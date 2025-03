Wie man eine Karte der Fähigkeiten für das Wachstum eines Geschäfts erstellt

Wir sollten alle danach streben, außergewöhnlich zu sein, und das beginnt damit, dass wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten konzentrieren und nicht auf die unserer Gegner.

Don Yaeger, amerikanischer Verfasser und Redner

"Erkenne dich selbst." In der modernen Geschäftswelt sind diese Worte zu einer Kurzformel für die Fähigkeit eines Unternehmens geworden, sich selbst, seine Mitarbeiter und sein Potenzial zu kennen.

Für viele Geschäfte ist der Aufbau dieses Selbstbewusstseins leichter gesagt als erledigt und erfordert eine Reise der Selbsterkenntnis. Auf einer solchen Reise ist es natürlich immer hilfreich, eine Karte der Fähigkeiten zu haben.

Eine gute Business Capability Karte gibt Ihnen ein klares Bild davon, was Ihnen helfen wird, die Ziele Ihres Unternehmens zu erreichen. Lassen Sie uns verstehen, wie man eine solche Karte erstellt!

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung

Eine Karte der Fähigkeiten ist ein visuelles Schema, das die Stärken, Fähigkeiten, Prozesse und Ressourcen einer Organisation darstellt

Sie hilft bei der Identifizierung von Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten und gewährleistet eine abteilungsübergreifende Abstimmung

Beginnen Sie mit dem Aufbau einer Karte der Fähigkeiten, indem Sie die Schlüssel-Fähigkeiten definieren und sie in logische Gruppen einteilen

Richten Sie die Fähigkeiten an den Zielen des Business aus, um die Fähigkeiten mit dem größten Einfluss zu priorisieren

Visualisierung der Beziehungen zwischen den Fähigkeiten, um Abhängigkeiten und Lücken zu erkennen

Klare Steuerung und Eigentümerschaft für die Rechenschaftspflicht bei der Verwaltung von Fähigkeiten sicherstellen

Karten der Fähigkeiten überbrücken organisatorische Lücken und verbessern die Kommunikation mit den Beteiligten

Sie vereinfachen das Risikomanagement und stimmen die Fähigkeiten mit den strategischen Zielen ab

Capability Maps unterstützen auch die Entscheidungsfindung, Technologie-Upgrades, kontinuierliche Verbesserungen und die Einführung neuer Produkte

Zu den Herausforderungen bei der Erstellung nützlicher Karten gehören Komplexität und fragmentierte Daten, aber Tools wie ClickUp bieten Lösungen zur Visualisierung und Zusammenarbeit wie ClickUp Whiteboards und Mindmaps, um es einfacher zu machen

Eine gut ausgearbeitete Karte der Fähigkeiten fördert Wachstum und Erfolg, indem sie den Aufwand des Geschäfts mit den strategischen Zielen in Einklang bringt

Was ist eine Capability Karte?

Eine visuelle Karte der Fähigkeiten ist eine Blaupause, die Ihre Stärken veranschaulicht und zeigt, wie diese zusammenwirken können. Sie hebt die wesentlichen Fähigkeiten, Prozesse und Ressourcen hervor, über die Sie verfügen, um Ihre Ziele zu erreichen.

über SAP LeanIX Diese Karten schlüsseln die Schlüsselbereiche auf, die für Ihr Wachstum wichtig sind. Indem Sie Ihre Fähigkeiten klar definieren, können Sie Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten leicht erkennen.

👉🏼 Einfach ausgedrückt: Eine Karte der Fähigkeiten hilft Ihnen zu erkennen, worin Sie besonders gut sind und wo Sie sich verbessern können.

Was ist eine Business Capability Karte?

Eine Business Capability Karte ist eine einfache Möglichkeit, Ihr Wertangebot zu verstehen. Sie ist eine visuelle Darstellung der Stärken Ihres Unternehmens, z. B. bei der Herstellung, dem Verkauf oder der Erbringung von Dienstleistungen.

Wenn Sie zum Beispiel ein Online-Geschäft betreiben, gehören zu Ihren Kernkompetenzen stakeholder-Management , Kundenmanagement und Online-Marketing.

