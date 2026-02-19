Die 10 besten Stepfun KI-Alternativen für [Jahr]

Wie die meisten eigenständigen KI-Tools hat auch Stepfun AI seine Stärken. Teams, die es verwenden, müssen jedoch häufig zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln, um ihre Arbeit zu erledigen.

Sie müssen den Kontext aus Ihrem Projekt-Plan kopieren und in die KI einfügen und dann die Ergebnisse wieder in Ihre Liste mit Aufgaben übertragen. Das Ergebnis? Sie verlieren bei jedem Wechsel wertvolle Zeit und Konzentration.

Eine Studie von ClickUp hat ergeben, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Wenn Sie hier sind, haben Sie wahrscheinlich auch erkannt, dass tools, die von Ihrer Arbeit isoliert sind, nur den Aufwand erhöhen.

Wenn Ihr Team also nach KI-Tools sucht, mit denen Sie schneller vorankommen, finden Sie in diesem Leitfaden 10 praktische Alternativen zu Stepfun AI, von Open-Source-Modellen für Entwickler bis hin zu einem Converged AI Workspace – einer konsolidierten Plattform mit integrierter KI als Intelligenzschicht, die Ihre Arbeit versteht. (Spoiler-Alarm: Es ist ClickUp )

Die besten Stepfun KI-Alternativen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Teams, die KI in ihr tägliches Arbeitsmanagement integrieren möchten ClickUp Brain, ClickUp Automatisierungen, ClickUp Dokumente, über 15 Ansichten Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich DeepSeek Entwickler, die Open-Source-Modelle für Schlussfolgerungen benötigen DeepSeek-R1, Open-Source-Gewichte, Code-Funktionen API-basierte Preisgestaltung Qwen Mehrsprachige Teams, die chinesische/englische KI benötigen Qwen2. 5 Modelle, multimodale Unterstützung, langer Kontext Open Source; Cloud-API verfügbar Zhipu KI Chinesische Unternehmen, die konforme KI benötigen GLM-4-Serie, API für Unternehmen, Dokumentenlieferung Preise für Unternehmen Minimax Kreative Teams mit Schwerpunkt auf KI-Stimmen und Generierung von Inhalt Hailuo 2. 3 Video-Engine, Speech 2. 8, dialogorientierte KI API-basierte Preisgestaltung Moonshot Teams, die einen langen Kontext für die Dokumentenanalyse benötigen Kimi-Assistent, Millionen-Token-Kontextfenster, Dokumentenverarbeitung Kostenlose und kostenpflichtige Tarife Baichuan Chinesische Unternehmen, die lokalisierte LLMs benötigen Baichuan-Modelle, Einsatz in Unternehmen, adaptive Halluzination Preise für Unternehmen ModelBest Forscher auf der Suche nach effizienten kleinen Modellen MiniCPM-Familie, Edge-Bereitstellung, Open Source Open Source Infinigence KI Teams, die eine optimierte Inferenz benötigen Inferenzoptimierung, Omni-Modell, FlashDecoding++-Engine Benutzerdefinierte Preisgestaltung Notion KI Teams, die Notion bereits verwenden Fragen und Antworten zu Workspace, Schreibunterstützung und automatischer Ausfüllfunktion Add-On oder in kostenpflichtigen Plänen enthalten

Warum sollten Sie sich für Stepfun KI-Alternativen entscheiden?

Obwohl Stepfun beeindruckende Funktionen zur Videoerstellung und wettbewerbsfähige Preise auf seinem Heimatmarkt bietet, suchen Sie vielleicht nach einer Alternative. Dies ist häufig der Fall, wenn praktische Hindernisse die Auslöser für eine Zersplitterung der Arbeitsabläufe sind. Dadurch ist Ihr Team gezwungen, verstreute Tools zu verwalten, die nicht miteinander kommunizieren, anstatt seine eigentliche Arbeit abzuschließen.

Standalone-KI-Modelle erfordern technisches Know-how für die Implementierung, wodurch aus einem einfachen Bedarf an KI-Unterstützung ein vollwertiges Projekt wird. Wenn Ihren Teams dedizierte Entwickler fehlen, stellt dies eine erhebliche Hürde dar. Sie sollten keine Brücke bauen müssen, nur um Ihre Tools zu nutzen. Sie benötigen eine KI, die Ihnen hilft, schneller zu arbeiten, ohne Ihre Tool-Ausstattung zu verkomplizieren.

Die richtige Alternative hängt von Ihrem Setup ab:

Wenn Sie als Entwickler mit APIs vertraut sind und benutzerdefinierte Anwendungen erstellen möchten, könnte ein Open-Source-Modell wie DeepSeek oder Qwen ideal sein.

Wenn Sie als Team einfach nur Ihre Arbeit schneller erledigen möchten, erspart Ihnen ein konvergierter Workspace mit integrierter KI die mühsame Integration und ermöglicht es Ihnen, sich ganz auf Ihre Arbeit zu konzentrieren.

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, sorgt für Sichtbarkeit der Arbeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Die besten Stepfun KI-Alternativen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Wir haben die besten Anbieter danach bewertet, wie sie reale Engpässe lösen, von der Effizienz der Infrastruktur bis hin zur Langzeitforschung, um Ihnen dabei zu helfen, das tool zu finden, das zu Ihrem spezifischen Tech-Stack passt.

Hier sind unsere Top-Empfehlungen:

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die KI ohne technisches Setup in ihre tägliche Arbeit integrieren möchten)

Probieren Sie ClickUp kostenlos aus Greifen Sie auf kontextbezogene KI zu, die auf Ihren Aufgaben, Dokumenten und Projekten in ClickUp aufbaut.

