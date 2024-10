10 kostenlose Vorlagen für Konzeptkarten in Google Docs & ClickUp

Bevor Sie ein Projekt in Angriff nehmen, müssen Sie wissen, was Sie damit erreichen wollen.

Alle Beteiligten sollten sich über die langfristigen Ziele im Klaren sein und Zugang zu den richtigen Projektinformationen haben, um dieses Ziel zu erreichen. Erste Recherchen, Brainstorming und Mock-ups sind nur ein Bruchteil der Schlüssel projektdokumentation die dies möglich macht. Aber wie erledigt man all diese beweglichen Teile?

Mit einer Karte des Konzepts, versteht sich 🙂

Diese diagramme helfen Teams dabei, ihre Ideen zu verstehen indem sie Beziehungen zwischen ihnen herstellen, die sie mit dem übergeordneten Thema in Verbindung bringen. Vor allem in den frühen Phasen der Produktentwicklung, wenn neue Ideen wie Bälle durch die Gegend geworfen werden, helfen diese Verbindungen Designern und Ingenieuren, einen allgemeinen Rahmen für die nächste Phase zu finden.

Außerdem schafft das Concept Mapping Raum für jedes Mitglied, um seine kreativsten Ideen richtig auszuloten. 🎨

Sie können bei der Erstellung Ihrer nächsten Karte zwar immer wieder von vorne beginnen, aber am besten nutzen Sie diese ideenfindungsstrategie ist die Verwendung einer vorgefertigten Vorlage für eine Concept Map. Die Verwendung einer vorgefertigten Vorlage für eine Concept Map macht es einfach ihr Brainstorming-Verfahren zu verbessern mit einer Struktur, in die Sie Ihre komplexen Ideen nach und nach einfügen können.

Sie sind in der Regel auch in Ihr bevorzugtes brainstorming-Software oder die sich nahtlos in Ihr bestehendes technisches System integrieren lässt, so dass Sie nicht mehr die Karte Ihres Unternehmens für die concept Map Maker . Dieser Artikel ist der perfekte Startpunkt für Sie. Wir gehen nicht nur darauf ein, wie man Concept Maps erstellt, sondern haben die Arbeit erledigt, um Ihnen die 10 besten Concept Map-Vorlagen für jedes Projekt zu präsentieren. ✅

Was ist eine Vorlage für eine Concept Map?

Eine Vorlage für eine Concept Map verwendet vorgefertigte Tabellen, Grafiken, Diagramme oder am häufigsten Diagramme, um Informationen visuell darzustellen, indem sie auf eine übergreifende Idee zurückgeführt werden. Diese Vorlagen bieten einen Rahmen, um Teams dabei zu helfen, die übergeordneten Details eines Projekts in einer hierarchischen Struktur festzuhalten, in der die wichtigsten und komplexesten Ideen ganz oben stehen.

Jede Idee bzw. jedes Schlüsselkonzept wird durch verschiedene Formen auf der Karte dargestellt, die bearbeitet werden können, um die Details des Projekts widerzuspiegeln - fast wie bei einer Mad Lib. Fast.

Zeichnen Sie Verbindungen zwischen beliebigen Formen oder Medien auf Ihrem Whiteboard, um Ihr Flussdiagramm in ClickUp zu erstellen

Da sie sehr anschaulich sind, eignen sich Vorlagen für Konzeptkarten hervorragend als Tools, die schon früh in der Ideenfindungsphase eingeführt werden können und die man für spätere Projekte beibehält einbindung der Stakeholder . Das Design Ihrer Karte erfordert eine Roadmapping-Mentalität, um Ideen zu verbinden, eine hierarchische Struktur aufzubauen und komplexe Informationen in einem visuell aufbereiteten Dokument zu verknüpfen.

Außerdem können Sie mit Concept Maps alles von grundlegenden Ideen bis hin zu spezifischen Verfahren und Systemen veranschaulichen. Diese Visualisierungen helfen Ihnen letztlich dabei, eine Vielzahl von Aufgaben abzubilden und abzuschließen, ganz gleich, ob Sie sie für die Entwicklung neuer Produkte nutzen wollen, marketing-Kampagnen oder eine Umstrukturierung der Abteilung.

Arten von Vorlagen für Konzeptkarten

Faktoren wie die Art des Projekts, die Anforderungen, der aktuelle technische Stand und der Arbeitsstil beeinflussen die Art der Vorlage für eine Concept Map, die für Sie am besten geeignet ist. Und da es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, Ihre Karten zu gestalten, ist für jeden etwas dabei!

