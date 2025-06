die 10 besten Tools für kreative Automatisierung zur Steigerung der Produktivität

Wenn Sie keine Automatisierungstools einsetzen, um diese lästigen, sich wiederholenden Aufgaben zu erledigen, sind Sie bereits im Hintertreffen. Ich habe das selbst erlebt.

Ich habe zwar noch einen langen Weg vor mir, bis ich mich bei der kreativen Produktion vollständig auf KI verlassen kann, aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass KI und Tools zur Prozessautomatisierung mein Leben nicht einfacher gemacht haben. Sie haben mir geholfen, meinen Workflow zu optimieren und meine Effizienz zu steigern.

Wenn auch Sie Schwierigkeiten haben, ein Gleichgewicht zwischen KI und der Erhaltung Ihrer Kreativität zu finden, habe ich genau das Richtige für Sie. In diesem Blogbeitrag stelle ich Ihnen die 10 besten kreativen Automatisierungslösungen vor, mit denen Sie Ihre Workload besser verwalten und Ihre Kreativität steigern können.

Was ist ein Tool zur kreativen Automatisierung?

Kreative Automatisierungstools sind Software, die KI nutzt, um sich wiederholende Aufgaben bei der Produktion von Inhalten und Designs zu automatisieren. Stellen Sie sich das wie einen leistungsstarken Assistenten vor, der sich um sich wiederholende Aufgaben kümmert.

Nehmen wir an, Sie benötigen Social-Media-Beiträge für verschiedene Kanäle. Eine kreative Automatisierungsplattform kann auf der Grundlage Ihrer Eingaben, wie Produktdetails und Bilder, Variationen einer einzigen Vorlage generieren.

Das reduziert die mentale Workload und hilft Ihnen, sich besser auf die kreativen Aspekte wie Konzept und Botschaft zu konzentrieren.

Kreative Automatisierungssoftware sollte Ihnen helfen, Prozesse zu vereinfachen und die Kreativität zu steigern. Hier sind die Schlüssel-Funktionen, die Sie berücksichtigen sollten, um die perfekte Lösung für Ihren Workflow zu finden:

Fokus auf Inhalte

Einzelziel: Kreative Automatisierungssoftware sollte in der Lage sein, personalisierte Inhalte für verschiedene Zwecke zu erstellen, z. B. für Videos, Bilder, Social-Media-Beiträge und Präsentationen

Vorlagenbibliothek: Sie sollten Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Designvorlagen in verschiedenen Formaten haben

Features zur Automatisierung

Aufgabenautomatisierung: Sie sollte Sie sollte sich wiederholende Aufgaben automatisieren , darunter Bildgrößenanpassung, Formatierung, Hintergrundentfernung und Textübersetzung

Datenintegration: Eine Software zur kreativen Automatisierung sollte mit Ihrem CRM, Ihrer Marketing-Automatisierungsplattform oder anderen Datenquellen verbunden sein, um personalisierte Inhalte zu erstellen

Verteilung und Testen

Multi-Channel-Publishing: Sie sollten in der Lage sein, Ihre Erstellung einfach zu exportieren oder direkt auf verschiedenen Plattformen (Social Media, E-Mail usw.) zu veröffentlichen

A/B-Tests: Überprüfen Sie, ob die Software das Testen verschiedener Varianten Ihrer Creatives unterstützt

Benutzerfreundlichkeit und Zusammenarbeit

Benutzeroberfläche: Das Tool sollte leicht zu erlernen und zu bedienen sein, insbesondere für Nicht-Designer

Tools für die Zusammenarbeit: Sie sollten die Zusammenarbeit in Echtzeit für kreative Teams unterstützen

Weitere Faktoren

Skalierbarkeit: Prüfen Sie, ob das Tool skalierbar ist und Ihren aktuellen und zukünftigen kreativen Anforderungen gerecht wird

Integrationen: Es sollte sich auch nahtlos in Ihre bestehende Design-Umgebung integrieren lassen

