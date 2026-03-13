Die 10 besten Epicflow-Alternativen im Jahr [Jahr]

Epicflow sorgt für eine gute Sichtbarkeit der Pipeline.

Doch dann bleibt Ihr Team auf separate Apps für Aufgaben, Dokumente und die tägliche Zusammenarbeit angewiesen. Da 68 % der Mitarbeiter aufgrund des Wechsels zwischen verschiedenen Apps nicht über ausreichend ununterbrochene Konzentrationszeit verfügen, ist diese Fragmentierung kostspielig.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die besten Epicflow-Alternativen, die von speziellen Planungstools bis hin zu konvergenten Workspaces reichen, in denen Ressourcenplanung und -ausführung Hand in Hand gehen, damit Sie die Lösung finden, die am besten zur tatsächlichen Arbeitsweise Ihres Teams passt.

10 Epicflow-Alternativen im Überblick

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Konvergierter KI-Arbeitsbereich, Aufgaben und Ansichten, Workload-Ansicht, Automatisierungen, ClickUp Brain, Super-Agenten, Prüfung, Dashboards, Zeiterfassung und Chat Teams jeder Größe, die Bereitstellung, Zusammenarbeit und Sichtbarkeit der Ressourcen in einem einzigen integrierten System wünschen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Jira Sprint-Planung, erweiterte Roadmaps (Pläne), Abhängigkeitszuordnung, JQL, Burndown- und Velocity-Berichte Agile Software-Teams, die Sprints und Backlogs in großen Unternehmen verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7,91 $ pro Benutzer und Monat Float Planung per Drag-and-Drop, Auslastungsprozentsatz, Freizeit und Arbeitszeiten, Projektbudgets Kleine bis mittelgroße Teams, die eine einfache visuelle Terminplanung und schnelle Prüfungen der Kapazität wünschen Bezahlte Pläne beginnen bei 8,50 $ pro zugewiesener Person pro Monat Resource Guru Ressourcenkalender, Terminkonfliktmanagement, Urlaubsnachverfolgung, vorläufige Buchungen Kleine Teams, die eine übersichtliche Terminplanung sowie Urlaubsverwaltung benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 5 $ pro Person und Monat Monday.com Benutzerdefinierte Boards, Workload-Widget, Zeitleiste und Gantt-Diagramm, Automatisierungen, Dashboards Mittelgroße Teams und Agenturen, die ein flexibles Arbeitsmanagement mit grundlegenden Ressourcenansichten wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Nutzer und Monat Runn Echtzeit-Kapazitätsdiagramme, Timesheets, Auslastung, Szenarioplanung, Finanzprognosen Agenturen und Beratungsunternehmen jeder Größe, die eine an Prognosen gekoppelte Ressourcenplanung benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 9 $ pro Platz und Monat Celoxis Portfolio-Planung, Ressourcenauslastungsdiagramme, Multiprojekt-Terminplanung, Nachverfolgung von Zeit und Kosten PMOs, die in großen Unternehmen Kontrolle auf Portfolioebene und Ressourcenoptimierung benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 10 $ pro Benutzer Prognose KI-gestützte Terminplanung, Auslastungs-Dashboards, Nachverfolgung des Budgets, Planung im PSA-Stil Große Teams im Bereich Professional Services, die ihre Auslastung und Rentabilität optimieren Benutzerdefinierte Preisgestaltung Teamwork.com Projektabwicklung für Clients, Ressourcenplanung, Workload-Ansichten, Zeiterfassung mit abrechnungsfähigen Leistungen Kleine bis große kundenorientierte Teams, die Projekte und Ressourcenverwaltung unter einem Dach benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,99 $ pro Benutzer und Monat Kelloo Bedarfsplanung, kompetenzbasierte Einsatzplanung, Portfolio-Dashboards, Was-wäre-wenn-Planung Kleine bis mittelgroße PMOs mit einer Größe von 1 bis 10 Mitarbeitern, die die langfristige Kapazität über eine Projektpipeline hinweg planen Bezahlte Pläne beginnen bei 2,09 $ pro Ressource und Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Warum sollten Sie sich für Epicflow-Alternativen entscheiden?

Die meisten Menschen beginnen mit der Suche nach Epicflow-Alternativen, wenn ihnen klar wird, dass sie nicht nur Sichtbarkeit bei den Ressourcen benötigen, sondern auch eine schnellere Möglichkeit, zu planen, zusammenzuarbeiten und die Arbeit tatsächlich auszuführen – ohne zusätzliche Tools oder hohen Wartungsaufwand. Hier sind die wichtigsten Gründe:

Tool-Wildwuchs und Kontextwechsel: Die Arbeit verteilt sich auf Chat, Dokumente, Tabellen und Ihr PM-Tool, sodass Aktualisierungen und Entscheidungen überall verstreut sind und die Umsetzung verlangsamt wird

Hoher Aufwand beim Setup und bei der Administration: Wenn das System ständig angepasst werden muss, um präzise zu bleiben, verlieren Teams das Vertrauen in es, und die Akzeptanz sinkt still und leise

Begrenzte Flexibilität für unterschiedliche Workflows: Was für einen bestimmten Projektstil funktioniert, kann für funktionsübergreifende Teams, die Ad-hoc-Arbeiten, Kampagnen und schnell ändernde Prioritäten unter einen Hut bringen müssen, als zu starr empfunden werden.

Schlechte Zusammenarbeit bei der Arbeit: Wenn Feedback, Genehmigungen und Übergaben nicht in die Aufgaben integriert sind, kommt es zu langen Kommentarthreads, fehlendem Kontext und Nacharbeit.

Die Berichterstellung entspricht nicht der tatsächlichen Arbeitsabwicklung : Sie können die von Führungskräften geforderten Metriken wie Meilensteinverzögerungen, blockierte Zeit, Umfangsänderungen oder den Durchsatz pro Team nicht ohne Weiteres nachverfolgen

Skalierungsprobleme bei wachsendem Team: Je mehr Projekte und Mitarbeiter hinzukommen, desto schwieriger wird es, Prioritäten aufeinander abzustimmen, die Workloads auszugleichen und Abhängigkeiten klar zu halten

Die besten Epicflow-Alternativen

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die besten Epicflow-Alternativen, aus denen Sie wählen können:

1. ClickUp (Am besten geeignet, um Ressourcen, Bereitstellung, Zusammenarbeit und KI in einem Workspace zu vereinen)

Epicflow leistet gute Arbeit bei der Ressourcenoptimierung, doch die meisten Teams müssen den Rest der Betriebsabläufe weiterhin an anderer Stelle in verschiedenen, nicht miteinander verbundenen tools verwalten.

