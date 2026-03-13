Top Intangible AI Alternatives for Creative Visualization

Professionelle 3D-Erstellung erforderte lange Zeit jahrelange technische Expertise, teure Software und große Spezialisteams.

Intangible KI vereinfacht den Prozess, indem sie Kreativprofis dabei unterstützt, 3D-Szenen mithilfe natürlicher Sprache und browserbasierter Tools zu erstellen und zu optimieren – ganz ohne Programmieraufwand.

Es ist ein ehrgeiziger Ansatz, der in bestimmten Anwendungsfällen gut funktioniert. Je nach Ihrem Workflow kann es jedoch sein, dass Sie aufgrund des erforderlichen Maßes an kreativer Kontrolle oder der benötigten Unterstützung für Ihre Produktionspipeline andere KI-Tools in Betracht ziehen sollten.

Dieser Blogbeitrag behandelt die besten Alternativen zu Intangible KI, die eine Überlegung wert sind, was jede davon gut kann und wie Sie entscheiden können, welche für die Arbeit Ihres Teams am besten geeignet ist.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Intangible KI achten?

Hier erfahren Sie, warum es sinnvoll ist, nach Alternativen zu suchen. 🤖

Begrenzte technische Tiefe: Intangible eignet sich gut für die schnelle Ideenfindung, aber Teams, die benutzerdefinierte Shader, Physiksimulationen oder eine detaillierte Kontrolle über Assets benötigen, stoßen schnell an Grenzen

Kein Offline-Zugriff: Die Plattform ist vollständig über den Browser zugänglich, was für Teams, die in instabilen Netzwerkumgebungen oder unterwegs arbeiten, echte Probleme mit sich bringt

Unvorhersehbare Kosten: Ein kreditbasiertes Preismodell kann bei größeren Projekten schnell teuer werden, insbesondere im Vergleich zu Tools mit Pauschalpreisen oder kostenlosen Tarifen

Einschränkungen in der Beta-Phase: Mehrere Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Pipeline sind noch als „in Kürze verfügbar“ gekennzeichnet, was für Teams mit dringendem Produktionsbedarf ein Ausschlusskriterium sein kann.

Spezialisierte Workflows: Speziell entwickelte Tools wie Blender oder After Effects bieten die Tiefe und Kontrolle, die professionelle Film- und Agentur-Workflows tatsächlich erfordern

Intangible KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle in diesem Leitfaden behandelten tools. 📊

Tool Die besten Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestütztes Projektmanagement, Brain, Whiteboards, Dokumente, Super Agents Kreativteams, Agenturen, Unternehmen Free Forever; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Unreal Engine Nanite, Lumen, Blueprint-Skripting, Echtzeit-Raytracing, plattformübergreifende Bereitstellung Spieleentwickler, Filmstudios, Kreativdirektoren Free; benutzerdefinierte Preisgestaltung Unity Plattformübergreifende Bereitstellung, URP-/HDRP-Pipelines, Asset Store, C#-Skripting, DOTS-Optimierung Spieleentwickler, Simulationsteams, Produktvisualisierung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 210 $/Benutzer/Monat Blender Cycles-Rendering, Mesh-Modellierung, Zeichen-Rigging, Physiksimulation, Python-Skripting Unabhängige Ersteller, Studios, Pädagogen Free Autodesk Maya Polygonmodellierung, Charakteranimation, Bifrost-Simulationen, Arnold-Rendering, Support für OpenUSD Filmstudios, Spielestudios, VFX-Teams Bezahlte Pläne ab 255 $ pro Benutzer und Monat Autodesk 3ds Max Retopologie-Tools, Modifikator-Stack, PBR-Materialien, Arnold-Rendering, MAXScript-Automatisierung Teams für Architekturvisualisierung, Spieleentwickler Bezahlte Pläne ab 255 $ pro Benutzer und Monat Runway Gen-4.5-Video-Generierung, Motion Brush, Charakterkonsistenz, Inpainting, Act-One Filmemacher, Motion-Graphics-Teams, Content-Ersteller Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $ pro Benutzer und Monat Adobe After Effects 2D-Animation, 3D-Workspace, Compositing, Motion Tracking, HDR-Monitoring Motion-Designer, VFX-Künstler, Postproduktions-Teams Kostenlose Testversion; Benutzerdefinierte Preisgestaltung Vyond Vyond Go: Videogenerierung, KI-Avatare, Lippensynchronisierung, mehrsprachiger Support, Asset-Bibliothek Marketing-Teams, L&D-Teams, Werbeagenturen Bezahlte Pläne ab 99 $ pro Benutzer und Monat Animaker KI-Animationsgenerator, Zeichen-Generator, KI-Voiceovers, Untertitelgenerierung, 4K-Export L&D-Teams, Marketingfachleute, Content-Ersteller Bezahlte Pläne ab ca. 20 $/Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die besten Alternativen zu Intangible KI

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes kreatives Projektmanagement und Zusammenarbeit)

Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp Erstellen Sie Ihre Marketingpläne an einem Ort mit der ClickUp-Software für Kreativagenturen

Jedes Designprojekt beginnt mit groben Konzepten, die strukturiert werden müssen, bevor sie zu einem fertigen Produkt werden. Wenn jedoch Briefings in verschiedenen Dokumenten gespeichert sind, Feedback über verschiedene Kanäle verstreut ist und mehrere Versionen gleichzeitig im Umlauf sind, wird die Koordination der Arbeit schnell komplizierter als das Design selbst.

Der Converged AI Workspace von ClickUp vereint visuelle Ideenfindung, KI-Bildgenerierung, Zusammenarbeit und Umsetzung in einem einzigen Workspace.