Hier sind die besten Tools für die kreative Automatisierung, mit denen Sie Ihren kreativen Produktionsprozess optimieren und die Qualität Ihrer Projekte verbessern können:

1. ClickUp (Am besten für kreatives Projektmanagement geeignet)

Arbeiten Sie zusammen, organisieren und verwalten Sie Designprojekte auf der umfassenden Plattform für Design-Projektmanagement von ClickUp

Es ist schwierig, Kreativität und strategisches Denken in Einklang zu bringen. Während ich mich auf innovative Ideen und Problemlösungen konzentriere, geraten langfristige Ziele in den Hintergrund. ClickUp hat mir dabei geholfen, hier ein Gleichgewicht zu finden, indem ich einen kompletten kreativen Workflow-Management-Prozess aufgebaut habe.

Es ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement, Teamzusammenarbeit, Produktivität und Kundenmanagement. Das Feature "ClickUp Automations" hat meine Workflows optimiert, sodass ich wiederkehrende Aufgaben leichter von meiner To-Do-Liste streichen kann.

ClickUp erleichtert das kreative Projektmanagement durch seine kollaborativen Features. Sie können Mitarbeiter und Beobachter automatisch hinzufügen, sodass Aufgaben mit hoher Priorität kontinuierlich überwacht werden und die Team-Mitglieder über Status-Updates informiert werden.

Sie können über 100 Vorlagen für die Automatisierung durchsuchen, um Automatisierungen für die Zuweisung von Aufgaben und die Änderung von Aufgabenstatus, Prioritäten, Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Speicherorten festzulegen.

Entdecken Sie über 100 Vorlagen für die Automatisierung, um benutzerdefinierte kreative Workflows zu erstellen

Was mir bisher am besten gefallen hat, ist ClickUp Brain, der KI-Assistent von ClickUp. Sie können ihn einfach anweisen, eine Automatisierung zu erstellen (was zu tun ist, wenn eine Aufgabe fertiggestellt ist). Mit ClickUp Brain können Sie auch Auslöser oder Bedingungen für die Automatisierung von Aktionen festlegen.

Fügen Sie Auslöser oder Bedingungen hinzu, um Aktionen mit ClickUp Brain zu automatisieren

Sie können in ClickUp auch eine E-Mail-Automatisierung einrichten, um automatische Projektaktualisierungen an Lieferanten und Kunden zu senden, sodass alle auf dem Laufenden bleiben.

Während ClickUp Automations den Verwaltungsprozess sortiert hat, hat die maßgeschneiderte ClickUp Agency Projektmanagement-Software dazu beigetragen, die Kreativität meines Teams zu steigern.

Optimieren Sie Ihren Workflow und steigern Sie Ihre Kreativität mit der Projektmanagement-Software ClickUp Agency

Mir hat auch ClickUp Docs für die kreative Zusammenarbeit gefallen. Es kann dabei helfen, Projekt-Roadmaps zu erstellen und zu speichern, kreative Briefing-Vorlagen zu erstellen und Ausführungspläne zu entwerfen. Mit umfangreichen Formatierungsoptionen, verschachtelten Seiten und der Möglichkeit, Assets einzubetten, kann Docs als zentrales Repository für alle projektbezogenen Informationen dienen.

Bereiten Sie kreative Briefings vor und erstellen Sie mit ClickUp Docs Listen mit Prozessen, Aufgaben oder Projektrichtlinien

ClickUp Whiteboards ist unser bevorzugtes Tool für kreative Jam-Sessions geworden. Alle Mitglieder des Teams können ihre Ideen und Notizen auf der Leinwand teilen. Ich nutze es gerne, um Ideen mit dem Drag-and-Drop-Editor zu verbinden, Bilder und Links hinzuzufügen. Ich kann sogar Projekt-Aufgaben direkt aus den Whiteboards erstellen.

