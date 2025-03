Wie man eine Karte erstellt (mit Beispielen)

Die Verwaltung all der verstreuten Details, um Ihre Projekte auf Kurs zu halten und zu organisieren, kann sehr mühsam sein.

Egal, ob Sie mit Aufgaben, Umfang oder Abhängigkeiten jonglieren, Sie brauchen eine Lösung, um etwas Reihenfolge in das Chaos zu bringen und Ihre Projekte reibungslos zu gestalten.

Hier kommt ein Konzeptkarten-Diagramm ins Spiel. 🙂

Betrachten Sie das Concept Mapping als ein visuelles Tool zur Veranschaulichung der Beziehungen zwischen komplexen Ideen und deren Verknüpfung mit Ihrem Schlüsselkonzept.

Ganz gleich, ob Sie Lehrer, Student oder Geschäftsmann sind: Karten können Ihnen dabei helfen, Ideen zu visualisieren und zu organisieren, um Ihr Verständnis für ein bestimmtes Thema zu verbessern und herauszufinden, wie Sie Ideen miteinander verbinden können, um sinnvoll zu lernen.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Concept Maps zur Darstellung von Ideen erstellen können. Wir werden auch einige Vorlagen für Concept Maps freigeben, die Projektmanager in ihren täglichen Arbeitsabläufen verwenden können.

Was ist ein Concept Map Diagramm?

Eine Concept Map ist ein visuelles tool, das die Verbindungen zwischen verwandten Ideen und Konzepten veranschaulicht. Es verwendet Verbindungslinien oder Pfeile, um zu zeigen, wie diese Ideen miteinander verknüpft sind.

Die visuelle Darstellung von Konzepten auf höherer Ebene auf einer Karte erleichtert das Hervorheben des Zusammenspiels. Teams, die an kreativen Ideen arbeiten, nutzen es als grafisches tool, um sinnvolle Verbindungen zwischen verschiedenen Ideen aufzuzeigen.

Das Beste daran ist, dass die meisten Concept Maps zur Problemlösung und Ideenfindung auch in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Wissensmanagement und Projektplanung eingesetzt werden.

Erstellen Sie mit ClickUp Whiteboards Konzeptkarten, um Verbindungen zwischen verwandten Ideen und Schlüsselkonzepten aufzuzeigen

Konzeptkarten vs. Mindmaps

Sowohl Mindmaps als auch Concept Maps sind visuelle Tools zur Organisation von Informationen und zur Unterstützung bei der Ideenfindung. Daher kommt es häufig zu Verwechslungen zwischen einer Mind Map und einer Concept Map.

Beginnen Sie mit einer Idee und verzweigen Sie dann in den Bereich der Unterthemen und Details mit ClickUp Mindmaps

Sie unterscheiden sich jedoch in Struktur, Zweck und Vorgehensweise. Hier ist eine kurze Übersicht, wie eine concept Map von einer Mind Map unterscheidet . Wenn Sie mehr über Mindmaps wissen wollen, lesen Sie eine Übersicht über ClickUp Mindmaps .

Mindmaps Concept Maps Zentriert um einen einzigen Hauptgedanken oder ein Problem Zeigt Zusammenhänge innerhalb eines Themas Linien verbinden Unterthemen und verwandte Konzepte Pfeile stellen Beziehungen zwischen Konzepten dar Freie Formulare fördern die Erfassung verschiedener Ideen und abstrakter Konzepte. Hierarchische Struktur, die die relevantesten und wichtigsten Informationen festhält Ideal für schnelle Ideenfindung und Brainstorming Ideal für tiefgehende Analysen und die Verbindung mehrerer miteinander verbundener Ideen

Der Unterschied zwischen einer Mind Map und einer Concept Map

Weiter lesen:* 25 Beispiele für Mind Maps zur Strukturierung von Informationen ✏️

Die Grundlagen von Concept Maps verstehen

Nachdem Sie nun wissen, was Concept Maps und Mindmaps sind, ist es an der Zeit, sich näher mit Concept Maps zu beschäftigen.

