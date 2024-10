Wie man Verbesserungsbereiche für die Leistung der Mitarbeiter ermittelt

Der Unterschied zwischen gewöhnlich und außergewöhnlich ist das kleine Extra

Jimmy Johnson, NFL-Spieler und Trainer

Der Mensch ist von Geburt an neugierig, anpassungsfähig und lernwillig. Auch als Erwachsene streben die meisten danach, sich zu verbessern und Dinge zu erledigen, die ihnen ein Gefühl der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung geben.

Als Personalleiter und Führungskraft wissen Sie, dass Ihre Mitarbeiter zu Ihnen aufschauen, wenn es darum geht, etwas zu lernen und zu wachsen.

Untersuchungen haben ergeben, 80% der Arbeitnehmer die in Unternehmen arbeiten, gaben an, dass Lernen ihre Arbeit sinnvoller macht. Zweifellos spielt die Unterstützung eines Mitarbeiters bei seiner Entwicklung am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle bei sie glücklich und engagiert zu halten .

Als Führungskraft müssen Sie lernen, Bereiche zu erkennen, in denen sich ein Mitarbeiter verbessern kann. Ein Mitarbeiter, der sich darauf konzentriert, sich selbst zu verbessern, steigert sein Potenzial und verbessert seine Leistung in der Arbeit. Und es gibt einen doppelten Vorteil. Wenn ein Mitarbeiter an seinen Verbesserungsmöglichkeiten arbeitet, profitieren auch andere davon - seine Teamkollegen fühlen sich inspiriert, und die Projekte, an denen er arbeitet, werden wahrscheinlich erfolgreich sein.

In diesem Blog werden wir uns mit den häufigsten Verbesserungsmöglichkeiten bei der Arbeit befassen, mit Strategien und Tipps, die Sie anwenden können, und mit Tools wie ClickUp die den Prozess vereinfachen werden.

Was kann man bei der Arbeit verbessern?

Verbesserungsbereiche sind die spezifischen Aspekte der Fähigkeiten und der Arbeitsleistung, die ein Mitarbeiter verbessern muss. Die Identifizierung von Verbesserungsbereichen bei der Arbeit ist der erste Schritt, um die Stärken und Schwächen eines Mitarbeiters anzusprechen, seine Leistung zu verbessern und seine Karriere voranzutreiben.

Einige berufliche Fähigkeiten, an denen ein Mitarbeiter arbeiten sollte, sind:

Zeitmanagement

Zwischenmenschliche Kommunikation

Problemlösungsfähigkeiten

Fähigkeit zum aktiven Zuhören

Emotionale Intelligenz

Organisatorische Fähigkeiten

Technische Fähigkeiten

Diese Bereiche können in den Sitzungen ermittelt werden, leistungsüberprüfungen selbsteinschätzungen, oder Manager-Feedback sitzungen. Eine weitere beliebte Methode zur Ermittlung von Verbesserungspotenzialen ist die SWOT-Analyse. Lassen Sie uns das näher untersuchen.

SWOT-Analyse zur Ermittlung von Verbesserungspotenzialen

Die SWOT-Analyse ist eine strategische Technik zur Ermittlung der Stärken, Schwächen, Chancen und _Bedrohungen eines Mitarbeiters. Wenn sie einmal identifiziert sind, können sie spezifische Bereiche für Verbesserungen bei der Arbeit aufzeigen.

Ein Beispiel:

Stärken vs. Schwächen : Ein Vergleich der Stärken eines Mitarbeiters mit seinen Schwächen kann einige wichtige Erkenntnisse liefern. Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter kann über starke Innovationsfähigkeiten verfügen, aber nicht in der Lage sein, diese Ideen wirksam zu artikulieren

: Ein Vergleich der Stärken eines Mitarbeiters mit seinen Schwächen kann einige wichtige Erkenntnisse liefern. Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter kann über starke Innovationsfähigkeiten verfügen, aber nicht in der Lage sein, diese Ideen wirksam zu artikulieren Stärken und Chancen : Ermitteln Sie, wie ein Mitarbeiter seine Stärken einsetzen kann, um Chancen zu nutzen. Instanzen, in denen Mitarbeiter mit komplementären Stärken zusammenarbeiten, können das Freigeben von Wissen und die Verbesserung von Fähigkeiten erleichtern. Dadurch kann eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung gefördert werden

: Ermitteln Sie, wie ein Mitarbeiter seine Stärken einsetzen kann, um Chancen zu nutzen. Instanzen, in denen Mitarbeiter mit komplementären Stärken zusammenarbeiten, können das Freigeben von Wissen und die Verbesserung von Fähigkeiten erleichtern. Dadurch kann eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung gefördert werden Schwächen vs. Bedrohungen: Legen Sie fest, wie Schwächen Mitarbeiter anfälliger für Bedrohungen machen können, und entwickeln Sie geeignete Abhilfestrategien. Ein Beispiel: Ein technisches Genie mit schlechten Kommunikationsfähigkeiten ist möglicherweise nicht in der Lage, sich effektiv an Brainstorming-Sitzungen zu beteiligen, wo seine Erkenntnisse doch von unschätzbarem Wert wären

Da wir nun wissen, wie wir verbesserungswürdige Bereiche identifizieren können, sollten wir etwas tiefer in die Materie einsteigen.

