Top 10 KI Whiteboard Tools zur Verbesserung Ihrer Workflows

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie befinden sich in einem virtuellen Meeting und versuchen, die Ideen aller Teilnehmer zu erfassen, aber es herrscht ein Durcheinander von Diagrammen und Post-its, und die Hälfte der Ideen, die im Brainstorming geäußert wurden, gehen verloren oder werden nur ungenau erfasst.

Was wäre, wenn Ihr Whiteboard mehr erledigen könnte, als nur Notizen zu halten? KI-Whiteboard-Tools helfen Ihnen, Ideen mühelos zu organisieren, zu visualisieren und zu verbinden, damit die Zusammenarbeit reibungslos und konzentriert verläuft.

In diesem Blog stellen wir zehn KI-Online-Whiteboard-Tools vor, die Ihre Brainstorming-Sitzungen produktiver und engagierter machen. 📝

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier ist unsere Zusammenstellung der 10 besten KI-Whiteboard-Tools, die derzeit verfügbar sind:

ClickUp: Das Beste für die Erstellung von KI-Whiteboards und die Automatisierung von Workflows FigJam: Am besten für kreative Zusammenarbeit und Brainstorming Mural: Am besten geeignet für Brainstorming und Planung aus der Ferne Explain Alles Whiteboard: Am besten geeignet für die Erstellung interaktiver Lektionen und Präsentationen Google Jamboard: Am besten für einfache Zusammenarbeit und Notizen Miro: Am besten geeignet für visuelle Zusammenarbeit und Ideenfindung Microsoft Whiteboard: Am besten geeignet für kollaboratives Brainstorming und das Freigeben von Ideen in Echtzeit Stormboard: Am besten geeignet für die Organisation und Priorisierung von Ideen im Team Ziteboard: Am besten geeignet für die Zusammenarbeit in Echtzeit mit Zeichenerkennung Limnu: Am besten geeignet für Remote-Whiteboarding mit intuitiven Features

Bei der Suche nach dem besten Whiteboard-Software mit KI-Funktionen, sollten Sie diese Features berücksichtigen, um die Brainstorming- und Kollaborationssitzungen Ihres Teams zu verbessern:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Suchen Sie nach KI-Whiteboard-Tools, die intuitiv und einfach zu bedienen sind, damit sich Ihr Team auf die Ideen konzentrieren kann, anstatt sich mit der Software auseinanderzusetzen

Suchen Sie nach KI-Whiteboard-Tools, die intuitiv und einfach zu bedienen sind, damit sich Ihr Team auf die Ideen konzentrieren kann, anstatt sich mit der Software auseinanderzusetzen Zusammenarbeit in Echtzeit: Stellen Sie sicher, dass jeder in Ihren KI Whiteboard-Tools Beiträge leisten und Aktualisierungen sofort sehen kann, damit Ihr Team auf derselben Seite bleibt, egal wo es sich befindet

Stellen Sie sicher, dass jeder in Ihren KI Whiteboard-Tools Beiträge leisten und Aktualisierungen sofort sehen kann, damit Ihr Team auf derselben Seite bleibt, egal wo es sich befindet Integration mit anderen Tools: Wählen Sie KI Whiteboard-Tools aus, die mit Ihren bestehenden Apps verbunden werden können, z. B. mit Tools für die Projektplanung, das Design oder die Dokumentation - für eine nahtlose Zusammenarbeit

Wählen Sie KI Whiteboard-Tools aus, die mit Ihren bestehenden Apps verbunden werden können, z. B. mit Tools für die Projektplanung, das Design oder die Dokumentation - für eine nahtlose Zusammenarbeit Vielfalt an Vorlagen und Formen: Entscheiden Sie sich für ein Tool mit einem breiten Bereich anwhiteboard-Vorlagen und Formen, die Flexibilität bei der Präsentation von Ideen und der Organisation von Gedanken ermöglichen

Entscheiden Sie sich für ein Tool mit einem breiten Bereich anwhiteboard-Vorlagen und Formen, die Flexibilität bei der Präsentation von Ideen und der Organisation von Gedanken ermöglichen Zugänglichkeit und Gerätekompatibilität: Stellen Sie sicher, dass das Tool geräte- und plattformübergreifend funktioniert, damit alle Mitglieder des Teams daran teilnehmen können

Die 10 besten KI-Whiteboard-Tools

Sind Sie bereit, Ihre Brainstorming-Sitzungen auf die nächste Stufe zu heben?