Die Projektmanagement-Software für Kreativagenturen von ClickUp ermöglicht es Teams, mit internen Teams oder externen Clients über denselben Workspace zusammenzuarbeiten. Von der Nutzung von KI zur Erstellung von Bildern und strukturierten Plänen bis hin zur Organisation der Strategie hinter dem Konzept – hier erfahren Sie, warum sie eine hervorragende Alternative zu Intangible AI darstellt.

Nutzen Sie KI, um von einem groben Konzept zu einer klaren Projektstruktur zu gelangen

ClickUp Brain ist die KI-Ebene, die die Verbindung zwischen allem in ClickUp herstellt.

Wenn Sie Brain ein allgemeines Konzept vorlegen, kann es dieses in eine strukturierte Gliederung aufschlüsseln, die Phasen und Meilensteine enthält. Da es den Kontext Ihres Workspaces versteht, einschließlich bestehender Projekte, Zeitleisten und Teamverantwortlichkeiten, kann es Pläne erstellen, die sich an der bestehenden Arbeitsorganisation orientieren.

Die KI sorgt zudem für Klarheit, während sich Projekte weiterentwickeln. Brain kann Diskussionen zu Aufgaben zusammenfassen, wichtige Updates aus Kommentarthreads extrahieren, Hindernisse identifizieren und übergreifende Berichte über Aktivitäten in einem Projekt oder Workspace erstellen.

Ideen abbilden und in klare Visualisierungen umsetzen

Erstellen Sie KI-Bilder direkt in ClickUp-Whiteboards und erstellen Sie eine Verbindung zu Ihrer aktuellen Arbeit

Kreative Ideen können direkt in den ClickUp-Whiteboards entstehen. Teams erhalten eine gemeinsame visuelle Arbeitsfläche, um Ideen zu sammeln, Konzepte zu skizzieren, kreative Workflows zu entwerfen und Abhängigkeiten darzustellen.

Es ist ein zuverlässiges KI-Whiteboard-Tool für Teams, die visuelle Produktionen verwalten. Ihre Notizen, Formen, Haftnotizen und Medien können direkt mit Aufgaben und Dokumenten verknüpft werden, sodass frühe Ideen mit der nachfolgenden Arbeit verbunden bleiben.

Innerhalb eines ClickUp-Whiteboards können Sie außerdem ClickUp Brain nutzen, um Grafiken oder Diagramme zu erstellen, indem Sie einfach eine Beschreibung dessen eingeben, was Sie möchten. Dies erleichtert die Erstellung von Konzeptzeichnungen, Produktgrafiken, Storyboard-Bildern oder Szenenideen während Besprechungen.

Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Skripten, Briefings und Dokumentationen zum Projekt

Sobald die Ideen feststehen, kann ClickUp Docs dabei helfen, grobe Entwürfe in vollständige Kreativ-Briefings, Kampagnenstrategien, Storyboards oder Produktionsrichtlinien umzuwandeln.

Docs sind kollaborative Dokumente, sodass mehrere Teammitglieder in Echtzeit am selben Dokument schreiben, es bearbeiten und kommentieren können. Sie unterstützen zudem umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten und eingebettete Elemente wie Bilder, Tabellen, Checklisten und verschachtelte Seiten, um komplexe Projekte zu strukturieren.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team gemeinsam an Ideen und Projektplänen mit ClickUp Docs

Verwandeln Sie Aktionselemente in nachverfolgbare Aufgaben

Aufgaben in ClickUp helfen dabei, Produktionsprozesse zu organisieren. Teams können detaillierte Beschreibungen hinzufügen, Referenzbilder oder Dateien als Anhänge hinzufügen, Schritt-für-Schritt-Checklisten einfügen und Feedback in Kommentaren besprechen.

ClickUp-Aufgaben lassen sich zudem an die Struktur Ihres kreativen Workflows anpassen. Benutzerdefinierte Status wie „Konzept“, „Vorschau“, „Erstellung von Assets“, „Überprüfung“ und „Endgültiges Rendering“ erleichtern die Nachverfolgung des Fortschritts von der ersten Idee bis zum Endergebnis.

Benutzerdefinierte Felder sorgen für zusätzliche Struktur, indem sie wichtige Projektdetails wie Szenennummern, Asset-Typen, verwendete KI-Tools und Prioritäten der Produktion erfassen. Sehen Sie sich einen Beispiel-Workflow an. 👇🏼

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Wenn Teams mit KI-Tools für die Szenenerstellung oder Vorvisualisierung experimentieren, ist das kreative Ergebnis nur ein Teil des Workflows. Ideen, Vorgaben, visuelle Referenzen, Feedback und Produktionsentscheidungen müssen weiterhin über Dokumente und Diskussionen hinweg organisiert werden. ClickUp Brain MAX integriert KI-Unterstützung direkt in die kreative Planung und Produktion. Es lässt sich mit externen Tools wie Figma, Google Drive, Dropbox usw. verbinden, damit Ihre Teams aufeinander abgestimmt und auf dem Laufenden bleiben. Diese KI-Super-App kann Aktionspunkte aus Brainstorming-Diskussionen auf Whiteboards extrahieren, in Dokumenten gespeicherte Storyboard-Notizen zusammenfassen, in Figma gespeicherte Designdateien einbetten und darauf verweisen sowie Listen mit Aufgaben für die nächste Designiteration erstellen – alles von einem einzigen Ort aus. Stellen Sie Fragen zu Team-Kapazitäten, Aufgabenverteilung und mehr und erhalten Sie intelligente Vorschläge mit ClickUp Brain MAX

Die besten Features von ClickUp

Anpassbare Vorlagen : Planen und terminieren Sie die Veröffentlichung von Inhalten mithilfe von : Planen und terminieren Sie die Veröffentlichung von Inhalten mithilfe von Vorlagen für Content-Kalender , um Kampagnen und die Video-Produktion im Zeitplan zu halten

Workflow-Automatisierung : Automatisieren Sie wiederholende Produktionsaufgaben wie Statusaktualisierungen und Aufgabenzuweisungen mit : Automatisieren Sie wiederholende Produktionsaufgaben wie Statusaktualisierungen und Aufgabenzuweisungen mit ClickUp Automatisierungen – einem Auslöser-und-Aktion-Generator, der keine Programmierkenntnisse erfordert.