Es geht nur darum, die beste Lösung zu finden. Nach welcher Art von Vorlage für Concept Maps sollten Sie also Ausschau halten? Flussdiagramme veranschaulichen Arbeitsabläufe und Prozesse, während Systemkonzeptkarten helfen, verschiedene Arten von einfachen oder komplexen Systemen zu visualisieren. Sie können auch Spider Maps verwenden, um ein "Netz" von Ideen zu bilden oder von einem bestehenden Diagramm abzweigen, um sich auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren mindmap-Vorlagen.

Benutzen Sie den Leermodus in ClickUp, um Ihre Karte von Grund auf zu benutzerdefinieren

Hierarchie-Karten sind eine weitere Form einer kreativen Konzeptkarte, die sich als nützlich erweist, wenn es darum geht, die Prioritäten oder Befugnisse von Elementen festzulegen. AKA, Vermittlung von Abhängigkeiten von Aufgaben oder Aufschlüsselung der Befehlskette innerhalb Ihrer Abteilung.

Bonus:_ Mind Maps Vs Concept Maps

Was macht eine gute Vorlage für Concept Maps aus?

Bei der Suche nach Vorlagen für Concept Maps gibt es mehrere Faktoren zu beachten. Das richtige Aussehen, das richtige Gefühl und die richtige Funktion sind von Team zu Team unterschiedlich, aber es gibt ein paar Merkmale, die Sie in die richtige Richtung lenken, damit Sie nicht mit einer leeren Vorlage für eine Karte beginnen müssen:

Benutzerfreundlichkeit der Vorlage für Ihre Karte, sobald Sie sie heruntergeladen haben - kein zusätzliches Webinar oder How-to-Video erforderlich

der Vorlage für Ihre Karte, sobald Sie sie heruntergeladen haben - kein zusätzliches Webinar oder How-to-Video erforderlich Ein flexibles Layout , um die Struktur zu ergänzen oder zu bearbeiten. Dies ist hilfreich, wenn Sie mehrere Projekte mit verschiedenen komplexen Konzepten jonglieren

, um die Struktur zu ergänzen oder zu bearbeiten. Dies ist hilfreich, wenn Sie mehrere Projekte mit verschiedenen komplexen Konzepten jonglieren Tonnenweise hochgradig visuelle tools zum Hinzufügen von Farben, Formen, Objekten und Verbindungen zu Ihrer Karte

zum Hinzufügen von Farben, Formen, Objekten und Verbindungen zu Ihrer Karte Kollaborationsmöglichkeiten zum Freigeben, Bearbeiten und Präsentieren Ihrer Concept Maps im Team

zum Freigeben, Bearbeiten und Präsentieren Ihrer Concept Maps im Team Mehrere Integrationen zur Anpassung Ihrer Vorlage für Concept Maps an die von Ihnen am häufigsten verwendeten Tools für Ihre Arbeit

Berücksichtigen Sie das Projekt, an dem Sie arbeiten, um die am besten geeignete Lösung zu finden, die Ihre individuellen Anforderungen erfüllen kann. Und seien Sie nicht geizig mit Ihrer Wunschliste für Vorlagen! Concept Mapping ist eine beliebte Diagrammstrategie und die Features, die wir aufgelistet haben, kratzen nur an der Oberfläche dessen, was einige dieser Ressourcen für Sie erledigen können.

10 kostenlose Vorlagen für Konzeptkarten

Bei der Fülle an Möglichkeiten finden Sie bestimmt die richtige Vorlage für Ihre Karte. Aber Sie müssen diese Reise nicht alleine antreten! Wir helfen Ihnen mit 10 unserer bevorzugten Karten-Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihr kreatives Leben zu leben!

1. Concept Map Vorlage von ClickUp

Concept Map Vorlage von ClickUp

Um Diagramme jeglicher Art zu erstellen, empfehlen wir immer, nach einer Vorlage zu suchen, die mit Ihren Favoriten übereinstimmt digitale Whiteboard-Software . Haben Sie noch nie mit virtuellen Whiteboards gearbeitet? Machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie umgehauen werden!

Digitale Whiteboards machen Ihre Ideenfindung und projektplanung phasen wirkungsvoller, visueller und ansprechender zu gestalten. Außerdem wurde diese Software entwickelt, um die Erstellung von Konzeptkarten durch diagramme, Flussdiagramme und Rahmenwerke jeglicher Art.