Hier ist eine Übersicht über die zehn besten Optionen zur Verbesserung visuelles Projektmanagement . 👇

1. ClickUp (am besten geeignet für die Erstellung von KI-Whiteboards und die Automatisierung von Workflows) ClickUp ist eine leistungsstarke All-in-One-Plattform für Projektmanagement, die Teams bei der Organisation von Aufgaben, der Automatisierung von Workflows und der Verbesserung der Zusammenarbeit unterstützt.

ClickUp ist bekannt für seine Anpassungsfähigkeit und bietet einen Bereich von Tools, die darauf zugeschnitten sind, das Management von Projekten, Ideen und die Kommunikation im Team zu rationalisieren. Darüber hinaus sind fortschrittliche KI-Funktionen integriert, die das Brainstorming vereinfachen, die Effizienz steigern und Konzepte in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

Im Mittelpunkt der Attraktivität von ClickUp stehen zwei Features, die die Art und Weise, wie Teams brainstormen und planen, neu definieren:

ClickUp Whiteboard ClickUp Whiteboards erleichtern das gemeinsame Brainstorming in Echtzeit. Sie dienen als digitaler Workspace, in dem Teams Ideen visuell austauschen können, und bieten einen Bereich, in dem alle Beteiligten ihre Ideen einbringen, kommentieren und Pläne gemeinsam verfeinern können.

ClickUp Whiteboards sorgen für nahtlose und organisierte Zusammenarbeit im Team

Anders als herkömmliche Whiteboards verknüpft ClickUp Whiteboards 3.0 visuelle Elemente direkt mit den Aufgaben des Projekts und schließt so die Lücke zwischen Ideenfindung und Ausführung. Sie können Haftnotizen einbinden, Ideen mit Anmerkungen versehen und relevante Dokumente direkt mit dem Workspace verknüpfen. Sie können auch KI verwenden, um Bilder zu erzeugen!

Mit ClickUp Whiteboards können Sie gemeinsam mit Ihrem Team Brainstormings durchführen, organisieren und erstellen

Zum Beispiel können Teammitglieder während eines Meetings zur Produkteinführung Ideen, Fragen und Elemente hinzufügen, die jeweils mit Tags für bestimmte Mitglieder des Teams versehen werden, um die Verantwortlichkeit zu gewährleisten. Diese visuellen Elemente werden zu lebendigen Elementen, die innerhalb von ClickUp nachverfolgt, aktualisiert und in umsetzbare Aufgaben umgewandelt werden können.

Die Ideen werden direkt vom Brainstorming zur Ausführung gebracht, so dass Ihr Team ohne großen Aufwand vorankommt.

Das Whiteboard Feature? Besessen. Dieses Tool wurde häufig bei Team Meetings eingesetzt, um Ideen zu sammeln oder bestimmte Initiativen näher zu erläutern

Briettny Curtner, Programm-Manager

ClickUp Brain

Nächste, ClickUp Gehirn ist ein KI-gestütztes Tool, auf das Sie überall in Ihrem Workspace zugreifen können. Es hilft Teams, kreative Blöcke zu überwinden und Brainstorming-Sitzungen in strukturierte, umsetzbare Pläne zu verwandeln.

Erzeugen Sie mit ClickUp Brain visuelle Darstellungen in Whiteboards und erwecken Sie so Ihre Ideen sofort zum Leben

Die Fähigkeit von ClickUp Brain, Bilder direkt in Whiteboards zu generieren, verleiht Ihrem Brainstorming eine neue Ebene der Kreativität.

