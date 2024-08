Effektive Beispiele für Mitarbeiter-Feedback, um objektiven Input zu liefern und die Moral zu steigern

Ihren Mitarbeitern Feedback zu geben, ist eine der besten Möglichkeiten, ihre Entwicklung voranzutreiben, sie auf ihre Stärken hinzuweisen und sie zu motivieren, gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig kann es sich wie die unangenehmste Sache der Welt anfühlen, vor allem, wenn Sie negatives Feedback geben. 🫣

Echte Führungskräfte wissen, dass konstruktives Feedback oder die Förderung einer positiven Feedback-Kultur den Mitarbeitern hilft, ihre Leistung zu verbessern und ihre Fähigkeiten für künftige Projekte zu verfeinern.

In diesem Artikel erörtern wir, wie wichtig aussagekräftiges Feedback für die Entwicklung der Mitarbeiter ist. Außerdem geben wir einige Beispiele für positives und konstruktives Mitarbeiterfeedback, die Ihnen helfen, verschiedene Situationen ohne Unbehagen anzusprechen.

Warum ist Mitarbeiter-Feedback wichtig?

Regelmäßiges Feedback an Ihre Mitarbeiter kann viel bewirken - vor allem, wenn es mit der richtigen Absicht und rechtzeitig gegeben wird. Hier sind einige Vorteile, auf denen Sie aufbauen können:

Hält die Mitarbeiter auf dem richtigen Weg : Eine gesunde Feedback-Kultur sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter auf das Meeting hinarbeitenziele des Teams und verstehen, wie sie zum großen Ganzen beitragen

: Eine gesunde Feedback-Kultur sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter auf das Meeting hinarbeitenziele des Teams und verstehen, wie sie zum großen Ganzen beitragen Zeigt, dass man sich kümmert : Positives Feedback und sogar negatives Feedback, wenn es mit Bedacht gegeben wird, kann den Mitarbeitern helfen, sich in einem positiven Arbeitsumfeld gesehen und umsorgt zu fühlen

: Positives Feedback und sogar negatives Feedback, wenn es mit Bedacht gegeben wird, kann den Mitarbeitern helfen, sich in einem positiven Arbeitsumfeld gesehen und umsorgt zu fühlen Verbessert die Business-Ergebnisse: Indem Sie die Mitarbeiter in die richtige Richtung lenken, stellen Sie sicher, dass sie das tun, was sie erledigen müssen, was zu optimalen Ergebnissen führtressourcenmanagement und eine bessere Leistung im ProjektFördert das Lernen Ihr Aufwand und Ihre positive Einstellung

Wenn Ihr Unternehmen einen besonders arbeitsreichen Zeitraum erlebte und Ihr Mitarbeiter viel zu tun hatte, aber alles ohne Probleme bewältigt hat, ist dies ein hervorragendes Feedback für Sie.

Beispiel #3

ihre Beständigkeit ist lobenswert. Die Art und Weise, wie Sie mit den Kunden umgehen und Team Meetings abhalten, ist beeindruckend, und ich kann sehen, wie viel Sie in Ihre Arbeit investieren._

Dies ist eine ehrliche Art, einen Mitarbeiter zu loben, der konstant hohe Leistungen erbringt.

Beispiel #4

ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie in letzter Zeit alles richtig gemacht haben! Dank Ihrer Kreativität und Ihres unkonventionellen Denkens haben wir gleichbleibende Qualität geliefert und unsere Kunden zufrieden gestellt. Du hast dich seit deinem ersten Tag enorm verbessert, und ich bin sehr stolz auf dich._

Dieses Feedback ist eine fantastische Möglichkeit, relativ neuen Mitarbeitern, die großes Potenzial und Engagement bei der Arbeit zeigen, einen Moralschub zu geben. 🔥

Beispiel #5

da Mary nicht im Büro war, haben Sie das gesamte Team übernommen und das Projekt erfolgreich abgeschlossen! Ich bin sehr beeindruckt von Ihren Führungsqualitäten und denke, dass Sie sich in einer leitenden Position gut machen würden. Wenn Sie einverstanden sind, können wir die Möglichkeiten besprechen!_

Eine ausgezeichnete Möglichkeit, die besonderen Fähigkeiten oder Talente eines Mitarbeiters - in diesem Fall die Führungsqualitäten - zu loben, ist es, seine Zuverlässigkeit in einer Krise hervorzuheben und die Möglichkeit einer Beförderung vorzuschlagen.

