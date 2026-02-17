Die besten Cloud-Tools für die Produktivität für globale Agenturen

Globale Agenturen verlieren Zeit, wenn Briefings, Feedback, Dateien und die Nachverfolgung der Lieferungen in verschiedenen tools gespeichert sind. Über Zeitzonen hinweg führen kleine Lücken bei der Übergabe zu echten Lieferverzögerungen.

Eine Studie der Harvard Business School ergab, dass die synchrone Kommunikation, wie Telefonate und Video-Chats, um 11 % zurückging, wenn die Zeitverzögerung zwischen Kollegen um eine Stunde zunahm.

In diesem Leitfaden stellen wir die besten Cloud-Produktivitäts-Tools für globale Agenturen vor, zeigen, worin jedes einzelne am besten ist, und erklären, wie Sie einen Delivery Stack aufbauen, der über Zeitzonen hinweg schnell bleibt. Wir zeigen Ihnen auch, wie ClickUp Aufgaben, Dokumente, Zusammenarbeit, Berichterstellung und KI in einem Workspace zusammenführt , sodass globale Teams weniger Zeit mit Nachfragen verbringen und mehr Zeit für die Erledigung ihrer Aufgaben haben.

Suchen Sie nach einem schnellen Vergleich der besten Tools für Cloud-Produktivität? Hier finden Sie eine Übersicht der besten Cloud-Produktivitäts-Tools für globale Agenturen und deren jeweiligen Funktionen. 📊

Tool Beste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Integrierte Aufgabenverwaltung, Dokumente, Dashboards, Zeiterfassung, Automatisierungstools und Zusammenarbeit in Echtzeit Agenturen, die Aufgabenmanagement, Projektnachverfolgung, Dokumente und Berichterstellung an einem Ort wünschen Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Notion Dokumente und Wikis, Datenbanken, Ansichten zur Projektnachverfolgung, Teamzusammenarbeit, Vorlagen Teams, die flexible Dokumente und einfaches Projektmanagement in einem Workspace wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Benutzer/Monat. Microsoft 365 Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive-Dateifreigabe, Outlook-Kalender Agenturen standardisierten Microsoft Office und Verwaltungsfunktionen auf Niveau der Unternehmen. Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7,20 $ pro Benutzer und Monat. Google Workspace Google Drive, Google Docs, Google Kalender, Meet-Videoanrufe, gemeinsam genutzte Laufwerke und Administrator-Kontrollen Verteilte Teams, die mit Google Docs arbeiten und eine schnelle Dateifreigabe und Kalenderereignisse benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 8,40 $ pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung. Figma/FigJam Multiplayer-Design, Prototyping, FigJam-Workshops, Kommentare, Version-Historie Kreativ- und Produktteams, die Design-Handoffs und Feedback in derselben Datei benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5 $ pro Platz und Monat. Adobe Cloud Kreative Apps, gemeinsam genutzte Bibliotheken, Asset-Speicher, Versionshistorie und Verwaltungskonsole Agenturen, die team- und client-übergreifend kreative Inhalte in großem Umfang produzieren Kostenlose Testversion verfügbar; Preise beginnen bei 54,99 $ pro Lizenz und Monat, jährliche Abrechnung. Slack Kanäle, Besprechungen, Videoanrufe, Bildschirmfreigabe, Integrationen und externe Zusammenarbeit über Slack Connect Kommunikationstools für Agenturen, die schnellere Übergaben und weniger lange E-Mail-Threads erfordern Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 8,75 $ pro Benutzer und Monat. Airtable Datenbankähnliche Arbeitsverwaltung, Ansichten, Automatisierungen, Formulare, Berechtigungen und Features für die Berichterstellung Ops- und Delivery-Teams, die Workflows, Ressourcen und Client-Anfragen in großem Umfang verwalten Free-Plan verfügbar; Team-Plan kostet 24 $ pro Benutzer und Monat. Miro Visuelle Whiteboards, Vorlagen, Workshops, Videoanrufe, Abstimmungen, Talktracks Strategie-, Forschungs- und workshopintensive Teams, die eine asynchrone Zusammenarbeit über Zeitzonen hinweg benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 8 $ pro Benutzer und Monat. Dropbox Business Dateispeicher, Dateifreigabe, Kontrollen für Administratoren, Berechtigungen, Versionskontrolle, Wiederherstellungsoptionen Agenturen, die zuverlässigen Cloud-Speicher für Dateien und strukturierten Zugriff auf Ressourcen der Clients benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 19,99 $ pro Benutzer und Monat.

Wenn Sie Projekte über verschiedene Regionen hinweg verwalten, benötigen Sie eine Produktivitätssoftware, mit der Sie Ihren Zeitplan und Ihre Aufgaben übersichtlich gestalten können. Prüfen Sie zunächst, ob das Tool ein leistungsstarkes Projektmanagement und Aufgabenmanagement unterstützt, ohne Ihren Teammitgliedern zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu verursachen.

✅ Das ist für die Arbeit globaler Agenturen am wichtigsten:

Übersichtliche Aufgabenorganisation , damit Sie Aufgaben zuweisen, Fortschritte verfolgen und die Nachverfolgung der Projekte über mehrere Projekte hinweg konsistent halten können.

Echte Teamzusammenarbeit mit Kommentaren, Genehmigungen und gemeinsamem Kontext, damit Sie Probleme mit der Kommunikation zwischen Zeitzonen reduzieren können.

Zuverlässige Dateifreigabe mit Speicher, Versionskontrolle und Zugriffskontrollen, damit die Daten Ihrer Clients korrekt und mit Sicherheit gespeichert bleiben.

Integrierte Zeiterfassung und detaillierte Berichte, damit Sie die Produktivität verfolgen, Margen schützen und die Kundenzufriedenheit verbessern können.

Automatisierungstools für sich wiederholende Aufgaben , damit die Produktivität Ihres Teams während Übergaben konstant bleibt.

Kommunikationstools , die Videoanrufe und Bildschirmfreigabe unterstützen, wenn Sie eine schnelle Abstimmung benötigen, sowie Integrationen mit Tools wie Google Drive, Google Kalender und Microsoft Teams.

Feature der Berichterstellung und erweiterte Analysen , die wertvolle Einblicke in die Workload, Lieferrisiken und den Fortschritt der Projekte bieten.

Geschäfts-Features wie Administrator-Kontrollen, Sicherheit und benutzerdefinierte Preisgestaltung, damit Sie dasselbe System über Regionen hinweg skalieren können, wenn die Mitarbeiterzahl wächst.