Jeder Bereich steht für eine Kernkompetenz, die den Gesamterfolg des Geschäfts unterstützt. Durch die Kartierung dieser Fähigkeiten kann das Unternehmen erkennen, wie die verschiedenen Teile des Geschäfts miteinander verbunden sind und wie bereiche für Verbesserungen und setzen Sie Prioritäten bei den Ressourcen, um die strategischen Ziele zu erreichen.

Kurz gesagt, eine Business Capability Karte hilft Geschäften zu erkennen, was sie gut können und wo sie ihren Wettbewerbsvorteil verbessern und ihre gewünschten Ziele erreichen können.

Wussten Sie schon: Die Business Capability Analysis ist eine der 50 Techniken, die im Business Analysis Body of Knowledge erwähnt werden. Sie ist eine wichtige Technik für Geschäfte, um zu entscheiden, in welchen Bereichen sie sich verbessern und investieren müssen.

Schlüsselelemente einer Business Capability Karte

Die Erstellung einer Business Capability Karte muss nicht kompliziert sein. Eine sinnvolle Karte sollte die folgenden fünf Schlüsselkomponenten enthalten, um die Komplexität zu minimieren:

1. Fähigkeiten

Fähigkeiten sind die Bausteine eines jeden Geschäfts. Sie definieren, was ein Unternehmen zu erledigen hat, um seine strategischen Ziele zu erreichen. Indem sie klar identifiziert werden, können Geschäfte eine abteilungsübergreifende Ausrichtung sicherstellen und sich auf die Kernkompetenzen konzentrieren, die zur Steigerung des Wertes erforderlich sind.

Diese Klarheit hilft, Unklarheiten zu beseitigen und die Entscheidungsfindung in Bezug auf die Ressourcenzuweisung und die betrieblichen Prioritäten zu steuern.

🎶 Zu den Schlüsselkompetenzen von Spotify gehören zum Beispiel der leistungsstarke Empfehlungsalgorithmus, die Datenanalyse für personalisierte Wiedergabelisten und eine umfangreiche Musikbibliothek.

Die Identifizierung dieser Stärken hat es dem Unternehmen ermöglicht, ein maßgeschneidertes Benutzererlebnis zu bieten, das sich von der Konkurrenz auf dem Musik-Streaming-Markt abhebt.

2. Gruppierung der Fähigkeiten

Die Fähigkeiten sollten in logische Gruppen oder Hierarchien gegliedert werden, um die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Funktionen und Prozessen zu verdeutlichen.

Eine Fähigkeit mit hoher Priorität wie "Vertrieb und Marketing" kann in spezifischere Teilfähigkeiten wie "Kundenakquisition" und "Marktforschung" unterteilt werden

🧠 Fun Fact: Sie können auch Karten mit Schlüsselfähigkeiten für einzelne Produkte und Dienstleistungen des Geschäfts erstellen. Wenn Sie zum Beispiel eine App für Projektmanagement entwickeln, die auch Wissensmanagement und Kommunikationsfunktionen bietet (wie ClickUp !), würde Ihre Karte etwa so aussehen wie das folgende Bild.

ClickUp Whiteboards

Diese hierarchische Struktur reduziert die Komplexität, bietet eine klare und übersichtliche Ansicht der Kernfunktionen der Organisation und hilft, Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Bereichen zu erkennen.

3. Leistungsindikatoren

Leistungsindikatoren spiegeln die Effektivität der einzelnen Fähigkeiten genau wider und helfen den Geschäften zu verstehen, wo sie stehen und wo Verbesserungen erforderlich sind.

Diese Indikatoren können von "Initial" (Ad-hoc- oder Basisprozesse) bis hin zu "Optimiert" (gut definierte und kontinuierlich verbesserte Prozesse) reichen.

Diese indikatoren für das Projektmanagement helfen den Geschäften bei der Priorisierung von Verbesserungen, der effizienten Zuweisung von Humankapital und der Nachverfolgung von Fortschritten im Laufe der Zeit.

4. Governance und Eigentümerschaft

Für jede Fähigkeit sollte es eine klare Steuerung und Eigentümerschaft geben, wobei die Personen oder Teams zu benennen sind, die für die Ausführung und laufende Verbesserung verantwortlich sind.

