15 kostenlose Vorlagen für Mitarbeiterbeurteilungen (plus Tipps)

Abgesehen davon, dass sie dazu beitragen, das Engagement, die Motivation und die Eigeninitiative der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten, sind Beurteilungen ideal, um umsetzbares Feedback zu sammeln und realistische Projektziele zu setzen . Auf diese Weise zeigen Sie ihnen, dass Sie ihnen Aufmerksamkeit schenken und sich für ihre Entwicklung interessieren. Ganz zu schweigen davon, dass es ihnen helfen kann zu verstehen wo sie sich verbessern müssen und ihnen die dafür erforderlichen Instrumente an die Hand geben.

Aber wir verstehen, dass der Gedanke an die Durchführung von Beurteilungen für alle Ihre Mitarbeiter ein wenig überwältigend sein könnte, aber keine Sorge, es ist nicht so schwer, wie es scheint. Tatsächlich kann die Verwendung einer Vorlage den Prozess in Ihrem Unternehmen viel einfacher und einheitlicher machen.

Hier finden Sie 15 kostenlose Vorlagen für Mitarbeitergespräche, die Sie als Ausgangspunkt für die Erstellung Ihres eigenen Programms verwenden können. Werfen Sie einen Blick auf diese Vorlagen und nutzen Sie sie, um einen ansprechenden und effektiven Beurteilungsprozess mit Ihrem Team durchzuführen!

Was ist eine Vorlage für ein Mitarbeitergespräch?

Mit einer Vorlage für eine Leistungsbeurteilung wird die Leistung eines Mitarbeiters formell bewertet. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen eines Mitarbeiters zu ermitteln, umsetzbares Feedback zu geben und klare Ziele für die Selbstverbesserung festzulegen.

In der Vergangenheit war die jährliche Leistungsbeurteilung für die meisten Unternehmen die gängige Beurteilungsmethode. Allerdings, 92 % der Mitarbeiter wünschen sich mehr als einmal im Jahr ein ausführliches Feedback von ihren Vorgesetzten.

Außerdem können jährliche Beurteilungen ungerecht sein, da die Produktivität eines Mitarbeiters mehrmals im Jahr schwankt. Was für sie jetzt gut ist, kann in sechs Monaten schon wieder anders sein.

Das Gute daran ist, dass es inzwischen alternative Methoden der Leistungsbewertung gibt. Sie können zum Beispiel eine vierteljährliche, halbjährliche oder rollenbasierte Beurteilung durchführen. Der Beurteilungszeitraum kann von Unternehmen zu Unternehmen variieren - Sie müssen den besten Ansatz für Ihr Unternehmen ermitteln.

Wichtig ist, dass Sie das Beste aus Ihren Mitarbeitern herausholen, indem Sie die Beurteilungen nutzen, um ihnen erreichbare Ziele zu setzen.

Was gehört in eine Vorlage für ein Mitarbeitergespräch?

Eine Vorlage für eine Leistungsbeurteilung sollte eine Reihe von Details über den Mitarbeiter und eine standardisierte Bewertungsskala für die Beurteilung enthalten:

Selbstbeurteilung

Qualität der Arbeit

Arbeitsmoral

Erreichte Ziele

Und andere Schlüsselkennzahlen, die Aufschluss über ihre Arbeitsleistung geben

Eine Studie des Harvard Business Review stellte fest, dass "nur 15 % der weiblichen und 24 % der männlichen Manager Vertrauen in den Leistungsbewertungsprozess haben, während die meisten ihn als subjektiv und höchst zweideutig ansehen"

Darüber hinaus sollten Vorlagen für die Leistungsbeurteilung eine wirksame Kommunikation zwischen Führungskräften und ihren direkten Mitarbeitern erleichtern und sie dazu ermutigen, gemeinsam individuelle und gemeinsame Ziele festzulegen und den Prozess für alle Mitarbeiter einheitlich und fair zu gestalten.

Was ist in einer Vorlage für ein Mitarbeitergespräch zu vermeiden?