Stepfun AI-Alternativen sind in der Regel Rohmodelle, für die Sie eine Schnittstelle erstellen müssen. ClickUp kehrt dies um, indem es KI zu einem nativen Teammitglied innerhalb der Tools macht, die Sie bereits verwenden. Es handelt sich um einen konvergenten KI-Arbeitsbereich, der Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente und Team-Chats unter einem Dach vereint. Die native KI-Ebene von ClickUp sitzt über all diesen Kontexten und versteht Ihre Arbeit wirklich.

Kontextbezogene KI, die dort lebt, wo Sie arbeiten

Benötigen Sie KI, die auf der gleichen Registerkarte funktioniert, auf der Sie ein Dokument entwerfen oder den Status einer Aufgabe aktualisieren?

Mit ClickUp Brain, dem weltweit umfassendsten und kontextbezogenen KI-Assistenten, ist genau das möglich. Da er auf Ihren tatsächlichen Projektdaten basiert, kann er die Aufgabenaktualisierungen eines Monats zusammenfassen oder anhand der spezifischen Historie Ihres Teams einen Projektentwurf erstellen, ohne den Kontext kopieren und einfügen zu müssen.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain Antworten, die auf Ihrem Projekt und Ihrem Workspace basieren.

Sie können sogar direkt in ClickUp auf führende KI-Engines (wie ChatGPT, Claude, Gemini und andere) zugreifen. Auf diese Weise erhalten Sie die bestmöglichen Antworten oder Entwürfe für Ihre Anforderungen, ohne separate Dienste abonnieren zu müssen.

Verwenden Sie mehrere LLMs über eine einzige Schnittstelle mit ClickUp Brain.

Dadurch wird die AI-Ausbreitung vermieden, bei der Sie mehrere KI-Tools für verschiedene Arten von Aufgaben einsetzen müssen.

💡 Profi-Tipp: Sie möchten ein KI-Tool, das nicht nur innerhalb von ClickUp, sondern auch aus Ihren anderen Arbeits-Apps wie Google Drive, HubSpot, Figma usw. den Kontext vereinheitlicht? Probieren Sie Brain MAX aus. Mit dieser KI-Desktop-Super-App können Sie Ihren ClickUp-Workspace und andere verbundene Apps von einem Ort aus durchsuchen. Sie können auch das integrierte Talk-to-Text-Feature verwenden, um Ihre Aufgaben, Notizen und Dokumente zu diktieren – viermal schneller als beim Tippen!

Agenten, die Workflows von Anfang bis Ende besitzen

Anstatt einen Entwickler zu beauftragen, um KI in Ihren Workflow zu integrieren, nutzt ClickUp Super Agents, um die Workload zu verringern. Dabei handelt es sich um KI-Teammitglieder, die Sie Aufgaben zuweisen oder durch No-Code-Automatisierungen als Auslöser verwenden können, um Arbeiten zu sortieren, Blockaden zu überwachen und Berichte zu erstellen.

Sie erledigen komplexe Aufgaben von Anfang bis Ende, ohne dass Sie sie anweisen müssen. Und sie arbeiten rund um die Uhr, sodass Sie das nicht tun müssen. Damit ist ClickUp die einzige Stepfun AI-Alternative, die KI von einem kreativen Experiment in einen automatisierten Motor für Ihre tatsächliche tägliche Arbeit verwandelt.

🎥 Erhalten Sie in diesem kurzen Video Weitere Informationen darüber, wie sie funktionieren:

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Automations : Erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln für Automatisierungen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, mit dem ClickUp AI Automation Builder. Erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln für Automatisierungen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, mit dem ClickUp AI Automation Builder.

ClickUp Docs : Erstellen Sie Projektpläne, Notizen zu Meetings und Wikis direkt in Ihrem Arbeitsbereich und arbeiten Sie gemeinsam daran. So können Sie Live-Aufgaben einbetten und Inhalte mithilfe von KI in Echtzeit bearbeiten. Erstellen Sie Projektpläne, Notizen zu Meetings und Wikis direkt in Ihrem Arbeitsbereich und arbeiten Sie gemeinsam daran. So können Sie Live-Aufgaben einbetten und Inhalte mithilfe von KI in Echtzeit bearbeiten.

ClickUp Aufgaben : Organisieren Sie Ihre Arbeit mit benutzerdefinierten Status, geschachtelten Unteraufgaben und Aufgabenabhängigkeiten, um sicherzustellen, dass jedes Projekt im Zeitplan bleibt und die Mitglieder des Teams genau wissen, was als Nächstes zu erledigen ist. Organisieren Sie Ihre Arbeit mit benutzerdefinierten Status, geschachtelten Unteraufgaben und Aufgabenabhängigkeiten, um sicherzustellen, dass jedes Projekt im Zeitplan bleibt und die Mitglieder des Teams genau wissen, was als Nächstes zu erledigen ist.

ClickUp-Ansichten : Visualisieren Sie Ihre Arbeit auf über 15 verschiedene Arten, darunter die ClickUp-Listenansicht, Visualisieren Sie Ihre Arbeit auf über 15 verschiedene Arten, darunter die ClickUp-Listenansicht, die ClickUp-Board-Ansicht der ClickUp-Kalender und die ClickUp-Gantt-Ansicht , sodass jede Abteilung die gleichen Daten durch ihre bevorzugte Linse sehen kann.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

KI, die Ihren Arbeitskontext versteht: Im Gegensatz zu eigenständigen Modellen hat ClickUp Brain Zugriff auf Ihren Workspace, sodass es Ihnen genaue Antworten zu Ihren spezifischen Im Gegensatz zu eigenständigen Modellen hat ClickUp Brain Zugriff auf Ihren Workspace, sodass es Ihnen genaue Antworten zu Ihren spezifischen ClickUp-Projekten und -Aufgaben geben kann.