Lassen Sie uns einen Blick auf die Vorteile von Concept Maps werfen.

Vorteile von Concept Mapping

Verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick: Wenn Sie Konzeptkarten erstellen, tauchen Sie in die Details eines Themas ein, um alle Unterthemen und Ideen im Zusammenhang mit dem Hauptkonzept zu erfassen. Diese ideationstechnik ist vergleichbar mit einer Übersicht und den damit verbundenen Details

Wenn Sie Konzeptkarten erstellen, tauchen Sie in die Details eines Themas ein, um alle Unterthemen und Ideen im Zusammenhang mit dem Hauptkonzept zu erfassen. Diese ideationstechnik ist vergleichbar mit einer Übersicht und den damit verbundenen Details Große Ideen ordnen : Mit dieser Technik können Sie verstreute Ideen in einem übersichtlichen, leicht verständlichen Diagramm visuell organisieren

: Mit dieser Technik können Sie verstreute Ideen in einem übersichtlichen, leicht verständlichen Diagramm visuell organisieren Beziehungen zwischen Ideen verstehen: Konzeptkarten zeigen, wie verschiedene Ideen und Teile miteinander verbunden sind. Mit der Karte des Konzeptdiagramms können Sie Beziehungen und Verbindungen visualisieren, die Sie sonst vielleicht völlig übersehen würden

Konzeptkarten zeigen, wie verschiedene Ideen und Teile miteinander verbunden sind. Mit der Karte des Konzeptdiagramms können Sie Beziehungen und Verbindungen visualisieren, die Sie sonst vielleicht völlig übersehen würden Innovative Einsichten gewinnen: Wenn Sie beginnen, verschiedene Bereiche der Karte durch Querverbindungen miteinander zu verknüpfen, führt dies oft zu kreativen neuen Ideen, an die Sie vorher nicht gedacht haben

Wenn Sie beginnen, verschiedene Bereiche der Karte durch Querverbindungen miteinander zu verknüpfen, führt dies oft zu kreativen neuen Ideen, an die Sie vorher nicht gedacht haben Mehr Informationen behalten: Konzeptkarten mit ihren visuellen Elementen wie Formen und Verbindungslinien verbessern das Erinnerungsvermögen und den Abruf im Lernprozess im Vergleich zur verbalen Kommunikation

Ein Diagramm mit einer Karte kann das Erfassen komplexer Informationen, das Verstehen miteinander verbundener Ideen und das Gewinnen kreativer Einsichten erleichtern.

Kernelemente einer Concept Map

Konzepte

Konzepte sind die Bausteine einer Karte. Sie sind die Formen, die Sie im Diagramm sehen und die Muster oder Ideen darstellen.

Hierarchische Struktur

Konzeptkarten folgen einer hierarchischen Struktur, die Sie von allgemeinen Konzepten zu spezifischen Konzepten führt.

Ganz oben stehen die Konzepte mit dem großen Überblick. Nach unten hin werden die Konzepte immer spezifischer und detaillierter.

Propositionale Struktur

Propositionen verbinden Konzepte. Sie bestehen aus zwei oder mehr Begriffen, die durch praktische Verbindungswörter verknüpft sind. Diese Struktur bildet die Grundlage für den Aufbau neuen Wissens.

Querverbindungen

Querverbindungen verknüpfen Konzepte in verschiedenen Teilen der Karte. Sie zeigen, wie Ideen aus verschiedenen Bereichen miteinander verbunden sind und wecken die Kreativität.

Verknüpfung von Wörtern/Sätzen

Diese Verbindungen sind der Klebstoff, der alles zusammenhält. Sie sitzen auf den Linien zwischen den Konzepten und sagen Ihnen, wie sie miteinander verbunden sind. Sie sind kurz und prägnant und enthalten oft ein Verb, wie "verursacht" oder "erfordert"

Schwerpunktfrage

Jedes Diagramm einer Concept Map braucht eine Leitfrage, die die Phase vorgibt, in der man versucht, etwas herauszufinden. Ganz oben platziert, hält sie Sie bei der Navigation durch die Karte auf Kurs.