Das Konzept der Verbesserungsbereiche verstehen

Verbesserungswürdige Bereiche sind die Lücken zwischen der aktuellen Leistung eines Mitarbeiters und seinem vollen Potenzial. Denken Sie daran: Es handelt sich um Wachstumschancen, nicht um Defizite

Wie kann die Arbeit an Verbesserungsbereichen Mitarbeitern und Organisationen helfen?

Die Verbesserung einiger Aspekte der Fähigkeiten oder der Produktivität eines Mitarbeiters kann sich sehr positiv auf seine Arbeitsleistung auswirken. Zu erledigen sind die Produktivität, die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters allgemeines Wohlbefinden . Letztlich kann dies einen Dominoeffekt haben, indem es ein positives Arbeitsumfeld für alle schafft.

Der Mitarbeiter profitiert davon:

er gewinnt an Selbstvertrauen

ein größeres Gefühl der Arbeitszufriedenheit

ein stärkeres Gefühl der Kameradschaft mit den anderen Mitgliedern des Teams

Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Unternehmen verlassen, ist ebenfalls geringer - Unternehmen mit einer ausgeprägten Lernkultur beobachten eine 57%ige Mitarbeiterbindungsrate .

Das Unternehmen wiederum profitiert von einer robusten Unternehmenskultur, einer geringeren Fluktuation und besseren Möglichkeiten für interne Beförderungen

Dies hat das Potenzial, ein sich selbst tragendes System zu werden: Unternehmen wachsen und entwickeln sich, wenn ihre Mitarbeiter wachsen und sich entwickeln, und umgekehrt.

Zu erledigen: Wie schadet das Vernachlässigen von Verbesserungsmöglichkeiten Mitarbeitern und Unternehmen?

Unternehmen, die es versäumen, neue Verbesserungsmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter zu finden, müssen mit Stagnation und geringerer Produktivität rechnen. Ihre Mitarbeiter fühlen sich möglicherweise durch den Mangel an Arbeitszufriedenheit und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten verunsichert. Dies kann schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Arbeit haben: Mitarbeiter, die sich unterbewertet oder unmotiviert fühlen, können vermehrt krankheitsbedingt ausfallen.

Es liegt auf der Hand, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Bereiche zu ermitteln, in denen ein Mitarbeiter wachsen und sich verbessern kann.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der häufigsten Aspekte, an denen Mitarbeiter arbeiten sollten.

Allgemeine Verbesserungsbereiche für Mitarbeiter

Fast jeder muss an der Verbesserung einiger Aspekte seiner Arbeitsgewohnheiten und Verhaltensweisen arbeiten. Schauen wir uns einige der spezifischen Fähigkeiten genauer an, die Unternehmen von ihren Mitarbeitern erwarten.

1. Kommunikative Fähigkeiten

Effektive Arbeit hängt weitgehend davon ab, wie gut Menschen miteinander kommunizieren. Zu einer guten Kommunikationsfähigkeit gehört die Fähigkeit, gut zu sprechen, zu schreiben und seine Gedanken zu artikulieren. Das ist aber noch nicht alles.

Menschen, die aktiv zuhören können, fällt es zum Beispiel auch leicht, sich mit ihren Kollegen zu verbinden und sich in sie einzufühlen.

Auch die nonverbale Kommunikation, etwa die Körpersprache, spielt eine große Rolle. Dazu gehört alles von Mimik und Gestik bis hin zu Körperhaltung und Blickkontakt.