Hier ist unsere Auswahl der besten cloudbasierten Tools für die Produktivität, die Sie als globale Agentur nutzen können, um Ihre Projekte und Aufgaben termingerecht zu verwalten.

1. ClickUp (Am besten geeignet zur Reduzierung von Arbeit- und KI-Wildwuchs bei globalen Lieferungen)

Arbeiten Sie mit Teams auf Cloud-basierten Plattformen mit ClickUp Chats zusammen

Globale Agenturen verlieren Zeit, wenn die Lieferung von Systemen abhängt, die keinen Kontext freigeben. Briefings, Genehmigungen, Feedback und Nachverfolgung landen an verschiedenen Orten. Diese Fragmentierung wird als „Work Sprawl” bezeichnet und verlangsamt die Ausführung in Remote-Teams.

KI kann die Komplexität zusätzlich erhöhen, wenn Teams mehrere KI-Tools ohne gemeinsamen Kontext verwenden. Das Ergebnis sind mehr Umstellungen, mehr Doppelarbeit und eine weniger konsistente Ausführung.

ClickUp hilft bei der Lösung beider Probleme, indem es als konvergierter KI-Arbeitsbereich Ihre wichtigsten Programme für Produktivität in einem System zusammenführt. So bleibt die Ausführung mit einer Verbindung zum Kontext verbunden und Sie können einen Workflow mit weniger Kommunikationslücken erstellen.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann.

Halten Sie die Verbindungen zu Unterhaltungen mit ClickUp Chat und ClickUp SyncUps aufrecht.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team und erstellen Sie Aufgaben in Ihrem Chat-Fenster mit ClickUp Chat.

Wenn der Chat außerhalb Ihrer Projektmanagement-Tools stattfindet, gehen Aktualisierungen unter und Aktionspunkte geraten in Vergessenheit. ClickUp Chat wurde entwickelt, um Unterhaltungen mit der Ausführung zu verbinden, sodass Sie Nachrichten in Aufgaben umwandeln, Threads mit verwandten Arbeiten verknüpfen und den Nachrichtenverkehr reduzieren können.

Führen Sie die Synchronisierung von Aufgaben und Notizen während Anrufen mit ClickUp SyncUp durch.

Für die Abstimmung in Echtzeit, wann immer Sie sie benötigen, bietet ClickUp SyncUps integrierte Audio-/Videoanrufe und Bildschirmfreigabe innerhalb derselben Umgebung, die Ihr Team zum Projektmanagement nutzt, sodass Sie ohne Toolwechsel von der Diskussion zur Aufgabenverteilung übergehen können.

📌 Beispiel: Ihr Account Manager in New York veröffentlicht eine Änderungsanfrage eines Clients im Chat, erstellt aus der Nachricht eine Aufgabe, taggt den APAC-Designverantwortlichen und das Team nutzt eine kurze SyncUp-Sitzung, um den Umfang vor der Übergabe am Ende des Tages zu bestätigen.

Führen Sie mit ClickUp Aufgaben eine zuverlässige Aufgabenverwaltung und Nachverfolgung von Projekten durch.

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben und halten Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Aufgaben am Laufen

Die Leistungsfähigkeit einer Agentur leidet, wenn die Aufgabenorganisation zwischen den Teams uneinheitlich ist. ClickUp Aufgaben erleichtern die Standardisierung der Aufgabenverteilung und sorgen für eine übersichtliche Nachverfolgung der Projekte über mehrere Projekte hinweg. Sie können die Arbeit mit Eigentümern, Fälligkeitsdaten, Status und dem für komplexe Projekte erforderlichen Detaillierungsgrad strukturieren, ohne die Teams in starre Workflows zu zwingen.

Dies ist besonders hilfreich, wenn verschiedene Mitglieder des Teams aus unterschiedlichen Regionen an denselben Client-Projekten arbeiten.

Bewahren Sie Briefings, Feedback und Entscheidungen an einem Ort auf – mit ClickUp Docs.

Schaffen Sie eine Verbindung Ihrer Dokumente mit ClickUp Docs zu Ihrem Workflow in der Cloud

Die Arbeit globaler Agenturen erfordert umfangreiche Dokumentation: Briefings, Client-Notizen, Kampagnen-Pläne, kreative Leitlinien, Ergebnisse der Meetings und Überarbeitungskontexte sind über verschiedene Ordner verstreut.

ClickUp Docs hält die Dokumentation in der Nähe der Lieferung, sodass Teams keine Zeit mit der Suche nach der neuesten Version verlieren. Sie können in Echtzeit zusammenarbeiten, Kommentare für Überprüfungen hinterlassen und die Dokumentation mit der Arbeit, die sie unterstützt, verknüpfen.

Dies reduziert Nacharbeiten in Remote-Teams, da der „Grund“ hinter einer Aufgabe verfügbar bleibt, wenn eine andere Region sie Stunden später übernimmt.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Docs Hub als „Übergabebibliothek” für jeden Client. Erstellen Sie Dokumente und Wikis von einem zentralen Speicherort aus mit ClickUp Docs Hub Wenn Ihr Team über verschiedene Zeitzonen verteilt ist, lässt sich Nacharbeit am schnellsten vermeiden, indem Sie „die aktuellsten Informationen” leicht auffindbar machen. Docs Hub bietet Ihnen einen zentralen Ort zum Organisieren, Suchen und Erstellen von Dokumenten und Wikis, sodass Ihr APAC-Team (Asien-Pazifik) nicht mit einer veralteten Datei arbeitet, die Ihr US-Team über Nacht aktualisiert hat.

Verschaffen Sie Ihren Betriebsteams mit ClickUp-Dashboards mehr Sichtbarkeit.

Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards benutzerdefinierte Berichte für mehr Sichtbarkeit und Nachverfolgung.

Ops-Leiter und Delivery-Manager benötigen schnelle und zuverlässige Berichte zur Berichterstellung. Mit ClickUp Dashboards können Sie Kundenportale und Leistungsansichten erstellen, mit denen Sie den Fortschritt mehrerer Projekte verfolgen können, ohne Statusaktualisierungen manuell neu erstellen zu müssen.