Neben den notwendigen Elementen gibt es einige Dinge, die Sie bei der Erstellung einer Vorlage für ein Mitarbeitergespräch vermeiden sollten. Dazu gehören:

Vage oder unklare Formulierungen, die zu Fehlinterpretationen führen könnten.

Zu viele zu bewertende Kategorien oder Messgrößen, die den Beurteilungsprozess erdrückend und zeitaufwändig machen könnten.

Persönliche Meinungen oder Vorurteile, die die Objektivität der Beurteilung beeinträchtigen können.

Mangel an Spezifität oder messbaren Zielen für Verbesserungen.

Wenn Sie diese Elemente vermeiden, können Sie eine faire und effektive Vorlage für die Leistungsbeurteilung erstellen, von der sowohl der Mitarbeiter als auch das Unternehmen als Ganzes profitieren.

15 kostenlose Vorlagen für Mitarbeitergespräche

Während die meisten Vorlagen für Leistungsbeurteilungen ideal für vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Leistungsbeurteilungen sind, sind andere Vorlagen hilfreich für mitarbeitereinführung , die Straffung der Karrierewege und die Kompetenzentwicklung.

Werfen Sie einen Blick auf die einzelnen Punkte und sehen Sie, wie Sie sie zur Verbesserung Ihres Leistungsbeurteilungsprozesses nutzen können!

1. ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

Beurteilen Sie die Arbeitsleistung, geben Sie Feedback und skizzieren Sie Verbesserungsmaßnahmen mit dieser Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Häufigkeit der Überprüfung: Vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich

Wenn Sie nach einer einfachen Vorlage für eine Leistungsbeurteilung suchen, die es Ihnen und Ihren mitarbeiter die Beurteilungsnotizen vergleichen können dann ist dies genau das Richtige für Sie!

Diese Dokumentvorlage in ClickUp enthält Abschnitte, in denen sowohl Vorgesetzte als auch direkte Mitarbeiter ihr Arbeitsverständnis, ihre beruflichen Fähigkeiten, ihre Entwicklung, ihre Leistung, ihre Erfolge usw. kommentieren können.

Außerdem enthält sie software zur Leistungsbewertung funktionen wie Leistungsbewertungscodes wie unbefriedigend, mäßig, gut, ausgezeichnet und nicht zutreffend, die Ihnen bei der Erstellung einer Bewertungsskala helfen.

Die Website ClickUp-Vorlage zur Leistungsbewertung gliedert die Aufgaben und Ergebnisse nach Prioritäten und bietet Raum für Feedback. Wenn Sie also nach einer Vorlage für eine Leistungsbeurteilung suchen, die die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter angemessen bewertet, umsetzbares Feedback liefert und klare Ziele für die Selbstverbesserung setzt, dann sollten Sie sich für diese Option entscheiden. Vorlage für Leistungsbeurteilung herunterladen

2. ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung mit Korrekturmaßnahmen

Die ClickUp-Vorlage für den Korrekturmaßnahmenplan hilft bei der Organisation schwieriger Diskussionen und Gesprächspunkte mit Ihrem Team

Überprüfungshäufigkeit: Monatlich oder vierteljährlich

Diese Vorlage eignet sich für Führungskräfte, die nach einer alternativen Methode suchen, um das Verhalten oder die Leistung eines Mitarbeiters am Arbeitsplatz zu verbessern. Die Vorlage enthält sechs Hauptthemen: Verbesserungsbereiche, Probleme und deren Ursachen, mögliche Lösungen, Erfolgsmessung, Aufgabeninhaber und Zeitplan.