Beispiel #6

sie haben heute Morgen die *[_Kundentreffen](https://clickup.com/de/blog/115421/kundentreffen/)* _wie ein echter Profi! Wir haben einen engen Zeitplan, und der Client war gestresst, aber Sie haben es geschafft, den Konflikt zu entschärfen und die Angelegenheit zu lösen. Ihre Kommunikationsfähigkeiten haben uns wirklich den Tag gerettet!

Diese Art von Feedback lobt die Fähigkeit eines Mitarbeiters, zu verhandeln und Konflikte zu lösen.

Beispiel #7

ich wollte mich bei allen für die fantastische Arbeit in diesem Quartal bedanken! Sie haben in den letzten drei Monaten einige komplexe Projekte durchgeführt und Ihre Arbeit mit Bravour gemeistert. Die Teamarbeit, die Sie gezeigt haben, ist bewundernswert

Dies ist ein angemessenes Feedback, um Ihre Dankbarkeit gegenüber dem gesamten Team zum Ausdruck zu bringen.

Beispiel #8

seit Ihrer letzten Leistungsbeurteilung haben Sie sich enorm verbessert. Ihr Enthusiasmus, Ihre positive Einstellung und Ihre Hingabe bleiben nicht unbemerkt! Ich bin dankbar, dass Sie Teil dieses Teams sind. Ich kann es kaum erwarten, Sie mit uns wachsen zu sehen

Es ist eine bequeme Art, die Fortschritte eines Mitarbeiters anzuerkennen und ihn zum Weitermachen zu motivieren.

Beispiel #9

sie sind schon lange hier, aber ich bin immer noch gleichermaßen beeindruckt von dem Aufwand, den Sie in jedes Projekt investieren. Sie sind ein hervorragendes Beispiel für Ihre Mitglieder im Team, und ich bin froh, Sie an Bord zu haben._

Dieses Feedback zeigt einem langjährigen Mitarbeiter, dass Sie seine Arbeit zu schätzen wissen und sie nicht als selbstverständlich ansehen.

Beispiel #10

ihre Präsentation über die neue Marketingkampagne hat mir sehr gut gefallen! Sie war klar, direkt und fesselnd, und ich würde Sie gerne öfters präsentieren sehen

Es unterstreicht, dass Sie es begrüßen würden, wenn Ihr Mitarbeiter aus seiner Komfortzone heraustritt und seine Stärken zeigt.

10 Beispiele für konstruktives Mitarbeiter-Feedback

Negatives Feedback oder konstruktive Kritik ist ein heikles Geschäft - Sie wollen Ihre Mitarbeiter in die richtige Richtung lenken und sie nicht demotivieren, beschämen oder unter Druck setzen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie bei der Wortwahl und beim Timing sorgfältig vorgehen.

Viele Manager verwenden hier gerne den Feedback-Sandwich-Ansatz, bei dem konstruktive Kritik mit positivem Feedback abgefedert wird, um die Unterhaltung auszugleichen. Hier finden Sie 10 Beispiele für verschiedene Situationen, die Sie nutzen können, um konstruktives Feedback zu geben oder negatives Verhalten zu korrigieren.

Beispiel #1

ihre Spesenabrechnungen sind umfassend und gut geordnet. Ich würde mir wünschen, dass Sie mehr Diagramme und Grafiken einfügen, um die Informationen, die Sie weitergeben, besser darzustellen

Dieses Feedback zeigt, dass Sie den Aufwand Ihres Mitarbeiters schätzen und ihn sanft auf die erwarteten Anforderungen lenken.