Diese Komponente gewährleistet die Rechenschaftspflicht und ermöglicht eine effektive kapazitätsmanagement . Indem Sie die Eigentümerschaft den richtigen Personen zuweisen, korrelieren Sie jede Fähigkeit mit den Geschäftszielen und legen fest, dass eine bestimmte Person oder Gruppe für ihre Leistung, Wartung und Optimierung verantwortlich ist.

5. Interdependenzen und Beziehungen

Eine Karte der Business-Fähigkeiten sollte die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Fähigkeiten aufzeigen. Wenn man versteht, wie sie sich gegenseitig beeinflussen oder aufeinander angewiesen sind, kann man Lücken in kritischen Bereichen erkennen, die zu Engpässen oder Ineffizienzen führen könnten, wenn sie nicht richtig aufeinander abgestimmt sind.

Die Karte dieser Abhängigkeiten ermöglicht es Unternehmen, Maßnahmen zu priorisieren und sicherzustellen, dass Änderungen oder Verbesserungen an einer Fähigkeit in allen damit verbundenen Funktionen koordiniert werden, um Pannen zu vermeiden.

Wenn Sie diese Schlüssel-Elemente verstehen, können Sie eine umfassende Business Capability Karte erstellen, die wertvolle Einblicke für das Unternehmenswachstum liefert.

Beispiele für Business Capability Karten

Business-Capability-Karten können je nach Branche unterschiedlich sein, dienen aber demselben Zweck - dem Erreichen von Unternehmenszielen.

in IT könnte eine solche Karte Cloud-Infrastrukturmanagement und Datensicherheit enthalten, um die digitale Transformation zu unterstützen.

🏪 Der Einzelhandel könnte sich auf Lagerhaltung, Produktherstellung, Lieferkettenmanagement und Auftragsabwicklung konzentrieren, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

🩺 Im Gesundheitswesen sollten Karten für die Patientenversorgung und die medizinische Forschung erstellt werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.

Identifizierung von Kern-, Grund- und unterstützenden Fähigkeiten, unterstützt durch prozessabbildung kann Unternehmen dabei helfen, industrielles Wachstum und Erfolg zu erzielen.

Vorteile der Verwendung von Capability Karten

Führungskräfte aus dem Business sind sich einig, dass Capability Mapping ein wichtiges Tool für die strategische Planung, die betriebliche Effizienz und den Aufwand für Umstrukturierungen darstellt. Hier sind einige Vorteile:

1. Organisatorische Lücken überbrücken

Laut einer Berichterstellung von McKinsey, 78% der Führungskräfte gaben an, dass der Aufbau von Fähigkeiten entscheidend für das langfristige Wachstum ihres Unternehmens ist.

Der Aufbau von Fähigkeiten erfordert jedoch zunächst die Identifizierung von Lücken, in denen Unternehmen nicht über ausreichende Ressourcen verfügen. Eine Karte der Business-Fähigkeiten überbrückt diese Wissenslücken und bietet eine klare Ansicht darüber, wie ein Unternehmen funktioniert und ob es seine Geschäftsziele verfolgt.

2. Einfache Kommunikation mit Stakeholdern

Eine gut definierte Business Capability Karte ist eine gemeinsame Sprache zwischen den Abteilungen, die alle Beteiligten auf gemeinsame Ziele ausrichtet. Sie hilft, Missverständnisse zu vermeiden, reduziert Redundanzen und stellt sicher, dass Initiativen und Investitionen strategisch sinnvoll sind.

3. Risiken proaktiv managen

Capability Mapping deckt organisatorische Schwachstellen, potenzielle Risiken und kritische Abhängigkeiten auf. Durch die Identifizierung dieser Schwachstellen können Businesses proaktiv Risiken mindern, bevor sie zu Problemen werden.

4. Klarheit über die Ausrichtung auf strategische Ziele schaffen

Eine Karte der Business-Fähigkeiten bietet eine klare Sichtbarkeit, wie die organisatorischen Fähigkeiten mit den strategischen Zielen übereinstimmen, was eine bessere Entscheidungsfindung und Ressourcenzuweisung gewährleistet.

5. Strategische Entscheidungen treffen

Wenn Sie eine Karte der Fähigkeiten erstellen, werden Entscheidungen und Prozesse strategischer. IT-Investitionen können direkt mit bestimmten Fähigkeiten verknüpft werden, um zum Beispiel sicherzustellen, dass jede technische Lösung einen Mehrwert bietet.