Betrachten Sie dies als einen schrittweisen Plan zur Leistungsverbesserung, der Ihrem Mitarbeiter hilft, die Leistungserwartungen zu erfüllen. Die ClickUp-Vorlage für einen Korrekturmaßnahmenplan hilft dabei, Raum für Abhilfemaßnahmen zu schaffen und bietet ein visuell ansprechendes Whiteboard, auf dem Sie alle relevanten Informationen aufzeichnen und die Maßnahmen in konkreten Schritten verfolgen können. Vorlage für einen Korrekturmaßnahmenplan herunterladen

3. ClickUp Formular für Mitarbeiterbewertung Vorlage

Erfassen Sie auf einfache Weise Informationen und Antworten mit dieser einfachen Formularvorlage

Überprüfungshäufigkeit: Wöchentlich oder zweimonatlich

Dieses einfache ClickUp-Formular hilft Ihnen, die Leistung Ihrer Mitarbeiter auf der Grundlage der Stellenbezeichnung und -beschreibung zu bewerten. Dies ist ideal für festlegung von Wochenzielen oder die Durchführung von zweimonatlichen Beurteilungen, bei denen nicht viele Details eingegeben werden müssen.

Die Website ClickUp Mitarbeiterbeurteilungsformular Vorlage enthält diese benutzerdefinierten Felder, darunter erhaltene Auszeichnungen und Meilensteine, insgesamt geleistete Stunden, Stellenbezeichnung, verbesserungswürdige Bereiche, gute Zusammenarbeit mit einem Team, technische Fähigkeiten, Bewertungsdatum, ausstehende Aufgaben, die Anzahl der erledigten Aufgaben und Kommunikationsfähigkeiten. Vorlage für ein Mitarbeiterbeurteilungsformular herunterladen

4. ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage

Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage, um künftige Check-ins mit neuen Mitarbeitern zu planen

Überprüfungshäufigkeit: Nach einem, zwei und drei Monaten

Die ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage eignet sich hervorragend für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die Erstellung von Plänen für die berufliche Entwicklung von Anfang an.

Da eine vollständige Leistungsbeurteilung für Neueinstellungen nicht ideal ist, können Manager den 30-60-90-Ansatz wählen nach dem ersten, zweiten und dritten Monat zu überprüfen und zu bewerten, ob die Leistung des neuen Mitarbeiters den Erwartungen am Arbeitsplatz entspricht.

Verwenden Sie diese Vorlage, um auf ein Onboarding-Board, einen Onboarding-Plan, einen Onboarding-Fortschritt, einen Kalender, einen Chat und einen Abschnitt mit Referenzen zuzugreifen.

Dieser Ansatz und diese Vorlage können Ihnen dabei helfen zu verstehen, ob neue Mitarbeiter ihre Schwerpunkte, Prioritäten und Erwartungen angepasst haben und ob weitere Schulungen oder andere Maßnahmen erforderlich sind, um sie an ihre Rolle zu gewöhnen. Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan herunterladen

5. ClickUp Karriereweg Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage für den Karriereweg als Grundlage für Gespräche über die Mitarbeiterentwicklung in Leistungsbeurteilungen

Überprüfungshäufigkeit: Halbjährlich oder jährlich

Die Karriereweg-Vorlage ermöglicht es Ihnen, die Karriereerwartungen eines Mitarbeiters mit Ihrer Unternehmensvision abzugleichen. Mit dieser Vorlage können Sie endlose Karrierewege für einen Mitarbeiter auf einem digitalen Whiteboard visualisieren.

Betrachten Sie sie als eine " karriere-Mindmap ", mit der Sie verschiedene berufliche Entwicklungsszenarien für einen Mitarbeiter erstellen können.

Sie können mehrere Rahmen und Vorlagen verwenden, um Informationen über die Entwicklung, Karrieremöglichkeiten, Lernergebnisse und Vorteile zu verwalten. Die Vorlage bietet außerdem attraktive Visualisierungen wie intelligente Formatierungen, Farbthemen, Formen und Verbindungen. Karriereweg-Vorlage herunterladen

6. ClickUp Vorlage für Mitarbeiter & Manager 1-on-1

Verwenden Sie diese Vorlage für ein persönliches Gespräch, um Ihre Ziele schnell zu überprüfen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Überprüfungshäufigkeit: Wöchentlich