Wenn die Zeiterfassung für Ihre Margen wichtig ist, unterstützen die ClickUp-Dashboards auch Berichte im Stil von Timesheets und zeitbasierte Ansichten, sodass Sie Fragen wie „Wie lange hat es gedauert?“ mit weniger Arbeit in Tabellenkalkulationen beantworten können.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp AI Cards, um asynchrone Statusaktualisierungen über Zeitzonen hinweg zu verwalten. Fügen Sie Ihren Dashboards und Übersichten mit ClickUp AI Cards KI-gestützte Berichte hinzu. Fügen Sie Ihrem ClickUp-Dashboard eine KI-Projektaktualisierung oder eine KI-Zusammenfassungskarte hinzu, damit Sie einen übersichtlichen Überblick über den Projektfortschritt freigeben können, ohne zusätzliche Telefonate vereinbaren zu müssen. Sie können die Karte auch auf eine bestimmte Liste, einen Ordner oder einen Space verweisen und sie dann vor der Übergabe erneut ausführen, um die Aktualisierung auf dem neuesten Stand zu halten.

Reduzieren Sie wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen.

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben und Workflows mit ClickUp Automatisierungen

Wenn Übergaben von der Abhängigkeit vom Gedächtnis abhängen, verlangsamt sich die globale Lieferung. ClickUp Automations hilft bei der Automatisierung routinemäßiger Workflow-Prozesse (wie Statusaktualisierungen, Weiterleitung von Aufgaben, Benachrichtigung von Prüfern oder Zuweisung von Eigentümern), sodass vorab festgelegte Aktionen automatisch ausgeführt werden können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

ClickUp bietet außerdem über 100 gebrauchsfertige Vorlagen für die Workflow-Automatisierung, um das Setup zu beschleunigen. Dies ist eine der praktischsten Methoden, um sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren und gleichzeitig die Verantwortlichkeit für die Ausführung zu wahren.

Schützen Sie Ihre Margen mit ClickUp-Zeiterfassung und Workload-Ansicht.

Visualisieren Sie die Kapazität Ihres Teams im Zeitverlauf mit ClickUp Workload-Ansichten

Für globale Agenturen ist Zeiterfassung nicht nur eine Anforderung für das Timesheet. Sie ist ein Signal für Margen und Kapazitäten.

ClickUp unterstützt die Nachverfolgung der Zeit für Aufgaben über Timer oder manuelle Einträge, einschließlich Timesheets und Dashboard-Karten, sodass Sie die Zeitdaten mit der tatsächlichen Arbeit verknüpfen können.

Und für die Kapazitätsplanung hilft die Workload-Ansicht Teams dabei, zu visualisieren, wer über- oder unterausgelastet ist, mit Optionen zum Festlegen von Kapazitätslimits und zum Anzeigen der Arbeitsauslastung nach Tag, Woche oder Monat.

Sorgen Sie mit ClickUp Brain und ClickUp Enterprise Search dafür, dass KI hilfreich bleibt.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Zusammenfassungen zu Ihren Projekten und Ihrer Workspace.

KI kann die Geschwindigkeit verbessern, aber nur, wenn sie den Kontext und die Berechtigungen berücksichtigt. ClickUp Brain fügt Ihren Aufgaben und Projekten eine KI-Ebene hinzu, die Dokumente und Teammitglieder mit einheitlichen Berechtigungen und Datenschutzkontrollen verbindet.

Die KI-Richtlinien von ClickUp verhindern außerdem, dass Drittanbieter von KI-Lösungen Ihre Daten für Trainingszwecke nutzen, und lassen keine Datenspeicherung durch Dritte zu. Dies ist besonders wichtig für Agenturen, die mit sensiblen Daten arbeiten.

Wenn die wichtigste Frage lautet: „Wo finde ich die aktuellste Antwort?“, unterstützt die Enterprise-Suche von ClickUp die Suche in verbundenen Tools und Apps (z. B. Drive, Slack und Gmail) von einem Ort aus, sodass Teams den Kontext finden können, ohne fünf verschiedene Systeme erneut öffnen zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Führen Sie schnellere Status-Updates durch und führen Sie die Synchronisierung von Übergaben mit ClickUp Brain MAX durch. Verwenden Sie die KI-Diktatfunktion in jeder App mit dem ClickUp Brain MAX Talk to Text-Feature ClickUp Brain MAX hilft Ihnen dabei, verstreute Updates in strukturierte Liefer signale umzuwandeln – genau das, was Sie brauchen, wenn Remote-Teams nicht gleichzeitig online sind.

Die besten Features von ClickUp

Ordnen Sie Kampagnen-Workflows in ClickUp Whiteboards zu und wandeln Sie Haftnotizen oder Formen in Aufgaben um, damit Workshops zu umsetzbaren Projektplänen werden.

Erfassen Sie Kundenanfragen mit ClickUp-Formularen , die automatisch Aufgaben erstellen, Vorlagen anwenden und Eigentümer zuweisen, um eine einheitliche Erfassung in Remote-Teams zu gewährleisten.

Überprüfen Sie kreative Assets mit ClickUp Prüfung , indem Sie Bilder, Videos und PDFs direkt in den Anhängen der Aufgaben mit Anmerkungen versehen und Feedback als Kommentare zuweisen.

Führen Sie die Synchronisierung der Terminverwaltung im ClickUp-Kalender durch, der sich in Google Kalender und Outlook Kalender integrieren lässt, sodass Kalenderereignisse neben den Terminen für die Arbeit angezeigt werden.

Verwenden Sie wiederholbare Lieferungsschritte mit ClickUp-Aufgabenvorlagen , damit Teams konsistente Aufgaben schneller über mehrere Projekte hinweg ausführen können.

Einschränkungen von ClickUp

Neue Mitglieder des Teams könnten sich anfangs überfordert fühlen, da die Plattform viele Konfigurationsoptionen bietet.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.530 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2 -Benutzer hat einen positiven Kommentar zu ClickUp freigegeben:

Mir gefallen die Integrationssysteme und der Plattformaufbau von ClickUp. Das macht den Prozess wirklich einfacher und rationalisiert ihn. Manchmal ist das Layout nicht besonders benutzerfreundlich, und im Abschnitt „Timesheet” werden meine Aufgaben nur angezeigt, wenn ich sie Wort für Wort suche. Das Setup war auch sehr langwierig.

Mir gefallen die Integrationssysteme und der Plattformaufbau von ClickUp. Das macht den Prozess wirklich einfacher und rationalisiert ihn. Manchmal ist das Layout nicht besonders benutzerfreundlich, und im Abschnitt „Timesheet” werden meine Aufgaben nur angezeigt, wenn ich sie Wort für Wort suche. Das Setup war auch sehr langwierig.