Wussten Sie schon: Capability Mapping kann Ihnen auch bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften helfen, indem es sicherstellt, dass Ihr Unternehmen über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um die Compliance-Standards zu erledigen.

Schritte zur Erstellung einer Business Capability Karte

Die Erstellung einer Business Capability Karte kann eine Herausforderung sein. Mit den richtigen Tools und Schritten wird sie jedoch weniger anspruchsvoll. Hier kommt eine All-in-One-Plattform für Produktivität wie ClickUp ins Spiel.

Mit seinen intuitiven Features wie anpassbaren Ansichten für Aufgaben, leistungsstarken Dashboards, nahtlosen Tools für die Zusammenarbeit, KI und Automatisierung wird die Abbildung Ihrer Geschäftsfähigkeiten und die Nachverfolgung wichtiger Metriken zum Kinderspiel.

Sehen wir uns an, wie Sie mit ClickUp eine Karte der Business-Fähigkeiten erstellen können.

1. Definieren Sie Schlüssel-Fähigkeiten und Domänen

Der erste Schritt besteht darin, die kritischen Business-Fähigkeiten zu identifizieren, die Sie benötigen, um Ihre Unternehmensziele zu erreichen. Diese wesentlichen Fähigkeiten, Prozesse und Technologien ermöglichen es Ihrem Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen effektiv zu liefern.

Unterteilen Sie diese Fähigkeiten in logische Domänen, die ähnliche Funktionen zusammenfassen, z. B. Marketing, Betrieb, Kundendienst oder IT.

Verwenden Sie die ClickUp Listenansicht um Aufgaben für jede Fähigkeit zu erstellen und sie mit benutzerdefinierten Feldern (wie Bereich oder Priorität) zu kategorisieren, um sie leicht nachverfolgen und filtern zu können.

In der Listenansicht von ClickUp können Sie Aufgaben erstellen und sie nach Fähigkeiten sortieren, benutzerdefinierte Status festlegen und benutzerdefinierte Felder hinzufügen

Verwenden Sie vorlagen für Konzeptkarten um den Prozess zu vereinfachen.

Verwendung von ClickUp's Board Ansicht können Sie auch den Status der Aufgaben, die zum Aufbau und zur Stärkung der einzelnen Business-Fähigkeiten erforderlich sind, visuell verfolgen.

In der Board-Ansicht können Sie Aufgaben und Fähigkeiten anhand verschiedener Kriterien wie Status, Mitarbeiter oder Priorität visuell in Spalten organisieren. Darüber hinaus hilft die Drag-and-Drop-Funktion bei der einfachen Aktualisierung des Status von Aufgaben und unterstützt Untergruppen für eine detailliertere Organisation.

Rationalisieren Sie Arbeitsabläufe und verwalten Sie Aufgaben mit ClickUp Board View

Auch gelesen: Wie man eine Karte mit Konzept erstellt

2. Abgleich der Fähigkeiten mit den Zielen des Geschäfts

Sobald Sie die kritischen Fähigkeiten definiert haben, müssen Sie sicherstellen, dass diese mit Ihren Zielen übereinstimmen. Machen Sie sich klar, was Ihr Unternehmen erreichen muss, und ordnen Sie jede Fähigkeit einem strategischen Ziel zu. Auf diese Weise können Sie die Fähigkeiten priorisieren, die den größten Einfluss auf den Erfolg Ihres Geschäfts haben.

📌 Wenn das strategische Ziel Ihres Unternehmens beispielsweise darin besteht, die Kundenbindung im nächsten Jahr um 20 % zu erhöhen, könnten Sie Funktionen wie die Analyse von Kundenfeedback, personalisierte Kommunikation oder die Verwaltung von Treueprogrammen priorisieren. Diese tragen direkt dazu bei, die Beziehungen zu den Kunden zu stärken und das Geschäft zu fördern.

Wenn Sie sich hingegen auf die Expansion in neue Märkte konzentrieren, sollten Funktionen wie Marktforschung, Lokalisierung und die Entwicklung von Partnerschaften Vorrang haben.

Durch den Einsatz von ClickUp Ziele können Sie Ihre Fortschritte im Hinblick auf Ihre strategischen Ziele nachverfolgen.