Wie Peter Drucker, ein österreichisch-amerikanischer Unternehmensberater und Pädagoge, es ausdrückte, Das Wichtigste in der Kommunikation ist zu hören, was nicht gesagt wird. Peter Drucker, österreichisch-amerikanischer Unternehmensberater und Pädagoge

Betrachten Sie diese Instanzen schlechter Kommunikationsfähigkeiten:

Angenommen, Sie geben konstruktives Feedback, aber Ihre Arme sind verschränkt und Ihr Ton ist flach. Der Zuhörer könnte annehmen, dass Sie unaufrichtig sind

Wenn Sie während einer Unterhaltung den Blickkontakt vermeiden, können Sie uninteressiert oder unglaubwürdig wirken, auch wenn Ihre Worte etwas anderes aussagen

Schlechte zwischenmenschliche Fähigkeiten können unbeabsichtigte Auswirkungen haben; deshalb ist es so wichtig, sie zu verbessern. Achten Sie darauf, dass Sie während der Unterhaltung offen, freundlich und aufmerksam sind.

Freundlicher Tipp: Versuchen Sie, kein Pseudo-Zuhörer zu sein, also jemand, der scheinbar aufmerksam ist, aber die Unterhaltung ignoriert. Die Person am anderen Ende der Leitung wird dies höchstwahrscheinlich bemerken und sich beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr auf Sie einlassen. Und was noch wichtiger ist: Sie verpassen den Inhalt der Unterhaltung.

2. Zeitmanagement

Mitarbeiter jonglieren oft mit mehreren Aktivitäten, von der Priorisierung von Aufgaben bis hin zur Zeiteinteilung für Meetings. Wenn Ihre Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, ihre Zeit zu managen und mehrere Aufgaben zu bewältigen, müssen Sie diesen Aspekt vorrangig verbessern.

Ein Beispiel:

Ein Mitarbeiter, der seine Arbeit gut macht, aber ständig Fristen versäumt, obwohl er behauptet, alles im Griff zu haben, leidet möglicherweise unter mangelndem Zeitmanagement

Zu spätes Erscheinen zu Team Meetings verursacht Unannehmlichkeiten für andere und könnte zu Irritationen oder Unmut bei anderen Mitgliedern des Teams führen

Solche Mitarbeiter müssen möglicherweise geschult werden, um ein gutes Zeitmanagement zu entwickeln.

3. Teambildung und Teamarbeit

Mitarbeiter, die in einem Team arbeiten, müssen in der Lage sein, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Mangelnde zwischenmenschliche Fähigkeiten können schwerwiegende Folgen haben.

Mitarbeiter, die schnell das Guthaben für individuelle Erfolge beanspruchen, aber die Beiträge anderer nicht anerkennen, können ihre Kollegen entfremden und den Zusammenhalt im Team untergraben.

Umgekehrt weiß jedes Team ein Mitglied zu schätzen, das

Andere unterstützt und ermutigt

Bei Bedarf den Workload eines anderen mittragen

Die Zeit und den Aufwand seiner Mitarbeiter wertschätzt

Eine solche Person ist ein solider Teamplayer, den jedes Team gerne an Bord hat.

4. Problemlösungsfähigkeiten

Jedes Unternehmen braucht Mitarbeiter, die über den Tellerrand hinausschauen können. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, kann für jeden Mitarbeiter ein großer Gewinn sein. Sie hilft bei einer Vielzahl von Aufgaben, z. B. bei der Bewältigung kniffliger technischer Probleme, bei der Entwicklung innovativer Strategien oder bei der Anpassung an unerwartete Situationen.

Stellen Sie diese beiden Arten von Mitarbeitern einander gegenüber:

Der eine Mitarbeiter stößt auf ein technisches Problem und eskaliert es sofort, ohne es zu analysieren. Er zieht es eindeutig vor, sich an die Regeln zu halten, anstatt kreativ zu denken

Ein anderer Mitarbeiter erkundet proaktiv verschiedene Lösungen und schlägt sie in einem strukturierten Format vor, zusammen mit seiner Analyse, welche Lösung seiner Meinung nach die beste ist

Welcher von ihnen verdient Ihrer Meinung nach die Gelegenheit, seine soliden Problemlösungsfähigkeiten bei anderen Projekten unter Beweis zu stellen? Vielleicht sind sie reif für eine anspruchsvollere Rolle.

5. Führungsqualitäten und Delegation

Ein Unternehmen hat eine glänzende Zukunft, wenn es von fähigen Führungskräften geleitet wird. Die Ermutigung des Einzelnen, seine Führungsqualitäten zu verbessern, kann ein Gefühl von Verantwortung und Leistung vermitteln.

Ein Mitarbeiter mit starken Führungs- und Delegationsfähigkeiten:

weiß, wie er Aufgaben effektiv delegieren kann

ermutigt andere Mitglieder des Teams

bietet sich freiwillig als Mentor für weniger erfahrene Teammitglieder an

Das Erlernen von Führungsverhalten bereitet Ihre Mitarbeiter auf die nächste Phase des Wachstums vor. Sie können ihre Probleme selbstständig lösen und bei Bedarf auch in Teams arbeiten.