2. Notion (am besten geeignet für den Aufbau gemeinsamer Wissenshubs und kundenorientierter Workspaces)

Via Notion

Wenn eine globale Agentur mehrere Projekte gleichzeitig betreibt, verliert man am schnellsten Zeit, wenn man die „Quelle der Wahrheit” über Dokumente und Chat-Threads verstreut. Notion ist nützlich, weil es Ihnen ermöglicht, den Projektkontext und die Lieferdokumentation zusammenzuhalten, sodass Remote-Teams ihre Arbeit aufnehmen können, ohne nach den neuesten Briefings oder Entscheidungen suchen zu müssen.

Die Stärke von Notion im Projektmanagement liegt in seinen Datenbanken. Sie können eine Aufgabendatenbank mit Status, Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten einrichten und diese Aufgaben dann je nach den Vorlieben Ihrer Projektmanager für die Nachverfolgung des Projekts als Tabelle, Board, Kalender oder Zeitleiste anzeigen.

Notion hilft auch bei der Terminverwaltung durch den Notion-Kalender. Er kann Notion-Datenbankelemente neben Google Kalender-Ereignissen anzeigen, was nützlich ist, wenn Sie Fälligkeitsdaten von Aufgaben mit Kalenderereignissen über Zeitzonen hinweg abstimmen müssen.

Die besten Features von Notion

Organisieren Sie Aufgaben und Projektmanagement -Workflows mithilfe von Datenbanken, die Unteraufgaben und benutzerdefinierte Eigenschaften unterstützen, um eine übersichtlichere Aufgabenorganisation zu ermöglichen.

Verbinden Sie mehrere Kalender, um Kalenderereignisse und Liefertermine an einem Ort zu verwalten.

Verbinden Sie Tools wie Slack und Google Drive, um manuelle Speichersprünge bei Dateien zu reduzieren und die Zusammenarbeit am Laufen zu halten.

Kontrollieren Sie, wer auf was zugreifen kann, was Ihnen bei der Verwaltung von kundenorientierten Seiten und internen Dokumenten über viele Mitglieder des Teams hinweg hilft.

Limitierungen von Notion

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche zunächst komplex wirken kann und das Setup für größere Teams etwas Zeit zum Erlernen benötigt.

Die Leistung lässt oft nach, wenn Datenbanken und Seiten groß werden, was sich auf die tägliche Produktivität des Teams auswirken kann.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $ pro Mitglied und Monat

Geschäft: 24 $ pro Mitglied und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.670 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein G2 -Benutzer sagt:

„Es ist sehr flexibel und kann vom Projektmanagement und der Aufgaben-Nachverfolgung bis hin zu CRM-Anforderungen angepasst/genutzt werden.“

„Es ist sehr flexibel und kann vom Projektmanagement und der Nachverfolgung von Aufgaben bis hin zu CRM-Anforderungen angepasst/genutzt werden. “

3. Microsoft 365 (am besten geeignet für Agenturen, die ihre Arbeit mit Microsoft Teams und Microsoft Office standardisieren)

Über Microsoft 365

Wenn Ihre Agentur bereits Angebote und Berichte in Microsoft Office erstellt, kann Microsoft 365 Reibungsverluste im Workflow reduzieren, da die Kernaufgaben wie Textverarbeitung und Tabellenkalkulation in derselben Suite bleiben, mit der Ihr Team bereits vertraut ist.

Microsoft Teams wird in der Regel zum Zentrum der Teamzusammenarbeit, mit Chat, Videoanrufen und Bildschirmfreigabe für Kundenbesprechungen und interne Übergaben. Für die Dateifreigabe unterstützen OneDrive und SharePoint die Speicherung von Dateien in der Cloud und Zugriffskontrollen, was bei der Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern hilfreich ist.

Microsoft 365 wird für verteilte Arbeit besonders nützlich, wenn es um die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten geht. Wenn Dateien in OneDrive, SharePoint oder Teams gespeichert werden, können mehrere Personen gleichzeitig an derselben Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei arbeiten. Das reduziert Probleme mit der Versionskontrolle, die auftreten, wenn Teams Anhänge über Zeitzonen hinweg austauschen.

Die besten Features von Microsoft 365

Führen Sie Videoanrufe und Bildschirmfreigaben für Kundenbesprechungen, interne StandUp-Meetings und Übergaben über Zeitzonen hinweg durch.

Arbeiten Sie gemeinsam an Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten mit Echtzeit-Co-Authoring, wenn die Dateien in OneDrive oder SharePoint gespeichert sind.

Beheben Sie Probleme mit Dateiversionen dank Versionsverlauf und strukturierter Dokumentenversionierung für gemeinsame Arbeiten.

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie Routine-Benachrichtigungen und einfache Workflow-Prozesse mit zusätzlichen Lizenzen für umfassendere Szenarien des Unternehmens.

Einschränkungen von Microsoft 365

Erfordert separate Software für das Projektmanagement, wenn Sie eine detailliertere Nachverfolgung der Projekte, Ressourcenplanung oder Support für komplexe Projekte benötigen.

Erfordert zusätzliche Setup-Arbeit, wenn Sie eine einheitliche Governance über Teams, OneDrive und SharePoint in großem Maßstab wünschen.

In vielen Setups abhängig von Drittanbieteroptionen für Zeiterfassung und agenturspezifische Berichte zur Produktivität

Preise für Microsoft 365

Business Basic: 7,20 $ pro Benutzer und Monat

Business Standard: 15,00 $ pro Benutzer und Monat

Business Premium : 26,40 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise-Pläne: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kostenlose Testversion: Verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft 365

G2: 4,6/5 (über 5.680 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 13.980 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Microsoft 365?

Ein Capterra -Benutzer sagt:

„Microsoft 365 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere aufgrund der zahlreichen Tools, die in einem einzigen Abonnement enthalten sind. Die Dateifreigabe und Dokumentenverwaltung funktionieren perfekt mit OneDrive und SharePoint. Die Benutzerfreundlichkeit ist eine weitere Stärke, ebenso wie der Kundensupport.“

„Microsoft 365 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere aufgrund der zahlreichen Tools, die in einem einzigen Abonnement enthalten sind. Die Dateifreigabe und Dokumentenverwaltung funktionieren perfekt mit OneDrive und SharePoint. Die Benutzerfreundlichkeit ist eine weitere Stärke, ebenso wie der Kundensupport.“

4. Google Workspace (Am besten geeignet für Agenturen, die die Zusammenarbeit mit Clients über Google Drive, Google Docs und Google Kalender abwickeln)

Über Google Workspace

Für Agenturen, die viel mit Überprüfungen zu tun haben, ist Google Workspace oft eine gute Wahl, da die Grundlagen auf der Zusammenarbeit in Echtzeit basieren. Google Drive unterstützt die Speicherung und Freigabe von Dateien in der Cloud, während Google Docs es Remote-Teams erleichtert, Briefings und Arbeitsentwürfe gemeinsam zu bearbeiten, ohne Versionen per E-Mail hin und her zu schicken.