Beispiel #2

sie jonglieren mit mehreren komplexen Projekten, und ich schätze Sie dafür! Trotzdem sollten Sie sich immer auf die Aufgaben mit den größten Auswirkungen konzentrieren. So können Sie sich um die dringlichsten oder Aufgaben mit hoher Priorität kümmern, ohne sich zu überfordern

Dies ist ein guter Weg, um einen offensichtlich gestressten Mitarbeiter zu ermutigen, seine Fähigkeiten zur Prioritätensetzung zu entwickeln und zu verbessern und auf dem richtigen Kurs zu bleiben.

Beispiel #3

ich würde gerne mit Ihnen über das gestrige Meeting sprechen. Sie dürfen mit Ihren Kollegen nicht einer Meinung sein, aber es ist nicht in Ordnung, anderen Ihre Meinung aufzuzwingen. Beim nächsten Mal sollten Sie einen kooperativeren Ansatz wählen und die Meinungen Ihres Teams akzeptieren, auch wenn sie nicht alle positiv sind

Das Beispiel zeigt, wie man Mitarbeiter dazu ermutigen kann, negatives Verhalten gegenüber Kollegen zu vermeiden und in Zukunft besser zu kommunizieren.

Beispiel #4

mir ist aufgefallen, dass Sie in den letzten Wochen nicht mehr so engagiert bei der Arbeit sind. Gibt es dafür einen Grund? Wie kann ich Sie unterstützen und ermutigen, Ihre Motivation wiederzuerlangen?_

Dies ist die diplomatischste Art, auf einen Mitarbeiter zuzugehen, dessen Leistung nachgelassen hat. Behalten Sie in der folgenden Unterhaltung einen einfühlsamen Tonfall bei und üben Sie sich im aktiven Zuhören, um das Problem zu erkennen ursache des Problems .

Beispiel #5

Ihre Forschung und projektmanagement _Fähigkeiten sind bewundernswert. Dennoch glaube ich, dass es für Sie von Vorteil wäre, an Ihren Fähigkeiten zur Zusammenarbeit zu arbeiten, um Ihr Potenzial zu maximieren

Dieses Feedback erkennt die vorhandenen Fähigkeiten Ihres Mitarbeiters an und weist ihn behutsam auf Bereiche hin, in denen er sich verbessern könnte.

Beispiel #6

mir ist aufgefallen, dass Sie im letzten Monat ein paar Termine nicht einhalten konnten. Da dies Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen hat, würde ich Sie gerne fragen, was passiert ist und ob es ein Problem gibt, an dem wir arbeiten sollten. Lassen Sie mich wissen, wie ich Ihnen helfen kann

Das Feedback spricht das fragwürdige Zeitmanagement Ihres Mitarbeiters auf unterstützende Art und Weise an, was möglicherweise dazu beiträgt, einige Probleme aufzudecken prozess-Engpässe innerhalb des Teams.

Beispiel #7

ihr Analysebericht enthält eine ganze Reihe von Fehlern. Fehler gehören zu jeder Arbeit, aber ich denke, es ist wichtig, sie zuzugeben und sicherzustellen, dass wir sie in Zukunft nicht wiederholen. Ich würde gerne wissen, was falsch gelaufen ist, damit die anderen Mitglieder des Teams aus diesem Schluckauf lernen können._

Dies ist ein effektiver Weg, um die Fehler eines Mitarbeiters anzusprechen und eine für-das-große-Gute Wendung hinzuzufügen.

Beispiel #8

wir müssen über Ihr Verhalten beim Team Meeting letzte Woche sprechen. Es steht Ihnen zwar frei, Ihre Meinungen und Einstellungen leidenschaftlich zu äußern, aber Unhöflichkeit werden wir nicht dulden. Nächstes Mal finden Sie bitte einen angemesseneren Weg, um Ihre Meinungsverschiedenheiten mit anderen zu äußern._

Dieses Feedback zeigt das problematische Verhalten Ihres Mitarbeiters auf, bekräftigt die Werte des Unternehmens und bringt zum Ausdruck, dass Sie eine respektlose Haltung nicht tolerieren.