6. Einstellung und Erreichung von Zielen

Die Einstellung von Zielen ist entscheidend für das rechtzeitige Abschließen von Aufgaben und die Verringerung von Burnout und Prokrastination. Sie geben eine klare Richtung vor, wo Sie hinwollen und worauf Sie Ihre Energie konzentrieren müssen, um Ihr Ziel zu erreichen.

Ein Mitarbeiter, der sich ehrgeizige Ziele setzt, aber keinen klaren Plan hat und den Fortschritt nicht nachverfolgt, kann Fristen verpassen. Sind die Ziele dagegen realistisch und messbar und werden die Strategien regelmäßig überprüft und angepasst, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie erfolgreich sind.

7. Emotionale Intelligenz und Einfühlungsvermögen

Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und die der anderen zu verstehen und zu steuern. Sie erfordert Selbsterkenntnis, soziales Bewusstsein und Beziehungsmanagement.

Überlegen Sie einmal: Welche dieser Fähigkeiten möchten Ihre Kollegen in ihrem Team haben?

Mitarbeiter A weist die Bedenken eines Kollegen zurück, ohne dessen Gefühle oder Perspektive zu berücksichtigen.

Mitarbeiter B hat einen höheren emotionalen Quotienten. Er hört aktiv zu und unterstützt einen anderen Mitarbeiter, der sich in Schwierigkeiten befindet

Das ist doch offensichtlich, oder?

Emotionale Intelligenz ist eines der Merkmale eines guten Teamplayers - und in der Tat auch eines guten Menschen. Sie ist eine wichtige Fähigkeit, die jeder erlernen sollte.

8. Konfliktlösung und Verhandlungsgeschick

In jeder Gruppe kommt es zwangsläufig zu Konflikten. Es ist eine beneidenswerte Fähigkeit, diese Konflikte entschlossen und dennoch taktvoll zu lösen, indem man eine Win-Win-Lösung findet. In ähnlicher Weise müssen Mitarbeiter lernen, wie sie mit anderen Teams und sogar mit ihren eigenen Vorgesetzten verhandeln können. Sie müssen lernen, wie man "nach oben" kommt .'

Wenn Mitarbeiter es vermeiden, Konflikte anzusprechen, oder Lösungen aufzwingen, ohne die Sichtweise der anderen zu berücksichtigen, kommt es zu ungelösten Problemen und Spannungen.

Stattdessen müssen sie lernen, wie man:

konflikte mit einer kooperativen Denkweise anzugehen

unterschiedliche Sichtweisen anzuhören

auf für beide Seiten vorteilhafte Lösungen hinzuarbeiten

9. Kritisches Denken und analytische Fähigkeiten

Kritisches Denken und analytische Fähigkeiten haben einen direkten Einfluss auf die Problemlösung, Entscheidungsfindung und Informationsauswertung eines Mitarbeiters.

Mitarbeiter, die voreilige Schlüsse ziehen, ohne die Daten gründlich zu analysieren oder alle möglichen Ergebnisse in Betracht zu ziehen, leiden unter einer Schwäche im kritischen Denken. Sie müssen lernen, alle verfügbaren Informationen sorgfältig auszuwerten und verschiedene Faktoren abzuwägen, bevor sie Entscheidungen treffen.

10. Kreativität

Wie bei der Problemlösung geht es auch bei der Kreativität darum, über den Tellerrand zu schauen und sich etwas Neues einfallen zu lassen. Unternehmen, die Wert auf Innovation legen, müssen in die Förderung der Kreativität ihrer Mitarbeiter investieren, um davon profitieren zu können.

Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise ständig auf Standardlösungen zurückgreift und sich nicht traut, neue Ideen zu entwickeln, kann dies auf einen Mangel an Kreativität hindeuten. Im Idealfall müssen sie innovative Ideen entwickeln und über den Tellerrand hinausschauen.

Pro-Tipp: Erwägen Sie, kreative Aktivitäten wie Schnitzeljagden, Schreibwettbewerbe und Branding-Mockups für Mitarbeiter zu veranstalten. Mit der Zeit wird dies zu einem höheren Maß an Kreativität führen, die automatisch in ihre regulären Aufgaben einfließt.

11. Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit

Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit, sich von Rückschlägen und Herausforderungen zu erholen. Dazu gehört auch eine positive Einstellung gegenüber beruflichen Schwierigkeiten. Anpassungsfähigkeit bedeutet, sich auf neue und unbekannte Situationen einzustellen und dabei flexibel und offen dafür zu sein, neue Dinge zu lernen.

