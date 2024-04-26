Vertikale vs. Laterale Karriereentwicklung: Definition und Vorteile

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Sie das Gefühl haben, Ihre Karriere laufe auf Autopilot. Auch wenn Sie gut in Ihrem Job sind, haben Sie oft das Gefühl, dass der Funke der Herausforderung oder des Wachstums fehlt.

Treten Sie aus Ihrer Komfortzone heraus. Fordern Sie sich selbst heraus, um in Ihrer Karriere zu wachsen - vertikal oder lateral.

Bei der vertikalen Karriereentwicklung geht es darum, die Karriereleiter zu erklimmen. In der Regel geht es dabei um einen Titelwechsel in eine neue Position mit mehr Verantwortung und Befugnissen.

Bei der lateralen oder horizontalen Karriereentwicklung geht es dagegen eher um die Erweiterung Ihrer Fähigkeiten, indem Sie innerhalb einer Organisation oder sogar in einem neuen Unternehmen seitwärts wechseln. Sie werden vielleicht nicht sofort befördert, aber Sie sammeln wertvolle Erfahrungen.

Und jetzt kommt der spannende Teil: Diese Wege schließen sich nicht gegenseitig aus! Sie können vertikale und horizontale Karriereschritte nutzen, um sich ein abgerundetes Qualifikationsprofil aufzubauen. Ein Quereinstieg bietet wertvolle Erfahrungen und Fachkenntnisse, die Ihre Bereitschaft für vertikales Wachstum erhöhen

Vertikale vs. laterale Karriereentwicklung: Für welche Variante sollten Sie sich entscheiden? Lassen Sie uns das Was und Warum jedes Ansatzes verstehen. Indem Sie die einzigartigen Vorteile der beiden Vorgehensweisen erkunden, können Sie diejenige wählen, die Ihren Karrierezielen entspricht und Sie für zukünftigen Erfolg positioniert.

Vertikale Karriereentwicklung verstehen

Vertikales Karrierewachstum ist der traditionelle Aufstieg innerhalb eines bestimmten Feldes oder einer bestimmten Branche. Sie machen Fortschritte durch Beförderungen in Positionen mit größerer Verantwortung, mehr Befugnissen und in der Regel auch einer Gehaltserhöhung.

Durch vertikales Wachstum können Sie von Positionen auf der Einstiegsebene, in denen Sie als einzelner Mitwirkender tätig sind, in Führungspositionen aufsteigen, in denen Sie neue Aufgaben übernehmen und die Arbeit anderer beaufsichtigen.

Pros

Klare Progression: Bei vertikalen Karriereschritten ist der Weg, der vor Ihnen liegt, oft klar definiert. Sie wissen, was Sie anstreben, was die Einstellung von Zielen und die Nachverfolgung Ihrer beruflichen Entwicklung erleichtert

Bei vertikalen Karriereschritten ist der Weg, der vor Ihnen liegt, oft klar definiert. Sie wissen, was Sie anstreben, was die Einstellung von Zielen und die Nachverfolgung Ihrer beruflichen Entwicklung erleichtert Spezialisierung der Fähigkeiten: Vertikale Karriereschritte ermöglichen es Ihnen, Ihr Fachwissen in einem bestimmten Bereich zu vertiefen. Sie werden zum Ansprechpartner in Ihrer Nische, was zu mehr Anerkennung und Chancen führt

Vertikale Karriereschritte ermöglichen es Ihnen, Ihr Fachwissen in einem bestimmten Bereich zu vertiefen. Sie werden zum Ansprechpartner in Ihrer Nische, was zu mehr Anerkennung und Chancen führt Entwicklung von Führungsqualitäten: Ein vertikaler Karriereschritt ermöglicht es Ihnen, Ihre Managementfähigkeiten zu verbessern, Selbstvertrauen aufzubauen und ein Vorbild für andere zu werden

Ein vertikaler Karriereschritt ermöglicht es Ihnen, Ihre Managementfähigkeiten zu verbessern, Selbstvertrauen aufzubauen und ein Vorbild für andere zu werden Größerer Einfluss: Durch einen vertikalen Wechsel können Sie die Richtung Ihres Teams formen und größere Projekte beeinflussen

Durch einen vertikalen Wechsel können Sie die Richtung Ihres Teams formen und größere Projekte beeinflussen Finanzielle Belohnungen: Aktionen gehen in der Regel mit einer Gehaltserhöhung einher, was Ihre finanzielle Sicherheit erhöht