Beispiel #9

ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, und ich schätze Ihren Aufwand, aber Sie haben im letzten Monat mehrere wichtige Aufgaben vernachlässigt. Um sicherzustellen, dass Ihnen nichts durch die Lappen geht, empfehle ich Ihnen, Listen, Apps oder andere praktische Tools zu verwenden, um Ihre Aufgaben zu notieren und den Überblick zu behalten

Hier sprechen Sie das Fehlen einer bestimmten Fähigkeit des Mitarbeiters an, und da Sie konkrete Lösungen anbieten, wirkt das Ganze ausgereift und unterstützend.

Beispiel #10

es ist jetzt zwei Monate her, dass Sie hier angefangen haben zu arbeiten, und ich denke, Sie haben sich gut eingelebt. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist Ihre mangelnde Teilnahme an Meetings. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Meinung zu sagen - wir legen Wert auf Ihre Meinung und möchten Ihre Gedanken hören

Dieses ermutigende Feedback kann neuen Mitarbeitern helfen, sich am neuen Arbeitsplatz einzuleben und sich nicht unsichtbar zu fühlen.

Effektive Mitarbeiter-Feedback-Zyklen mit ClickUp durchführen

Viele Vorgesetzte ziehen es vor, Mitarbeiterfeedback in persönlichen Meetings zu geben. Diese Meetings sind jedoch für entfernte oder große Teams möglicherweise nicht praktikabel. Oder Sie haben nicht genug Zeit, um individuelle Meetings zu planen.

Wenn Sie eine bereichernde Feedback-Kultur schaffen wollen, ist ein all-in-one produktivitätsplattform wie ClickUp kann ein Lebensretter sein. Sie bietet Funktionen, die den gesamten Feedback-Prozess unterstützen und helfen, die Leistung der Mitarbeiter im Laufe der Zeit zu verbessern! 💝

Dokumentieren Sie Ihr Feedback mit ClickUp Docs

Nutzen Sie ClickUp Docs, um Ihren Mitarbeitern Feedback in schriftlicher Form zu geben

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern Schriftliches Feedback geben wollen, gibt es keine bessere Möglichkeit als ClickUp Dokumente ! Mit diesem Feature können Sie Dokumente erstellen, bearbeiten, freigeben und speichern, einschließlich Mitarbeiter-Feedback und leistungsbeurteilungen .

Da ClickUp Docs die Bearbeitung in Echtzeit unterstützt, können Sie relevante Manager zu Ihrem Feedback-Dokument hinzufügen und gemeinsam eine umfassende Übersicht über die Leistung eines Mitarbeiters erstellen. Jede Person erhält einen Cursor mit ihrem Namen darüber, so dass der Flow der Meinungen transparent ist.

Dank der beeindruckenden Anpassungsmöglichkeiten können Sie Ihren Dokumenten Bilder und Dateien hinzufügen, Tabellen und Listen erstellen und Ihre Dokumente sogar mit Workflows verbinden, um umfassende Berichterstellungen zu erstellen. Vielleicht möchten Sie ordner erstellen zur Zentralisierung des Mitarbeiterfeedbacks nach Workspace oder Abteilung.

Sobald Sie das Dokument abgeschlossen haben, geben Sie es für Ihren Mitarbeiter frei oder speichern es als Referenz für die jährliche Leistungsbeurteilung.

Schreiben Sie taktvolles Feedback mit ClickUp AI

Verwenden Sie die KI schreibassistent in ClickUp, um Mitarbeiter-Feedback zu generieren, Ideen zu sammeln, E-Mails zu verfassen und vieles mehr

Ist es zeitaufwändig, ein formelles Mitarbeiter-Feedback zu schreiben? Kein Problem! ClickUp AI kommt zur Rettung! 🦸

ClickUp AI ist ein KI-basierter Schreibassistent, der in ClickUp lebt und Inhalte generieren kann wie projekt Pläne , E-Mails, meeting-Agenden , Präsentationen und Testpläne mit einfachen Aufforderungen.