Resiliente Mitarbeiter wissen, wie sie:

Misserfolge zu überwinden, besser mit Stress umzugehen und aus Fehlern zu lernen

Positiv auf Feedback zu reagieren

Ihre psychische Gesundheit zu schützen.

Wenn Ihre Mitarbeiter zum Beispiel Schwierigkeiten haben, mit Rückschlägen umzugehen und ihre Strategien anzupassen, kann dies auf eine geringe Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit hindeuten. Diese Mitarbeiter müssen bei der Bewältigung von Herausforderungen in der Arbeit unterstützt werden. Es ist wichtig, ihnen zu helfen, stärker und widerstandsfähiger zu werden.

Einige der oben erwähnten Bereiche, in denen Verbesserungen möglich sind, sind miteinander verknüpft - Problemlösungsfähigkeiten und kritisches Denken. Es ist sogar wahrscheinlich, dass, sobald ein Mitarbeiter beginnt, an einigen Aspekten zu arbeiten, sich auch andere verbessern werden.

Zunächst müssen die Mitarbeiter jedoch auf die richtige Strategie zur Verbesserung jedes dieser Aspekte hingewiesen werden. Hier erfahren Sie, wie:

Strategien zur Verbesserung der identifizierten Verbesserungsbereiche

Sobald Sie festgestellt haben, in welchen Bereichen sich ein Mitarbeiter verbessern muss, entscheiden Sie, wie diese Verbesserung am besten erreicht werden kann.

Es kann eine Kombination von Strategien angewandt werden:

Mentoring: Mentoring ist eine großartige Strategie, da sie beiden Personen zugute kommt. Der Mentor bietet Anleitung, Orientierung, Ressourcen, Ratschläge, Möglichkeiten und Ermutigung. Im Gegenzug bringen die Mentees den Mentoren neue Perspektiven

Mentoring ist eine großartige Strategie, da sie beiden Personen zugute kommt. Der Mentor bietet Anleitung, Orientierung, Ressourcen, Ratschläge, Möglichkeiten und Ermutigung. Im Gegenzug bringen die Mentees den Mentoren neue Perspektiven Feedback und Leistungsbeurteilung: Mitarbeiter-Feedback undleistungsbeurteilungen sind wie Kontrollpunkte. Sie helfen den Mitarbeitern zu erkennen, wo sie waren, wo sie sind und wohin sie gehen sollten. Diese Erkenntnisse zeigen genau, auf welche Bereiche sich der Mitarbeiter konzentrieren muss, um seine berufliche Entwicklung zu beschleunigen

Mitarbeiter-Feedback undleistungsbeurteilungen sind wie Kontrollpunkte. Sie helfen den Mitarbeitern zu erkennen, wo sie waren, wo sie sind und wohin sie gehen sollten. Diese Erkenntnisse zeigen genau, auf welche Bereiche sich der Mitarbeiter konzentrieren muss, um seine berufliche Entwicklung zu beschleunigen Weiterbildungs- und Schulungsprogramme für Mitarbeiter: Weiterbildungsprogramme für Hard Skills und Soft Skills bieten einen strukturierten Ansatz, um die Lücken im Profil eines Mitarbeiters zu schließen

Initiativen wie diese machen es den Mitarbeitern leicht, an ihren Verbesserungsmöglichkeiten zu arbeiten. Die Rolle, die die Einstellung des Mitarbeiters spielt, darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden.

Ein Mitarbeiter muss sich eine wachstumsmentalität die sie daran interessiert machen, sich zu verbessern. Auch externe Faktoren können sie motivieren, z. B. der Wunsch, befördert zu werden oder eine andere Rolle zu übernehmen.

Vorausschauende, ehrgeizige Mitarbeiter neigen dazu, selbst nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen (oder ihre Teamkollegen und Mentoren um Hilfe zu bitten) und methodisch an der Verwirklichung dieser Ziele zu arbeiten. Proaktive Mitarbeiter könnten auch nach Tools Ausschau halten, z. B. nach einer App für das Zeitmanagement, mit der sie ihre derzeitigen Fähigkeiten verbessern können. Lassen Sie uns mehr darüber erfahren.

Können Sie Tools einsetzen, um die Leistung und Einstellung Ihrer Mitarbeiter zu verbessern? Ja, das können Sie.

Sollten Sie tools einsetzen? Sie müssen.

Damit ein Aufwand erfolgreich ist, muss er SMART sein (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant und Zeitgebunden). Tools helfen Ihnen dabei, dies einfach und systematisch zu erledigen, und ClickUp erledigt diese Aufgabe sehr gut.