Arbeiten Sie mit ClickUp Whiteboards zusammen und entwickeln Sie Ideen für mehr Kreativität

Die besten Features von ClickUp

Aufgaben automatisieren: Teilen Sie kreative Projekte mit Teilen Sie kreative Projekte mit ClickUp Aufgaben in überschaubare Schritte auf und automatisieren Sie diese mit ClickUp Automatisierungen, damit sie weniger überwältigend und leichter zu verfolgen sind. Sie können Aufgabentypen erstellen, Prioritäten festlegen und verwandte Aufgaben verknüpfen

Workflows erstellen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Mindmaps , um kreative Ideen in Aktionspläne umzusetzen. Sie helfen Ihnen dabei , kreative Workflows für ein reibungsloses Projektmanagement zu erstellen

Erstellen Sie personalisierte Inhalte: Automatisieren Sie die Erstellung personalisierter Inhalte für Kampagnen, Kundenumfragen oder Produktbeschreibungen mit Automatisieren Sie die Erstellung personalisierter Inhalte für Kampagnen, Kundenumfragen oder Produktbeschreibungen mit ClickUp Brain

Erhalten Sie Einblicke: Verfolgen Sie die Kampagnenleistung mit Verfolgen Sie die Kampagnenleistung mit ClickUp Dashboards , um kreative Techniken und Prozesse zu optimieren

Marketingkampagnen mit ClickUp Dashboards verfolgen und optimieren

Zeiterfassung: Analysieren Sie mit dem Feature Analysieren Sie mit dem Feature "Zeiterfassung" von ClickUp , wie viel Zeit Sie für manuelle Aufgaben und kreative Prozesse aufwenden, um Ihren Workflow zu verbessern

Mit der Vorlage "Kreativität und Design" von ClickUp können Sie ganz einfach einen kreativen Workflow einrichten. Sie hilft Ihnen dabei, einen detaillierten Projektplan zu erstellen, visuelle Zeitleisten hinzuzufügen und Ideen in umsetzbare Aufgaben zu organisieren.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit den Vorlagen für Kreativ- und Designprojekte von ClickUp durchgängige Workflows für die nahtlose Ausführung kreativer Projekte

Limits von ClickUp

ClickUp hat aufgrund der vielen Features eine gewisse Lernkurve

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisinformationen

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen, jährlich abgerechnet

ClickUp Bewertungen und Bewertungen

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Die 10 besten KI-Automatisierungstools für das Geschäftswachstum im Jahr 2024

2. Celtra (Am besten geeignet für die Durchführung digitaler Kampagnen)

via Celtra

Celtra ist ein kreatives Automatisierungstool, das speziell für die Erstellung und Durchführung digitaler Kampagnen entwickelt wurde. Mit KI können Sie Inhalte, Bilder und Videos in verschiedenen Formaten und für verschiedene Kanäle erstellen.

Was mir an Celtra am besten gefällt, ist die nahtlose Zusammenarbeit von Design- und Content-Teams durch die Trennung von Content- und Design-Erstellung. So können Kreativteams an separaten Versionen arbeiten, was Fehler reduziert.

Außerdem trägt sie durch benutzerdefinierte Toolkits und Funktionen zum Sperren von Vorlagen zur Gewährleistung der Markenkonsistenz bei. Von der Kampagnenproduktion über die Überprüfung und Genehmigung bis hin zur Verteilung ist alles auf einer Plattform verfügbar.