Sehen wir uns als Beispiel an, wie dieses Struktur der Customer Journey Concept Karte wurde erstellt.

Konzeptkarten sind ideal für den Aufbau der Customer Journey Ihrer Marke

Concept Mapping hilft Ihnen bei der Identifizierung der Kundenerfahrung über verschiedene Berührungspunkte hinweg und bietet eine Ansicht der Vorgänge in den einzelnen Phasen der Customer Journey. Ihr Team kann dies als Ausgangspunkt nutzen, um Entscheidungen zu treffen und Aktionen zu planen.

Arten von Konzeptkarten

Während die Kernelemente aller Concept-Map-Diagramme einfach sind - Konzepte und Verbindungen -, können diese Karten verschiedene Formulare annehmen, um unterschiedlichen Zwecken zu dienen.

Im Folgenden werden die vier Haupttypen von Concept Map-Diagrammen und die Situationen, in denen sie am nützlichsten sind, erläutert.

1. Spider-Mapping

Diese kreative Karte ähnelt einem Spinnennetz - es gibt eine zentrale Idee, die sich in einem radialen Muster zu verwandten Konzepten verzweigt.

Bei dieser Variante des Concept Mapping können sich die Unterthemen weiter in kleinere Bereiche verzweigen, wodurch eine hierarchische Struktur entsteht.

Wann ist es zu verwenden: Spider Mapping ist nützlich, um eine einzelne Idee oder ein Thema zu vertiefen.

Bildung: Lehrer können Spider-Karten verwenden, um komplexe Themen für Schüler aufzuschlüsseln

Lehrer können Spider-Karten verwenden, um komplexe Themen für Schüler aufzuschlüsseln Business: Fachleute können Ideen für Produkte brainstormen

Fachleute können Ideen für Produkte brainstormen Gesundheitswesen: Angehörige der Gesundheitsberufe können die Symptome und die Krankengeschichte von Patienten organisieren

2. Hierarchie-Karten

Diese Karte stellt die Reihenfolge oder Struktur von Elementen dar, ähnlich wie ein Organigramm in einem Unternehmen. Sie zeigt die Autoritätsebenen und Rollen innerhalb eines Systems auf.

**Sie können die Hierarchiekarte verwenden, um Systemelemente und ihre hierarchischen Positionen zu verstehen.

Bildung: Pädagogen können akademische Abteilungsstrukturen veranschaulichen

Pädagogen können akademische Abteilungsstrukturen veranschaulichen Business: HR-Manager können Beziehungen in der Berichterstellung und Team-Strukturen visualisieren

HR-Manager können Beziehungen in der Berichterstellung und Team-Strukturen visualisieren Gesundheitswesen: Administratoren können die Rollen von Fachkräften im Gesundheitswesen innerhalb einer Einrichtung darstellen

3. Flussdiagramme

Flowcharting ist allgemein als eine Abfolge von Schritten bekannt und veranschaulicht den Fortschritt eines Prozesses. Hier zeigen Pfeile verschiedene Möglichkeiten oder Aktionen an, ähnlich wie in einer Situation, in der Sie die Ergebnisse kontrollieren.

Wann wird es verwendet: Sie können das Flussdiagramm verwenden, um einen Prozess zu verstehen oder eine Entscheidung zu treffen.

Bildung: Studenten und Professoren können Experimente oder historische Ereignisse mit Flussdiagrammen skizzieren

Studenten und Professoren können Experimente oder historische Ereignisse mit Flussdiagrammen skizzieren Business: Manager können Workflow-Prozesse kartieren, um Abläufe im Geschäft zu rationalisieren

Manager können Workflow-Prozesse kartieren, um Abläufe im Geschäft zu rationalisieren Gesundheitswesen: Krankenschwestern und -pfleger können mit Flussdiagrammen Verfahren zur Patientenversorgung dokumentieren

4. Systemabbildung

Eine Systemkarte zeigt die Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen eines Konzepts. Sie können Symbole wie '+' oder '-' finden, die positive oder negative Korrelationen bezeichnen. Das Diagramm der Karte kann wie ein komplexes Netz verwandter Beispiele aussehen.