Während Sie planen und brainstormen, können Sie Brain bitten, visuelle Darstellungen wie Diagramme, Tabellen oder andere relevante Bilder zu erstellen, um Ihre Ideen zu unterstützen. Sie brauchen nicht zwischen verschiedenen Tools zu wechseln oder Bilder manuell zu entwerfen - Brain kümmert sich darum und fügt Ihrem Brainstorming-Prozess eine neue Ebene der Kreativität hinzu.

Mit ClickUp Brain Texte direkt aus Whiteboards in Aufgaben umwandeln

Brain analysiert auch Ihren Workflow und empfiehlt Vorlagen, die am besten zu Ihrem Projekt passen, während es auf der Grundlage Ihrer Ideen Aufgaben und Unteraufgaben erstellt. So können Sie ganz einfach vom Brainstorming zum Handeln übergehen, ohne den Schwung zu verlieren.

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung viel einfacher und effektiver gemacht. Durch den Aufbau eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse umrissen und strukturiert werden können, sind Teams an entfernten Standorten in der Lage, Erwartungen zu verstehen und Status-Updates fließend zu liefern. Das Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, die Neuordnung von Prioritäten ist leicht, und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist sehr fließend.

Bazza Gilbert, Produktmanager

Beste Features von ClickUp

Zusammenarbeit in Echtzeit: Gemeinsames Brainstorming und Verfeinerung von Ideen in einem gemeinsamen, interaktiven Space, der eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglicht

Gemeinsames Brainstorming und Verfeinerung von Ideen in einem gemeinsamen, interaktiven Space, der eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglicht Effizientes Aufgabenmanagement: Schnelles Umwandeln von Ideen in klare Elemente, ohne dass zwischen verschiedenen Tools gewechselt werden muss

Schnelles Umwandeln von Ideen in klare Elemente, ohne dass zwischen verschiedenen Tools gewechselt werden muss Stromlinienförmiger Workflow: Einfaches Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben, um einen reibungslosen Fortschritt von der Ideenfindung bis zur Ausführung zu gewährleisten

Einfaches Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben, um einen reibungslosen Fortschritt von der Ideenfindung bis zur Ausführung zu gewährleisten Kreative Erweiterung: Automatische Generierung visueller Elemente, die den diskutierten Ideen mehr Tiefe und Klarheit verleihen

Automatische Generierung visueller Elemente, die den diskutierten Ideen mehr Tiefe und Klarheit verleihen Automatische Organisation: Organisieren Sie Ideen in umsetzbare Aufgaben und behalten Sie den Überblick, während sich die Pläne weiterentwickeln

ClickUp Limitierungen

Neue Benutzer finden es möglicherweise schwierig, sich in den vielen Features und benutzerdefinierten Optionen von ClickUp zurechtzufinden

Whiteboards können in der mobilen App noch nicht verwendet werden

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

📖 Auch gelesen: Einsteigerhandbuch für ClickUp Whiteboards mit Beispielen für Anwendungsfälle

2. FigJam (am besten für kreative Zusammenarbeit und Brainstorming)

Über: FigJam FigJam, eine Entwicklung von Figma, bietet ein interaktives Online-Whiteboard, das Teams bei der visuellen Zusammenarbeit und beim Brainstorming unterstützt.

FigJam wurde 2021 auf den Markt gebracht und erleichtert die Interaktion in Echtzeit mit Tools wie Haftnotizen, Abstimmungsaufklebern und Formen. Es eignet sich besonders gut für die Organisation komplexer Projekte und Arbeitsabläufe und ermöglicht es Teams, kreative Aufgaben in einer flexiblen Umgebung zu verwalten.