Die besten Features von Celtra

Skalieren Sie Ihre Arbeit effizient, indem Sie sich wiederholende Aufgaben wie Größenänderung, Zuschneiden und Formatieren von Texten automatisieren

Verwenden Sie KI, um visuelle Elemente wie Animationen und Produktgalerien hinzuzufügen und so ansprechende digitale Kampagnen zu erstellen

Schaffen Sie einen zentralen hub für alle kreativen Assets

Skalieren Sie die Erstellung und Verteilung von Kampagnen und verbessern Sie die Transparenz mit zentralisierten Vorlagen

Einschränkungen von Celtra

Die Benutzeroberfläche hat eine steile Lernkurve und kann für Nicht-Designer komplex sein

Preise von Celtra

Preise nicht verfügbar

Celtra Bewertungen und Bewertungen

G2: 4,4 /5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,4 /5 (über 250 Bewertungen)

3. Adacado (Am besten geeignet für dynamische Werbekampagnen)

via Adacado

Adacado ist eine Do-it-yourself-Werbeplattform, die Ihnen bei der Schaltung von Display-Anzeigen hilft. Das Einrichten einer Kampagne ist unglaublich einfach. Ich habe einfach meine Werbekundenangaben eingegeben, eine Kampagnenlösung ausgewählt, mein Logo und meine Bilder hochgeladen und schon war ich live!

Das Beste daran ist, dass Fachleute wie ich dadurch ihre Lieferantenkosten erheblich senken können.

Es bietet benutzerdefinierte Werbelösungen für verschiedene Branchen. Ob ich eine maßgeschneiderte Anzeige für meine spezifische Branche benötige oder ganz von vorne anfangen möchte, der kreative Editor hält alles bereit, was ich brauche.

Das interessanteste Feature von Adacado ist, dass es die schnelle Erstellung dynamischer Produktanzeigen durch die Synchronisierung von Produkt-Feed-Updates ermöglicht.

Die besten Features von Adacado

Skalieren Sie Ihre Werbekampagnen mithilfe vorgefertigter Vorlagen und eines kreativen Editors

Wählen Sie aus, wo und wem Ihre Google-Anzeigen angezeigt werden, indem Sie verschiedene Faktoren wie demografische Merkmale, Zinsen, Alter und Gerätetyp auswählen

Verbinden Sie Produkte, die auf Shopify verfügbar sind, direkt und nutzen Sie Shoppable Ads mit dem In- und Checkout-Widget

Einschränkungen von Adacado

Es unterstützt keine Zusammenarbeit mit Clients oder Team-Mitgliedern

Adacado eignet sich hervorragend für die Automatisierung einfacherer Kampagnen, ist jedoch möglicherweise nicht für hochgradig benutzerdefinierte Grafiken geeignet

Preise von Adacado

Gekaufte Medien: Impressionen x CPM (Kosten pro 1000 Impressionen)

Geschaltete Anzeigen: Basierend auf dynamischen und statischen Tarifen (Dynamischer Tarif beginnt bei 0,99 $. Statischer Tarif beginnt bei 0,25 $)

Produkt: Ab 0,15 $

Bewertungen und Bewertungen zu Adacado

Gartner: 4,3/5 (3 Bewertungen)

TrustPilot: 3/ 5 (19 Bewertungen)

4. SundaySky (Am besten geeignet für die Erstellung maßgeschneiderter Videoanzeigen)

via SundaySky

SundaySky eignet sich hervorragend für Teams, die viele Videos für Social-Media-Marketing, personalisierte Verkaufskampagnen und Markenaktionen erstellen. Die Enterprise Video Platform nutzt KI, um ansprechende Videos zu erstellen.

Die KI von SundaySky hilft mir dabei, ganz einfach Videoskripte zu erstellen, musikalische Elemente in die Videos einzubetten und den Clips natürliche Voiceovers hinzuzufügen. Das ist eine Menge manueller Arbeit, die in kürzester Zeit automatisiert wird.

Die KI-Integration fügt außerdem personalisierte Video-Kommentare und Texte hinzu, um das Engagement der Zuschauer zu steigern.