Während ClickUp alle Aufgaben erledigt, die ein Projektmanagement-Tool erfüllen muss, können Sie ClickUp auch für andere Aufgaben verwenden:

Einschätzung der Arbeitsleistung: Verwenden SieClickUp Aufgaben um Aufgaben zu erstellen, zuzuweisen und nach Prioritäten zu ordnen. Verschaffen Sie Ihren Mitarbeitern einen visuellen Überblick über ihre Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) mitClickUp Dashboardsdie es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre eigene Leistung und Produktivität in Echtzeit zu überwachen

Verwenden SieClickUp Aufgaben um Aufgaben zu erstellen, zuzuweisen und nach Prioritäten zu ordnen. Verschaffen Sie Ihren Mitarbeitern einen visuellen Überblick über ihre Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) mitClickUp Dashboardsdie es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre eigene Leistung und Produktivität in Echtzeit zu überwachen Erhöhung der Produktivität: Binden Sie die Aufgaben eines Mitarbeiters an langfristige Ziele mitClickUp-Ziele. Mit den Features von ClickUp zur Nachverfolgung von Zielen können Mitarbeiter ihre Fortschritte in Echtzeit verfolgen. Sie helfen bei der Einstellung von Meilensteinen, der Nachverfolgung von Abschlussquoten und der Darstellung von Erfolgen und Verbesserungsmöglichkeiten der Mitarbeiter. Stellen Sie sicher, dass diese mit den Zielen der Mitarbeiter und den Ergebnissen des Unternehmens übereinstimmen

Setzen Sie SMART-Ziele mit ClickUp Goals

Verbesserung des Zeitmanagements:ClickUp Projekt Zeiterfassung features können Ihnen helfen, Produktivitätstrends bei Ihren Mitarbeitern zu erkennen. Verwenden Sie integrierte Timer, um die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu messen, und nutzen Sie automatisch erstellte Berichterstellungen, um die Zeitverteilung auf die einzelnen Aufgaben zu analysieren

Nachverfolgung der Zeit für jedes Gerät, um genaue Zeitschätzungen für Aufgaben zu erfassen

Verbesserung des Projektmanagements: Verwenden Sie eine Vielzahl vonClickUp Ansichten, wie zum Beispiel eineGantt Diagramm, um den Fortschritt Ihrer Projekte zur Verbesserung der Mitarbeiter zu visualisieren

Sehen Sie den Fortschritt Ihres Verbesserungsprojekts für Ihre Mitarbeiter nach Stunde, Tag, Woche, Monat oder Jahr mit ClickUp's Gantt Diagrammen

Beurteilen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter: Verwenden SieClickUp Gehirn um anhand der gesammelten und organisierten Daten detaillierte Berichterstellungen zur Leistung der Mitarbeiter zu erstellen. Präsentieren Sie diese Berichterstellung dann mitClickUp Dokumente und geben Sie sie für Ihre Mitarbeiter und deren Mentoren frei

Erstellen von Berichten zur Mitarbeiterbeurteilung mit ClickUp Docs

Für jede der oben genannten Aktionen stellt ClickUp kostenlose Vorlagen zur Verfügung, mit denen sich Leistungsbeurteilungen rationalisieren, Fortschritte der Mitarbeiter nachverfolgen und Ziele effizient verwalten lassen. Dies erleichtert die Bewertung und Verbesserung der Gesamtleistung der Arbeit.

ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

Die ClickUp Vorlage für Leistungsüberprüfung funktioniert wie ein persönlicher Assistent, der sich um alles kümmert, von der Beurteilung der Leistung eines Mitarbeiters über die Nachverfolgung der Leistung und die Einstellung von Zielen bis hin zur Organisation von 360-Grad-Bewertungen.

Identifizieren und verfolgen Sie Leistung und Ziele im Laufe der Zeit mit der ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilungen

Mit dieser Vorlage können Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter im Laufe der Zeit ermitteln und überwachen und sicherstellen, dass Ihr Team die Ziele und Vorgaben erfüllt. Außerdem können Sie Feedback und Coaching zu verbesserungswürdigen Bereichen anbieten und eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung für Mitarbeiter fördern, die die Erwartungen übertreffen.

