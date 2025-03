Optimierung von Workflows mit agiler Softwareentwicklung

sie wollen Agile Software-Entwicklung und die Tools, die Sie für die Umsetzung benötigen, verstehen?

Die agile Softwareentwicklung ist eine der effizientesten Methoden, um Arbeitsprozesse zu rationalisieren und auf Kundenbedürfnisse einzugehen.

Dabei wird der Entwicklungsprozess in kleinere Abschnitte, so genannte Sprints, unterteilt, an denen Sie in Abständen von 1-2 Wochen arbeiten. So können Sie das Feedback der Kunden schrittweise einbeziehen, um ein besseres Produkt zu entwickeln.

aber was ist das, und wie erledigt man das?

In diesem Leitfaden gehen wir auf alles ein, was Sie über Agile wissen müssen software-Entwicklung um Sie bei der effektiven Umsetzung zu unterstützen.

Wir beleuchten sogar die beste agile Software für 2021, um Ihnen den Einstieg so leicht wie möglich zu machen!

Im Gegensatz zu anderen Entwicklungsmethoden wie dem Wasserfall-Modell agile verfolgt einen Sprint-basierten Ansatz für das Projektmanagement.

Anstatt an einem ganzen Projekt am Stück zu arbeiten, unterbricht das agile Modell Ihre software-Projekt in kleinere Entwicklungszyklen (Sprints), die auf verschiedene Teams verteilt sind.

Sobald jeder Zyklus abgeschlossen ist, wird er den Kunden (Testern) zur Rückmeldung vorgelegt. Sie arbeiten dann den Input Ihrer Tester ein, bevor Sie zum nächsten Zyklus übergehen.

Warum ist Agile so beliebt?

Es gibt einen einfachen Grund, warum Agile so beliebt ist:

es macht das Leben für Ihr Software-Entwicklungsteam und Ihre Kunden sehr viel einfacher!

Wie?

Indem Sie Ihr Softwareprojekt in kleinere Zyklen unterteilen, erhöhen Sie die Flexibilität Ihres Projekts. Ihr Entwicklungsteam muss nicht mehr Änderungen an Ihrem gesamten Projekt vornehmen, sondern nur noch für einen Zyklus.

Auf diese Weise müssen Sie, wenn etwas schief geht, nicht alles neu erledigen, wie bei dem Sonic-Film, der komplett neu animiert werden musste!

Indem Sie Ihre Kunden in den Softwareentwicklungsprozess einbeziehen, können Sie außerdem ein Endprodukt schaffen, das ihre Bedürfnisse und Wünsche genau widerspiegelt.

Was ist das Agile Manifest?

Im Jahr 2001 kamen 17 Softwareentwickler, darunter Kent Beck, Jeff Sutherland, Martin Fowler, Ken Schwaber und Alistair Cockburn, zusammen, um ein kurzes Dokument zu erstellen, das definiert, was Agile sein sollte.

Um die Reihenfolge zu verstehen Agile Software-Entwicklung lebenszyklus besser zu verstehen, ist es wichtig, das Agile Manifest durchzugehen.

Es ist eine kurze Zusammenfassung der Grundsätze, die das agile Modell leiten.

Was sind die 12 Prinzipien von Agile?

Diese 12 agilen Prinzipien, die nach der Agile Allianz :

Kontinuierliche Bereitstellung

Veränderungen nutzen

Häufige Lieferung

Geschäfte und Entwickler arbeiten zusammen

Motivierte Einzelpersonen

Unterhaltung von Angesicht zu Angesicht

Software für die Arbeit

Nachhaltige Entwicklung

Technische Exzellenz

Vereinfachung

Selbstorganisierende Teams

Regelmäßige Anpassungen

Schauen wir uns die einzelnen Agile-Prinzipien genauer an:

A. Prinzipien der agilen Kundenzufriedenheit

Die Kundenzufriedenheit muss immer Ihre oberste Priorität sein. Der einzige Weg, dies zu erreichen, ist durchkontinuierliche Verbesserung durch testgetriebene Entwicklung. Stellen Sie sich immer auf wechselnde Anforderungen ein, auch wenn diese erst gegen Ende des Entwicklungsprozesses auftreten. Diese iterativen (wiederkehrenden) Änderungen helfen Ihnen, stets auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen. Liefern Sie häufig funktionierende Software und Dienstleistungen. Nur wenn Sie Softwareprodukte häufig an Kunden ausliefern, erhalten Sie ein kontinuierliches Feedback.