Keine Tool-Flut mehr: Durch die Kombination von Projektmanagement, Dokumenten, Durch die Kombination von Projektmanagement, Dokumenten, ClickUp Chat und KI an einem Ort vermeiden Sie eine Tool-Flut – das ständige Wechseln zwischen Apps, das die Konzentration beeinträchtigt und Informationssilos schafft.

Ohne technisches Fachwissen hochgradig anpassbar: Mit Mit ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern , Automatisierungen und ClickUp-Vorlagen können Sie ClickUp genau an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen, ohne dass Sie einen Entwickler benötigen.

Nachteile:

Die schiere Anzahl der Features kann für neue Benutzer überwältigend sein, daher ist es am besten, mit einer Vorlage zu beginnen und von dort aus weiter zu erkunden.

Die mobile App ist leistungsstark, verfügt jedoch nicht über den gesamten Bereich der Features der Desktop-Version.

Die Einrichtung hochkomplexer, mehrstufiger Automatisierungen kann einige Zeit in Anspruch nehmen, bis alles richtig funktioniert.

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Feedback eines G2-Benutzers:

Mir gefällt, wie ClickUp Aufgabenmanagement, Dokumente und Teamzusammenarbeit auf einer Plattform vereint. Es ist sehr flexibel und ermöglicht es mir, Workflows, Status und Ansichten an die tatsächliche Arbeitsweise meines Teams anzupassen. Da alles an einem Ort zu finden ist, muss ich weniger zwischen verschiedenen Tools wechseln und Projekte sind besser organisiert.

Mir gefällt, wie ClickUp Aufgabenmanagement, Dokumente und Teamzusammenarbeit auf einer Plattform vereint. Es ist sehr flexibel und ermöglicht es mir, Workflows, Status und Ansichten benutzerdefiniert an die tatsächliche Arbeitsweise meines Teams anzupassen. Da alles an einem Ort zu finden ist, muss ich weniger zwischen verschiedenen Tools wechseln und Projekte sind besser organisiert.

👀 Wussten Sie schon? Ein durchschnittliches Unternehmen nutzt 101 Anwendungen, um seine Arbeit zu erledigen! Dies ist die Hauptursache für die zunehmende Verbreitung von tools.

2. DeepSeek (Am besten geeignet für Entwickler, die Open-Source-Modelle zu geringeren Kosten benötigen)

via DeepSeek

Als Entwickler haben Sie andere Probleme mit KI-Modellen. Sie haben wahrscheinlich genug von teuren, restriktiven APIs, die Ihnen nicht die Kontrolle geben, die Sie benötigen. DeepSeek geht dieses Problem direkt an.

Während Stepfun sich auf die Erstellung von Filmvideos konzentriert, liegt der Schwerpunkt von DeepSeek auf leistungsstarker technischer Argumentation und Codegenerierung. Durch die Veröffentlichung seiner Modellgewichte können Sie restriktive Cloud-APIs umgehen und die Intelligenz auf Ihrer eigenen Infrastruktur ausführen.

So haben Sie die Freiheit, das Modell zu überprüfen, es an Ihre Bedürfnisse anzupassen und unvorhersehbare API-Kosten zu vermeiden. Diese Funktionen machen es auch zu einem idealen Konkurrenten für Hugging Face.

Die besten Features von DeepSeek

DeepSeek-R1-Schlussfolgungsmodell: Dieses Modell wurde speziell für komplexe Schlussfolgerungen entwickelt und eignet sich hervorragend für mathematische Probleme, Dieses Modell wurde speziell für komplexe Schlussfolgerungen entwickelt und eignet sich hervorragend für mathematische Probleme, Code-Generierung und logische Analysen.

Open-Source-Gewichte: DeepSeek veröffentlicht seine Modellgewichte, sodass Sie diese herunterladen und auf Ihrer eigenen Hardware ausführen können, um vollständige Kontrolle und Kosteneffizienz zu erzielen.

Starke Codierungsfähigkeiten: Die Modelle schneiden bei Codierungs-Benchmarks gut ab, sodass sie sich für die Code-Vervollständigung, das Debugging und die Generierung von Boilerplate-Code eignen.

Vor- und Nachteile von DeepSeek

Vorteile:

Kosteneffizienz: Durch die lokale Ausführung der Inferenz entfallen die API-Gebühren pro Abfrage, was bei Anwendungen mit hohem Datenvolumen zu enormen Einsparungen führt.

Datenschutz: Durch die Luftbrücke des Modells wird sichergestellt, dass Ihr proprietärer Code niemals Ihre interne Umgebung verlässt.

Hohe technische Genauigkeit: Entspricht durchweg den neuesten Modellen in Codierungs-Benchmarks und logischem Denken.

Nachteile:

Erfordert umfangreiches technisches Fachwissen für die Bereitstellung und Verwaltung, sodass es für nicht-technische Teams ungeeignet ist.

Die Dokumentation und der Support sind weniger ausgereift als bei etablierten westlichen Anbietern.

Um die Modelle lokal auszuführen, ist ein leistungsstarkes GPU-Setup erforderlich.

Preise für DeepSeek

API-basierte Preisgestaltung:

1 Million Token (Cache-Treffer): 0,028 $

1 Million Token (Cache-Fehler): 0,28 $.

1 Million Token: 0,42 $

DeepSeek-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Trustpilot: 2,3/5 (über 110 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über DeepSeek?