Unterteilen Sie jedes Ziel in spezifische Aufgaben oder Meilensteine für jede Fähigkeit. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Aufwände mit den gewünschten Ergebnissen des Geschäfts übereinstimmen.

Erstellen und verfolgen Sie mit ClickUp Goals ganz einfach verschiedene Arten von Einzelzielen und Meilensteinen

Zur Nachverfolgung der Leistung von Aufgaben im Dienste dieser Ziele und Fähigkeiten nutzen Sie ClickUp Dashboards . Sie helfen Ihnen, Daten aus Ihrem ClickUp-Workspace zu ziehen, um eine Übersicht über den Fortschritt der Arbeit zu erhalten.

Sie können sich ein Bild davon machen, wie gut die Funktionen die Ziele des Unternehmens unterstützen und wo eventuell Anpassungen erforderlich sind.

Nachverfolgung von Terminen und Fortschritten mit ClickUp Dashboards

3. Visualisieren Sie Beziehungen zwischen Fähigkeiten

Die Visualisierung der Zusammenhänge zwischen Kernkompetenzen hilft, Abhängigkeiten, Überschneidungen und Lücken zu erkennen. ClickUp Whiteboards machen visuelle Zusammenarbeit intuitiv und macht den Planungsprozess kollaborativ und schnell.

Verwenden Sie ein Whiteboard, um den Informationsaustausch über die kartierungsprozess an einem Ort. Erstellen Sie dynamische und interaktive Karten mit Haftnotizen, Formen, Stiften und Markierungen, um Ideen zu sammeln und visuell zu organisieren.

Identifizieren Sie Abhängigkeiten und Verbindungen zwischen Business-Fähigkeiten über ClickUp Whiteboards

Sie können Ihre Ideen nahtlos mit Aufgaben verbinden, Elemente benutzerdefinieren und sogar KI einbinden, um Kreativität und Zusammenarbeit zu verbessern. Beziehungen zwischen Aufgaben ermöglichen es Ihnen, zusammenhängende Aufgaben in Ihrem Workspace zu verknüpfen und so Abhängigkeiten zu verwalten und wichtige Elemente hervorzuheben.

Anzeige der Fähigkeiten und ihrer Beziehungen zu ClickUp Mindmaps

Sie können auch verwenden ClickUp Mindmaps zum Verknüpfen von Business-Fähigkeiten. Verwenden Sie eine oder mehrere Mindmaps um Fähigkeiten mit übergreifenden Zielen zu verbinden und alle auf derselben Seite zu halten.

ClickUp Whiteboards und Mindmaps in Kombination machen es einfacher, Engpässe und Bereiche, die mehr Aufmerksamkeit benötigen, zu erkennen, Aktualisierungen freizugeben und schnelles Feedback zu Änderungen einzuholen.

Jayson Ermac, Prozessmanager bei Al Bees, unterstreicht die Nützlichkeit der Angebote von ClickUp:

ClickUp verfügt über tools zur Visualisierung von Prozessen, Zielen usw. Es ist der Gipfel der kollaborativen Arbeit und hat sich in dieser Hinsicht verbessert, insbesondere durch die Hinzufügung der Whiteboard-Ansicht.

Jayson Ermac, Prozessmanager bei Al Bees

4. Überwachung und Nachverfolgung von Abhängigkeiten

Die Erstellung einer Karte der Fähigkeiten erfordert die Beachtung der Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben. Verfolgen Sie, wie die Fähigkeiten im Laufe der Zeit voneinander abhängen. Verstehen Sie, welche Fähigkeiten für Ihre Business-Architektur entscheidend sind, und stellen Sie sicher, dass sich Änderungen in einem Bereich nicht negativ auf andere auswirken.

Verwenden Sie ClickUp Aufgabe Abhängigkeiten um zu visualisieren und nachzuverfolgen, welche Fähigkeiten von anderen abhängen.