Wann ist es zu verwenden: Wenn Sie die Dynamik eines Systems oder eines Teams verstehen wollen.

Bildung: Studenten analysieren Ursache-Wirkungs-Beziehungen

Studenten analysieren Ursache-Wirkungs-Beziehungen Business: Marketinganalysten können Faktoren untersuchen, die das Verbraucherverhalten beeinflussen

Marketinganalysten können Faktoren untersuchen, die das Verbraucherverhalten beeinflussen Gesundheitswesen: Forscher können die Faktoren untersuchen, die zum Ausbruch von Krankheiten beitragen, und Interventionsstrategien entwickeln

How to Create a Concept Map Diagram

Kreativität und Design Thinking sind zwei Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen, bevor Sie Karten erstellen können.

Kreativität

Kreativität hilft Ihnen, einzigartige Verbindungen zwischen Ideen zu finden und Dinge anders zu sehen. Sie ermöglicht es Ihnen, das Thema gründlich zu erforschen und alle Nuancen und Komplexitäten zu erfassen.

Design Thinking

Achten Sie beim Entwerfen einer Karte darauf, wie sie aussieht - verwenden Sie Farben, Formen und Layout, um sie leicht verständlich zu machen. Wenn Sie die Prinzipien des Design Thinking anwenden, können Sie eine Karte erstellen, die Informationen effektiv vermittelt und den Betrachter anspricht.

Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllt haben, können Sie loslegen.

Pro-Tipp💡: Sie können die virtuelle Karte verwenden ClickUp Whiteboards um mit Ihrem Team ein Brainstorming durchzuführen und Karten zu erstellen. Teamwork FTW!

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer Concept Map

1. Identifizieren Sie Ihr Hauptkonzept

Die erste Aufgabe beim Concept Mapping besteht darin, die zentrale Idee oder das Thema herauszufinden, das Sie ausführlich erforschen möchten.

Dieses Kernkonzept bildet die Grundlage für Ihre Karte und hilft Ihnen, alle verwandten Konzepte, die sich von ihm ableiten, zu identifizieren und zu organisieren.

Wenn Sie zum Beispiel als Projektmanager effektive Zeitmanagementstrategien verstehen wollen, beginnen Sie Ihre Karte mit dem Hauptbegriff "Zeitmanagement"

Sie können auch eine Leitfrage stellen, z. B. "Wie kann ich meine Zeit effizienter nutzen?".

Umgekehrt führt eine Vielzahl von Konzepten zu einem unübersichtlichen Konzeptdiagramm, das für Ihr Team oder Ihr Publikum schwer zu verstehen ist.

Erwägen Sie die Verwendung von virtuelle Whiteboard-Software zur Ideenfindung und Wissensstrukturierung sowie für die kollaborative Erstellung von Karten. Die Software kann mit Diagrammen, Flussdiagrammen und Frameworks umgehen, die Ihr Team verwendet.

Ein Beispiel, ClickUp's Whiteboards ermöglichen Ihrem Team die freie Gestaltung und Arbeit auf einer kreativen Leinwand. Sie unterstützen Ihre Teams von der Ideenfindung bis zur Ausführung. Erstellen Sie Konzeptkarten, codieren Sie jede Idee oder Aufgabe mit Farben und wandeln Sie sie in ClickUp in umsetzbare Aufgaben um.

ClickUp Whiteboards sind Ihre digitale Leinwand für kreatives Denken und Brainstorming von Karten-Ideen

2. Verbundene Konzepte gruppieren

Jetzt ist es an der Zeit, ein wenig freies Denken und Brainstorming zu betreiben, um so viele Ideen und Unterkonzepte wie möglich aufzuschreiben, die mit Ihrem Kernthema zusammenhängen.