FigJam beste Features

Generierung benutzerdefinierter Vorlagen zur Rationalisierung des Setups von Projekten mit KI-gesteuerten Eingabeaufforderungen

Automatische Organisation von FigJam-Dateien und Notizen in thematischen Gruppen zur Mustererkennung

Erstellen Sie visuelle Rahmen für Mindmaps, Workflows oder Retrospektiven auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen

Zusammenfassen von Diskussionen zur Klärung der Schlüssel und Ausrichtung nach Brainstorming-Sitzungen

FigJam Einschränkungen

Limitierte Integration mit Tools von Drittanbietern, was die Flexibilität einschränkt

Kein Ebenen-Panel in FigJam-Dateien

FigJam-Preise

Starter Team: Free

Free Professionell: $5/Monat pro Platz

$5/Monat pro Platz Organisation: $5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

$5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

FigJam-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (440+ Bewertungen)

4.5/5 (440+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (25+ Bewertungen)

3. Mural (Am besten für Brainstorming und Planung aus der Ferne)

Über: Wandbild Mural ist eine Online-Whiteboard-Plattform für Teams, die Projekte planen, organisieren und brainstormen möchten. Sie lässt sich in beliebte Plattformen wie Microsoft Teams, Slack und Jira integrieren und eignet sich daher für verschiedene Arbeitsabläufe.

Das Tool ist ideal für Remote- und Hybrid-Teams, die sich auf die Visualisierung von Ideen und effektive Teamarbeit konzentrieren.

Beste Features der Wand

Generieren und organisieren Sie Notizen und reduzieren Sie den manuellen Aufwand während Brainstorming-Sitzungen

Beschleunigung von Routineaufgaben wie der Erstellung von Vorlagen, der Zuweisung von Elementen und der Verwaltung gemeinsamer Sitzungen

Mindmaps erstellen und gruppieren Sie Haftnotizen nach Themen, um Verbindungen aufzuzeigen

Gewährleistung von Datenschutz und Sicherheit durch robusten Datenschutz während der Zusammenarbeit

Mauerbegrenzungen

Große Boards können bei größeren Projekten schwer zu verwalten sein

Die Leistung kann sich bei Boards mit hohem Inhalt und mehreren Teilnehmern verlangsamen

Der mobilen Version fehlen einige Features der Desktop Version

Mauerpreise

Free

Teams: $12/Monat pro Mitglied

$12/Monat pro Mitglied Geschäft: $18/Monat pro Mitglied (jährliche Abrechnung)

$18/Monat pro Mitglied (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1370+ Bewertungen)

4.6/5 (1370+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Anstatt einfach nur weitere Notizen hinzuzufügen, sollten Sie die Kommentar-Funktion nutzen, um bestimmte Ideen oder Elemente auf dem Whiteboard zu diskutieren. Dies hilft, Unterhaltungen konzentriert zu halten und macht die Zusammenarbeit interaktiver.

4. Explain Alles Whiteboard (am besten geeignet für die Erstellung interaktiver Lektionen und Präsentationen)

Über: Erklären Sie alles Explain Alles Whiteboard ist eine vielseitige Plattform für die Erstellung von interaktiven Lektionen, Tutorials und Präsentationen. Es ermöglicht Benutzern das Kommentieren, Zeichnen und Erläutern von Konzepten in Echtzeit und ist damit eine hervorragende Wahl für die Zusammenarbeit aus der Ferne und vor Ort.

Die Multimedia-Funktionen des Tools unterstützen die Arbeit mit PDFs, Bildern und Videos und bieten so Flexibilität bei der Erstellung von Inhalten.

Erklären Sie Alles beste Features

Automatisierte Erstellung von Inhalten, einschließlich der Erstellung von Texten und Bildern für Präsentationen

Benutzerdefinierte KI-generierte Bilder je nach Projektanforderungen,verbesserung des visuellen Storyboarding Karte der Benutzer und Generierung von Erkenntnissen zur Verbesserung des UX-Designs auf breiter Ebene

Zusammenarbeit in Echtzeit mit nahtlosen Aktualisierungen für alle Beteiligten

Erklären Sie die Grenzen von Alles

Fortgeschrittene KI-Features brauchen Zeit, um sie zu beherrschen

Einige Integrationen von Drittanbietern, insbesondere von Tools, die nicht auf Bildung oder Präsentationen ausgerichtet sind, funktionieren möglicherweise nicht nahtlos

Erklären Sie die Preise von Alles

Free

Pro: $10/Monat

$10/Monat Team: $10/Monat pro Benutzer

Explain Alles Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

📖 Auch gelesen: Erstellen eines Workflow Diagramms und Diagramms: Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden für optimierte Prozesse