Und diese Tool-Flut nimmt schnell zu. Laut dem „State of Productivity Report“ von ClickUp nutzen leistungsschwache Teams mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools.

In solchen Fällen benötigen Sie eine leistungsstärkere Alternative wie ClickUp. Es handelt sich um einen konvergierten KI-Workspace, der Ressourcen, Aufgaben, Dokumente, Chat, Dashboards, Automatisierungen und KI in einem einzigen vernetzten System vereint.

So hilft ClickUp Teams bei der Planung, Umsetzung und Abstimmung:

Erledigen Sie die täglichen ClickUp Aufgaben

Startups und schnelllebige Teams haben keine Probleme mit den großen Plänen. Sie haben Probleme mit den Tausenden von kleinen Einzelteilen, die sich jeden Tag ansammeln. ClickUp Aufgaben bieten jedem Element einen zentralen Ort für Eigentümerschaft, Priorität, Status, Fälligkeitstermine und Abhängigkeiten. So stellen Sie sicher, dass nichts, was Sie Ihrer Liste hinzufügen, jemals verloren geht.

Geben Sie jedem beweglichen Teil mit ClickUp-Aufgaben einen nachverfolgbaren Platz für die Eigentümerschaft und Fristen

Und da jedes Team seine Arbeit gerne anders darstellt, können Sie Aufgaben mit ClickUp-Ansichten kombinieren, um sie an die Arbeitsweise Ihres Teams anzupassen. Nutzen Sie die Listenansicht für strukturierte Backlogs, die Board-Ansicht für den Flow, die Kalenderansicht für Termine und Ansichten im Stil einer Zeitleiste, wenn die Reihenfolge wichtig ist.

Erkennen Sie Risiken der Kapazität frühzeitig mit der ClickUp-Workload-Ansicht

Wenn Sie skalieren, besteht ein echtes Risiko, wenn die falschen Personen zur falschen Zeit mit zu viel Arbeit belastet werden. Mit der ClickUp-Workload-Ansicht können Sie die Teamkapazitäten in Echtzeit einsehen und so Überlastungen erkennen, bevor sie zu Terminüberschreitungen oder Burnout führen.

Verschaffen Sie sich mit der Workload-Ansicht von ClickUp einen Überblick über die Auslastung Ihres Teams und abteilungsübergreifend

Sie können die Workload nach Mitarbeiter über einen bestimmten Zeitraum anzeigen, sie mit der Kapazität der einzelnen Personen vergleichen und schnell eine Neugewichtung vornehmen, indem Sie die Eigentümerschaft verlagern oder Zeitleisten anpassen. Das ist besonders praktisch, wenn ein Projekt für sich genommen gut aussieht, aber dieselben wenigen Personen parallel dazu still und leise drei weitere Prioritäten bewältigen.

Erhalten Sie sofort Antworten und nächste Schritte mit ClickUp Brain

Je größer Ihre Projekte werden, desto mehr wird der Kontext zum größten Hemmnis. Aktualisierungen finden sich in Aufgaben, Spezifikationen in Dokumenten, Entscheidungen in Kommentaren, und niemand hat Zeit, all das zusammenzufügen, bevor der nächste Anruf getätigt wird.

ClickUp Brain löst dieses Problem, indem es Ihnen ermöglicht, Fragen direkt in Ihrem Workspace zu stellen und Antworten zu erhalten, die auf Ihre Arbeit abgestimmt sind. Es kann lange Aufgaben-Threads zusammenfassen, wichtige Entscheidungen aus jedem beliebigen Bereich Ihres Workspaces extrahieren und unübersichtliche Updates in umsetzbare Aktionspunkte umwandeln, die Sie sofort zuweisen können.

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten zu Ihrer Arbeit mit ClickUp Brain

Anstatt also 20 Minuten damit zu verbringen, sich auf den neuesten Stand zu bringen, können Sie Brain fragen:

„Was steht dieser Markteinführung derzeit im Weg?“

„Fassen Sie zusammen, was sich in dieser Woche in diesem Projekt geändert hat“

„Wandeln Sie diese Zusammenfassung des Meetings in Aufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten um“

🚀 Vorteil von ClickUp: Nutzen Sie ClickUp Super Agents als Ihre stets verfügbare operative Ebene. Super Agents sind die KI-gestützten Teamkollegen von ClickUp, die mit dem gesamten Workspace-Kontext arbeiten und mehrstufige Workflows für Sie ausführen können. Einfach ausgedrückt: Sie können die Arbeit überwachen, Risiken aufzeigen und Maßnahmen ergreifen, basierend auf den Anweisungen, Tools und Berechtigungen, die Sie ihnen erteilen. Angenommen, Sie richten einen Super-Agenten ein, der nach einem Zeitplan läuft, und dieser: Erstellt Folgeaufgaben, wenn etwas aus dem Ruder läuft

Überprüft einen ClickUp-Space auf überfällige oder blockierte Arbeiten

Veröffentlicht eine wöchentliche Zusammenfassung mit den nächsten Schritten

Entscheidet, wer am besten für die Aufgabe geeignet ist, und verteilt die Arbeit

Halten Sie die Arbeit mit ClickUp-Automatisierungen automatisch am Laufen

In schnell wachsenden Teams bleibt oft viel Arbeit an kleinen Übergaben hängen. Nehmen wir an, jemand ändert einen Status, aber der Eigentümer wird nie benachrichtigt. Eine Aufgabe wird erstellt, aber niemand weist sie zu. Ein Fälligkeitsdatum verschiebt sich, und nichts im weiteren Verlauf wird aktualisiert.

ClickUp-Automatisierungen helfen Ihnen, solche Zeitfresser zu beseitigen, indem sie routinemäßige Workflow-Schritte in Auslöser-Regeln umwandeln.

Automatisieren Sie die Zuweisung von Aufgaben, Benachrichtigungen und Workflows mit ClickUp Automatisierungen

Sie können langweilige, aber wichtige Aufgaben automatisieren, wie zum Beispiel das Zuweisen von Aufgaben, wenn diese einen bestimmten Status erreichen, das Anwenden einer Vorlage bei Eingang einer neuen Anfrage, das Weiterleiten von Arbeiten in die nächste Phase nach der Genehmigung oder das Erinnern von Beteiligten, wenn Fristen näher rücken.

Die besten Features von ClickUp

Durchsuchen Sie Tools und das Internet: ClickUp Brain MAX ruft Antworten aus Ihrem Workspace, verbundenen Apps und dem Internet ab und bietet mit „Talk to Text“ schnelle Sprachbefehle zur Umsetzung.

