiterfassung von jedem Gerät aus mit der kostenlosen Erweiterung für Chrome von ClickUp

Dies gewährleistet genaue Gehaltsabrechnungen, verhindert übermäßige Überstunden und hilft, Ungleichgewichte im Workload zu erkennen, bevor sie zu Burnout führen.

Durch die Integration von Zeiterfassung und Leistungsmetriken können HR-Teams Effizienztrends messen, die Planung optimieren und eine faire Verteilung des Workloads sicherstellen.

Anpassbare Dashboards von ClickUp geben HR-Teams in Echtzeit einen Überblick über die Metriken der Belegschaft, von Produktivität und Anwesenheitstrends bis hin zu Engagement und Arbeitskosten.

Visualisierung und Nachverfolgung von Schlüssel-KPIs und -Metriken für das Personalmanagement mit ClickUp Dashboards

Anstatt Tabellen zu durchforsten, erhalten Personalleiter visuelle Berichte, die Schlüsselinformationen hervorheben und ihnen dabei helfen, Ineffizienzen zu erkennen, Fluktuationsrisiken vorherzusagen und den Fortschritt der Einstellungskette nachzuverfolgen – alles an einem Ort. Durch die Anpassung von Dashboards an spezifische Funktionen der Personalabteilung können sich Teams auf das Wesentliche konzentrieren.

Müssen Sie den Fortschritt bei der Personalbeschaffung überwachen? Fügen Sie ein Widget für offene Rollen, Zeit bis zur Besetzung und den Status der Kandidaten hinzu.

Möchten Sie das Mitarbeiterengagement nachverfolgen? Zeigen Sie eNPS-Ergebnisse, Zufriedenheitstrends und Feedback-Zusammenfassungen an.

Das Feature "ClickUp Ziele" verwandelt die KPIs der Belegschaft von statischen Nummern in dynamische, umsetzbare Erkenntnisse.

Mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts mit ClickUp Goals bleiben Sie auf Kurs, um Ihre KPIs für das Personalmanagement zu erreichen

HR-Teams können klare, messbare Ziele festlegen, wie z. B. Produktivität, Mitarbeiterbindung oder Schulungen abschließen, und den Fortschritt in Echtzeit mit automatisierten Updates verfolgen.

Durch die Verknüpfung von Zielen mit bestimmten Aufgaben oder Meilensteinen stellen Unternehmen sicher, dass der Aufwand für das Personalmanagement mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmt.

Mit anpassbaren Einzelzielen können Teams in der Personalabteilung alles überwachen, von der Einstellungsgeschwindigkeit bis hin zu den Bewertungen des Mitarbeiterengagements, sodass bei Bedarf leicht Kurskorrekturen vorgenommen werden können. Fortschrittsübersichten konsolidieren auch verwandte Ziele und bieten auf einen Blick eine Ansicht der Gesamtleistung der Belegschaft.

Die Zusammenarbeitserkennung von ClickUp verwandelt einen fragmentierten Kampf mit mehreren Tools in ein nahtloses Echtzeit-Erlebnis.

Fügen Sie Kommentare zu Aufgaben hinzu, um mit ClickUp eine kollaborative Arbeitsumgebung für Ihre Teams zu schaffen

Ganz gleich, ob Ihr Team für Personalwesen die Workflows für die Einarbeitung optimiert, Prioritäten bei der Personalbeschaffung abstimmt oder Leistungsdaten überprüft – mit den Features für die sofortige Zusammenarbeit von ClickUp sind alle auf derselben Seite.

Durch die Bearbeitung in Echtzeit, Echtzeit-Eingabeindikatoren und sofortige Statusaktualisierungen wird sichergestellt, dass kein Detail übersehen wird. Mitglieder des Teams können Dokumente gemeinsam bearbeiten, Kommentare zu Aufgaben hinzufügen und Änderungen nachverfolgen, sodass Probleme bei der Versionskontrolle und Missverständnisse vermieden werden.

Über die Zusammenarbeit hinaus unterstützen ClickUp-Integrationen mehr als 1.000 Integrationen und ermöglichen es HR-Teams, ihre Workflows mit wichtigen Tools wie Slack, Microsoft Teams, Google Drive und Lohnbuchhaltungssoftware zu verbinden.

ClickUp bietet mehrere sofort einsatzbereite, kostenlose Vorlagen für das Personalwesen, um das Personalmanagement zu vereinfachen. Diese Vorlagen erleichtern es Teams im Personalwesen, die Nachverfolgung von Schlüsselmetriken, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Ein Beispiel hierfür ist die ClickUp-KPI-Vorlage, die entwickelt wurde, um die Leistungsüberwachung der Belegschaft effizienter zu gestalten. Die Vorlage bietet leistungsstarke Features wie benutzerdefinierte Status, Felder und mehrere Ansichten, sodass HR-Teams die Schlüssel-KPIs und -Metriken des Personalmanagements wie Produktivität, Mitarbeiterbindung und -engagement an einem Ort überwachen können.

Kostenlose Vorlage erhalten Nachverfolgung von Metriken zum Erfolg mit der ClickUp-Vorlage für Leistungskennzahlen

Dank integrierter Automatisierung und Echtzeit-Updates macht die Vorlage eine manuelle Nachverfolgung überflüssig und stellt sicher, dass HR-Teams immer über die neuesten Personaldaten verfügen.

Das visuelle Dashboard hilft Teams in der Personalabteilung, Trends im Laufe der Zeit zu analysieren, Leistungslücken zu erkennen und Personalstrategien auf die Ziele des Geschäfts abzustimmen.

Die Vorlage enthält außerdem vorgefertigte Strukturen für OKRs auf Abteilungsebene, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Einstellung von Meilensteinen, sodass sich der Erfolg in verschiedenen Funktionen der Personalabteilung leicht messen lässt.

Hier beginnt die datengesteuerte Personalverwaltung

Die Verwaltung einer Belegschaft ist nicht einfach, aber die richtigen Daten machen den Unterschied. KPIs für das Personalmanagement helfen Teams in der Personalabteilung, fundierte Entscheidungen zu treffen, sei es zur Steigerung der Produktivität, zur Reduzierung der Fluktuation oder zur Kontrolle der Arbeitskosten.

Die Nachverfolgung dieser Metriken sollte jedoch kein Problem darstellen.

ClickUp vereinfacht das Personalmanagement, indem es alles an einem Ort zusammenführt. Mit benutzerdefinierten Dashboards, Zielverfolgung, Zeiterfassung und nahtloser Zusammenarbeit können Teams in der Personalabteilung Schlüsselmetriken in Echtzeit überwachen und schneller Maßnahmen ergreifen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um das Personalmanagement zu optimieren und ganz einfach datengestützte Entscheidungen zu treffen.