Dieses Feature hilft bei der Identifizierung kritischer Pfade und stellt sicher, dass die Teams die Reihenfolge kennen, in der sie Aufgaben abschließen müssen. Weiter, ClickUp-Automatisierungen können Aktualisierungen von Fähigkeitsaufgaben rationalisieren und Teams benachrichtigen, wenn Sie eine Abhängigkeit auflösen oder einen Meilenstein erreichen. Automatisieren Sie mit benutzerdefinierten Auslösern und Aktionen Prozesse, die auf bestimmten Ereignissen wie der Erstellung von Aufgaben oder Statusänderungen basieren.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit integrierten Automatisierungen oder fügen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen mit ClickUp hinzu

5. Arbeiten Sie zusammen und holen Sie sich den Input Ihres Teams

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu einer umfassenden und genauen Karte der Fähigkeiten. Um die Zusammenarbeit zu verbessern, können die Mitglieder des Teams Input und Feedback liefern durch ClickUp-Kommentare zu Aufgaben.

Sie können Teammitglieder mit @mentioned erwähnen, um Fragen zu stellen oder Updates direkt zu übermitteln. Dies gewährleistet eine nahtlose Kommunikation während des Kartenprozesses.

Hinterlassen Sie Notizen, Aktualisierungen oder Rückmeldungen direkt zu Aufgaben mit Comments in der ClickUp Ansicht für Aufgaben

Auch gelesen: 15 beste Tools für die Online-Zusammenarbeit (kostenlos & kostenpflichtig)

6. Definitionen und Einblicke in die Dokumentationsfähigkeit

Bei der Definition und Verfeinerung von Fähigkeiten ist es wichtig, die Definitionen, den Umfang und alle relevanten Erkenntnisse oder Richtlinien zu dokumentieren. ClickUp Dokumente sind ein hervorragendes Tool zur Erstellung detaillierter Dokumentationen für jede Fähigkeit, um die Konsistenz und Klarheit im Team zu gewährleisten.

Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit, benutzerdefinierte Vorlagen und die Integration von Aufgaben ermöglichen es Teams, Ressourcen abzustimmen, Fortschritte zu verfolgen und sicherzustellen, dass alle Fähigkeiten effektiv abgebildet werden.

Sie können für jedes strategische Ziel eigene Abschnitte erstellen, die entsprechenden Fähigkeiten auflisten und detaillierte Beschreibungen, Eigentümer, Zeitleisten und Metriken für die Leistung angeben. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten Zugriff auf die aktuellsten Informationen haben.

Verwalten Sie alle Daten an einem Ort mit ClickUp Docs

7. Team-Fähigkeiten nachverfolgen

Wenn Sie die Fähigkeiten eines Einzelnen in einem Team kennen, können Sie ihm leichter Arbeiten zuweisen, die seinen Fähigkeiten entsprechen. Die Website ClickUp Capability Matrix Vorlage ist eine einfache Möglichkeit zu sehen, wer in Ihrem Team was zu erledigen hat.

ClickUp Capability Matrix Vorlage

Die Vorlage hilft Ihnen, die Fähigkeiten Ihres Teams nachzuverfolgen, zu verwalten und zu visualisieren. Mit dieser Whiteboard-Vorlage können Sie:

Nachverfolgung des Fortschritts der Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder des Teams mit benutzerdefinierten Status

Die Fähigkeiten Ihres Teams anhand von Attributen visualisieren, damit Sie deren Fähigkeiten besser verwalten können

Mit der Ansicht "Capability Matrix" erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Fähigkeiten Ihres Teams aus der Vogelperspektive

Überwachen Sie Verbesserungen in den Fähigkeiten Ihres Teams mit zusätzlichen Features wie Tagging, geschachtelten Unteraufgaben und Beschreibungen der Prioritäten

Diese Vorlage für eine Business Capability Karte hilft Ihnen, die richtigen Mitarbeiter für die richtigen Aufgaben auszuwählen und Ihr Team effizienter und produktiver zu machen. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, wenn es um die Ziele des Einzelnen und des Teams sowie um die Fähigkeiten geht, mit denen diese Ziele erreicht werden können.

8. Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Karte der Fähigkeiten

So wie sich die Anforderungen des Geschäfts weiterentwickeln, sollte auch Ihre Karte der Fähigkeiten angepasst werden. Regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen der bestehenden Karten sind notwendig, damit die Karte relevant bleibt.

Mit den richtigen Automatisierungen können die Beteiligten über anstehende Überprüfungen oder Änderungen an bestehenden Funktionen informiert werden. ClickUp Benachrichtigungen kann Teammitglieder benachrichtigen, wenn Sie Abhängigkeiten aktualisieren oder neue Aufgaben hinzufügen. So entsteht eine kontinuierliche Feedbackschleife, die zur Verfeinerung und Pflege der Karte in Echtzeit beiträgt.