Erfassen Sie die Zeit für die eigentliche Arbeit: Mit ClickUp Zeiterfassung können Sie die Zeit direkt für Aufgaben erfassen und in Timesheets überprüfen

Fortschritte sofort einsehen: ClickUp-Dashboards wandeln Live-Aufgaben-Daten in Diagramme und Karten um, die für die Berichterstellung und Entscheidungsfindung genutzt werden können

Verwandeln Sie Chats in Arbeit: ClickUp Chat sorgt dafür, dass Unterhaltungen im Kontext bleiben, mit KI-Zusammenfassungen und der Erstellung von Aufgaben aus Nachrichten, sodass Sie immer auf dem Laufenden sind

Dateien direkt vor Ort prüfen: ClickUp Prüfung fügt Anmerkungen zu Bildern, Videos und PDFs hinzu, damit das Feedback präzise und umsetzbar bleibt

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

All-in-One-Plattform: Ressourcenmanagement, Aufgaben, Dokumente und Chatten in einem Workspace – so entfällt Ressourcenmanagement, Aufgaben, Dokumente und Chatten in einem Workspace – so entfällt der Kontextwechsel

KI-native Funktionen: ClickUp Brain hat vollen Zugriff auf Ihre Workspace-Daten und liefert kontextbezogene und umsetzbare Erkenntnisse

Flexibel für jede Teamgröße: Die Plattform lässt sich von Einzelpersonen bis hin zu PMOs in Unternehmen skalieren, ohne dass Sie auf verschiedene Produkte umsteigen müssen

Nachteile:

Grundlegende Einsteigerfreundlichkeit: Der Umfang der benutzerdefinierten Features kann anfangs überwältigend wirken; am besten beginnen Sie mit den Kern-Features

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich liebe ClickUp, weil es die Verwaltung unserer Projekte wirklich einfach macht. Es vereint Features, die ich zuvor nur in anderen Programmen gefunden habe, wie Kanäle, Chats und KI-Agenten. Da alles über eine einzige Plattform verwaltet wird, bleibt der gesamte Arbeitskontext an einem Ort, sodass man nicht ständig zwischen verschiedenen Tools wechseln muss. Das macht einen großen Unterschied und ist eine enorme Hilfe bei unserer täglichen Arbeit.

Ich liebe ClickUp, weil es die Verwaltung unserer Projekte wirklich einfach macht. Es vereint Features, die ich zuvor nur in anderen Programmen gefunden habe, wie Kanäle, Chats und KI-Agenten. Da alles über eine einzige Plattform verwaltet wird, bleibt der gesamte Arbeitskontext an einem Ort, sodass man nicht ständig zwischen verschiedenen Tools wechseln muss. Das macht einen großen Unterschied und ist eine enorme Hilfe bei unserer täglichen Arbeit.

2. Jira (Am besten geeignet für agile Softwareteams, die eine sprintbasierte Planung der Kapazität benötigen)

via Jira

Wenn Sie Epicflow-Alternativen evaluieren, ist Jira in der Regel eine gute Wahl, wenn Ihre Arbeit mit Softwarebereitstellung, technischen Workflows und agilen Softwareteams verbunden ist. Es basiert auf einer einzigen Quelle der Wahrheit für Arbeitselemente (Probleme) und den Workflows, die diese von der Idee bis zur Auslieferung begleiten.

Jira spielt seine Stärken aus, wenn Sie zusätzlich zur Ausführung eine Planungsebene benötigen. Mit der Zeitleiste und den erweiterten Roadmaps (Plänen) von Jira können Teams Abhängigkeiten abbilden, mehrere Projekte aufeinander abstimmen und die Teamzuweisung im Hinblick auf die Kapazität verwalten, wenn sich Pläne ändern.

Die besten Features von Jira

Erweiterte Roadmaps: Planen Sie die Arbeit über mehrere Teams hinweg mit Darstellung der Abhängigkeiten und lassen Sie sich warnen, wenn ein Sprint überbucht ist

Mit JQL schnell alles finden: Teilen Sie große Backlogs und laufende Arbeiten mithilfe der Jira Query Language auf, damit Teams präzise Ansichten für Triage, Releases, Qualitätssicherung und Prüfungen der Eigentümerschaft erstellen können.

Velocity- und Burndown-Berichterstellung: Verfolgen Sie, wie viel Arbeit Ihr Team pro Sprint abschließt, um eine realistische Planung der Kapazität für die Zukunft zu ermöglichen

Vor- und Nachteile von Jira

Vorteile:

Umfassender Agile-Support: Speziell für die Softwareentwicklung entwickelt, mit nativen Features, die andere Tools nur annähernd bieten

Integration in das Atlassian-Ökosystem: Lässt sich nahtlos mit Confluence, Bitbucket und Trello verbinden und sorgt so für eine einheitliche Entwicklungsumgebung

Leistungsstarke Abfragesprache (JQL): Erstellen Sie benutzerdefinierte Filter und Berichte für eine detaillierte Ressourcenanalyse

Nachteile:

Steile Lernkurve: Die Benutzeroberfläche kann unübersichtlich sein, und die Konfiguration von Workflows erfordert einen erheblichen anfänglichen Aufwand

Weniger geeignet für nicht-technische Teams: Für Business-Teams sind die Terminologie und Struktur von Jira oft verwirrend

Advanced Roadmaps ist nur eingeschränkt verfügbar: Für wichtige Features der Kapazitätsplanung ist ein höherer Zugriffslevel erforderlich

Jira-Preise

Free

Standard: 7,91 $ pro Benutzer/Monat

Premium: 14,54 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jira-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jira?

Ein G2-Rezensent sagt: Es können spezielle Dashboards erstellt werden, wodurch es einfacher wird, Informationen so darzustellen, wie ich es benötige. Der Aufwand lässt sich anhand von Story-Punkten und QA-Punkten abschätzen, was bei der Planung und Nachverfolgung hilft. Außerdem unterstützt die Lösung die Verwaltung mehrerer Projekte an einem Ort, was für die Koordination von Arbeiten über Teams oder Initiativen hinweg sehr praktisch ist.

Ein G2-Rezensent sagt:

Es können spezielle Dashboards erstellt werden, wodurch es einfacher wird, Informationen so darzustellen, wie ich es benötige. Der Aufwand lässt sich anhand von Story-Punkten und QA-Punkten abschätzen, was bei der Planung und Nachverfolgung hilft. Außerdem unterstützt die Lösung die Verwaltung mehrerer Projekte an einem Ort, was für die Koordination von Arbeiten über Teams oder Initiativen hinweg sehr praktisch ist.

Es können spezielle Dashboards erstellt werden, wodurch es einfacher wird, Informationen so darzustellen, wie ich es benötige. Der Aufwand lässt sich anhand von Story-Punkten und QA-Punkten abschätzen, was bei der Planung und Nachverfolgung hilft. Außerdem unterstützt die Lösung die Verwaltung mehrerer Projekte an einem Ort, was für die Koordination von Arbeiten über Teams oder Initiativen hinweg sehr praktisch ist.