Google Kalender ist auch ein wichtiger Grund, warum globale Teams Workspace einsetzen. Gemeinsame Kalender erleichtern die Terminverwaltung über Zeitzonen hinweg, da die Meeting-Zeiten an die Ortszeit und Verfügbarkeit jeder Person angepasst werden.

Google Meet unterstützt dann die Live-Momente, die nach wie vor wichtig sind, wie kreative Reviews und Stakeholder-Check-ins, mit Videoanrufen und Bildschirmfreigabe.

Die besten Features von Google Workspace

Steuern Sie die Berechtigungen für die Dateifreigabe auf Ordner-Ebene, einschließlich der Freigabe für Gruppen und Spaces.

Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf funktionsübergreifender Überprüfungen durch Echtzeit-Zusammenarbeit für verteilte Mitglieder des Teams.

Koordinieren Sie Kalender-Ereignisse über Regionen hinweg mit Einstellungen für Zeitzonen, die für globale Zeitpläne entwickelt wurden.

Führen Sie Videoanrufe mit Bildschirmfreigabeoptionen durch, die die überprüfungsintensiven Workflows von Agenturen unterstützen.

Fügen Sie gemeinsam genutzte Laufwerke und erweiterte Versionen von Dokumenten hinzu, wenn Sie zu höherpreisigen Plänen wechseln.

Einschränkungen von Google Workspace

Benötigt spezielle Tools für das Projektmanagement, wenn Sie integrierte Aufgabenverwaltung, Gantt-Diagramme oder eine durchgängige Aufgabenorganisation wünschen.

Erfordert eine starke Governance, um unübersichtliche externe Freigaben zu vermeiden, wenn die Zusammenarbeit zwischen Clients und Freiberuflern zunimmt.

Verlässt sich auf Add-Ons oder benachbarte Systeme für Zeiterfassung und erweiterte Analysen, die über grundlegende Berichte zur Berichterstellung für Administratoren hinausgehen.

Preise für Google Workspace

Business Starter: 8,40 $ pro Benutzer und Monat

Business Standard : 16,80 $ pro Benutzer und Monat

Business Plus : 26,40 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise-Pläne: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kostenlose Testversion: Kostenlose 14-tägige Testversion verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2: 4,6/5 (über 47.390 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.380 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Google Workspace?

Ein Benutzer auf Capterra sagte:

„Ich halte Google Workspace für einen hervorragenden Workspace für das Teammanagement. Die Navigation zwischen den 20 gemeinsam genutzten Laufwerken, die wir mit jeder unserer Niederlassungen haben, ist extrem einfach. Ich kann Dokumente problemlos verschieben. Die Möglichkeit, ein spezielles @ für E-Mail-Zwecke zu verwenden, macht die Teamkommunikation effizient.“

„Ich halte Google Workspace für einen hervorragenden Workspace für das Teammanagement. Die Navigation zwischen den 20 gemeinsam genutzten Laufwerken, die wir mit jeder unserer Niederlassungen haben, ist extrem einfach. Ich kann Dokumente ganz einfach verschieben. Die Möglichkeit, ein spezielles @ für E-Mail-Zwecke zu verwenden, macht die Teamkommunikation effizient.“

5. Figma/FigJam (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit bei Designs in Echtzeit über Zeitzonen hinweg)

Via Figma

Wenn Designer und Clients in verschiedenen Zeitzonen arbeiten, können Feedbackschleifen zu einem Engpass werden. Figma hilft dabei, da Teams mit einer einzigen Cloud-Datei arbeiten, wodurch das Problem „falscher Versionen” vermieden wird und Kommentare genau zu dem Designelement gehören, das gerade diskutiert wird.

Figma wurde ebenfalls für die Live-Zusammenarbeit in Dateien entwickelt. Mit dem Cursor-Chat können Nutzer temporäre Nachrichten in eine Designdatei eingeben, um während der Überschneidungszeiten schnelle Fragen zu stellen und Bestätigungen zu erhalten, wodurch die Anzahl kurzer Videoanrufe, die die Konzentration stören, reduziert werden kann.

Die Berechtigungen sind an den Lese- und Schreibzugriff gebunden, sodass Sie die richtigen Teammitglieder einladen können, ohne allen die volle Kontrolle zu geben. Für Workshops und die Planung in der Frühphase unterstützt FigJam kollaboratives Whiteboarding mit Optionen für Live-Chat, Kommentare und Audio.

Die besten Features von Figma/FigJam

Diskutieren Sie Feedback innerhalb der Datei, ohne zwischen Kommunikations-tools wechseln zu müssen.

Steuern Sie, was Team-Mitglieder mit den Zugriffsrechten „Ansicht“, „Zusammenarbeiten“, „Entwickeln“ und „Vollzugriff“ zu erledigen haben.

Unterstützen Sie große Review-Gruppen mit Hunderten von Mitarbeitern in einer einzigen Datei.

Freigeben Sie Ihre Arbeit über Links, damit Bewertungen immer mit dem richtigen Kontext verknüpft bleiben.

Limitierungen von Figma/FigJam

Bei komplexen Projekten mit größeren Dateien kann es zu Leistungseinbußen kommen.

Die Offline-Funktion ist eingeschränkt, was auf Reisen ein Problem darstellen kann.

Preise für Figma/FigJam

Starter: Free-Plan

Professional: 5 $ (Collab) / 15 $ (Dev) / 20 $ (Full) pro Platz und Monat

Organisation: 5 $ (Collab) / 25 $ (Dev) / 55 $ (Full) pro Platz und Monat

Enterprise: 5 $ (Zusammenarbeit) / 35 $ (Entwicklung) / 90 $ (Vollversion) pro Platz und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Figma/FigJam

G2: 4,7/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 840 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Figma/FigJam?