Schränken Sie Ihr Denken nicht ein. Betrachten Sie Ihr Hauptkonzept aus mehreren Blickwinkeln und erkunden Sie tangentiale Verbindungen.

Wenn Sie diese verwandten Ideen auf die Karte setzen, entdecken Sie vielleicht kreative neue Wege, die Sie ursprünglich nicht in Betracht gezogen hatten.

Lassen Sie Ihre kreativen Säfte fließen mit ClickUp's Concept Map Vorlage ist eine anpassbare und anfängerfreundliche Vorlage, um Ihre Ideen mit verwandten Konzepten zu verbinden, zu visualisieren, wie alle Elemente miteinander verbunden sind, und Ihre Ideen zu organisieren und zusammenzufassen.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Konzeptkarten, um Ihre Ideen zu organisieren und Verbindungen zwischen ihnen herzustellen

Mit dieser Vorlage können Sie Ideen organisieren, Beziehungen zwischen zwei Konzepten herstellen und den Fortschritt nachverfolgen:

Bietet einen strukturierten Rahmen zur Visualisierung komplexer Informationen

Beziehungen zwischen Ideen, Prozessen und Konzepten aufzeigt

Analyse von Daten, um aussagekräftige Schlussfolgerungen zu ziehen

Ermöglicht die Zusammenarbeit mit Interessengruppen an einem kreativen Konzept

3. Definieren Sie Beziehungen zwischen Konzepten und verwenden Sie verknüpfende Wörter

Wenn Sie bedenken, dass Ihre Kernideen von einem Netz von Unterideen und verwandten Konzepten umgeben sein können, sollten Sie Beziehungen zwischen diesen Konzepten definieren.

Verwenden Sie Verknüpfungswörter/-phrasen, um jeder Beziehung mehr Inhalt hinzuzufügen.

Sobald Sie die Karte in einer concept Map Maker fragen Sie sich selbst:

Sind Design und Layout dieser Karte sinnvoll?

Kann ich die Elemente zur besseren Übersichtlichkeit neu anordnen?

Passt jedes Element an seinen jeweiligen Platz?

Kann ich eine verknüpfende Phrase hinzufügen, um diese Beziehung darzustellen?

4. Fügen Sie visuelle Elemente wie Farben und Symbole hinzu

Durchbrechen Sie die Monotonie, indem Sie Farben und Symbole zur Unterscheidung zwischen den Bereichen in Ihrer Karte verwenden.

Ein Trick besteht darin, spezifische Farben für einen bestimmten Bereich zu verwenden, insbesondere bei komplexen Konzepten.

Zum Beispiel, wie in diesem Beispiel zu sehen ClickUp Bubble Map Vorlage kann eine Unterkategorie des Hauptgedankens in gelb, ein Adjektiv zur Beschreibung der Unterkategorie in lila und das Ergebnis in grün markiert werden.

Gewinnen Sie Einblicke in komplexe Probleme mit der ClickUp Vorlage für die Bubble Map

Pro-Tipp💡: _Wenn Sie eine große Menge komplexer Daten haben, hilft Ihnen die ClickUp Vorlage für die Bubble Karte, Muster zu erkennen, die vielleicht unbemerkt bleiben

5. Verbinden Sie sie mit Ihren Workflows

Sie wissen jetzt, wie Sie mit ClickUp Whiteboards und vorgefertigten Vorlagen Concept Maps erstellen können.

Wenn Sie eine Karte erstellt haben, gehen Sie einen Schritt weiter und verbinden Sie sie mit Ihren Workflows in ClickUp's Projektmanagement Software .

Erstellen Sie jetzt logische Pfade zwischen Aufgaben, die mit wenigen Klicks bearbeitet, gelöscht oder neu angeordnet werden können.

Zerlegen Sie komplexe Konzepte in überschaubare Workflows mit den Concept Maps in ClickUp

Pro-Tipp💡: _Die Verwendung von ClickUp's Prüfung ist eine Funktion zur gemeinsamen Erstellung von Mindmaps und Konzeptkarten für Ihre Softwareentwicklungsprojekte

Wir empfehlen die Verwendung von ClickUp's mindmap-Vorlagen um Brainstorming-Sitzungen zu erleichtern. Da diese Vorlagen anpassbar sind, können sie auch leicht für die Erstellung von Konzeptkarten geändert werden.