3. Float (Am besten geeignet für die einfache visuelle Ressourcenplanung)

via Float

Wenn Ihr Hauptproblem lediglich darin besteht, herauszufinden, wer wann verfügbar ist, kann ein vollwertiges Tool für Projektmanagement auf Anhieb überwältigend wirken. Sie möchten einfach nur eine einfache, visuelle Ressourcenplanung ohne Schnickschnack. Float wurde genau dafür entwickelt und bietet Ressourcenmanagern eine übersichtliche Drag-and-Drop-Oberfläche, auf der die Verfügbarkeit auf einen Blick ersichtlich ist.

Das Programm konzentriert sich darauf, eine Sache gut zu machen: die Ressourcenplanung. Die Ansicht der Kapazität zeigt Auslastungsprozentsätze an, und Sie können Lücken oder Überbelegungen auf einen Blick erkennen.

Die besten Features von Float

Planen Sie die Arbeit visuell per Drag & Drop: Weisen Sie Mitarbeiter auf einer Live-Zeitleiste Projekten zu und passen Sie die Zuweisungen schnell an, wenn sich Prioritäten ändern

Freizeit und Arbeitszeiten: Erstellen Sie Pläne auf Basis der tatsächlichen Kapazitäten, indem Sie Urlaub, Feiertage und individuelle Zeitpläne berücksichtigen

Projektbudgetierung: Nachverfolgung von geplanten Arbeitsstunden gegenüber Projektbudgets, um Nachverfolgung von geplanten Arbeitsstunden gegenüber Projektbudgets, um Scope Creep aus Ressourcensicht zu verhindern

Vor- und Nachteile von Float

Vorteile:

Intuitive visuelle Benutzeroberfläche: Die Zeitplan-Ansicht ist auf Anhieb verständlich und erfordert nur minimale Einarbeitung

Fokussierte Funktionalität: Vermeidet überladene Features, indem der Schwerpunkt auf der Ressourcenplanung liegt

Starke Integrationen: Lässt sich mit Projektmanagement-Tools wie Asana und Trello verbinden

Nachteile:

Eingeschränkte Projektmanagement-Features: Keine integrierte Aufgabenverwaltung, Gantt-Diagramme oder Dokumentation

Die Berichterstellung könnte umfassender sein: Es fehlen die erweiterten Analysefunktionen vollständiger PM-Plattformen

Keine native Zeiterfassung: Erfordert eine Integration, um geplante und tatsächliche Stunden zu vergleichen

Flexible Preisgestaltung

Starter: 8,50 $ pro registrierter Person/Monat

Pro: 14 $ pro registrierter Person/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Float?

Ein G2-Rezensent sagt: Float.com bietet eine intuitive, visuelle Möglichkeit, die Teamkapazität und die Ressourcenplanung zu verwalten. Die auf der Zeitleiste basierende Benutzeroberfläche macht es einfach, Verfügbarkeiten zu erkennen, Überbelegungen zu vermeiden und Projekte effizient zu planen. Sie hilft Teams, aufeinander abgestimmt zu bleiben, und verbessert die Gesamtauslastung ohne unnötige Komplexität.

Ein G2-Rezensent sagt:

Float.com bietet eine intuitive, visuelle Möglichkeit, die Teamkapazität und die Ressourcenplanung zu verwalten. Die auf der Zeitleiste basierende Benutzeroberfläche macht es einfach, Verfügbarkeiten zu erkennen, Überbelegungen zu vermeiden und Projekte effizient zu planen. Sie hilft Teams, aufeinander abgestimmt zu bleiben, und verbessert die Gesamtauslastung ohne unnötige Komplexität.

Float.com bietet eine intuitive, visuelle Möglichkeit, die Teamkapazität und die Ressourcenplanung zu verwalten. Die auf der Zeitleiste basierende Benutzeroberfläche macht es einfach, Verfügbarkeiten zu erkennen, Überbelegungen zu vermeiden und Projekte effizient zu planen. Sie hilft Teams, aufeinander abgestimmt zu bleiben, und verbessert die Gesamtauslastung ohne unnötige Komplexität.

📮 ClickUp Insight: 64 % der Mitarbeiter arbeiten gelegentlich oder häufig außerhalb ihrer geplanten Arbeitszeiten, wobei 24 % an den meisten Tagen Überstunden leisten! Das ist keine Flexibilität – das ist endlose Arbeit. 😵‍💫 Mit ClickUp-Aufgaben können Sie große Ziele in kleinere, überschaubare Schritte unterteilen, sodass Sie immer wissen, was als Nächstes zu tun ist – ohne sich überfordert zu fühlen. Bitten Sie einfach die KI von ClickUp, Unteraufgaben zu generieren, Checklisten hinzuzufügen und Abhängigkeiten abzubilden, um organisiert zu bleiben und die Kontrolle zu behalten. Gleichzeitig optimieren ClickUp-Automatisierungen Routineaufgaben, indem sie Aktualisierungen, Zuweisungen und Erinnerungen übernehmen – so verbringen Sie weniger Zeit mit Routinearbeiten und mehr Zeit mit dem, was wirklich zählt. 🚀 💫 Echte Ergebnisse: Pigment hat die Effizienz der Teamkommunikation mit ClickUp um 20 % gesteigert – so bleiben die Teams besser verbunden und aufeinander abgestimmt.

4. Resource Guru (Am besten geeignet für optimierte Teamplanung und Urlaubsverwaltung)

via Resource Guru

Nichts bringt einen Plan für ein Projekt schneller durcheinander, als festzustellen, dass Sie Ihren Chefdesigner doppelt gebucht haben. Resource Guru wurde entwickelt, um genau das zu verhindern.

Sie hilft Teams, Überbuchungen zu vermeiden, dank einer übersichtlichen Kalenderansicht, die Verfügbarkeit, geplante Arbeit und Freizeit an einem Ort anzeigt, unterstützt durch eine Urlaubsverwaltung.

Eines der Highlights ist das Konfliktmanagement, das automatisch erkennt, wenn jemand über seine Kapazität hinaus eingeplant oder für sich überschneidende Aufgaben gebucht ist.

Die besten Features von Resource Guru

Visueller Ressourcenkalender: Ein übersichtlicher, farbcodierter Kalender zeigt alle Buchungen im gesamten Team an

Flexible Buchungen bei Planänderungen: Nutzen Sie Mehrfach- und vorläufige Buchungen, um Kapazitäten zu reservieren, und bestätigen Sie diese erst, sobald Umfang und Termine feststehen.