Ein Trustpilot-Benutzer gab gemischtes Feedback:

Für den durchschnittlichen Benutzer, der Hilfe beim Verfassen von Briefen oder allgemeine Ratschläge, beispielsweise zu Ausflugszielen im Urlaub, benötigt, ist es wirklich gut geeignet. Es eignet sich auch gut zum Lösen mathematischer Probleme. Für Programmierer oder sensible politische Themen ist es wahrscheinlich nicht so gut geeignet, aber für den allgemeinen Gebrauch ist es kostenlos und ziemlich praktisch. Ich mag es sehr und nutze es häufig.

Für den durchschnittlichen Benutzer, der Hilfe beim Verfassen von Briefen oder allgemeine Ratschläge, beispielsweise zu Ausflugszielen im Urlaub, benötigt, ist es wirklich gut geeignet. Es eignet sich auch gut zum Lösen mathematischer Probleme. Für Programmierer oder sensible politische Themen ist es wahrscheinlich nicht so gut geeignet, aber für den allgemeinen Gebrauch ist es kostenlos und ziemlich praktisch. Ich mag es sehr und nutze es häufig.

3. Qwen (Am besten geeignet für mehrsprachige Teams, die eine starke KI-Leistung in Chinesisch und Englisch benötigen)

via Qwen

Fragmentierte KI-Tools sind oft enttäuschend, wenn Ihr Team sowohl auf westlichen als auch auf chinesischen Märkten tätig ist. Sie führen zu inkonsistenter Qualität, doppelem Aufwand und einem umständlichen Workflow. Dies ist eine häufige Herausforderung für globale Teams, die eine wirklich zweisprachige KI benötigen und keine, die nur mittelmäßige Übersetzungen liefert.

Qwen, die große Sprachmodellfamilie von Alibaba Cloud, ist eine leistungsfähige Open-Source-Option für solche Teams. Im Gegensatz zu Stepfun, das sich auf Videos konzentriert, zeichnet sich Qwen durch Textverständnis, Code-Generierung und multimodale Aufgaben aus, die Text- und Bildverarbeitung kombinieren.

Mit Qwen können Sie ein auf Chinesisch verfasstes Geschäftsdokument analysieren und Folgefragen auf Englisch stellen, ohne den Kontext zu verlieren. Dank der Open-Weights-Version können Sie es auch auf Ihrer eigenen Infrastruktur einsetzen und so maximale Kontrolle behalten.

Die besten Features von Qwen

Native Multimodal Agent (Qwen3-VL): Gehen Sie über die einfache Bilderkennung hinaus und agieren Sie als visueller Agent, der PC- oder mobile GUIs bedienen kann, um Aufgaben autonom abzuschließen.

Qwen3-Coder-Next-Modell: Balance zwischen langsamer, sorgfältiger Argumentation und schneller Ausführung, konkurriert mit Spitzenmodellen bei mehrstufigen Softwareentwicklungsaufgaben

Lange Kontextfenster: Erhalten Sie ein natives Kontextfenster mit 256.000 Tokens (erweiterbar auf 1 Million), mit dem Sie ganze Lehrbücher oder mehrstündige Videos einlesen und bestimmte Details abrufen können.

Vor- und Nachteile von Qwen

Vorteile:

Starke mehrsprachige Leistung: Es ist sowohl für Chinesisch als auch für Englisch optimiert und bietet eine gleichbleibende Qualität in allen Sprachen.

Flexibilität durch Open Source: Sie können die Modelle lokal bereitstellen, um eine bessere Kontrolle zu haben und eine Abhängigkeit von APIs zu vermeiden.

Unterstützt von einem großen Cloud-Anbieter: Die Beteiligung von Alibaba Cloud gewährleistet eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Support-Optionen für Unternehmen.

Nachteile:

Die Verwendung der verwalteten API von außerhalb Chinas kann für einige Teams zu Latenzzeiten oder Problemen mit der Datenkonformität führen.

Einige Dokumentationen sind möglicherweise hauptsächlich in chinesischer Sprache verfasst und müssen übersetzt werden.

Der Support auf Unternehmensebene ist für den chinesischen Markt besser etabliert.

Preise für Qwen

Qwen-Max: 6 $

Qwen-Plus: 1,2 $

Qwen-Flash: 0,4 $

Qwen-Coder: 1,5 $

Notiz: Diese Preise werden pro 1 Million verarbeiteter Token berechnet*.

Bewertungen und Rezensionen zu Qwen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Trustpilot: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Qwen?

Ein Capterra-Benutzer hat seine Erfahrungen gepostet:

Alibaba Cloud ist eine großartige Cloud-Plattform, die sich an eine Vielzahl von Umgebungen anpasst: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS usw. Es ist ein perfektes Produkt für Einsteiger in das Cloud-Computing und verfügt über ein großartiges und effizientes Support-Team sowie eine hervorragende Dokumentation (hauptsächlich in englischer Sprache).

Alibaba Cloud ist eine großartige Cloud-Plattform, die sich an eine Vielzahl von Umgebungen anpasst: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS usw. Es ist ein perfektes Produkt für Einsteiger in das Cloud-Computing und verfügt über ein großartiges und effizientes Support-Team und eine hervorragende Dokumentation (hauptsächlich in englischer Sprache).

👀 Wussten Sie schon? Aktuelle generative KI und andere Technologien haben das Potenzial, Arbeitsaufgaben zu automatisieren, die heute 60 bis 70 % der Arbeitszeit von Mitarbeitern in Anspruch nehmen.

4. Zhipu AI (Am besten geeignet für chinesische Unternehmen, die produktionsreife KI mit lokaler Compliance benötigen)

via Zhipu KI

Im Gegensatz zum kreativen Fokus von Stepfun konzentriert sich Zhipu ganz auf Anwendungen für Unternehmen: dialogorientierte KI, Wissensmanagement und Automatisierung der Geschäftsprozesse, allesamt optimiert für die Nuancen der chinesischen Sprache.