B. Grundsätze der agilen Qualität

Ihr primärer Maßstab für den Erfolg ist die Entwicklung funktionierender Software, die die Wünsche des Kunden genau erfüllt. Streben Sie eine nachhaltige, testgetriebene Entwicklung an. Ihr Team muss in der Lage sein, die Qualität Ihrer inkrementellen und iterativen Prozesse während des gesamten Softwareentwicklungszyklus (SDLC) aufrechtzuerhalten. Kontinuierliches Engagement für technische Exzellenz und einfaches Design hilft Ihnen, sich an das Feedback Ihrer Kunden anzupassen und deren Bedürfnisse zu erfüllen.

C. Grundsätze der agilen Teamarbeit

Agile Entwickler und der Projekt-Stakeholder müssen aktiv zusammenarbeiten, um das Kundenfeedback klar zu verstehen und umzusetzen. Bauen Sie funktionierende Software immer um motivierte Menschen herum auf und geben Sie ihnen die agile Umgebung, die sie brauchen, um die Arbeit zu erledigen. Die persönliche Unterhaltung ist der effizienteste Weg, um über Agile DevOps zusammenzuarbeiten. Die beste Arbeit in Projekten kommt von selbstorganisierten Teams. Wenn Agile Teams sich selbst verwalten, können sie schnell Fortschritte machen.

D. Grundsätze des agilen Managements

Einfachheit ist ein wesentliches Element des agilen Projektmanagements. Einfachheit kann als das Weglassen unnötiger Schritte und Verfahren in Ihrem agilen Entwicklungsprozess angesehen werden Denken Sie daran, den Fortschritt Ihres Teams in regelmäßigen Abständen zu bewerten. Dies wird Ihnen helfen, jeden zukünftigen Sprint und Prozess zu optimieren.

Was sind die verschiedenen agilen Methoden?

Die agile Softwareentwicklung ist zwar ein gängiger Entwicklungsprozess, aber sie ist auch die Basis vieler anderer Softwareentwicklungsmethoden.

Betrachten Sie es einmal so: Agile hat den Anfang gemacht, und alle waren so begeistert, dass sie ihre eigenen Versionen davon ausprobieren wollten!

Glücklicherweise sind diese Versionen nicht so amateurhaft wie diese:

Hier werden einige beliebte Methoden, die auf der agilen Idee basieren, näher betrachtet:

Was ist die beliebteste Agile-Methode? Scrum ist eine der beliebtesten agilen Methoden.

Ein Scrum Team ist ein funktionsübergreifend team, das in der Regel aus 5-7 erfahrenen und autarken Softwareentwicklern besteht. Unter der Leitung eines Scrum-Masters benötigen sie aufgrund der geringen Größe ihres Teams nur wenig Aufsicht und sind in der Lage, selbständig an komplexen Technologieprojekten zu arbeiten.

Wie bei jedem anderen agilen Ansatz ist die Scrum-Methodik unterteilt den Zyklus eines Produkts in kleinere Sprints, um das Feedback der Benutzer auf allen Ebenen des Entwicklungsprozesses zu berücksichtigen.

Das Scrum Team veranstaltet auch spezielle Meetings, die Scrum zeremonien zu denen auch der tägliche StandUp gehört, sprint planung , sprint-Überprüfung und sprint-Retrospektive. hier ist unser Leitfaden für*_ Scrum Meetings.* Da das Scrum-Team in der Regel sehr erfahren ist, eignet sich diese Softwareentwicklungsmethode am besten für ein hochkomplexes Softwareprojekt, dessen Zyklus sich ständig weiterentwickelt und verändert.

Wir sind sogar ziemlich sicher, dass Scrum alle Wendungen und Änderungen der letzten Staffel von Game of Thrones hätte bewältigen können!

Wenn sie doch nur das Kundenfeedback zu dieser Staffel bei der Entwicklung berücksichtigt hätten... igitt.

Was ist Kanban-Softwareentwicklung?

Kanban-Softwareentwicklung ist ein großartiger, visuell orientierter agiler Ansatz.

Die meisten Projektteams verwenden Kanban, um den Fortschritt ihres Projekts zu visualisieren und eine schnelle Bestandsaufnahme ihrer Ergebnisse zu machen. Bei der Kanban-Methode werden alle Aufgaben auf einer Kanban Board wo Sie sie verschieben und schnell anpassen können.