Nachteile

Druck und Stress: Mehr Verantwortung bedeutet höhere Erwartungen und möglicherweise mehr Stress. Die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben ist entscheidend, um ein Burnout zu vermeiden

Mehr Verantwortung bedeutet höhere Erwartungen und möglicherweise mehr Stress. Die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben ist entscheidend, um ein Burnout zu vermeiden Begrenztes Engagement: Der vertikale Aufstieg auf der Karriereleiter kann Ihr Engagement für verschiedene Aspekte Ihrer Branche limitieren. Sie könnten sich hoch spezialisieren, aber es fehlt Ihnen an breiterer Erfahrung

Der vertikale Aufstieg auf der Karriereleiter kann Ihr Engagement für verschiedene Aspekte Ihrer Branche limitieren. Sie könnten sich hoch spezialisieren, aber es fehlt Ihnen an breiterer Erfahrung Wettbewerb: Je höher Sie aufsteigen, desto weniger Positionen gibt es, was den Wettbewerb verschärft

Je höher Sie aufsteigen, desto weniger Positionen gibt es, was den Wettbewerb verschärft Risiko der Stagnation: Wenn es in Ihrem Unternehmen oder Feld nur begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten gibt, könnten Sie auf ein Karriereplateau stoßen und sich in Ihrer derzeitigen Rolle festgefahren fühlen

Hier sind einige Möglichkeiten, den vertikalen Karriereweg zu maximieren:

Gelöschtberufliche Ziele: Definieren Sie, wohin Sie in Ihrer Karriere gehen wollen. Ganz gleich, ob Sie eine bestimmte Rolle in derselben Abteilung anstreben oder bestimmte Fähigkeiten beherrschen, eine klare Zielsetzung wird Ihr Handeln leiten Holen Sie sich Feedback und Mentoren: Holen Sie sich regelmäßig Feedback von Kollegen, Managern oder Mentoren, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und Ihre Fortschritte in einem Diagramm darzustellen Lernen Sie kontinuierlich: Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie in kontinuierliches Lernen und die Entwicklung Ihrer Fähigkeiten investieren. Besuchen Sie Workshops, lassen Sie sich zertifizieren oder belegen Sie relevante Kurse, um Ihr Fachwissen zu erweitern. Erwägen Sie die Verwendung vonsoftware zur Verwaltung von Fähigkeiten zur Nachverfolgung Ihres Fortschritts bei der Aneignung neuer Fähigkeiten, die für Ihre vertikalen Wachstumsziele relevant sind Verwalteneffektiv: Bauen Sie starke berufliche Beziehungen innerhalb und außerhalb Ihrer Organisation auf. Dies wird Ihnen Türen zu neuen Möglichkeiten und Einsichten öffnen Flexibel bleiben: Klare Ansichtihre Karrierekarte und seien Sie offen für unerwartete Gelegenheiten. Manchmal können Quereinstiege das vertikale Wachstum ergänzen und wertvolle Erfahrungen und Perspektiven bieten

Schauen wir uns nun die Vor- und Nachteile eines Quereinstiegs an und wie Sie ihn optimal nutzen können.

Quereinstieg (horizontales) Karrierewachstum verstehen

Bei der horizontalen Karriereentwicklung geht es um die Erweiterung von Fähigkeiten und Erfahrungen durch den Wechsel zwischen verschiedenen Rollen, Abteilungen oder Branchen, ohne vertikal die hierarchische Unternehmensleiter zu erklimmen.

Der Schlüssel liegt darin, neue Erfahrungen zu sammeln und die eigene Wissensbasis zu erweitern, ohne unbedingt eine Beförderung anzustreben (auch wenn das vielleicht bald geschieht!).

Pros

Diversifizierte Fähigkeiten: Ein beruflicher Fortschritt mit horizontalem Wachstum ermöglicht es Ihnen, einen breiten Bereich an Wissen zu erwerben, was Sie zu einem vielseitigeren und anpassungsfähigeren Fachmann macht

Ein beruflicher Fortschritt mit horizontalem Wachstum ermöglicht es Ihnen, einen breiten Bereich an Wissen zu erwerben, was Sie zu einem vielseitigeren und anpassungsfähigeren Fachmann macht Gesteigerte Kreativität: Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen kann zu neuen Ideen und Lösungen führen, die Kreativität anregen und die berufliche Entwicklung beschleunigen

Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen kann zu neuen Ideen und Lösungen führen, die Kreativität anregen und die berufliche Entwicklung beschleunigen Erweiterung des Netzwerks: Das Meeting mit neuen Kollegen und der Aufbau von Beziehungen können Türen zu zukünftigen Möglichkeiten öffnen

Das Meeting mit neuen Kollegen und der Aufbau von Beziehungen können Türen zu zukünftigen Möglichkeiten öffnen Flexibilität: Laterale Versetzungen bieten die Möglichkeit, neue Zinsen zu erkunden oder die Karriere neu auszurichten, ohne unbedingt bei Null anfangen zu müssen

Nachteile

Herausforderungen beim Übergang: Die Anpassung an eine neue Rolle oder Branche kann anfangs eine Herausforderung sein und erfordert Zeit und Aufwand, um sich anzupassen und zu übertreffen

Die Anpassung an eine neue Rolle oder Branche kann anfangs eine Herausforderung sein und erfordert Zeit und Aufwand, um sich anzupassen und zu übertreffen Verlust der Dynamik: Horizontale Wechsel können manchmal Ihren Aufstieg auf der Karriereleiter verzögern. Es geht vielmehr darum, sich auf lange Sicht ein umfassendes Qualifikationsprofil aufzubauen

Horizontale Wechsel können manchmal Ihren Aufstieg auf der Karriereleiter verzögern. Es geht vielmehr darum, sich auf lange Sicht ein umfassendes Qualifikationsprofil aufzubauen Ungewisser Weg: Die langfristigen Auswirkungen auf Ihre Karriere sind möglicherweise nicht sofort klar

So können Sie Ihre Karriere als Quereinsteiger optimieren:

Setzen Sie sich klare Ziele: Definieren Sie, was Sie mit einem Quereinstieg erreichen wollen. Ganz gleich, ob es darum geht, bestimmte Fähigkeiten zu erwerben oder neue Möglichkeiten zu erkunden - klare Ziele helfen Ihnen, eine bessere Entscheidung zu treffen Bauen Sie Netzwerke auf: Bauen Sie ein starkes Netzwerk innerhalb und außerhalb Ihres Unternehmens auf, um potenzielle Quereinstiegsmöglichkeiten zu entdecken. Nehmen Sie an Veranstaltungen der Branche teil, knüpfen Sie Verbindungen zu Fachleuten in verschiedenen Feldern und bleiben Sie neugierig auf mögliche Wege Holen Sie sich Feedback und Mentoren: Sprechen Sie mit Mentoren oder Kollegen, die Erfahrung mit Quereinsteigern haben. Deren Einblicke und Ratschläge können Ihnen helfen, Herausforderungen zu bewältigen und fundierte Entscheidungen zu treffen Akzeptieren Sie Lernmöglichkeiten: Betrachten Sie jeden Quereinstieg als Chance, zu lernen und zu wachsen. Seien Sie offen dafür, sich neue Fähigkeiten anzueignen, Herausforderungen zu meistern und Ihren Horizont zu erweitern. Erwägen Sie die Verwendung von tools für das Projektmanagement um Ihren Workload beim Übergang in eine neue Rolle oder Branche zu organisieren und im Griff zu behalten Bleiben Sie geduldig und ausdauernd: Vertrauen Sie auf den Prozess; ein beruflicher Quereinstieg bringt nicht immer sofortige Ergebnisse. Bleiben Sie geduldig und ausdauernd, und gehen Sie weiter vorwärts. Jede Erfahrung trägt zu Ihrer Reise bei und stärkt Ihr Fachwissen

Ob Quereinsteiger oder Quereinsteiger, eine erfolgreiche Karriere erfordert eine klare Zielsetzung und die Flexibilität, sich auf neue Rollen einzulassen.

Die Bedeutung von Zielsetzung und Anpassungsfähigkeit für die berufliche Entwicklung

Zielstrebigkeit und Anpassungsfähigkeit sind entscheidend, um Ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben. Die Zielsetzung gibt Ihrer Karriere eine Richtung, während die Anpassungsfähigkeit Ihnen hilft, sich auf der Reise zurechtzufinden. Diese beiden Faktoren können den Unterschied ausmachen, welchen Karriereweg Sie wählen und wie erfolgreich Sie sein werden.

Wie Zielsetzung die berufliche Ausrichtung beeinflusst

Kennen Sie das befriedigende Gefühl, wenn Sie etwas zu erledigen haben, bei dem es einfach Klick macht? Das ist die Essenz der Zielsetzung. Es ist der innere Antrieb, das "Warum" hinter dem, was Sie zu erledigen haben.

Mit einem klar definierten Ziel neigen Sie dazu, Entscheidungen zu treffen, die mit Ihren Werten und Leidenschaften übereinstimmen und Sie auf einen Weg führen, der Ihnen letztendlich langfristige Zufriedenheit bringt.

Ein klares Ziel gibt Ihnen das Selbstvertrauen, Entscheidungen zu treffen, die Motivation, weiterzumachen, und folglich eine sinnvollere und erfüllendere Karriere.

Die Rolle der Anpassungsfähigkeit bei der vertikalen und lateralen Karriereentwicklung

Die Welt der Arbeit ist dynamisch. Neue Technologien tauchen auf, Branchen entwickeln sich weiter, und Unternehmen werden umstrukturiert. Bei der Anpassungsfähigkeit geht es nicht nur darum, mit der Zeit zu gehen; sie ermöglicht es Ihnen, in einem sich ständig verändernden Umfeld erfolgreich zu sein.

Vertikales Wachstum: Wenn Sie auf der Karriereleiter aufsteigen, werden Sie mit neuen Herausforderungen und Verantwortlichkeiten konfrontiert. Wenn Sie anpassungsfähig sind, können Sie diese Herausforderungen mit Zuversicht annehmen. Nutzen Sie die Weiterbildungsmöglichkeiten, um kontinuierlich zu lernen, in neue Rollen hineinzuwachsen und sich an unterschiedliche Anforderungen anzupassen gewohnheiten bei der Arbeit und Führungsstile.

Seitliches Wachstum: Bei der Erkundung verschiedener Wege bringt jede neue Rolle oder Branche ihre eigenen Herausforderungen und Chancen mit sich. Eine schnelle und effektive Anpassung kann Ihnen helfen, in diesen unterschiedlichen Umgebungen erfolgreich zu sein, neue tools zu beherrschen, sich in ein neues Team zu integrieren und kreative Lösungen in ungewohntem Terrain zu finden.

Neben diesen Faktoren kann sich auch Ihr Arbeitsumfeld erheblich auf Ihre berufliche Entwicklung auswirken. Lassen Sie uns sehen, wie.

Evaluierung Ihres beruflichen Umfelds

Die Arbeitskultur Ihres Unternehmens, die Art Ihres Teams und die Beziehungen zu Ihren Kollegen, Untergebenen und Vorgesetzten können Ihren idealen Karrierepfad erheblich formen.

Die Bedeutung des Arbeitsumfelds für die Karriereentwicklung verstehen

Wenn Sie einen Großteil Ihrer wachen Zeit bei der Arbeit verbringen, ist es nicht verwunderlich, dass Ihr Umfeld Ihre berufliche Laufbahn stark beeinflussen kann. Ob Sie von unterstützenden Kollegen umgeben sind, ständigen Veränderungen ausgesetzt sind oder sich in einer strukturierten Einstellung wohlfühlen - all diese Faktoren spielen eine Rolle, wenn Sie Ihre Karriereoptionen in Betracht ziehen.

Bestimmung der Eignung von vertikaler oder horizontaler Karriereentwicklung auf der Grundlage Ihres Umfelds

Bei der Entscheidung zwischen horizontaler und vertikaler Karriereentwicklung kann Ihr Umfeld eine Orientierungshilfe sein. Wenn Sie dessen Einfluss verstehen und Ihre Ziele und Werte einschätzen, können Sie entscheiden, ob ein horizontaler Karriereschritt oder eine vertikale Karriereentwicklung der richtige Weg für Sie ist.

Vertikales Wachstum: Wenn Ihr Unternehmen einen klaren Weg für Beförderungen bietet, konzentriert sich auf talentmanagement und Möglichkeiten für die Entwicklung von Führungskräften und Mentoren bietet, dann könnte ein vertikaler Aufstieg die perfekte Lösung sein. Das gilt besonders, wenn Sie sich nach mehr Verantwortung und einer Führungsrolle sehnen.

Seitliches Wachstum: Wenn Ihr Unternehmen die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, das Erlernen neuer Fähigkeiten und eine selbstbestimmter Arbeitsstil , dann kann ein horizontaler Aufstieg für Sie von Vorteil sein. Indem Ihr Unternehmen eine Kultur der Offenheit schafft, um interne Arbeitsplatzwechsel zu unterstützen, kann es Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und neue Bereiche innerhalb des Unternehmens zu erkunden.

Wenn Ihr Unternehmen diese Möglichkeiten nicht bietet, können Ihnen diese Hinweise helfen, die potenziellen Hindernisse für Ihre berufliche Entwicklung zu erkennen:

Begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten: Beförderungen sind selten, und es gibt keinen klaren Weg zum Aufstieg

Beförderungen sind selten, und es gibt keinen klaren Weg zum Aufstieg Stagnierende Fähigkeiten: Sie haben das Gefühl, ständig dieselben Aufgaben zu erledigen, ohne die Möglichkeit, Neues zu lernen

Sie haben das Gefühl, ständig dieselben Aufgaben zu erledigen, ohne die Möglichkeit, Neues zu lernen Giftige Kultur: Niedrige Moral, schlechte Kommunikation und mangelnder Support können es schwierig machen, sich auf Ihre beruflichen Ziele zu konzentrieren

Lassen Sie uns nun in den Prozess der Einstellung für die vertikale und laterale Karriereentwicklung eintauchen.

Einstellung von Zielen für die berufliche Entwicklung

Nachdem Sie sich auf die Zukunft eingestellt haben, ist der nächste wichtige Schritt zu wissen, wo Sie anfangen sollen. Ganz gleich, ob Sie aufsteigen oder neue Horizonte erkunden wollen, die Einstellung klarer Ziele wird Ihnen den Weg zum Erfolg weisen.

Entpacken der Zieleinstellung für vertikale und laterale Karriereentwicklung

Bevor Sie ins Detail gehen, ist ein wenig Selbstreflexion der Schlüssel. Überlegen Sie, was Sie motiviert. Machen Sie sich klar, ob Sie sich nach Führungspositionen und der damit verbundenen Verantwortung sehnen oder ob Sie eher daran interessiert sind, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Vertikales Wachstum

Angenommen, Sie legen Wert auf eine Führungsposition und mehr Verantwortung. In diesem Fall könnten Ihre Ziele darin bestehen, bestimmte Managementfähigkeiten zu erlernen, Projekte zu übernehmen, die Ihr Führungspotenzial unter Beweis stellen, und mehr zu leisten als bisher ihre Ziele im Projektmanagement oder die Erlangung von Zertifizierungen, die für höherrangige Rollen relevant sind.

Erwägen Sie den Einsatz eines effektiven app zur Nachverfolgung von Zielen um Ihre Reise nahtlos zu gestalten.

Seitliches Wachstum

Zu einem horizontalen Sprung gehört die Entwicklung und Umsetzung einer einzigartigen Strategie, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern und sich in neue Gebiete vorzuwagen.

Zu den Zielen kann es gehören, neue Fähigkeiten in angrenzenden Feldern Ihrer Branche zu erwerben oder Ihr berufliches Netzwerk zu erweitern, indem Sie Kontakt zu Kollegen in verschiedenen Abteilungen oder Unternehmen aufnehmen, die Sie interessieren.

Sie können auch neue Softwareprogramme erlernen, Kurse in ergänzenden Bereichen belegen oder nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen suchen.

Vertikales Wachstum: Während Sie die Karriereleiter erklimmen, werden Sie mit neuen Herausforderungen und Verantwortlichkeiten konfrontiert. Wenn Sie anpassungsfähig sind, können Sie diese Herausforderungen mit Zuversicht annehmen. Nutzen Sie Weiterbildungsmöglichkeiten, um kontinuierlich zu lernen, in neue Rollen hineinzuwachsen und sich an neue Gegebenheiten anzupassen gewohnheiten bei der Arbeit und Führungsstile.

Seitliches Wachstum: Bei der Erkundung verschiedener Wege bringt jede neue Rolle oder Branche ihre eigenen Herausforderungen und Chancen mit sich. Eine schnelle und effektive Anpassung kann Ihnen helfen, in diesen unterschiedlichen Umgebungen erfolgreich zu sein, neue tools zu beherrschen, sich in ein neues Team zu integrieren und kreative Lösungen in ungewohntem Terrain zu finden.

ClickUp Ziele

kann ein leistungsfähiges Tool sein, um Ihre Karriereziele zu kartieren und zu erreichen.

Packen Sie zunächst Ihre Ziele aus. Legen Sie für vertikales Wachstum Einzelziele für den Erwerb von Fähigkeiten fest, die für die höhere Position erforderlich sind. Verwenden Sie die "Aufgabenziele" von ClickUp, um Aufgaben wie die Teilnahme an Online-Kursen oder Mentorenprogrammen mit Ihrem Ziel zu verknüpfen.

Visualisieren Sie mit ClickUp Goals den prozentualen Fortschritt über mehrere Ziele hinweg in einer Ansicht

Ähnlich verhält es sich mit dem lateralen Wachstum: Ermitteln Sie die gewünschten Fähigkeiten und setzen Sie messbare Einzelziele. Sie können "Nummern-Ziele" verwenden, um fertiggestellte Zertifizierungen nachzuverfolgen, oder "Wahr/Falsch-Ziele", um die Teilnahme an relevanten Workshops zu bestätigen.

ClickUp fördert auch die effektive Einstellung von Zielen durch eine klare Organisation und Nachverfolgung des Fortschritts. Legen Sie "Ordner" an, um Ihre Entwicklungsziele zu kategorisieren, z. B. "Management-Fähigkeiten" oder "Datenanalyse".

Legen Sie außerdem innerhalb jedes Ordners Fristen und Meilensteine fest, indem Sie die ClickUp-Features "Ziele" und "Fortschritts-Roll-up" verwenden. Auf diese Weise können Sie den Fortschritt bei verschiedenen Zielen visualisieren und auf Ihrem Weg zum beruflichen Aufstieg motiviert bleiben.

Entscheidung, welcher Karriereweg der richtige für Sie ist

Der ideale Karriereweg ist eine einzigartige Mischung, die mit Ihren Zielen, Fähigkeiten und Wünschen übereinstimmt.

Hier sind einige Schlüssel-Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Ihre langfristige Vision: Der Schlüssel zur Wahl des richtigen Weges liegt darin, Ihre langfristigen beruflichen Ziele zu verstehen. Vielleicht sehnen Sie sich nach Führungsrollen und dem Nervenkitzel, ein Team zu leiten. Oder vielleicht macht es Ihnen Freude, ständig zu lernen und neue Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen zu erwerben

Der Schlüssel zur Wahl des richtigen Weges liegt darin, Ihre langfristigen beruflichen Ziele zu verstehen. Vielleicht sehnen Sie sich nach Führungsrollen und dem Nervenkitzel, ein Team zu leiten. Oder vielleicht macht es Ihnen Freude, ständig zu lernen und neue Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen zu erwerben Betrachten Sie Ihre Fähigkeiten und Stärken: Wenn Sie sich auf Ihre einzigartigen Stärken besinnen, können Sie feststellen, worin Sie von Natur aus gut sind. Überlegen Sie, wie sich diese Stärken mit den Anforderungen und Ansprüchen verschiedener Karrierewege vereinbaren lassen. Überlegen Sie auch, welche Fähigkeiten Sie entwickeln möchten und wie jeder Weg zu Ihrem Wachstum beitragen kann. Während sich vertikales Wachstum auf die Verbesserung von Managementfähigkeiten konzentriert, können Quereinsteiger ihr technisches Fachwissen erweitern

Wenn Sie sich auf Ihre einzigartigen Stärken besinnen, können Sie feststellen, worin Sie von Natur aus gut sind. Überlegen Sie, wie sich diese Stärken mit den Anforderungen und Ansprüchen verschiedener Karrierewege vereinbaren lassen. Überlegen Sie auch, welche Fähigkeiten Sie entwickeln möchten und wie jeder Weg zu Ihrem Wachstum beitragen kann. Während sich vertikales Wachstum auf die Verbesserung von Managementfähigkeiten konzentriert, können Quereinsteiger ihr technisches Fachwissen erweitern Arbeitsumfeld: Denken Sie daran, dass die Kultur Ihres Unternehmens eine große Rolle spielt. Finden Sie heraus, ob Ihr Arbeitgeber Aktionen und die Entwicklung von Führungskräften unterstützt. Diese Offenheit für interne Stellenwechsel und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit wird sich positiv auf Ihre berufliche Entwicklung auswirken

Hier finden Sie einige Empfehlungen für die Entscheidung zwischen vertikaler und lateraler Karriereentwicklung:

Machen Sie sich einen hybriden Ansatz zu eigen: Die erfüllendsten Karrieren beinhalten oft eine Mischung aus vertikalen und lateralen Schritten. Nutzen Sie vertikales Wachstum, um die Karriereleiter zu erklimmen und Führungserfahrung zu sammeln. Nutzen Sie Quereinstiege, um sich neue Fähigkeiten anzueignen und Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten

Die erfüllendsten Karrieren beinhalten oft eine Mischung aus vertikalen und lateralen Schritten. Nutzen Sie vertikales Wachstum, um die Karriereleiter zu erklimmen und Führungserfahrung zu sammeln. Nutzen Sie Quereinstiege, um sich neue Fähigkeiten anzueignen und Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten Konzentrieren Sie sich auf kontinuierliches Lernen: Priorisieren Sie lebenslanges Lernen, unabhängig von Ihrem gewählten Weg. Nehmen Sie an Kursen teil, besuchen Sie Workshops, lernen Sie von Ihren Kollegen und halten Sie sich über Branchentrends auf dem Laufenden

Mit ClickUp's Projektmanagement können Sie das Gesamtbild visualisieren, um den Umfang zu bestimmen und für das Wesentliche zu planen ClickUp's Projektmanagement plattform von ClickUp kann ein leistungsfähiges tool sein, um Ihre Karrieresuche und -entwicklung zu verwalten. So geht's:

Planen und Prioritäten setzen : Setzen Sie sich Ziele für das Erlernen neuer Fähigkeiten oder den Erwerb von Zertifizierungen. ClickUp hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu erstellen, Fortschritte zu verfolgen und sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren

: Setzen Sie sich Ziele für das Erlernen neuer Fähigkeiten oder den Erwerb von Zertifizierungen. ClickUp hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu erstellen, Fortschritte zu verfolgen und sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren Kompetenzentwicklung und Lernmanagement : Verwenden Sie ClickUp Dokumente und Listen, um verstreute Lernressourcen wie Artikel, Tutorials und Online-Kurse in einem Hub zu organisieren. Automatisieren Sie Erinnerungen, um Sitzungen zu planen und Ihren Fortschritt nachzuverfolgen

: Verwenden Sie ClickUp Dokumente und Listen, um verstreute Lernressourcen wie Artikel, Tutorials und Online-Kurse in einem Hub zu organisieren. Automatisieren Sie Erinnerungen, um Sitzungen zu planen und Ihren Fortschritt nachzuverfolgen Karrieremöglichkeiten ausloten: Verbessern Sie Ihre Jobsuche, indem Sie in Dokumenten Informationen und Referenzen zu interessanten Stellen, Kontakten und vielem mehr zusammenstellen. Erstellen Sie separate Listen für verschiedene Felder und Organisationen, die Sie in Betracht ziehen

ClickUp Features zur Verbesserung Ihrer Reise

Künstliche Intelligenz: Verwenden Sie ClickUp Gehirn um automatisierte Aufgaben auf der Grundlage von Notizen zu erstellen, Schlüsselpunkte aus Artikeln zusammenzufassen und Ihre Informationsbeschaffung zu organisieren

Nutzen Sie ClickUp Brain KI Knowledge ManagerTM, um sofortige Antworten und Erkenntnisse aus Ihren Notizen, Artikeln und mehr zu erhalten

Anpassbare Ansichten und Dashboards: Erstellen Sie personalisierte ClickUp Dashboards um Ihren Fortschritt in Bezug auf Ihre beruflichen Ziele und Lernziele zu visualisieren

Erstellen Sie personalisierte ClickUp Dashboards um Ihren Fortschritt in Bezug auf Ihre beruflichen Ziele und Lernziele zu visualisieren Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit den von Ihnen bereits verwendeten Projektmanagement-Tools und Cloud-Speicher-Plattformen, um alle Ihre Ressourcen zu zentralisieren

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für den Karriereweg, um einen vertikalen oder horizontalen Karriereschritt zu planen und nachzuverfolgen

Schließlich, schauen Sie sich an

ClickUp's Vorlage für den Karriereweg

! Dieses praktische tool hilft Ihnen, Ihren idealen Karriereweg zu visualisieren, Schlüssel-Meilensteine zu identifizieren und Ihren Fortschritt auf dem Weg zu Ihrer Traumkarriere zu verfolgen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status für Aufgaben, wie z. B. "Bewerben Sie sich auf eine Position" oder "Nehmen Sie an einem Informationsgespräch teil" für einen Quereinstieg. Sie können auch benutzerdefinierte Felder verwenden, um verschiedene Karrierewege (vertikal oder lateral) und die dafür erforderlichen Fähigkeiten zu kategorisieren. Auf diese Weise können Sie sich einen Überblick über die Schritte verschaffen, die zum Erreichen Ihrer gewünschten Position erforderlich sind.

Mit ClickUp können Sie verschiedene Ansichten der gleichen Vorlage öffnen. Die Ansicht "Start Here" zeigt Ihnen Ihre aktuelle Rolle und Ihre Aufgaben. Die Ansicht "Whiteboard" hilft Ihnen, den Fortschritt auf dem Weg zu Ihrem angestrebten Karriereschritt (vertikal oder lateral) gezielt zu messen. Diese visuelle Trennung hilft Ihnen beim Brainstorming und beim Planen der spezifischen Maßnahmen für Ihren gewählten Weg.

Insgesamt bietet die ClickUp Vorlage für den Karriereweg einen Rahmen für:

Strategisch planen : Indem Sie die Schritte auf dem Weg zu Ihrem Ziel skizzieren, können Sie einen Fahrplan für den Erfolg erstellen

: Indem Sie die Schritte auf dem Weg zu Ihrem Ziel skizzieren, können Sie einen Fahrplan für den Erfolg erstellen Organisiert bleiben : Ein zentraler Speicherort, an dem Sie Ihre Fortschritte und Ziele nachverfolgen können, hilft Ihnen, sich zu konzentrieren

: Ein zentraler Speicherort, an dem Sie Ihre Fortschritte und Ziele nachverfolgen können, hilft Ihnen, sich zu konzentrieren Effektiv kommunizieren: Wenn Ihr Unternehmen Gespräche über Ihre berufliche Entwicklung fördert, kann diese Vorlage dazu dienen, mit Ihrem Vorgesetzten über Ihre Wünsche zu sprechen

Sie können die Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen, egal ob Sie eine Beförderung planen oder in eine andere Abteilung wechseln.

Machen Sie ClickUp zu Ihrem professionellen Wachstumsmanager

Sowohl vertikale als auch laterale Karriereschritte bieten Vorteile. Es gibt jedoch keine Einheitsgröße, die für alle passt. Welcher Weg für Sie der beste ist, hängt davon ab, wie Sie sich Ihren Weg vorstellen.

Ein Quereinstieg kann die einfachste und effektivste Option sein, um in eine andere Nische zu wechseln. Wenn Sie mit Ihrem derzeitigen Karriereweg zufrieden sind, können Sie sich auf vertikale Möglichkeiten konzentrieren, um weiterzukommen.

Unabhängig davon, ob Sie sich für einen vertikalen, einen lateralen oder einen gemischten Ansatz entscheiden, das Wichtigste ist, dass Sie einen Traumjob finden, um in Ihrer Karriere erfüllt und glücklich zu sein. Der Schlüssel liegt darin, Ihren Zielen treu zu bleiben, offen für neue Möglichkeiten zu sein und bei jedem Schritt zu wachsen.

Karriereplanung ist zwar spannend, kann sich aber auch überwältigend anfühlen. Ein Wachstumspartner wie ClickUp kann Ihnen helfen, organisiert zu bleiben, Ihre Ziele nahtlos zu verfolgen, Ihr Lernen zu managen und sich auf das Erreichen Ihrer Ambitionen zu konzentrieren. Anmeldung für ClickUp

und machen Sie sich auf den Weg zu Ihrer Traumkarriere.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist der Unterschied zwischen lateralem Wachstum und vertikalem Wachstum?

Beim lateralen Wachstum geht es um den Wechsel zwischen verschiedenen Rollen oder Branchen, während sich das vertikale Wachstum auf das Erklimmen der hierarchischen Leiter innerhalb eines bestimmten Feldes oder Unternehmens konzentriert.

2. Worin besteht der Unterschied zwischen vertikaler und horizontaler Karriereentwicklung?

Bei der vertikalen Karriereentwicklung geht es darum, innerhalb eines Feldes hierarchisch aufzusteigen, während die horizontale Entwicklung die Diversifizierung von Fähigkeiten und Erfahrungen in verschiedenen Rollen oder Branchen beinhaltet.

3. Was ist ein Beispiel für laterales Wachstum?

Ein Beispiel für einen Quereinstieg wäre der Wechsel einer Marketingfachkraft in eine Rolle in der Geschäftsentwicklung innerhalb desselben Unternehmens.