Ein G2 -Rezensent sagte:

„Die Zusammenarbeit mit den Team-Mitgliedern verläuft reibungslos, sodass wir durchdachte Ideen in die Realität umsetzen können. Dieses tool unterstützt unsere UX-Forschungsaktivitäten, wie z. B. das Mapping von User Journeys, Brainstorming-Sitzungen und die Durchführung von Designkritiken. “

„Die Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern verläuft reibungslos, sodass wir durchdachte Ideen in die Realität umsetzen können. Dieses tool unterstützt unsere UX-Forschungsaktivitäten, wie z. B. das Mapping von User Journeys, Brainstorming-Sitzungen und die Durchführung von Designkritiken. “

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie eine speziell auf Agenturen zugeschnittene Ansicht darüber wünschen, wie ClickUp dieses Betriebsmodell unterstützt, hilft Ihnen ClickUp für Kreativagenturen bei der Planung und Präsentation Ihrer Arbeit an einem Ort. Steigern Sie Ihre Produktivität und erledigen Sie Aufgaben schneller mit ClickUp für Kreativagenturen

6. Adobe Cloud for Creative (am besten geeignet für die Verwaltung der kreativen Produktion von Markenprodukten in großem Maßstab)

Über Adobe Creative Cloud

Globale Agenturen, die große Mengen an kreativen Assets versenden, stehen oft vor dem gleichen Problem: Dateien und Markenelemente werden verstreut, und die Prüfer sind sich nicht sicher, welche Version genehmigt ist. Adobe Creative Cloud für Teams wurde speziell für diese Umgebung entwickelt und kombiniert die wichtigsten Kreativ-Apps mit Geschäftskontrollen, die Agenturen bei der Verwaltung von Assets und dem Zugriff durch Mitglieder des Teams unterstützen.

Für den kreativen Alltag sind gemeinsame Bibliotheken wichtig. Über Adobe Creative Cloud können Teams auf „firmeneigene Bibliotheken“ zugreifen, wodurch Markenelemente wie Farben und Komponenten über mehrere Projekte hinweg konsistent bleiben.

Auf der Administrationsseite erhalten Benutzer Zugriff auf eine webbasierte Verwaltungskonsole und die Möglichkeit, Assets zurückzufordern, wenn jemand das Unternehmen verlässt. Das ist nützlich für Agenturen mit Freiberuflern, wechselnden Teams oder häufigen Personalwechseln, da die Eigentümerschaft und die Zugriffsrechte unter der Kontrolle des Geschäfts bleiben können, anstatt in persönlichen Konten zu liegen.

Die besten Features von Adobe Creative Cloud

Speichern Sie gemeinsam genutzte Assets und Farbpaletten, um die Markenkonsistenz über alle Projekte hinweg zu gewährleisten.

Stellen Sie frühere Versionen von Dateien bis zu 180 Tage lang wieder her.

Verwalten Sie Lizenzen zentral und fordern Sie Unternehmensressourcen zurück, wenn sich Rollen ändern.

Halten Sie Arbeitsdateien in der Cloud für Remote-Teams zugänglich.

Limitierungen von Adobe Creative Cloud

Teams benötigen oft Schulungszeit, um voll einsatzfähig zu werden.

Die Preise können hoch erscheinen, insbesondere für kleine Teams mit vielen Plätzen.

Preise für Adobe Cloud

Creative Cloud Standard: 54,99 $ pro Lizenz und Monat, jährlich abgerechnet

Creative Cloud Pro: 69,99 $ pro Lizenz und Monat, jährlich abgerechnet

Creative Cloud Pro für Teams: 99,99 $ pro Lizenz und Monat, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Creative Cloud Cloud

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 7.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Adobe Creative Cloud?

Ein G2-Rezensent sagte:

„Zu meiner täglichen Arbeit gehören die Vorbereitung von Kurzvorträgen, Videos, Patienteninformationsmaterialien und Online-Unterrichtseinheiten. Ich verwende es (Adobe Creative Cloud), um Diagramme für Diäten, Beiträge zur Patientenaufklärung und gesundheitsbezogene Grafiken für verschiedene Bedingungen zu erstellen, die ich regelmäßig in der klinischen Beratung, in Aufklärungsbeiträgen und in Online-Unterrichtsitzungen verwende.“

„Zu meiner täglichen Arbeit gehören die Vorbereitung von Kurzvorträgen, Videos, Patienteninformationsmaterialien und Online-Sitzungen. Ich verwende es (Adobe Creative Cloud), um Diagramme für Diäten, Beiträge zur Patientenaufklärung und gesundheitsbezogene Grafiken für verschiedene Bedingungen zu erstellen, die ich regelmäßig in der klinischen Beratung, in Aufklärungsbeiträgen und in Online-Sitzungen verwende.“

7. Slack (Am besten geeignet für schnelle Kommunikation über Client- und interne Kanäle)

Über Slack

Wenn eine globale Agentur über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeitet, ist die größte Verzögerung in der Regel die Lücke zwischen den Updates. Entscheidungen werden an einem Ort getroffen, jemand verpasst den Kontext, und die nächste Region verbringt die erste Stunde damit, zu fragen: „Was hat sich geändert?“

Slack ist für nichtlineare, asynchrone Kommunikation konzipiert, sodass Teams Updates beitragen können, wenn sie online sind, anstatt auf das „richtige Zeitfenster” zu warten oder auf lange E-Mail-Threads zu antworten.

Anstatt Informationen über zufällige Direktnachrichten und Posteingänge zu verbreiten, fördert der Ansatz von Slack die Organisation von Diskussionen nach Projekten oder Themen, wodurch das Risiko verringert wird, dass wichtige Teammitglieder nicht auf dem Laufenden bleiben. Dies kann die Produktivität des Teams verbessern, wenn mehrere Projekte parallel laufen und täglich Übergaben stattfinden. Slack eignet sich auch gut, wenn Agenturen mit externen Stakeholdern zusammenarbeiten müssen.

Die besten Features von Slack

Arbeiten Sie mit Clients und Partnern in gemeinsamen Kanälen zusammen, ohne Ihren gesamten Workspace freigeben zu müssen.

Führen Sie Audio- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe durch, um schnelle Genehmigungen und Übergaben zu ermöglichen.

Halten Sie Nachrichten, Dateien und Unterhaltungen durchsuchbar, damit Projektmanager Entscheidungen schnell finden können.

Verbinden Sie über 2.600 Apps, darunter Google Drive, um die Dateifreigabe mit Unterhaltungen zu verknüpfen.

Einschränkungen von Slack

Der Free-Plan schränkt den Nachrichten- und Dateiverlauf ein, was die Sichtbarkeit bei langwieriger Client-Arbeit beeinträchtigen kann.

Slack ist keine Software für Projektmanagement, daher benötigen Sie weiterhin Projektmanagement-Tools, um Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt zu verfolgen.

Preise für Slack

Pro: 8,75 $ pro Benutzer und Monat

Business+ : 18 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 37.990 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.975 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Slack?