Diese Softwareentwicklungsmethodik basiert auf drei agilen Prinzipien:

Visualisieren Sie immer Ihren Workflow, um den Überblick über die Entwicklungen zu behalten

Limitieren Sie die Anzahl der Aufgaben, die Sie in Fortschritt (IB) haben, um Ihre Aktivitäten zu rationalisieren

Schaffen Sie einen iterativen Ansatz, der sich auf das Testen und Entwickeln von Aufgaben mit hoher Priorität konzentriert, bevor Sie sich den weniger wichtigen Aufgaben zuwenden

Was ist schlanke Softwareentwicklung?

Die schlanke Softwareentwicklung ist eine weitere beliebte, auf Agile basierende Entwicklungsmethodik.

Schlanke Softwareentwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass verschwenderische, unnötige Aktivitäten in Ihrem Entwicklungsworkflow minimiert werden.

wenn Sie das Wort "schlank" hören, denken Sie wahrscheinlich an etwas, das mit Diäten zu tun hat, oder?

Und genau darum geht es bei der schlanken Entwicklung!

Das Ziel von Lean Development ist es, Ihren Zyklus zu vereinfachen und zu verkürzen und gleichzeitig Ihren Kunden das bestmögliche Lean-Software-System zu bieten.

Es ist wie eine Crash-Diät für Ihr Projekt, bei der alles Überflüssige entfernt wird. Nur dieses Mal ist es eine Crash-Diät, die funktioniert!

Was ist die Dynamische Systementwicklungsmethode (DSDM)?

DSDM ist ein agiles Framework, das sich darauf konzentriert, strategisch ausgerichtete Geschäftsvorteile für die bestmögliche Kapitalrendite zu liefern.

Zu erledigen ist dies mit der Entwicklungsmethodik, die Ihr Projekt in vier Arten von funktionalen Anforderungen in abnehmender Reihenfolge der Priorität unterteilt:

Muss haben (M)

Sollte haben (S)

Könnte haben (C)

Wird nicht haben (W)

Indem Sie Ihre Ressourcen zuerst auf die Elemente mit der höchsten Priorität richten, können Sie den besten Wert für Ihr Geschäft aus Ihrem Entwicklungsprozess ziehen.

Neben dem Priorisierungsprozess gibt es acht Schlüssel-Agile-Prinzipien, die diese Entwicklungsmethodik leiten:

Konzentration auf den Kernbedarf des Geschäfts

Pünktliche Lieferung

Häufig zusammenarbeiten

Niemals Kompromisse bei der Softwarequalität eingehen

Inkrementeller Aufbau nach Einstellung eines soliden Fundaments

Iterative Entwicklung und Tests durchführen

Kommunizieren Sie klar und deutlich

Demonstrieren Sie die Kontrolle über alle Ihre Prozesse

Was ist Extreme Programming (XP)?

Extreme Programming ist eine der beliebtesten Methoden der Softwareentwicklung. Der Name leitet sich von der Methode ab, bei der reguläre Softwareentwicklungspraktiken an ihre extremen Limits gebracht werden.

Und obwohl der Name so klingt, als wäre er für Studentenverbindungen gedacht, handelt es sich um eine extrem technische agile Entwicklungsmethodik.

Die Extreme-Programmiermethodik konzentriert sich auf:

Die häufige Bereitstellung qualitativ hochwertiger Softwareprodukte

Einbindung von Kundenfeedback in alle Zyklen der Softwareprüfung

Kontinuierliche Zusammenarbeit mit schnellen Feedbackschleifen

Was ist Feature Driven Development (FDD)?

Die agile FDD-Bewegung wurde 1997 als eine der ersten Agile-basierten Softwareentwicklungsmethoden ins Leben gerufen.

Wie bei anderen Agile-Methoden besteht das Ziel von FDD darin, ein funktionierendes Produkt zu erstellen, das die Anforderungen des Kunden erfüllt. Zu erledigen ist dies, indem jedes Feature einzeln angegangen wird und Kundenfeedback eingeholt wird.

Diese agile Softwareentwicklungsmethode besteht aus sechs Schlüssel-Schritten:

Entwicklung eines Gesamtmodells Erstellen einer Liste von Features Planen Sie Ihre Features Entwerfen Sie Ihre Features Bereitstellung Ihrer Features Feedback zu Ihren Features einholen

Notizen: Es gibt eine große Zahl anderer agiler Methoden, die verschiedenen Zwecken dienen, darunter Crystal, Scaled Agile Framework (SAFe) und Scrumban.