Fortschrittsvisualisierung : Visualisieren Sie Projekt-Zeitleisten und Team-Workloads in : Visualisieren Sie Projekt-Zeitleisten und Team-Workloads in über 15 benutzerdefinierten Ansichten , damit jedes Teammitglied die Arbeit aus seiner bevorzugten Perspektive betrachtet.

Zentralisiertes Wissen: Finden Sie mit : Finden Sie mit der ClickUp Enterprise Search sofort jeden Briefing- oder Feedback-Thread in Ihrem gesamten Workspace

Einschränkungen von ClickUp

Kann aufgrund der Vielzahl an Features zunächst überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Lesen Sie diese Bewertung eines Benutzers:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie anpassbar es ist. Als Benutzer des Unternehmens kann ich Aufgaben so organisieren, wie es wirklich zu unserem Workflow passt, egal ob ich mit Listen, Boards oder Zeitleisten arbeite. Features wie Prioritäten für Aufgaben, Fälligkeitstermine, Kommentare und Anhänge machen es einfach, die Arbeit zu verfolgen und mit Teammitgliedern an einem Ort zusammenzuarbeiten. Ich schätze auch, dass alles zentralisiert ist, sodass ich nicht zwischen mehreren tools hin- und herspringen muss, nur um den Status einer Aufgabe, den Gesamtfortschritt oder die neuesten Updates zu verstehen.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie anpassbar es ist. Als Benutzer des Unternehmens kann ich Aufgaben so organisieren, wie es wirklich zu unserem Workflow passt, egal ob ich mit Listen, Boards oder Zeitleisten arbeite. Features wie Prioritäten für Aufgaben, Fälligkeitstermine, Kommentare und Anhänge machen es einfach, die Arbeit zu verfolgen und mit Teammitgliedern an einem Ort zusammenzuarbeiten. Ich schätze auch, dass alles zentralisiert ist, sodass ich nicht zwischen mehreren tools hin- und herspringen muss, nur um den Status einer Aufgabe, den Gesamtfortschritt oder die neuesten Updates zu verstehen.

📮 ClickUp Insight: 19 % der Befragten geben an, dass sie sich KI-Agenten zur Unterstützung bei der Verwaltung von Projekt-Workflows wünschen. Ein Projektmanagement-Workflow ist jedoch nicht einfach nur eine Checkliste. Es handelt sich um ein dynamisches System aus Kompromissen, Übergaben und sich ändernden Prioritäten, bei dem der Plan von gestern selten die Realität von heute widerspiegelt. Die Super Agents von ClickUp sind darauf ausgelegt, auf den Status Ihrer Arbeit zu reagieren, nicht nur auf Anweisungen. Sie führen Aufgaben nach von Ihnen festgelegten Zeitplänen aus, reagieren auf Auslöser wie gestellte Fragen, neu erstellte Aufgaben oder übermittelte Formulare und können Probleme proaktiv melden! So können sie bei kreativen Workflows helfen:

2. Unreal Engine (Am besten geeignet für fotorealistische Echtzeit-3D-Animationen und die Entwicklung von Spielen)

über Unreal Engine

Unreal Engine ist eine von Epic Games entwickelte Echtzeit-3D-Entwicklungsplattform zur Erstellung hochauflösender Spielwelten, Simulationen und interaktiver Erlebnisse. Sie bietet Studios vollen Zugriff auf den C++-Quellcode sowie ein visuelles Skriptsystem, sodass sowohl technische als auch nicht-technische Mitglieder an demselben Projekt mitarbeiten können.

Die gesamte Produktionspipeline wird nativ abgedeckt, von der Weltgestaltung und Animation bis hin zum Rendering und der plattformübergreifenden Bereitstellung, ohne dass für Kernaufgaben Integrationen von Drittanbietern erforderlich sind.

Außerhalb der Spieleentwicklung hat es sich zu einer ersten Wahl für Filmproduktionen und virtuelle Produktionsphasen entwickelt, wo Echtzeit-Rendering eine zwingende Voraussetzung ist.

Die besten Features der Unreal Engine

Streamen Sie riesige Open-World-Umgebungen automatisch mithilfe von World Partition und prozeduraler Inhaltsgenerierung

Erstellen Sie hochauflösende, kinoreife Ergebnisse mithilfe von Echtzeit-Raytracing, dem Path Tracer und der Movie Render Queue

Entwickeln Sie interaktive Logik ohne C++-Programmierung mithilfe des visuellen Skriptsystems Blueprint

Stellen Sie ein einzelnes Projekt auf PC, Konsole, Mobilgeräten und XR bereit, ohne Assets neu erstellen zu müssen

Limit der Unreal Engine

Hohe Lernkurve, insbesondere bei erweiterten Features und der C++-Entwicklung

Preise für Unreal Engine

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Unreal Engine

G2: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 380 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Unreal Engine?

Hier ist eine Bewertung eines Benutzers:

Unreal Engine bietet atemberaubende visuelle Wiedergabetreue und Echtzeit-Rendering-Fähigkeiten. UE verfügt über Features wie Nanite und Lumen. Es verfügt über eine leistungsstarke visuelle Programmierfunktion namens Blueprint. Damit können Künstler und Designer komplexe Logik erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Mit Unreal lässt sich Alles erstellen, von AAA-Spielen bis hin zu filmischen Erlebnissen.