Und die Concept Map Vorlage von ClickUp organisiert und erweitert alle Daten und Informationen in einer visuell ansprechenden Präsentation auf Whiteboards . Erstellen Sie Karten, benutzerdefinieren Sie Strukturen, und kodieren Sie jedes Konzept, Unterkonzept oder jede Idee mit Farben. Anschließend können Sie diese Ideen direkt in umsetzbare Aufgaben innerhalb von Konzeptkarten umwandeln.

Sie können auch Text zwischen den einzelnen verbindenden Ideen, Konzepten oder Ergebnissen einfügen, um die Verbindungen zwischen den einzelnen Konzepten in der Karte zu verdeutlichen. Mit Aufgabe, Dokument und Web-Karten, um Live-Assets in Ihr Board einzubinden, können Sie sofort damit beginnen, jedem neuen Gedanken einen Kontext hinzuzufügen.

Diese Vorlage herunterladen

2. Mind Map Vorlage von ClickUp

Mind Map Vorlage von ClickUp

Sie stehen nicht auf digitale Whiteboards? Kein Problem! Mindmapping ist eine ebenso visuelle und intuitive Alternative, um Ihre Ideen auf interaktiven Karten zu verbinden.

Die Einfache Mind Map Vorlage von ClickUp ist das perfekte Hilfsmittel für erfahrene Diagrammer und Timer. Seine Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, Konzeptkarten mit Ihrem Mindmap auf eine von zwei Arten: Aufgabe oder Blanko-Modus.

Beide Methoden helfen Ihnen, Ihre Ideen mit farbcodierten Verbindungen und Drag-and-Drop-Funktionen zu vertiefen, um Ihre Diagramme oder Karten schnell zu bearbeiten, zu erweitern und zu überarbeiten - aber jede Methode hat auch ihre eigenen Stärken. Der Aufgabenmodus soll Ihnen helfen, Ihre Ideen in einem umsetzbaren Workflow zu organisieren, wobei jede Idee eine umsetzbare Aufgabe in Ihrem Workspace darstellt.

Der Leermodus ist die kostenlose Alternative, in der Sie neue Karten in allen erdenklichen Formaten erstellen können! Der Leermodus eignet sich perfekt für die Abbildung des Flows eines Benutzers und für Brainstorming-Sitzungen und gibt Ihnen dennoch die Möglichkeit, Ihre Ideen umzusetzen, wenn Sie bereit sind, den nächsten Schritt in Ihrem Projekt zu tun, indem Sie Knoten direkt in ClickUp Aufgaben .

Diese Vorlage herunterladen

3. Bubble Map Vorlage von ClickUp

Bubble Map Vorlage von ClickUp

Die Bubble Map Vorlage von ClickUp ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um größere Konzepte in kleinere Unterkonzepte zu zerlegen - so viele, wie Sie möchten! Da sich jede Blase von einer zentralen Idee aus verzweigt, verfolgen Sie eine klare Linie von den kleinsten Details zurück zum größeren Ziel. Für komplexe Konzepte auf einem digitalen Whiteboarding-Tool ist diese Vorlage für eine Karte mit Sprechblasen ein Muss.

Bonus: Sehen Sie sich unsere Top 10 ausgefeilte Karten-Vorlagen für Visualisierung und Brainstorming Die hochgradig visuelle und ideenorientierte Natur dieser Vorlage ist der Schlüssel zum Erkennen potenzieller Muster, die Kreative und Projektmanager sonst vielleicht übersehen hätten - Muster, die Ihnen später bei der Einrichtung von Workflows helfen können, meilensteine des Projekts und aufgaben-Abhängigkeiten !

Die ClickUp Vorlage für die Bubble Concept Map beginnt mit einer schneeflockenartigen Struktur. Sie können Ihre Ideen ganz einfach erweitern oder vereinfachen, indem Sie mit einer Hauptkategorie in der Mitte und vorverbundenen Bereichen beginnen, um Ihre kreativen Gedankengänge anzuregen. Anschließend können Sie verschiedene Adjektive miteinander verbinden, um jede Unterkategorie zu beschreiben. Zusammen helfen Ihnen diese Komponenten, verwandte Konzepte vollständig zu erforschen.