Das Tool kann den Tag retten, wenn Sie Schwierigkeiten haben, den richtigen Ton für Ihr Feedback zu treffen. Bitten Sie ClickUp AI um:

Überprüfen und Anpassen des Tons Ihres konstruktiven Feedbacks

Korrigieren Sie Grammatik und Struktur für mehr Klarheit

Fassen Sie vergangene Berichterstellungen zusammen, um beim Schreiben des Feedbacks schnell einen Kontext zu haben

Generieren Sie gut formatiertes Feedback auf der Grundlage von vorgegebenen Gesprächspunkten

Nutzen Sie informelles Feedback mit der ClickUp Chat-Ansicht

Fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Space zusammen, ohne zwischen verschiedenen Softwareprogrammen zu wechseln

Feedback muss nicht immer formell sein. Wenn die Unternehmenskultur es zulässt, können Sie beiläufige Feedback-Unterhaltungen mit Ihren Mitarbeitern über den Chat führen. Verwenden Sie in solchen Fällen die ClickUp Chat-Ansicht .

In dieser Ansicht können Sie mit Ihren Mitarbeitern in Echtzeit kommunizieren und Arbeitsabläufe über Threads verwalten, ohne zwischen verschiedenen Apps und Plattformen zu wechseln. Wählen Sie die Person(en), mit der/denen Sie chatten möchten, und geben Sie einfach ein informelles Feedback ein. Dabei kann es sich um einen leichten Text zur Aufmunterung oder eine nette Erinnerung an die Behebung eines Problems handeln. Fügen Sie Bilder, Videos und sogar Kalkulationstabellen hinzu, um weitere Details zu liefern.

Neben der Vereinfachung der Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern können Sie in der ClickUp Chat-Ansicht Folgendes zuweisen action Elemente in die Unterhaltung einbringen und die Phase der Nachbereitung des Feedbacks einstellen.

Fügen Sie Mitglieder Ihres Teams zu Ihren Unterhaltungen hinzu, indem Sie sie einfach mit @ erwähnen, und entdecken Sie neue Dimensionen der zusammenarbeit in Echtzeit und transparente kommunikation am Arbeitsplatz .

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare gesehen werden, indem Sie den Benutzern Kommentare direkt in Aufgaben zuweisen und eine schnelle Ansicht der zugewiesenen Kommentare in einer Checkliste erhalten

Wenn Sie einem Mitarbeiter ein schnelles Feedback geben wollen, sind ClickUp-Kommentare genau das Richtige für Sie! Angenommen, ein Mitglied Ihres Teams hat bei einer bestimmten Aufgabe hervorragende Arbeit geleistet und Sie möchten es dafür loben - alles, was Sie dazu erledigen müssen, ist, der Aufgabe einen ClickUp-Kommentar zuzuweisen, die Person zu erwähnen, der Sie das Feedback geben möchten, und etwas zu schreiben wie: Hervorragende Arbeit!

Du kannst Emojis hinzufügen, wenn sie für dein Team arbeiten. 😇

Eine weitere bemerkenswerte Funktion ist die Prüfung Feature in ClickUp ist ideal für die Überprüfung von Dateien wie PNG, GIF, JPEG, WEBP, Video und PDF.