Unreal Engine bietet atemberaubende visuelle Wiedergabetreue und Echtzeit-Rendering-Fähigkeiten. UE verfügt über Features wie Nanite und Lumen. Es verfügt über eine leistungsstarke visuelle Programmierfunktion namens Blueprint. Damit können Künstler und Designer komplexe Logik erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Mit Unreal lässt sich Alles erstellen, von AAA-Spielen bis hin zu filmischen Erlebnissen.

🔍 Wussten Sie schon? Unreal Engine begann als Teenager-Hobby im Keller der Eltern von Gründer Tim Sweeney in Maryland. Er entwickelte Tools für die Bearbeitung von Shareware-Spielen wie ZZT. Er stellte Mitarbeiter aus einem ZZT-Designwettbewerb ein, um die erste 3D-Engine zu entwickeln. Das Projekt startete 1991 und entwickelte sich zur Technologie hinter Fortnite, den virtuellen Sets von „The Mandalorian“ und mehreren Hollywood-Filmen.

📖 Lesen Sie auch: Kreative Workflow-Software für das Projektmanagement

3. Unity (Am besten geeignet für plattformübergreifende 3D-Animationen und die Erstellung interaktiver Inhalte)

via Unity

Spieleentwickler greifen oft auf Unity zurück, wenn sie eine einzige Engine benötigen, um interaktive Erlebnisse auf mehreren Plattformen zu ermöglichen. Damit können Entwickler ein Projekt einmal erstellen und es auf mehr als 20 Plattformen bereitstellen, wobei sie C# für die Skripterstellung nutzen und eine enge Integration in Standard-Entwicklungsumgebungen nutzen.

Mehrere Render-Pipelines decken unterschiedliche Leistungsanforderungen ab: Die Universal Render Pipeline ist für Mobilgeräte und VR optimiert, während die High Definition Render Pipeline auf High-End-Grafiken ausgerichtet ist.

Neben dem Gaming-Bereich wird das Tool auch häufig in den Bereichen Trainingssimulation und Produktvisualisierung eingesetzt.

Die besten Features von Unity

Greifen Sie über den Asset Store auf vorgefertigte Modelle, Animationen und Plug-ins zu, um die Erstellungszeit zu verkürzen

Schreiben Sie strukturierten, wartbaren Code mithilfe von C#-Skripten mit integrierten Debugging-Tools

Wählen Sie je nach Anforderungen des Projekts zwischen URP für plattformübergreifende Leistung oder HDRP für hochauflösende Grafiken.

Bearbeiten Sie komplexe Szenen ohne Leistungsengpässe mit DOTS und dem Burst Compiler

Stellen Sie ein einziges Projekt auf über 20 Plattformen bereit, darunter PC, Konsole, Mobilgeräte sowie AR-/VR-Geräte

Limitierungen von Unity

Die Preise gelten als hoch, insbesondere für kleine Studios und unabhängige Entwickler

Probleme und Fehler können Workflows stören und zu Verlusten an Fortschritt führen

Preise für Unity

Privat: Kostenlos

Pro: 210 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Unity

G2: 4,5/5 (über 360 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 830 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Unity?

Ein G2-Benutzer sagt:

Eine einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche, die Sie benutzerdefiniert anpassen können, um mit der Entwicklung und Erstellung fantastischer Spiele zu beginnen. Jede Art von Videospiel mit 3D- oder 2D-Ansicht, RPG, Shoot-em-up, Plattformspiele usw. Zahlreiche Tools helfen Ihnen dabei, die Möglichkeiten dieser Software zu erkunden.

Eine einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche, die Sie benutzerdefiniert anpassen können, um mit der Entwicklung und Erstellung fantastischer Spiele zu beginnen. Jede Art von Videospiel mit 3D- oder 2D-Ansicht, RPG, Shoot-em-up, Plattformspiele usw. Zahlreiche tools helfen Ihnen dabei, die Möglichkeiten dieser Software zu erkunden.

📚 Lesen Sie auch: Die beste Software für kreatives Projektmanagement

4. Blender (Am besten geeignet für kostenlose, quelloffene 3D-Modellierung und -Animation)

via Blender

Für Ersteller, die ein umfassendes 3D-Produktions-Toolkit suchen, bietet Blender eine kostenlose Open-Source-Lösung. Es unterstützt Modellierung, Sculpting, Rigging, Animation, Simulation, Rendering, Video-Bearbeitung und Motion Tracking und läuft unter Windows, macOS und Linux.

Sie erhalten sowohl Mesh- als auch NURBS-Modellierungstools sowie erweiterte Funktionen für Sculpting, Texturierung, Shading und Rigging. Das tool verfügt außerdem über Cycles, eine integrierte Path-Tracing-Engine, die für realistisches Rendering entwickelt wurde.

Neben der 3D-Erstellung bietet die Plattform Tools für 2D-Animation, Motion Graphics und Video-Bearbeitung. Künstler, Studios und unabhängige Ersteller können damit Animationen, visuelle Effekte, Spiel-Assets und sogar 3D-druckbare Modelle erstellen.

Die besten Features von Blender

Rendern Sie Visualisierungen in Produktionsqualität mit der Cycles-Path-Tracing-Engine sowohl auf der CPU als auch auf der GPU

Erstellen Sie mit dem Retopologie-Toolset saubere, auf Quadranten basierende Geometrie über hochdichten Sculpts.