Was sind die Vorteile des agilen Arbeitens?

Die Einführung einer agilen Entwicklungsmethodik kann Ihnen in mehrfacher Hinsicht helfen.

Hier sind ein paar vorteile der agilen Entwicklung :

Bessere Kundenzufriedenheit

Bessere Anpassungsfähigkeit

Besseres Budget- und Zeitmanagement

Besser teamarbeit Gesteigerte Motivation



Sehen wir uns nun an, wie wichtig sie für Ihr Geschäft sind:

1. Bessere Kundenzufriedenheit

Das Beste an Agile DevOps ist, dass es die Kunden aktiv in den Softwareentwicklungsprozess einbezieht. Anstatt davon auszugehen, was sie wollen, beziehen Sie sie als Softwaredesigner und -entwickler ein!

Diese kontinuierliche Integration von Kundenfeedback macht Softwaretests effizienter und hilft Ihnen, ein Endprodukt zu liefern, mit dem der Kunde zufrieden ist.

um auf das Beispiel von Sonic zurückzukommen, das wir bereits erwähnt haben

Hätten sich die Hersteller für Agile entschieden, hätten sie das Kundenfeedback in den Entwicklungsprozess einfließen lassen und sich den ganzen Ärger erspart, das Ganze neu zu animieren!

Aber trotzdem, Hut ab vor den Produzenten, dass sie tatsächlich auf die Fans gehört haben. Im Gegensatz zu einem bestimmten Fantasy-Drama, das seine letzte Staffel in absehbarer Zeit nicht neu auflegen wird..

2. Mehr Anpassungsfähigkeit

Da der agile Prozess Ihr Projekt in Sprints unterteilt, handelt es sich um eine sehr anpassungsfähige Softwareentwicklungsmethode.

Wann immer Sie Kundenfeedback einbeziehen müssen, brauchen Sie Ihr gesamtes Projekt nicht neu zu erstellen oder zu bearbeiten; Sie müssen lediglich die Softwaretests für einen Sprint neu durchführen. Dieser Ansatz der inkrementellen Anwendungsentwicklung macht es viel einfacher, sich schnell an plötzliche Änderungen anzupassen!

3. Besseres Budget- und Zeitmanagement

Da die agile Modellierung so anpassungsfähig ist, hilft sie jedem Softwareentwickler, schnelle Entscheidungen über Kompromisse zwischen Zeit- und Budgetbeschränkungen zu treffen. Auf diese Weise können Sie bei der Entwicklung einer Softwarearchitektur schnellere Durchlaufzeiten mit besseren Kostenvorteilen erzielen!

4. Bessere Teamarbeit

Bei einer agilen Entwicklungsmethodik steht die aktive Zusammenarbeit im Team im Vordergrund, was bedeutet, dass sie eine bessere Teamarbeit ermöglicht. Jeder spielt bei der agilen Programmierung eine wichtige Rolle und muss bei der Entwicklung von Software zusammenarbeiten.

5. Erhöhte Motivation

Da sich Agile DevOps auf kleinere, kurzfristige Zyklen konzentrieren, kann ein agiles Team Aufgaben schnell abschließen und so ein Erfolgserlebnis haben. Das kann sie dazu motivieren, auch in Zukunft hart an der Entwicklung von Software zu arbeiten!

Wann sollten Sie nicht agil arbeiten?

Obwohl die agile Softwareentwicklungsmethode für Ihr Geschäft und Ihre Kunden von großem Nutzen ist, können Sie sie nicht für jedes Projekt verwenden.

In diesen Situationen werden Sie wahrscheinlich nicht von der agilen Methode profitieren:

Wenn Ihr Softwareentwicklungsprojekt nicht so dringend ist

Wenn Ihnen ein talentiertes Software-Entwicklungsteam fehlt

Wenn es keinen Weg für eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Kunden gibt

Die beste agile Software für Ihre Produktentwicklungsaktivitäten

Die agile Methode kann Ihnen zwar helfen, Ihren Softwareentwicklungsprozess zu rationalisieren, aber sie allein reicht nicht aus.

Man braucht das richtige tool für die Durchführung der Methodik!