Die einfachste Variante ist ClickUp's einfache Mind Map Vorlage -als eine thought-mapping tool um Ihre Ideen und Aufgaben zu visualisieren. Ziehen Sie die Elemente per Drag & Drop, verschieben Sie sie, und bearbeiten Sie den Text per Doppelklick. Diese Vorlage verfügt über erweiterbare und zusammenklappbare Ebenen zum Hinzufügen von Notizen, Ideen und zur Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ihrem Team.

Visualisieren Sie Ihren Workflow in einem flexiblen Diagramm mit der Simple Mind Map Vorlage von ClickUp

Weiterlesen: Wie erstellt man eine Karte in Word?

Konzeptkarten-Diagramme und Lernstile

Visuelle Lernende: Visuelle Lernende fühlen sich bei grafischen Darstellungen wohl. Konzeptkarten verbinden Informationen visuell und helfen so bei der Organisation und Verarbeitung.

Ein Beispiel: Ein Geschichtsstudent erstellt eine visuelle Karte der Schlüssel-Ereignisse und Zahlen.

Kinästhetische Lernende: Kinästhetische Lernende lernen, indem sie Dinge zu erledigen. Die Lernenden können ihr Verständnis vertiefen, indem sie Konzepte physisch anordnen und mit Hilfe von Concept Mapping Verbindungen herstellen.

Instanz können sie zum Beispiel beschriftete Karten, die Körpersysteme darstellen, im Anatomieunterricht verschieben.

Auditive Lernende: Auditive Lernende nehmen Infos durch Zuhören auf. Auch wenn Karten visuell sind, können auditive Lernende sie nutzen, indem sie ihre Gedanken durchsprechen.

Ein Beispiel: Ein Literaturstudent kann Konzeptkarten verwenden, um Themen und Motive zu diskutieren

Lese-/Schreibschüler: Diese Lernenden zeichnen sich durch die Verarbeitung von geschriebenem Text aus. Konzeptkarten können große Konzepte in leicht lesbare Formate gliedern und erleichtern die Zusammenfassung von Inhalten.

Ein Beispiel: Ein Psychologiestudent könnte eine Karte erstellen, die die wichtigsten Theorien und deren Vertreter zusammenfasst.

Konzeptkarten-Diagramme in verschiedenen Feldern

Bildung

Für Lehrer

Förderung der Zusammenarbeit: Während eines Gruppenprojekts können die Lehrer die Schüler auffordern, gemeinsam an einer Karte zu arbeiten, um ihre Gedanken und Beiträge effektiv zu organisieren

Während eines Gruppenprojekts können die Lehrer die Schüler auffordern, gemeinsam an einer Karte zu arbeiten, um ihre Gedanken und Beiträge effektiv zu organisieren Förderung des kritischen Denkens: Die Schüler können eine Karte verwenden, um die Beziehungen zwischen historischen Ereignissen oder biologischen Funktionen zu veranschaulichen und so ein tieferes Verständnis von Ursache und Wirkung zu fördern

Für Schüler

Ideation: Die Schüler können eine Vorlage für eine Karte verwenden, um ihre Gedanken zu ordnen und ihre Kreativität anzuregen. Instanz für ein Projekt zu erneuerbaren Energien können sie verschiedene Quellen und Technologien auf Karten darstellen, um neue Ideen zu entwickeln

Die Schüler können eine Vorlage für eine Karte verwenden, um ihre Gedanken zu ordnen und ihre Kreativität anzuregen. Instanz für ein Projekt zu erneuerbaren Energien können sie verschiedene Quellen und Technologien auf Karten darstellen, um neue Ideen zu entwickeln Schnelle Wiederholung: Konzeptkarten erleichtern die schnelle Wiederholung des Lernstoffs. Wenn zum Beispiel eine Geschichtsprüfung ansteht, kann die Karte mit den wichtigen Ereignissen helfen, die Schlüsselpunkte schnell aufzufrischen