Urlaubsverwaltung: Erfassen Sie Urlaubs- und Krankheitstage im selben System, damit die Berechnungen der Kapazität realitätsnah bleiben

Vor- und Nachteile von Resource Guru

Vorteile:

Einfach und zielgerichtet: Verwaltet die Teamplanung und die Nachverfolgung der Verfügbarkeit ohne unnötige Komplexität

Konflikterkennung verhindert Überbuchungen: Automatische Warnungen vor Konflikten erkennen Fehler, bevor sie sich auf die Abwicklung des Projekts auswirken

Persönliche Dashboards für Team-Mitglieder: Einzelne Mitglieder können ihre eigenen Zeitpläne einsehen, ohne ihre Vorgesetzten fragen zu müssen

Nachteile:

Eingeschränkte Projektmanagement-Features: Reines Terminplanungs-Tool ohne Aufgabenverwaltung oder Automatisierung

Grundlegende Berichterstellung: Die Berichte decken die Auslastung ab, bieten jedoch keine ausreichende Tiefe für komplexe Analysen der Portfolios.

Keine native Zeiterfassung: Ohne Integration eines Drittanbieters können geplante und tatsächliche Stunden nicht verglichen werden

Preise für Resource Guru

Grasshopper: 5 $ pro Person/Monat

Blackbelt: 8 $ pro Person/Monat

Master: 12 $ pro Person/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Resource Guru

G2 : 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Resource Guru?

Ein G2-Rezensent sagt: RG ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Es funktioniert bei uns wirklich gut, da sich Zeitpläne und Mitarbeiter ständig ändern und wir Termine schnell und einfach aktualisieren können, sodass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

Ein G2-Rezensent sagt:

RG ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Es funktioniert bei uns wirklich gut, da sich Zeitpläne und Mitarbeiter ständig ändern und wir Termine schnell und einfach aktualisieren können, sodass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

RG ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Es funktioniert bei uns wirklich gut, da sich Zeitpläne und Mitarbeiter ständig ändern und wir Termine schnell und einfach aktualisieren können, sodass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

5. Monday.com (Am besten geeignet für visuelles Arbeitsmanagement mit Ressourcenansichten)

Monday.com bietet eine hochgradig anpassbare Plattform, auf der die Nachverfolgung der Ressourcen direkt in die Projektdurchführung integriert ist. Dies ist ideal für Teams, die ihre eigenen Workflows gestalten möchten, ohne in eine starre Struktur gezwängt zu werden.

Die Software basiert auf Boards, die Sie an Ihre Workflows anpassen können. Ergänzen Sie diese dann durch Automatisierung, Dashboards und Integrationen, damit die Ausführung auch bei wachsendem Arbeitsaufkommen organisiert bleibt.

Außerdem unterstützt das Workload-Widget das Workload-Management, indem es die Teamkapazität auf Basis von Aufwandsschätzungen anzeigt.

Die besten Features von Monday.com

Kapazitätsplanung aus der Perspektive der Arbeitslast: Nutzen Sie Workload, um Über- und Unterkapazitäten sofort zu erkennen

Zeitleiste- und Gantt-Ansichten: Visualisieren Sie Projektzeitpläne mit Abhängigkeiten, um Visualisieren Sie Projektzeitpläne mit Abhängigkeiten, um Ressourcenengpässe im Plan zu erkennen

Monday KI-Assistent: Erstellen Sie Aufgabenübersichten, verfassen Sie Updates und führen Sie Automatisierungen durch für Routineaufgaben

Vor- und Nachteile von Monday.com

Vorteile:

Sehr visuell und intuitiv: Die boardbasierte Benutzeroberfläche lässt sich von Teams schnell erlernen

Flexible Anpassung: Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, Dashboards und Automatisierungen, die genau auf die Prozesse Ihres Teams zugeschnitten sind

Multi-Produkt-Ökosystem: Bietet separate Produkte für CRM, Entwicklung und Service

Nachteile:

Die Genauigkeit der Workload-Auslastung hängt von den Schätzungen des Aufwands ab: Das Workload-Widget ist nur dann nützlich, wenn Ihr Team den Aufwand für Aufgaben konsequent schätzt

Einschränkungen bei der Automatisierung: Die Anzahl der automatisierten Aktionen pro Monat kann einschränkend sein

Überlegungen zur Skalierung: Mindestanzahl an Plätzen erfordert möglicherweise eine Planung, wenn Teams wachsen

Preise von Monday.com

Free

Standard: 12 $/Platz/Monat

Pro: 19 $/Platz/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2 : 4,7/5 (über 15.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Ein G2-Rezensent sagt: Sie hilft uns, bei Projekten den Überblick zu behalten, und macht die Planung und Terminierung von Social-Media-Aktivitäten zum Kinderspiel.

Ein G2-Rezensent sagt:

Sie hilft uns, bei Projekten den Überblick zu behalten, und macht die Planung und Terminierung von Social-Media-Aktivitäten zum Kinderspiel.

Sie hilft uns, bei Projekten den Überblick zu behalten, und macht die Planung und Terminierung von Social-Media-Aktivitäten zum Kinderspiel.

6. Runn (Am besten geeignet für die Ressourcenplanung in Echtzeit mit Finanzprognosen)

via Runn

Für Agenturen und Beratungsunternehmen ist die Ressourcenplanung nur die halbe Miete – Sie müssen auch wissen, ob Ihre Projekte rentabel sind.

Runn bietet Ihnen eine Echtzeit-Sichtbarkeit auf die Team-Kapazitäten sowie Ihre Projektfinanzen. Sie können nicht nur überwachen, wer verfügbar ist, sondern auch prüfen, ob Ihre Projekte auf Kurs sind, um Gewinne zu erzielen.

Die Plattform kombiniert Ressourcenplanung mit Nachverfolgung des Budgets und Umsatzprognosen und wird in Echtzeit aktualisiert, sobald sich Aufgaben ändern.

Die besten Features von Runn

Live-Diagramme zur Team-Kapazität: Verfolgen Sie die Team-Kapazität in Echtzeit, während Sie Änderungen am Zeitplan vornehmen, ohne Verzögerung beim Aktualisieren

Sorgen Sie für transparente Prognosen: Erfassen Sie Zeiten über Runn Timesheets (oder importieren Sie sie aus anderen Erfassungssystemen), um geplante und tatsächliche Stunden zu vergleichen und Prognosen auf Basis der tatsächlichen Einträge zu aktualisieren

Szenarioplanung: Modellieren Sie „Was-wäre-wenn“-Szenarien, um zu sehen, wie sich unterschiedliche Ressourcenzuweisungen auf Kapazität und Zeitleisten auswirken würden

Vor- und Nachteile von Runn

Vorteile:

Echtzeit-Aktualisierungen: Änderungen werden sofort in allen Ansichten angezeigt

Finanzielle Integration: Die Kombination von Ressourcenplanung und Nachverfolgung des Budgets liefert ein umfassendes Bild des Projektstatus

Schnelle Einarbeitung: Kleine Teams können ohne aufwendiges Setup oder Konfiguration schnell loslegen

Nachteile:

Eingeschränkte Features des Projektmanagements: Enthält keine Aufgabenverwaltung, Dokumentation oder Teamkommunikation

Kleinere Integrationsumgebung: Weniger native Integrationen als bei größeren Plattformen

Weniger etablierter Anbieter: Ein kleineres Unternehmen, was für Organisationen mit strengen Anforderungen an Anbieter ein Problem darstellen könnte

Preise von Runn

Lite: 9 $ pro Platz für Ressourcenzugänge und Monat

Standard: 13 $ pro Platz für den Ressourcenzugang pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Runn?