5. Google Jamboard (am besten für einfache Zusammenarbeit und Notizen)

Über: Google Google Jamboard ist ein Cloud-basiertes digitales Whiteboard-Tool, das bis zu 50 Benutzern die Interaktion mit "Jams" ermöglicht

Mit seiner übersichtlichen Oberfläche hilft Jamboard Teams beim effizienten Brainstorming und Freigeben von Ideen. Das Tool lässt sich gut in andere Google Workspace-Anwendungen integrieren, so dass es für Unternehmen, die bereits Google-Produkte verwenden, praktisch ist.

Die besten Features von Google Jamboard

Konvertierung handschriftlicher Notizen in Text für einfache Anpassungen und nahtloses Freigeben

Verfeinern von Skizzen in ausgefeilte, klar definierte Formen für eine deutlichere Visualisierung

Speichern Sie Jams direkt in Google Drive und greifen Sie darauf zu, um den Speicher zu vereinfachen

Direktes Einfügen von Bildern aus der Google-Suche in Ihre laufenden Jams

Google Jamboard Beschränkungen

Jeder Jam ist auf 20 Folien begrenzt, was umfangreiche Projekte einschränkt

Fehlen von Features zum Einbetten von Audio oder Video, was die interaktiven Möglichkeiten limitiert

Klebenotizen haben ein Limit von 171 Zeichen

Google Jamboard Preise

Free Forever

Google Jamboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (65+ Bewertungen)

4.3/5 (65+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (120+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Unterteilen Sie Ihr Whiteboard in Ebenen oder Abschnitte, um Ordnung zu halten. Die Kategorisierung von Informationen hilft Ihnen dabei, komplexe Ideen in einfachere, leichter verdauliche Stücke zu zerlegen, wodurch Sie sich leichter konzentrieren und Prioritäten setzen können.

6. Miro (am besten für visuelle Zusammenarbeit und Ideenfindung)

Über: Miro Miro ist eine kollaborative Whiteboard-Plattform zum Brainstorming, Planen und Visualisieren von Ideen. Seine KI-gestützten Features, wie die Strukturierung von Ideen in automatisierte Workflows und das Angebot von Vorschlägen für Inhalte steigern Produktivität und Kreativität.

Dank des breiten Bereichs an Vorlagen und der Integration mit Tools wie Slack und Jira eignet sich die Software für verschiedene Branchen und Teamstrukturen.

Miro beste Features

Umwandlung von Brainstorming-Sitzungen in organisierte Workflows und Diagramme

Automatisches Umwandeln von handschriftlichen Notizen und Skizzen in bearbeitbare digitale Formate

Generieren Sie Ideen, Bilder und Code auf der Grundlage von Benutzereingaben, um die Ideenfindung zu beschleunigen und schneller auf den Markt zu kommen

Erstellen von UML-Diagrammen und Flussdiagrammen aus Textvorgaben zur einfachen Bearbeitung

Miro Beschränkungen

Der KI fehlt manchmal der Kontext, insbesondere bei Mindmaps mit komplexeren Strukturen

Limits für den Einsatz von KI können Arbeitsabläufe unterbrechen und die Kreativität behindern

Miro-Preise

Free

Starter: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Miro-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6830+ Bewertungen)

4.7/5 (6830+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1575+ Bewertungen)

📖 Auch gelesen: 10 KI-Tools für Mind Mapping und Brainstorming

7. Microsoft Whiteboard (am besten geeignet für kollaboratives Brainstorming und das Freigeben von Ideen in Echtzeit)

Über: Microsoft Microsoft Whiteboard ist ein flexibler digitaler Space, der es Teams ermöglicht, effektiv zusammenzuarbeiten.

Das durch Microsoft Copilot erweiterte Tool rationalisiert die Zusammenarbeit und verbessert die Produktivität, was es ideal für Teams macht, die kreative und organisierte Arbeitsabläufe suchen. Es ist eine großartige Option für Teams, die an verschiedenen Projekten in unterschiedlichen Branchen arbeiten, insbesondere für solche, die bereits im Microsoft-Ökosystem sind.