Mit dem richtigen Tool für das agile Projektmanagement, werden Sie in der Lage sein:

Sprints zu managen

Nachverfolgung des Fortschritts im Projekt

Mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Clients und Stakeholder aktiv in den Prozess einbeziehen

Zum Glück ist ClickUp das perfekte Projektmanagement tool, um den agilen Prozess zu managen!

Was ist ClickUp ?

ClickUp ist eine der weltweit größten bestbewerteten Tools für agiles Projektmanagement . Es wird von Google, Webflow und Airbnb verwendet und hilft Ihnen, Ihren agilen Entwicklungsprozess zu überwachen und Ihre Aufgaben und Sprints effektiv zu verwalten.

Im Folgenden erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen bei der Umsetzung agiler Praktiken helfen kann:

1. Verwalten Sie unterschiedliche Anforderungen an agile Projekte mit mehreren Ansichten

bei der agilen Denkweise geht es darum, sich an Veränderungen anzupassen, oder?

Deshalb muss Ihre agile Umgebung dies auch widerspiegeln!

Glücklicherweise bietet Ihnen ClickUp genau das.

Anstatt ein Tool für das agile Projektmanagement zu verwenden, das Sie zwingt, sich daran anzupassen, bietet ClickUp Ihnen mehrere Ansichten, die Sie an Ihr Team anpassen können!

Das wäre so, als ob die Produzenten von Game of Thrones Ihnen die Möglichkeit geben würden, zu entscheiden, wer auf dem Thron sitzen soll! Keine Debatten oder Meinungsverschiedenheiten mehr - jeder würde bekommen, was er wollte.

Im Folgenden sehen wir uns diese Ansichten genauer an und erfahren, wie sie eine agile Umgebung schaffen, die für die Handhabung agiler Praktiken gerüstet ist:

1) Erforderliche Ansichten für Aufgaben ClickUp verfügt über zwei erforderliche Ansichten für Aufgaben, um sich an unterschiedliche Ansätze des Projektmanagements anzupassen:

Board-Ansicht Wenn Sie ein Fan des Kanban-Prozesses sind, ist dies die richtige Ansicht für Sie.

Die Kanban-Board-Oberfläche von ClickUp hilft Ihnen, Aufgaben zu verschieben, Ansichten über den Status von Projekten zu erhalten und schnell mit Ihrem agilen Entwicklungsprozess Schritt zu halten. Werfen Sie einfach einen kurzen Blick auf Ihr Kanban Board, um festzustellen, in welchen Phasen sich Ihre Projekte befinden, und verschieben Sie sie sofort!

Wir sind sicher, dass Sie sich an dieser Ansicht nicht satt sehen können.

Entschuldigung.

Listenansicht Dies ist eine gute Ansicht für Leute, die ihre Arbeit mit GTD-Stil zu erledigen-Listen. Hier werden Ihre Aufgaben in einer einfachen Checkliste aufgelistet, die Sie nach und nach abhaken können, wenn Sie Fortschritte machen.

Sie können die Listenansicht auch verwenden, um schnell den Überblick über Ihre Sprint-Listen für verschiedene Aufgaben und Benutzer-Stories zu behalten. Da sie alle nacheinander aufgelistet sind, können Sie jede einzelne Aufgabe in der richtigen Reihenfolge abarbeiten.

#

Box-Ansicht Die Box-Ansicht ist die ideale Ansicht für jeden agilen Projektleiter oder Scrum-Master .

Warum?

Es gibt Managern einen Überblick über alle Aufgaben, an denen ihr Projekt Team gerade arbeitet. Da die Aufgaben des Sprints nach Mitarbeitern sortiert sind, kann ein Projektmanager schnell feststellen, woran alle arbeiten und den Workload anpassen.

#

Ansicht des Kalenders Die Kalender Ansicht von ClickUp hilft dem Scrum Master während des Zyklus der Sprint Planung. Verwenden Sie die Ansicht, um alle anstehenden Aufgaben zu sehen und einen effizienten und genauen Plan für den Sprint zu entwickeln.

Sie können damit sogar feststellen, wann Sie Dinge aus Ihrem Projekt hinzufügen können produkt-Backlog und planen Sie Netflix-Marathons!