Einfache Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Rückmeldungen zu Dateien mit den Funktionen für Anmerkungen, Korrekturen und Kommentare in ClickUp 3.0

ClickUp-Vorlagen zur Zeitersparnis

Sie möchten Ihren Mitarbeitern ein umfassendes Feedback geben, haben aber nicht genug Zeit, um es von Grund auf neu zu schreiben? ClickUp Vorlagen unterstützen Sie dabei! 🦸

Es gibt 1.000+ Vorlagen mit vorgefertigten Abschnitten, die Ihnen helfen, Zeit zu sparen, Abläufe zu standardisieren und Ihren Mitgliedern im Team wertvolle Anregungen zu geben. Für Mitarbeiter-Feedback empfehlen wir vorlagen für Leistungsbeurteilungen -finden Sie verschiedene Möglichkeiten, die Leistung und die Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter zu dokumentieren. Zum Beispiel die ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage bietet ein farbenfrohes Layout, um die Stimmung bei Neueinstellungen zu überprüfen.

Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage, um künftige Check-ins mit neuen Mitarbeitern zu planen

Profitieren Sie von ClickUp Integrationen

Sie arbeiten aus der Ferne, wollen aber kein schriftliches Mitarbeiter-Feedback geben? Dann werden Sie die Tatsache lieben, dass ClickUp mit über 1.000 Plattformen integriert werden kann , einschließlich Apps für Video Meetings wie Zoom .

Starten Sie ein Zoom Meeting direkt von ClickUp aus, um mit Ihren Teammitgliedern live zu chatten. Nach dem Meeting können Sie die Aufzeichnungslinks in Ihren Aufgaben anzeigen, um eine Zusammenfassung zu erstellen und Infos zu zentralisieren.

Feedback erhalten mit ClickUp

Feedback ist eine Zwei-Wege-Straße. Neben dem Feedback Ihrer Mitarbeiter sollten Sie sie auch dazu ermutigen, ihre Meinung über die Arbeit in Ihrem Unternehmen zu äußern. Der Input der Mitarbeiter hilft Ihnen, die Ansichten Ihres Teams zu verstehen, Probleme am Arbeitsplatz zu erkennen, ein gesundes und angenehmes Arbeitsumfeld zu fördern und Ihre Führungsqualitäten zu verbessern.

Sie können mit Ihren Mitarbeitern Feedback austauschen, indem Sie einige der oben erwähnten Optionen wie ClickUp Dokumente und Kommentare nutzen. Aber es gibt auch hervorragende Tools, die sich für diese Situationen eignen ClickUp Formulare und vorlagen für Feedback-Formulare .

Erstellen Sie detaillierte Formulare in ClickUp 3.0 mit Drag-and-Drop-Funktionen zum Einfügen von Feldern und Hinzufügen einer bedingten Logik, um besseres Feedback zu sammeln

Benutzen Sie benutzerdefinierte Formulare und verteilen Sie diese an Ihre Mitglieder im Team für Umfragen zum Mitarbeiterengagement. Die Erstellung eines Formulars ist denkbar einfach - wählen Sie aus verschiedenen Aufgaben und Benutzerdefinierte Felder auf der linken Seite des Bildschirms, um die perfekte Kombination zu erstellen. Dank des Drag-and-Drop-Designs können Sie hochwertige Formulare im Handumdrehen erstellen.

Schicken Sie das fertige Formular an Ihr Team und bitten Sie sie, es auszufüllen. ClickUp analysiert sofort die gesammelten Antworten und wandelt sie in verfolgbare Aufgaben um. 🥳

Learn how to mit Mitarbeitern in Kontakt treten mit Meetings auf Übersprungsebene !

Beispiele für Mitarbeiter-Feedback mit ClickUp umsetzen

Die aufgelisteten Beispiele für Mitarbeiterfeedback sollen Ihnen helfen, sich auf verschiedene Kommunikationsszenarien im Workspace vorzubereiten.

Wenn Sie Unterstützung bei der Bereitstellung und Handhabung von Feedback benötigen, kann ClickUp Ihnen dabei behilflich sein. 🤝

Mit seinen KI-gesteuerten Features können Sie eine klare Kommunikation, Transparenz und Zusammenarbeit in Ihrem Team fördern und die Arbeit aller Mitarbeiter im Blick behalten. Anmeldung für ClickUp noch heute kostenlos an und optimieren Sie Ihren Feedback-Prozess. 💗