Die besten Features von SundaySky

Erstellen Sie interaktive Videos in wenigen Minuten mit vorgefertigten Vorlagen, Themen und Musiktiteln

Fügen Sie personalisierte Texte, Erzählungen und CTAs hinzu, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu gewinnen und die Konversionsrate zu verbessern

Automatisieren Sie die Verteilung von Videos, indem Sie Videos in jedes CMS, jede Website, jedes Portal oder jede Anwendung integrieren

Erstellen Sie verschiedene Versionen desselben Videos, um bestimmte Audiosegmente mit Botschaften anzusprechen, die bei ihnen Anklang finden

Einschränkungen von SundaySky

Mit begrenzten Vorlagenoptionen kann die Erstellung von Video-Inhalten repetitiv sein

Exportierte Videos haben eine geringere Qualität

Preise von SundaySky

Benutzerdefinierte Preise

SundaySky Bewertungen und Bewertungen

G2: 4,4 /5 (31 Bewertungen)

Cuspera: 4,4 /5 (über 150 Bewertungen)

5. Hunch (Am besten für die Verwendung von Produktdaten für Anzeigen geeignet)

via Hunch

Wenn Sie auf der Suche nach einer ganzheitlichen Plattform für die Gestaltung von Kreativkonzepten und die Durchführung von Kampagnen sind, probieren Sie Hunch aus. Es nutzt KI, um Anzeigen in verschiedenen Formaten zu erstellen. Laden Sie einfach Ihr Marken-Kit hoch, und die KI-Funktion optimiert automatisch die Bilder und passt das Layout an.

Hunch bietet auch produktorientierte Kreativität. Ich kann beispielsweise meinen Produkt-Feed zur Plattform hinzufügen, um Produktbilder, Videos und Anzeigen auf der Grundlage der Eingaben zu verbessern. Was mir an Hunch am besten gefällt, ist, dass es dabei hilft, Daten für alle Elemente in einem Katalog in kreative Inhalte umzuwandeln.

Die besten Features von Hunch

Erstellen Sie benutzerdefinierte Bild- und Video-Vorlagen, um die kreative Produktion zu skalieren

Laden Sie Ihr Marken-Kit hoch und erhalten Sie automatisch für verschiedene Kanäle angepasste Vorlagen für Anzeigen

Führen Sie automatisierte Kampagnen in sozialen Medien durch und optimieren Sie Kampagnen-Workflows

Automatisch erstellte mehrere markengerechte Vorlagen in verschiedenen Formaten mit der Multi-Artboard-Vorlage von Hunch

Einschränkungen durch Vermutungen

Sie benötigen einige technische Kenntnisse im Bereich Design und Werbung, um Kampagnen auf Hunch durchzuführen und zu verwalten

Hunch-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Bewertungen zu Hunch

G2: 4,6/5 (33 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (13 Bewertungen)

6. ChatGPT (Am besten zur Automatisierung Ihres Brainstormings)

via ChatGPT

ChatGPT ist ein All-in-One-KI-gestützter Kreativassistent, an den ich mich für alles wenden kann, von Social-Media-Inhalten und Werbetexten bis hin zu personalisierten E-Mails. Ich muss nur die richtige Eingabe machen.

Ich liebe es, Ideen auszutauschen und zu sehen, wohin mich die Unterhaltung führt.

Es kann sogar beim Designprozess helfen, indem es Ideen und Workflows für die Benutzeroberfläche vorschlägt. Wenn Sie mit technischer Software anspruchsvolle Designs erstellen möchten, kann ChatGPT Design-Codes bereitstellen.

Die besten Features von ChatGPT

Geben Sie Textvorlagen ein und erhalten Sie hochwertige Inhalte für Artikel, soziale Medien oder Marketingtexte

Brainstorming und einzigartige Vorschläge für Werbekampagnen

Erstellen Sie personalisierte Inhalte für Ihre Zielgruppe

Verwenden Sie die erweiterte Version, um Infografiken mit Textabfragen zu erstellen

Einschränkungen von ChatGPT

Sie hilft nur bei der Konzeption und Produktion von Inhalten und kann keine Designaufgaben oder Werbekampagnen verwalten