Durch die Nutzung der leistungsstarken Features von ClickUp können Sie auf einfache Weise eine dynamische, kollaborative und umsetzbare Karte erstellen.

🧠 Fun Fact: Fähigkeits-Karten sind dynamisch. Sie enthalten in der Regel eine "Ist"-Ansicht (aktueller Zustand) und eine "Soll"-Ansicht (zukünftiger Zustand), um den Aufwand für die Transformation zu steuern. Diese doppelte Perspektive macht sie zu einem leistungsstarken Tool für die strategische Planung.

Praktische Anwendungen von Business Capability Karten

Capability Maps bieten also zahlreiche Vorteile, und mit Tools wie ClickUp können Sie sie relativ einfach erstellen. Aber wie genau können Sie eine solche Karte in Ihrem Geschäft erledigen?

Sehen wir uns einige Vorschläge an, wie diese Karten sinnvoll eingesetzt werden können:

Unterstützung der Entscheidungsfindung

Wenn Unternehmen neue Markttrends in Betracht ziehen, gibt eine Business Capability Karte Aufschluss über bestehende Stärken und Schwächen. Sie hilft den Führungsteams zu bestimmen, wo das Unternehmen investieren oder sich weiterentwickeln muss, um die Geschäftsstrategie effektiver umzusetzen.

🧠Fun Fact: In vielen Unternehmen zeigt eine Karte der Fähigkeiten oft, dass 20 % der Fähigkeiten zu 80 % des strategischen Werts beitragen. Diese Erkenntnis hilft den Geschäften, Prioritäten in den Bereichen mit hohen Auswirkungen zu setzen und die Ressourcen effizienter zuzuweisen.

Technologie-Upgrades planen

Eine Karte, die die Fähigkeiten mit den aktuellen technologischen Plattformen vergleicht, hilft dem Unternehmen zu verstehen, wo neue Technologien implementiert werden sollten, wie z. B top-Automatisierungstools oder KI, um Geschäftsprozesse und Funktionen zu verbessern.

Auch gelesen: Strategien zur Kapazitätsplanung, um Ihre Ressourcen zu maximieren

Kontinuierlich verbessern und innovieren

Karten der Leistungsfähigkeit sind ein Bezugspunkt für die Nachverfolgung von Prozess- und Technologieverbesserungen und gewährleisten, dass Geschäfte agil bleiben und wettbewerbsfähig.

Support neuer Produkteinführungen

Mit Hilfe von Karten können Sie feststellen, welche Geschäftsbereiche - von der Forschung und Entwicklung bis zur Verteilung - in der Lage sind, neue Technologien oder Produkte zu unterstützen.

Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, diese Karten für organisatorische Belange zu nutzen. Sobald Sie die Fähigkeiten Ihres Geschäfts genau kennen und verstehen, gibt es keinen Mangel an Anwendungen für dieses Wissen.

Business Capability Mapping Herausforderungen

Obwohl Business Capability Karten die Fähigkeiten eines Unternehmens klar aufzeigen, gibt es auch hier Herausforderungen. Schauen wir uns einige dieser Herausforderungen an und wie ClickUp helfen kann, sie zu überwinden:

Komplexität bei der Abbildung und Visualisierung von Fähigkeiten

Die Visualisierung von Karten mit Fähigkeiten kann überwältigend sein, besonders in großen Organisationen, in denen sich Fähigkeiten über verschiedene Abteilungen, Funktionen und Regionen erstrecken. Außerdem kann die Aktualisierung der Karte im Laufe der Zeit eine große Herausforderung darstellen.

Zum Glück hat ClickUp einige Lösungen parat:

Die Mindmaps und Whiteboard-Features von ClickUp helfen dabei, Business-Fähigkeiten klar und interaktiv zu organisieren und auf Karten abzubilden

Mit ClickUp können Sie Fähigkeiten auch in hierarchischen Top-Down-Strukturen als Aufgaben, Unteraufgaben und Ordner organisieren

Unternehmen verwenden häufig mehrere Tools wie Tabellenkalkulationssoftware, Projektmanagement-Systeme und ERP-Systeme. Diese Fragmentierung kann die Nachverfolgung von Daten erschweren.