Wenn Ihr Unternehmen in China tätig ist, sehen Sie sich mit einem Gewirr aus Compliance-Vorschriften, Gesetzen zur Datenhoheit und eingeschränktem lokalem Support konfrontiert. Die Verwendung eines außerhalb des Landes gehosteten Modells kann ein Reinfall sein, da Ihrem Team dann die KI-Tools fehlen, die es benötigt, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zhipu AI wurde genau für dieses Szenario entwickelt. Das aus der Tsinghua-Universität hervorgegangene Unternehmen betreibt ChatGLM, eines der beliebtesten dialogorientierten KI-Systeme Chinas. Es bietet produktionsreife KI, die mit dem chinesischen KI-Programm kompatibel ist, sowie die lokale Support-Infrastruktur, die Unternehmen benötigen.

Die besten Features von Zhipu KI

GLM-4-Modellreihe: Die neuesten Modelle von Zhipu bieten eine starke Leistung bei chinesischen Aufgaben im Bereich der Sprache, bei Schlussfolgerungen und der Code-Generierung.

Enterprise-API mit SLAs: Bietet API-Zugriff auf Unternehmensniveau mit Verfügbarkeitsgarantien und dediziertem Support für regulierte Branchen.

End-to-End-Dokumentenlieferung: Native Fähigkeit, Rohdaten oder -prompts in formatierte .docx-, .PDF- und .xlsx-Dateien umzuwandeln, was es zu einem funktionalen tool für die Dateierstellung macht.

Vor- und Nachteile von Zhipu KI

Vorteile:

Produktionsbereit für den chinesischen Markt: Mit lokaler Datenresidenz und den für chinesische Unternehmen erforderlichen Compliance-Zertifizierungen.

Leistungsstarke dialogorientierte KI: ChatGLM wurde anhand umfangreicher Feedbacks von Benutzern weiterentwickelt, als Ergebnis sind nun natürliche und effektive Unterhaltungen möglich.

Support für Unternehmen und Anpassung: Bietet Feinabstimmungsdienste und dedizierte Bereitstellungsoptionen, die Open-Source-Modellen fehlen.

Nachteile:

Der Schwerpunkt liegt vor allem auf dem chinesischen Markt, wodurch es für internationale Teams weniger zugänglich ist.

Für Preise für Unternehmen müssen Sie sich an ein Vertriebsteam wenden, was weniger transparent ist als Self-Service-APIs.

Weniger geeignet für Teams, die hauptsächlich auf Englisch oder anderen Sprachen arbeiten.

Preise für Zhipu KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zhipu KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

TrustPilot: Nicht genügend Bewertungen

5. Minimax (Am besten geeignet für kreative Teams, die sich auf KI-generierte Inhalte und Sprache konzentrieren)

via Minimax

Minimax ist der wichtigste kreative Konkurrent von Stepfun und verlagert den Schwerpunkt von der reinen Textverarbeitung hin zur hochwertigen Multimedia-Produktion. Die Technologie von Minimax kommt in der beliebten App Talkie zum Einsatz, mit der Benutzer mit KI-Charakteren interagieren können, die ihre Persönlichkeit und den Kontext auch bei langen Unterhaltungen beibehalten.

Im Mittelpunkt steht das Agent-Universum – ein Space, in dem KI Skripte schreibt und dazu passende, natürlich klingende Audiodateien und physikbasierte Videos generiert.

Die besten Features von Minimax

Hailuo 2. 3-Video-Motor: Verwendet eine spezielle Physiksimulation, um realistische Beleuchtung, Strömungsdynamik und komplexe Mikroausdrücke zu verarbeiten und so die generierten Clips zu verbessern.

MiniMax Speech 2. 8: Die Text-to-Speech-Generierung erzeugt hochwertige, natürlich klingende Sprache in verschiedenen Stilen, perfekt für Voiceovers und Audioinhalte.

Unterhaltungs-KI mit konsistenter Persönlichkeit: Die Modelle sind so konzipiert, dass sie eine konsistente Persönlichkeit beibehalten, was Anwendungen wie KI-Begleiter oder interaktive Story-Charaktere ermöglicht.

Vor- und Nachteile von Minimax

Vorteile:

Starke Sprach- und Audiofunktionen: Die Text-to-Speech-Qualität eignet sich für Inhalte auf Produktionsniveau.

Charakterbasierte Unterhaltung: Die Fähigkeit, eine konsistente Persönlichkeit aufrechtzuerhalten, ermöglicht einzigartige Anwendungen, die generische Chatbots nicht bewältigen können.

Validierung der Verbraucher-App: Der Erfolg ihrer Talkie-App beweist, dass ihre Technologie in der Praxis funktioniert.

Nachteile:

Aufgrund seines engen Fokus eignet es sich weniger für Analyse- oder Codierungsaufgaben.

Die API-Dokumentation und Entwicklerressourcen sind möglicherweise nicht so umfassend wie bei größeren Anbietern.

Der primäre Marktfokus liegt auf China, daher kann der internationale Support eingeschränkt sein.

Minimax-Preise

Starter: 10 $/Monat

Plus: 20 $/Monat

Maximal: 50 $/Monat

Minimax-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

TrustPilot: Nicht genügend Bewertungen

6. Moonshot (Am besten geeignet für Teams, die einen extrem langen Kontext für die Dokumentenanalyse benötigen)

via Moonshot

Große Sprachmodelle haben oft ein begrenztes Kontextfenster, was bedeutet, dass sie sich nur wenige Seiten Text gleichzeitig merken können. Das zwingt Sie dazu, Ihr Dokument in Teile zu zerlegen, diese einzeln in die KI einzugeben und dann die Antworten wieder zusammenzufügen. Wir müssen Ihnen nicht sagen, wie frustrierend und fehleranfällig dieser Prozess sein kann. Und Sie stimmen wahrscheinlich zu: Das widerspricht dem eigentlichen Zweck der KI-Nutzung.