Wöchentliche 1:1-Gespräche zwischen Führungskräften und Mitarbeitern sind eine der besten Möglichkeiten, um den Kontakt zu halten und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Verwendung von ClickUp's Mitarbeiter & Manager 1-on-1 Vorlage können Sie ganz einfach wiederkehrende 1-on-1-Gespräche zwischen einem Mitarbeiter und seinem Vorgesetzten planen. So können Sie nicht nur sicherstellen, dass beide Parteien eine feste Zeit haben, um über den Fortschritt zu sprechen, sondern es hilft auch, alle Themen zu verfolgen, die der Manager und der Mitarbeiter besprechen möchten. Download 1-on-1-Berichtsvorlage

7. Microsoft Word Mitarbeiterbewertung Vorlage

Über Microsoft

Häufigkeit der Überprüfung: Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich

Diese Microsoft Word vorlage ermöglicht es Managern, das Leistungsniveau und die Lohnstruktur ihrer Mitarbeiter zu bewerten. Sie können die Vorlage nach Belieben anpassen und ein Bewertungssystem verwenden, um die Leistung eines Mitarbeiters zu beurteilen.

Das Bewertungssystem konzentriert sich auf Bereiche wie Verantwortlichkeit, Pünktlichkeit, Anwesenheit, Flexibilität, Erledigung von Aufgaben, Qualität der Arbeit, organisatorische Fähigkeiten, Vertraulichkeit, Konfliktlösung und Bereitschaft zur Weiterentwicklung von Fähigkeiten. Die Vorlage enthält 37 Schwerpunktbereiche, wobei Sie jederzeit einige hinzufügen oder entfernen können, um sie an die Bedürfnisse und die Struktur Ihres Unternehmens anzupassen.

Manager können den aktuellen Stundenlohn im Abschnitt "Lohnüberprüfung" einsehen und auf der Grundlage der Gesamtleistungsbewertung einen neuen Lohn empfehlen. Wenn Sie die Löhne leistungsschwacher Mitarbeiter kürzen oder Leistungsträger belohnen möchten, ist diese Vorlage ideal für Sie. Vorlage für Mitarbeiterbeurteilung herunterladen

8. Excel Projektleistungsbericht Vorlage

Über Microsoft

Überprüfungshäufigkeit: Halbjährlich oder jährlich

Sie können dies verwenden Excel-Vorlage um die Leistung von Projekten mit hoher Priorität innerhalb der Organisation zu untersuchen. Diese Vorlage ist besonders wichtig, da Sie mit den Buchhaltungs- oder Finanzabteilungen zusammenarbeiten können, um die Effizienz bestimmter Organisationsprogramme zu ermitteln. Einige wichtige Bereiche sind die Verwendung des Budgets, die tatsächlichen Kosten der beteiligten Posten, Kosten- und Terminabweichungen.

Mit dieser Vorlage können Sie sicher sein, dass die Ressourcen des Unternehmens wie erwartet genutzt werden. Die Leistungsberichterstattung ist wichtig, da sie die Erfassung von Projektdaten und deren anschließende Verwendung zur Kommunikation des Fortschritts beinhaltet.

Manager können Vorlagen für Projektleistungsberichte verwenden, um zu analysieren, wie die Mitarbeiter zum Erfolg oder Misserfolg des Projekts beigetragen haben. Vorlage für Projektleistungsbericht herunterladen

9. Someka Excel Vorlage für den jährlichen Leistungsbericht

Über Someka

Häufigkeit der Überprüfung: Jährlich

Die Excel-Vorlage für die jährliche Leistungsbeurteilung enthält auch ein Bewertungssystem, mit dem Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter beurteilen können. Auf der ersten Registerkarte der Vorlage können die Manager die grundlegenden Informationen und den Hintergrund der Mitarbeiter eingeben. Auf der nächsten Registerkarte finden Sie ein Leistungsbewertungssystem: Sie können die Leistung eines Mitarbeiters in einem bestimmten Bereich als schlecht, zufriedenstellend oder nicht zufriedenstellend bewerten. Sie können jedoch nur einen einzigen Leistungsfaktor unter jeder der drei Bewertungsmetriken bewerten.