Ein G2-Rezensent sagt: Runn eignet sich gut für unser Unternehmen, da es kostengünstig und cloudbasiert ist und unsere Anforderungen an die Terminplanung im Rahmen des Projektmanagements erfüllt.

Ein G2-Rezensent sagt:

Runn eignet sich gut für unser Unternehmen, da es kostengünstig und auf der Cloud basiert ist und unsere Anforderungen an die Terminplanung im Rahmen des Projektmanagements erfüllt.

Runn eignet sich gut für unser Unternehmen, da es kostengünstig und auf der Cloud basiert ist und unsere Anforderungen an die Terminplanung im Rahmen des Projektmanagements erfüllt.

7. Celoxis (Am besten geeignet für das Projektmanagement im Portfolio von Unternehmen mit Ressourcenoptimierung)

via Celoxis

Wenn Sie als PMO Dutzende von Projekten gleichzeitig verwalten, benötigen Sie eine Plattform, die mit Komplexität umgehen kann. Celoxis bietet zentralisierte Sichtbarkeit der Ressourcen und die Möglichkeit, die Zuweisung über Ihr gesamtes Portfolio hinweg zu optimieren.

Außerdem verbindet sie Projektplanung (Gantt-Diagramm, Vorlagen, Terminierung) mit Ressourcenplanung, sodass Sie die Workload einsehen, Rollen zuweisen und Kapazitätskonflikte frühzeitig erkennen können.

Außerdem bietet Celoxis Ressourcenauslastungsdiagramme, die die Kapazität über alle Projekte hinweg anzeigen, sodass überlastete Mitglieder des Teams leicht identifiziert und die Arbeit neu verteilt werden kann.

Die besten Features von Celoxis

Ressourcenauslastungsdiagramme: Visualisieren Sie die Ressourcenzuweisung für alle Projekte in einer einzigen Ansicht

Multiprojektplanung: Verwalten Sie Abhängigkeiten und Ressourcenkonflikte über ein ganzes Portfolio an Projekten hinweg

Verbinden Sie die Projektabwicklung mit Zeit, Kosten und Rentabilität: Fügen Sie bei einem Wechsel zu einem höheren Plan Features für Timesheets, Kostenkalkulation und Rechnungsstellung hinzu

Vor- und Nachteile von Celoxis

Vorteile:

Sichtbarkeit auf Portfolioebene: Entwickelt für Unternehmen, die viele Projekte gleichzeitig verwalten

Flexible Bereitstellungsoptionen: Als Cloud- oder Vor-Ort-Installation verfügbar

Leistungsstarke Funktionen für die Berichterstellung: Umfangreiche Optionen für benutzerdefinierte Berichte und Dashboards

Nachteile:

Veraltete Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche wirkt weniger modern als bei neueren Mitbewerbern, was die Akzeptanz bei den Benutzern beeinträchtigen kann

Steilere Lernkurve: Enterprise-Features erfordern Konfiguration und Schulung

Kleinere Nutzergemeinschaft: Weniger Online-Ressourcen und Support der Community im Vergleich zu größeren Plattformen

Preise von Celoxis

Core: 10 $ pro Standardbenutzer

Essentials: 25 $ pro Standardbenutzer

Professional: 35 $ pro Standardbenutzer

Geschäft: 45 $ pro Standardbenutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Celoxis

G2 : 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Celoxis?

Ein G2-Rezensent sagt: Eine klare Erkenntnis, die ich bei Celoxis gewonnen habe, ist, dass es dabei hilft, die Projektplanung realistischer zu gestalten. Allzu oft werden Projekttermine festgelegt, ohne die tatsächliche Kapazität und Workload genau einzuschätzen. Mit den Terminierungs- und Planungstools von Celoxis kann ich Aufgaben so anordnen, dass die Zeitleiste realistisch wirkt und nicht rein theoretisch. Ich finde das besonders nützlich, da ich dadurch seltener zurückgehen und die Zeitleiste überarbeiten muss.

Ein G2-Rezensent sagt:

Eine klare Erkenntnis, die ich bei Celoxis gewonnen habe, ist, dass es dabei hilft, die Projektplanung realistischer zu gestalten. Allzu oft werden Projekttermine festgelegt, ohne die tatsächliche Kapazität und Workload genau einzuschätzen. Mit den Terminierungs- und Planungstools von Celoxis kann ich Aufgaben so anordnen, dass die Zeitleiste realistisch wirkt und nicht rein theoretisch. Ich finde das besonders nützlich, da ich dadurch seltener zurückgehen und den Projektzeitplan überarbeiten muss.

Eine klare Erkenntnis, die ich bei Celoxis gewonnen habe, ist, dass es dabei hilft, die Projektplanung realistischer zu gestalten. Allzu oft werden Projekttermine festgelegt, ohne die tatsächliche Kapazität und Workload genau einzuschätzen. Mit den Terminierungs- und Planungstools von Celoxis kann ich Aufgaben so anordnen, dass die Zeitleiste realistisch wirkt und nicht rein theoretisch. Ich finde das besonders nützlich, da ich dadurch seltener zurückgehen und die Zeitleiste überarbeiten muss.

🌟 Bonus: Was wäre, wenn Ihnen ein Team von KI-Agenten zur Verfügung stünde, das rund um die Uhr die gesamte Dokumentation und Koordination Ihres Projekts übernimmt? Wählen Sie einfach die relevantesten aus der vorgefertigten Bibliothek der KI-Agenten von ClickUp AI aus.

8. Forecast (Am besten geeignet für KI-gestütztes Projektmanagement und Ressourcenmanagement im Bereich professioneller Dienstleistungen)

via Forecast

Dienstleistungsunternehmen müssen sich auf eine Schlüssel-Metrik konzentrieren: die Auslastung. Forecast ist eine KI-gestützte Plattform für die Professional Services Automatisierung (PSA), die Teams dabei unterstützt, Projekte zu planen, Mitarbeiter zuzuweisen und die Nachverfolgung der Projektabwicklung durchzuführen, während gleichzeitig die Auslastung und Rentabilität im Blick behalten werden.