Zu den wichtigsten Features dieser Vorlage gehören:

Benutzerdefinierte Status zur Klassifizierung von Aufgaben wie "Als nächstes", "Diskussionspunkte" und "Feedback" für eine präzise Überprüfung

zur Klassifizierung von Aufgaben wie "Als nächstes", "Diskussionspunkte" und "Feedback" für eine präzise Überprüfung Benutzerdefinierte Felder für Genauigkeit und um Leistungsbeurteilungen präzise und einfach zu halten

für Genauigkeit und um Leistungsbeurteilungen präzise und einfach zu halten Benutzerdefinierte Ansichten wie Liste, Gantt, Workload, Kalender und mehr

ClickUp Vorlage für Leistungsbewertungen

Sie können die ClickUp Vorlage für Leistungsbewertungen zur Überprüfung mehrerer Mitarbeiter in Ihrem Team anhand derselben Metriken

Geben Sie konstruktives Feedback mit der Vorlage für Leistungsbewertungen von ClickUp

So hilft Ihnen diese Vorlage:

Benutzerdefinierte Ansichten : Die Board-Ansicht gibt einen umfassenden Überblick über den Status des Überprüfungsprozesses, während die Listenansicht detaillierte Mitarbeiterinformationen für mehrere Mitarbeiter liefert

: Die Board-Ansicht gibt einen umfassenden Überblick über den Status des Überprüfungsprozesses, während die Listenansicht detaillierte Mitarbeiterinformationen für mehrere Mitarbeiter liefert Benutzerdefinierte Status : Der Abschnitt "Offen" zeigt die "in Bearbeitung" befindlichen Überprüfungen an, während der Abschnitt "Abgeschlossen" die abgeschlossenen Überprüfungen kennzeichnet, die nicht mehr aktiv sind

: Der Abschnitt "Offen" zeigt die "in Bearbeitung" befindlichen Überprüfungen an, während der Abschnitt "Abgeschlossen" die abgeschlossenen Überprüfungen kennzeichnet, die nicht mehr aktiv sind Benutzerdefinierte Felder : In diesem Abschnitt der Vorlage können Sie Folgendes benutzerdefinieren:

Quartal: Hier wird das Quartal nachverfolgt, in dem die Überprüfung durchgeführt wird Abteilung: Feature: Die Abteilung des zu überprüfenden Mitarbeiters Fortschritte: Gibt den Fortschritt der Beurteilung an (Selbstbeurteilung oder Beurteilung durch den Vorgesetzten) Vorgesetzter: Gibt (unter anderem) den Vorgesetzten des Mitarbeiters an

: In diesem Abschnitt der Vorlage können Sie Folgendes benutzerdefinieren:

Die im Rahmen von Leistungsbeurteilungen gesammelten Daten können eine Fundgrube für nützliche Informationen sein und müssen analysiert werden, um Erkenntnisse zu gewinnen. .

Andere Vorlagen können ebenfalls hilfreich sein. Möchten Sie wissen, was Ihr Team wirklich denkt?

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter-Feedback zur Erstellung von Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit, um den Input aller Mitarbeiter zu erfassen und auf einfache Weise das Feedback der Führungskräfte zu sammeln eine Feedback-Schleife. .

Schließlich ist die ClickUp Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan hilft Mitarbeitern bei der Planung, wie sie ihre Fähigkeiten verbessern, ihre berufliche Entwicklung unterstützen und das Engagement und die Bindung an das Unternehmen steigern können. Diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen, einen soliden Plan zu entwickeln, mit dem Sie Ihre Arbeit umfassend verbessern können.

Verfolgen Sie das Wachstum und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter mit der Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan von ClickUp

Vorteile und voraussichtliche Herausforderungen der Mitarbeiterverbesserung

Die Verbesserung von Mitarbeitern kann zwar die berufliche Entwicklung fördern, ist aber nicht ohne Hürden. Lassen Sie uns die Vorteile und Herausforderungen dieses Prozesses untersuchen.

Vorteile

Hier erfahren Sie, wie Sie durch Investitionen in Ihre Mitarbeiter eine positive Arbeitsplatzkultur kultivieren können:

Verbesserte Arbeitsleistung und Produktivität: Die Pläne zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen motivieren die Mitarbeiter, neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben. Dies trägt zu ihrer Arbeitsleistung bei, steigert ihr Selbstvertrauen und verbessert die Entscheidungsfindung und Problemlösung. Langfristig gesehen steigt auch die Produktivität der Mitarbeiter

Die Pläne zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen motivieren die Mitarbeiter, neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben. Dies trägt zu ihrer Arbeitsleistung bei, steigert ihr Selbstvertrauen und verbessert die Entscheidungsfindung und Problemlösung. Langfristig gesehen steigt auch die Produktivität der Mitarbeiter Verbesserte Teambildung und Unternehmenskultur: Initiativen zur Mitarbeiterverbesserung fördern die Zusammenarbeit und machen es einfacher, gemeinsame Ziele zu erreichen. Eine Kultur, die den Aufwand der Mitarbeiter wertschätzt, kann eine unterstützende Atmosphäre schaffenarbeitsumfeld.und führt zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit, Loyalität und Engagement

Zukünftige Herausforderungen

Machen wir uns mit den potenziellen Herausforderungen vertraut, die bei der Verbesserung der Mitarbeiterleistung auftreten können.

Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der kontinuierlichen Verbesserung und des Wachstumsdenkens: Es ist eine Herausforderung, sich konsequent auf die Verbesserung zu konzentrieren und gleichzeitig mit mehreren Prioritäten zu jonglieren. Gelegentlich werden Mitarbeiter selbstgefällig, so dass sie kein Interesse mehr an Verbesserungsinitiativen haben

Es ist eine Herausforderung, sich konsequent auf die Verbesserung zu konzentrieren und gleichzeitig mit mehreren Prioritäten zu jonglieren. Gelegentlich werden Mitarbeiter selbstgefällig, so dass sie kein Interesse mehr an Verbesserungsinitiativen haben Widerstand gegen Veränderungen: Mitarbeiter können Veränderungen als Bedrohung für ihre Sicherheit oder ihren Status empfinden, was zu Widerstand führt. Außerdem können plötzliche Veränderungen den Zeitplan und die Komfortzone der Mitarbeiter durcheinander bringen, was zu Widerstand führt

Mitarbeiter können Veränderungen als Bedrohung für ihre Sicherheit oder ihren Status empfinden, was zu Widerstand führt. Außerdem können plötzliche Veränderungen den Zeitplan und die Komfortzone der Mitarbeiter durcheinander bringen, was zu Widerstand führt Mangelnde soziale Kompetenz der Mitglieder des Teams: Mitarbeiter mit begrenzter sozialer Kompetenz nehmen ehrliches Feedback möglicherweise übel und fühlen sich bedroht, wenn ihnen suggeriert wird, dass sie sich verbessern müssen

Auch lesen: 10 HR-Herausforderungen und Lösungen für HR-Teams.

Wie ClickUp potenzielle Nachteile entschärfen kann

Nachdem wir nun das Gute und das Schlechte dargelegt haben, wollen wir sehen, wie ClickUp uns helfen kann, die Herausforderungen zu meistern.

Zunächst müssen die Mitarbeiter von der Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung überzeugt werden. Es ist wichtig, herauszufinden, was sie zurückhält. Erstellen Sie maßgeschneiderte Umfragen, um spezifisches Feedback zur Einstellung der Mitarbeiter zum Lernen und zur Entwicklung durchClickUp Formulare Automatisches Ausfüllen der in diesen Umfragen erfassten Daten mitClickUp Gehirn Analysieren Sie diese Daten, um Engpässe für Verbesserungspläne zu erkennen, z. B. wenn nicht genügend Zeit für L&D-Programme zur Verfügung steht. Sie können ClickUp mit verschiedenen Analyseplattformen integrieren, um eine gründliche Analyse durchzuführen

Chatten Sie kurz mit einzelnen Mitarbeitern, um kleinere Probleme zu klären, die sie behindern. Zum Beispiel könnten Mitarbeiter, die aus der Ferne arbeiten, mit Netzwerkproblemen zu kämpfen haben, so dass L&D-Angebote für sie speziell zugeschnitten werden müssen. Verwenden SieClickUp Chat Ansicht um in einem persönlichen Chat überzeugend, aber nicht konfrontativ zu sein.

ClickUp Chat ist eine ansprechende Möglichkeit, schnell mit Mitarbeitern zu kommunizieren

Mitarbeiter, die einen nachhaltigeren und strukturierteren Ansatz benötigen, um ihr volles Potenzial zu erreichen, können auch von einemPlan zur Leistungsverbesserung (PIP)

Setzen Sie SMART-Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitgebunden) unter Verwendung vonClickUp-Ziele

Setzen Sie SMART-Ziele mit ClickUp Goals

Verwalten Sie Verbesserungsbereiche wie ein Profi mit ClickUp!

Die Vernachlässigung von Verbesserungsmöglichkeiten ist wie das Fahren eines Autos mit einem platten Reifen. Sie können vielleicht noch eine Weile fahren, aber Sie werden Ihr Ziel nicht erreichen können.

Niemand ist perfekt, aber was am meisten zählt, ist das Engagement und die Motivation, Spitzenleistungen zu erzielen. Ein gezielter Plan für Verbesserungsmaßnahmen kann für Ihr Team entscheidend sein.

Im Gegensatz zu anderen HR- und Projektmanagement-Tools bietet ClickUp eine Lösung für das Zielmanagement aus einer Hand, mit der Sie Pläne für die berufliche Entwicklung erstellen, nachverfolgen und abstimmen können. Stellen Sie damit sicher, dass das Wachstum Ihres Teams nicht ins Stocken gerät. Starten Sie mit ClickUp noch heute kostenlos!