Microsoft Whiteboard beste Features

Nutzen Sie KI-gestützte Features, um Brainstorming-Sitzungen zusammenzufassen und die wichtigsten Ergebnisse hervorzuheben

Einbetten von Dateien wie Word-Dokumenten, Excel-Tabellen oder PDFs direkt auf dem Board zum einfachen Nachschlagen

Speichern und exportieren Sie Ihr Whiteboard als Bild oder PDF, um es mit anderen freizugeben

Nahtlose Integration mit Microsoft tools wie Teams und OneNote für eine einheitliche Zusammenarbeit

Microsoft Whiteboard Einschränkungen

Bei der Arbeit an komplexen Boards mit mehreren Teilnehmern kann es zu Leistungseinbußen kommen

Nur bis zu 10 Personen können gleichzeitig zusammenarbeiten, was die Interaktion in großen Teams limitiert

Es fehlen erweitertediagramming toolsdie auf anderen Plattformen verfügbar sind

Microsoft Whiteboard Preise

Free

Microsoft 365 Personal: $70/Jahr

$70/Jahr Microsoft 365 Family: $100/Jahr

Microsoft Whiteboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (45+ Bewertungen)

4.5/5 (45+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (145+ Bewertungen)

8. Stormboard (Am besten für die Organisation und Priorisierung von Team-Ideen)

Über: Stormboard Stormboard ist ein intuitives digitales Whiteboard tool, das Brainstorming und Ideenmanagement vereinfacht.

Mit seiner StormAI profitieren die Benutzer von kontextbezogenen Vorschlägen, die den Brainstorming-Prozess verbessern. Der mehrsprachige Support unterstützt die Zusammenarbeit in globalen Teams. Dieses Tool eignet sich hervorragend für Teams, die eine einfache, aber leistungsstarke Plattform suchen für whiteboard-Projektmanagement .

Stormboard beste Features

Generierung benutzerdefinierter Vorlagen auf der Grundlage vorhandener Inhalte und Ziele des Projekts

Automatisches Zusammenfassen von Ideen und Organisieren von Notizen, um Teams bei der Nachverfolgung des Fortschritts zu unterstützen und Klarheit zu schaffen

Schaffen Sie eine mehrsprachige Umgebung, die es globalen Teams ermöglicht, einfacher zusammenzuarbeiten

Einfaches Verschieben, Ändern der Größe und Organisieren von Notizen, Bildern und anderen Elementen auf dem Board durch einfaches Drag-and-Drop

Stormboard Beschränkungen

Bei der Arbeit mit größeren Teams oder Boards mit vielen Daten kann die Leistung nachlassen

Limitierte Farboptionen für Karten, was die visuelle Organisation beeinträchtigen kann

Sicherheitsrisiken aufgrund der Unmöglichkeit, Benutzer aus einem Board zu entfernen

Stormboard-Preise

Free

Geschäft: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Stormboard-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (75+ Bewertungen)

4.4/5 (75+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

Pro-Tipp: Im Gegensatz zu physischen Whiteboards bieten digitale Whiteboards oft unendlich viel Platz. Fühlen Sie sich nicht auf einen kleinen Bereich beschränkt - nutzen Sie die gesamte Leinwand, um detaillierte Workflows, Karten oder Diagramme zu skizzieren. Sie können bei Bedarf jederzeit hinein- oder herauszoomen.

9. Ziteboard (am besten für die Zusammenarbeit in Echtzeit mit Zeichenerkennung)

Über: Ziteboard Ziteboard ist ein Online-Whiteboard-Tool, das für eine schnelle und einfache Zusammenarbeit entwickelt wurde. Es bietet Features wie Formerkennung und intuitive Zeichenhilfen. Es ermöglicht Benutzern die gemeinsame Arbeit an der gleichen virtuellen Leinwand ohne Herunterladen, was es besonders für Remote-Teams nützlich macht.