Insgesamt ist die Excel-Vorlage für die jährliche Leistungsbeurteilung einfach auszufüllen, professionell gestaltet und druckfertig. Sie müssen sie auch nicht auf Ihrem Mac- oder Windows-System installieren.

Darüber hinaus können Sie das Bewertungssystem und die Messgrößen nach Ihren Wünschen anpassen. Download Vorlage für jährliche Leistungsbeurteilung

10. Google Sheets Ziele & Ergebnisse Leistungsüberprüfung Vorlage

über Google Sheets

Häufigkeit der Überprüfung: Jährlich

Die Google Sheets Die Vorlage für die Ziel- und Ergebnisbeurteilung kombiniert einen Bereich für die Selbstbeurteilung der Mitarbeiter mit einem Abschnitt für die Beurteilung durch den Vorgesetzten. Mit dieser Vorlage können Unternehmen bewerten, ob die Mitarbeiter die vorgegebenen Ziele und Vorgaben erreicht haben. Es gibt sogar Raum für Manager, um zu prüfen, wie gut das Verhalten eines Mitarbeiters mit den Werten des Unternehmens übereinstimmt.

Das Besondere an dieser Vorlage ist, dass die Mitarbeiter ihre Leistungsbewertung schriftlich abgeben müssen, damit sie sie erhalten. Auf diese Weise kann es keine Voreingenommenheit geben, da die Mitarbeiter Ihre Kommentare überprüfen können, bevor sie ihre Unterschrift am Ende anbringen.

Dank des benutzerfreundlichen Formats ist es für die Mitarbeiter auch weniger schwierig, die Gedankengänge der Manager zu verstehen, die zu den Leistungsbewertungen geführt haben. Es ist auch leicht zu erkennen, was sie tun können, um die Ziele und Vorgaben im kommenden Jahr zu erreichen. Download Google Sheets Zielsetzung und Ergebnisse Tempate

11. PeopleGoal Google Sheets Mitarbeiterkompetenz Leistungsbeurteilung

Über PeopleGoal

Überprüfungshäufigkeit: Jährlich

Während sich die Google Sheets-Vorlage Ziele und Ergebnisse Leistungsbeurteilung auf die jährliche Leistung der Mitarbeiter und deren Übereinstimmung mit den Unternehmenswerten konzentriert, bewertet diese Vorlage ihre Kernkompetenzen. Die Vorlage nutzt die organisatorische Seniorität, indem sie die Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Jobrollen einstuft, und ist ideal für hierarchische Organisationen.

Für jede Funktion gibt es eine Liste der Kernkompetenzen, eine Bewertungsleiste, eine Gewichtungsleiste und ein Kommentarfeld. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel ein Analyst ist, können Sie sich auf Kompetenzen wie technische Fähigkeiten und teamkommunikation . So erhalten Sie einen Überblick über mögliche Verbesserungsbereiche.

Die fünf Gewichtungen lauten Top-Performer, übertrifft die Erwartungen, erfüllt die Erwartungen, muss verbessert werden und liegt deutlich unter den Erwartungen. Sie sind jedoch nicht auf die obige Bewertungsskala festgelegt. Sie können die Gewichtung der Kompetenzen nach Belieben anpassen, je nachdem, was für Ihr Unternehmen entscheidend ist. Vorlage für die Leistungsbeurteilung von Kompetenzen herunterladen

12. GooDocs Google Docs Vorlage für Leistungsbeurteilung

Über GooDocs

Häufigkeit der Überprüfung: Vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich

Mit dieser einfachen, einseitigen Vorlage für die Leistungsbeurteilung können Sie die Gesamtleistung eines Mitarbeiters, die erreichten Ziele, die verbesserungswürdigen Bereiche und die zentralen Werte kommentieren.

Betrachten Sie es als ein komprimiertes Formular für die Leistungsbeurteilung, das alle wichtigen Bereiche berücksichtigt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Wenn Sie ein Kleinunternehmer sind, dann ist diese Vorlage ideal für Ihr Unternehmen.