Ein G2-Rezensent hinterließ folgenden Kommentar:

„Von allen Kommunikationsprogrammen, die ich bisher verwendet habe, ist Slack definitiv das umfassendste, intuitivste und hat eine wunderschöne Benutzeroberfläche. Ich kann mir keine Verbesserungsmöglichkeiten vorstellen ... Die Möglichkeit, Kanäle mit Personen innerhalb und außerhalb meiner Organisation zu erstellen, ist einfach fantastisch!“

„Von allen Kommunikationsprogrammen, die ich bisher verwendet habe, ist Slack definitiv das umfassendste, intuitivste und hat eine wunderschöne Benutzeroberfläche. Ich kann mir keine Verbesserungsmöglichkeiten vorstellen ... Die Möglichkeit, Kanäle mit Personen innerhalb und außerhalb meiner Organisation zu erstellen, ist einfach fantastisch!“

8. Airtable (Am besten geeignet für strukturierte Workflows und Kampagnenoperationen)

Über Airtable

Airtable positioniert sich als Plattform für die Entwicklung von Business-Apps und die durchgängige Verbindung von Workflows und Daten. Dies ist nützlich für Betriebsteams, die ein einziges System für die Ausführung wiederkehrender Workflow-Prozesse benötigen.

Für Agenturen liegen die wirklichen Vorteile in der Kontrolle und Konsistenz. Sie können die Nachverfolgung der Arbeit über Regionen hinweg standardisieren und den Aufwand für die Berichterstellung reduzieren, der entsteht, wenn Lieferinformationen in mehreren tools doppelt erfasst werden. Das macht Airtable zu einem praktischen Tool für die Produktivität für Teams, die komplexe Aufgaben und laufende Projekte in großem Umfang verwalten.

Airtable betont ebenfalls Governance und Sicherheit als Teil seiner Plattform, was wichtig ist, wenn Sie Kundeninformationen und strukturierte Betriebsdaten über verteilte Mitglieder des Teams hinweg verwalten.

Die besten Features von Airtable

Verwandeln Sie Datenbanken in rollenbasierte Ansichten für Kreative, operative Mitarbeiter und Kundenbetreuer.

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie Statusaktualisierungen, Benachrichtigungen und Genehmigungen.

Wechseln Sie zwischen Raster- und anderen Layouts, um verschiedene Workflow-Prozesse zu unterstützen.

Sammeln Sie Client-Anfragen und interne Briefings in einem einheitlichen Format.

Einschränkungen von Airtable

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve, wenn Sie es zum ersten Mal für komplexere Aufgaben einrichten.

Rezensenten schreiben häufig Notizen, in denen sie darauf hinweisen, dass die Preise steigen, wenn Sie erweiterte Features oder mehr Speicher benötigen.

Preise für Airtable

Team: 24 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 54 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise-Größe: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 3.180 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.210 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Airtable?

Ein Rezensent auf G2 sagte:

„Ich habe mit Airtable begonnen, als mir klar wurde, dass ich Alles aus Excel ausgeschöpft hatte. Nach unzähligen Versuchen, eine Datenbankstruktur in Tabellenkalkulationen zu integrieren, habe ich schließlich Airtable gefunden, und fast zehn Jahre später habe ich diesen Schritt nie bereut. Airtable ist von Anfang an unglaublich einfach zu bedienen.“

„Ich habe mit Airtable begonnen, als mir klar wurde, dass ich Alles, was Excel zu bieten hat, ausgeschöpft hatte. Nach unzähligen Versuchen, eine Datenbankstruktur in Tabellenkalkulationen zu integrieren, habe ich schließlich Airtable gefunden, und fast zehn Jahre später habe ich diesen Schritt nie bereut. Airtable ist von Anfang an unglaublich einfach zu bedienen.“

9. Miro (Am besten geeignet für Workshops, Abstimmung und visuelle Zusammenarbeit)

Via Miro

In verteilten Agenturen wird die Abstimmung oft zu einem versteckten Projekt. Miro basiert auf einem zoombaren Online-Whiteboard, das sowohl synchrone als auch asynchrone Zusammenarbeit unterstützt, wodurch es einfacher wird, Planungsarbeiten über Zeitzonen hinweg sichtbar und wiederverwendbar zu halten.

Für Agenturleiter ist Miro besonders wertvoll, wenn Sie unklare Vorgaben in einen gemeinsamen Plan umwandeln müssen. Teams nutzen es für Brainstorming, die Darstellung von Workflows und die Durchführung strukturierter Workshops, wodurch Fehlinterpretationen bei der Übergabe reduziert werden. Die Vorlagenbibliothek hilft Teams außerdem dabei, schneller zu starten, anstatt jedes Board von Grund auf neu zu erstellen.

Miro setzt ebenfalls auf asynchrone Erklärungen, nicht nur auf asynchrone Bearbeitung. Mit Talktrack können Teams Walkthroughs aufzeichnen, die in das Board eingebettet bleiben, sodass Mitarbeiter in anderen Regionen Entscheidungen und Absichten nachvollziehen können, ohne ein weiteres Meeting ansetzen zu müssen.

Die besten Features von Miro

Führen Sie interaktive Workshops mit Moderationstools wie Timer und Abstimmungsfunktion durch.

Zeichnen Sie asynchrone Walkthroughs mit Talktrack auf, damit Teams in anderen Zeitzonen Entscheidungen direkt auf dem Board verfolgen können.

Arbeiten Sie innerhalb von Teams-Meetings mit der Miro-Erfahrung in Teams zusammen.

Veranstalten Sie Board-basierte Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe, Kalenderintegration und Live-Transkription in ein Dokument (Beta).

Limitierungen von Miro

Miro unterstützt die Zusammenarbeit gut, aber Sie benötigen dennoch Tools für das Projektmanagement für die Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung und Berichterstellung.

Ohne strenge Standards für Workspaces und klare Zuständigkeiten kann es schwierig werden, Boards in großem Maßstab zu verwalten.

Preise für Miro

Free

Starter: 8 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 16 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2: 4,7/5 (über 12.330 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.670 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Miro?