Auch hier hat ClickUp die Antworten:

Dank seiner verschiedenen Features ermöglicht ClickUp die Konsolidierung von Aufgaben, Projekten, Dokumenten, Zielen und Kommunikation, wodurch der Wechsel zwischen verschiedenen Tools überflüssig wird

ClickUp lässt sich auch mit vielen anderen Tools wie Google Drive, Slack, Trello und Jira integrieren und ermöglicht so einen nahtlosen Datenfluss zwischen den Systemen. Dies erleichtert die Zentralisierung von Informationen und die Konsistenz von Karten mit Fähigkeiten

Herausforderungen bei der Zusammenarbeit zwischen Teams

Business Capability Karten erfordern oft Beiträge aus verschiedenen Abteilungen. Ein Mangel an abteilungsübergreifender Koordination kann daher eine Herausforderung für den Kartierungsprozess darstellen.

Mit ClickUp wird dies jedoch zur Nebensache:

ClickUp bietet Echtzeit-Kommunikationsfeatures wie Kommentare, Erwähnungen und Aufgabenzuweisungen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern

Mit den Dokumentenmanagement-Tools von ClickUp können Teams Capability-Karten als Dokumente innerhalb der Plattform erstellen und freigeben

Ganz gleich, welche Herausforderung Sie mit der Abbildung von Fähigkeiten haben, ClickUp bietet eine einfach zu bedienende Lösung. Es gibt also keinen Grund, Ihre eigene Karte nicht noch heute mit ClickUp zu erstellen!

Best Practices für die Erstellung und Pflege von Capability-Karten

Nachdem Sie nun von der Nützlichkeit von Capability-Karten überzeugt sind, wissen, wie man sie erstellt, und eine Lösung für alle Herausforderungen und Einwände haben, denen Sie begegnen könnten, gibt es eine Reihe von Best Practices für die Erstellung und Pflege von Karten:

1. Definieren Sie klare Ziele und den Umfang

Legen Sie klare Ziele fest, bevor Sie eine Karte der Fähigkeiten erstellen. Definieren Sie den Umfang, ob unternehmensweit oder spezifisch für bestimmte Funktionen, damit die Karte fokussiert und relevant bleibt.

Um zusätzliche Wirkung zu erzielen, sollten Sie den Umfang Ihrer Karte mit organisatorischen und kPIs für das Projektmanagement für alle betroffenen Akteure.

2. Frühzeitige und häufige Einbindung von Interessengruppen

Beziehen Sie funktionsübergreifende Teams und wichtige Stakeholder frühzeitig ein, um eine umfassende Ansicht der Fähigkeiten zu erhalten und zukünftige Fehlentwicklungen zu vermeiden. Denken Sie daran, die collaboration tools wie ClickUp, die dies ganz einfach machen!

3. Verwenden Sie ein standardisiertes Capability Framework

Verwenden Sie branchenübliche Frameworks, um einen strukturierten Ansatz für die Definition und Organisation von Fähigkeiten zu schaffen. Einbindung von workflow-Management praktiken können den Prozess noch besser machen.

Befolgen Sie diese Empfehlungen und erstellen Sie eine Business Capability Karte, um Ihr Unternehmen voranzubringen.

Bringen Sie Ihre Karte zum Leben mit ClickUp

Eine gut ausgearbeitete Business Capability Map bietet eine übersichtliche Ansicht der Fähigkeiten eines Unternehmens und dient als Blaupause für den Erfolg.

Die Identifizierung, Organisation und kontinuierliche Verfeinerung von Fähigkeiten stellt sicher, dass jeder Teil Ihres Geschäfts auf dieselbe Vision hinarbeitet.

Mit ClickUp können Sie Ihre Karten nahtlos auf einer integrierten Plattform erstellen, aktualisieren und verwalten. Von Echtzeit-Zusammenarbeit und visuellen Tools bis hin zu leistungsstarker Automatisierung und Leistungsmanagement stellt ClickUp sicher, dass Ihre Karten den Geschäftszielen entsprechen und an Veränderungen angepasst werden können.

Sind Sie bereit, den Erfolg Ihres Geschäfts zu maximieren? Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an und legen Sie noch heute los!