Schichten und mischen Sie Animationsaktionen zerstörungsfrei mit dem NLA-Editor

Simulieren Sie Rauch, Feuer, Flüssigkeiten, Stoffe und starre Körper nativ ohne externe Plugins

Automatisieren Sie Aufgaben und erstellen Sie benutzerdefinierte Add-On-Versionen mithilfe der Python-Skript-API

Einschränkungen von Blender

Hohe Lernkurve aufgrund des umfangreichen Features, was es Anfängern erschwert, sich sicher zurechtzufinden

Preise für Blender

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Blender

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 940 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Blender?

Das sagt ein Benutzer über das tool:

Alles an diesem Programm beeindruckt mich! Ich bin dankbar, dass ich seine Entwicklung von 2020 bis heute miterleben durfte. Ich habe Blender zum ersten Mal in einem College-Kurs kennengelernt, aber mittlerweile nutze ich es für 3D-Animationen und einfache Modellierungen. Doch das ist noch nicht alles – mittlerweile stehen unzählige Features zur Verfügung, die es in verschiedenen Branchen nützlich machen.

Alles an diesem Programm beeindruckt mich! Ich bin dankbar, dass ich seine Entwicklung von 2020 bis heute miterleben durfte. Ich habe Blender zum ersten Mal in einem College-Kurs kennengelernt, aber mittlerweile nutze ich es für 3D-Animationen und einfache Modellierungen. Doch das ist noch nicht alles – mittlerweile stehen unzählige Features zur Verfügung, die es in verschiedenen Branchen nützlich machen.

🔍 Wussten Sie schon? Der Gründer von Blender, Ton Roosendaal, schrieb den ersten Code als internes Tool für sein niederländisches Animationsstudio NeoGeo. Als das Studio 2002 in Konkurs ging, startete Ton eine Crowdfunding-Kampagne, um den Code für 100.000 Euro zurückzukaufen. Die Community sammelte das Geld innerhalb von sieben Wochen. Dadurch wurde Blender für immer kostenlos und Open Source.

⭐ Lesen Sie auch: Die beste Whiteboard-Software für die Zusammenarbeit

5. Autodesk Maya (Am besten geeignet für professionelle 3D-Zeichenanimation und visuelle Effekte)

über Autodesk Maya

Autodesk Maya ist eine professionelle 3D-Grafiksoftware, die zur Erstellung hochwertiger Modelle, Animationen, visueller Effekte und Simulationen verwendet wird. Sie wird häufig in der Film- und Spieleproduktion eingesetzt, um realistische Zeichen, detaillierte Umgebungen und komplexe Effekte zu erstellen.

Das Tool ist bekannt für seine leistungsstarken Animationsfunktionen, die Keyframe-, Zeichen- und Motion-Capture-Workflows abdecken. Bei Effekten und Simulationen verarbeitet Bifrost dynamische Elemente wie Rauch, Feuer und Wasser, während Arnold das Rendering mit realistischer Beleuchtung und realistischen Materialien unterstützt.

Studios können mithilfe von MEL- und Python-Skripten benutzerdefinierte Tools erstellen und verschiedene Teile ihrer Produktionspipelines automatisieren.

Die besten Features von Autodesk Maya

Vorschau von Materialien in Echtzeit mit LookdevX in Verbindung mit dem Arnold-Renderer, um die Look-Entwicklung zu beschleunigen

Erstellen Sie komplexe FX-Effekte, ohne Code von Grund auf neu schreiben zu müssen – mit dem knotenbasierten Graphen von Bifrost

Verschieben Sie Assets nahtlos zwischen Anwendungen mithilfe von OpenUSD-Support und Unreal Live Link

Legen Sie Bewegungsclips mit dem nichtlinearen Animationseditor von Trax zerstörungsfrei übereinander und mischen Sie sie

Optimieren Sie Timing und Easing mithilfe bearbeitbarer Animationskurven im Graph Editor

Limit von Autodesk Maya

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Abstürzen und Softwareinstabilität

Die Rendering-Geschwindigkeit und die Ausgabequalität können im Vergleich zu einigen konkurrierenden 3D-Tools zu wünschen übrig lassen

Preise für Autodesk Maya

Monatlich: 255 $/Benutzer/Monat

Flex: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Autodesk Maya

G2: 4,3/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Autodesk Maya?

Ein G2-Benutzer sagt:

Maya ist wirklich praktisch, egal ob Sie damit alleine arbeiten oder über Maya mit vielen anderen Programmen zusammenarbeiten. Es ist die Software, die Alles bewältigen kann, was Sie erstellen möchten, sei es ein Spiel oder eine Produktion. Von der 3D-Modellierung über das Rigging bis hin zur Animation verfügt sie über alle notwendigen tools, um in diesem jeweiligen Bereich effektiv zu arbeiten.

Maya ist wirklich praktisch, egal ob Sie damit alleine arbeiten oder über Maya mit vielen anderen Programmen zusammenarbeiten. Es ist die Software, die Alles bewältigen kann, was Sie erstellen möchten, sei es ein Spiel oder eine Produktion. Von der 3D-Modellierung über das Rigging bis hin zur Animation verfügt sie über alle notwendigen tools, um in diesem jeweiligen Bereich effektiv zu arbeiten.

🧠 Wissenswertes: Maya entstand aus der Zusammenführung dreier konkurrierender tools: Wavefronts Advanced Visualizer, TDI Explore und Alias PowerAnimator. Es wurde zudem von Hollywood als bevorzugtes tool bevorzugt und gewann 2003 einen technischen Oscar.

📖 Lesen Sie auch: Kreatives Workflow-Management: Tipps zur Optimierung Ihrer kreativen Arbeit

6. Autodesk 3ds Max (Am besten geeignet für Architekturvisualisierung und 3D-Rendering)

über Autodesk 3ds Max

Autodesk 3ds Max unterstützt Modellierung, Rendering und Visualisierung und läuft ausschließlich unter Windows. Es ist eine gute Wahl für Architekturvisualisierungsteams und Spieleentwickler, die präzise Kontrolle über die Geometrie und eine hochwertige Endausgabe benötigen.