Für zusätzliche Anpassungsfähigkeit bei der Sprint-Planung kann ein Manager seinen Kalender als Ansicht anzeigen:

Tage : Zur Ansicht von Projektaufgaben, die an einem bestimmten Datum geplant sind

: Zur Ansicht von Projektaufgaben, die an einem bestimmten Datum geplant sind 4-Tage : Zur Ansicht geplanter Aufgaben über einen rollierenden Zeitraum von vier Tagen

: Zur Ansicht geplanter Aufgaben über einen rollierenden Zeitraum von vier Tagen Woche: Zur Ansicht des wöchentlichen Sprint-Plans

Zur Ansicht des wöchentlichen Sprint-Plans Monatlich: So sehen Sie den Zeitplan Ihres Softwareentwicklungsprojekts für den nächsten Monat

#

Me Mode Der "Ich"-Modus von ClickUp hebt nur die Kommentare, Unteraufgaben und Listen der Ihnen zugewiesenen Aufgaben hervor. Dadurch werden Ablenkungen minimiert und Sie können sich besser auf Ihre Aufgaben konzentrieren.

2. Verfolgen Sie Ihre Sprints effektiv mit Sprint-Listen ClickUp kann Checklisten zu mehreren Projekten, Aufgaben und Unteraufgaben hinzufügen. Auf diese Weise können Sie Sprint-Listen erstellen, die Ihre Projektleistungen für einen Abschnitt aufschlüsseln. Mit dem Fortschritt Ihres Teams können Sie Elemente auf diesen Listen einfach abhaken.

Sie können sogar Folgendes hinzufügen Scrum-Punkte auf jede Liste, um abzuschätzen, wie lange es dauern wird, den Rest Ihres Produkt-Backlogs abzuarbeiten.

**Warte, was sind Scrum-Punkte?

Aber das ist noch nicht alles.

Da diese Listen so einfach zu verstehen sind, kann ein Agile Coach kann sie nutzen, um einem agilen Team die Einführung eines disziplinierten agilen Rahmens zu vermitteln.

3. Erhalten Sie visuelle Übersichten über Ihre Projekte auf höchster Ebene mit Agile Dashboards ClickUp's Dashboards

eignen sich perfekt für visuelle Übersichten auf höchster Ebene im agilen Projektmanagement. Fügen Sie Ihre Sprint-Listen und Aufgaben zu diesen Dashboards hinzu, um schnell zu sehen, wie die Dinge vorankommen.

es ist Ihr eigenes Kontrollzentrum, von dem aus Sie alles beobachten können, was vor sich geht. So ähnlich wie das Auge von Sauron aus Herr der Ringe... nur ohne das Gruseln!

Welche agilen Metriken können Sie für die Berichterstellung verwenden?

Mit einer Software für agiles Projektmanagement haben Eigentümer Zugriff auf wichtige Metriken, um den Erfolg ihres agilen Projekts zu messen. Zu diesen Metriken gehören Geschwindigkeit, Burndowns, Burnups und kumulative Flows.

ClickUp kann Ihnen bei der Nachverfolgung dieser Kennzahlen helfen Agile Metriken :

Geschwindigkeit

ClickUp's Diagramm zur Geschwindigkeit hilft Ihnen bei der schnellen Ermittlung der Abschlussrate Ihrer Aufgaben. Ihre Aufgaben werden in wöchentliche oder zweiwöchentliche Intervalle unterteilt und ihre durchschnittliche Geschwindigkeit wird angezeigt.

Darüber hinaus gruppiert ClickUp Ihre Daten aus der Sprint Liste automatisch, um sie leichter zu den einzelnen Diagrammen hinzufügen zu können.

Burndown Diagramme

ClickUp's Burndown Diagramme helfen Ihnen zu visualisieren, wie gut Ihr Team im Vergleich zu einem Einzelziel abschneidet. Es zeigt Ihnen, wie viel Arbeit noch zu erledigen ist.

Das Burndown Diagramm von ClickUp zeigt Folgendes:

Zielfortschritt: Das ideale Tempo, in dem die Aufgabe abgeschlossen wird, um Ihre Termine einzuhalten

Das ideale Tempo, in dem die Aufgabe abgeschlossen wird, um Ihre Termine einzuhalten Geplanter Fortschritt: Ihr aktueller Trend, basierend auf den derzeit fertiggestellten Aufgaben

Ihr aktueller Trend, basierend auf den derzeit fertiggestellten Aufgaben Aktiv: Die tatsächliche Nummer der Aufgaben, die Sie derzeit fertiggestellt haben

Abbrenndiagramme

Burnup Diagramme zeigen auf, was im Vergleich zum verbleibenden Umfang bereits fertiggestellt wurde.