Anstatt die Ressourcenverwaltung als separate Einheit zu behandeln, vereint es Projektmanagement, Ressourcenmanagement, Kapazitätsplanung und Finanzen in einem einzigen, vernetzten Workflow.

Die Kernidee besteht darin, dass Sie Arbeit und Personalplanung an einem Ort koordinieren. Anschließend nutzt Forecast KI-gestützte Prognosesignale, um Teams dabei zu helfen, Auslastungslücken, Risiken und Lieferdruck frühzeitig zu erkennen.

Die besten Features von Forecast

Automatische Planung per KI: Die Plattform analysiert die Kapazitäten und Kompetenzen des Teams, um optimale Zuweisungen für Aufgaben vorzuschlagen

Nachverfolgung der Projektbudgets: Überwachen Sie Projektbudgets parallel zur Ressourcenzuweisung, um zu sehen, ob die geplanten Arbeiten das Projekt rentabel halten

Auslastungs-Dashboards: Verfolgen Sie die Auslastungsraten Ihres Teams mithilfe visueller Dashboards, um unterausgelastete Mitglieder des Teams zu identifizieren

Vor- und Nachteile abwägen

Vorteile:

KI-gestützte Empfehlungen: Automatisierte Planungsvorschläge reduzieren den Zeitaufwand von Managern bei der Ressourcenzuweisung

Schwerpunkt auf professionellen Dienstleistungen: Speziell für Agenturen und Beratungsunternehmen entwickelt, mit Features wie der Nachverfolgung abrechnungsfähiger Stunden

Integrierte Plattform: Kombiniert Projektmanagement, Ressourcenplanung und Nachverfolgung der Finanzen

Nachteile:

Auf Unternehmen ausgerichtet: Enthält möglicherweise mehr Features, als kleinere Teams oder Organisationen mit einfacheren Anforderungen benötigen

KI-Empfehlungen erfordern gute Daten: Die Qualität der Vorschläge hängt von präzisen Kompetenzprofilen und Zeitschätzungen ab

Weniger flexibel für Workflows außerhalb der PS-Branche: Die Annahmen der Plattform entsprechen möglicherweise nicht den Arbeitsabläufen anderer Branchen

Prognosen zu Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Preisprognose

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Was sagen echte Benutzer über Forecast?

Ein G2-Rezensent sagt: Mir gefällt besonders, wie Forecast Benutzerfreundlichkeit mit Datenanalyse verbindet. Es bietet allen Nutzern des Systems eine schnelle und einfache Möglichkeit, Aufgaben zu finden und Arbeitszeiten zu erfassen, sammelt aber gleichzeitig einen Bereich nützlicher Metriken, die zu aussagekräftigen BI-Erkenntnissen verarbeitet werden können.

Ein G2-Rezensent sagt:

Mir gefällt besonders, wie Forecast Benutzerfreundlichkeit mit Datenanalyse verbindet. Es bietet allen Nutzern des Systems eine schnelle und einfache Möglichkeit, Arbeiten zu finden und Arbeitszeiten zu erfassen, sammelt aber gleichzeitig einen Bereich nützlicher Metriken, die zu aussagekräftigen BI-Erkenntnissen verarbeitet werden können.

Mir gefällt besonders, wie Forecast Benutzerfreundlichkeit mit Datenanalyse verbindet. Es bietet allen Nutzern des Systems eine schnelle und einfache Möglichkeit, Aufgaben zu finden und Arbeitszeiten zu erfassen, sammelt aber gleichzeitig einen Bereich nützlicher Metriken, die zu aussagekräftigen BI-Erkenntnissen verarbeitet werden können.

9. Teamwork.com (Am besten geeignet für kundenorientierte Teams, die eine Kombination aus Ressourcen- und Projektmanagement benötigen)

Für Agenturen, die Kundenaufträge verwalten, muss Ihr Ressourcenplaner mit Ihrer Projektabwicklung, Zeiterfassung, Kundenkommunikation und der gesamten Projektbudgetierung verbunden sein. Teamwork.com integriert all dies in einer einzigen Plattform.

Sie können Projekte mit Aufgaben, Meilensteinen, Vorlagen und Zeiterfassung verwalten und diese um die Zusammenarbeit mit Clients erweitern, damit externe Stakeholder auf dem Laufenden bleiben.

Es unterstützt auch die Ressourcenplanungsebene. Der Zeitplan von Teamwork bietet Ihnen eine Übersicht über die Workload von Mitarbeitern und Projekten, sodass Sie Zuweisungen vornehmen, Kapazitäten im Voraus planen und Überlastungen erkennen können, bevor sie sich auf Liefertermine auswirken.

Die besten Features von Teamwork.com

Ressourcenplaner: Zeigen Sie die Team-Kapazitäten an und planen Sie die Arbeit projektübergreifend, integriert in die Zeitleisten der Projekte

Zeiterfassung mit abrechnungsfähigen Stunden: Erfassen Sie die Zeit direkt für einzelne Aufgaben und kennzeichnen Sie Stunden als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig

Workload-Management: Sehen Sie sich die zugewiesenen Aufgaben und die verfügbare Kapazität jedes Teammitglieds an, um Überlastungen zu erkennen

Vor- und Nachteile von Teamwork.com

Vorteile:

Speziell für Agenturen entwickelt: Features wie Kundenportale und die Zeiterfassung für abrechnungsfähige Arbeitszeiten sind auf Teams zugeschnitten, die Kundenaufträge bearbeiten

Integrierte Plattform: Reduziert den Bedarf an mehreren Abonnements durch die Kombination von Ressourcen-, Projekt- und Zeitmanagement

Für kleine Teams geeignet: Flexible Teamstruktur ohne hohe Mindestverpflichtungen

Nachteile:

Features der Ressourcen, die weniger ausgefeilt sind als bei spezialisierten tools: Der Planer ist funktional, verfügt jedoch nicht über die Tiefe reiner Ressourcenmanagement-Plattformen

Die Benutzeroberfläche kann überladen wirken: Da viele Features integriert sind, wirkt die Benutzeroberfläche manchmal etwas unübersichtlich

Einschränkungen bei der Berichterstellung: Erweiterte Berichts- und Portfolio-Features sind nur eingeschränkt verfügbar

Preise von Teamwork.com

Free

Deliver: 13,99 $/Benutzer/Monat

Grow: 25,99 $/Benutzer/Monat

Teamwork.com-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Teamwork.com?