Moonshot AI, ein weiteres chinesisches KI-Angebot, sorgte für Aufsehen, indem es lange Kontextfenster anbot, die Millionen von Tokens verarbeiten können, was Tausenden von Seiten entspricht. Mit ihrem Chat-Assistenten Kimi können Sie ein ganzes Buch hochladen und detaillierte Fragen stellen, die das Verständnis des gesamten Textes von Anfang bis Ende erfordern.

Die besten Features von Moonshot

Extrem lange Kontextfenster: Verarbeiten Sie Dokumente mit Millionen von Tokens und analysieren Sie ganze Bücher oder umfangreiche Codebasen in einer einzigen Abfrage.

Kimi Chat-Assistent: Eine ausgefeilte Oberfläche, die für die Dokumentenanalyse und -recherche optimiert ist und auf der Sie Dateien hochladen und mit ihnen in einer Unterhaltung interagieren können.

Dokumentenverarbeitungsfunktionen: Integrierte Unterstützung für verschiedene Formate mit Features, die für professionelle Wissensarbeit entwickelt wurden.

Vor- und Nachteile von Moonshot

Vorteile:

Unübertroffene Kontextlänge: Eliminiert die Notwendigkeit, lange Dokumente zu zerlegen oder zusammenzufassen, was oft zu Informationsverlusten führt.

Forschungsorientiertes Design: Besonders gut geeignet für Wissensarbeiter, Forscher und Analysten.

Praktischer Dokumenten-Workflow: Die Features sind auf die Anforderungen der realen Dokumentenanalyse zugeschnitten.

Nachteile:

Aufgrund seiner Spezialisierung eignet es sich weniger für kreative Aufgaben oder Programmieraufgaben.

Es ist in erster Linie auf dem chinesischen Markt verfügbar, sodass der internationale Zugang limitiert sein kann.

Die Verarbeitung extrem langer Dokumente kann langsamer sein als bei Standard-Abfragen.

Moonshot-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Moonshot-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Trustpilot: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Moonshot?

Ein G2-Benutzer hat Moonshot bewertet:

Das Beste an dieser Software ist ihre benutzerfreundliche Oberfläche.

Das Beste an dieser Software ist ihre benutzerfreundliche Oberfläche.

7. Baichuan (am besten geeignet für chinesische Unternehmen, die eine lokalisierte LLM-Bereitstellung benötigen)

via Baichuan

Benötigen Sie ein Modell, das lokale Geschäftsterminologie versteht, die Gesetze zur Datenhoheit einhält und Unternehmen unterstützt? Baichuan Intelligence, eine große chinesische Suchmaschine, kann Ihnen dabei helfen!

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von LLMs, die für praktische Anwendungsfälle in chinesischen Unternehmen optimiert sind, wie Kundenservice, Wissensmanagement und interne Suche.

Im Gegensatz zu den Kreativtools von Stepfun bietet es Bereitstellungsoptionen und Compliance-Features, die speziell für in China tätige Unternehmen entwickelt wurden, und ist damit eine zuverlässige Wahl für Unternehmen, die eine lokalisierte, unterstützte KI-Lösung benötigen.

Die besten Features von Baichuan

Baichuan-M3 Medical Reasoning: Ein spezialisiertes vertikales Modell, das menschliche Ärzte in Bezug auf klinische Untersuchungen und Diagnosegenauigkeit übertrifft.

Hybrid-Cloud-Bereitstellung (InfiniCore): Ermöglicht Unternehmen die Bereitstellung von Modellen auf lokalen Servern und in Privat-Clouds

Adaptive Halluzinationsunterdrückung: Ein Feature mit einer native Architektur mit geringer Halluzinationsneigung, die Fakten intern überprüft, ohne auf externe Patches angewiesen zu sein.

Vor- und Nachteile von Baichuan

Vorteile:

Unternehmensgerechte Infrastruktur: Bietet Bereitstellungsoptionen und Supportstrukturen, die auf die Anforderungen chinesischer Unternehmen zugeschnitten sind.

Überlegene Optimierung für die chinesische Sprache: Bessere Leistung bei domänenspezifischen Aufgaben als allgemeine mehrsprachige Modelle

Praktischer Geschäftsfokus: Die Features sind auf die Lösung realer Probleme des Unternehmens ausgerichtet.

Nachteile:

Begrenzte Relevanz für Teams, die hauptsächlich außerhalb Chinas arbeiten

Weniger Support der Community im Vergleich zu international bekannteren Alternativen

Für Preise für Unternehmen ist eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Vertriebsteam erforderlich.

Preise von Baichuan

API-basierte Preise in CNY

Bewertungen und Rezensionen zu Baichuan

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

TrustPilot: Nicht genügend Bewertungen

8. ModelBest (Am besten geeignet für Forscher, die effiziente kleine Sprachmodelle untersuchen)

👀 Wussten Sie schon? Die Umfrage von ClickUp zur KI-Reife zeigt, dass der Zugang zu KI am Arbeitsplatz nach wie vor begrenzt ist: 36 % der Befragten haben überhaupt keinen Zugang dazu, und nur 14 % geben an, dass die meisten Mitarbeiter tatsächlich damit experimentieren können.

Wenn die enorme Größe und die Kosten von Frontier-Modellen KI-Experimente für Sie unmöglich machen, sind Sie nicht allein. Ganz gleich, ob Sie einen nativen Chatbot entwickeln oder KI auf einem Edge-Gerät wie einem Mobiltelefon einsetzen möchten, ModelBest bietet mit seiner MiniCPM-Modellfamilie eine Lösung.