Neben der einfach auszufüllenden Formatierung ist die Google Docs-Vorlage für die Leistungsbewertung auch optisch ansprechend. Eine Mischung aus grauen und violetten Farben unterstreicht die Schönheit des Layouts. Sie können das Dokument zusätzlich nach Ihren Bedürfnissen und Vorlieben bearbeiten und kostenlos ausdrucken. Download Vorlage für Leistungsbeurteilung

13. Template.net Microsoft Word Restaurant Mitarbeiter Leistungsbeurteilung Formular Vorlage

Über Template.net

Häufigkeit der Überprüfung: Vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich

Diese Bewertungsvorlage ist ideal für die Beurteilung der Leistung von Restaurantmitarbeitern. Sie konzentriert sich darauf, die Leistungen der Mitarbeiter und mögliche Verbesserungsbereiche hervorzuheben. Das Bewertungssystem umfasst fünf Kriterien: hervorragend, überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich und _sehr schlecht.

In der Vorlage werden auch zwei Bewertungen nebeneinander gestellt: die Selbstbewertung des Mitarbeiters und die Bewertung durch den Vorgesetzten. Es werden Bewertungen für bestimmte Kompetenzen wie Kreativität, Ehrlichkeit und Arbeitsmoral abgegeben. Auf der zweiten Seite können Sie vermerken, ob die vorgegebenen Ziele erreicht wurden, was mit den Bewertungen im ersten Abschnitt übereinstimmen sollte.

Da es sich um ein herunterladbares Word-Dokument handelt, können Sie die Tabellen, das Bewertungssystem und die Kernkompetenzen jederzeit an die Bedürfnisse Ihrer Organisation anpassen. Download Vorlage für Leistungsbeurteilung von Restaurantmitarbeitern

14. Microsoft Word Vorlage für Mitarbeiterentwicklung

Über Template.net

Überprüfungshäufigkeit: Jährlich

Diese Vorlage für die jährliche Leistungsbeurteilung ist ein sechsseitiges Dokument, das dabei hilft, Informationen für die Erstellung von individuellen Entwicklungsplänen (IDP) der Mitarbeiter zu sammeln. Ziel ist es, jeden Mitarbeiter bei seiner persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Die Vorlage bietet eine Blaupause, an der sich Manager bei der Erstellung dieser Entwicklungspläne orientieren können, indem sie auf die wichtigsten Bereiche eingehen. Download Vorlage für Mitarbeiterentwicklung

15. Template.net Vorlage für Mitarbeiterbeurteilung

Über Template.net

Überprüfungshäufigkeit: Halbjährlich und jährlich

Das letzte Beispiel in unserer Liste von 15 kostenlosen Vorlagen für Mitarbeitergespräche ist dieses Dokument für Mitarbeitergespräche, das alle wichtigen Voraussetzungen auf einer einzigen Seite abdeckt. Die Vorlage enthält vier Hauptbereiche für die Beurteilung: Mitarbeiterinformationen, Leistungsbewertung, Entwicklungsmöglichkeiten und Kommentare des Beurteilers.

Der Abschnitt zur Leistungsbewertung konzentriert sich auf Kernkompetenzen wie Zusammenarbeit, Enthusiasmus, Einstellung, Pünktlichkeit, Fachwissen und Kommunikationsfähigkeiten.

Unabhängig von Ihrem Unternehmen oder Ihrer Branche können Sie dieses komprimierte Dokument an Ihre Bedürfnisse anpassen. Es liegt außerdem in den Formaten Google Docs und Microsoft Word vor, so dass Sie es nach Belieben bearbeiten oder ausdrucken können. Vorlage für die Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern

Arten von Mitarbeiterbeurteilungen und -bewertungen

Um diese Vorlagen optimal nutzen zu können, ist es wichtig, die verschiedenen Arten von Leistungsbeurteilungen zu kennen. Hier sind einige gängige Arten und ihre Beschreibungen:

1. Jährliche Leistungsbeurteilungen

Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um jährliche Beurteilungen, die einmal im Jahr stattfinden. Sie bewerten die Gesamtleistung eines Mitarbeiters im vergangenen Jahr und setzen Ziele für das kommende Jahr. Sie sind in der Regel formeller und detaillierter als andere Arten von Leistungsbeurteilungen.