Dank des Modifier-Stack-Workflows können Künstler nicht-destruktiv iterieren und jeden Schritt im Modellierungsprozess anpassen, ohne von vorne beginnen zu müssen. In Kombination mit MAXScript- und Python-Automatisierung eignet es sich gut für Studios, die wiederholbare, anpassbare Pipelines für große Projektvolumina benötigen.

Die besten Features von Autodesk 3ds Max

Konvertieren Sie hochdichte Meshes mithilfe der Retopologie-Tools automatisch in saubere, quad-basierte Geometrie.

Passen Sie jede Phase des Modellierungsprozesses an, ohne bisherige Arbeit zu verlieren – dank des nicht-destruktiven Modifikator-Stacks

Zeigen Sie physikalisch korrekte Materialien und Kameraeffekte mithilfe von PBR-Rendering direkt im Ansichtsfenster in der Vorschau an

Bake Texturen und Beleuchtungsinformationen für die Verwendung in Echtzeit-Engines, ohne die Software zu verlassen

Rendern Sie komplexe Szenen mit hoher Ausgabequalität mithilfe des integrierten Arnold-Renderers

Limit von Autodesk 3ds Max

Manche Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche anfangs als kompliziert und schwer zu erlernen

Das teure Abonnement und die hohen Systemanforderungen können einschränkend wirken

Preise für Autodesk 3ds Max

Monatlich: 255 $/Benutzer/Monat

Flex: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Autodesk 3ds Max

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 110 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Autodesk 3ds Max?

Hier ist eine Bewertung eines Benutzers:

Autodesk 3ds Max verfügt über hervorragende Tools zur Erstellung detaillierter 3D-Modelle und realistischer Bilder. Es eignet sich perfekt für die Erstellung komplexer 3D-Szenen und Visualisierungen. Der Modifikator-Stack ist sehr leistungsstark und flexibel, sodass Sie arbeiten können, ohne dass die Ergebnisse Ihrer bisherigen Arbeiten verloren gehen. Es lässt sich gut mit Plugins wie V-Ray und Corona Renderer kombinieren, was dazu beiträgt, die visuellen Ergebnisse für den professionellen Einsatz noch weiter zu verbessern.

Autodesk 3ds Max verfügt über hervorragende Tools zur Erstellung detaillierter 3D-Modelle und realistischer Bilder. Es eignet sich perfekt für die Erstellung komplexer 3D-Szenen und Visualisierungen. Der Modifikator-Stack ist sehr leistungsstark und flexibel, sodass Sie arbeiten können, ohne dass Ihre bisherigen Ergebnisse verloren gehen. Es lässt sich gut mit Plugins wie V-Ray und Corona Renderer kombinieren, was dazu beiträgt, die visuellen Ergebnisse für den professionellen Einsatz noch weiter zu verbessern.

🔍 Wussten Sie schon? 3ds Max begann 1990 als DOS-Software der Yost Group. 1996 wurde es mit der Animation „Dancing Baby“ zum Internet-Hit. Dieser sich wiederholende Cha-Cha-Baby-Clip wurde zum Internet-Hit und erschien in der Serie „Ally McBeal“. Es handelte sich zwar nur um eine Demodatei, doch sie bewies, dass 3ds Max alles zum Tanzen bringen konnte, lange bevor es große Architekturprojekte bewältigte.

📖 Lesen Sie auch: Kreatives Projektmanagement: Ein Leitfaden für Projektmanager

7. Runway (Am besten geeignet für die KI-gestützte Generierung und Bearbeitung von Videos)

via Runway

Ersteller, die mit KI-generierten Videos experimentieren möchten, entscheiden sich oft für Runway, eine browserbasierte Plattform für generative Multimedia-Inhalte. Sie ermöglicht es Benutzern, direkt im Browser zu erstellen, zu bearbeiten und zu animieren, ohne Kenntnisse im Bereich des Codes oder leistungsstarke lokale Hardware zu benötigen.

Die Text-zu-Video- und Bild-zu-Video-Generierung dieser Plattform basiert auf Gen-4.5 und erzeugt kurze Clips mit kontrollierten Bewegungen und anpassbarer Physik. Außerdem ist ein benutzerdefiniertes Modelltraining verfügbar, sodass Teams einen einheitlichen visuellen Stil aus ihren eigenen Datensätzen entwickeln können, anstatt sich auf generische Ergebnisse zu verlassen.

Für Teams, die einen wiederholbaren Workflow zur Erstellung von Inhalten rund um KI-generierte Videos aufbauen, ist das Tool eine gute Wahl.

Die besten Features von Runway

Erstellen Sie mit dem Gen-4.5-Modell hochauflösende Videos aus Text- oder Bildeingaben.

Steuern Sie Bewegungen innerhalb bestimmter Bereiche eines Bildes mit Motion Brush und Multi-Motion Brush

Sorgen Sie mithilfe der integrierten Steuerelemente für Charakterkonsistenz für visuelle Konsistenz über mehrere Aufnahmen hinweg

Entfernen Sie Hintergründe, fügen Sie Objekte ein und passen Sie Kamerawinkel mit der KI-Bearbeitungssuite an

Durchführen Sie die Synchronisierung von Dialogen und Darbietungen mit den Zeichen mithilfe von Act-One und benutzerdefinierter Stimmgenerierung

Einschränkungen von Runway

Die kostenlose Version deckt nicht alle Tools und Features ab, was bei der Arbeit an komplexeren Projekten etwas einschränkend sein kann.

Preise für Runway

Free

Standard: 15 $/Benutzer/Monat

Pro: 35 $/Benutzer/Monat

Unbegrenzt: 95 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Runway

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Runway?