Ein G2-Rezensent sagt: Teamwork unterstützt Teams bei der Organisationsstruktur, der Teamabstimmung sowie mit benutzerfreundlichen Tools für das Aufgabenmanagement und die Organisation, sodass Teams nahtlos zusammenarbeiten können. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Aufgabenzuweisung, Nachverfolgung von Projekten und Kommunikation mit anderen in einem einzigen Programm, sodass mit Teamwork ein effektiver Workflow und eine höhere Produktivität der Mitarbeiter möglich sind. Teamwork ist eine ideale Lösung zur Verbesserung des Managements mehrdimensionaler Projekte.

Ein G2-Rezensent sagt:

Teamwork unterstützt Teams bei der Organisationsstruktur, der Teamabstimmung sowie mit benutzerfreundlichen Tools für das Aufgabenmanagement und die Organisation, sodass Teams nahtlos zusammenarbeiten können. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Aufgabenzuweisung, Nachverfolgung von Projekten und Kommunikation mit anderen in einem einzigen Programm, sodass mit Teamwork ein effektiver Workflow und eine höhere Produktivität der Mitarbeiter möglich sind. Teamwork ist eine ideale Lösung zur Verbesserung des Managements mehrdimensionaler Projekte.

Teamwork unterstützt Teams bei der Organisationsstruktur, der Teamabstimmung sowie mit benutzerfreundlichen Tools für das Aufgabenmanagement und die Organisation, sodass Teams nahtlos zusammenarbeiten können. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Aufgabenzuweisung, Nachverfolgung von Projekten und Kommunikation mit anderen in einem einzigen Programm, sodass mit Teamwork ein effektiver Workflow und eine höhere Produktivität der Mitarbeiter möglich sind. Teamwork ist eine ideale Lösung zur Verbesserung des Managements mehrdimensionaler Projekte.

10. Kelloo (Am besten geeignet für Ressourcenplanung und Analyse der Kapazität auf Portfolioebene)

via Kelloo

Kelloo wurde für PMOs und Ressourcenmanager entwickelt, die den Bedarf prognostizieren und Kapazitäten langfristig planen müssen. Es hilft Ihnen zu erkennen, ob Sie über die richtigen Kompetenzen und Kapazitäten für die anstehende Arbeit verfügen.

Sie erhalten einen visuellen Ressourcenplaner, mit dem Sie Arbeit planen und zuweisen können, und der anschließend Verfügbarkeit, Auslastung und Konflikte in Ihrem Ressourcenpool aufzeigt.

Die Plattform konzentriert sich auf die Ressourcenplanung auf Portfolioebene, zeigt den Bedarf über alle Projekte hinweg an und unterstützt Was-wäre-wenn-Analysen für strategische Entscheidungen.

Die besten Features von Kelloo

Prognose des Ressourcenbedarfs: Prognostizieren Sie den zukünftigen Ressourcenbedarf auf der Grundlage Ihrer Projektpipeline, um zu sehen, ob Sie Mitarbeiter einstellen oder externe Fachkräfte beauftragen müssen.

Kompetenzbasierte Einsatzplanung: Weisen Sie Arbeiten auf der Grundlage der erforderlichen Kompetenzen zu, nicht nur aufgrund der Verfügbarkeit

Dashboards zur Portfolio-Planung: Visualisieren Sie die Ressourcenzuweisung und den Bedarf über das gesamte Projekt-Portfolio hinweg

Vor- und Nachteile von Kelloo

Vorteile:

Schwerpunkt auf strategischer Planung: Entwickelt für eine vorausschauende Planung der Kapazität, die Unternehmen dabei unterstützt, Quartale im Voraus zu planen

Kompetenzabgleich: Stellt sicher, dass die richtigen Mitarbeiter der richtigen Arbeit zugewiesen werden

Sichtbarkeit auf Portfolioebene: Fasst Ressourcendaten aus allen Projekten zusammen, um eine Gesamtansicht zu bieten

Nachteile:

Kein Projektmanagement auf Aufgabenebene: Erfasst die Ressourcenplanung, bietet jedoch keine Features für das Aufgabenmanagement oder die Zusammenarbeit

Kleinere Anbieter: Weniger etabliert als PM-Plattformen für Unternehmen, mit einer kleineren Benutzergemeinschaft

Erfordert genaue Dateneingaben: Die Qualität der Prognosen hängt davon ab, dass genaue Pläne für Projekte und Kompetenzprofile im System vorhanden sind

Preise für Kelloo

Monatlich: 2,09 $ pro Ressource (für 10 Ressourcen)

Bewertungen und Rezensionen zu Kelloo

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Wählen Sie die richtige Epicflow-Alternative für Ihr Team

Wenn Sie das falsche tool wählen, werden Sie in sechs Monaten wieder hier stehen und mit denselben Frustrationen zu kämpfen haben.

Deshalb müssen Sie eine Lösung finden, die alle Ihre Anforderungen erfüllt, vom Projektmanagement bis hin zur Ressourcenverwaltung.

Und diese Lösung ist ClickUp. Es handelt sich um eine Plattform, die entwickelt wurde, um das Grundproblem der Fragmentierung zu lösen. Indem Sie Ihre Ressourcenpläne, Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen an einem Ort zusammenführen, beseitigen Sie die Reibungsverluste, die Ihr Team ausbremsen.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und bündeln Sie Ihre Ressourcenpläne, Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen an einem Ort.

Häufig gestellte Fragen

Epicflow ist ein Tool zur Optimierung von Ressourcen in mehreren Projekten und eignet sich ideal, um zukünftige Engpässe in einer Projektpipeline zu erkennen. Sie sollten eine Alternative in Betracht ziehen, wenn Sie eine Plattform benötigen, die auch native Features für Aufgabenmanagement, Teamzusammenarbeit und Automatisierung umfasst.

Die Alternativen unterscheiden sich stark darin, wie sie das Multi-Projektmanagement handhaben. Tools wie ClickUp bieten integriertes Portfolio- und Aufgabenmanagement, während Plattformen wie Kelloo sich ausschließlich auf die Prognose auf hoher Ebene konzentrieren, ohne die Aufgabenausführung zu übernehmen.

Engineering- und Produktteams sollten Features wie sprintbasierte Kapazitätsplanung, nahtlose Integrationen mit Entwicklungstools wie GitHub oder Gitlab sowie die Nachverfolgung der Velocity priorisieren, um die zukünftige Ressourcenzuweisung auf der Grundlage vergangener Leistungen zu optimieren.

Ja, KI kann einen erheblichen Wert bieten, indem sie Aufgaben automatisiert, die Manager sonst manuell erledigen müssten. Sie kann jede Woche Stunden an Zeit einsparen, indem sie Workload-Übersichten erstellt, risikobehaftete Projekte vorhersagt und auf der Grundlage von Fähigkeiten und Verfügbarkeit optimale Aufgabenzuweisungen vorschlägt.