Die Fähigkeit von Ziteboard, die Absichten des Benutzers beim Zeichnen zu erkennen, macht es zu einem ausgezeichneten KI-Tool für Designer , Pädagogen und entfernte Teams, die effizient zusammenarbeiten und Ideen skizzieren wollen.

Ziteboard beste Features

Zeichnen Sie Formen und wandeln Sie sie sofort in perfekte Formen wie Kreise, Quadrate und Rechtecke um

Verbessern Sie Freihandzeichnungen durch Glätten von Linien und schaffen Sie so klarere, besser interpretierbare Bilder

Zeichnen Sie mühelos, da das Tool auf Ihre Eingaben auf dem Whiteboard reagiert

Nutzen Sie die unendliche Leinwand, um Ihre Ideen frei zu entfalten, ohne sich Gedanken über den Space zu machen

Ziteboard Einschränkungen

Limitiert auf drei Farben, was die kreative Ausdrucksweise und visuelle Vielfalt einschränkt

Erweiterte Features wie unbegrenzte Boards und verbesserte Tools für die Zusammenarbeit sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Ziteboard-Preise

Free

Eine Woche pro: $5/Woche

$5/Woche Monatlich pro: $9/Monat

$9/Monat Jährlich pro: $85/Jahr

$85/Jahr Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Ziteboard Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Limnu (Beste für Remote-Whiteboarding mit intuitiven Features)

Über: X Limnu bietet eine digitale Whiteboard-Lösung für entfernte Teams. Sie unterstützt kollaborative brainstorming-Techniken und ist ideal für kreative Sitzungen, Planungsmeetings und Problemlösungsaufgaben.

Die intuitive Oberfläche der Software unterstützt unbegrenzte Boards, Echtzeit-Updates und Integrationen mit Slack.

Limnu beste Features

Nachahmung des Gefühls eines echten Whiteboards mit KI-Algorithmen, die ein reibungsloses stiftähnliches Erlebnis schaffen

Interaktion in Echtzeit mit sofortigen Aktualisierungen und ohne Verzögerung, um eine nahtlose Teilnahme für alle zu gewährleisten

Passen Sie den Workspace an, indem Sie unnötige Tools ausschließen, um eine schlanke und konzentrierte Umgebung zu schaffen

Verwalten Sie mehrere Projekte gleichzeitig mit unbegrenzten Boards, um die Flexibilität für Teamkollegen zu erhöhen

Limnu Einschränkungen

Fehlende integrierte Funktion zum Freigeben von Bildschirmen

Die Teilnehmer müssen Konten erstellen, was insbesondere für externe Mitarbeiter zu Problemen führen kann

Es gibt keine Möglichkeit, Whiteboards nach dem Ende einer Sitzung wiederherzustellen

Limnu Preise

Free

Pro: $5/Monat

$5/Monat Team: $8/Monat pro Benutzer

Limnu Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Einige Whiteboards verfügen über integrierte Abstimmungs- oder Feedback-Tools. Nutzen Sie diese, um Ideen nach Prioritäten zu ordnen oder Anregungen zu sammeln, was als nächstes kommen soll. So können Sie Entscheidungen schneller treffen und sicherstellen, dass die Stimme des Teams gehört wird.

Mit ClickUp AI intelligenter zusammenarbeiten und Ihre Teamarbeit verbessern

KI-Whiteboard-Tools haben viel zu bieten, wenn es darum geht, die Kreativität zu fördern und die Zusammenarbeit zu rationalisieren. Diese Tools können Ihnen helfen, Ideen zu organisieren, Karten zu erstellen und Brainstorming-Blöcke zu durchbrechen - alles an einem Ort.

ClickUp kombiniert die Leistung von Whiteboards und Brain, um die Kreativität und Zusammenarbeit zu verbessern.

Mit Whiteboards können Teams Brainstorming betreiben und Ideen visuell organisieren, während Brain KI einsetzt, um kreative Blöcke zu überwinden und die Ideen im Flow zu halten.

Zusammen machen sie ClickUp zum perfekten tool für intelligentere, effizientere Teamarbeit. Kostenlos anmelden heute!