Ein G2-Benutzer gibt seine Erfahrungen frei:

Mir gefällt das spezielle Modell von Runway, mit dem ich Live-Video-Ausdrücke kopieren und in ein KI-Video einfügen kann, wodurch dieses natürlicher und authentischer wirkt. Die Benutzeroberfläche und die Benutzererfahrung sind ziemlich übersichtlich, sodass es leicht zu verstehen ist.

Mir gefällt das spezielle Modell von Runway, mit dem ich Live-Video-Ausdrücke kopieren und in ein KI-Video einfügen kann, wodurch dieses natürlicher und authentischer wirkt. Die Benutzeroberfläche und die Benutzererfahrung sind ziemlich übersichtlich, sodass es leicht zu verstehen ist.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Tools für kreative Automatisierung zur Steigerung der Produktivität

8. Adobe After Effects (Am besten geeignet für Motion Graphics und filmische visuelle Effekte)

über Adobe After Effects

Adobe After Effects ist der Industriestandard für Motion Graphics und visuelle Effekte in der Film-, Fernseh- und digitalen Content-Produktion. Mit dieser Software können Animatoren Titelsequenzen erstellen, Filmmaterial zusammenfügen und Motion Graphics entwerfen, die weltweit in Rundfunk- und Streaming-Produktionen zum Einsatz kommen.

Dank der engen Integration des Tools in die übrige Adobe Creative Cloud eignet es sich ideal für Teams, die bereits mit Premiere Pro oder Photoshop arbeiten. Ein vollständiger 3D-Workspace mit nativer Unterstützung für Beleuchtung und Materialien sorgt dafür, dass ein größerer Teil der Compositing-Arbeit in einem einzigen Tool bleibt, anstatt zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herzuwechseln.

Die besten Features von Adobe After Effects

Animieren Sie Text, Vektorgrafiken und Grafiken präzise mithilfe fortschrittlicher Keyframe-Steuerelemente und variabler Schriftarten-Animationen

Erstellen Sie 3D-Kompositionen nativ mit realistischer Beleuchtung, Schatten und Support für Substance 3D-Materialien

Verfolgen Sie Bewegungen und fügen Sie Filmmaterial sauber zusammen – mit den integrierten Tools für Nachverfolgung und Keying

Importieren Sie SVG-Dateien mit erhaltenen Farbverläufen und Transparenz dank der verbesserten Vektorunterstützung

Überwachen Sie die Farbgenauigkeit auf HDR-Displays mithilfe der Wiedergabe über die gesamte Zeitleiste mit Support für HDR-Ausgabe

Limitierungen von Adobe After Effects

Hohe Systemanforderungen und langsames Rendering können zu Problemen führen, insbesondere auf Rechnern mit geringerer Leistung

Preise für Adobe After Effects

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe After Effects

G2: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 440 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Adobe After Effects?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Ich habe zwar keinen Hintergrund im Bereich Motion Design, nutze Adobe-Produkte aber schon seit sehr langer Zeit. Da die Benutzeroberflächen ähnlich gestaltet sind und verschiedene Anwendungen dieselben oder ähnliche tools verwenden, wird die Lernkurve etwas abgeflacht und die Bedienung erheblich vereinfacht. Da Adobe-Produkte zudem so gut integriert sind, ist es viel einfacher, dieselben Grafiken in mehreren Anwendungen zu verwenden.

Ich habe zwar keinen Hintergrund im Bereich Motion Design, nutze Adobe-Produkte aber schon seit sehr langer Zeit. Da die Benutzeroberflächen ähnlich gestaltet sind und verschiedene Anwendungen dieselben oder ähnliche tools verwenden, wird die Lernkurve etwas abgeflacht und die Bedienung erheblich vereinfacht. Da Adobe-Produkte zudem so gut integriert sind, ist es viel einfacher, dieselben Grafiken in mehreren Anwendungen zu verwenden.

🔍 Wussten Sie schon? After Effects wurde verwendet, um Dinosaurier in „Jurassic Park“ für virtuelle Vorschauen zu compositen. Dabei wurden 3D-Modelle mit 2D-Skizzen kombiniert – zu einer Zeit, als der Film die Welt der visuellen Effekte für immer veränderte.

9. Vyond (Am besten geeignet für die Erstellung professioneller Videos zum Thema Geschäft und Erklärvideos)

via Vyond

Vyond ist eine browserbasierte Plattform zur Videoerstellung, die speziell für Geschäftsteams entwickelt wurde, die Schulungsmaterialien, Marketinggrafiken und Inhalte für die interne Kommunikation produzieren. Sie nutzt generative KI, um schneller vom Briefing zum Rohschnitt zu gelangen, als es mit herkömmlichen Animationswerkzeugen möglich ist.

Das Tool übernimmt die Vorarbeit und wandelt eine Textvorlage, ein Dokument oder eine URL in einen vollständig strukturierten Entwurf mit Szenen, Zeichen und Erzählung um. Teams können ihre Arbeit dann in Vyond Studio verfeinern, anstatt von Grund auf neu zu beginnen.

Der Editor verfügt zudem über eine Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der sich Zeichen, Requisiten, Hintergründe und Textelemente ganz einfach direkt in filmische Szenen einfügen und das Timing auf der Zeitleiste ohne komplexe Animationstools anpassen lassen. Dank automatischer Übersetzung und Sprachoptimierung wird die Lokalisierung zudem nicht zu einer separaten Produktionsphase.