Die Kampagnenleistung wird nicht automatisch nachverfolgt

Preise für ChatGPT

Kostenlos: Free Forever-Plan

Plus: 20 $ pro Monat, jährlich abgerechnet

Team: 25 $ pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ChatGPT-Bewertungen und Bewertungen

G2: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (49 Bewertungen)

7. Canva (Am besten zum Entwerfen visueller Inhalte geeignet)

via Canva

Canva ist mein bevorzugtes Tool, um beeindruckende Designs für Kampagnen, Social-Media-Anzeigen, Broschüren, Präsentationen, Reels, Videos und andere visuelle Inhalte zu erstellen. Es bietet viele Vorlagen für verschiedene Designformate, Kanäle und Branchen sowie eine riesige Bibliothek mit Millionen von Bildern, Symbolen und Grafiken.

Mit der Draw-Funktion in Canva kann ich ganz einfach Bilder hochladen und bearbeiten, Designs von Grund auf neu erstellen oder Vorlagen verwenden, zeichnen, skizzieren und in Echtzeit zusammenarbeiten.

Haben Sie ein unscharfes Bild mit ungünstigem Bildausschnitt? Verwenden Sie die Option "Magische Bearbeitung", um alle Bilder mit nur einem Klick zu verbessern. Die Feature "Nachverfolgung" von Canva ist ebenfalls hilfreich, um Ihre Designs und die Interaktion der Benutzer zu bewerten.

Die besten Features von Canva

Visualisieren Sie Ihre Entwürfe, indem Sie dem Magic Design Tool Textvorgaben geben

Fügen Sie Ihren Videos automatisch beliebte Musik oder Melodien hinzu

Bilder mit KI schnell zu Videos kombinieren

Übersetzen Sie Ihre Designs mit KI automatisch für verschiedene Zielgruppen

Vereinfachen Sie Ihren Social-Media-Workflow, indem Sie Social-Media-Beiträge mit dem Inhaltsplaner planen, terminieren und auf verschiedenen Kanälen veröffentlichen

Einschränkungen von Canva

Es fehlen Funktionen für die Verwaltung von Anzeigen und Kampagnen

Canva fehlen fortgeschrittene Design-Features für Werbeanzeigen

Preise für Canva

Canva kostenlos: Für immer kostenlos

Canva Pro: 15 $ pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet

Canva Teams: 10 $ pro Benutzer und Monat (mindestens drei Benutzer), jährlich abgerechnet

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Canva Bewertungen und Bewertungen

G2: 4,7/5 (über 4500 Bewertungen)

GetApp: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

8. Marpipe (Am besten geeignet für die Erstellung von Produktwerbungskatalogen)

via Marpipe

Marpipe ist ein weiteres kreatives Automatisierungstool, das mit KI Produktkataloganzeigen erstellt. Es lässt sich in Ihren bestehenden Produktfeed von Shopify und anderen Plattformen integrieren und optimiert Anzeigendesigns.

Mir hat das KI-Feature gefallen, das automatisch den Hintergrund entfernt, das Bild an das Design anpasst und Werbetexte aus den Texten der Produktseite generiert.

Die besten Features von Marpipe

Testen Sie mehrere Produktdesignvarianten gleichzeitig mit der A/B-Testfunktion von Marpipe

Erstellen Sie kreative Produktdesign-Vorlagen mit dem Drag-and-Drop-Builder

Erstellen Sie ansprechende Produktdesigns, indem Sie Design-Ebenen mit Spalten im Produkt-Feed verbinden

Fügen Sie Anzeigenkataloge direkt in Anzeigenplattformen ein, um das Engagement zu steigern

Einschränkungen von Marpipe

Marpipe hat eine komplexe Benutzeroberfläche und ein komplexes Setup für die Integration

Preise für Marpipe

Entdecken Sie: 0 $ für immer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Marpipe Bewertungen und Bewertungen

G2: 5/5 (4 Bewertungen)

Capterra: 4/ 5 (1 Bewertung)

9. Bannerflow (Am besten für die automatisierte Kampagnenproduktion geeignet)

via Bannerflow

Bannerflow automatisiert die Produktion, Verwaltung und Optimierung digitaler Anzeigen. Was mir besonders aufgefallen ist, sind die fortschrittlichen Markenanimationen von Bannerflow, die digitale Anzeigen ansprechender machen. Die Option, Datenfeeds automatisch zu Kampagnenmotiven hinzuzufügen, steigert ebenfalls das Engagement.