2. Vierteljährliche Leistungsbeurteilungen

Diese Bewertungen finden alle drei bis sechs Monate statt und bieten eine häufigere Gelegenheit, die Fortschritte eines Mitarbeiters zu überprüfen. Sie können weniger formell sein als jährliche Beurteilungen, bieten aber dennoch die Möglichkeit, Ziele zu setzen und Entwicklungsgespräche zu führen.

3. Projektbezogene Leistungsbeurteilungen

Diese Beurteilungen konzentrieren sich auf die Leistung eines Mitarbeiters im Rahmen eines bestimmten Projekts oder einer bestimmten Aufgabe. Sie können am Ende eines Projekts oder während der gesamten Projektlaufzeit stattfinden.

4. Leistungsbeurteilung auf Probe

Diese Beurteilungen werden in der Regel bei neuen Mitarbeitern durchgeführt, um ihre Fortschritte während der Probezeit zu bewerten und festzustellen, ob sie fest angestellt werden sollen.

5. Leistungsbeurteilungen zur Selbsteinschätzung

Bei diesen Beurteilungen haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre eigene Leistung zu bewerten und ein Feedback über ihre eigenen Leistungen zu geben. Dies kann als Ausgangspunkt für Gespräche mit Vorgesetzten dienen.

Wie schreibt man eine Leistungsbeurteilung?

Vorlagen können zwar einen hilfreichen Rahmen für Leistungsbeurteilungen bieten, aber es ist auch wichtig zu wissen, wie man eine solche Beurteilung effektiv verfasst und durchführt. Hier sind einige Tipps:

Beginnen Sie mit positivem Feedback: Heben Sie zu Beginn der Beurteilung die Stärken und Leistungen des Mitarbeiters hervor.

Seien Sie spezifisch: Verwenden Sie konkrete Beispiele, um Ihre Bewertung der Leistung des Mitarbeiters zu untermauern. So vermeiden Sie Zweideutigkeiten und stellen sicher, dass das Feedback umsetzbar ist.

Konzentrieren Sie sich auf das Verhalten, nicht auf die Persönlichkeit: Es ist wichtig, sich auf die Handlungen und Verhaltensweisen eines Mitarbeiters zu konzentrieren, nicht auf seine Persönlichkeitsmerkmale. Dies trägt dazu bei, dass die Beurteilung objektiv und produktiv bleibt.

Setzen Sie klare Verbesserungsziele: Wenn es Bereiche gibt, in denen sich der Mitarbeiter verbessern kann, geben Sie ihm konkrete und erreichbare Ziele vor, auf die er hinarbeiten kann.

Bleiben Sie professionell: Es ist zwar wichtig, bei Leistungsbeurteilungen ehrlich und offen zu sein, aber es ist auch wichtig, einen professionellen Ton zu wahren und persönliche Angriffe zu vermeiden.

Hören Sie aktiv zu: Leistungsbeurteilungen sollten ein zweiseitiges Gespräch sein. Nehmen Sie sich die Zeit, sich die Sichtweise des Mitarbeiters anzuhören und auf seine Bedenken einzugehen.

Verbessern Sie Ihre Leistungsbeurteilungen mit Vorlagen

Feedback zu geben und zu erhalten ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Arbeitsplatzes. Es hilft uns zu wachsen, zu lernen und unsere Fähigkeiten zu verbessern. Es kann jedoch schwierig sein, zu wissen, wo man anfangen soll, was man einbeziehen soll und wie man den Prozess für alle Beteiligten interessanter gestalten kann.

Aus diesem Grund haben wir diese Bibliothek mit kostenlosen Vorlagen für Leistungsbeurteilungen zusammengestellt. Nutzen Sie diese 15 Vorlagen, um Ihre nächste Leistungsbeurteilung zu verbessern und ein effektives und ansprechendes Leistungsbeurteilungsprogramm zu erstellen, das Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern zum Erfolg verhilft.