Ein G2 -Rezensent sagt:

„Ich finde es toll, wie Miro es einfach und natürlich macht, Ideen visuell zum Leben zu erwecken. Es ist wie ein endloses Whiteboard, an dem sich jeder beteiligen kann. Ich führe viele Workshops für Clients aus der Werbebranche durch, und Miro hilft mir dabei, in Echtzeit zusammenzuarbeiten.“

„Ich finde es toll, wie Miro es einfach und natürlich macht, Ideen visuell zum Leben zu erwecken. Es ist wie ein endloses Whiteboard, an dem sich jeder beteiligen kann. Ich führe viele Workshops für Clients aus der Werbebranche durch, und Miro hilft mir dabei, in Echtzeit zusammenzuarbeiten.“

10. Dropbox Business (am besten geeignet für Dateispeicherung, Freigabe und Versionskontrolle)

Über Dropbox Business

Globale Agenturen bewegen viele Dateien, und Fehler bei Dateien sind teuer. Wenn Teams kreative Assets über Regionen hinweg freigeben, tritt schnell das Problem der „neuesten Version“ auf, und ein falscher Upload kann ein Projekt zurückwerfen.

Dropbox Business positioniert sich als sicherer Cloud-Speicher für Geschäftsteams mit Features zur Dateiwiederherstellung und Verlaufsanzeige, die das Risiko versehentlicher Überschreibungen und Löschungen während der aktiven Arbeit verringern.

Für Betriebsleiter ist Dropbox oft ein „Stabilitätswerkzeug“. Es trägt dazu bei, die Dateifreigabe vorhersehbar zu halten, das Risiko von Vermögensverlusten zu verringern und eine übersichtlichere Verwaltung von Kundenordnern zu unterstützen. Wenn Ihre Agentur bereits über eine Software für Projektmanagement verfügt, kann Dropbox Business dennoch das Rückgrat für eine zuverlässige Dateispeicherung für Remote-Teams sein.

Die besten Features von Dropbox Business

Bieten Sie 5 TB Speicher im Standard-Paket für gemeinsam genutzte Agenturressourcen.

Stellen Sie gelöschte Dateien bis zu 180 Tage lang mit Standard wieder her, was bessere Versionskontrollpraktiken unterstützt.

Übertragen Sie Dateien mit einer Größe von bis zu 100 GB im Standard-Tarif für umfangreiche kreative Projekte.

Verwalten Sie die Freigabe und Berechtigungen für teaminterne Arbeiten, die für Clients sichtbar sind.

Einschränkungen von Dropbox Business

Dropbox hilft Ihnen beim Speichern und Freigeben von Assets, aber Sie benötigen weiterhin Projektmanagement-Software, um Aufgaben zuzuweisen und die Nachverfolgung des Fortschritts durchzuführen.

Wenn Ihre Agentur umfangreichere Workflows für die kreative Überprüfung benötigt, können Sie sich auf Adobe Creative Cloud oder andere Collaboration-Tools verlassen.

Preise für Dropbox Business

Professional: 19,99 $ pro Monat

Standard: 18 $ pro Benutzer und Monat

Erweitert: 30 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox Business

G2: 4,4/5 (über 30.850 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 21.670 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Dropbox Business?

Ein G2 -Rezensent sagt:

„Was mir an Dropbox am besten gefällt, ist seine unübertroffene Zuverlässigkeit und das Gefühl, dass man es einmal einrichten und dann vergessen kann. Für mich ist die Delta-Sync-Technologie nach wie vor der Goldstandard: Es werden nur die Teile einer Datei hochgeladen, die sich geändert haben, wodurch Updates selbst bei der Arbeit mit großen Datensätzen beeindruckend schnell sind.“

„Was mir an Dropbox am besten gefällt, ist seine unübertroffene Zuverlässigkeit und das Gefühl, dass man es einmal einrichten und dann vergessen kann. Für mich ist die Delta-Synchronisierungstechnologie nach wie vor der Goldstandard: Es werden nur die Teile einer Datei hochgeladen, die sich geändert haben, wodurch Aktualisierungen selbst bei der Arbeit mit großen Datensätzen beeindruckend schnell sind.“

Wenn Ihr Kern-Stack eingestellt ist, können diese drei Cloud-Tools für Produktivität die „Zwischenlücken” schließen, mit denen globale Agenturen konfrontiert sind, insbesondere im Zusammenhang mit virtuellen Meetings und der Automatisierung wiederholender Aufgaben über mehrere Tools hinweg.

Zoom : Ein tool für virtuelle Meetings, das nützlich ist, wenn Kundenbesprechungen noch Live-Präsentationen erfordern. Zoom unterstützt Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe, sodass Teams gemeinsam eine Präsentation oder ein Dashboard für die Berichterstellung überprüfen können, ohne Dutzende von Versionen hin und her zu schicken.

Loom : Ein asynchrones Video-Messaging-Tool für schnellere Übergaben über Zeitzonen hinweg. Mit Loom können Sie Ihren Bildschirm (mit oder ohne Kamera) aufzeichnen, sofort einen Link freigeben und Kommentare sammeln, was sich gut für kreatives Feedback eignet, wenn Ihre Teammitglieder nicht gleichzeitig online sind.

Zapier : Ein Tool für die Automatisierung von Workflows, das die bereits von Ihrer Agentur verwendeten Apps miteinander verbindet. Mit Zapier können Sie automatisierte Workflows mithilfe eines Auslösers und eines Aktions-Setups erstellen. Das Tool unterstützt die Integration von über 7.000 Apps, was besonders dann hilfreich ist, wenn Ihr Lieferprozess Tools wie Google Drive, Slack und Tabellenkalkulationen umfasst.

Globale Agenturleistungen in ClickUp ausführen

Bei der Auswahl von Cloud-Produktivitäts-Tools für eine globale Agentur geht es nicht nur um Dateispeicher oder Videoanrufe. Es geht darum, Aufgaben, Kontext, Genehmigungen und Berichterstellung miteinander zu verbinden, damit die Arbeit auch dann weitergeht, wenn Teams in verschiedenen Regionen offline sind.

ClickUp eignet sich besonders gut, wenn Sie den Wechsel zwischen verschiedenen Tools reduzieren und ein einziges Liefersystem aufbauen möchten, auf das sich Teams über Zeitzonen hinweg verlassen können. Sie können die Ausführung in Tasks zentralisieren, Briefings und Entscheidungen in Docs speichern und über Dashboards Echtzeit-Transparenz schaffen. Automatisierungen sorgen für konsistente Übergaben, und ClickUp Brain fügt KI-Unterstützung innerhalb desselben Arbeitsbereichs hinzu, in dem die Lieferung tatsächlich stattfindet.

Wenn Sie bereit sind, globale Lieferungen mit weniger Lücken und schnelleren Übergaben durchzuführen, melden Sie sich bei ClickUp an und erstellen Sie einen Workflow, den Ihre Teams ohne Kontextverlust übernehmen können.