Die besten Features von Vyond

Verwandeln Sie Textvorlagen, Dokumente oder URLs mit Vyond Go in Videoentwürfe mit Skripten und Szenen

Erstellen Sie mithilfe der KI-gestützten Tools benutzerdefinierte Zeichen und Bilder aus Fotos oder Text

Animieren Sie Zeichen mit natürlicher Lippensynchronisierung und realistischen Gesichtsausdrücken – sofort einsatzbereit

Lokalisieren Sie Inhalte in über 70 Sprachen mithilfe automatischer Übersetzung in Kombination mit über 600 KI-Stimmen

Wählen Sie aus Tausenden von Requisiten, Vorlagen und einsatzbereiten Designs in der Asset-Bibliothek

Limitierungen von Vyond

Im Verhältnis zum Preis begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Hat eine spürbare Lernkurve für neue Benutzer

Preise für Vyond

Starter: 99 $/Benutzer/Monat

Professional: 199 $/Benutzer/Monat

Enterprise: 137 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Agentur: 167 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Vyond

G2: 4,8/5 (über 460 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Vyond?

Das sagt ein G2-Benutzer dazu:

Ich finde Vyond für unser Unternehmen äußerst hilfreich. Ich bin sehr zufrieden mit den Zeichen und Vorlagen, die ständig verbessert werden. Wir sind von unserer traditionellen Schulungsmethode mit PowerPoint-Präsentationen auf die Erstellung von Videos für die Schulung mit Vyond umgestiegen, wodurch das Lernen für unsere Mitarbeiter ansprechender und effektiver geworden ist. Das GoAnimate-Feature ist großartig, da ich einfach eine Vorgabe eingeben kann und das Programm daraus ein Storyboard-Konzept mit begrenzten Vorlagen erstellt – das ist fantastisch.

Ich finde Vyond für unser Unternehmen äußerst hilfreich. Ich bin sehr zufrieden mit den Zeichen und Vorlagen, die ständig verbessert werden. Wir sind von unserer traditionellen Schulungsmethode mit PowerPoint-Präsentationen auf die Erstellung von Schulungsvideos mit Vyond umgestiegen, wodurch das Lernen für unsere Mitarbeiter ansprechender und effektiver geworden ist. Das GoAnimate-Feature ist großartig, da ich einfach eine Vorgabe eingeben kann und das Programm daraus ein Storyboard-Konzept mit begrenzten Vorlagen erstellt – das ist fantastisch.

10. Animaker (Am besten geeignet für selbst erstellte animierte Videos und Präsentationen)

via Animaker

Viele Teams nutzen Animaker, wenn sie Videos ohne komplexe Workflows erstellen müssen. Die KI-gestützte Online-Plattform unterstützt sowohl animierte als auch Live-Action-Videos für Erklärvideos, Schulungsinhalte, Marketingkampagnen und interne Kommunikation.

Es kombiniert KI-basierte Videogenerierung mit einer umfangreichen Asset-Bibliothek und über 25 integrierten Tools für die Bearbeitung. Benutzer können benutzerdefinierte Charaktere erstellen, aus Tausenden von Vorlagen wählen und mit Tools wie dem Brand Kit die Markenkonsistenz wahren. Animaker erfüllt zudem Sicherheitsstandards für Unternehmen, einschließlich DSGVO-Konformität und SSO-Unterstützung.

Die besten Features von Animaker

Erstellen Sie mit dem KI Animation Generator bearbeitbare animierte Videos aus Textvorlagen für die Bearbeitung

Erstellen Sie mit dem Character Builder benutzerdefinierte Zeichen mit unterschiedlichen Körperformen, Altersgruppen und Stilen

Wandeln Sie Skripte mithilfe von über 1.000 KI-Stimmen und automatischer Lippensynchronisierung in realistische Sprachaufnahmen in über 100 Sprachen um

Übersetzen und untertiteln Sie Videos automatisch mithilfe von KI-gestützter Untertitelung mit Sprachunterstützung per Mausklick

Exportieren Sie fertige Videos in 4K mit Hintergrundentfernung und Zugriff auf über 100 Millionen Stock-Assets

Limitierungen von Animaker

Der Free-Plan bietet nur sehr wenige Features, und die kostenpflichtigen Tarife können angesichts des Leistungsumfangs teuer erscheinen.

Langsames Rendern und Verzögerungen können das Gesamterlebnis beeinträchtigen

Preise für Animaker

Basic: 20 $/Monat

Starter: 35 $/Monat

Pro: 79 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Animaker

G2: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Animaker?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Ich bin sehr zufrieden mit Animaker. Besonders gut finde ich, dass sich Videos mit Animaker sehr gut erklären lassen. Die Farben der Hintergründe und die Zeichen fesseln das Publikum und hinterlassen einen coolen Eindruck, wenn ich das Video zum ersten Mal sehe.

Ich bin sehr zufrieden mit Animaker. Besonders gut finde ich, dass sich Videos mit Animaker sehr gut erklären lassen. Die Farben der Hintergründe und die Zeichen fesseln das Publikum und hinterlassen einen coolen Eindruck, wenn ich das Video zum ersten Mal sehe.

Entwickeln Sie ohne Grenzen mit ClickUp

Intangible KI macht die 3D-Erstellung zugänglicher, aber kreative Arbeit hört selten beim Erstellen von Szenen auf. Pitches müssen entworfen, Feedback muss durch Nachverfolgung verfolgt und Teams müssen in jeder Phase der Produktion aufeinander abgestimmt bleiben.

Egal, ob Sie eine Kampagne koordinieren oder einen Game-Design-Sprint leiten – ClickUp bietet Ihrem Team einen zentralen Workspace, in dem Projekte, Kommunikation und KI zusammenwirken.

Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen, um die Nachverfolgung durchzuführen und zu verfolgen, was gerade passiert oder wer dafür verantwortlich ist. Verschaffen Sie sich die Übersicht und Kontrolle, die Ihr Kreativteam benötigt.

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