Diese forschungsorientierte Organisation konzentriert sich auf die Verbesserung kleinerer Sprachmodelle. Diese sind effizient genug, um auf handelsüblicher Hardware zu laufen, was Teams ohne großes Budget eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet.

ModelBest beweist, dass man nicht immer das größte Modell benötigt, um die Aufgabe zu erledigen, und ist damit eine großartige Open-Source-Alternative für Forscher und Entwickler, die an effizienter KI interessiert sind.

ModelBest – die besten Features

MiniCPM-Modellfamilie: Eine Reihe effizienter, kleiner Sprachmodelle, die weitaus weniger Ressourcen benötigen als ihre größeren Pendants.

Open-Source-Fokus: Die Modelle, der Code für das Training und die Forschungsergebnisse sind öffentlich zugänglich, was die Zusammenarbeit innerhalb der Community fördert.

Edge-Bereitstellungsfähigkeit: Die Modelle sind klein genug, um auf Mobilgeräten oder anderer Edge-Bereitstellungshardware ausgeführt zu werden, was Die Modelle sind klein genug, um auf Mobilgeräten oder anderer Edge-Bereitstellungshardware ausgeführt zu werden, was Offline-KI und Anwendungen mit geringer Latenz ermöglicht.

ModelBest Vor- und Nachteile

Vorteile:

Ressourceneffizienz: Sie können leistungsfähige KI-Modelle auf bescheidener Hardware ohne teure Infrastruktur ausführen.

Transparenz der Forschung: Der Open-Source-Ansatz ermöglicht eine gründliche Überprüfung und wissenschaftliche Untersuchung der Modelle.

Edge-Bereitstellungsoptionen: Perfekt für Anwendungen, die lokal ohne Verbindung zur Cloud ausgeführt werden müssen.

Nachteile:

Kleinere Modelle haben Limite und sind für komplexe Denkaufgaben nicht geeignet.

Es handelt sich um eine forschungsorientierte Organisation mit weniger Support für Unternehmen als kommerzielle Anbieter.

Die Dokumentation richtet sich an ein technisches Publikum.

ModellBeste Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ModelBest Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

TrustPilot: Nicht genügend Bewertungen

9. Infinigence AI (Am besten geeignet für Teams, die optimierte KI-Inferenz und Edge-Bereitstellung benötigen)

Infinigence AI konzentriert sich auf die Infrastruktur-Ebene des KI-Stacks und befasst sich damit, wie hochleistungsfähige Modelle zu einem Bruchteil ihrer üblichen Kosten betrieben werden können. Ihre Optimierungstechniken können die Kosten der Cloud-Computing-Dienste drastisch senken und die Latenz verbessern, wodurch Echtzeit-KI-Anwendungen realisierbar werden.

Es ist eine geeignete Wahl für technische Teams, die mit der operativen Seite der KI-Bereitstellung zu kämpfen haben.

Die besten Features von Infinigence KI

MxN-heterogene Infrastruktur: Ein spezielles Computing-Paradigma, mit dem eine einzelne KI-Aufgabe gleichzeitig auf verschiedenen Chip-Typen ausgeführt werden kann.

Infini-Megrez-Omni-Modell: Ein On-Device-Modell mit 3B-Parametern, das modernste Genauigkeit beim Verstehen von Bildern und Audio erreicht.

FlashDecoding++-Engine: Bietet bis zu dreifache Geschwindigkeitssteigerungen für die LLM-Decodierung und ermöglicht so Echtzeit-Reaktionsfähigkeit in Anwendungen der Unterhaltung.

Vor- und Nachteile von Infinigence KI

Vorteile:

Kostenreduzierung: Optimierte Inferenz kann zu erheblichen Einsparungen bei den Cloud-Kosten für Anwendungen mit hohem Datenaufkommen führen.

Verbesserung der Latenz: Schnellere Reaktionen ermöglichen Echtzeit-Anwendungsfälle, die sonst nicht möglich wären.

Flexibilität bei der Bereitstellung: Dank Edge-Optimierung kann KI auch in Umgebungen ohne zuverlässige Internetverbindung ausgeführt werden.

Nachteile:

Es handelt sich nicht um eine Komplettlösung; Sie müssen Ihr eigenes KI-Modell mitbringen und über das technische Fachwissen verfügen, um es zu implementieren.

Die Ergebnisse der Optimierung können je nach Modell und Anwendungsfall variieren.

Für Teams, deren Hauptanforderung bessere KI-Fähigkeiten und nicht eine effizientere Bereitstellung sind, ist dies weniger relevant.

Preise für Infinigence KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Infinigence KI Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

TrustPilot: Nicht genügend Bewertungen

10. Notion AI (Am besten geeignet für Teams, die bereits Notion verwenden und eine integrierte KI-Unterstützung wünschen)

Notion AI integriert KI-Unterstützung direkt in den Workspace, den Sie bereits für Ihre Dokumente, Meeting-Notizen und Projektpläne verwenden. Sie müssen keine neuen Tools erlernen oder Integrationen einrichten. Die KI ist direkt in der Benutzeroberfläche verfügbar und hilft Ihnen beim Schreiben, Zusammenfassen und Auffinden von Informationen auf Ihren Notion-Seiten.

Das bedeutet, dass Sie die Integrationsarbeit, die bei eigenständigen Modellen erforderlich ist, überspringen können. Der Nachteil? Sie sind an das Notion-Ökosystem gebunden. Und wenn Ihre Arbeit mehrere Plattformen umfasst, ist der Kontext von Notion KI auf das beschränkt, was sich innerhalb von Notion befindet (im Gegensatz zu einer Alternative wie ClickUp, wo Brain MAX den Kontext mehrerer Apps an einem Ort zusammenführt!

via Notion KI

Die besten Features von Notion KI

Fragen und Antworten über Ihren Workspace: Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Antworten direkt aus Ihren Notion-Seiten und Datenbanken.