Sie können eine Markenanzeigenbibliothek aufbauen und fortschrittliche Creatives für die Kampagnen- und Anzeigenproduktion wiederverwenden. Bannerflow unterstützt auch die Verwendung benutzerdefinierter Widgets, um einzigartige Designs zu erstellen. Das Übersetzungsmanagement-Feature eignet sich hervorragend für Unternehmen mit einem globalen Publikum.

Mit diesem Tool muss ich nur Änderungen am Design und am Text im Master-Brief vornehmen, und die Änderungen werden automatisch in allen Kampagnen übernommen.

Die besten Features von Bannerflow

Schnelle Produktion, Veröffentlichung und Einführung dynamischer Werbekampagnen über mehrere Kanäle hinweg

Erstellen Sie mit einem einzigen Master-Creative mehrere Varianten für Kampagnen

Live-Vorschauen von Kampagnen freigeben, um Genehmigungen einzuholen

Nehmen Sie Live-Änderungen an Anzeigen vor, um den ROI zu steigern

Limits von Bannerflow

Einige Benutzer erwähnen Probleme wie langsame Ladezeiten und nicht reagierende Klicks

Preise für Bannerflow

Benutzerdefinierte Preise

Bannerflow Bewertungen und Bewertungen

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

TrustRadius: 6,3/10 (7 Bewertungen)

10. Innervate (Am besten geeignet für die Erstellung von Anzeigen mit hoher Geschwindigkeit)

via Innervate

Innervate (ehemals RevJet) ist eine weitere kreative Automatisierungssoftware, die Marketing- und Werbekampagnen automatisiert. Sie hilft Benutzern dabei, personalisierte digitale Anzeigen und Kampagnen für ihre Zielgruppe zu erstellen.

Mit Innervate konnte ich A/B-Tests durchführen, um die Wirkung meiner Kampagnen zu messen und sie für verschiedene Kanäle, darunter soziale Medien und E-Mail, zu optimieren.

Die besten Features von Innervate

Erstellen Sie personalisierte Anzeigen mit dynamischen Optimierungsfunktionen (DCO)

Erhalten Sie Tipps, wie Sie personalisierte Kampagnen für regionale Zielgruppen erstellen können

Erhalten Sie detaillierte Leistungsanalysen und messen Sie den ROI Ihrer Kampagnen

Limits überwinden

Innervate konzentriert sich mehr auf das Kundenerlebnis und ist möglicherweise nicht für die Automatisierung kreativer Aufgaben geeignet

Preise für Innervate

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Bewertungen zu Innervate

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Automatisieren Sie Ihre kreativen Aufgaben mit ClickUp

Kreativität erfordert Konzentration und einen ruhigen Geist. Wenn Ihr Team in Verwaltungsaufgaben versinkt, kann die Verwaltung kreativer Aufgaben wie Kampagnenplanung oder Design zu einer Herausforderung werden.

Hier können führende Tools zur Automatisierung kreativer Prozesse wie ClickUp helfen.

Sie automatisieren repetitive Aufgaben mit KI, optimieren Ihren Workflow und erleichtern das Entwerfen und Umsetzen kreativer Ideen. ClickUp bietet leistungsstarke Automatisierung, intuitive Aufgabenverwaltung und KI-gestützte Einblicke, um reibungslose kreative Prozesse zu ermöglichen und die Produktivität zu steigern.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um die Verwaltung Ihrer kreativen Projekte zu revolutionieren!