Business

Strategische Planung: Die Abbildung von Zielen und Zielsetzungen hilft Geschäftsführern bei der Erstellung gründlicher Pläne. Stakeholder können eine Concept Map nutzen, um langfristige Ziele und Strategien zu skizzieren

Die Abbildung von Zielen und Zielsetzungen hilft Geschäftsführern bei der Erstellung gründlicher Pläne. Stakeholder können eine Concept Map nutzen, um langfristige Ziele und Strategien zu skizzieren Projektmanagement: Konzeptkarten verdeutlichen Projektdetails für eine bessere Planung und Ausführung. Projektleiter können mithilfe einer Concept Map den Projektumfang, die Aufgaben und die Abhängigkeiten erläutern

Konzeptkarten verdeutlichen Projektdetails für eine bessere Planung und Ausführung. Projektleiter können mithilfe einer Concept Map den Projektumfang, die Aufgaben und die Abhängigkeiten erläutern Erstellung und Weitergabe von Wissen: Organisationen können mit Hilfe eines Concept Map Makers Unternehmensrichtlinien und -verfahren erstellen

Gesundheitswesen

Patientenaufklärung: Visuelle Darstellungen durch Concept Maps verbessern das Verständnis der Patienten für medizinische Bedingungen, Behandlungen und Pflegeanweisungen

Visuelle Darstellungen durch Concept Maps verbessern das Verständnis der Patienten für medizinische Bedingungen, Behandlungen und Pflegeanweisungen Behandlungsanalyse: Kartierung von Symptomen, Diagnosen und Behandlungsoptionen zur effektiven Analyse und Bewertung komplexer medizinischer Fälle

Erstellen von Konzeptkarten mit ClickUp

Nachdem Sie nun Beispiele für Concept Maps gesehen haben und wissen, wie man sie verwendet, ist es an der Zeit, Ihre eigene Karte zu erstellen. Selbst wenn Sie Anfänger sind, können Sie mit den vorgefertigten, anpassbaren Karten von ClickUp schnell loslegen vorlagen für Konzeptkarten .

Ob Sie das Layout anpassen, Elemente hinzufügen oder entfernen oder das Design an Ihren persönlichen Stil anpassen möchten - ClickUp bietet Flexibilität und erweckt Ihre Schlüsselkonzepte zum Leben.

Karten werden erstellt in ClickUp Whiteboards die anpassbar sind, gemeinsam genutzt werden können und sich hervorragend für die Zusammenarbeit aus der Ferne eignen.

Beginnen Sie Ihre Reise mit der Konzeptkarte sich bei ClickUp kostenlos anmelden .

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Welche vier Arten von Konzeptkarten gibt es?

Die vier Arten von Concept Maps sind:

Spinnenkarten: Bei denen sich der zentrale Gedanke in einem radialen Muster zu verwandten Konzepten verzweigt

Bei denen sich der zentrale Gedanke in einem radialen Muster zu verwandten Konzepten verzweigt Hierarchie-Karten: Zeigen die Ebenen der Autorität und Rollen innerhalb eines Systems

Zeigen die Ebenen der Autorität und Rollen innerhalb eines Systems Flowcharting: Zeigt eine Abfolge von Schritten, um den Fortschritt eines Prozesses darzustellen

Zeigt eine Abfolge von Schritten, um den Fortschritt eines Prozesses darzustellen Systemkarten: Visualisierung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen eines Konzepts

2. Zu erledigen: Wie strukturiert man eine Karte?

Um eine Karte effektiv zu strukturieren, beginnen Sie mit dem Hauptkonzept oder -thema in der Mitte. Dann können Sie in Bereiche mit verwandten Unterthemen oder Ideen verzweigen und diese mit Linien oder Pfeilen verknüpfen.

3. Was sind die 3 Bestandteile einer Karte?

Die drei Hauptbestandteile einer Karte sind: