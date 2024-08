Mehr als 90 % der Art Directors und CEOs arbeiten in ihrem eigenen Tempo - das sind weitere Top-Jobs für einen selbstbestimmten Arbeitsstil

Es ist das Begehrteste, was ein Arbeitsplatz heute bieten kann - die Möglichkeit, überall und jederzeit Arbeit zu verrichten.

Zahlreiche Umfragen unter Arbeitnehmern, die durchgeführt wurden, seit die Pandemie die Arbeitgeber dazu gezwungen hat, sich auf Remote-Arbeit zu verlegen, bestätigen dies. In einer Umfrage, die Citrix im Rahmen seines Plans durchgeführt hat, um zu ermitteln, wie die Zukunft der Arbeit im Jahr 2035 für so genannte Wissensarbeiter aussehen wird, 88 % der Arbeitnehmer gaben an, dass sie abschließende Flexibilität anstreben.

2022 nutzen Daten des Bureau of Labor Statistics haben wir hier bei ClickUp die 15 besten Berufe für Arbeit im eigenen Tempo ermittelt. Die Berufe sind nach dem Anteil der Arbeitnehmer geordnet, die angeben, dass ihr Workload selbstbestimmt ist, und sind die Top-Jobs von mehr als 150 Berufen mit verfügbaren Daten.

Nur etwa 17 % der zivilen Arbeitnehmer im ganzen Land gaben an, dass sie das Tempo ihres Workloads selbst bestimmen können, so die BLS-Daten. Aus den BLS-Daten geht auch hervor, dass Arbeitnehmer in Führungsrollen die größte Flexibilität angeben.

Es überrascht vielleicht nicht, dass Geschäftsführer an der Spitze der Positionen stehen, die nach eigenen Angaben die meisten selbstbestimmten Arbeitsplätze haben. Wenn Sie an der Spitze eines Unternehmens das Sagen haben, wird Ihr Arbeitstag wahrscheinlich nicht von jemandem überwacht, der Ihnen über die Schulter schaut.

Was für einfache Wissensarbeiter vielleicht noch interessanter ist, ist die Tatsache, dass ein großer Teil der Manager für Öffentlichkeitsarbeit und der Mitarbeiter im Notfallmanagement eine ähnlich gute Kontrolle über ihren Zeitplan angeben - und das, obwohl sie in Berufen arbeiten, in denen sie oft auf Krisen reagieren müssen.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, ob sich Ihre eigene Rolle in den Berichten derjenigen widerspiegelt, die die meiste Flexibilität bei ihrer Arbeit angeben.

15. Marketing-Manager

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 76.2%

: 76.2% Gesamtbeschäftigung bundesweit : 278.690 (1,98 von 1.000 Arbeitsplätzen)

: 278.690 (1,98 von 1.000 Arbeitsplätzen) Medianes Jahresgehalt: $135.030 ($64,92 pro Stunde)

Ein Marketing-Manager beaufsichtigt Teams, die planen und verteilen marketing-Kampagnen die Menschen davon überzeugen, die Produkte oder Dienstleistungen ihres Unternehmens zu kaufen. Das Aufkommen des digitalen Marketings und der Automatisierung hat es der Branche ermöglicht, zu ungeraden Zeiten zu arbeiten und Kampagnen im Voraus einzustellen.

14. Manager für Vergütungen und Sozialleistungen

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 77.6%

: 77.6% Gesamtbeschäftigung bundesweit : 15.330 (0,11 pro 1.000 Arbeitsplätze)

: 15.330 (0,11 pro 1.000 Arbeitsplätze) Medianes Jahresgehalt: $127.530 ($61,31 pro Stunde)

Gehalts- und Leistungsmanager sind Personalfachleute, die mit Gesundheitsplänen und externen Anbietern zusammenarbeiten, um die Mitarbeiter pünktlich zu bezahlen und ihnen attraktive Leistungen zu bieten. Ganze Software-Suiten, die Aspekte dieser Tätigkeit automatisieren, wie Workday, Gusto und Paycom, haben den US-Arbeitgebermarkt erfolgreich gesättigt.

13. Manager für Computer- und Informationssysteme

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 78.1%

: 78.1% Gesamte landesweite Beschäftigung : 485.190 (3,44 pro 1.000 Arbeitsplätze)

: 485.190 (3,44 pro 1.000 Arbeitsplätze) Medianer Jahreslohn: $159.010 ($76,45 pro Stunde)

Manager für Computer- und Informationssysteme arbeiten als Übersetzer zwischen den technisch versierten Computeringenieuren innerhalb eines Unternehmens und den weniger technisch versierten Führungskräften im Geschäft. Sie untersuchen Optionen für Investitionsentscheidungen in neue Technologien und helfen den verschiedenen Interessengruppen des Unternehmens, erfolgreich über komplexe Probleme zu kommunizieren.

12. Archivare

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 78.4%

: 78.4% Gesamte bundesweite Beschäftigung : 6.120 (0,04 von 1.000 Arbeitsplätzen)

: 6.120 (0,04 von 1.000 Arbeitsplätzen) Medianes Jahresgehalt: $60.050 ($28,87 pro Stunde)

Archivare arbeiten sowohl in privaten als auch in öffentlichen Einrichtungen und sammeln und dokumentieren wertvolle Informationen, bevor sie sie für eine spätere Verwendung effizient aufbewahren. Es handelt sich dabei nicht um leitende Positionen und die Bezahlung ist geringer als bei anderen Rollen, bei denen die Arbeitnehmer nach eigenen Angaben in ihrem eigenen Tempo arbeiten können.

11. Manager für Ausbildung und Entwicklung

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 78.7%

: 78.7% Gesamte landesweite Beschäftigung : 35.830 (0,25 von 1.000 Arbeitsplätzen)

: 35.830 (0,25 von 1.000 Arbeitsplätzen) Medianes Jahresgehalt: 120.130 $ (57,76 $ pro Stunde)

Ausbildungs- und Entwicklungsmanager helfen ihren Kollegen, neue Fähigkeiten zu erlernen und alte zu verbessern. Es handelt sich um wichtige Positionen in modernen Unternehmen, die in den letzten Jahren zahlreiche Neueinstellungen vorgenommen haben, da die Arbeitnehmer auf der Suche nach neuen Fähigkeiten sind und sich verbessern wollen.

10. Lehrkräfte für Politikwissenschaft, postsekundär

Prozent der Befragten, die angeben, ihre Arbeit im eigenen Tempo zu erledigen : 79.1%

: 79.1% Gesamtbeschäftigung bundesweit : 14.060 (0,10 von 1.000 Arbeitsplätzen)

: 14.060 (0,10 von 1.000 Arbeitsplätzen) Jahresdurchschnittsverdienst: 81.980 $ (Stundensatz nicht verfügbar)

Einige wenige Rollen im Lehrerberuf, darunter Lehrkräfte für Politikwissenschaft an Hochschulen und Universitäten, berichten über ein hohes Maß an selbstbestimmter Arbeit. Sie gehören zu den am schlechtesten bezahlten Berufen in dieser Kohorte mit selbstbestimmter Arbeit. Auch die Rollen von Politiklehrern sind seltener als die von Fachleuten für Computer- und Informationssystemmanagement oder Marketingmanagern.

9. Kuratoren

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 79.4%

: 79.4% Gesamte landesweite Beschäftigung : 11.030 (0,08 von 1.000 Arbeitsplätzen)

: 11.030 (0,08 von 1.000 Arbeitsplätzen) Medianes Jahresgehalt: 60.110 Dollar (28,90 Dollar pro Stunde)

Kuratoren arbeiten an der Beschaffung und Präsentation von Kunstwerken und anderen wichtigen Objekten für Organisationen. Sie können in einem Kunst- oder Geschichtsmuseum arbeiten und sind keine Führungskräfte.

8. Naturwissenschaftliche Manager

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie sich ihre Arbeit selbst einteilen : 80.6%

: 80.6% Gesamte landesweite Beschäftigung : 74.760 (0,53 pro 1.000 Arbeitsplätze)

: 74.760 (0,53 pro 1.000 Arbeitsplätze) Medianes Jahresgehalt: $137.900 ($66,30 pro Stunde)

Naturwissenschaftliche Manager sind die Vorgesetzten, die die Arbeit von Wissenschaftlern beaufsichtigen. Sie helfen den Arbeitnehmern bei der Forschung und dem Testen von Theorien.

7. Leiter des Notfallmanagements

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 80.9%

: 80.9% Gesamtbeschäftigung bundesweit : 10.320 (0,07 von 1.000 Arbeitsplätzen)

: 10.320 (0,07 von 1.000 Arbeitsplätzen) Medianes Jahresgehalt: $76.730 ($36,89 pro Stunde)

Leiter des Notfallmanagements haben in den letzten Jahren eine wichtige Rolle in der Gesellschaft gespielt, da kein Teil der USA von der COVID-19-Pandemie verschont geblieben ist. Sie planen und überwachen die Bereitstellung von Hilfsdiensten und den Aufwand für den Katastrophenschutz nach Stürmen, Unfällen und anderen Katastrophen.

6. Manager für Öffentlichkeitsarbeit

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 81.7%

: 81.7% Gesamtbeschäftigung bundesweit : 59.850 (0,43 von 1.000 Arbeitsplätzen)

: 59.850 (0,43 von 1.000 Arbeitsplätzen) Medianes Jahresgehalt: 125.780 $ (60,47 $ pro Stunde)

Public Relations-Manager sind der Krisenreaktionsarm der meisten privaten und öffentlichen Organisationen. Diese Fachleute arbeiten auch daran, eine Botschaft für die Öffentlichkeit zu formulieren, die dem Unternehmen hilft, mehr Waren und Dienstleistungen zu verkaufen.

5. Wirtschaftslehrer, postsekundär

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 82.3%

: 82.3% Gesamte landesweite Beschäftigung : 11.790 (0,08 von 1.000 Arbeitsplätzen)

: 11.790 (0,08 von 1.000 Arbeitsplätzen) Medianes Jahresgehalt: 104.940 $ (Stundensatz nicht verfügbar)

Wie bei den Lehrkräften für Politikwissenschaften gibt es auch bei den Lehrkräften für Wirtschaftswissenschaften an Hochschulen weniger Beschäftigte als in anderen Berufen mit Selbststudium, die in dieser Rangliste aufgeführt sind. Diese Arbeitnehmer haben auch ein höheres jährliches Medianeinkommen.

4. Stadt- und Regionalplaner

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 83.5%

: 83.5% Gesamte landesweite Beschäftigung : 38.940 (0,28 pro 1.000 Arbeitsplätze)

: 38.940 (0,28 pro 1.000 Arbeitsplätze) Medianes Jahresgehalt: 78.500 $ (37,74 $ pro Stunde)

Stadt- und Regionalplaner arbeiten häufig als Bindeglied zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, indem sie mit privaten Bauträgern über Flächennutzungs- und Bauprojekte verhandeln.

3. Analysten und Tester für Software-Qualitätssicherung

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit selbst gestalten : 86.7%

: 86.7% Gesamtbeschäftigung bundesweit : 190.120 (1,35 von 1.000 Arbeitsplätzen)

: 190.120 (1,35 von 1.000 Arbeitsplätzen) Medianes Jahresgehalt: 98.220 Dollar (47,22 Dollar pro Stunde)

Software und qualitätssicherung analysten und Tester testen die Software, die Menschen bei der Arbeit und zu Hause verwenden, sowie die Videospiele, die sie zur Unterhaltung nutzen. Diese Mitarbeiter suchen nach Fehlern im Code und beheben sie, damit die Programme reibungslos funktionieren.

2. Leitende Angestellte

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie ihre Arbeit im eigenen Tempo erledigen : 90.2%

: 90.2% Gesamte landesweite Beschäftigung : 200.480 (1,42 von 1.000 Arbeitsplätzen)

: 200.480 (1,42 von 1.000 Arbeitsplätzen) Medianes Jahresgehalt: 179.520 Dollar (86,31 Dollar pro Stunde)

Überraschung, Überraschung - Ihr CEO legt wahrscheinlich seine eigenen Arbeitszeiten fest. Auch wenn es lange Arbeitszeiten sind, geben die Geschäftsführer die zweitgrößte Flexibilität bei ihren Arbeitszeiten und ihrem Speicherort an.

1. Künstlerische Leiter

Prozent der Befragten, die sagen, dass sie sich ihre Arbeit selbst einteilen : 91%

: 91% Gesamte landesweite Beschäftigung : 42.080 (0,30 pro 1.000 Arbeitsplätze)

: 42.080 (0,30 pro 1.000 Arbeitsplätze) Medianes Jahresgehalt: 100.890 Dollar (48,51 Dollar pro Stunde)

Art-Direktoren berichten über die größte Freiheit bei den Arbeitsbedingungen. Diese Fachleute bekleiden begehrte Positionen in der Unterhaltungsbranche, im Marketing, in der Werbung und in anderen kreativen Unternehmen.

Gastautor:

Dom DiFurio