Schreibhilfe: Entwerfen, bearbeiten und fassen Sie Inhalte direkt auf einer Notion-Seite zusammen, ohne zu einem anderen tool wechseln zu müssen.

Automatisches Ausfüllen von Eigenschaften: Füllt Datenbankfelder automatisch basierend auf dem Inhalt einer Seite aus, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert wird.

Vor- und Nachteile von Notion KI

Vorteile:

Keine Integration erforderlich: Die KI ist sofort einsatzbereit, wenn Sie bereits Notion-Benutzer sind.

Kontextbezogene Antworten: Die Antworten sind relevant, da sie aus Ihren tatsächlichen Dokumenten stammen.

Nahtloser Workflow: KI-Unterstützung ist genau dort verfügbar, wo Sie bereits arbeiten.

Nachteile:

Es ist auf das Notion-Ökosystem beschränkt und kann nicht auf Informationen aus anderen tools zugreifen.

Die KI-Fähigkeiten konzentrieren sich auf das Schreiben und das Abrufen von Wissen, nicht auf komplexes Denken oder Generieren.

Preise für Notion

Free-Plan: Begrenzte KI-Testversion

Plus: 12 $/Monat pro Person + limitierte KI-Testversion

Geschäft: 24 $/Monat pro Person

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2500 Bewertungen)

TrustPilot: 2,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion KI?

Ein Capterra-Benutzer hat seine Erfahrungen freigegeben:

Der anpassbare Workspace sorgt für Ordnung und das Q&A-KI-Feature hilft mir, Informationen schnell zu finden, was mir an hektischen Tagen Zeit spart.

Der anpassbare Workspace sorgt für Ordnung und das Q&A-Feature hilft mir, Informationen schnell zu finden, was mir an hektischen Tagen Zeit spart.

Wählen Sie die richtige KI für Ihren tatsächlichen Workflow

Bei der Auswahl einer Stepfun KI-Alternative geht es nicht darum, das „beste” Modell in einer Rangliste zu finden. Es geht darum, das richtige Tool für die Aufgaben Ihres Teams auszuwählen, die Sie zu erledigen haben. Die Optionen lassen sich in einige wenige klare Kategorien einteilen.

Für Entwickler: Wenn Sie über ein technisches Team verfügen und benutzerdefinierte KI-Anwendungen erstellen möchten, bieten Open-Source-Modelle wie DeepSeek, Qwen und ModelBest unglaubliche Flexibilität und Kostenkontrolle.

Für chinesische Unternehmen: Wenn Sie in China tätig sind, bieten Anbieter wie Zhipu KI und Baichuan lokalisierte, konforme Lösungen mit dem Support, den Ihr Unternehmen benötigt.

Für spezielle Aufgaben: Wenn Sie einen bestimmten Bedarf haben, wie z. B. die Erstellung von Sprachinhalten oder die Analyse umfangreicher Dokumente, gibt es spezielle tools wie Minimax und Moonshot, die genau für diese Anwendungsfälle entwickelt wurden.

Wenn Ihr Team jedoch keine KI-Experten werden möchte, haben wir eine andere Lösung für Sie. Das Problem mit eigenständigen KI-Modellen ist, dass sie mehr Arbeit verursachen – Sie müssen ein weiteres tool verwalten, es mit Kontext füttern und Informationen manuell hin und her verschieben. Ein konvergierter KI-Workspace mit nativer KI löst dieses Problem.

Eine in Ihre täglichen Tools integrierte KI, die Ihre Projekte, Dokumente und Workflows bereits versteht, hilft Ihnen, schneller und ohne Mehraufwand zu arbeiten. Anstatt mehr Arbeit zu verursachen, übernimmt sie Aufgaben für Sie.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und sehen Sie selbst, wie eingebettete, kontextbezogene KI Ihre Arbeit beschleunigen kann.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Stepfun AI ist ein chinesisches Unternehmen für KI, das sich auf die Erstellung von Videos und große Sprachmodelle spezialisiert hat. Teams suchen oft nach Alternativen aufgrund von Zugangsbeschränkungen außerhalb Chinas, dem Bedarf an anderen KI-Funktionen wie Textverfolgung oder Anforderungen an die Datenresidenz.

Anbieter von KI-Modellen stellen über eine API Basismodelle zur Verfügung, mit denen Entwickler benutzerdefinierte Anwendungen erstellen können. KI-gestützte Arbeitsplattformen wie ClickUp integrieren KI direkt in Werkzeuge für die Produktivität und unterstützen Sie so bei Ihrem Workflow, ohne dass eine technische Integration erforderlich ist.

Das kommt darauf an. Open-Source-Modelle wie Qwen und DeepSeek können heruntergeladen und überall auf Ihrer eigenen Infrastruktur ausgeführt werden. Cloud-APIs von chinesischen Anbietern können jedoch für internationale Teams Probleme hinsichtlich Latenz, Compliance oder Zugriff mit sich bringen. Sie sollten daher die Datenresidenz und Support-Richtlinien für Ihre Region überprüfen.

Für nicht-technische Teams ist ClickUp die beste Option, da ClickUp KI-Unterstützung direkt in Ihrem Workspace bietet. Es ist keine API-Integration oder Prompt-Engineering erforderlich, sodass Sie eine kontextbezogene KI erhalten, die Ihre Arbeit versteht, ohne dass Sie selbst etwas erstellen müssen.