Dies hilft Ihnen dabei, eine Bestandsaufnahme des bisher Erreichten zu machen, um Ihr agiles Team zu motivieren, die Fristen einzuhalten.

Kumulative Flow Diagramme

Das kumulative Flow Diagramm von ClickUp hilft Ihnen, den Fortschritt Ihres Projekts im Laufe der Zeit zu visualisieren und zu verfolgen. Da die Aufgaben je nach Status farblich gekennzeichnet sind, können Sie Ihre Aufgaben leicht nachverfolgen sprint Backlog und die Fertigstellung des Produkt-Backlogs.

4. Erleichtern Sie die Kommunikation im Projekt mit Kommentarbereichen

Jede ClickUp Aufgabe verfügt über einen eigenen Kommentarbereich, in dem Ihr Team Dokumente, Ideen und Memes austauschen kann!

Für eine bessere Zusammenarbeit können Sie sogar Personen taggen, um sofortige Updates zu erhalten und das Projekt voranzutreiben.

ClickUp kann auch integrieren mit einer Vielzahl von Kommunikationstools wie Slack und Skype, um sicherzustellen, dass eine effiziente Kommunikation jederzeit möglich ist!

Langsame Kommunikation und langsames Feedback sind einige der einfachsten Wege, um bei der Softwareentwicklung vom Weg abzukommen.

Zum Glück hat ClickUp eine einfache Lösung, um die Dinge zu beschleunigen, wie in der Formel 1.

Diese kostenlose Projektmanagement-Software können Sie einen Kommentar sofort in eine Aufgabe umwandeln und sie Ihren Teammitgliedern zuweisen. Das zugewiesene Mitglied des Teams wird darüber benachrichtigt, und es erscheint sogar in seinen Benachrichtigungen, um ihm den Einstieg zu erleichtern.

Sobald sie damit erledigt sind, können sie den Kommentar als erledigt markieren, um unnötige Nachfragen zu vermeiden.

6. Verwalten Sie unterschiedliche Phasen eines agilen Projekts mit Benutzerdefinierte Status Agile Softwareentwicklungsprojekte sind nicht alle gleich.

Deshalb kann auch Ihr Tool für das agile Projektmanagement sie nicht gleich behandeln!

Im Gegensatz zu herkömmlichen Projektmanagement-Tools, die Ihnen einen Standardsatz von Projektstatus vorgeben, können Sie diese mit ClickUp projektspezifisch benutzerdefinieren!

Auf diese Weise sind Sie nicht auf einen Satz von Status festgelegt, der Ihre Phasen des Projekts nicht genau widerspiegelt.

Sie können so kreativ und detailliert werden, wie Sie wollen - "Beta-Test", "Paar-Programmierung", "Brainstorming bei ein paar Bier" - es liegt ganz an Ihnen!

Dies sind jedoch nicht alle Features von ClickUp.

ClickUp bietet Ihnen auch eine Menge anderer Features, um Ihren agilen Prozess zu verwalten, wie z.B.:

Prioritäten : hilft Ihren Entwicklern, die wichtigsten Elemente zuerst in Angriff zu nehmen

Abhängigkeiten : hilft Ihren agilen Entwicklern, Aufgaben immer in der richtigen Reihenfolge anzugehen

Gantt Diagramme : Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Projekts über eine Zeitleiste

Dokumente : Erstellen und Speichern detaillierter Dokumentationen über Ihr Unternehmen und Ihre agilen Projekte

Detaillierte Berichterstellung und Einblicke : für detaillierte Einblicke in Ihre Agile-Entwickler und Ihr Unternehmen

Leistungsstarke mobile Apps für iOS und Android : helfen Ihnen zu bleiben produktiv in Bewegung bleiben

Fazit

Der Einsatz agiler Softwareentwicklungsmethoden ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die Effizienz von Projekten zu steigern und besser auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

Und so wie es bei "agil sein" darum geht, sich schnell zu bewegen, geht es bei der "Übernahme von Agile" darum, sich schnell an Projektveränderungen anzupassen und trotzdem die Ziele zu erreichen.

Und da man agile Projekte nicht ohne das richtige agile tool managen kann, warum nicht sich noch heute für ClickUp anmelden? Es macht Sie so agil wie Usain Bolt und bietet Ihnen alle Features, die Sie brauchen, um Agile zu implementieren und so erfolgreich zu sein wie er!