Diese Vorlage herunterladen

4. Produkt-Roadmap Vorlage von ClickUp

Produkt-Roadmap-Vorlage von ClickUp

Wenn Sie auf der Suche nach Konzeptkarten speziell für die Produktentwicklung sind, dann ist die Produkt-Roadmap-Vorlage von ClickUp ist für Sie! Mit dieser Vorlage können Sie Ihr gesamtes Projekt von Anfang bis Ende in einer Karte und einem Workshop abschließen.

Sie bietet eine Ansicht auf Makroebene für jedes Element Ihres Projekts, von der Vision und Ausrichtung bis hin zu verschiedenen Initiativen und Features. Sie ist ideal für Produktmanager zur Nachverfolgung der einzelnen projektphase und den Fortschritt mit anderen teilen. Es enthält alles, was Sie brauchen, um Ihr nächstes Projekt erfolgreich abzuschließen:

Siebenansichten des Projekts zur Verwaltung Ihrerelemente der Aktion aus jedem Blickwinkel

10benutzerdefinierte Status für die Sichtbarkeit des Fortschritts Ihrer Aufgabe

15Benutzerdefinierte Felder zum Filtern, Sortieren und zur Ansicht der wichtigsten Details einer Aufgabe auf einen Blick

VierTags für eine bessere Organisation der Aufgaben

Zweiworkflow-Automatisierungen um Ihr Projekt am Laufen zu halten

Diese Vorlage herunterladen

5. Pflegekonzept Karte Vorlage von ClickUp

Krankenpflegekonzept Karte Vorlage von ClickUp

Vorlagen für Konzeptkarten sind nicht nur etwas für Kreative und Projektmanager! Für Anwendungen und patientenmanagement im Gesundheitswesen können Krankenschwestern und -pfleger sowie andere Pflegefachkräfte die Krankenpflege Konzept Karte Vorlage von ClickUp .

Diese Vorlage kann Ihnen helfen, alle Daten zu organisieren, die Sie bei Patientenanalysen und -bewertungen gesammelt haben, die spezifischen Probleme der Patienten zu identifizieren und verschiedene Verfahren der Gesundheitsversorgung zu erkunden. Die Vorlage verwendet eine Mindmap-Struktur, um den Mitarbeitern des Gesundheitswesens zu helfen, den Überblick über die Faktoren zu behalten, die die Behandlung eines Patienten beeinflussen können - sogar bis hin zu seinen kulturellen oder religiösen Überzeugungen.

Folglich sind diese Karten ein entscheidender Bestandteil bei der Durchführung von Verfahren, um die besten Ergebnisse für jeden Patienten zu erzielen.

Erfahren Sie mehr healthcare projekt management software !

Diese Vorlage herunterladen

6. Prozess Karte Vorlage von ClickUp

Vorlage für Prozesskarte von ClickUp

Wenn Sie die Möglichkeit lieben, Objekte auf Ihrem Board mit ClickUp Whiteboards in Aufgaben zu verwandeln, dann ist die Prozess Karte Vorlage von ClickUp ist hier, um Ihnen zu helfen, einen Schritt weiter zu gehen! Diese Vorlage basiert auf einer vorgefertigten Struktur und wurde entwickelt, um die Produktivität von Teams zu maximieren, indem der Flow von Aktivitäten in jeder Phase eines Prozesses dargestellt wird.

Sie können diese Vorlage verwenden vorlage für Prozesskarten um eine abschließende Übersicht über Ihr Projekt zu erhalten und die weniger wichtigen Aktivitäten auszusortieren. So können Sie sich nur auf die wichtigsten Aktivitäten und Elemente konzentrieren, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

Mit beweglichen Aufgaben in jeder farbcodierten Spalte und swimlanes zur Unterscheidung von Handlungselementen, Zielen und Aktivitäten dient diese Vorlage für die Karte im Wesentlichen als Kanban Board für Ihren Brainstorming-Prozess. Während Sie Ihre Ideen über das Board schieben, können Sie sie in Aufgaben umwandeln.

Diese Vorlage herunterladen

7. Prozess Karte Whiteboard Vorlage von ClickUp

Prozess Karte Whiteboard Vorlage von ClickUp

Wenn Sie einen anderen visuellen Ansatz für Ihre Karte wählen möchten, können Sie das tun! Konzeptkarten beruhen auf Kreativität und sollen Sie dazu bringen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und wenn Sie bereit sind, den Bereich zu erweitern, können Sie die Prozesskarte Whiteboard-Vorlage von ClickUp soll Ihnen den Einstieg erleichtern.

Diese anfängerfreundliche Whiteboard-Vorlage ist unerlässlich, um Workflow-Konzepte für funktionsübergreifende Teams zu festigen. Mit der Möglichkeit, Ihren Prozess von Anfang bis Ende zu betrachten und festzulegen, welche Objekte Aktivitäten, Entscheidungen und Zuständigkeiten darstellen, kann sie Ihnen helfen, UX Flows und Prozesse zu kartieren.

Die Verwendung dieser karte verarbeiten dokument können Sie den einzelnen Abteilungen unterschiedliche Aufgaben zuweisen und müssen nicht mit einer leeren Vorlage für die Karte beginnen! Fügen Sie einfach neue Zeilen hinzu oder bearbeiten Sie die vorhandenen Abschnitte, um sie an Ihr Projekt anzupassen.

Diese Vorlage herunterladen

8. Prozess Flow Karte Vorlage von ClickUp

Prozess Flow Karte Vorlage von ClickUp

Diese Prozess Flow Karte Vorlage von ClickUp ist ein weiteres großartiges Tool, das Ihnen hilft, Ihre neuen Konzepte richtig abzubilden. Diese Vorlage ist in einem hochgradig visuellen Process Flow organisiert und gibt Ihnen die Möglichkeit, jede Phase von einer hohen Ebene aus zu überblicken.

Diese Karte unterteilt Ihre Hauptidee in fünf Abschnitte, die jeweils mit einem Symbol und einer Farbe gekennzeichnet sind, um die Organisation und Identifizierung zu erleichtern. Die verschiedenen Phasen auf der Karte umfassen Planung, Entwicklung, Durchführung, Management und Bewertung. Jeder Abschnitt hilft Ihnen, den vorgesehenen Prozess erfolgreich abzuschließen und die Ergebnisse zu bewerten.

Diese Vorlage herunterladen

9. Swimlane Flussdiagramm Vorlage von ClickUp

Swimlane Flussdiagramm-Vorlage von ClickUp

Die Swimlane Flussdiagramm-Vorlage von ClickUp bietet eine weitere Möglichkeit zur Betrachtung von den Umfang der Arbeit für ein ganzes Konzept. Mit diesem Flussdiagramm werden die einzelnen Phasen eines Prozesses visualisiert und die für die verschiedenen Aktivitäten und Aufgaben zuständigen Personen oder Abteilungen aktualisiert.

Weisen Sie Aufgaben entlang des Prozesses bestimmten Personen oder Teams zu und gewinnen Sie so ein besseres Verständnis für den gesamten Prozess. Außerdem ist es präsentationsfähig, um die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten freizugeben und zu erleichtern!

Beginnen Sie damit, Ihren Prozess und jede Rolle in der Spalte "Zugewiesen" zu benennen. Dann geben Sie an, wo der Prozess beginnt und endet, und definieren alle Terminals, Aufgaben und Entscheidungen, die zum Abschließen des Projekts erforderlich sind.

Diese Vorlage herunterladen

10. Konzept Karte Vorlage von Figma

Vorlage für Konzeptkarte via Figma

Eine weitere kreative Vorlage für Konzeptkarten, die Ihr Team lieben könnte, ist die Concept Map Template von Figma. Mit dieser einfach zu bedienenden Karte können Sie alle Ideen und Konzepte in einem großen Space organisieren, in dem Sie ein Diagramm erstellen können, das alle relevanten Elemente miteinander verbindet.

Beginnen Sie mit einem Kernkonzept in der Mitte der Karte und unterteilen Sie diese Idee dann in verschiedene, miteinander verbundene Unterkonzepte und entsprechende Ideen. Oder geben Sie an, wie die einzelnen Ideen miteinander verbunden sind, um einen Kontext für jede Verbindung auf der Karte zu schaffen.

Alles, was Sie brauchen, mit der richtigen Vorlage für eine Konzeptkarte

Mit jeder dieser Karten können Sie Ihr Projektmanagement auf dem richtigen Fuß beginnen. Aber wenn Sie nach einer Vorlage suchen, um große Ideen in saubere Diagramme zu strukturieren, dann ist ClickUp perfekt für Sie 🙂

Mit seinem riesigen Vorlagen-Bibliothek clickUp ist die einzige Plattform, die wirklich leistungsfähig genug ist, um alle Ihre Arbeiten zusammenzuführen und dabei Zeit zu erledigen!

Greifen Sie auf alle ClickUp Vorlagen auf dieser Liste zu, sowie auf Hunderte von anderen hoch visuellen und kollaborativen Features, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden . 🏆